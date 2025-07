20 modelos de viagem do Notion para planejar sua próxima aventura

Planejar uma viagem parece emocionante, até você se ver com cinco abas abertas com opções de voos, sua lista de bagagem ter passado por uma dúzia de atualizações e sua confirmação do Airbnb estar perdida em algum lugar da sua caixa de entrada. 🫠

Os modelos de viagem salvam o dia (e a viagem).

Nesta postagem do blog, reunimos 20 modelos de viagem do Notion para ajudá-lo a organizar, planejar e realmente aproveitar a emoção da viagem, em vez de se estressar com a confusão.

E se você achar que o Notion não é suficiente para tarefas mais complexas, como cronogramas compartilhados, automações ou viagens de clientes, o ClickUp pode ser o seu próximo parceiro de viagem. 🧳

Aqui está uma maneira rápida de fazer com que a IA pesquise sua viagem para você... Pergunte ao ClickUp Brain! Com acesso a todos os LLMs populares em um só lugar, você tem o melhor de cada ferramenta, tudo dentro do seu espaço de trabalho ClickUp. Aqui está um exemplo de como usamos o Gemini dentro do ClickUp.

20 modelos de viagem do Notion para sua próxima viagem

Aqui estão alguns dos melhores modelos de viagem que se encaixam no seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos do Notion! 💁

1. Modelo de centro de viagens

via Notion

Este modelo de viagem do Notion foi projetado para aqueles que desejam ter tudo relacionado à viagem em um centro de comando organizado. Ao contrário de documentos ou guias espalhados, ele centraliza seus itinerários, informações de voos e hotéis, ingressos e até mesmo listas de equipamentos.

Quer fazer um itinerário? Ele gera automaticamente um cronograma da viagem, uma visualização em calendário e um itinerário exportável em PDF para acesso offline.

Além disso, o modelo oferece espaços integrados para brainstorming de ideias de viagem, organização de planos futuros e arquivamento de aventuras passadas. O acompanhamento financeiro também está integrado (orçamento vs. gastos reais), para que não haja mais mistério em torno dos gastos.

📌 Ideal para: Viajantes frequentes, blogueiros de viagem ou profissionais remotos que precisam de um hub centralizado e sempre acessível para organizar itinerários detalhados.

2. Modelo de lista de desejos para viagens em grupo

via Notion

Se você está planejando uma viagem em grupo com amigos ou apenas organizando sonhos de viagem compartilhados, este planejador de viagens Notion mantém tudo visual, estruturado e pronto para partir.

O destaque? Um quadro no estilo galeria chamado “Próximo a visitar”, onde você pode marcar destinos por prioridade, como alta, média e baixa, e anexar fotos do local para inspiração instantânea.

Alterne para a visualização em tabela quando for hora de entrar em detalhes. Aqui, você pode registrar cafés, pontos turísticos, museus ou qualquer parada no trajeto, com links do Google Maps e atribuições aos membros do grupo.

O modelo também funciona como um livro de memórias digital e uma lista de desejos de viagem, oferecendo espaço para refletir ou revisitar escolhas anteriores.

📌 Ideal para: Grupos de amigos ou casais que planejam viagens em conjunto, especialmente aqueles que adoram colaboração visual.

🤝 Lembrete amigável: Defina um limite de gastos diários e cumpra-o. Seja com envelopes físicos ou um rastreador digital, ele será seu aliado contra compras impulsivas.

3. Modelo de planos de viagem anuais

via Notion

Se você gosta de planejar tudo com antecedência, este modelo de viagem do Notion foi criado para o planejamento anual sem confusão. Na parte superior, você pode definir suas metas de viagem anuais, para que, sempre que abrir a página, seja lembrado do motivo pelo qual está planejando.

As viagens são organizadas por mês, prioridade e status (próximas, concluídas, lista de desejos), com um layout de tabela simples que rastreia países, períodos ideais de viagem e tags de prioridade pessoal, como “Gostaria de visitar em breve”

A melhor parte? É um planejador contínuo, então você pode usá-lo todos os anos no aplicativo de planejamento diário sem apagar as memórias do ano anterior.

