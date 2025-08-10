Modelos gratuitos de fichas de vendas para impulsionar a apresentação do seu produto

Imagine que você tem um produto ou serviço incrível, mas seu público nunca consegue entendê-lo direito. É aí que entra a ficha de vendas. Um documento de uma página é projetado para comunicar instantaneamente o que seu produto resolve e por que ele é a melhor solução.

Mas se o design da sua ficha de vendas for fraco, com informações importantes em falta, confuso, com imagens de má qualidade ou sem uma chamada à ação, corre o risco de confundir ou perder completamente os seus potenciais clientes.

É por isso que é importante usar um modelo de ficha de vendas bem projetado. Ele ajuda a destacar recursos específicos, incluir uma foto atraente do produto e apresentar fatos sobre o desempenho, preço e benefícios em um layout atraente. Ele também transmite claramente sua proposta de valor aos clientes e principais tomadores de decisão.

Neste guia, você descobrirá 10 modelos de fichas de vendas gratuitos e personalizáveis para ajudá-lo a criar materiais de marketing impressionantes e profissionais e impressionar potenciais compradores.

🔎 Você sabia? As cores no marketing evocam diferentes emoções e influenciam as decisões de compra. Por exemplo, o azul geralmente transmite confiança, enquanto o vermelho cria uma sensação de urgência. É como uma linguagem secreta de persuasão!

O que são modelos de fichas de vendas?

Um modelo de ficha de vendas é um documento pré-concebido, com uma página, que o ajuda a apresentar o seu produto ou serviço da forma mais eficaz. É um atalho inteligente para criar uma excelente ficha de vendas sem ter de começar do zero e permite-lhe destacar os pontos fortes num formato claro e fácil de ler.

Assim, ao utilizar um modelo de ficha de vendas de produto, você obtém: Crie rapidamente uma ficha de vendas da empresa que reflita a identidade da sua marca

Destaque as principais características e especificações do produto com suas próprias fotos, preços e logotipo da empresa

Inclua uma chamada à ação simples, como um código QR para um centro de recursos ou um link para um site

Concentre-se em elementos de design que melhoram a primeira impressão

Usar uma ficha de vendas é especialmente útil para uma estratégia de lançamento de produto. Como?

Digamos que você é o fundador de uma startup e está se preparando para uma feira comercial. Em vez de se apressar, você usa modelos gratuitos de fichas de vendas para criar uma ficha de produto elegante que impressiona compradores em potencial e clientes em potencial, tudo isso antes mesmo de eles falarem com você.

O que torna um modelo de ficha de vendas bom?

Um modelo de ficha de vendas cuidadosamente preparado ajuda você a apresentar seus produtos com confiança e clareza. Ele conta a história do seu produto, atrai seu público-alvo e leva os clientes em potencial um passo mais perto da compra.

Aqui estão os principais recursos que um modelo de ficha de vendas ideal deve incluir para clientes em potencial:

Título em negrito e chamativo : procure um modelo de ficha de vendas com um design que prenda a atenção do leitor, indicando imediatamente a maior vantagem do seu produto ✅

Descrição clara do produto : procure um modelo de ficha de vendas bem-sucedido que destaque o que é o seu produto, como funciona e quais problemas específicos ele resolve ✅

Lista rápida de recursos : selecione modelos de fichas técnicas que detalham os principais recursos, especificações ou características do produto com marcadores curtos ✅

Foto ou imagem atraente do produto : escolha um excelente modelo de ficha de vendas que sempre deixe espaço para imagens de alta qualidade ou suas fotos para ajudar os potenciais compradores a se conectarem com o produto ✅

Layout e hierarquia organizados : escolha um modelo de folha de vendas que facilite a leitura, separando o conteúdo em seções claras em uma única página ✅

Texto persuasivo com uma chamada à ação: escolha modelos de fichas de vendas com uma chamada à ação imediata. Um exemplo clássico de ficha de vendas seria uma chamada simples como “Agende uma demonstração”, “Visite nosso site” ou “Digitalize este código QR”. ✅

🧠 Curiosidade: Apenas 35% do tempo de um representante de vendas é dedicado à venda! A maior parte do dia é dedicada a tarefas administrativas, como inserir dados e gerar relatórios.

