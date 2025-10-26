os 13 melhores criadores de agentes de IA para automatizar fluxos de trabalho em 2025

Um relatório da McKinsey descobriu que quase 30% das horas de trabalho em todos os setores poderiam ser automatizadas com IA.

Isso não é um aviso, é uma oportunidade.

Imagine transferências de vendas que acontecem automaticamente, relatórios que se criam sozinhos e listas de verificação de integração que são concluídas antes mesmo de você pedir. A IA não está mais apenas acelerando o trabalho — ela está começando a fazer o trabalho.

Com criadores de agentes de IA sem código e com pouco código, você pode criar colegas de equipe digitais que pensam, decidem e agem em suas ferramentas, sem a necessidade de codificação.

Neste guia, reunimos os criadores de agentes de IA mais poderosos que você pode usar agora mesmo para economizar tempo, reduzir o esforço manual e se concentrar nas coisas importantes.

Vamos conhecer sua futura equipe de colaboradores digitais incansáveis.

O que você deve procurar em criadores de agentes de IA?

Alguns agentes de IA automatizam as tarefas básicas. Outros ajudam você a coordenar o trabalho entre diferentes ferramentas. Os melhores parecem ter sido criados para sua equipe desde o início.

Veja o que é importante ao escolher um 👇

Lógica de várias etapas: O agente de IA pode ir além do “se isso, então aquilo”? Procure ferramentas que ofereçam suporte a fluxos de trabalho ramificados, gatilhos condicionais e árvores de decisão. É assim que seus agentes de IA podem se tornar operadores reais

Integração com suas ferramentas: esteja você usando Slack, Salesforce, Notion ou Zapier, verifique se os recursos do agente suportam integração nativa ou em nível de API. A integração perfeita é fundamental para o desenvolvimento escalável de agentes

Interface de linguagem natural: os criadores que permitem descrever fluxos de trabalho em inglês simples (e depois executá-los) tornam a configuração muito mais rápida e intuitiva. Com esse recurso de IA, você não precisa recorrer à equipe técnica para cada pequena alteração; você mesmo pode fazer os ajustes

Consciência do contexto: agentes com memória ou rastreamento de contexto criam experiências mais fluidas, especialmente em casos de uso voltados para o cliente. Isso também melhora o desempenho do agente ao longo do tempo

Controles de segurança e permissão: se o seu agente lida com dados de clientes ou arquivos internos, você precisa ter proteções e segurança de nível empresarial. Procure por acesso baseado em funções, criptografia de dados e logs de auditoria na plataforma de agente de sua escolha

👀 Você sabia? O primeiro agente de IA, Logic Theorist (1956), foi projetado por Newell, Shaw e Simon para provar teoremas matemáticos. Ele imitou o raciocínio humano e até descobriu uma prova mais eficiente do que a apresentada em Principia Mathematica.

Criadores de agentes de IA em resumo

Aqui está um rápido resumo das melhores ferramentas para criar agentes de IA inteligentes sem escrever código.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Produtividade interna e agentes de tarefas sensíveis ao contexto Tamanho da equipe: Ideal para startups, equipes multifuncionais e empresas Autopilot Agents, ClickUp Brain, automações nativas, IA multimodelo, fluxos de trabalho incorporados Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Crew AI Orquestração baseada em funções e com vários agentes Tamanho da equipe: Ideal para fluxos de trabalho de pesquisa, planejamento e análise Funções dos agentes (por exemplo, pesquisador, planejador), fluxos sequenciais/concorrentes, memória vetorial Gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês UiPath RPA de nível empresarial + automação de agentes de IA Tamanho da equipe: Ideal para equipes de TI, finanças e atendimento ao cliente Criador de agentes, orquestrador, human-in-loop, integrações do AI Center Planos pagos a partir de US$ 25/mês Postman AI Agent Builder Fluxos de trabalho de IA conectados por API visual Tamanho da equipe: Ideal para equipes de produto, API e DevOps Fluxos de arrastar e soltar, testes multi-LLM, mais de 18 mil integrações de API Preços personalizados Vertex AI Agent Builder Agentes empresariais no ecossistema do Google Cloud Tamanho da equipe: Ideal para equipes de dados e desenvolvedores empresariais que utilizam o GCP Kit de desenvolvimento de agentes, conectores pré-construídos, mecanismo de agente sem servidor Preços personalizados Agentes de IA Zapier Automação baseada em linguagem natural Tamanho da equipe: Ideal para operações, marketing e pequenas e médias empresas mais de 6 mil integrações, agentes de IA com várias etapas, acesso interno à API Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês LangChain Estrutura de agente modular e fácil de usar para desenvolvedores Tamanho da equipe: Ideal para engenheiros de IA que criam lógica personalizada Cadeia de ferramentas, orquestração LangGraph, mais de 50 integrações Gratuito (pagamento conforme o uso); Plus a partir de US$ 39/mês Botpress Agentes de IA conversacionais multilíngues Tamanho da equipe: Ideal para equipes de CX e automação Editor de fluxo visual, mecanismo NLU/NLP, auto-hospedagem, acesso a API/banco de dados Gratuito (pagamento conforme o uso); Plus a partir de US$ 89/mês Haystack Pipelines de geração aumentada por recuperação (RAG) Tamanho da equipe: Ideal para equipes de pesquisa em IA e pesquisa empresarial Agentes modulares, ToolInvoker, suporte a múltiplos recuperadores, observabilidade Gratuito (código aberto) AutoGen Colaboração multiagente baseada em Python Tamanho da equipe: Ideal para equipes técnicas que automatizam fluxos de trabalho de pesquisa ou desenvolvimento Padrão UserProxy, loops Assistant+Critic, configuração independente de modelo Gratuito (código aberto) Voiceflow Design e implantação de agentes de IA para voz/chat Tamanho da equipe: Ideal para equipes de produto, suporte e CX Criador visual de agentes, interface multimodal, exportação de API de diálogo Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 60/mês Microsoft Copilot Agentes de IA integrados ao Microsoft 365 Tamanho da equipe: Ideal para produtividade empresarial e operações de TI Copilot Studio, criador de agentes de linguagem natural, Microsoft Graph A partir de US$ 20/usuário/mês Relevance AI Força de trabalho de agentes de IA sem código para equipes de operações Tamanho da equipe: Ideal para automação de vendas, marketing e back-office Construtor de arrastar e soltar, armazenamento vetorial, agentes pré-construídos (AI BDR, etc.) Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês

