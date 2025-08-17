as 10 melhores alternativas ao Samsung Notes para anotações digitais

O Samsung Notes dá conta do recado — até que não dá mais. Talvez você tenha começado com uma lista rápida de compras ou alguns rabiscos casuais durante uma reunião. Mas, à medida que suas necessidades de anotações aumentaram — anotações de aulas, planos de projetos, esboços de pesquisas —, você deve ter percebido os limites surgindo.

A sincronização entre plataformas é complicada. A colaboração parece impossível. E suas notas? Presas dentro de um único ecossistema.

A realidade é simples: o que funciona bem para listas simples ou memorandos manuscritos muitas vezes fica aquém quando você está gerenciando arquivos de texto digitais complexos ou tentando se manter organizado em vários dispositivos.

É por isso que muitos estudantes, profissionais e entusiastas da produtividade começam a procurar ferramentas de organização melhores. Eles querem um aplicativo de anotações que não apenas gerencie notas, mas também ofereça suporte à colaboração, formatação mais rica e acesso contínuo de qualquer lugar.

Neste guia, reunimos 10 das melhores alternativas ao Samsung Notes para ajudá-lo a otimizar seu fluxo de trabalho. Alerta de spoiler: ClickUp fica em primeiro lugar!

Limitações do Samsung Notes

O aplicativo Samsung Notes é sofisticado e possui alguns recursos excelentes, mas sejamos honestos: ele foi desenvolvido com os usuários Samsung em mente, e isso traz algumas limitações inevitáveis:

Suporte multiplataforma limitado : mais adequado para telefones Samsung e S Pen, com suporte limitado ou inexistente no Windows, iOS e navegadores da web

Colaboração básica : sem : sem ferramentas integradas de colaboração em equipe ou ferramentas para compartilhamento em tempo real

Bloqueio de armazenamento : as notas são sincronizadas principalmente através do Samsung Cloud, o que pode complicar a migração para outros ecossistemas

Simplicidade dos recursos : Ótimo como uma : Ótimo como uma ferramenta básica para anotações , mas este aplicativo gratuito não possui opções avançadas como vinculação de tarefas, resumos com IA ou organização em estilo de banco de dados

Limitações de escrita à mão: Embora sólido, o reconhecimento de escrita à mão não é tão avançado quanto o de concorrentes como o GoodNotes

💡 Dica profissional: O método de anotações com esboço é revolucionário se você deseja organizar suas anotações de maneira limpa e lógica. Ao estruturar suas anotações hierarquicamente, usando títulos, subtítulos e marcadores, você pode capturar ideias e detalhes importantes de uma maneira fácil de ler e revisar posteriormente. É especialmente útil para reuniões, palestras ou qualquer situação em que as informações chegam rapidamente e precisam ser analisadas com rapidez.

Alternativas ao Samsung Notes em resumo

Aqui está o seu guia rápido com as melhores alternativas ao Samsung Notes — para quem são mais indicadas, o que oferecem e quanto custam exatamente (todos os preços em USD).

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Converta instantaneamente notas em tarefas, documentos colaborativos e quadros brancos. Crie resumos de reuniões com IA e pesquise todas as suas notas com a pesquisa conectada Indivíduos, pequenas empresas, médias empresas e grandes corporações Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Evernote Converta instantaneamente notas em tarefas, documentos colaborativos e quadros brancos, resumos de reuniões com IA e pesquisa universal Indivíduos, pequenas empresas Plano gratuito disponível; plano pago a partir de US$ 14,99 Notion Espaços de trabalho e bancos de dados personalizáveis, páginas e modelos vinculados, colaboração em tempo real, integrações Indivíduos, pequenas empresas, médio porte Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 Obsidian Suporte a Markdown, armazenamento local e privacidade, visualização gráfica para vincular notas, ecossistema de plug-ins Indivíduos, pequenas empresas Plano gratuito disponível; complementos pagos a partir de US$ 5 Microsoft OneNote Escrita à mão e desenho, integração profunda com o MS Office, notas de áudio, sincronização entre dispositivos Indivíduos, pequenas empresas, médias empresas e grandes corporações Plano gratuito disponível; incluído no Microsoft 365 Google Keep Notas rápidas e listas de verificação, conversão de voz em texto, codificação por cores e etiquetas, lembretes de localização/hora Indivíduos, pequenas empresas Plano gratuito disponível Apple Notes sincronização com o iCloud, escrita à mão/esboços, bloqueio de notas, colaboração em tempo real Indivíduos, pequenas empresas Gratuito (com dispositivos Apple) Joplin Criptografia de ponta a ponta, suporte a Markdown, biblioteca de plug-ins, recortador da Web Indivíduos, pequenas empresas Preços personalizados GoodNotes Conversão de manuscrito para texto, marcação de PDF, cadernos digitais, pesquisa de notas manuscritas Indivíduos, pequenas empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6,99 Notas Padrão Criptografia de ponta a ponta, Markdown e rich text, sincronização entre plataformas, extensões de produtividade Indivíduos, pequenas empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 63

