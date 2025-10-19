Os melhores modelos de plano de marketing do Monday.com para experimentar em 2025

As equipes de marketing muitas vezes perdem dias planejando campanhas — afogadas em planilhas, enquanto a estratégia fica em segundo plano. Os modelos de marketing do Monday.com existem para resolver isso.

Enquanto isso, seu trabalho de marketing real está esperando.

Os modelos existem por esse motivo e, se você estiver usando o Monday.com, o modelo certo de plano de marketing pode economizar horas, ou até dias, de tempo de preparação.

Nesta postagem do blog, exploraremos as principais opções de modelos de plano de marketing do Monday.com que ajudam você a organizar a loucura. Além disso, exploraremos alguns modelos do ClickUp para criar um espaço de trabalho mais prático. 🎯

O que torna um modelo de plano de marketing do Monday.com bom?

Um bom modelo de plano de marketing do Monday.com ajuda você a ter uma visão geral de seus esforços de marketing sem precisar vasculhar ferramentas ou arquivos dispersos.

Veja o que procurar em modelos de planejamento estratégico:

Divida as campanhas em tarefas menores e mais fáceis de realizar para que todos saibam o que precisa ser feito e quando

Atribua tarefas e responsabilidades da equipe às pessoas certas para incentivar o senso de propriedade e a responsabilidade

*defina metas de marketing e KPIs de marketing para dar à sua equipe objetivos claros e um senso comum de direção

Defina prazos, marcos e cronogramas para que sua equipe possa trabalhar de forma eficaz e evitar gargalos

Automatize lembretes, transferências de tarefas e atualizações de status para reduzir idas e vindas e economizar tempo

Acompanhe orçamentos, custos reais e alocação de recursos para garantir que as campanhas permaneçam dentro do escopo e do orçamento

🧠 Curiosidade: John Wanamaker, um comerciante americano do século XIX, é frequentemente considerado o pai do marketing moderno. Ele ficou famoso por dizer: “Metade do dinheiro que gasto em publicidade é desperdiçado; o problema é que não sei qual metade. ” Essa citação ainda aparece em planos de marketing hoje em dia.

Modelos de plano de marketing do Monday.com em resumo

10 modelos de plano de marketing do Monday.com

Reunimos aqui 10 dos modelos de plano de marketing mais úteis para otimizar seu trabalho, manter suas equipes sincronizadas e lançar campanhas sem demora. 👀

1. Modelo de estratégia de marketing

via Monday.com

O modelo de estratégia de marketing é uma análise trimestral clara das suas principais iniciativas de marketing. Ele ajuda você a planejar as principais campanhas do primeiro ao quarto trimestre, designar membros da equipe, acompanhar o progresso com atualizações de status e visualizar cronogramas.

Com campos integrados para prioridade, orçamento e metas, este modelo de plano de marketing do Monday.com facilita o alinhamento da sua equipe com o que é mais importante e a identificação de gargalos antes que eles se agravem.

📌 Ideal para: Gerentes de marketing ou líderes de agências que planejam campanhas trimestrais e uma estratégia de comunicação de marketing.

2. Modelo de campanhas de clientes para agências

via Monday.com

O modelo de plano de marketing do Monday.com ajuda as empresas a visualizar o que será lançado, quando, o desempenho de cada campanha e quais canais estão recebendo mais atenção, tudo em um layout limpo e codificado por cores.

Você também encontrará widgets para solicitações de campanha e gastos por canal, permitindo uma rápida visualização do desempenho e das prioridades. E sim, há até um widget divertido de lhama para quebrar a monotonia (um pouco de diversão nunca é demais).

📌 Ideal para: Equipes de agências que gerenciam várias campanhas de clientes e desejam um modelo de roteiro de marketing no estilo painel.

🔍 Você sabia? Em 1959, a Mattel incluiu comerciais da Barbie durante o The Mickey Mouse Club, tornando-se uma das primeiras marcas de brinquedos a criar um plano de marketing voltado para crianças que assistiam TV. A Barbie se tornou um ícone global, e tudo começou com uma estratégia inteligente de segmentação do público-alvo.

3. Modelo de planejador de mídias sociais

via Monday.com

O modelo de planejador de mídias sociais do Monday.com oferece um calendário codificado por cores para programar e categorizar o conteúdo social por dias e tipos de postagem.