📌 Ideal para: Pessoas com visão ampla e que gostam de definir metas, planejar viagens por estações do ano, prioridades e agendas recorrentes.

4. Fundamentos de viagem – Modelo de planejador completo

via Notion

Este modelo Notion oferece uma abordagem mais tranquila e intencional para preparar suas viagens. Você encontrará um guia claro de “como usar” logo no início, seguido por uma seção de Visão geral da viagem para definir seu destino, datas e até mesmo seu humor durante a viagem.

Ele inclui todas as ferramentas essenciais: uma programação diária, uma lista de itens a levar e um controlador de despesas para manter seus planos e gastos alinhados.

O que o diferencia é o espaço para reflexão: um diário, um álbum de fotos e um arquivo dos melhores momentos para ajudar você a registrar onde foi e como se sentiu.

📌 Ideal para: Viajantes que preferem uma experiência de planejamento consciente e completa, com espaço para logística e reflexão.

5. modelo de guia de viagem de 14 dias pelo Japão

via Notion

O Japão está rapidamente se tornando um dos destinos turísticos mais populares do mundo, e por um bom motivo. Este modelo de viagem do Notion oferece um itinerário completo de duas semanas pelo Japão, com quase 100 recomendações selecionadas, incluindo acomodações, passeios de um dia a lugares escondidos, locais icônicos de anime e restaurantes populares.

Além do itinerário, ele está repleto de informações essenciais específicas sobre o Japão: dicas de etiqueta, frases úteis, aplicativos indispensáveis e preparação para a alfândega com códigos QR.

Um gerenciador de voos integrado, rastreador de hotéis, lista de verificação de viagem e planejador de orçamento ajudam você a manter toda a sua logística organizada.

📌 Ideal para: Visitantes que viajam pela primeira vez ao Japão e desejam uma experiência pré-organizada.

6. Modelo de diário de viagem

via Notion

Este modelo de viagem do Notion funciona como um arquivo pessoal de viagens, oferecendo um banco de dados com uma linha do tempo clara, calendário, visualizações de mapas e um rastreador de continentes que mostra até onde você chegou por região.

Há também um criador de itinerários dedicado com agendamento baseado em datas e botões de ação rápida para acompanhar despesas ou entradas no diário instantaneamente.

O rastreador de viagens e despesas integrado mantém seus gastos sob controle por viagem, enquanto a seção Locais a visitar ajuda você a marcar os pontos turísticos imperdíveis e acompanhar suas visitas visualmente.

📌 Ideal para: Viajantes frequentes que desejam acompanhar onde estiveram e quanto gastaram.

7. Modelo de lista de viagem e bagagem

via Notion

Se você está cansado de refazer a mesma lista de itens para levar na mala ou copiar anotações de viagem toda vez que viaja, este modelo de viagem do Notion simplifica o processo. É uma configuração compacta e descomplicada que ajuda a organizar a logística da viagem, minimizando a repetição.

O recurso que se destaca é a lista de bagagem editável, que você pode reutilizar em várias viagens ou personalizar para destinos específicos sem precisar começar do zero.

Precisa acompanhar confirmações de voos, reservas ou ingressos para atividades? Há espaço para armazenar todos os seus anexos importantes em um só lugar, para que você não precise procurar em seus e-mails na última hora.

📌 Ideal para: Planejadores minimalistas ou viajantes frequentes que precisam de uma preparação rápida e repetível para suas viagens, sem complicações.

8. Modelo de planejador de viagens múltiplas

via Notion

Está planejando mais de uma viagem ao mesmo tempo? Este modelo de viagem do Notion foi criado para ajudar você a gerenciar o caos.

Com espaços dedicados para cada viagem, você pode acompanhar destinos, organizar a logística e manter os companheiros de viagem sincronizados, tudo a partir de um painel central. Algumas características que se destacam são a função integrada de votação para decisões em grupo, listas de bagagem automatizadas com base nas roupas e links interativos do Google Maps para facilitar a navegação.

