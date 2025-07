10 modelos gratuitos de investimento imobiliário para planejar com mais inteligência em 2025

Investir em imóveis é empolgante, mas mesmo os negócios mais promissores podem se tornar planilhas frustrantes sem as ferramentas certas. É aí que entram os modelos de investimento imobiliário.

🔎 Você sabia? O mercado imobiliário está a caminho de atingir a impressionante marca de US$ 728 trilhões nos próximos quatro anos. Não é um erro de digitação — é um trilhão com T. É um dos maiores mercados do planeta, o que torna absolutamente essencial manter-se organizado.

Limpos, organizados e (ousamos dizer) satisfatórios de usar, esses modelos eliminam as suposições da análise e da tomada de decisões. Desde a análise de revendas e retornos de investimento até o acompanhamento das taxas de mercado e da renda de aluguéis, eles atuam como seu parceiro silencioso, mantendo tudo preciso, estruturado e pronto para os investidores.

Neste artigo, você descobrirá alguns dos melhores modelos de investimento imobiliário para tornar o gerenciamento dos seus investimentos mais fácil, inteligente e eficiente.

O que são modelos de investimento imobiliário?

Os modelos de investimento imobiliário são ferramentas pré-concebidas que o ajudam a organizar, avaliar, acompanhar e gerir todos os aspetos de um negócio imobiliário, bem como a gerir as despesas.

Em vez de lutar com intermináveis linhas de dados ou criar fórmulas do zero, insira os seus números e deixe o modelo fazer o trabalho pesado.

Esses modelos geralmente funcionam como CRMs imobiliários e estão disponíveis em todos os formatos e tamanhos. Alguns ajudam você a fazer projeções de fluxo de caixa, gerenciar aluguéis mensais e realizar análises de investimentos imobiliários. Outros detalham orçamentos de reforma, comparam opções de financiamento ou calculam despesas operacionais e impostos sobre a propriedade.

Para um iniciante, eles tornam o processo muito menos complicado. Você obtém um caminho claro a seguir e menos chances de perder algo importante.

Para investidores imobiliários mais experientes, isso economiza tempo e traz consistência à forma como os valores dos imóveis e os negócios são analisados e documentados.

10 melhores modelos gratuitos para investimento imobiliário a serem conferidos

Pronto para transformar a forma como gerencia seus investimentos? Aqui estão os melhores modelos de investimento imobiliário para cada cenário:

1. Modelo de planilha ClickUp para imóveis

Gerencie todas as suas propriedades com o modelo de planilha imobiliária do ClickUp

Gerenciar dados imobiliários em e-mails, cadernos e aplicativos aleatórios muitas vezes leva a erros e falhas de comunicação.

O modelo de planilha imobiliária do ClickUp oferece um espaço único e organizado para acompanhar leads, propriedades, transações e finanças.

É totalmente personalizável, permitindo ajustar campos e categorias para se adequar ao seu fluxo de trabalho. Com isso, acompanhe leads, organize informações de contato e obtenha uma visão abrangente do seu portfólio para uma melhor gestão

Por que você vai gostar:

Acompanhe facilmente o status dos imóveis, como À venda, Em negociação e Vendido

Veja os imóveis vendidos e os valores de venda com a Visualização de vendidos e organize os imóveis por localização na Visualização por localização

Utilize o controle de tempo, tags e avisos de dependência para ficar por dentro das tarefas

Colabore com sua equipe compartilhando atualizações e atribuindo responsabilidades

🔑 Ideal para: Agentes imobiliários e gestores de propriedades que procuram um modelo abrangente de investimento imobiliário para gerir listagens de propriedades, acompanhar as tendências do mercado e otimizar o fluxo de trabalho.

2. Modelo ClickUp para corretores imobiliários

Monitore e acompanhe todos os seus clientes e negócios com o modelo para corretores imobiliários da ClickUp

O modelo para corretores imobiliários da ClickUp é perfeito para coordenar seus investimentos imobiliários, gerenciar visitas a imóveis, centralizar a comunicação e visualizar o progresso. Ele permite que você organize listagens, visitas, acompanhamento de clientes e documentação.

O modelo ajuda você a gerenciar todas as etapas da transação, desde o primeiro contato até o dia do fechamento. Com etapas de tarefas predefinidas e acompanhamento dos detalhes do cliente, você nunca fica sem saber o que fazer a seguir.

Por que você vai gostar:

Gerencie listagens, leads e visitas com fluxos de trabalho predefinidos e status personalizados, como Aberto, Contatado e Contrato enviado

Abra em 5 visualizações diferentes, como Visualização vendida e Visualização aberta , para visualizar melhor o seu progresso

Acompanhe os compradores interessados usando a Visualização de interessados

Mantenha-se organizado durante épocas movimentadas com lembretes automáticos de tarefas

🔑 Ideal para: Profissionais do setor imobiliário e gestores de propriedades que desejam um espaço de trabalho pronto a usar para gerir clientes, negócios e listagens.