Os melhores criadores de agentes de IA

A IA está mudando a forma como realizamos nossas tarefas, e uma nova onda de plataformas agora torna mais fácil para as equipes criarem seus próprios agentes inteligentes e autônomos.

Aqui estão alguns dos melhores criadores de agentes de IA que estão liderando a mudança 👇

1. ClickUp (ideal para produtividade de equipes internas e agentes de tarefas)

Crie agentes de IA sensíveis ao contexto e automatize decisões usando os agentes ClickUp Autopilot

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, permite que as equipes criem agentes de IA diretamente em seu espaço de trabalho.

Os ClickUp Autopilot Agents permitem que você crie agentes de IA personalizados que tomam decisões com base no contexto.

Crie agentes de IA inteligentes de acordo com seu fluxo de trabalho com o ClickUp Autopilot Agents

Por exemplo, quando alguém publica uma mensagem no Slack ou envia um formulário, o agente pode analisar essa informação, verificar as condições da tarefa e atribuir o próximo passo correto. Você pode configurar instruções, alimentar o conhecimento do espaço de trabalho e usar ferramentas nativas como Docs, Tasks e Comments para fazer com que o agente se sinta parte da sua equipe.

⚡ Dica rápida: Crie um agente de IA personalizado no ClickUp: Vá para o Espaço, Pasta ou Lista onde deseja o agente

Clique no ícone Autopilot Agent na parte superior

Clique em Novo Agente

Configure o gatilho, a condição, a ação e as instruções (precisa de ajuda para escrever as instruções? Clique em Peça ajuda ao Ask Brain )

Dê um nome ao seu agente e clique em Criar

Teste uma vez, ajuste se necessário e pronto!

Intimamente ligado a isso está o ClickUp Brain, que coloca a IA no centro do seu fluxo de trabalho. Ele se conecta ao seu trabalho real — tarefas, documentos e comentários — e ajuda a gerar resumos de tarefas, rascunhos de e-mails ou dividir grandes projetos em subtarefas.

Gere tarefas e subtarefas automaticamente com o ClickUp Brain

Para trabalhos rotineiros, o ClickUp Automations permite que você configure regras automatizadas para lidar com ações repetitivas, como atribuir proprietários, definir prazos ou atualizar status.

Mas você não está limitado a alterações de status ou atualizações de campo. O ClickUp oferece suporte a webhooks, ações personalizadas e gatilhos de criação de tarefas, o que significa que você pode canalizar eventos do ClickUp para sistemas externos ou acionar diretamente os Autopilot Agents.

Por exemplo, o envio de um formulário pode criar uma tarefa, que aciona um Agente Autopilot para resumir automaticamente a solicitação, marcar a urgência e sugerir um responsável.

Como as automações são executadas nativamente no ClickUp, não há atrasos ou dependência de conectores de terceiros. Você controla o tempo de execução, o escopo (pasta/lista/espaço) e o resultado.