Embora o preço possa ser um pouco alto para alguns, a variedade de recursos (como 230 modelos pré-preenchidos de países e 367 cidades) torna-o ideal para quem planeja viagens com frequência ou de longa duração.

📌 Ideal para: Viajantes frequentes que precisam conciliar viagens sobrepostas ou planejadores de longo prazo que elaboram calendários de viagem complexos.

🧠 Curiosidade: A estátua de Zeus em Olímpia tinha cerca de 12 metros de altura, o que equivale a empilhar seis pessoas de tamanho médio! Imagine como deve ter sido intimidador durante os Jogos Olímpicos antigos.

9. Modelo Travel Buddy

via Notion

Se seus planos estão espalhados por notas e abas, este modelo de viagem do Notion ajuda você a planejar, acompanhar e documentar suas viagens sem complicar o processo. Semelhante a outros modelos, você obtém um layout de itinerário estruturado, um rastreador de orçamento para evitar gastos excessivos e uma seção para registrar acomodações.

Logo abaixo, você encontrará uma visualização da galeria Todas as viagens, onde cada destino é apresentado visualmente, juntamente com botões rápidos para as visualizações Calendário, Próximas e Em planejamento, que mantêm as etapas da sua viagem claras e acessíveis. Tudo é otimizado para uso em qualquer lugar, funcionando tão bem em dispositivos móveis quanto em seu laptop.

📌 Ideal para: Viajantes individuais ou planejadores que não querem complicações e desejam algo confiável e compatível com dispositivos móveis.

10. Modelo de planejador de viagens para criadores de conteúdo

via Notion

Este modelo de viagem Notion para criadores de conteúdo integra perfeitamente a logística da viagem com um fluxo de trabalho de conteúdo abrangente. Em vez de alternar entre ferramentas, você tem um painel único para seus planos de viagem e cronograma de produção.

A visualização do calendário de conteúdo ajuda a alinhar seu fluxo de trabalho criativo com seus dias de viagem, para que nada se sobreponha ou seja esquecido. Enquanto um rastreador de marca dedicado facilita o gerenciamento de patrocínios, detalhes resumidos, contatos e entregas, tudo em uma única guia, ele é especialmente útil ao lidar com várias campanhas em diferentes viagens.

📌 Ideal para: Criadores, influenciadores ou colaboradores de marcas que equilibram a produção de conteúdo com a logística de viagens.

11. Modelo de planejador de viagens nos EUA

via Notion

Explorando os Estados Unidos? Este planejador ajuda a otimizar cada etapa da sua viagem, pré-carregado com exemplos de itinerários para pontos turísticos como Nova York e Boston, dando a você uma vantagem inicial se você não souber por onde começar.

Além da inspiração, ele é totalmente personalizável para qualquer destino, permitindo que você crie agendas de atividades diárias, registre seus voos, gerencie aluguéis de carros e acompanhe reservas de hotéis.

Este modelo de viagem do Notion também inclui uma lista de bagagem inteligente e espaço para informações locais ou dicas que você deseja lembrar.

📌 Ideal para: Viajantes rodoviários, viajantes que exploram os EUA com paradas em várias cidades ou navegação pelo país.

12. Modelo de planejador de viagens com IA

via Notion

Evite a dificuldade de começar do zero e recorra a este modelo que funciona como seu assistente pessoal, sugerindo atividades, otimizando horários e até mesmo controlando seu orçamento com base nas suas informações.

Este planejador de viagens com IA vem com sugestões inteligentes para ajudá-lo a criar planos de viagem detalhados com mais rapidez e seções personalizáveis para transporte, acomodações e agendas diárias. Você também pode gerar automaticamente listas de itens a levar e ideias de atividades para o seu local e estilo de viagem.

📌 Ideal para: Viajantes individuais, pessoas indecisas sobre onde viajar ou que procuram escapadelas de última hora.

13. Modelo de planejamento de aventuras

via Notion

Criado para os viajantes que planejam viagens caras e escapadas espontâneas de fim de semana, este modelo de viagem do Notion simplifica a forma como você armazena, organiza e coloca em prática todas as suas ideias de viagem.