As melhores alternativas ao Samsung Notes para usar

Se você está decidido a melhorar suas anotações, vale a pena saber o que cada aplicativo realmente oferece (e onde eles podem atrapalhar).

Algumas ferramentas são criadas para escrita focada, enquanto outras se destacam pela flexibilidade, permitindo que você faça brainstorming, planeje e colabore, tudo em um só lugar.

Abaixo, detalhamos cada alternativa ao Samsung Notes — seus pontos fortes, o que você deve observar e o que os usuários reais estão dizendo — para que você possa encontrar a opção perfeita sem precisar testar várias vezes.

1. ClickUp (ideal para produtividade completa com gerenciamento de tarefas)

O Samsung Notes é ótimo para listas rápidas, mas e se suas notas precisarem fazer algo? É aí que o ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho, muda o jogo. Você não está apenas anotando pensamentos; você está transformando-os em tarefas, documentos colaborativos e projetos em grande escala.

Seja para debater ideias, manter notas de reuniões ou gerenciar projetos completos, o ClickUp permite que você faça tudo isso sem precisar alternar entre abas.

Além disso, com resumos gerados por IA com o ClickUp Brain no Docs e no Bloco de Notas, você pode organizar suas anotações em segundos.

Crie resumos gerados por IA no ClickUp Docs

ClickUp Docs

Entre no ClickUp Docs, onde suas notas se transformam em documentos dinâmicos e colaborativos. Você pode criar páginas aninhadas, adicionar texto rico, incorporar mídia e até mesmo vincular tarefas diretamente dentro do seu documento. Agora, seu brainstorming e sua execução acontecem lado a lado.

Ao contrário do Samsung Notes, que mantém suas notas estáticas, o ClickUp as mantém acionáveis. Além disso, você pode usar o ClickUp Docs para refinar suas notas e redação com o ClickUp Brain!

Resuma rapidamente as principais atualizações de suas notas, comentários, alterações de status, novas subtarefas e atualizações importantes do projeto usando o ClickUp Brain

Bloco de notas ClickUp

E se você precisar de algo mais básico? O ClickUp Notepad é uma ferramenta simples para anotar ideias rapidamente. É leve, sem distrações e perfeito para capturar pensamentos quando a inspiração surgir. Mas onde o ClickUp realmente se destaca é na capacidade de permitir que você faça mais com suas notas.

Use o recurso de edição super avançado do ClickUp Notepad para dar vida às suas notas

Com apenas alguns cliques, você pode transformar uma nota em uma tarefa usando o ClickUp Tasks — com datas de vencimento, responsáveis e lembretes. Adeus, ideias esquecidas.

Garanta que as decisões sejam transformadas em ações convertendo notas em tarefas rastreáveis do ClickUp

Quadros brancos ClickUp

Para quem pensa visualmente, o ClickUp também oferece Quadros Brancos — um espaço flexível para debater ideias, mapear fluxos de trabalho ou esboçar planos de projetos. É ideal quando notas adesivas e listas lineares não são suficientes.