Se sua equipe está cansada de usar ferramentas separadas para tarefas, documentos, bate-papo e IA, o ClickUp oferece um único lugar para criar, gerenciar e automatizar tudo, com agentes que entendem o seu trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Digite o que você precisa: use prompts em linguagem natural para criar use prompts em linguagem natural para criar automações de fluxo de trabalho de IA sem precisar mexer em menus suspensos ou blocos lógicos

Escolha o modelo certo para a tarefa: alterne entre modelos externos de IA, como GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2.5 e outros, com base nas suas necessidades

Escolha entre uma rica biblioteca de modelos: crie automações personalizadas do zero para atender às necessidades específicas da sua equipe a partir de mais de 100 modelos de automação pré-construídos

Documentos e wikis: crie, vincule e organize o conhecimento do projeto junto com as tarefas para manter tudo em um só lugar. Com um assistente pessoal de IA integrado, você pode resumir atualizações, gerar documentos automaticamente e transformar ideias em ação

Chat integrado: envie mensagens dentro de qualquer tarefa, documento ou painel — assim, todas as discussões permanecem no contexto com o ClickUp Chat . Você pode marcar colegas de equipe, atribuir itens de ação a partir de mensagens, incorporar links ou arquivos e até mesmo converter mensagens diretamente em tarefas

Painéis e relatórios: Obtenha widgets personalizáveis em tempo real para acompanhar tudo, desde a velocidade do sprint até a carga de trabalho da equipe e o progresso do OKR, e compartilhe relatórios críticos por meio de visualizações amigáveis para o cliente Obtenha widgets personalizáveis em tempo real para acompanhar tudo, desde a velocidade do sprint até a carga de trabalho da equipe e o progresso do OKR, e compartilhe relatórios críticos por meio de visualizações amigáveis para o cliente nos painéis do ClickUp

Quadros brancos: Mapeie fluxos de trabalho, debata ideias e vincule tarefas diretamente a partir de notas adesivas, formas ou fluxogramas usando Mapeie fluxos de trabalho, debata ideias e vincule tarefas diretamente a partir de notas adesivas, formas ou fluxogramas usando os quadros brancos do ClickUp . Atribua tarefas, estabeleça conexões e transforme o planejamento em execução sem sair do quadro

Limitação do ClickUp

A grande quantidade de personalizações pode sobrecarregar usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da Capterra afirma

O que mais gosto no ClickUp é sua personalização e flexibilidade. Seja criando fluxos de trabalho personalizados para diferentes equipes (como marketing e desenvolvimento web), usando campos personalizados para rastrear detalhes específicos do projeto ou automatizando tarefas repetitivas, o ClickUp me permite adaptá-lo às nossas necessidades específicas. Ele ajuda a manter tudo em um só lugar, tornando o gerenciamento de projetos e a comunicação entre as equipes mais fáceis. Além disso, as integrações e automações nos poupam muito tempo, permitindo que nos concentremos no que realmente importa.

O que mais gosto no ClickUp é sua personalização e flexibilidade. Seja para criar fluxos de trabalho personalizados para diferentes equipes (como marketing e desenvolvimento web), usar campos personalizados para acompanhar detalhes específicos do projeto ou automatizar tarefas repetitivas, o ClickUp me permite adaptá-lo às nossas necessidades exatas. Ele ajuda a manter tudo em um só lugar, tornando o gerenciamento de projetos e a comunicação entre as equipes mais fáceis. Além disso, as integrações e automações nos poupam muito tempo, permitindo que nos concentremos no que realmente importa.

2. Crew AI (ideal para orquestrar agentes de IA baseados em funções com memória e transferências humanas)

via Crew AI

O Crew AI permite que você vá além de agentes pontuais e crie equipes autônomas de agentes de IA que podem colaborar em tempo real. Cada agente recebe uma função (como “pesquisador”, “planejador” ou “revisor”) e um conjunto de ferramentas ou habilidades, permitindo que trabalhem juntos em direção a um objetivo comum.

É uma plataforma de agentes de IA multiagente, uma estrutura Python. É adequada para orquestrar fluxos de trabalho com várias etapas, como geração de relatórios, pesquisa de produtos ou planejamento de campanhas de marketing, onde a coordenação entre agentes especializados é crucial.

Esse tipo de agente de IA é colaborativo e orientado por metas, projetado para lidar com fluxos de trabalho complexos por meio da atribuição e coordenação estruturadas de funções.

Melhores recursos do Crew AI

Crie fluxos de trabalho sequenciais ou ramificados usando as classes Crew e Sequential/ConcurrentFlow para estruturar a colaboração entre vários agentes

Aproveite a estrutura do projeto gerada pela CLI e as configurações YAML para implantação rápida de pipelines de pesquisa/relatórios

Configure a memória do agente usando bancos de dados vetoriais como FAISS ou Chroma para habilitar a memória contextual e reduzir a repetição entre tarefas

Limitação da Crew AI

A inconsistência na produção dos agentes e a dificuldade em interpretar os resultados finais podem limitar sua praticidade

Preços do Crew AI

Básico: Gratuito

Profissional: US$ 25/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Crew AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? Em 2017, Sophia, a robô humanóide criada pela Hanson Robotics, tornou-se cidadã da Arábia Saudita — a primeira robô a receber cidadania.