Pense nisso como seu backlog pessoal de aventuras, com seções para destinos dos sonhos, pesquisa de atividades, listas de bagagem e orçamentos.

O que o diferencia é a flexibilidade. Você pode registrar ideias casuais, elaborar itinerários completos ou manter uma lista atualizada de lugares para visitar. Ele faz parte de um ecossistema maior chamado “Planejador Familiar”, mas funciona bem como uma ferramenta independente para planejar viagens.

📌 Ideal para: Exploradores espontâneos e caçadores de sonhos que precisam de um lugar para guardar ideias de viagem à medida que elas surgem.

14. Modelo avançado de viagem

via Notion

Projetado para aqueles que desejam mais controle sobre o planejamento de suas viagens de trabalho, este painel de viagens estruturado vai além do básico. Ele inclui uma galeria para viagens futuras, facilitando o gerenciamento dos detalhes da viagem em um painel central.

Este modelo de viagem do Notion também oferece um layout simples, mas funcional, que começa com uma lista de desejos de viagem, ótima para anotar destinos dos sonhos. Você tem uma seção dedicada a inspirações, onde pode coletar ideias enquanto navega pelas redes sociais ou lê blogs.

📌 Ideal para: Planejadores detalhistas que desejam visibilidade sobre tempo, custo e logística.

15. Plano de viagem com modelo de envio de formulário

via Notion

Está planejando em grupo? Este modelo foi projetado para colaboração, permitindo que você trabalhe com seu grupo de viagem por meio de envios de formulários compartilhados. Basta enviar um link e qualquer pessoa convidada poderá contribuir com ideias, como destinos, atividades ou datas preferidas.

Depois de enviadas, todas as informações são inseridas diretamente em um banco de dados sincronizado e em uma visualização de calendário, facilitando a visualização do andamento das atividades. Há também um quadro no estilo Kanban para acompanhar cada sugestão à medida que ela passa de ideia para plano confirmado, para que nada se perca com essa ferramenta de colaboração remota.

📌 Ideal para: Famílias, equipes ou grupos de amigos remotos em diferentes fusos horários e horários que precisam de colaboração em tempo real.

16. Modelo definitivo de planejador de viagens

via Notion

Esta estrutura de modelo reúne dez bancos de dados modulares, cada um focado em um aspecto importante da sua viagem. A navegação à esquerda está repleta de emojis temáticos e links para seções, como reservas, documentos, orçamento e destinos, ajudando você a acessar rapidamente os principais elementos do planejamento.

Além disso, com a seção de diário e acompanhamento de experiências, você tem um lugar para refletir ou registrar os destaques à medida que avança.

📌 Ideal para: Usuários avançados ou viajantes frequentes que desejam controle total sobre todos os aspectos da viagem.

17. Modelo de planejador de viagens completo

via Notion

Este modelo combina estrutura com flexibilidade. O que o diferencia são as seções Lista de verificação de viagem, Lista de bagagem e Locais que pretendo visitar, cuidadosamente segmentadas. Cada item é categorizado por data e status de progresso.

O layout é rico em imagens e intuitivo, com cartões dedicados para próximas viagens (como Veneza, Madri e Rabat) e um rastreador de status claro que mostra o andamento do seu planejamento.

Há também um recurso de lista de desejos para registrar aquelas experiências imperdíveis, além de uma seção de notas para qualquer coisa extra que surgir ao longo do caminho.

📌 Ideal para: Viajantes casuais que desejam um planejador de viagens flexível e completo.

18. Modelo para vlogger de viagens

via Notion

Esta estrutura inclui um planejador de itinerário detalhado, uma lista de verificação com itens essenciais e um diário de viagem para registrar todos os momentos que valem a pena lembrar.

A sua central de notificações mostra as estatísticas da sua viagem num relance, ideal para se manter atualizado enquanto está em movimento.

O índice detalhado fornece acesso a tudo, incluindo uma lista de bagagem, detalhes de voos, acomodações e recursos exclusivos, como um rastreador de turismo gastronômico, lista de compras e lista de desejos de viagem.

📌 Ideal para: Vloggers de viagem ou criadores focados em memórias que desejam planejar, documentar e acompanhar suas viagens.