Os melhores modelos de fichas de vendas para explorar

Aqui estão os melhores modelos gratuitos de fichas de vendas da ClickUp, o aplicativo tudo em um para o trabalho, e outras plataformas para ajudar suas equipes de vendas e marketing a economizar tempo.

Esperamos que estas estruturas lhes permitam concentrar-se em fechar negócios e não em criar documentos do zero.

1. Modelo de página de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie páginas de vendas visualmente atraentes com mensagens fortes usando o modelo de página de vendas do ClickUp

O modelo de página de vendas do ClickUp oferece uma estrutura detalhada e interativa onde as equipes de vendas organizam mensagens, recursos visuais e preços em um documento centralizado e personalizável. É mais do que apenas uma página estática — ele oferece suporte a seções de layout flexíveis, personalizadas para destacar USPs, fluxos de integração e variações de CTA.

Com ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards e recursos de acompanhamento de projetos integrados, este modelo oferece uma vantagem inicial para destacar os benefícios do produto, criar textos atraentes e otimizar o desempenho, tudo em uma plataforma central. Além disso, estruture a página em blocos de conteúdo expansíveis, como destaques de recursos, comparações com a concorrência e capturas de tela do produto, enquanto atribui a responsabilidade pelas atualizações ou testes A/B de versões diferentes.

💛 Por que você vai adorar:

Traga transparência com widgets de arrastar e soltar, formatação de descontos e threads de comentários

Destaque os principais diferenciais, casos de uso e lógica de preços por meio de formatação rica em mídia

Crie links diretos para demonstrações, tutoriais de produtos ou depoimentos de clientes dentro do mesmo espaço de trabalho

Gerencie edições em tempo real, histórico de versões e feedback da equipe

Ideal para: Equipes de produtos digitais e SaaS em fase de crescimento que buscam otimizar e ampliar a forma como criam e gerenciam materiais de apoio às vendas.

Veja o que Blaine Labron, vice-presidente de comércio digital e tecnologia da Pressed Juicery, disse sobre o ClickUp:

O ClickUp tem sido a ferramenta que realmente nos ajudou a trazer inovação para este negócio, o que nos permitiu crescer de 2% de vendas digitais para mais de 65% de vendas digitais após a pandemia.

2. Modelo de proposta de evento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Apresente e planeje seu evento com clareza usando o modelo de proposta de evento do ClickUp

Apresentar um retiro de liderança de vários dias ou um evento de networking do setor requer mais do que apenas um conjunto de slides. O modelo de proposta de evento do ClickUp ajuda você a estruturar e apresentar seus planos de evento de forma clara e profissional. Esteja você organizando uma conferência, festa ou lançamento de produto, este modelo oferece um formato claro para comunicar os objetivos do evento, a logística e a experiência dos convidados.

Cada seção foi criada com um objetivo específico: adicione agendas diárias, biografias dos palestrantes, detalhes do local, informações sobre os patrocinadores e notas logísticas. O layout flexível também permite personalizar recursos visuais, cronogramas e tarefas, garantindo um processo de planejamento tranquilo, desde a proposta até a execução.

💛 Por que você vai adorar:

Incorpore maquetes visuais ou moodboards para ajudar os clientes a visualizar a experiência do evento

Centralize listas de fornecedores, detalhes de bilhetes, documentos importantes e outros produtos físicos

Avalie o valor e a logística lado a lado e forneça feedback claro

Planeje a logística, como as expectativas dos convidados, elementos interativos e conceitos de ambiente

Ideal para: Organizadores de eventos, equipes corporativas, agências de marketing e gerentes de locais que apresentam ideias a clientes ou partes interessadas internas.

