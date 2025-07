Modelos e exemplos gratuitos de cartas de interesse

Encontrou uma empresa que parece perfeita, mas percebeu que ela não tem vagas que correspondem às suas habilidades?

Uma carta de interesse é a sua porta de entrada. Essa carta de uma página é uma maneira proativa de se apresentar. Ela permite que você mostre como pode agregar valor a uma vaga antes mesmo que ela exista.

Muitas empresas mantêm candidatos fortes em mente para futuras vagas, portanto, entrar em contato antecipadamente pode lhe dar uma vantagem.

No entanto, escrever uma carta de interesse do zero pode ser complicado. Mas nós ajudamos você! Esses modelos e exemplos gratuitos, juntamente com ferramentas de redação com IA, ajudarão você a criar uma carta atraente que chame a atenção e abra portas. Vamos encontrar o modelo perfeito para você!

O que são modelos de cartas de interesse?

Os modelos de cartas de interesse são formatos pré-concebidos que ajudam os candidatos potenciais a redigir uma carta profissional e estruturada. Estes permitem aos candidatos a emprego expressar o seu interesse numa empresa, emprego ou oportunidade que não seja publicamente anunciada.

Esses modelos oferecem uma estrutura clara, incluindo seções para se apresentar, destacar habilidades ou experiências relevantes e explicar o motivo pelo qual você está entrando em contato.

👀 Você sabia? Os empregos na área de tecnologia estão crescendo a uma taxa de 12% ao ano, superando muitos outros setores.

O que torna um modelo de carta de interesse bom?

Um modelo de carta de interesse bem estruturado ajuda os candidatos a emprego a apresentar suas qualificações de maneira eficaz e profissional. Um bom modelo de carta de interesse inclui:

Uma introdução forte que chama a atenção com uma saudação formal bem escrita e um primeiro parágrafo conciso que indica o objetivo da carta

Detalhes personalizados que permitem que a carta seja adaptada ao cargo e ao nome da empresa do destinatário

Informações relevantes que destacam as principais habilidades, experiências ou realizações alinhadas com a cultura e as necessidades da empresa

Formatação clara que mantém um layout profissional com espaçamento adequado, títulos e fluxo lógico

Conteúdo conciso e envolvente que mantém a mensagem direta e atraente, sem detalhes desnecessários

Uma chamada à ação que incentive discussões adicionais, como solicitar uma entrevista informativa ou um acompanhamento

15 modelos de cartas de interesse

Aqui estão os 15 melhores modelos de cartas de interesse que você deve experimentar:

1. Modelo de carta de apresentação da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme uma apresentação básica em uma narrativa memorável que lhe garantirá entrevistas com o modelo de carta de apresentação da ClickUp

Uma carta de apresentação e uma carta de interesse são cartas formais que destacam habilidades e qualificações. Portanto, nossa primeira escolha é o modelo de carta de apresentação da ClickUp. É simples, eficaz e projetado para guiá-lo por um processo detalhado de narrativa de carreira.

O modelo oferece seções separadas para uma saudação envolvente, uma narrativa detalhada de sua trajetória profissional e uma chamada à ação conclusiva.

Você pode personalizar facilmente o modelo de carta de apresentação para transformá-lo em um modelo de carta de interesse. Seus principais componentes incluem:

Apresentação personalizada: adapte sua saudação à cultura da empresa alvo e ao nome do recrutador

Seção de habilidades e realizações: inclua métricas, projetos específicos ou marcos que estejam alinhados com a descrição do cargo

Parágrafo final: Elabore uma conclusão atraente que incentive mais discussões e apresente seu histórico de forma coesa

🔑 Ideal para: Candidatos a emprego que desejam uma carta de apresentação estruturada, mas personalizável, para destacar suas habilidades e experiência.

📖 Leia também: Como usar IA para se preparar para entrevistas

2. Modelo de pesquisa de emprego da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme uma busca de emprego dispersa em um roteiro estratégico de carreira com o modelo de busca de emprego do ClickUp

O modelo abrangente de busca de emprego do ClickUp acompanha o status das suas candidaturas e ajuda você a planejar e executar com eficácia sua estratégia de busca de emprego. Ao centralizar suas informações de busca de emprego usando IA, este modelo minimiza o risco de perder prazos e garante que você permaneça proativo.

Os principais recursos incluem:

Painel centralizado: organize listas de vagas, detalhes da empresa e datas de inscrição em uma visualização intuitiva

Campos personalizáveis: adicione colunas para informações específicas, como expectativas salariais, locais de trabalho ou fontes de referência

Acompanhamento do progresso: use indicadores visuais para ajudar a monitorar prazos de acompanhamento e etapas de entrevistas.