19. Modelo de planejador de viagem para Bangcoc

via Notion

Se a energia de Bangcoc parece um pouco avassaladora, este modelo de viagem Notion para Bangcoc ajuda você a navegar por tudo.

Estruturado para um itinerário completo de 30 dias, ele divide sua viagem em segmentos diários fáceis de gerenciar, como visitas a templos, passeios à beira do canal, aulas de culinária local e até aventuras gastronômicas nas ruas.

O modelo também inclui ferramentas práticas, como um guia de transporte local, dicas de etiqueta para visitas a templos e uma seção com frases importantes em tailandês, para ajudá-lo a se conectar além do roteiro turístico.

📌 Ideal para: Visitantes que vão pela primeira vez a Bangcoc e turistas que já conheceram a cidade e procuram uma estrutura sem rigidez.

20. Modelo de planejador de viagens e passeios

via Notion

Este modelo de viagem do Notion foi projetado com clareza em mente, especialmente para viajantes neurodivergentes que preferem sistemas estruturados, mas flexíveis. Seu layout adequado para TDAH reduz as distrações, permitindo que você acompanhe tudo, desde o planejamento de roupas até reservas de acomodações, sem se sentir sobrecarregado.

O que o diferencia? Uma lista de tarefas pré-viagem que ajuda você a se preparar antes da partida, além de seções integradas para restaurantes, malas e até mesmo sua lista de desejos de viagem.

📌 Ideal para: Viajantes neurodivergentes ou qualquer pessoa que prefira um planejamento limpo e sem distrações.

O que torna um modelo de viagem do Notion bom?

Um modelo Notion bem projetado economiza tempo, reduz o estresse do planejamento e mantém todos os detalhes acessíveis, não importa onde você esteja. Veja o que define um bom modelo:

Estrutura centralizada: combina itinerário, reservas, listas de bagagem e orçamentos em um só lugar para reduzir o planejamento disperso

Layouts editáveis: permite personalização para diferentes tipos de viagem, como estadias curtas, viagens longas ou formatos de viagem recorrentes

Acessibilidade offline: Suporta exportação para PDF ou visualização em dispositivos móveis para quando não há conexão com a internet

Estruturas pré-construídas: Vem com listas de verificação, calendários e bancos de dados vinculados para ajudar você a não precisar começar do zero

Organização visual: Usa quadros, galerias ou linhas do tempo para exibir planos em formatos intuitivos e rastreáveis

Equilíbrio logístico: Inclui ferramentas para reservas e agendamentos, além de seções para anotações ou registro de memórias

Automação inteligente: integra modelos pré-preenchidos, envios de formulários e prompts de IA para agilizar a tomada de decisões

Recursos específicos para viagens: listas de bagagem, controladores de orçamento, painéis para várias viagens e até dicas culturais e linguísticas personalizadas para cada destino

🔍 Você sabia? De todas as Sete Maravilhas do Mundo Antigo, a Grande Pirâmide de Gizé é a única que ainda está intacta! É isso mesmo, ela foi construída por volta de 2560 a.C. e serviu como túmulo do faraó Khufu (Quésio) do século IV.

Limitações do Notion

Embora o Notion ofereça grande flexibilidade e personalização para o planejamento de viagens, semelhante a outros aplicativos de planejamento digital, ele tem certas limitações que podem afetar a experiência do usuário.

Aqui estão alguns exemplos. 👀

Desempenho abaixo do esperado sob carga: fica lento com planos de viagem grandes ou complexos, afetando a navegação e as atualizações

Restrições de automação: Requer tarefas manuais e atualizações de status, aumentando o tempo gasto no planejamento

Complexidade do fluxo de trabalho: Exige que você conheça a plataforma e as páginas aninhadas, criando uma navegação complicada para itinerários detalhados ou com várias viagens

Controle de despesas: Não possui ferramentas financeiras integradas, exigindo aplicativos extras ou controle manual dos orçamentos

10 modelos alternativos do Notion

O Notion pode ser ótimo para anotações simples de viagem, mas quando seus planos começam a envolver vários locais, listas de verificação compartilhadas, cronogramas de reservas ou coordenação em nível de agência, ele rapidamente chega ao seu limite.