📮 ClickUp Insight: 26% dos trabalhadores afirmam que a melhor maneira de se desconectar é mergulhando em hobbies ou exercícios físicos, enquanto 22% usam rituais no final do dia, como fechar o laptop em um horário definido ou trocar de roupa quando trabalham em casa. Mas 30% ainda acham difícil se desconectar mentalmente! Os lembretes do ClickUp ajudam a reforçar hábitos saudáveis. Defina um alerta de encerramento do dia, atualize automaticamente sua equipe sobre as tarefas concluídas com standups de IA e use o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, para revisar suas tarefas diariamente e ficar sempre por dentro das mais importantes. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

💡 Dica profissional: se você está com dificuldade para começar a definir os principais benefícios e a proposta de valor do seu produto, basta perguntar ao assistente de IA do ClickUp, o ClickUp Brain. Ele pode ser seu parceiro de brainstorming até você chegar à mensagem final e à estratégia de vendas. Faça um brainstorming, refine e aperfeiçoe seus principais benefícios e proposta de valor com o ClickUp Brain

3. Modelo de resumo de campanha ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, execute e monitore campanhas estratégicas com o modelo de resumo de campanha do ClickUp

Campanhas de marketing e vendas bem-sucedidas começam com um briefing criativo preciso. O modelo de briefing de campanha do ClickUp funciona como um documento dinâmico que descreve os objetivos e KPIs da campanha e os vincula a insights do público, tom de voz e prazos de entrega.

O modelo ajuda os profissionais de marketing a simplificar a comunicação, definir objetivos claros e executar com eficiência ao lançar um novo produto, realizar uma promoção sazonal ou aumentar o reconhecimento da marca. Todos os componentes são modulares: defina os objetivos principais, segmente o público, destaque a hierarquia das mensagens e anexe referências criativas.

💛 Por que você vai adorar:

Adicione links para recursos da campanha, referências e diretrizes da marca

Organize os componentes da campanha usando campos personalizáveis para público, mensagens, canais e KPIs

Acompanhe o progresso visualmente com várias visualizações, como Tabela, Calendário, Gantt e Carga de trabalho

Atribua tarefas aos membros da equipe com prazos, prioridades e subtarefas aninhadas para total responsabilização

Ideal para: Equipes de marketing, agências criativas e departamentos de vendas que planejam campanhas estratégicas em iniciativas digitais, impressas ou de lançamento de produtos e precisam consolidar estratégia, inovação e distribuição em um documento de lançamento centralizado.

4. Modelo de estudo de caso ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Apresente histórias de sucesso que ressoam com seu público usando o modelo de estudo de caso do ClickUp

O modelo de estudo de caso do ClickUp transforma vitórias em conteúdo narrativo com formatação rica e dados de desempenho incorporados. Ele é otimizado para uso em materiais colaterais, desde apresentações de vendas até páginas de destino e muito mais. Sua melhor prova de valor é uma história de sucesso real de um cliente — claramente estruturada e pronta para capacitação de vendas.

O layout inclui espaços reservados para informações sobre o cliente, pontos fracos, soluções propostas, implementação e resultados. Ele fornece uma estrutura passo a passo para coletar dados, analisar a jornada do cliente e apresentar resultados reais, destacando o valor do seu produto ou serviço.

💛 Por que você vai adorar:

Crie um arco narrativo consistente — problema, solução, resultados — com versões específicas para o setor, para uma melhor segmentação

Compartilhe estudos de caso como documentos independentes ou integre-os em propostas

Acompanhe o progresso com status personalizados que descrevem cada fase do fluxo de trabalho do seu estudo de caso

Colabore facilmente usando comentários em tempo real e ferramentas de redação com inteligência artificial para uma elaboração eficiente

Ideal para: Equipes de marketing, criadores de conteúdo, empresas de SaaS B2B, gerentes de produto e pesquisadores acadêmicos que desejam documentar casos de uso bem-sucedidos e construir confiança por meio de resultados reais.