Colabore com sua equipe ou trabalhe sozinho com o ClickUp Whiteboard

ClickUp AI Notetaker

E não podemos esquecer o protagonista: o ClickUp AI Notetaker.

Garanta que nada seja esquecido ou perdido durante as reuniões com o ClickUp AI Notetaker

Esta ferramenta grava, transcreve e resume automaticamente suas reuniões, liberando você da correria para anotar tudo em tempo real. Chega de ter que dividir sua concentração entre várias coisas ao mesmo tempo.

Melhores recursos do ClickUp

Transforme instantaneamente transcrições de reuniões em tarefas acionáveis com IA

Personalize documentos com modelos, marcadores e incorporação de mídia avançada

Mantenha as sessões de brainstorming organizadas com quadros brancos do tipo arrastar e soltar

Crie subpáginas aninhadas no Docs para estruturar projetos complexos com facilidade

Gerencie o status e as prioridades das tarefas diretamente nas suas notas

Pesquise tarefas, notas e documentos instantaneamente com a pesquisa conectada

Sincronize atualizações em tempo real para que toda a sua equipe permaneça alinhada, em qualquer lugar

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel oferece menos recursos de edição do que a versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius diz

Eu uso diariamente como ferramenta de gerenciamento de tarefas, organização de anotações e fluxo de trabalho... Tenho sido mais produtivo porque consigo manter todas as minhas anotações em um só lugar.

💡 Dica profissional: O método Cornell de anotações é perfeito para organizar anotações com revisão integrada. Ele divide a página em seções: uma área principal para anotações, uma coluna para palavras-chave ou perguntas e um espaço para resumo na parte inferior. Esse layout ajuda você a se envolver ativamente com suas anotações, tornando-as mais fáceis de lembrar e estudar posteriormente — ótimo para estudantes ou profissionais que estão se preparando para reuniões e apresentações.

2. Evernote (ideal para recortes da web e captura de notas em vários formatos)

via Evernote

Tem um milhão de abas abertas e nenhum lugar para salvá-las? O Evernote te ajuda. Conhecido por seu poderoso Web Clipper, o Evernote facilita a captura de artigos, PDFs, imagens — até mesmo páginas da web inteiras — e armazena tudo de forma organizada para uso posterior. É o melhor recurso para pesquisadores, escritores e qualquer pessoa que adora coletar ideias de todos os lugares.

Enquanto o Samsung Notes se limita a texto e desenhos básicos, o Evernote oferece grande versatilidade. Você pode organizar seu conteúdo em cadernos, marcar notas para facilitar a pesquisa e até mesmo incorporar listas de verificação, áudio e anexos, tudo em um só lugar. O acesso offline significa que suas notas estão sempre ao seu alcance, esteja você no trajeto para o trabalho ou em um avião.

Se você precisa de um arquivo digital criado para capturar tudo — não apenas seus próprios pensamentos —, o Evernote supera facilmente o Samsung Notes em profundidade e flexibilidade.

Melhores recursos do Evernote

Prenda notas importantes no topo de qualquer caderno para acesso rápido

Defina datas de vencimento e lembretes para acompanhar os prazos das tarefas

Anote PDFs diretamente nas suas notas

Digitalize memorandos ou notas manuscritas e torne-os pesquisáveis

Compartilhe notas ou cadernos inteiros com colegas de equipe com apenas um clique

Sincronize automaticamente em vários dispositivos para obter atualizações em tempo real

Limitações do Evernote

O plano gratuito limita a sincronização a dois dispositivos

Pode parecer confuso sem bons hábitos de organização

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês

Profissional: US$ 17,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2 : 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

Uma avaliação G2 diz:

Posso salvar quase tudo na minha conta do Evernote: notas digitadas, recortes de sites, arquivos PDF, imagens. Os recursos Web Clipper e “enviar para a caixa de entrada” são especialmente úteis para mim.

Posso salvar quase tudo na minha conta do Evernote: notas digitadas, recortes de sites, arquivos PDF, imagens. Os recursos Web Clipper e “enviar para a caixa de entrada” são especialmente úteis para mim.