É aí que você precisa começar a procurar alternativas ao Notion.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, também funciona como um software de gerenciamento de viagens, oferecendo modelos criados especificamente para lidar com todos os seus planos de viagem.

Veja o que um usuário real disse sobre o ClickUp:

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Aqui estão alguns que você pode conferir! 🗺️

1. Modelo de itinerário de viagem de negócios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reduza os atritos nas viagens com o modelo de itinerário de viagem de negócios do ClickUp

O modelo de itinerário de viagem de negócios do ClickUp oferece um layout estruturado criado dentro do ClickUp Docs, feito sob medida para viagens de trabalho em ritmo acelerado.

A seção Check-in no hotel facilita o registro dos horários de check-in, números dos quartos e endereços dos hotéis. O bloco Voo de volta vai ainda mais além do que a maioria dos modelos, com campos como Portão, Código de confirmação e Hora prevista de chegada.

Além disso, a Tabela de itinerário oferece uma grade organizada para organizar reuniões, jantares, visitas a locais e até mesmo tempos de descanso, oferecendo uma visão geral de toda a sua viagem.

📌 Ideal para: Consultores e profissionais que viajam frequentemente a trabalho e precisam de um itinerário estruturado.

💡 Dica profissional: Se você é um nômade digital, cidades como Lisboa, Bali ou Medellín têm cafés incríveis para trabalhar, com Wi-Fi rápido e um ambiente comunitário.

2. Modelo de planejamento de férias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize seu orçamento de viagem com o modelo de planejamento de férias do ClickUp

O modelo de planejamento de férias do ClickUp oferece uma pasta que categoriza os itens em Hospedagem, Eventos, Restaurantes e Listas de bagagem.

Cada tarefa vem com campos personalizados, como Reservado, Site e Pontuação do conteúdo, para acompanhar reservas, descobrir os locais mais bem avaliados e sinalizar o que ainda está pendente.

E com links, endereços e contatos incorporados em cada item, você não perderá mais tempo procurando e-mails de confirmação.

📌 Ideal para: Famílias e grupos que planejam viagens de lazer e desejam coordenar atividades, reservas e detalhes da viagem em um plano centralizado.

3. Modelo de planejador de viagens do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha um mini CRM para seus trânsitos com o modelo de planejador de viagens do ClickUp

O modelo de planejamento de viagens do ClickUp oferece um painel de controle centralizado, projetado especificamente para pessoas que viajam com frequência.

Ele apresenta um layout lado a lado que permite registrar e comparar vários trechos de voos simultaneamente usando campos como Hora de partida, hora de chegada e contato da companhia aérea.

O modelo ainda rastreia diferentes companhias aéreas e horários de voos em uma única visualização, para que viagens com várias etapas não se percam no meio do caminho. A seção Detalhes do transporte integrada ajuda você a mapear os meios de transporte exatos, horários de embarque e locais de origem/destino.

📌 Ideal para: Viajantes individuais e nômades digitais que procuram uma ferramenta abrangente para organizar destinos, orçamentos e atividades diárias.

🤝 Lembrete: Reserve estadias “Bleisure” com máquinas de lavar, especialmente em viagens mais longas. Leve isqueiros e refresque-se no meio da viagem.

4. Modelo de planejador de viagens do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seus planos de viagem visíveis e editáveis com o modelo de planejador de viagens do ClickUp

Coordenar um itinerário de viagem pode se tornar complicado quando você leva em consideração paradas para refeições, ideias de atividades, aluguel de carros e mudanças de hotel.

O modelo de planejamento de viagem do ClickUp traça todo o fluxo da sua viagem. Ao contrário dos outros modelos, este se baseia fortemente no planejamento com foco na experiência, com campos para Compras obrigatórias, Opções de alimentação e Tipo de atividade, tornando-o ideal para viagens pessoais.

O modelo inclui cinco visualizações distintas, como o Guia de viagem e o Quadro de atividades, permitindo que você alterne entre o itinerário e os planos selecionados para cada dia.

