Como fazer um mapa mental no ChatGPT

A maioria das pessoas abre uma ferramenta de mapeamento mental e fica paralisada. O que deveria ser uma simples sessão de brainstorming se transforma em um dilema de tela em branco.

E se você pudesse usar o ChatGPT para superar esse bloqueio? Antes mesmo de abrir uma ferramenta de design?

O ChatGPT ajuda você a gerar diagramas visuais. Isso, além de expandir sua ideia principal, sugerir categorias e organizar subtópicos.

Neste guia, mostraremos como criar um mapa mental no ChatGPT. Há um bônus: outra maneira de ir além da simples criação de um mapa visual e convertê-lo em ação.

O que é um mapa mental?

Um mapa mental é uma forma visual de organizar informações, ideias ou planos, conectando-os em torno de um conceito central. Em vez de anotar ideias em listas ou blocos de texto, você ramifica pensamentos relacionados, formando uma rede de conexões que reflete como seu cérebro funciona naturalmente.

Os mapas mentais são frequentemente usados na resolução de problemas, tomada de decisões e brainstorming de ideias. Eles ajudam a visualizar as relações entre conceitos, descobrir novos ângulos e estruturar o pensamento, especialmente quando se trabalha com muitas peças móveis.

⭐ Modelo em destaque Tem ideias por toda parte, mas nada parece se encaixar? O modelo simples de mapa mental do ClickUp oferece um layout pronto para uso para capturar, conectar e organizar seus pensamentos visualmente. Com o modo de tarefa, você pode atribuir ou gerenciar tarefas dentro do modelo. O modo em branco tem notas na forma de formas editáveis, para sessões de planejamento e brainstorming. Obtenha um modelo gratuito Visualize seu fluxo de trabalho em um diagrama flexível com o modelo Simple Mind Map da ClickUp.

👀 Você sabia? Os diagramas no estilo mapa mental existem há séculos. Já no século III, Porfírio de Tiro os utilizava para organizar visualmente as ideias de Aristóteles. Mais tarde, no século XIII, o filósofo Ramon Llull utilizou técnicas semelhantes para apresentar conceitos complexos de forma clara e visual.

⚡ Arquivo de modelos: por que começar com uma página em branco quando você pode ir direto ao ponto? Os modelos de mapa mental oferecem um espaço pronto para organizar ideias de forma mais rápida e inteligente. Basta ajustar os conceitos centrais e os ramos, adicionar todas as suas ideias e ver sua visão ganhar vida.

O ChatGPT pode criar mapas mentais?

Sim. O ChatGPT pode gerar mapas mentais visuais básicos para você.

O que ele faz: o ChatGPT pode ajudá-lo a criar mapas mentais estruturados, gerando um esboço claro e organizado de ideias com base no seu tema central. O ChatGPT funciona sugerindo ramificações principais, subtemas e conexões entre conceitos, além de fornecer uma estrutura textual organizada que reflete um mapa mental tradicional.

Muito recentemente, graças à sua capacidade de gerar imagens, o ChatGPT também pode atuar como seu software de mapeamento mental. Ele transforma esboços baseados em texto em mapas mentais gráficos para organizar suas ideias em um formato visual.

📮 Insight do ClickUp: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

Como usar o ChatGPT para criar um mapa mental

Veja como usar o ChatGPT para um processo de mapeamento mental mais produtivo:

1. Defina um tema central claro

Comece respondendo o que você deseja mapear. Seu tópico central é a base do seu mapa mental. Ele define a direção para tudo o que vem a seguir. Pense nisso como o título da sua sessão de brainstorming.

Para que os mapas mentais do ChatGPT funcionem, seu tópico deve ser específico o suficiente para dar ao ChatGPT (e a você) algum foco, mas amplo o suficiente para permitir uma exploração significativa.