Criar agentes de IA é uma coisa, usá-los de forma eficaz é outra. 🎥 Neste vídeo, você verá como usar a IA como assistente pessoal para gerenciar agendas, redigir mensagens e lidar com tarefas rotineiras, mostrando exatamente o que os melhores criadores de agentes tornam possível.

3. UiPath (ideal para orquestração de agentes de IA de nível empresarial)

via UiPath

A UiPath combina automação de processos robóticos (RPA) com seus novos recursos de IA agência. Com o UiPath Agent Builder, as empresas podem criar agentes de IA de baixo código treinados para lidar com processos completos e sensíveis ao contexto, como processamento de faturas e interações com clientes.

Ele foi projetado para criar agentes de IA que sejam escaláveis e compatíveis. Com o apoio do UiPath Orchestrator e segurança integrada, ele une a automação determinística à IA de tomada de decisões, sendo adequado para agentes de IA personalizados em fluxos de trabalho empresariais.

Melhores recursos do UiPath

Automatize fluxos de trabalho com ferramentas e encaminhe para operadores humanos com suporte humano integrado

Integre-se perfeitamente com robôs UiPath Studio, APIs, processamento inteligente de documentos e modelos externos de IA

Use o Orchestrator e o Maestro para implantar, monitorar e coordenar vários agentes em ambientes corporativos

Limitação do UiPath

Transparência e controle limitados sobre como o contexto é recuperado e aplicado, tornando os fluxos de trabalho complexos mais difíceis de ajustar sem suporte orientado

Preços da UiPath

Básico: US$ 25/mês

Padrão: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a UiPath

G2: 4,6/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o UiPath?

Uma avaliação da G2 afirma

A plataforma UiPath oferece uma interface amigável, design de fluxo de trabalho do tipo arrastar e soltar e excelentes recursos de integração com aplicativos corporativos. Ela acelera o desenvolvimento da automação e permite a implantação rápida com componentes reutilizáveis. Seu Orchestrator fornece controle e monitoramento robustos para processos de RPA, e o AI Center abre portas para a automação inteligente.

A plataforma UiPath oferece uma interface amigável, design de fluxo de trabalho do tipo arrastar e soltar e excelentes recursos de integração com aplicativos corporativos. Ela acelera o desenvolvimento da automação e permite a implantação rápida com componentes reutilizáveis. Seu Orchestrator fornece controle e monitoramento robustos para processos de RPA, e o AI Center abre portas para a automação inteligente.

4. Postman AI Agent Builder (ideal para criar agentes conectados a API usando fluxos de trabalho visuais e LLMs)

via Postman AI Agent Builder

Com o Postman AI Agent Builder, as equipes podem criar agentes de IA personalizados que chamam APIs, raciocinam em fluxos de trabalho complexos e lidam com lógica em tempo real sem escrever uma linha de código.

Desenvolvido com base no Postman Flows, o AI Agent Builder permite conectar grandes modelos de linguagem a APIs usando blocos de arrastar e soltar, adicionar memória, definir condições e depurar a saída do modelo do agente, tudo na mesma interface.

Principais recursos do Postman AI Agent Builder

Teste vários modelos simultaneamente (GPT, Claude, Gemini, etc.), compare a qualidade da resposta, a latência e o custo diretamente no Postman

Explore mais de 18 mil APIs públicas e integre-se perfeitamente com LLMs de primeira linha usando o Protocolo de IA

Converta automaticamente qualquer API na Postman Public API Network em ferramentas “prontas para agentes” e gere código de servidor (MCP) para dar suporte a fluxos de trabalho com tecnologia LLM

Limitação do Postman AI Agent Builder

Pode travar ou falhar ao lidar com grandes coleções, especialmente em máquinas de baixo desempenho

Preços do Postman AI Agent Builder

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Postman AI Agent Builder

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

5. Vertex AI Agent Builder (ideal para criar agentes de IA prontos para uso corporativo no ecossistema do Google Cloud)

via Vertex AI Agent Builder

O Vertex AI Agent Builder ajuda você a criar agentes de IA inteligentes que podem se comunicar entre si, obter dados da empresa e concluir tarefas em conjunto, tudo dentro do ecossistema do Google.

Você obtém um Kit de Desenvolvimento de Agentes (ADK) fácil de usar para definir o comportamento dos agentes em Python simples, suporte para padrões abertos como Agent2Agent (para que agentes criados com ferramentas diferentes ainda possam colaborar) e conectores pré-construídos para trazer dados de sistemas internos.