Você pode organizar posts pessoais, campanhas divertidas, perguntas de engajamento ou favoritos de alto desempenho para evitar lacunas de conteúdo e manter um ritmo constante de publicação. É simples, mas eficaz.

📌 Ideal para: Equipes de marketing ou líderes de mídias sociais que desejam uma visão geral rápida de seu mix de conteúdo nesta ferramenta de gerenciamento de campanhas.

4. Modelo de gerenciamento de eventos

via Monday.com

O modelo de gerenciamento de eventos do Monday.com ajuda equipes e agências de marketing a planejar, acompanhar e avaliar campanhas orientadas para eventos com clareza. Ele reúne o acompanhamento do orçamento, os gastos reais e os cronogramas da campanha em um painel visual fácil de analisar e compartilhar.

O que é especialmente útil aqui é a visualização Campanhas anuais , que separa as campanhas planejadas das concluídas para que você possa monitorar o ritmo e os resultados ao longo do ano civil.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing ou agências que realizam promoções sazonais, ativações de marca ou eventos para clientes.

5. Modelo de integração do Facebook Ads

via Monday.com

De custos e impressões a taxas de cliques e resultados totais, tudo está organizado de forma clara no modelo de integração de anúncios do Facebook da Monday.com, para que você possa comparar grupos de campanhas rapidamente.

A coluna de status integrada ajuda a rastrear quais campanhas estão ativas ou pausadas, enquanto a linha de resumo soma automaticamente seus gastos totais com publicidade e resultados, ótimo para relatórios ou otimização de orçamentos em tempo real.

📌 Ideal para: Equipes de leads de marketing ou mídia paga que gerenciam várias campanhas no Facebook.

💡 Dica profissional: trate o modelo como um teste de hipótese, não como uma lista de verificação. Em vez de preencher mecanicamente cada campo, use cada seção para desafiar suas suposições. Se o objetivo da sua campanha parecer muito seguro, pergunte: qual é a versão mais arriscada que poderia entregar resultados 10 vezes maiores?

6. Modelo de oportunidades pós-evento

via Monday.com

O modelo de oportunidades pós-evento do Monday.com ajuda as equipes a transformar o acompanhamento de eventos em próximas etapas focadas e rastreáveis. Ele oferece um panorama geral dos leads do evento, do desempenho das vendas de ingressos, do feedback dos participantes e da satisfação geral.

É especialmente útil para ver quais leads valem a pena cultivar e como seu evento se saiu em relação às expectativas.

📌 Ideal para: Gerentes de marketing ou equipes de atendimento ao cliente que desejam avaliar o impacto de eventos, acompanhar leads e capturar o feedback dos participantes.

7. Modelo de calendário de conteúdo

via Monday.com

O modelo de calendário de conteúdo do Monday.com é para equipes que desejam planejar e publicar conteúdo sem confusão. Você obtém uma visualização de calendário que sincroniza com atualizações de status, detalhes de propriedade e plataformas de publicação, para que você sempre saiba o que está sendo publicado, onde e quem está cuidando disso.

Além disso, você também pode visualizar o conteúdo por status, como Publicado ou Aprovado, facilitando a coordenação de revisões e prazos.

📌 Ideal para: Gerentes de conteúdo e campanhas que lidam com vários conteúdos em diversas plataformas modernas de gerenciamento de projetos.

8. Modelo de planejamento de marketing

via Monday.com

Este modelo de plano de marketing do Monday.com organiza campanhas de alto nível e execução semanal. Ele combina uma visualização do calendário de promoções em andamento com widgets de gastos e desempenho específicos da campanha.

O painel exibe detalhamentos de orçamento, alocação de canais e solicitações de campanha para que você tenha uma visão geral e detalhada em segundos. Ele também rastreia o que está programado e como está o desempenho em plataformas como YouTube, Instagram e Mailchimp.

📌 Ideal para: Líderes de equipes de marketing e gerentes de agências que lidam diretamente com clientes e desejam coordenar estratégias de promoção e apresentar atualizações claras para executivos ou clientes.

9. Modelo de lançamento de marketing de produto

via Monday.com

O modelo de plano de marketing do Monday.com funciona como seu centro de controle para tudo, desde o desenvolvimento de mensagens até anúncios de relações públicas e execução de campanhas.