🔑 Ideal para: Organizar e acompanhar candidaturas a empregos, entrevistas e esforços de networking num único local.

3. Modelo de quadro Kanban para procura de emprego da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize sua jornada de candidatura e melhore facilmente o acompanhamento com o modelo de quadro Kanban para busca de emprego do ClickUp.

Você pensa mais visualmente? O modelo de quadro Kanban para busca de emprego da ClickUp usa um layout de quadro Kanban para dividir sua busca de emprego em etapas distintas.

Recursos detalhados incluem:

Colunas personalizáveis: defina etapas como “Pesquisa”, “Candidatura”, “Preparação para a entrevista”, “Entrevista”, “Oferta” e “Acompanhamento”

Funcionalidade de arrastar e soltar: mova facilmente as oportunidades entre as etapas, permitindo ajustes em tempo real

Acompanhamento do status: incorpore etiquetas codificadas por cores e datas de vencimento para priorizar tarefas

🔑 Ideal para: Profissionais que buscam o emprego dos sonhos, visualizam candidaturas a vagas e acompanham o progresso em diferentes etapas do processo de contratação.

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain pode ser o seu criador de currículos com IA! O Brain vai além da assistência na redação; ele ajuda você a traçar estratégias para sua busca por emprego. Use-o para criar rapidamente uma carta de interesse atraente, refinar sua redação para maior clareza ou ajustar o tom para se adequar a diferentes setores. O ClickUp Brain também pode resumir descrições de cargos, sugerir palavras-chave para melhorar o alinhamento com sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) e até mesmo gerar e-mails de acompanhamento para tornar sua candidatura memorável. Juntamente com os modelos de busca de emprego do ClickUp, o ClickUp Brain garante que você não esteja apenas se candidatando, mas se candidatando de forma estratégica. Facilite sua busca por emprego com o ClickUp Brain

4. Modelo de currículo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um currículo visualmente atraente que resuma sua trajetória profissional com o modelo de currículo da ClickUp

Quer tornar seu currículo fácil de ler e visualmente atraente, capturando a atenção do recrutador à primeira vista? O modelo de currículo ClickUp é a resposta!

Com foco na estética e na funcionalidade, o modelo inclui:

Seções estruturadas: áreas claramente definidas para um resumo profissional, histórico profissional detalhado, habilidades, formação acadêmica e certificações

Aprimoramentos visuais: opções para incluir ícones, detalhes em cores e gráficos para destacar realizações

Fácil personalização: campos ajustáveis permitem que você modifique o conteúdo de acordo com os padrões do setor ou requisitos específicos do cargo.

🔑 Ideal para: Criar um currículo profissional e bem estruturado que atraia recrutadores.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Docs para aperfeiçoar sua carta de interesse! É um espaço de trabalho dinâmico onde você pode editar e refinar facilmente sua carta de interesse. Depois de redigir sua carta usando um modelo, use opções de formatação avançadas para estruturá-la profissionalmente, adicionar comentários para feedback e até mesmo vincular tarefas relacionadas à busca de emprego diretamente no documento. Precisa personalizar várias versões para diferentes oportunidades? Duplique seu Doc e ajuste-o sem precisar começar do zero. Quando sua carta estiver pronta, exporte-a como PDF ou compartilhe-a com um único link para envio sem complicações.

5. Modelo de carta de interesse para um emprego da Template. Net

O modelo de carta de interesse para um emprego da Template. Net é muito útil quando se pretende contactar empresas que não têm vagas específicas. Oferece:

Narrativa pessoal detalhada: seções para descrever seu histórico, experiência e o valor único que você agrega

Linguagem personalizável específica do setor: adapte o conteúdo para se adequar à cultura específica da empresa e ao jargão do setor

Chamada para ação clara: uma conclusão bem definida incentiva uma reunião ou um diálogo mais aprofundado. Ao entrar em contato de forma proativa, este modelo posiciona você como um candidato inovador que não espera pelas oportunidades surgirem, mas as cria

🔑 Ideal para: Profissionais que entram em contato com empresas sobre possíveis oportunidades de emprego.

6. Modelo de carta de interesse para prospecção da Template. Net

Concebido para networking e divulgação empresarial, o modelo de carta de interesse para prospecção da Template. Net oferece:

Seção abrangente sobre histórico: detalhe sua trajetória profissional, projetos importantes e conquistas notáveis

Proposta de valor: Ao Ao redigir sua proposta de emprego , articule claramente como sua experiência pode atender às necessidades ou desafios potenciais que o destinatário possa enfrentar

Sugestões de acompanhamento: Aproveite as sugestões integradas para agendar chamadas ou reuniões para discutir a colaboração. Essa abordagem ajuda você a construir novos relacionamentos e abre portas para oportunidades que podem não ser imediatamente visíveis

🔑 Ideal para: Candidatos a emprego que desejam entrar em contato com potenciais empregadores antes que as vagas sejam anunciadas de forma proativa.