Principais recursos do Vertex AI Agent Builder

Use o ADK para criar fluxos de trabalho com vários agentes em menos de 100 linhas de Python, definindo lógica, proteções e orquestrações

Conecte agentes a dados e ferramentas corporativas usando MCP e mais de 100 conectores pré-construídos do Google Cloud para integração em tempo real

Implemente com o Agent Engine sem servidor, garantindo dimensionamento gerenciado, memória com estado, monitoramento de produção e depuração

Limitação do Vertex AI Agent Builder

O comportamento do modelo de caixa preta dificulta a interpretação, otimização ou ajuste fino dos resultados

Preços do Vertex AI Agent Builder

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Vertex AI Agent Builder

G2: 4,6/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vertex AI Agent Builder?

Uma avaliação da Capterra afirma

A melhor coisa sobre o Vertex AI é sua funcionalidade AutoML pronta para uso, com infraestrutura de baixo código, escalável e eficiente. Os recursos de plug-in e plataforma unificada ajudam nas integrações, calibrações e monitoramento de resultados.

A melhor coisa sobre o Vertex AI é sua funcionalidade AutoML pronta para uso, com infraestrutura de baixo código, escalável e eficiente. Os recursos de plug-in e plataforma unificada ajudam nas integrações, calibrações e monitoramento de resultados.

🧠 Curiosidade: No primeiro torneio de futebol com robôs humanóides da China, um “jogador” robô foi retirado do campo em uma maca após uma colisão — sim, uma maca... para um robô! A partida totalmente autônoma foi repleta de quedas, lesões e ações impulsionadas por IA!

6. Zapier AI Agents (ideal para automatizar fluxos de trabalho comerciais com agentes de linguagem natural)

via Zapier AI Agents

O Zapier AI Agents pega os Zaps tradicionais e os aprimora com automação de linguagem natural.

Em vez de criar automações individuais manualmente, agora você pode descrever o que deseja em linguagem simples, como “criar uma tarefa no Asana quando um lead preencher um formulário”, e a IA criará a automação para você. Esses agentes de IA para negócios também podem raciocinar por meio da lógica, chamar APIs e transferir tarefas para outras ferramentas em sua pilha.

Principais recursos dos agentes de IA da Zapier

Implante agentes que realizam ações em várias etapas em mais de 6.000 integrações, como Gmail, HubSpot, Notion e Salesforce

Atribua metas a cada agente e deixe-os operar de forma independente, incluindo consultar dados, atualizar registros ou enviar e-mails

Aproveite a plataforma de desenvolvedores da Zapier para integrar aplicativos privados ou expor APIs internas para uso dos agentes

Limitação dos agentes de IA do Zapier

Alguns fluxos de trabalho complexos ainda exigem a configuração tradicional do Zap, pois os Zaps gerados por IA podem deixar passar casos extremos ou dependências

Preços dos agentes de IA da Zapier

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 29,99/mês

Equipe: $103,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre os agentes de IA da Zapier

G2: 4,6/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre os agentes de IA do Zapier?

Uma avaliação da G2 afirma

Gosto muito da facilidade de uso do Zapier e da simplicidade em mostrar aos outros como construir com ele. Eu o uso principalmente para automações, mas pretendo explorar os recursos de agentes de IA e tabelas quando tiver tempo. O que mais gosto é a quantidade de aplicativos com os quais ele se conecta. Mesmo os mais raros geralmente têm gatilhos, o que é muito legal. Algumas pessoas dizem que o Zapier é caro, mas acho que, se você usar as ferramentas integradas da maneira certa, ele tem um ótimo custo-benefício e é muito fácil de configurar. Por fim, nas poucas vezes em que precisei entrar em contato com o suporte ao cliente, eles foram incríveis e realmente prestativos!

Gosto muito da facilidade de uso do Zapier e da simplicidade de mostrar aos outros como construir com ele. Eu o uso principalmente para automações, mas pretendo explorar os recursos de agentes de IA e tabelas quando tiver tempo. O que mais gosto é a quantidade de aplicativos com os quais ele se conecta. Mesmo os mais raros geralmente têm gatilhos, o que é muito legal. Algumas pessoas dizem que o Zapier é caro, mas acho que, se você usar as ferramentas integradas da maneira certa, ele tem um ótimo custo-benefício e é muito fácil de configurar. Por fim, nas poucas vezes em que precisei entrar em contato com o suporte ao cliente, eles foram incríveis e realmente prestativos!

7. LangChain (ideal para criar agentes de IA modulares e com várias etapas, com encadeamento de modelos de linguagem)

via LangChain

Diferentemente de um chatbot tradicional que responde dentro de parâmetros fixos, um agente de IA criado com o LangChain pode planejar, raciocinar e realizar ações em várias etapas, tornando-o sensível ao contexto. Ele usa uma estrutura de código aberto.