Na parte superior, o painel oferece uma rápida verificação de integridade: progresso geral, CTR, gastos e distribuição de canais (com um prático gráfico circular). Em seguida, a visualização da linha do tempo permite que você amplie as etapas da campanha, codificadas por cores de acordo com o status, como Em andamento, Programado ou Lançamento.

📌 Ideal para: profissionais de marketing de produtos, gerentes de lançamento e equipes multifuncionais.

🧠 Curiosidade: a Subaru descobriu que muitos de seus compradores eram amantes de cães. Então, toda a campanha deles apresentava cães dirigindo Subarus, usando cintos de segurança e fazendo viagens rodoviárias. Isso impulsionou as vendas e o amor pela marca.

10. Modelo de comunicações e relações públicas

via Monday.com

O modelo de plano de marketing do Monday.com substitui documentos dispersos e caixas de entrada sobrecarregadas por um quadro organizado que mostra quem está cuidando de cada tarefa, em que estágio está cada comunicado à imprensa ou apresentação e qual é o prazo de entrega.

Além disso, ele inclui colunas para detalhes importantes, como status, proprietário, prazos e canais, para que você possa gerenciar tudo, desde campanhas de influenciadores e divulgações de RP até comunicações internas e declarações executivas.

📌 Ideal para: equipes de comunicação, profissionais de agências de relações públicas e líderes de marca.

Limitações do Monday.com para projetos de marketing

O Monday.com oferece modelos de marketing para você começar, mas, ao se aprofundar, você pode descobrir que eles não oferecem toda a flexibilidade ou profundidade necessárias para campanhas reais.

É aqui que essas limitações começam a aparecer. 👇

A falta de validação de entradas torna a inserção de dados complicada. Você não pode exigir determinados campos ou restringir valores (como definir um mínimo ou máximo), o que muitas vezes leva a informações inconsistentes ou incompletas

Os controles de permissão ainda são muito básicos. Não é possível ocultar campos específicos de determinados usuários ou atribuir direitos de edição detalhados, o que cria desafios em relação ao acesso, segurança e transparência

A interface do usuário nem sempre é intuitiva ; embora a plataforma seja visualmente limpa, os novos usuários muitas vezes se sentem sobrecarregados, e o layout não é personalizável para se adequar ao fluxo de trabalho da sua equipe

A configuração é demorada, o que significa que as equipes geralmente precisam de mais treinamento do que o esperado, atrasando a integração

A escalabilidade se torna um desafio à medida que sua empresa cresce, pois seus modelos rígidos e flexibilidade limitada tornam mais difícil gerenciar fluxos de trabalho complexos e multifuncionais

🔍 Você sabia? Nos anos 90, a campanha “Pepsi Points” da Pepsi mostrava um caça a jato no comercial por sete milhões de pontos. Alguém realmente juntou os pontos e tentou resgatá-lo, processando a Pepsi depois que a empresa se recusou a entregá-lo.

Modelos alternativos de plano de marketing do Monday.com

Quando as equipes precisam de mais flexibilidade, melhor acompanhamento de campanhas e uma maneira mais fácil de colaborar, o ClickUp se torna a escolha óbvia. É o aplicativo completo para o trabalho, criado para lidar com tudo, desde estratégias de marketing de alto nível até tarefas diárias de conteúdo.

E com modelos projetados para fluxos de trabalho de marketing reais, você pode planejar, executar e se adaptar sem perder o ritmo.

Veja o que um usuário tem a dizer:

Com o ClickUp, podemos mostrar o que aconteceu com nossas iniciativas de marketing em uma visualização regional ou de campanha. Isso inclui analisar os tipos de atividades que estamos realizando e em que estágio do funil as classificamos. Dessa forma, a alta administração pode facilmente se atualizar sobre o status de um projeto.

Vamos agora examinar mais de perto as opções de modelos de plano de marketing do ClickUp!

1. Modelo de plano de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, acompanhe e otimize sua campanha de marketing com o modelo de plano de marketing do ClickUp

O modelo de plano de marketing do ClickUp oferece uma estrutura organizada e codificada por cores para visualizar as prioridades em campanhas, metas e cronogramas. Isso facilita o acompanhamento do progresso de iniciativas importantes, como aumentar o tráfego na web, impulsionar a presença da marca e melhorar a experiência do usuário.