💡 Dica profissional: O método de anotações por frases tem tudo a ver com rapidez e simplicidade. Você anota cada nova informação como uma frase separada, o que ajuda a capturar detalhes rapidamente sem se preocupar com a estrutura. É uma opção sólida quando as informações fluem rapidamente, como em palestras, sessões de brainstorming ou reuniões rápidas.

3. Notion (ideal para espaços de trabalho e bancos de dados personalizáveis)

via Notion

Ao contrário do Samsung Notes, que mantém as coisas básicas com pastas e texto, o Notion permite que você crie sistemas conectados. Você pode vincular notas, incorporar vídeos, criar tabelas dinâmicas e até mesmo executar painéis completos de projetos. A colaboração em tempo real e os modelos personalizáveis facilitam a expansão da sua configuração, esteja você trabalhando sozinho ou em equipe.

Se você está pronto para abandonar as notas simples e começar a construir algo maior, o Notion oferece a liberdade e a flexibilidade que o Samsung Notes simplesmente não oferece.

Melhores recursos do Notion

Crie bancos de dados vinculados para obter conteúdo organizado e dinâmico

Arraste e solte imagens, blocos de código e incorporamentos

Colabore ao vivo com membros da equipe em páginas compartilhadas

Configure tarefas recorrentes e lembretes

Conecte o Notion com ferramentas como Slack, Google Drive e Trello

Duplique modelos criados pela comunidade para economizar tempo

Limitações do Notion

O modo offline pode funcionar ou não

A pesquisa fica lenta com configurações grandes

Preços do Notion

Gratuito

Pessoal : US$ 12/mês por usuário

Profissional : US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Uma avaliação da Capterra diz:

Adore a interface fácil de usar, a flexibilidade para criar as ferramentas que você quiser, dados e uploads de arquivos ilimitados, gráficos Notion e automações.

Adore a interface fácil de usar, a flexibilidade para criar as ferramentas que você quiser, dados e uploads de arquivos ilimitados, gráficos Notion e automações.

📚 Leia também: Exemplos de listas de tarefas para ser mais produtivo no trabalho

4. Obsidian (ideal para quem gosta de markdown e notas locais)

via Obsidian

O Obsidian é onde suas notas deixam de ser estáticas e ganham vida. Projetado para escritores, pesquisadores e grandes pensadores, ele transforma texto simples em uma rede de ideias interconectadas que cresce com você.

Todas as notas são salvas como um arquivo Markdown local, proporcionando total privacidade e controle, sem necessidade de nuvem. Sua visualização gráfica é um destaque, mapeando as relações entre suas notas como um mapa mental visual. Você pode vincular ideias rapidamente, personalizar sua configuração com plug-ins poderosos e moldar seu espaço de trabalho exatamente como deseja.

Esteja você criando um wiki pessoal, escrevendo um livro ou simplesmente adorando a ideia de ter um segundo cérebro, o Obsidian oferece a flexibilidade e a liberdade criativa que o Samsung Notes não consegue oferecer.

Principais recursos do Obsidian

Personalize seu espaço de trabalho com plug-ins e temas da comunidade

Veja uma pré-visualização ao vivo da formatação Markdown enquanto digita

Crie links internos entre notas com um atalho simples [[ ]]

Organize notas em pastas ou use etiquetas para uma classificação flexível

Navegue facilmente com painéis de navegação com links e gráficos

Exporte toda a sua base de conhecimento como texto simples para facilitar o transporte

Limitações do Obsidian

Sem colaboração integrada

Alguns plugins precisam de configuração manual

Preços do Obsidian

Gratuito para uso pessoal

Complementos opcionais: Sincronização: US$ 5/mês por usuário Publicação: US$ 10/mês por usuário

Avaliações e comentários do Obsidian

G2 : Sem avaliações disponíveis

Capterra: 4,8/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Obsidian?

Uma avaliação do G2 diz:

O Obsidian é um aplicativo de anotações simples e limpo. Embora não seja tão completo quanto aplicativos de anotações mais antigos, como o OneNote, os recursos do Obsidian são mais do que suficientes para o uso diário. No entanto, a falta de sincronização, mesmo na versão licenciada padrão, é uma desvantagem.