Você também pode empilhar componentes (cadeias, agentes, memória, ferramentas) para criar assistentes de várias etapas que pensam, agem e iteram. O design modular permite que os agentes de IA acessem ferramentas externas, APIs ou arquivos para concluir tarefas mais avançadas. Os desenvolvedores também podem personalizar os agentes de IA para seguir lógicas, fluxos de trabalho ou caminhos de tomada de decisão específicos que se adaptam a casos de uso exclusivos.

Melhores recursos do LangChain

Combine LLMs com chamadas de ferramentas usando tomada de decisão no estilo ReAct ou lógica de cadeia personalizada para dar suporte a fluxos de trabalho complexos e autônomos

Inclui suporte pronto para uso para mecanismos de pesquisa, carregadores de arquivos, bancos de dados vetoriais, APIs, execução Bash e mais de 50 ferramentas

Use o LangGraph, uma camada de orquestração para LangChain, para ajudar os desenvolvedores a criar aplicativos com estado e múltiplos atores com LLMs

Limitação do LangChain

Com atualizações frequentes de versão, os desenvolvedores precisam reescrever o código para se alinhar com a versão mais recente

Preços do LangChain

Desenvolvedor: Gratuito (pagamento conforme o uso)

Plus: $39/mês (pagamento conforme o uso)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do LangChain

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LangChain?

Uma avaliação da G2 afirma

É um dos melhores pacotes necessários para usar modelos de linguagem grandes no campo da IA generativa, é fácil de adaptar, funciona perfeitamente e está sempre se atualizando para ser compatível com a tecnologia mais recente.

É um dos melhores pacotes necessários para usar modelos de linguagem grandes no campo da IA generativa, é fácil de adaptar, funciona muito bem e está sempre se atualizando para ser compatível com a tecnologia mais recente.

8. Botpress (ideal para agentes de IA multilíngues e conversacionais com NLU e editor de fluxo visual)

via Botpress

O Botpress é uma plataforma de IA conversacional de código aberto criada para desenvolvedores que desejam controle total sobre como seus agentes são projetados, implantados e localizados.

Ele combina compreensão de linguagem natural (NLU) com um estúdio de conversação visual, permitindo que você gerencie lógica, intenções e ações sem escrever código extenso. Você pode implantar agentes em vários canais, como WhatsApp, Messenger ou interfaces de usuário personalizadas, e personalizar todos os aspectos da lógica de interação.

Melhores recursos do Botpress

Use o Visual Flow Editor para criar lógicas de conversação complexas com saltos condicionais, slots e eventos

Implante seus agentes localmente, em plataformas de nuvem ou em dispositivos de ponta usando Docker, Kubernetes ou o Botpress Cloud integrado

Integre APIs ou bancos de dados externos diretamente nos fluxos usando hooks de código nativo ou chamadas HTTP

Limitação do Botpress

O Vector Database reotimiza todos os documentos sempre que você carrega novos

Preços do Botpress

Pagamento conforme o uso: $0 + gastos com IA/mês

Mais: US$ 89 + gastos com IA/mês

Equipe: $495 + gastos com IA/mês

Empresa: A partir de US$ 2.000/mês (em um prazo de 3 anos)

Avaliações e comentários sobre o Botpress

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Botpress?

Uma avaliação da Capterra afirma

Gosto da versatilidade das funcionalidades do Botpress. Ele vem com ótimas ferramentas integradas, além da possibilidade de incorporar código personalizado.

Gosto da versatilidade das funcionalidades do Botpress. Ele vem com ótimas ferramentas integradas, além da possibilidade de incorporar código personalizado.

9. Haystack (ideal para criar pipelines RAG personalizados a partir de documentos, APIs e bancos de dados vetoriais)

via Haystack

O Haystack, da Deepset, é uma estrutura de orquestração de IA de código aberto criada para desenvolvedores criarem agentes LLM prontos para produção. É adequado para criar pipelines complexos de geração aumentada por recuperação (RAG), sistemas de pesquisa e fluxos de trabalho de agentes em várias etapas.

Com componentes modulares (recuperadores, geradores e ferramentas), validação de esquema JSON, execução paralela de ferramentas e monitoramento integrado, o Haystack ajuda a projetar, testar, implantar e dimensionar aplicativos inteligentes em ambientes de nuvem e locais.

Melhores recursos do Haystack

Combine recuperadores densos (baseados em incorporação) e esparsos (baseados em palavras-chave) para fornecer respostas precisas a partir de grandes coleções de texto

Conecte recuperadores, geradores, ToolInvoker, validadores e muito mais para criar fluxos de trabalho de IA personalizados

Use o Agente da Haystack para planejar, decidir qual ferramenta usar, executar chamadas de API, recuperar documentos e fazer loops, criando um comportamento dinâmico e inteligente

Limitação do Haystack

O Haystack depende muito do Elasticsearch, o que pode diminuir o desempenho para cargas de trabalho em grande escala

Preços do Haystack

Estrutura de código aberto

Avaliações e comentários do Haystack

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Haystack?