Cada tarefa inclui campos para datas de vencimento, trimestres, status, nível de esforço e canais de impacto (como mídias sociais, site ou dispositivos móveis), fornecendo uma visão abrangente de 360° do seu roteiro de marketing. Com rótulos integrados para esforço e tipo de tarefa (como Resultados Chave), ele mantém sua equipe focada no que impulsiona o desempenho.

📌 Ideal para: Gerentes de marketing, líderes de equipe e profissionais de agências que desejam um planejador de campanhas pronto para usar.

2. Modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os eventos do início ao fim com o modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp

O modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp é um sistema prático e baseado em fases, projetado para manter toda a sua campanha alinhada, desde o primeiro e-mail até os relatórios finais de receita. Ele divide seu trabalho em três etapas intuitivas: Planejamento, Implementação e Avaliação.

O que torna esse modelo especialmente útil é a clareza com que ele atribui responsabilidades, até mesmo funções específicas como especialista em comunicação ou especialista em marketing de eventos, e combina isso com a visibilidade do orçamento por tarefa. Você saberá quem está fazendo o quê, até quando e quanto foi gasto (ou economizado).

📌 Ideal para: Líderes de marketing de eventos, gerentes de marca e equipes de comunicação que planejam promoções de eventos multicanais.

💡 Dica profissional: Pule diretamente para a seção de posicionamento antes de tocar em qualquer outra coisa. Defina como você quer que o público se sinta em relação à campanha e deixe que esse tom guie o resto do plano. Isso traz uma coesão mais forte entre as mensagens, os canais e os ativos.

3. Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene e avalie o progresso de suas iniciativas com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp é uma maneira flexível e visual de organizar campanhas em todas as fases. Com as tarefas agrupadas por estágio (Planejamento, Produção, Lançamento, Avaliação, Retenção), sua equipe tem uma visão clara do que precisa ser feito, quem é o responsável e quando deve ser feito.

Cada cartão é cuidadosamente identificado com canais de marketing (como Mídias sociais ou Interno), equipes (Equipe de marketing, Equipe de mídias sociais) e tipos de entregas, ajudando a reduzir ambiguidades e aumentar o alinhamento da equipe. Você pode até adicionar subtarefas para obter uma granularidade mais profunda.

📌 Ideal para: Gerentes de marketing, líderes de equipe e agências que coordenam campanhas em várias fases.

4. Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize seu conteúdo de mídia social com o modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

O modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp é uma ferramenta prática para planejar publicações envolventes ao longo do mês. Ele organiza suas ideias de campanha em uma única visualização, facilitando o acompanhamento dos tipos de publicação, temas (do Dia dos Namorados e Mês da História Negra ao Super Bowl Friday), datas de vencimento e recursos anexados.

Este modelo funciona especialmente bem para campanhas sazonais e culturalmente relevantes. Ele já está estruturado com títulos de postagens e datas de publicação, o que dá à sua equipe um impulso inicial, em vez de começar do zero todas as semanas.

📌 Ideal para: Gerentes de mídia social, criadores de conteúdo ou assistentes de marketing que precisam de um modelo simples e pronto para usar para planejar, acompanhar e organizar postagens diárias.

🧠 Curiosidade: A equipe de redes sociais da KFC seguia exatamente 11 pessoas no Twitter (porque 11 ervas e especiarias, entendeu?): as cinco Spice Girls e seis caras chamados Herb. Quando alguém descobriu essa piada sutil, ela se tornou viral, gerando milhões em publicidade.

5. Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descreva tudo o que você precisa para vender um produto com o modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

O modelo de plano de ação de marketing do ClickUp oferece uma maneira estruturada e orientada por metas para dar vida às suas estratégias de marketing.

Baseado na estrutura SMART (específico, mensurável, alcançável, relevante e oportuno), ele ajuda você a planejar campanhas com intenções claras e execução precisa. Este modelo é perfeito para equipes que desejam conectar o porquê por trás de uma campanha com o como.

📌 Ideal para: Líderes de equipes de marketing, gerentes de projeto ou consultores que precisam de um modelo de plano de marketing com foco em metas.

6. Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie e execute sua próxima campanha com o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

O modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp foi desenvolvido com base na metodologia OKR (Objetivos e Resultados-Chave), oferecendo uma abordagem estruturada para alinhar seus esforços de marketing com resultados mensuráveis. Ele facilita a definição de objetivos principais, como a reformulação da marca da empresa, e os divide em resultados-chave acionáveis, rastreáveis por trimestre e com uma barra de progresso.

Você também obtém visibilidade em tempo real do que está em dia, em risco ou já concluído, para que possa identificar rapidamente os obstáculos e corrigir o curso antes que os prazos cheguem.

📌 Ideal para: Líderes de marketing estratégico, CMOs e equipes de crescimento para gerenciar metas de alto nível com resultados mensuráveis em campanhas, conteúdo e canais digitais.

🎥 Pare de improvisar campanhas. Este vídeo rápido apresenta cinco etapas e um modelo pronto para uso para definir metas mensuráveis, criar um calendário de campanha, definir seu ICP, acompanhar KPIs em tempo real e manter sua equipe alinhada. Assista até o final para conhecer o RACE, uma estrutura simples que prepara seu manual para o futuro.

7. Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Priorize as estratégias mais eficazes com o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

O modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp oferece um sistema inteligente com código de cores para mapear que tipo de conteúdo você está criando, para onde ele vai e quando será publicado.

Se você está redigindo posts para blogs, criando pôsteres, editando vídeos ou publicando infográficos, este modelo ajuda a classificar tudo por tipo de conteúdo, plataforma, departamento e até mesmo orientação do layout.

Tudo é organizado por mês, para que você tenha uma visão geral rápida das campanhas por tempo, canal (como Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube) e objetivo, seja ele promocional, educacional ou voltado para o engajamento.

📌 Ideal para: Gerentes de conteúdo, líderes criativos e equipes de marketing multifuncionais.

🔍 Você sabia? Na Coreia do Sul, a Dunkin' instalou dispositivos chamados "Flavor Radio" no transporte público de Seul que borrifavam aroma de donut quando seu jingle de rádio tocava. Planos de marketing criativos no seu melhor.

8. Modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje metas e objetivos de conteúdo com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

O modelo de plano de conteúdo do ClickUp é um poderoso planejador visual para profissionais de marketing de conteúdo que gerenciam várias campanhas ao mesmo tempo.

Cada bloco do calendário exibe de forma organizada o título do conteúdo, o status de aprovação (como Aprovado, Em espera, Precisa de revisão), o tipo de conteúdo (Postagem, Blog, Clipe curto, Vídeo longo), os recursos necessários (infográficos, clipes curtos etc. ) e o pilar de conteúdo ao qual pertence (por exemplo, instruções, dicas para usuários, produto ou temas semanais).

📌 Ideal para: Gerentes de marketing, equipes de mídia social e estrategistas de conteúdo que desejam uma visão geral das entregas semanais ou mensais.

9. Modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize linhas de assunto e mensagens com o modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

O modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp é uma estrutura estratégica para planejar campanhas de e-mail com alta taxa de conversão. Ele divide seu fluxo de trabalho em subtarefas fáceis de executar, como planejar seu objetivo, escrever títulos atraentes, manter o texto conciso e incorporar recursos visuais.

Itens claros na lista de verificação da campanha de marketing garantem consistência entre as campanhas, seja você visando leads, clientes ou reengajando seu público.

📌 Ideal para: profissionais de marketing por e-mail, proprietários de pequenas empresas e equipes de conteúdo que desejam otimizar a criação de campanhas e, ao mesmo tempo, aumentar o engajamento e as conversões.

10. Modelo de programação de anúncios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e visualize todo o cronograma de marketing com o modelo de programação de anúncios do ClickUp

O modelo de programação de anúncios do ClickUp é uma ferramenta de planejamento simplificada, projetada para organizar seus esforços de publicidade em vários canais de marketing.

As tarefas são agrupadas de forma organizada por tipo de marketing (Mídias sociais, Impresso, Pesquisa, Local), e cada entrada mostra detalhes importantes da campanha, como datas de início e prazo, status (Aberto, Aprovação, Entregue, Rejeitado), trimestre fiscal e o objetivo específico de marketing.