7. Modelo profissional de carta de interesse da Template. Net

Transmita sua excelência profissional e prontidão para cargos de nível executivo com o modelo de carta de interesse profissional da Template. Net. Destinado a comunicações de alto risco, este modelo inclui:

Tom e estrutura formais: Seções segmentadas para uma introdução forte, histórico profissional detalhado e visão futura

Destaque de realizações: Áreas para incluir métricas de desempenho, prêmios, projetos importantes e Áreas para incluir métricas de desempenho, prêmios, projetos importantes e objetivos profissionais para o trabalho

Apresentação elegante: um layout refinado que transmite profissionalismo e credibilidade

🔑 Ideal para: Causar uma boa primeira impressão com uma expressão de interesse formal e bem elaborada em uma empresa ou cargo.

📖 Leia também: Modelos e exemplos de currículos para gerentes de projeto para se destacar

8. Modelo de carta de interesse por e-mail da Template. Net

Chame a atenção de um gerente de contratação ocupado com um e-mail curto e direto ao ponto. O modelo de carta de interesse por e-mail da Template. Net foi projetado para um contato rápido e eficaz e ajuda você com:

Assunto conciso: Projetado para chamar a atenção em caixas de entrada lotadas

Conteúdo claro e estruturado: uma breve introdução, um resumo das principais qualificações e uma conclusão forte que convida à ação imediata

Formato compatível com dispositivos móveis: garante a legibilidade em computadores e dispositivos móveis

🔑 Ideal para: Enviar uma consulta concisa e profissional sobre oportunidades de emprego por e-mail.

9. Carta de intenção para admissão em escola pela Template. Net

Use o modelo de Carta de Intenção para Admissão em Instituições de Ensino da Template. Net para transformar seu histórico acadêmico em uma narrativa pessoal atraente que cause impacto nos comitês de admissão. Ele foi criado especialmente para inscrições acadêmicas e inclui:

História pessoal: seções para discutir sua trajetória acadêmica, participação em atividades extracurriculares, perspectiva única e aspirações pessoais

Personalização específica para cada instituição: Sugestões para adaptar sua carta modelo de modo a refletir os valores fundamentais e a cultura acadêmica da instituição

Visão futura: Uma área dedicada para articular seu Uma área dedicada para articular seu plano educacional e profissional de longo prazo

🔑 Ideal para: Estudantes e pais que desejam expressar formalmente seu interesse em ingressar em uma escola ou programa acadêmico.

👀 Você sabia? Mais de 39% das pessoas que consideram mudar de carreira são motivadas pela perspectiva de salários mais altos.

10. Carta de interesse para cargo de coach pela Template. Net

Aproveite sua paixão pela liderança para inspirar equipes e impulsionar o sucesso com a Carta de Interesse para Cargo de Coach da Template. Net. Este modelo especializado se concentra em:

Narrativa de liderança: seções que detalham sua filosofia de coaching, abordagem inovadora ao ensino, sucessos anteriores da equipe e estratégias de mentoria

Métricas de desempenho: áreas para incluir conquistas e melhorias quantificáveis sob sua orientação

Visão para o impacto futuro: uma seção dedicada a descrever como você planeja contribuir para o crescimento e o sucesso da equipe

🔑 Ideal para: Treinadores que se candidatam a um cargo de professor em esportes ou coaching acadêmico.

🧠 Curiosidade: Mais de 36% dos trabalhadores dos EUA fazem parte da economia gig, atuando como freelancers ou prestadores de serviços.

11. Carta de interesse para professor substituto pela Template. Net

Mostre sua disposição para manter a excelência em ambientes de sala de aula dinâmicos com a Carta de Interesse para Professor Substituto da Template. Net. Elaborada para educadores, ela inclui:

Credenciais de ensino: seções detalhadas para certificações, filosofia de ensino e estratégias de gestão de sala de aula

Destaques de adaptabilidade: Ênfase na sua capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes ambientes de ensino e necessidades dos alunos

Comportamento profissional: Um formato estruturado que transmite um profundo conhecimento acadêmico e destaca tanto a competência quanto a paixão pela educação

🔑 Ideal para: Educadores que procuram oportunidades de substituição em escolas ou distritos.