Uma avaliação da G2 afirma

O Haystack é uma poderosa estrutura Python de código aberto para a criação de pipelines de processamento de linguagem natural (NLP). Ele oferece uma variedade de componentes pré-construídos para tarefas comuns de NLP, bem como suporte para vários modelos de linguagem pré-treinados e estruturas de aprendizado profundo. Isso facilita a criação e a implantação de aplicativos sofisticados de NLP, como chatbots, mecanismos de pesquisa de documentos ou sistemas de perguntas e respostas.

O Haystack é uma poderosa estrutura Python de código aberto para a criação de pipelines de processamento de linguagem natural (NLP). Ele oferece uma variedade de componentes pré-construídos para tarefas comuns de NLP, bem como suporte para vários modelos de linguagem pré-treinados e estruturas de aprendizado profundo. Isso facilita a criação e a implantação de aplicativos sofisticados de NLP, como chatbots, mecanismos de pesquisa de documentos ou sistemas de perguntas e respostas.

🧠 Curiosidade: O termo “inteligência artificial” foi cunhado em 1956 durante o famoso Workshop de Dartmouth por John McCarthy, Marvin Minsky e outros, frequentemente visto como o nascimento oficial da IA como campo de estudo.

10. AutoGen (ideal para equipes Python que desenvolvem sistemas multiagentes que executam códigos de forma autônoma)

via AutoGen

Criado pela Microsoft Research, o AutoGen ajuda a criar sistemas de agentes conversacionais que operam com instruções em linguagem natural.

Uma configuração típica combina um agente “UserProxy” (que mantém a meta e analisa os resultados) com vários agentes ChatCompletion ou Assistant (pesquisador, programador, crítico). Eles conversam por meio de um loop de eventos até que o UserProxy decida que o trabalho está concluído, fornecendo um padrão para automatizar relatórios de pesquisa, análise de dados ou sessões de codificação iterativas.

Melhores recursos do AutoGen

Execute loops “Assistente + Crítico”, nos quais um agente escreve o código e outro o revisa, detectando erros antes da execução

Invoque chamadas de ferramentas Python para que os agentes possam importar bibliotecas, extrair dados de sites ou executar análises de dados dentro de uma área restrita segura

Troque back-ends LLM (OpenAI, Azure OpenAI, modelos locais) com uma única linha de configuração, mantendo os pipelines independentes do modelo

Limitação do AutoGen

Pode ter dificuldades com tarefas complexas, como perguntas com várias etapas, e não é ideal para aplicações voltadas para o cliente

Preços do AutoGen

Estrutura de código aberto

Avaliações e comentários do AutoGen

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

11. Voiceflow (ideal para projetar, testar e implantar agentes de IA conversacionais em todos os canais)

via Voiceflow

O Voiceflow é um criador de ferramentas de IA conversacional que permite que as equipes projetem e lancem agentes de voz ou chat usando uma interface visual sem código.

Ele oferece suporte a interfaces multimodais (voz, texto, botões, recursos visuais), prototipagem em tempo real e transferências fáceis para a engenharia. É um hub centralizado para equipes multifuncionais co-criarem assistentes dinâmicos em plataformas como Alexa, Google Assistant, sites e aplicativos de mensagens.

Melhores recursos do Voiceflow

Conecte OpenAI, Claude, Cohere ou APIs personalizadas para combinar fluxos estáticos com IA generativa para conversas mais inteligentes

Implemente assistentes em sites, aplicativos móveis, alto-falantes inteligentes ou plataformas de mensagens sem precisar reconstruir a lógica

Exporte fluxos por meio da API Dialog ou código personalizado para incorporar agentes diretamente em aplicativos ou sistemas de telefonia

Limitação do fluxo de voz

Bugs ocasionais, atualizações de recursos e descontinuações podem interromper os fluxos de trabalho existentes, exigindo que as equipes reconstruam partes do agente ou revisitem aspectos da criação do agente

Preços do Voiceflow

Starter: Gratuito (100 créditos)

Pro: US$ 60/mês (10 mil créditos)

Negócios: US$ 150/mês (30 mil créditos)

Empresa: Preço personalizado (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Voiceflow

G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Voiceflow?

Uma avaliação da G2 afirma

Facilidade de uso, interface amigável, muitos usuários e a comunidade Voiceflow tornam extremamente fácil obter suporte quando você fica preso em alguma coisa. Eu pessoalmente uso todos os dias e já criei vários agentes, e sinceramente recomendo a todos. Para implementar, basta um trecho de código nas configurações e pronto. [sic]

Facilidade de uso, interface amigável, muitos usuários e a comunidade Voiceflow tornam extremamente fácil obter suporte quando você fica preso em alguma coisa. Eu pessoalmente uso todos os dias e já criei vários agentes, e sinceramente recomendo para todos. Para implementar, basta um trecho de código nas configurações e pronto. [sic]

12. Microsoft Copilot (ideal para criar e implantar agentes de IA em aplicativos do Microsoft 365)

via Microsoft Copilot

O Microsoft Copilot combina o poder da IA baseada em GPT-4 com integração nativa em todo o Microsoft 365.