O que fazer e o que não fazer ao usar o ChatGPT para mapas mentais

✅ O que fazer ❌ O que não fazer Comece com um tema claro e específico. Use prompts vagos, de uma palavra, como “crescimento” ou “planejamento”. Forneça contexto para o que você está tentando explorar. Espere que o ChatGPT adivinhe sua intenção a partir de um mínimo de informações. Use o ChatGPT para expandir ramificações e subtópicos. Confie no ChatGPT para criar diagramas visuais diretamente. Copie o resultado para uma ferramenta visual de mapeamento mental. Tente visualizar manualmente a saída de texto sem ajuda de formatação. Repita o processo fazendo perguntas de acompanhamento (por exemplo, “Expanda o nó de produtividade”). Trate o primeiro resultado como a versão final.

✍️ Ideia de prompt: “Estou trabalhando em [insira o tópico]. Você pode me ajudar a dividir isso em um mapa mental com áreas de foco principais?” Por exemplo: “Estou trabalhando no lançamento de uma marca de moda sustentável. Você pode me ajudar a dividir isso em um mapa mental com os principais pontos que preciso considerar?”

Veja como o ChatGPT organizou as principais categorias e subtópicos para o prompt:

via ChatGPT

Se você quiser que isso seja totalmente automatizado, experimente o MindMap AI GPT dentro do ChatGPT e exporte a estrutura para sua tela favorita.

👀 Você sabia? Você pode gerar um mapa mental completo em menos de 30 segundos usando uma ferramenta com tecnologia GPT (ou GPT personalizado) — sem arrastar, sem formatar, sem ficar olhando para a tela em branco por horas. Ferramentas como o MindMap AI GPT permitem que você passe da solicitação ao diagrama visual instantaneamente, combinando a inteligência do ChatGPT com o layout automático.

2. Gere os ramos principais

Agora que você já tem seu tema central, é hora de dividi-lo em ramificações principais — a primeira camada de expansão em seu mapa mental. Essas são as categorias ou temas principais diretamente relacionados ao seu tema. Pense nelas como os “grandes baldes” nos quais suas ideias secundárias serão colocadas.

Para começar, solicite ao ChatGPT algo como:

✍️ Ideia rápida: “Quais são as principais áreas que devo considerar ao [insira seu tópico]?” Por exemplo: “Quais são os principais componentes que preciso considerar ao lançar uma marca de moda sustentável?”

O ChatGPT normalmente fornecerá uma lista como:

Fundamentos da marca

Design e desenvolvimento de produtos

Cadeia de suprimentos

Marketing

Financiamento

Segmentação de clientes

É um ótimo começo. Mas você não precisa parar por aí.

Você pode explorar seu tópico por meio de diferentes perspectivas:

Funcional: Divida por tarefas ou departamentos → por exemplo, Marketing, Produto, Logística

Cronológico: Divida por fases ou linha do tempo → por exemplo, Pré-lançamento, Lançamento, Pós-lançamento

Baseado nas partes interessadas: Divida por pessoas envolvidas → por exemplo, clientes, investidores, fornecedores

💡 Dica profissional: não pare na primeira lista. Peça ao ChatGPT para agrupar ideias, reorganizá-las ou destacar qualquer informação que esteja faltando. “Você pode organizar isso em menos categorias?”

“O que está faltando nesta lista?” Esse vaivém refina seus ramos e prepara você para a próxima etapa: adicionar subtópicos a cada categoria.

3. Expanda cada ramificação com subtópicos

Pense nessa etapa como um zoom. Você está analisando os detalhes que estão em cada categoria. Esses subtópicos ajudarão você a explorar sua ideia a fundo e identificar os elementos-chave que, de outra forma, poderiam passar despercebidos.

Vamos continuar com nosso exemplo: “Lançamento de uma marca de moda sustentável”. Um dos seus principais ramos pode ser Estratégia de Marketing. Você poderia perguntar ao ChatGPT:

✍️ Ideia de prompt: “Você pode expandir o ramo ‘Estratégia de Marketing’ com subtópicos e ideias detalhadas?”

Esta é a análise detalhada do ChatGPT sobre o ramo Estratégia de Marketing para uma marca de moda sustentável. Observe os subtópicos e as ideias táticas em cada um deles:

Você pode continuar construindo e fazer isso para cada ramificação principal. O ChatGPT fornece subtópicos detalhados, ideias, melhores práticas e até mesmo cuidados contra erros comuns, o que adiciona profundidade e direção ao seu mapa mental.

4. Dê vida às suas ideias com detalhes e exemplos

Seu mapa mental começa a ganhar significado quando você agrega valor a cada ramificação e subtópico. Isso significa adicionar mais explicações, exemplos, dicas e até mesmo possíveis armadilhas. Esses detalhes transformam um esboço básico em uma ferramenta que você pode usar.

Por exemplo, em um subtópico como “Marketing por e-mail”, você poderia perguntar ao ChatGPT:

✍️ Ideia de prompt: “Quais são algumas estratégias comprovadas de marketing por e-mail para uma marca de moda sustentável?”

O ChatGPT gera estratégias de marketing por e-mail personalizadas para o público preocupado com a sustentabilidade:

Você poderá planejar de forma mais inteligente, evitar erros comuns e aproveitar oportunidades que, de outra forma, poderia ter perdido.

5. Organize e refine seu mapa mental

O próximo passo é garantir que tudo (ramos principais, subtópicos, etc.) esteja claro, lógico e fácil de acompanhar.

Comece revisando seu esboço:

Os ramos estão agrupados de uma forma que faz sentido?

Alguma ideia se sobrepõe ou parece fora de lugar?

Algumas ramificações poderiam ser combinadas ou divididas ainda mais?

Peça ajuda ao ChatGPT para refinar a estrutura:

✍️ Ideia de prompt: “Você pode me ajudar a agrupar tópicos relacionados para obter um mapa mental mais organizado?” ou “Qual é a ordem lógica para apresentar essas ideias?”

De acordo com esta solicitação, o ChatGPT agrupou ideias relacionadas em 5-6 pilares principais e sub-tópicos em camadas abaixo deles para criar um mapa mental mais limpo e com uma estrutura mais lógica.

Quando as ideias estiverem mais bem organizadas, você poderá utilizar o ChatGPT como uma ferramenta básica de mapeamento mental visual.

6. Obtenha seu mapa mental

Pronto. Agora que o trabalho preliminar está feito, deixe a magia acontecer.

Solicite ao ChatGPT que lhe forneça o mapa mental real.

Usando o ChatGPT como uma ferramenta visual de mapa mental

👀 Curiosidade: antigamente, acreditava-se que os mapas mentais funcionavam combinando o “cérebro esquerdo lógico” e o “cérebro direito criativo”. Mas a neurociência agora mostra que é mais complexo do que isso. Os dois lados competem tanto quanto cooperam! O lado esquerdo se concentra em regras e detalhes, enquanto o direito vê o panorama geral e as relações. A criatividade surge quando ambos trabalham em harmonia, não isoladamente. (Inspirado em The Master and His Emissary, de Iain McGilchrist )

📌 Precisa de inspiração para mapas mentais? Confira estes mais de 15 exemplos brilhantes de mapas mentais para estimular a criatividade, otimizar ideias e aumentar a produtividade!

Exemplos de prompts do ChatGPT para mapas mentais

Está com dificuldade para encontrar a maneira certa de pedir ajuda ao ChatGPT? Aqui estão alguns exemplos fáceis e adaptáveis de prompts do ChatGPT para você começar. Cada um deles foi projetado para gerar mapas mentais detalhados e envolventes para diferentes objetivos.

1. Mapeando uma nova ideia de negócio

Experimente isso quando quiser ver todas as partes importantes do lançamento de um negócio:

🗣️ Sugestão: Ajude-me a criar um mapa mental para iniciar uma marca de moda sustentável. Inclua itens como ideias para a marca, design de produtos, busca por materiais ecológicos, como fabricar e enviar produtos, marketing, comunicação com os clientes e gestão financeira.

2. Planeje sua estratégia de conteúdo

Isso é ótimo para blogueiros, profissionais de marketing ou qualquer pessoa que precise de um plano claro para o conteúdo:

🗣️ Prompt: Crie um mapa mental para planejar uma programação de conteúdo de um mês para a conta do Instagram da minha marca de moda sustentável. Inspire-se nas seguintes empresas que estão indo muito bem e também use sua própria criatividade.

3. Organizando um projeto

Perfeito para mapear tarefas e prazos:

🗣️ Prompt: Faça um mapa mental das atividades essenciais necessárias para lançar um novo produto de software. Inclua pesquisa, desenvolvimento de recursos, testes, marketing, ajuda aos usuários para começar a usar e suporte após o lançamento.