O Obsidian é um aplicativo de anotações simples e limpo. Embora não seja tão completo quanto aplicativos de anotações mais antigos, como o OneNote, os recursos do Obsidian são mais do que suficientes para o uso diário. No entanto, a falta de sincronização, mesmo na versão licenciada padrão, é uma desvantagem.

💡 Dica profissional: O método de mapeamento mental é ideal para pensadores visuais que gostam de ver as conexões entre as ideias rapidamente. Em vez de notas lineares, você começa com uma ideia central e ramifica para tópicos relacionados, subtópicos e detalhes. Esse método de anotações é útil para planejar projetos, sessões criativas ou abordar tópicos complexos em que as relações entre as ideias são importantes.

5. Microsoft OneNote (ideal para notas manuscritas e fãs do MS Office)

via Microsoft OneNote

O Microsoft OneNote parece um caderno real, só que mais inteligente. Ele foi criado para pessoas que adoram rabiscar, esboçar e capturar ideias à mão, mantendo tudo organizado em todos os dispositivos.

Ao contrário do Samsung Notes, que está principalmente vinculado ao seu celular ou tablet, o OneNote sincroniza perfeitamente com dispositivos Windows, Mac, iOS e Android. Seu layout de caderno e seção é intuitivo, permitindo que você alterne entre notas manuscritas, listas digitadas e arquivos incorporados sem complicações.

Bônus: funciona bem com o pacote completo do Microsoft 365, facilitando a importação de e-mails, planilhas e notas de reuniões.

Principais recursos do Microsoft OneNote

Capture notas manuscritas e desenhos com facilidade

Sincronize facilmente em todos os principais dispositivos

Organize com cadernos, seções e guias de página

Marque informações importantes para referência rápida

Integre com o Outlook, Excel e Teams

Grave notas de áudio diretamente nas suas páginas

Limitações do Microsoft OneNote

Os melhores recursos, como sincronização avançada e integração total, estão vinculados a uma assinatura do Microsoft 365

Não suporta Markdown, o que pode ser uma falta para alguns escritores e desenvolvedores

Preços do Microsoft OneNote

Gratuito

Incluído no Microsoft 365 (US$ 9,99 por usuário/mês)

Avaliações e comentários do Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft OneNote?

Uma avaliação do G2 diz:

Uso o OneNote diariamente para acompanhar meus trabalhos em andamento e follow-ups. É ótimo poder adicionar imagens e diagramas às notas para contextualizar. Graças à opção de sincronização, posso acessar minhas notas em qualquer lugar, de qualquer dispositivo.

Uso o OneNote diariamente para acompanhar meus trabalhos em andamento e follow-ups. É ótimo poder adicionar imagens e diagramas às notas para contextualizar. Graças à opção de sincronização, posso acessar minhas notas em qualquer lugar, de qualquer dispositivo.

6. Google Keep (ideal para notas rápidas e listas de verificação)

via Google Keep

O Google Keep é rápido, colorido e fácil de usar — pense nele como seu quadro de notas digitais, sempre ao seu alcance. Ele foi projetado para pessoas que querem anotar coisas rapidamente e seguir em frente, seja uma lista de compras, uma ideia repentina ou uma gravação de voz em qualquer lugar.

Embora o Samsung Notes ofereça uma experiência semelhante de anotações rápidas, o Google Keep se destaca por sua profunda integração com o ecossistema Google. Suas anotações são sincronizadas instantaneamente em todos os dispositivos conectados à sua conta Google, sem complicações e sem limites.

Melhores recursos do Google Keep

Anote notas e listas em segundos

Use a função de voz para texto para fazer anotações sem usar as mãos

Codifique com cores e rotule notas para facilitar a classificação

Defina lembretes baseados em localização ou tempo

Compartilhe notas instantaneamente com amigos ou colegas de equipe

Sincronize automaticamente com o Google Drive

Limitações do Google Keep

Não oferece formatação de texto avançada — você fica limitado a notas básicas e listas de verificação

Sem estrutura de pastas; você precisa usar códigos de cores e etiquetas, o que pode ficar confuso com muitas notas

Preços do Google Keep

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Keep

G2: Sem avaliações disponíveis

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

🧠 Curiosidade: A Teoria da Codificação Dupla, em que imagens e palavras são usadas em conjunto para ajudar o aluno a memorizar melhor, prova que tomar notas visuais é uma estratégia de aprendizagem muito eficaz.