📌 Ideal para: Coordenadores de marketing, gerentes de publicidade e equipes multifuncionais que precisam de uma visão centralizada de todos os pontos de contato da campanha.

💡 Dica profissional: destaque o que não será feito. A maioria dos modelos pergunta o que está incluído, mas adicionar uma linha para itens intencionalmente deixados de fora (como “Sem divulgação por influenciadores” ou “Sem campanha de acesso antecipado”) ajuda a alinhar as expectativas e evitar o aumento do escopo.

11. Modelo de branding do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha uma marca consistente com o modelo de branding do ClickUp

O modelo de branding do ClickUp divide o processo de planejamento em etapas claras, como Onboarding e Briefing, cada uma repleta de tarefas predefinidas que otimizam a colaboração entre as equipes.

Com funções distintas, como Gerente de Projetos e Finanças, atribuídas a tarefas e aprovações codificadas por cores (por exemplo, aprovação interna vs. aprovação do cliente), ele foi criado para dar suporte a fluxos de trabalho criativos e administrativos.

📌 Ideal para: Gerentes de marketing, líderes de equipe e profissionais de agências que precisam de uma solução simplificada para organizar campanhas de branding.

12. Modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie melhor sua estratégia com o modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp

O modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp ajuda você a alinhar as metas de receita com as tendências do mercado e tarefas acionáveis. Ele organiza sua estratégia de vendas e marketing em categorias lógicas, como Metas de receita, Itens de ação, Perfis do comprador, Análise PEST e Análise competitiva.

Cada cartão contém datas, imagens e subtarefas relevantes, tornando-o visualmente atraente e prático para o planejamento multifuncional. Ele não apenas diz o que fazer, mas também ajuda você a entender por que está fazendo isso, com elementos como acompanhamento de tendências econômicas e pesquisa competitiva integrados ao fluxo de trabalho.

📌 Ideal para: Gerentes de marketing, líderes de equipe e profissionais de agências que desenvolvem estratégias de vendas e campanhas baseadas em dados.

📮 Insight do ClickUp: 55% dos gerentes explicam o “porquê” por trás dos projetos de marketing, vinculando as tarefas a desafios ou objetivos maiores. Isso significa que 45% dos casos em que o processo prevalece sobre o objetivo podem levar à falta de motivação e impulso entre os membros da equipe. Mesmo os profissionais de alto desempenho precisam ver a importância do seu trabalho e encontrar significado no que fazem. É hora de preencher a lacuna. Conecte tarefas individuais a metas e objetivos gerais no ClickUp. Use relacionamentos e dependências integrados para mostrar como cada esforço contribui para o panorama geral, tornando as tarefas mais significativas para todos em sua equipe. 💫 Resultados reais: A Cartoon Network usou os recursos de gerenciamento de mídias sociais do ClickUp para concluir a publicação de conteúdo quatro meses antes do previsto e gerenciar o dobro de canais sociais com a mesma equipe.

13. Modelo de calendário de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie tarefas com facilidade usando o modelo de calendário de marketing do ClickUp

O modelo de calendário de marketing do ClickUp oferece uma visão geral abrangente e visual da sua programação de marketing, organizando tarefas, prazos e eventos em um formato de calendário intuitivo. Além disso, ele aumenta a produtividade por meio da automação do fluxo de trabalho e atualizações em tempo real sobre o andamento da campanha.

Seu design incentiva o planejamento proativo, garantindo que todos os elementos de uma campanha de marketing sejam coordenados de forma eficaz.

📌 Ideal para: Equipes de marketing, estrategistas de conteúdo e gerentes de campanha.

Crie campanhas de marketing de sucesso com o ClickUp

Mesmo com a crescente biblioteca de modelos de marketing do Monday.com, você pode se deparar com dificuldades, especialmente se precisar de mais flexibilidade, personalização mais profunda ou automações mais inteligentes.

É aí que o ClickUp se destaca.

É um espaço de trabalho totalmente personalizável, criado para dar suporte a todos os tipos de fluxo de trabalho de marketing, desde o planejamento de campanhas e produção criativa até cronogramas de lançamento e acompanhamento de desempenho. Você obtém modelos de planos de marketing prontos para usar e a liberdade de criar seus próprios processos, do seu jeito.