5. Modelo de resumo de campanha de marketing ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje estratégias de marketing vencedoras mais rapidamente com o modelo de briefing de campanha de marketing do ClickUp

Ao planejar uma iniciativa de marketing multiplataforma, muitas vezes surge confusão sobre funções, mensagens ou timing. O modelo de briefing de campanha de marketing da ClickUp evita esse desalinhamento, consolidando toda a logística da campanha em um formato que funciona como uma ferramenta de briefing e uma ficha de vendas. Ele ajuda você a planejar, executar e monitorar suas iniciativas de marketing do início ao fim com clareza e precisão.

Projetado para otimizar a estratégia e a colaboração da campanha, este modelo permite que as equipes de marketing definam objetivos, identifiquem públicos-alvo, planejem mensagens e gerenciem recursos, tudo em um só lugar. As equipes também podem definir a narrativa geral, anexar entregas por data e esclarecer aprovações, tudo em um documento centralizado.

💛 Por que você vai adorar:

Divida os resultados por plataforma, proprietário e cronograma de produção

Defina suas metas de vendas usando a seção pré-criada para esclarecer objetivos e métricas de sucesso

Conecte briefings criativos a visualizações de calendário e painéis de relatórios

Colabore em tempo real por meio de comentários integrados, ferramentas de redação com inteligência artificial e atualizações de status

Ideal para: Gerentes de marketing, agências digitais e equipes criativas que planejam campanhas multicanais em várias plataformas com várias partes interessadas.

🎥 Aqui está um resumo de como criar um plano de marketing no ClickUp:

6. Modelo de proposta de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Apresente com confiança a sua próxima grande ideia com o modelo de proposta de projeto ClickUp

Apresentar um novo sistema interno ou uma colaboração externa geralmente requer uma estrutura personalizada, mas repetível. O modelo de proposta de projeto do ClickUp é um híbrido entre uma proposta e uma ficha de vendas estruturada, oferecendo clareza sobre o escopo, os resultados esperados, as funções da equipe e o ROI esperado.

O modelo inclui todas as seções essenciais, como metas, declarações de valor, cronogramas e orçamento, garantindo que as propostas de produtos sejam claras, consistentes e alinhadas com as expectativas do cliente. É ideal para criar formatos de propostas repetíveis com fluxos de trabalho de aprovação integrados e gerenciamento de tarefas integrado.

💛 Por que você vai adorar:

Apresente o valor do projeto de forma clara com um cronograma integrado e um resumo do impacto para vincular recursos, estimativas de custos e planos de mitigação de riscos

Defina o escopo do seu projeto usando seções estruturadas, como metas, resultados esperados e declarações de valor

Estabeleça prazos claros preenchendo os campos predefinidos de data e duração da proposta

Ideal para: Agências, consultores e gerentes de projeto precisam apresentar propostas detalhadas e prontas para os clientes, a fim de obter aprovação e adesão.

7. Modelo de proposta de programa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie programas impactantes, desde o conceito até a execução, com o modelo de proposta de programa do ClickUp

O modelo de proposta de programa da ClickUp ajuda a elaborar propostas claras, organizadas e impactantes para novos programas ou iniciativas de serviços. O modelo combina estratégia e logística em um documento estruturado que se parece com uma ficha de vendas interna.

Criado para eliminar suposições, o modelo oferece um layout profissional para articular objetivos, priorizar tarefas e avaliar custos.

💛 Por que você vai adorar:

Acesse seções sobre alinhamento comercial, resultados esperados, formatos de treinamento, necessidades de pessoal e estimativas orçamentárias

Apresente programas em um formato pronto para executivos para análise da liderança

Use a automação para acompanhar aprovações e rodadas de feedback

Estime os custos de forma eficaz com visualizações de tabelas personalizáveis para orçar materiais e mão de obra

Ideal para: Gerentes de programas, coordenadores de organizações sem fins lucrativos, planejadores governamentais e equipes corporativas que estão lançando ou reestruturando programas nas áreas de educação, saúde, impacto social ou operações internas.