12. Carta de interesse para cargo interno pela Template. Net

Aproveite seu conhecimento interno para desbloquear novas oportunidades de crescimento na sua organização usando o modelo de carta de interesse para vagas internas da Template. Net. Este modelo é perfeito para candidatos internos e oferece:

Realizações internas: Seções para detalhar as contribuições feitas dentro da organização, incluindo projetos, sucessos da equipe e melhorias

Visão de crescimento: Um espaço para expressar suas ambições futuras e como você planeja agregar mais valor à empresa

Tom profissional: Uma abordagem equilibrada que destaca tanto a lealdade quanto a disposição para assumir mais responsabilidades

🔑 Ideal para: Funcionários que desejam se candidatar a uma nova função dentro da sua organização atual.

🧠 Curiosidade: O trabalho remoto aumentou 159% desde 2005, principalmente devido aos avanços tecnológicos e à pandemia da COVID-19.

13. Carta de interesse para promoção pela Template. Net

Crie um currículo para assumir uma função mais elevada na sua equipe atual usando o modelo de carta de interesse para promoção da Template. Net. Destinado a funcionários com habilidades específicas que buscam promoção, este modelo oferece:

Registro detalhado de realizações: Solicita que você liste conquistas específicas, métricas de desempenho, histórico comprovado e contribuições de liderança

Declaração pessoal sobre impacto futuro: Seções dedicadas a descrever sua visão e planos para alcançar ainda mais sucesso em uma função de destaque

Tom formal, mas pessoal: Equilibra a formalidade profissional com um toque pessoal que destaca seu compromisso com a organização

14. Carta de interesse para emprego sem vagas por Template. Net

Crie oportunidades apresentando proativamente seu potencial em empresas que não estão contratando ativamente. Para candidatos a emprego que desejam entrar em contato mesmo quando não há vagas disponíveis, esta Carta de Interesse para Vagas Não Disponíveis da Template. Net oferece:

Abordagem voltada para o futuro: seções para explicar seu grande interesse na empresa em questão e como suas habilidades podem atender às necessidades futuras

Proposta de valor: indique claramente quais contribuições únicas você pode oferecer e por que este pode ser o momento certo para os próximos projetos

Conclusão aberta: Um convite para que a empresa considere você para futuras vagas ou mantenha seu currículo em arquivo

🔑 Ideal para: Candidatos proativos que estão mudando de carreira e entrando em contato com empresas mesmo quando não há vagas listadas.

📮ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora contam com ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter os mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, assistente de IA integrado da ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

15. Modelo profissional de carta de apresentação do Google Docs por GDOC

via GDOC

Cause uma primeira impressão duradoura com um design elegante e moderno que destaca seu profissionalismo com o modelo de carta de apresentação profissional do Google Docs da GDOC

Este modelo gratuito do Google Docs foi projetado para ser fácil de usar e causar um grande impacto. Seus recursos detalhados incluem:

Seções editáveis: áreas claramente definidas para detalhes de contato, resumo profissional, histórico profissional detalhado, áreas claramente definidas para detalhes de contato, resumo profissional, histórico profissional detalhado, gestão de habilidades e formação acadêmica

Aparência visual: Um design minimalista que combina tipografia moderna com detalhes em cores sutis, garantindo que sua carta de apresentação seja visualmente atraente e fácil de ler

Facilidade de acesso: por ser baseado na nuvem, permite que você colabore ou atualize sua carta de apresentação em qualquer lugar, garantindo que você sempre tenha a versão mais atualizada

🔑 Ideal para: Criar uma carta de apresentação profissional e bem formatada para uma candidatura a um emprego usando o Google Docs.

📖 Leia também: Modelos gratuitos do Google Sheets para pesquisa de emprego e acompanhamento de candidaturas

Assuma o controle da sua carreira com os modelos gratuitos de cartas de interesse da ClickUp

Uma carta de interesse pode ser uma ferramenta valiosa para chamar a atenção, seja para entrar em contato com uma empresa que não tem vagas listadas, candidatar-se a uma promoção ou explorar novas oportunidades acadêmicas.

No entanto, acompanhar rascunhos, acompanhamentos e várias candidaturas pode rapidamente tornar-se uma tarefa exaustiva. É aí que o ClickUp, a aplicação para tudo o que diz respeito ao trabalho, faz toda a diferença.

Com os modelos gratuitos e personalizáveis do ClickUp, você pode criar cartas de interesse profissionais destacando suas habilidades e entusiasmo.

Mas não para por aí — o ClickUp pode ser o software de acompanhamento de vagas perfeito para ajudá-lo a se manter organizado com gerenciamento de projetos, acompanhamento de prazos e colaboração em documentos. Nunca perca um acompanhamento ou esqueça um prazo de inscrição!

Você pode até integrar notas, definir lembretes e acompanhar respostas, tudo em um único espaço de trabalho.

Em vez de lidar com documentos e e-mails espalhados, mantenha tudo em um só lugar e adote uma abordagem mais estruturada para sua busca por emprego ou crescimento na carreira. Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita do ClickUp e fique à frente em sua jornada profissional.