Precisa mudar de planos no meio da viagem? Basta arrastar e soltar no quadro ou atualizar seu status personalizado (Concluído, Cancelado, Não iniciado) para ajustar rapidamente.

📌 Ideal para: Viajantes de primeira viagem ou aqueles que planejam viagens curtas e precisam de um modelo simples para definir os componentes essenciais da viagem.

📖 Leia também: Exemplos de mensagens profissionais para ausência do escritório

5. Modelo de planejamento de eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie eventos de grande e pequena escala com o modelo de planejamento de eventos do ClickUp

O modelo de planejamento de eventos do ClickUp consolida todos os aspectos do gerenciamento de eventos em um só lugar, abrangendo reservas de locais, programação de atividades e logística pré-evento.

Suas listas dedicadas para Pré-evento, Faturamento, Atividades e Instalações, cada uma com campos pré-definidos para Status do orçamento, Status do pagamento e até mesmo Barras de progresso, fazem com que se destaquem.

Este modelo de planejamento de eventos também permite arrastar e soltar itens em uma visualização do quadro do ClickUp para priorizar visualmente as tarefas de configuração, juntamente com uma visualização do calendário em tempo real que fixa todos os prazos.

📌 Ideal para: Coordenadores e organizadores de eventos que gerenciam eventos de vários dias e precisam agendar sessões, palestrantes e logística.

6. Modelo de agenda de conferência do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tenha clareza em todas as sessões e reuniões com o modelo de agenda de conferências do ClickUp

Ao planejar uma conferência, você começa com um plano sólido, mas logo se depara com trocas de palestrantes de última hora, sessões sobrepostas e participantes confusos. O modelo de agenda de conferências do ClickUp lida com essas mudanças sem que você precise refazer toda a programação.

Você encontrará uma Visualização de sessões que agrupa visualmente as tarefas em trilhas Manhã, Intervalo, Tarde e Noite, perfeitas para eventos com várias etapas.

Use Localização do quarto e Tipo de sessão como campos personalizados para evitar reservas duplicadas ou agendas conflitantes. Combine isso com a Visualização de programação para precisão de horários e a Lista de atividades para detalhes operacionais, e você terá um fluxo de conferência totalmente mapeado em minutos.

📌 Ideal para: Organizadores de conferências e participantes que precisam de uma agenda detalhada para navegar pelas sessões, palestrantes e oportunidades de networking.

7. Modelo de lista de verificação para férias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a preparação da sua viagem leve e visual com o modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

O pânico na hora de fazer as malas sempre surge quando você está prestes a relaxar. O modelo de lista de verificação para férias do ClickUp acaba com essa confusão, mostrando uma visão clara do que ainda está pendente e quantos itens você precisa para cada viagem. Use status personalizados como A comprar, A embalar e Embalado para acompanhar o que ainda falta pegar ou colocar na mala.

Precisa de equipamentos diferentes para a praia, viagem de carro e acampamento? O campo Viagens de férias mostra exatamente qual item vai para onde. O campo Quantidade garante que você não acabe com apenas uma meia ou cinco jaquetas desnecessárias. Ele ainda agrupa tudo em Tipo de item (como Vestuário), para que você possa fazer malas de forma mais inteligente.

📌 Ideal para: Viajantes que querem garantir que levaram tudo o que é essencial e concluíram todas as tarefas antes da viagem, minimizando o estresse de última hora.

📮 ClickUp Insight: Menos de 5% das pessoas em nossa pesquisa recente estão trabalhando ativamente para alcançar grandes objetivos de vida, como comprar uma casa, viajar pelo mundo ou abrir um negócio. Por quê? Porque esses grandes sonhos muitas vezes parecem muito difíceis ou distantes para começar a planejar. 🔭 Mas com o modelo de plano de vida ou o modelo de metas anuais do ClickUp, você pode transformar esses sonhos de longo prazo em etapas viáveis. Divida suas metas em marcos, visualize seu progresso ao longo de meses ou até anos com a visualização de linha do tempo e mantenha-se no caminho certo com prazos claros. Transforme aquele “um dia” em um plano de ação!