Com o Copilot Studio, sua equipe pode criar agentes de IA para aumentar a produtividade usando prompts simples em linguagem natural ou ferramentas de arrastar e soltar e, em seguida, implantá-los em bate-papos do Teams, SharePoint, Outlook e Word para automatizar tarefas, responder a perguntas ou otimizar operações.

Principais recursos do Microsoft Copilot

Use a guia “Descrever” para criar agentes escrevendo o que você precisa, e o Copilot Studio traduzirá isso em lógica de trabalho

Adicione Microsoft Graph, SharePoint ou dados da web e integre ações ou gatilhos de API sem recursos de desenvolvimento

Acompanhe o uso, gerencie a capacidade e controle as opções de implantação — ou meça o uso para evitar custos excessivos

Limitação do Microsoft Copilot

O Copilot pode ocasionalmente interpretar mal o contexto ou o tom, exigindo edições manuais

Preços do Microsoft Copilot

uS$ 20 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot?

Uma avaliação no Reddit diz

Nós o utilizamos internamente. É como se fosse o mecanismo de busca da sua própria empresa. Você pode solicitar documentos ou até mesmo pesquisar informações fora da documentação. Ele também é eficiente em resumir conversas e e-mails. Posso solicitar que ele resuma todos os e-mails que recebi nas últimas 24 horas e ele faz um bom trabalho em me informar as coisas importantes.

Nós o utilizamos internamente. É como se fosse o mecanismo de busca da sua própria empresa. Você pode solicitar documentos ou até mesmo pesquisar informações fora da documentação. Ele também é bom para resumir conversas e e-mails. Posso pedir para ele resumir todos os e-mails que recebi nas últimas 24 horas e ele faz um bom trabalho ao me informar as coisas importantes.

13. Relevance AI (ideal para equipes de operações que criam e gerenciam equipes de agentes de IA sem código)

via Relevance AI

A Relevance AI é uma plataforma sem código criada para equipes de operações, startups e desenvolvedores que desejam implantar “colegas de trabalho de IA”. O agente de IA pode automatizar fluxos de trabalho de várias etapas em vendas, marketing, suporte e operações administrativas.

Os agentes podem ser treinados em processos internos usando arquivos ou URLs carregados e são implantados visualmente por meio de uma interface de arrastar e soltar. Com integrações plug-and-play com CRMs, e-mail, Slack e muito mais, ele foi desenvolvido para automação de nível de produção, de forma rápida.

Principais recursos da Relevance AI

Projete sistemas com vários agentes usando lógica de arrastar e soltar e agentes pré-construídos (por exemplo, “Bosh” para agendamento de reuniões, “Lima” para marketing de ciclo de vida)

Agentes especializados, como o AI BDR Agent, para automatizar a prospecção comercial, incluindo pesquisa, qualificação e acompanhamento de leads.

Armazenamento vetorial para gerenciar dados de texto, imagem e áudio; oferece suporte à análise de sentimentos e pesquisa de similaridade para conjuntos de dados não estruturados.

Limitação da IA em termos de relevância

Os usuários frequentemente enfrentam dificuldades de personalização, o que pode retardar a integração do projeto e limitar a flexibilidade para fluxos de trabalho complexos.

Preços da Relevance AI

Gratuito para sempre

Pro : US$ 19/mês

Equipe : US$ 199/mês

Negócios : US$ 599/mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações de relevância de IA

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Relevance AI?

Uma avaliação da G2 afirma:

Aprecio muito a flexibilidade do Relevance AI e a possibilidade de adicionar código Python personalizado ao seu agente. Ele também é fácil de integrar com outras ferramentas.

Aprecio muito a flexibilidade do Relevance AI e a possibilidade de adicionar código Python personalizado ao seu agente. Ele também é fácil de integrar com outras ferramentas.

Conheça o futuro do trabalho com o ClickUp

Os agentes de IA já estão conversando com os clientes em seu nome, revelando insights, automatizando a entrada de dados e até mesmo orquestrando fluxos de trabalho inteiros. Tarefas que antes eram realizadas por grandes equipes.

No centro dessa mudança está o ClickUp. Ele não é mais apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Com os Autopilot Agents, o ClickUp Brain e as automações de linguagem natural, ele oferece tudo o que você precisa para transformar tarefas em ações e ideias em execução.

Você não está mais gerenciando o trabalho. Você está projetando um sistema que faz isso por você.