7. Apple Notes (ideal para usuários do ecossistema Apple)

via Apple Notes

O Apple Notes mantém tudo organizado, simples e superprático — exatamente o que você esperaria da Apple. Se você tem um iPhone, iPad ou Mac, ele é o seu companheiro integrado para tudo, desde listas de compras até grandes sessões de brainstorming.

A melhor parte? Simplesmente funciona. Suas notas são sincronizadas instantaneamente em todos os seus dispositivos Apple graças ao iCloud, para que você esteja sempre atualizado sem precisar se preocupar com isso. Em comparação com o Samsung Notes e algumas outras alternativas ao Apple Notes, que ficam restritas ao seu próprio ecossistema, o Apple Notes funciona perfeitamente com toda a linha da Apple — e tem uma ótima aparência.

Você pode fazer esboços com o dedo ou com o Apple Pencil, digitalizar documentos, bloquear informações confidenciais com o Face ID e até mesmo compartilhar notas com amigos ou colegas de trabalho. É simples, mas surpreendentemente poderoso, e se você é um usuário Apple, é realmente difícil encontrar algo melhor.

Melhores recursos do Apple Notes

Sincronize automaticamente através do iCloud em todos os seus dispositivos Apple

Adicione facilmente anotações manuscritas, esboços e documentos digitalizados

Bloqueie notas privadas com uma senha ou Face ID

Organize com pastas, etiquetas e pesquisa inteligente

Colabore em tempo real em notas compartilhadas

Crie listas de verificação com a funcionalidade simples de tocar para concluir

Limitações do Apple Notes

A exportação de notas é limitada — você pode compartilhar ou copiar conteúdo, mas mover notas para outro aplicativo ou plataforma nem sempre é fácil

As opções de formatação são bastante básicas em comparação com ferramentas mais avançadas, como Notion ou ClickUp

Preços do Apple Notes

Gratuito (com dispositivos Apple)

Avaliações e comentários do Apple Notes

G2: Sem avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

8. Joplin (ideal para privacidade e criptografia de código aberto)

via Joplin

Quando se trata de privacidade, o Joplin não brinca em serviço. Este aplicativo de código aberto foi criado para pessoas que desejam controle total — sem rastreadores, sem mineração de dados, apenas suas notas, bloqueadas e seguras.

O Samsung Notes mantém as coisas simples, mas prende você à sua nuvem. O Joplin inverte o roteiro com criptografia de ponta a ponta e a opção de armazenar suas notas localmente ou sincronizar através de serviços confiáveis como Dropbox ou OneDrive.

É um sonho que se tornou realidade para os fãs do Markdown, oferecendo escrita limpa, marcação poderosa e uma biblioteca crescente de plug-ins para ajustar as coisas do jeito que você gosta. Se você é do tipo que valoriza a segurança e adora mexer nas coisas, o Joplin oferece o tipo de flexibilidade com prioridade na privacidade que o Samsung Notes simplesmente não consegue oferecer.

Principais recursos do Joplin

Proteja suas notas com criptografia forte de ponta a ponta

Escreva sem distrações com suporte completo para Markdown

Sincronize entre dispositivos usando os serviços que você escolher

Amplie a funcionalidade com plug-ins e temas poderosos

Recorte páginas inteiras da web diretamente para suas notas

Marque, classifique e pesquise para uma organização rápida

Limitações do Joplin

A interface é limpa, mas parece um pouco simples em comparação com aplicativos mais elegantes, como Notion ou Evernote

Sem recursos de colaboração integrados — ótimo para uso individual, mas não ideal para equipes

Preços do Joplin

Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Joplin

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Sem avaliações disponíveis

🧠 Você sabia? Walter Pauk, educador da Universidade Cornell, desenvolveu o método Cornell na década de 1950.