🎥 Saiba como a equipe do ClickUp usa o ClickUp:

8. Modelo de ficha de vendas corporativa para software de RH da Canva

via Canva

O Modelo de Folha de Vendas Corporativa de Software de RH da Canva é um documento elegante e profissional de uma página que agrada aos profissionais de RH. Também é útil para equipes de marketing e representantes de vendas para destacar os principais recursos, benefícios e credibilidade da empresa.

O modelo ajuda a atrair clientes potenciais em eventos, reuniões de apresentação ou campanhas digitais; ele cria confiança e estimula o envolvimento por meio de uma comunicação concisa e atraente. Há espaço para depoimentos, certificações de segurança, integrações e informações de contato.

💛 Por que você vai gostar:

Comunique-se usando seções bem organizadas para recursos, destaques e resumos de produtos

Apresente ofertas complexas em um formato claro e fácil de ler

Exporte em formatos PDF, JPG ou otimizados para a web para maior flexibilidade

Personalize a marca com suas cores, logotipos e fontes para obter uma aparência elegante e alinhada com a marca

Ideal para: Empresas de tecnologia de RH, fornecedores de SaaS, fundadores de startups ou profissionais de marketing B2B que promovem produtos de RH para clientes corporativos ou apresentam soluções em feiras e exposições comerciais.

9. Folha de vendas corporativa para design de sites da Canva

via Canva

A Folha de vendas corporativa para design de sites da Canva é um modelo arrojado e focado no cliente que promove serviços de design de sites para pequenas empresas. Ela oferece uma combinação perfeita de texto de marketing e estrutura visual para transmitir por que a presença digital é essencial para o crescimento.

Este documento de uma página ajuda as agências de design a comunicar claramente o seu valor e a atrair potenciais clientes que possam ser novos no espaço online. Ele orienta os espectadores desde o reconhecimento até à ação, tornando-o ideal para divulgação, apresentações ou consultas.

💛 Por que você vai gostar:

Apresente sua proposta com um título e um subtítulo que comuniquem instantaneamente o seu valor

Explique sua oferta por meio de seções lado a lado para serviços e motivos para escolher você

Destaque projetos anteriores visualmente com espaços reservados para imagens prontos para layout

Explique claramente os serviços de design, modelos de preços e prazos

Ideal para: Web designers freelancers, agências digitais ou consultores de marketing que têm como alvo proprietários de pequenas empresas no setor de varejo, hotelaria ou serviços locais que desejam estabelecer ou melhorar sua presença na web.

🧠 Curiosidade: As equipes de vendas que adotam ferramentas de IA ou automação em seus fluxos de trabalho relatam um aumento significativo na produtividade e no desempenho geral da equipe, com 90% obtendo resultados positivos.

10. Modelo de folha de vendas da Xtensio

via Xtensio

O Modelo de Folha de Vendas da Xtensio é uma página visualmente atraente, projetada para comunicar o valor principal do seu produto ou serviço em um piscar de olhos. Combinando um texto persuasivo, um layout limpo e visuais cativantes, esta folha de vendas permite que você comunique rapidamente o que seu produto faz, por que ele é importante e como ele se destaca.

Quer você esteja apresentando sua proposta a clientes, investidores ou partes interessadas, este modelo ajuda você a articular sua oferta de forma clara e eficaz. É ideal para chamar a atenção durante uma abordagem fria ou uma apresentação de produto.

💛 Por que você vai gostar:

Crie páginas de vendas responsivas para dispositivos móveis com a sua marca, sem necessidade de codificação, e incorpore gráficos, vídeos, depoimentos ou destaques

Edite em conjunto em tempo real e envie a ficha através de links partilháveis — ideal para ciclos de negociação ágeis

Envie aos clientes potenciais um link que é atualizado dinamicamente, em vez de arquivos estáticos

Use blocos de arrastar e soltar para pontos fracos, descrições de produtos, estudos de caso e chamadas para ação

Ideal para: Fundadores de startups, profissionais de marketing de produtos e proprietários de pequenas empresas que desejam apresentar novas ofertas a clientes potenciais, garantir a adesão das partes interessadas ou incluir em apresentações para investidores.