Veja o que Marianela Fernandez, consultora de tratamento de água da Eco Supplier Panamá, tem a dizer sobre o ClickUp:

O ClickUp é uma plataforma que nos permite gerenciar tarefas de forma estruturada, fornece lembretes e notificações automáticas, apresenta uma visualização da caixa de entrada, permite o gerenciamento personalizado e nos oferece a opção de criar equipes de trabalho agrupando o portfólio de projetos da organização.

3. Modelo de contrato de investimento ClickUp

Garanta que todos os aspectos dos investimentos sejam incluídos no contrato com o modelo de contrato de investimento da ClickUp

Cansado de trocar e-mails toda vez que negocia um negócio? Use o modelo de contrato de investimento do ClickUp! Ele oferece uma maneira simples e estruturada de definir os termos do investimento e manter tudo claro.

Este modelo de investimento imobiliário foi criado para ajudá-lo a definir quem está investindo, como funcionam os retornos e quais são as responsabilidades de cada parte.

Você pode acompanhar rascunhos, revisões e acordos finais em um espaço intuitivo. Estabelecer um cronograma e uma estratégia de saída também ajuda a evitar mal-entendidos.

Por que você vai gostar:

Defina funções, valores de imóveis e cronogramas para o investimento desde o primeiro dia

Acompanhe as etapas do contrato, como Rascunho, Em análise e Assinado

Use um contrato padronizado e juridicamente vinculativo para garantir a confiança dos investidores e os fundos

🔑 Ideal para: Fundadores, investidores imobiliários e equipes que desejam criar contratos padronizados.

4. Modelo de marketing imobiliário ClickUp

Mostre o melhor de cada anúncio com o modelo de marketing imobiliário da ClickUp

A comercialização de um imóvel envolve mais do que apenas boas fotos. Entre publicações nas redes sociais, envios em massa de e-mails e planejamento de campanhas, é fácil perder o controle do que está sendo feito. É aí que entra o modelo de marketing imobiliário do ClickUp!

Ele serve como uma valiosa ferramenta de marketing imobiliário, oferecendo visualizações organizadas de publicações programadas, acompanhamento de desempenho e desenvolvimento de campanhas. Dessa forma, sua equipe sempre sabe o que está ao vivo, o que vem a seguir e o que precisa de um retoque final.

Por que você vai gostar:

Planeje campanhas com mensagens consistentes em várias plataformas com um calendário compartilhado

Crie briefings criativos, diretrizes de marca e notas específicas sobre imóveis

Use etapas codificadas por cores na Visualização de programação para ver a programação de publicação de cada anúncio

Adicione atributos como hashtags, link da campanha e canal para acompanhar facilmente suas campanhas de marketing

🔑 Ideal para: Equipes de marketing imobiliário que gerenciam o marketing de vários anúncios em várias plataformas.

5. Modelo de gerenciamento de projetos imobiliários ClickUp

Gerencie seus imóveis de forma inteligente e eficiente com o modelo de gerenciamento de projetos imobiliários da ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos imobiliários da ClickUp reúne todos os aspectos do seu gerenciamento em um sistema coeso, permitindo que você supervisione cada fase da gestão imobiliária, desde a pré-venda até a entrega final.

É uma ferramenta abrangente projetada para simplificar projetos imobiliários complexos. Status personalizados, como A fazer, Em andamento, Em espera e Concluído, esclarecem o andamento das tarefas. Campos detalhados para custos estimados, durações e variações ajudam a manter as finanças sob controle.

Por que você vai gostar:

Organize e visualize todo o seu portfólio em um único lugar

Identifique quaisquer riscos potenciais utilizando a Visualização Gantt de Atividades e tome medidas para os evitar

Mantenha as partes interessadas envolvidas no processo, compartilhando detalhes com um link público

🔑 Ideal para: Profissionais de gerenciamento de projetos imobiliários que supervisionam empreendimentos, reformas ou carteiras de imóveis.

6. Modelo de lista de verificação para fechamento de negócios imobiliários da ClickUp

Garanta que você não perca nenhuma tarefa de fechamento com o modelo de lista de verificação de fechamento imobiliário da ClickUp

Fechar um negócio imobiliário envolve inúmeras tarefas, desde a cobrança do dinheiro até a finalização da documentação. O modelo de lista de verificação para fechamento de negócios imobiliários da ClickUp oferece uma lista de verificação abrangente para garantir que todas as etapas críticas sejam consideradas.