9. GoodNotes (melhor para notas digitais manuscritas)

via GoodNotes

O GoodNotes reproduz a sensação de escrever em papel e a aprimora com a magia digital. É um dos favoritos entre estudantes, artistas e qualquer pessoa que adora escrever à mão, mas deseja todas as vantagens do mundo digital, como anotações pesquisáveis e marcações em PDF.

O Samsung Notes oferece recursos básicos de escrita à mão, mas o GoodNotes vai além com ferramentas precisas, modelos bonitos e conversão rápida de escrita à mão para texto. Você pode organizar suas notas em elegantes cadernos digitais, anotar PDFs como um profissional e até mesmo pesquisar em conteúdo escrito à mão (sim, mesmo seus rabiscos confusos).

Se você quer que seu tablet pareça um caderno de papel definitivo, sem a desorganização, o GoodNotes está muito à frente do Samsung Notes em design e potência.

Melhores recursos do GoodNotes

Converta manuscritos em texto com precisão de alto nível

Anote PDFs, slides e documentos diretamente

Organize-se com cadernos digitais e capas personalizadas

Acesse uma ampla variedade de modelos de papel e adesivos

Pesquise em notas manuscritas e digitadas

Colabore compartilhando cadernos com outras pessoas

Limitações do GoodNotes

Sem recursos de colaboração em tempo real — o compartilhamento é somente para visualização

A melhor experiência é no iPad; o suporte para Android e Windows ainda está em desenvolvimento

Preços do GoodNotes

dispositivo iOS único: US$ 9,99

Dispositivos Android: US$ 6,99 por mês

Compra única na App Store: US$ 29,99

Avaliações e comentários do GoodNotes

G2: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

10. Standard Notes (ideal para anotações seguras e criptografadas)

via Standard Notes

Se a segurança é sua principal preocupação, o Standard Notes foi feito para você. Ao contrário do Samsung Notes, ele criptografa tudo por padrão, garantindo que seus dados fiquem protegidos de ponta a ponta. É limpo, minimalista e compatível com Markdown e rich text.

Com sincronização entre plataformas e extensões opcionais de produtividade, o Standard Notes é ideal para quem valoriza a simplicidade e a segurança. Embora seja básico na versão padrão, usuários avançados podem fazer upgrade para obter recursos adicionais, como temas, anexos de arquivos e ferramentas de backup.

Principais recursos do Standard Notes

Criptografia de ponta a ponta

Suporte para markdown e rich text

Sincronização entre plataformas

Extensões de produtividade

Limitações do Standard Notes

Notas muito grandes (mais de 1 MB) podem afetar negativamente o desempenho devido ao processamento de criptografia no seu dispositivo

Preços do Standard Notes

Plano gratuito disponível

Plano de produtividade: US$ 63/ano

Plano profissional: US$ 84/ano

Avaliações e comentários do Standard Notes

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Torne suas anotações dignas de nota com o ClickUp

Seja para anotar ideias rápidas ou importar notas existentes, encontrar o aplicativo certo para anotações faz toda a diferença. O Samsung Notes é uma boa opção para começar, especialmente se você é fiel ao ecossistema Samsung, mas sejamos realistas: às vezes, você precisa de mais flexibilidade.

Talvez seja a sincronização perfeita entre dispositivos. Talvez seja uma organização mais profunda, colaboração ou ferramentas inteligentes de IA que ajudam você a trabalhar mais rápido. É aí que essas alternativas de aplicativos para anotações se destacam.

O ClickUp é a escolha certa se você deseja tudo — notas, tarefas, projetos — em uma plataforma poderosa. O Notion e o Obsidian oferecem controle criativo total, enquanto o GoodNotes e o Apple Notes foram criados para entusiastas da escrita à mão que desejam precisão e acabamento.

A maioria desses aplicativos de anotações oferece planos gratuitos, para que você possa experimentar e encontrar o que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Pronto para melhorar sua experiência com anotações? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e leve suas anotações para o próximo nível.