8. Modelo de lista do planejador de férias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje melhor o tempo livre e as férias da equipe com o modelo de lista de planejamento de férias do ClickUp

Acompanhar viagens de lazer e negócios não deve exigir uma planilha complicada ou troca de mensagens. O modelo de lista de planejamento de férias do ClickUp concentra-se nos indivíduos, acompanhando quem está ausente e quando, em todos os departamentos.

A Visualização da lista principal de funcionários exibe os planos de folga de todos em uma única lista rolante. Precisa identificar padrões de férias de verão? Os campos personalizados com nomes de meses (como APR, JUL, DEC) permitem marcar os períodos de folga por funcionário para que você possa filtrar instantaneamente quem está tirando férias em cada mês.

E se você estiver coordenando várias equipes, a Visualização em tabela por departamento oferece uma divisão categorizada que torna quase impossível o excesso de reservas.

📌 Ideal para: Departamentos de RH e gerentes de equipe que acompanham as solicitações e agendas de férias dos funcionários para manter o equilíbrio operacional.

9. Modelo de planejador de férias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie a logística das férias sem esforço com o modelo de planejador de férias do ClickUp

O modelo de planejador de férias do ClickUp é uma ferramenta criada especificamente para oferecer uma visão clara de quem está de folga, quando e por quê. Ele categoriza cada solicitação usando Categoria de feriado (feriado oficial vs. férias) e Tipo de feriado (remunerado ou não remunerado), para que você saiba imediatamente que tipo de folga está sendo registrada.

A verdadeira vantagem está nos status personalizados, como Em revisão, Rejeitado ou Cancelado, que acompanham o estado de cada solicitação.

Está planejando entre departamentos? Os campos Departamento e Mês ajudam você a identificar sobreposições antes que elas causem problemas. E com a Visualização da lista de solicitações de férias e a Visualização da lista de férias, todos os detalhes são apresentados em listas organizadas e classificáveis.

📌 Ideal para: Indivíduos e famílias que organizam atividades de férias, refeições e eventos, com o objetivo de ter uma temporada festiva e bem coordenada.

📖 Leia também: Barcelona para nômades digitais

10. Modelo para agências de viagens do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e gerencie as reservas dos clientes com o modelo para agências de viagens da ClickUp

O modelo para agências de viagens do ClickUp usa um extenso fluxo de trabalho de 21 etapas com status personalizados (como Possível, Em andamento, Revisão, Fechado) para acompanhar cada viagem do cliente, desde a consulta até o acompanhamento pós-viagem. Esse nível de detalhamento é perfeito para um planejamento minucioso, especialmente se você estiver gerenciando vários destinos ou prestadores de serviços para cada reserva.

O campo Localização adiciona informações importantes sobre a viagem diretamente no seu fluxo de trabalho, para que você possa gerenciar seu trabalho remoto e suas viagens. E você pode visualizar tudo em formatos que se adaptam ao seu estilo de trabalho, incluindo Visualização em mapa para visualizar rotas de viagem e Visualização em linha do tempo para identificar sobreposições ou atrasos instantaneamente.

📌 Ideal para: Agentes e agências de viagens que gerenciam itinerários, reservas e comunicações de vários clientes em um espaço de trabalho organizado.

💡 Dica profissional: Baixe o Google Maps offline antes de sair da rede Wi-Fi. Não se esqueça de marcar pontos importantes, como acomodações, estações de metrô e cafés favoritos.

Vá além dos itinerários com o ClickUp

Os modelos de viagem do Notion são ótimos recursos para começar a planejar viagens rapidamente. Eles são simples, flexíveis e perfeitos para registrar ideias e itinerários em um só lugar.

Mas quando seus planos ficarem mais complexos, você precisará do ClickUp para facilitar sua vida. Seus modelos de viagem totalmente personalizáveis mantêm seus planos organizados e podem lidar com detalhes complexos. Além disso, com sua automação e integrações, você gasta menos tempo gerenciando e mais tempo aproveitando a expectativa da sua viagem.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✈️