Organizado em categorias distintas, este modelo de investimento imobiliário oferece visibilidade de cada fase do processo de fechamento.

Com acompanhamento do progresso em tempo real, recursos colaborativos e detalhes claros dos termos do empréstimo, todas as partes interessadas ficam informadas e alinhadas.

Por que você vai gostar:

Mantenha tudo em dia com etapas de fechamento fáceis de seguir em uma lista de verificação

Salve os detalhes de cada transação com atributos personalizados, como Data prevista para o fechamento, documentos assinados, corretor responsável, endereço do imóvel , etc.

Veja o progresso em diferentes visualizações, como Formulário de lista de verificação de fechamento, Status do empréstimo, Informações e Status da propriedade

Inclua facilmente clientes, advogados ou credores com visualizações de tarefas compartilhadas

🔑 Ideal para: Agentes, coordenadores de transações e equipes imobiliárias que desejam que todas as negociações sejam tranquilas e previsíveis.

💡 Dica profissional: Está fechando um negócio? Deixe suas opiniões fazerem o trabalho pesado! Use a Lista de verificação de fechamento para marcar tarefas como um profissional, Status do empréstimo para ficar por dentro dos documentos, Visualização de informações para contatos rápidos e Status da propriedade para acompanhar quaisquer alterações de última hora. E se você está apenas começando, o Guia de introdução é seu novo melhor amigo.

7. Modelo avançado de CRM para imóveis da ClickUp

Reúna suas vendas e relacionamentos com clientes em uma única plataforma com o modelo avançado de CRM para imóveis da ClickUp

Gerenciar relacionamentos com clientes e funis de vendas costuma ser desafiador, especialmente quando várias ferramentas estão envolvidas. O modelo avançado de CRM para imóveis da ClickUp oferece uma solução centralizada, reunindo todas as suas necessidades de CRM em uma única plataforma.

Projetado com os iniciantes em mente, ele oferece uma estrutura de pastas pronta para uso que permite que você comece em segundos. Com várias visualizações, incluindo Lista, Detalhes da conta, Negócios fechados, Manual de vendas e Agenda, ele garante que você fique por dentro de suas tarefas e negócios.

Por que você vai gostar:

Centralize as informações de leads e clientes para facilitar o acesso

Classifique cada negócio em categorias de clientes potenciais qualificados, demonstrações, propostas e negócios fechados

Gerencie sua agenda com facilidade usando a Visualização da agenda integrada

🔑 Ideal para: Equipes de vendas e pequenas empresas que buscam uma solução de CRM simples e adaptável para gerenciar interações com clientes e atividades de vendas.

8. Modelo ClickUp CRM para imóveis

Organize os dados dos clientes em um só lugar com o modelo de CRM para imóveis do ClickUp

Quer que sua ferramenta de CRM faça mais do que apenas rastrear nomes e números? Não procure mais, o modelo de CRM para imóveis da ClickUp é a solução!

Ele foi criado para equipes que desejam ver todo o processo de vendas, desde a origem do lead até o fechamento do negócio. Você tem um painel organizado, pipelines codificados por cores e espaço para acompanhar todas as notas, pontos de contato e acompanhamentos relacionados à aquisição e venda de imóveis.

O modelo é totalmente personalizável, para se adequar ao seu ciclo de vendas, seja ele simples ou complexo. Ele ajuda as equipes a se manterem alinhadas, responderem mais rapidamente e fecharem negócios com confiança.

Por que você vai gostar:

Classifique leads e contas por estágio, região ou representante

Atribua tarefas aos membros da equipe e acompanhe o progresso com a Visualização Minhas atribuições

Automatize atividades repetitivas e garanta que sua equipe esteja envolvida em trabalhos mais essenciais

Analise os dados dos clientes para obter insights acionáveis e melhorar seus fluxos de trabalho

🔑 Ideal para: Equipes de vendas e contas que desejam maneiras em tempo real de gerenciar leads e negócios em todas as etapas do funil.

9. Modelo de CRM de vendas para imóveis da ClickUp

Fique à frente da concorrência com o modelo de CRM de vendas para imóveis da ClickUp

O modelo de CRM de vendas para imóveis da ClickUp ajuda você a vender de forma mais inteligente. Criado com pipelines estruturados, filtros inteligentes e tags personalizáveis, ele garante que as equipes de vendas acompanhem os negócios sem esforço.

Tem as funcionalidades de um CRM clássico, mas com toques modernos, como painéis em tempo real e sugestões de IA para priorizar leads. Ajuda-o a tomar decisões de investimento baseadas em dados, a obter uma melhor visibilidade das interações com os clientes e a aumentar a produtividade da equipa.