4. Aprender uma nova habilidade

Use este prompt se quiser criar um plano de aprendizagem estruturado:

🗣️ Sugestão: Crie um mapa mental para aprender os fundamentos do marketing digital. Inclua subseções detalhadas, como SEO, redação de conteúdo, anúncios em mídias sociais, marketing por e-mail, verificação de resultados e melhoria das vendas.

5. Crescimento pessoal e hábitos

Útil para metas de autoaperfeiçoamento:

🗣️ Sugestão: Ajude-me a traçar um plano para melhorar minhas habilidades de gerenciamento de tempo. Quais hábitos e técnicas essenciais devo incluir?

6. Planejamento de eventos simplificado

Organize tudo para o seu próximo evento:

🗣️ Sugestão: Você pode me ajudar a criar um mapa mental para planejar uma campanha de arrecadação de fundos para a comunidade? Compartilhe dicas sobre como encontrar um local, conseguir patrocinadores, gerenciar voluntários, promover o evento, organizar o evento e o que fazer após o evento.

Nesse sentido, se você preferir falar suas ideias em vez de digitá-las, use o Talk to Text do ClickUp Brain MAX para ditar seus pensamentos diretamente em seu espaço de trabalho. É útil para brainstorming ou construção de mapas mentais, mesmo que você não esteja com vontade de digitar instruções detalhadas. Falamos quatro vezes mais rápido do que digitamos. Isso significa que, quando você dita seu mapa mental, pode vê-lo tomar forma mais rapidamente! Discuta cada nó e deixe o ClickUp capturar e estruturar suas ideias instantaneamente em tempo real. Porque, às vezes, elas podem ser extremamente fugazes e fáceis de perder.

O Brain MAX é o superaplicativo de IA para desktop do ClickUp, que também torna o mapeamento mental mais divertido, permitindo que você alterne entre vários modelos de IA no mesmo espaço de trabalho. Você pode usar um modelo para expandir seus nós de brainstorming, outro para resumir ou priorizá-los e um terceiro para transformar seu mapa mental em tarefas acionáveis — tudo isso sem sair do ClickUp.

Limitações do uso do ChatGPT para mapas mentais

Embora o ChatGPT seja uma ferramenta de IA poderosa que pode ajudá-lo a ter uma sessão produtiva de brainstorming, aqui estão suas limitações quando se trata de criar mapas mentais.

Resultado visual básico: o ChatGPT oferece um resultado de primeiro nível. Mas é aí que termina.

Formato linear: como o ChatGPT se comunica por meio de texto, ele naturalmente apresenta informações adicionais de forma linear. Os mapas mentais, no entanto, são não lineares e espaciais, o que torna difícil capturar totalmente sua estrutura visual ramificada apenas por meio de texto.

Sem colaboração ao vivo: o ChatGPT não oferece suporte à colaboração em tempo real . Se você estiver trabalhando com uma equipe, precisará usar outras ferramentas que permitam que várias pessoas criem e editem o conteúdo do mapa mental juntas em tempo real.

Dificuldade em lidar com mapas complexos: para mapas mentais muito detalhados ou grandes, um esboço baseado em texto pode se tornar confuso e difícil de acompanhar, perdendo o fluxo intuitivo que um mapa visual com diferentes para mapas mentais muito detalhados ou grandes, um esboço baseado em texto pode se tornar confuso e difícil de acompanhar, perdendo o fluxo intuitivo que um mapa visual com diferentes técnicas de visualização ofereceria.

Sem integração com outras ferramentas: o ChatGPT não se integra a calendários, aplicativos de gerenciamento de projetos ou softwares de anotações, o que significa que seus mapas mentais ficam separados de outros fluxos de trabalho.

Considerando essas limitações, pode ser útil experimentar alternativas ao ChatGPT especializadas em mapas mentais visuais e colaborativos. Essas ferramentas podem oferecer uma maneira mais intuitiva e conectada de dar vida às suas ideias.

🧠 Curioso para saber como aproveitar ao máximo um mapa mental? O mapeamento mental não serve apenas para brainstorming. É uma ferramenta poderosa para estudantes, criativos e profissionais. Aqui estão algumas práticas recomendadas: Use vários formatos, como listas, árvores ou bolhas, para experimentar como seu mapa mental flui melhor.

Salve-o exportando-o como um arquivo ou usando-o em uma apresentação.

Destaque seus mapas mentais incluindo ícones, imagens ou emojis para melhorar a compreensão visual.

Navegue na internet para expandir suas ideias e enriquecer seu mapa mental com contexto em tempo real.

Não tenha medo de experimentar — os melhores mapas geralmente vêm de conexões inesperadas.

Peça a uma ferramenta de IA, como o ClickUp Brain , dicas para melhorar a estrutura ou a clareza do seu mapa — é como ter um parceiro de brainstorming 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Como o ClickUp ajuda você a visualizar mapas mentais

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reúne todas as suas ideias, projetos e tarefas em um só lugar.

Vamos dar uma olhada nos recursos integrados de mapeamento mental para ajudá-lo a começar.

Suas ideias se transformam em planos viáveis dentro dos mapas mentais do ClickUp.

O que realmente faz a diferença é a facilidade com que você pode transformar qualquer nó de ideia em branco em uma tarefa com apenas um clique. Atribua responsáveis, defina prazos e adicione detalhes. Sua equipe pode colaborar em tempo real, adicionando comentários ou fazendo atualizações que todos veem imediatamente.

Converta conceitos e sessões de brainstorming em tarefas estruturadas com os mapas mentais do ClickUp.

👀 Você sabia? Você pode criar dois tipos de nós nos mapas mentais do ClickUp. Os nós de tarefas conectam-se diretamente às suas tarefas existentes, mantendo tudo vinculado e acionável.

Os nós em branco permitem que você faça brainstorming livremente e capture novas ideias sem nenhuma restrição.

Os mapas mentais são ótimos quando seus pensamentos seguem uma estrutura previsível, mas e quando isso não acontece?

Às vezes, as ideias surgem fora de ordem. Elas saltam de um lado para outro. Elas evoluem no meio de uma conversa. Isso é o que chamamos de criatividade.

É exatamente aí que os Quadros Brancos do ClickUp entram em ação.

É o seu bloco de notas digital, playground de ideias, workshop de equipe e zona de planejamento, tudo em um. Você simplesmente obtém um espaço aberto para pensar nas coisas, juntos.

Esboce, desenhe e construa sua visão sem esforço com os Quadros Brancos do ClickUp.

Veja como você pode aproveitar ao máximo:

Anote suas ideias usando notas adesivas, formas e conectores, depois reorganize-as e agrupe-as para identificar temas ou prioridades.

Clique com o botão direito do mouse em qualquer nota adesiva, forma ou texto e transforme-o em uma tarefa real do ClickUp com responsáveis, prazos e prioridades.

Convide seus colegas de equipe para editar o quadro simultaneamente. Veja os cursores deles, marque colegas de equipe e deixe comentários durante sessões de brainstorming ou workshops.

Insira seu quadro branco no ClickUp Docs e combine planejamento visual com documentação detalhada.

Esse tipo de colaboração integrada foi uma grande mudança para equipes como a Talent Plus. Ashley Pavlik, diretora de desenvolvimento de produtos, compartilhou como os quadros brancos do ClickUp simplificaram seus processos: Antes do ClickUp Whiteboards, tínhamos dificuldade para visualizar os processos internos e conectar a ideação à execução. Agora, podemos dar vida aos nossos SOPs visualmente, exatamente onde o trabalho é realizado. Isso nos poupa tempo ao não precisarmos alternar entre outra ferramenta e, mais importante, alinhou nossas equipes nas transferências de trabalho no ciclo de vida do desenvolvimento do produto. Antes do ClickUp Whiteboards, tínhamos dificuldade para visualizar os processos internos e conectar a ideação à execução. Agora, podemos dar vida aos nossos SOPs visualmente, exatamente onde o trabalho é realizado. Isso nos poupa tempo ao não precisarmos alternar entre outra ferramenta e, mais importante, alinhou nossas equipes nas transferências de trabalho no ciclo de vida do desenvolvimento do produto. Ao centralizar o planejamento visual e a execução em um único lugar, a Talent Plus eliminou etapas desnecessárias e melhorou o alinhamento da equipe — exatamente para isso que os Quadros Brancos do ClickUp foram criados.

Você mapeou suas ideias com mapas mentais e as esboçou livremente em quadros brancos. Agora, vamos documentar tudo para que elas não fiquem apenas na tela visual.

Com o ClickUp Docs, você transforma brainstorms e esboços em planos claros e compartilháveis, sem perder nenhuma energia ou criatividade.

Você pode destacar seus documentos com chamadas do tipo “Ei, olhe aqui!”, adicionar divisórias para manter tudo organizado e até mesmo inserir alguns emojis para torná-los divertidos e fáceis de ler. Afinal, quem disse que o trabalho precisa ser chato? 😉

Transforme as ideias dos seus mapas mentais em documentos ClickUp práticos.

No Docs, também é fácil manter tudo organizado. Você pode aninhar documentos em pastas e subpastas, criando seu próprio pequeno centro de conhecimento que toda a sua equipe pode explorar.

E quando seus documentos ficarem longos (porque às vezes isso acontece), recursos como títulos recolhíveis e índices automáticos garantem que você não perca o foco nem fique sobrecarregado.

💡 Dica profissional: Comece seu planejamento de mapa mental no Docs, incorporando feedback desde o início. Com Compartilhamento Público e Permissões de Comentário, você pode coletar opiniões de clientes ou colegas de equipe sem lhes dar acesso total ao seu espaço de trabalho, mantendo suas ideias privadas e garantindo a segurança dos dados.

Por fim, o ClickUp Brain, a IA de trabalho mais completa do mundo, entra em ação para ajudá-lo a transformar ideias preliminares em estrutura sem perder o ritmo.

Isso aprimora todas as fases da ideação, gerando ideias, organizando pensamentos, refinando a linguagem e automatizando as próximas etapas, tudo com base no contexto em que você está trabalhando.

Você pode usá-lo para:

Gere nós adicionais para uma ideia selecionada, como subtópicos, conceitos relacionados, desafios ou dados de apoio.

Analise quadros brancos de formato livre e exemplos de brainstorming para propor agrupamentos lógicos, categorias ou uma hierarquia de tarefas com base no conteúdo.

Transforme os nós do mapa mental ou notas adesivas em tarefas acionáveis com descrições, prioridades ou prazos sugeridos.

Condense instantaneamente um grande mapa visual em 3 a 5 temas principais ou áreas de foco estratégico.

Sugira o que está faltando ou recomende maneiras de expandir os mapas mentais se um ramo ou seção parecer subdesenvolvido.

O ClickUp Brain também pode gerar imagens de mapas mentais para você sob comando e editá-las seguindo instruções simples em linguagem natural.

⚒️ Dica rápida: potencialize seu processo de ideação e visualização com os agentes de IA do ClickUp. Imagine um agente de IA que não apenas ajuda você a debater ideias para o seu mapa mental, mas também as organiza em tarefas ou projetos automaticamente. Você pode designar um agente para monitorar o progresso, atualizar o status das tarefas ou até mesmo resumir os principais temas das suas sessões de debate.

Crie mapas mentais e transforme-os em ação com o ClickUp

Criar mapas mentais com o ChatGPT é uma maneira poderosa de estimular a criatividade, estruturar seus pensamentos e descobrir novas conexões que você talvez não tivesse percebido.

Mas a estrutura por si só não é suficiente. Para tornar suas ideias viáveis, você precisa de um espaço de trabalho onde a criatividade se conecte com a execução.

Para isso, você precisa do ClickUp.

Com ferramentas como Mapas Mentais para estrutura visual, Quadros Brancos para ideias livres, Docs para planejamento de longo prazo e ClickUp Brain para assistência com inteligência artificial, você pode passar da ideia à ação em um fluxo contínuo. Atribua tarefas, colabore em tempo real e transforme qualquer nota adesiva ou ramificação em um próximo passo.

Experimente o ClickUp hoje mesmo e dê vida às suas ideias.