Por que você vai gostar:

Divida seu pipeline por produto, prioridade ou território

Acompanhe os leads em um só lugar na Visualização do quadro interativa

Identifique rapidamente negócios paralisados com indicadores de progresso integrados

Atribua negócios com etiquetas automáticas de propriedade e lembretes de acompanhamento

Use IA para uma melhor gestão imobiliária , destacando oportunidades e removendo gargalos

🔑 Ideal para: Equipes de vendas que buscam uma maneira mais intuitiva de visualizar, organizar e dimensionar suas vendas e relações com os clientes.

📮 ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais dependem principalmente da IA para gerenciar tarefas e se organizar. Isso pode ser porque as ferramentas são restritas a calendários, listas de tarefas ou aplicativos de e-mail. Com o ClickUp, a mesma IA alimenta seu e-mail ou outros fluxos de trabalho de comunicação, calendário, tarefas e documentação. Pergunte: “Quais são minhas prioridades hoje?” O ClickUp Brain pesquisará em todo o seu espaço de trabalho e informará exatamente o que você precisa fazer com base na urgência e importância. Assim, o ClickUp consolida mais de 5 aplicativos para você em um único superaplicativo!

10. Modelo simples de CRM para imóveis da ClickUp

Acompanhe os dados essenciais dos clientes usando o modelo simples de CRM para imóveis do ClickUp

O modelo simples de CRM para imóveis da ClickUp oferece uma abordagem direta para organizar contatos, acompanhar o progresso das vendas e analisar o feedback dos clientes. Ele elimina a entrada manual de dados, removendo erros e simplificando as vendas.

Com status e campos personalizáveis, ele se adapta às suas necessidades específicas, seja para lidar com leads, oportunidades ou negócios fechados. Este modelo de investimento imobiliário também simplifica o gerenciamento de dados e os processos de CRM, garantindo que você fique por dentro de todas as oportunidades.

Por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso das vendas com status personalizáveis, como Lead, Oportunidade e Fechado

Salve informações importantes usando atributos personalizados, como Motivo da perda, motivo da desqualificação, estágio , etc.

Analise o feedback dos clientes e as tendências para informar as decisões de negócios

Alterne entre Exibição em lista e tabela para organizar perfis de clientes e visualizar o progresso

🔑 Ideal para: Pequenas e médias empresas que procuram uma solução de CRM fácil de usar para gerenciar os relacionamentos com os clientes de maneira eficaz.

O que torna um modelo de investimento imobiliário bom?

Aqui estão os aspectos que você deve levar em consideração ao selecionar um modelo de investimento imobiliário:

Fácil de usar: Um bom modelo deve ser acessível desde o início. Tudo deve estar claramente identificado, com instruções ou exemplos que o orientem passo a passo ao longo do processo

Cálculos precisos: os melhores modelos são criados com fórmulas confiáveis que calculam corretamente itens como fluxo de caixa, taxa de capitalização, aluguéis de mercado, despesas operacionais líquidas, receita e ROI

Campos personalizáveis: Não existem dois negócios imobiliários exatamente iguais. Um bom modelo permite ajustar diferentes condições de financiamento, despesas de capital, taxas de administração, impostos sobre ganhos de capital ou renda de aluguel

Organização visual: os melhores modelos para imóveis agrupam as informações de forma lógica, separam entradas de saídas e destacam os pontos principais para simplificar a gestão de propriedades. Codificação por cores ou toques de design inteligente ajudam você a identificar erros, acompanhar alterações e entender rapidamente a história por trás dos números

Abrange métricas importantes: Não basta mostrar sua renda e despesas com imóveis. Um modelo sólido de investimento imobiliário inclui métricas que melhoram o processo de tomada de decisão, como taxa interna de retorno (TIR), custos de capital, relação entre o valor do empréstimo e o valor do imóvel (LTV) e receita operacional líquida (NOI)

Assuma o controle dos seus investimentos imobiliários com o ClickUp

Os modelos não são apenas uma forma de economizar tempo, eles simplificam a tomada de decisões. Se você é um gestor imobiliário, profissional de marketing ou investidor imobiliário, o modelo certo de investimento imobiliário elimina o ruído.

O ClickUp combina tudo isso em uma plataforma poderosa. Com sua ampla variedade de modelos específicos para imóveis, visualizações personalizáveis e ferramentas de automação, você criará um fluxo de trabalho mais inteligente e eficiente.

Com gerenciamento de tarefas, documentos e chat, tudo em uma plataforma com inteligência artificial, o ClickUp se torna seu aplicativo completo para o trabalho.

Desde o acompanhamento de leads até o fechamento de negócios, o ClickUp ajuda você a se manter alinhado, proativo e pronto para qualquer coisa que o mercado lhe reservar. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo!