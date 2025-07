13 modelos gratuitos de propostas de pesquisa para escrever propostas vencedoras

Dar vida a uma ótima ideia de pesquisa requer paixão. Mas também exige um apoio sólido, um planejamento claro da pesquisa e, muitas vezes, algum financiamento. E, para isso, você precisa de uma proposta que mostre exatamente o que você está tentando fazer e por que isso é importante.

O problema? Muitos pesquisadores ficam presos tentando descobrir como estruturar tudo, o que leva a propostas confusas que não chegam a lugar nenhum.

É aí que um modelo de proposta de pesquisa ajuda. Ele oferece um ponto de partida sólido para definir suas hipóteses, objetivos, conhecimentos atuais, métodos e resultados esperados de maneira clara e profissional. Mas as propostas de pesquisa variam — você não pode usar o mesmo modelo para todos os projetos de pesquisa.

Neste guia, reunimos 13 modelos de propostas de pesquisa que funcionam para diversos fins — acadêmicos, comerciais, sem fins lucrativos e muito mais. Veja o que torna cada modelo útil e quando usá-lo.

📊 Dica profissional: os modelos não limitam a criatividade — eles eliminam a desorganização para que os revisores possam se concentrar na sua ideia, não na formatação.

O que são modelos de propostas de pesquisa?

Os modelos de propostas de pesquisa ajudam você a estruturar e delinear os principais detalhes de seus objetivos, metodologia e resultados esperados para o projeto, facilitando a compreensão do seu valor por parte dos revisores ou órgãos de financiamento.

Esses modelos cobrem todas as seções essenciais necessárias, como resumo, hipóteses, metodologia, resultados esperados e referências. Por exemplo, se você estiver trabalhando em uma proposta sobre como os chatbots de IA melhoram o suporte ao cliente, sua proposta provavelmente terá:

Resumo do conhecimento atual sobre ferramentas de chatbot e como elas são usadas

Hipóteses claras, como a forma como os chatbots podem acelerar os tempos de resposta ou aumentar a satisfação do cliente

Planeje como você vai coletar dados — talvez por meio de pesquisas ou análises da equipe de suporte

Cronograma simples e realista para testar suas ideias

Orçamento aproximado para software, ferramentas ou análise de dados

💡 Dica profissional: Uma proposta de pesquisa típica é como um mini-romance para sua grande ideia — geralmente tem entre 2.000 e 7.000 palavras (cerca de 4 a 15 páginas). Mas se você está buscando algo grande, como um doutorado ou um grande financiamento, não se surpreenda se ela se transformar em uma saga completa! 📚

13 modelos de propostas de pesquisa

Você tem o projeto de pesquisa, os elementos-chave e um plano sólido — agora só precisa de um modelo de proposta de pesquisa para reunir tudo isso. Esses 13 modelos cuidadosamente selecionados ajudarão você a elaborar uma proposta clara, convincente e impossível de ignorar.

1. Modelo de memorando de pesquisa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aprimore suas habilidades de gerenciamento de pesquisa documentando sua pesquisa com o modelo de memorando de pesquisa do ClickUp

Uma boa pesquisa só tem valor se for documentada adequadamente, e o modelo de memorando de pesquisa do ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso. Ele tem tudo o que você precisa para registrar suas descobertas com contexto, destacando as principais descobertas, desafios e próximos passos em um formato claro e estruturado.

Precisa refinar conclusões ou acompanhar questões não resolvidas? Este modelo tem seções integradas para desafios, análises e ações necessárias. Ele facilita a identificação de lacunas, a atualização de descobertas e garante que todas as fases da pesquisa levem a resultados práticos.

O modelo oferece:

Seções estruturadas para acompanhar descobertas, desafios e próximos passos com clareza

Integração perfeita com propostas e projetos para um melhor alinhamento

Rastreamento integrado para monitorar questões não resolvidas e informar a tomada de decisões

Ferramentas de colaboração para reunir feedback e refinar conclusões em tempo real

🔑 Ideal para: Pesquisadores e equipes ou organizações que desejam apresentar suas descobertas em qualquer área do conhecimento.

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain simplifica todo o fluxo de trabalho da proposta de pesquisa — desde a elaboração e pesquisa até a colaboração e revisão final — usando ferramentas, modelos e automações com inteligência artificial. Isso garante que suas propostas sejam bem estruturadas, baseadas em dados e entregues no prazo. Use o ClickUp Brain para facilitar suas tarefas de proposta de pesquisa, incluindo rascunhos e correções

2. Modelo de quadro branco para proposta de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha sua equipe alinhada com um roteiro visual para o sucesso usando o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp

Quando você está se preparando para apresentar um projeto, uma proposta clara e envolvente é fundamental para obter aprovação.

Usando a área de trabalho visual do modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp, você pode criar uma proposta de projeto sólida, mapeando metas, tarefas e funções das partes interessadas — tudo em um só lugar. Ao contrário das propostas tradicionais cheias de texto, este quadro branco interativo permite arrastar, soltar e organizar todos os detalhes do seu projeto visualmente.

Este modelo de proposta de projeto vem com status personalizados para acompanhar o progresso, campos personalizados para organizar detalhes importantes e várias visualizações para que você possa alternar entre diferentes seções da sua proposta.

Incluem até listas de verificação para garantir que você aborda todos os pontos essenciais. Servem como um centro nevrálgico para a sua equipe colaborar e partilhar feedback.

Neste modelo, você encontrará:

Quadro interativo para mapear claramente os objetivos, tarefas e funções do projeto

Organização por arrastar e soltar para estruturar cronogramas e atribuir funções

Fluxo dinâmico de propostas que se adapta à medida que as necessidades do projeto evoluem

Colaboração em tempo real para acompanhar o progresso, feedback e aprovações

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe, freelancers e empresas que desejam criar propostas de projeto profissionais e fáceis de seguir.

Falando sobre o ClickUp, Jessie Whitman, diretora sênior de eventos da Convene, diz

O maior diferencial do ClickUp para mim foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de manter a consistência em todas as nossas propriedades em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente do local da Convene que ele visitar.

O maior diferencial do ClickUp para mim foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de manter a consistência em todas as nossas propriedades em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente do local da Convene que ele visitar.

3. Modelo de proposta comercial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Conquiste clientes em potencial criando a proposta comercial perfeita com o modelo de proposta comercial da ClickUp

Escrever uma proposta comercial pode ser complicado — você deve torná-la persuasiva, cobrir todos os detalhes importantes e mantê-la profissional e envolvente.

O modelo de proposta comercial da ClickUp elimina as suposições do processo. Ele vem com uma estrutura pronta e passo a passo que ajuda você a apresentar claramente sua história, delinear os marcos do projeto e definir cronogramas e calendários de pagamento claros.

Esteja você apresentando um serviço, produto ou projeto, este modelo totalmente personalizável oferece:

Status personalizados para acompanhar as etapas da proposta, cronogramas e entregas

Campos personalizados para nível de esforço, complexidade e acompanhamento do progresso da tarefa

Lembretes automáticos para acompanhar aprovações, prazos e tarefas pendentes

Várias visualizações, como um Guia de Introdução e Modelos de E-mail, para manter tudo organizado

🔑 Ideal para: Freelancers, agências, startups ou empresas que apresentam serviços ou projetos a clientes potenciais ou partes interessadas.

4. Modelo de plano de pesquisa do usuário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aplique o modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp para estabelecer metas claras, ideias testadas e feedback fácil de acompanhar

Planejando uma pesquisa de usuários para criar produtos focados no cliente? Experimente o modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp.

Projetado para oferecer uma maneira estruturada de coletar insights, validar hipóteses e acompanhar testes de usabilidade, ele ajuda você a identificar pontos fracos e reunir feedback dos clientes. Isso permite que você identifique seu público-alvo, elabore as perguntas de pesquisa certas e crie estratégias com base nas necessidades dos clientes.

Como a maioria dos modelos do ClickUp, ele vem com:

Uma estrutura organizada para definir metas, delinear hipóteses e acompanhar KPIs

Status e campos personalizados para acompanhar cada etapa da sua pesquisa e categorizar tarefas, respectivamente

Tarefas pré-definidas para entrevistas, análise de pesquisas e colaboração em pesquisas sobre concorrentes

Gráficos de Gantt, listas, carga de trabalho, calendários e tabelas para visualizar seus planos e transformar insights em melhorias

Documentos personalizados e grupos focais para refinar estratégias e alinhar as partes interessadas

🔑 Ideal para: designers de experiência do usuário, gerentes de produto ou equipes que desejam realizar pesquisas com usuários e criar produtos baseados em insights reais dos usuários.

📖 Leia também: O melhor software de gerenciamento de pesquisa

5. Modelo de pesquisa de mercado da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna todos os seus dados de pesquisa no modelo de pesquisa de mercado do ClickUp e analise as tendências atuais do mercado com facilidade

De startups a grandes empresas, o sucesso depende muito da compreensão do seu mercado. O modelo de pesquisa de mercado da ClickUp simplifica a pesquisa de mercado, ajudando você a reunir todos os seus dados em um só lugar, analisá-los com eficiência e transformá-los em estratégias acionáveis.

Você pode usá-los para acompanhar as fases da pesquisa, adicionar campos para priorização de recursos e fontes de dados e medir o sucesso das tarefas com fluxos de trabalho de testes de usabilidade. Isso ajuda a manter todas as etapas da pesquisa, desde a coleta de dados até a geração de relatórios, eficientes e organizadas.

Como resultado, é ótimo para analisar concorrentes, definir objetivos e acompanhar as percepções dos usuários de maneira estruturada, colaborativa e prática.

Algumas características principais incluem:

Gráficos de Gantt para planejar cronogramas de pesquisa, definir marcos e atribuir tarefas com facilidade

Campos personalizados para categorizar insights, priorizar recursos e analisar concorrentes

Automações para acompanhar o progresso, coletar dados e gerar relatórios com eficiência

IA e Docs para analisar descobertas, alinhar equipes e impulsionar estratégias

🔑 Ideal para: Empresas ou equipes que realizam pesquisas de mercado por meio de métodos como análise da concorrência, testes de usabilidade e priorização de recursos.

6. Modelo de relatório de investigação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as investigações com o modelo de relatório de investigação do ClickUp para documentar evidências com precisão

Esteja você lidando com uma auditoria, uma verificação de conformidade ou uma questão no local de trabalho, seu relatório de investigação precisa ser mais do que apenas organizado — ele precisa ser meticuloso. Isso significa que não há espaço para informações perdidas.

O modelo de relatório de investigação da ClickUp foi criado para documentar detalhes de casos, reunir provas, acompanhar interrogatórios e compilar suas conclusões em um formato organizado e estruturado.

Ele ajuda a categorizar tipos de casos e registrar entrevistas, delinear detalhes importantes, anexar evidências essenciais e atribuir tarefas investigativas com prazos, mantendo todos em conformidade e garantindo transparência e responsabilidade.

O modelo inclui recursos como:

Uma estrutura pronta para documentação de casos para categorizar incidentes e registrar detalhes importantes

Status personalizados para acompanhar cada etapa da sua investigação

Campos personalizados para categorizar detalhes, como números de casos e nomes de investigadores

Exibas como Relatório resumido e Resultados detalhados para apresentar suas informações com clareza

Seções de revisão e aprovação para validar conclusões e finalizar relatórios

🔑 Ideal para: equipes de RH, profissionais jurídicos e diretores de conformidade que gerenciam investigações internas ou externas.

👀 Você sabia? Propostas de pesquisa podem mudar o mundo — pergunte a Tim Berners-Lee. Em 1989, ele apresentou uma ideia “vaga, mas empolgante” no CERN, que acabou se tornando a World Wide Web!

7. Modelo de análise de caso de negócios da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de análise de caso de negócios da ClickUp para apresentar decisões baseadas em dados com confiança

Está pensando em uma nova iniciativa ou avaliando estratégias existentes? O modelo de análise de caso de negócios da ClickUp é exatamente o que você precisa para organizar suas ideias de projeto, analisar os riscos e decidir se vale a pena investir.

Você pode usá-lo para simplificar estudos de casos de negócios complexos e comparar custos, benefícios e possíveis desafios, mantendo as partes interessadas atualizadas em todas as etapas do processo. O modelo possui automação de tarefas, acompanhamento de aprovações e ferramentas de análise integradas. Aproveite esses recursos para ajudar você e sua equipe a avançar com confiança, apoiados em dados sólidos.

Algumas de suas principais características incluem:

Seções pré-criadas para projeções financeiras e análise de ROI

Campos personalizados para comparar custos, acompanhar riscos e apoiar decisões informadas

Automatização de tarefas para simplificar aprovações, atribuir funções e manter os projetos em dia

Acompanhamento de marcos para monitorar o progresso e refinar estratégias conforme necessário

🔑 Ideal para: Analistas de negócios, gerentes de projeto e tomadores de decisão que precisam avaliar a viabilidade de projetos e justificar investimentos.

8. Modelo de conclusões de análise de dados do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Avalie dados brutos usando o modelo de resultados de análise de dados do ClickUp e divida-os em insights inteligentes

Acompanhar o desempenho dos negócios, melhorar os fluxos de trabalho ou identificar tendências de mercado muitas vezes significa lidar com uma grande quantidade de conhecimento de pesquisa. O desafio, no entanto, é saber em que se concentrar para tomar as decisões certas.

O modelo de resultados de análise de dados do ClickUp ajuda você a analisar dados e apresentar os resultados de forma clara com recursos visuais, como tabelas ou gráficos. Você pode resumir as principais ideias e recomendações usando layouts personalizáveis, integrá-los aos seus fluxos de trabalho e acompanhar marcos importantes — tudo em uma única estrutura organizada.

O que você vai encontrar:

Seções dedicadas para descrição do problema, escopo e limitações

Espaço para descrever seus métodos analíticos e as fontes dos seus dados , incluindo quaisquer ferramentas estatísticas utilizadas

Gráficos e outras visualizações de dados para tornar sua análise mais envolvente

Campos personalizados para análise de custos, acompanhamento de riscos e decisões baseadas em dados

Acompanhamento de marcos para monitorar o progresso e refinar estratégias de negócios

🔑 Ideal para: Analistas de dados e equipes de produto que desejam entender o comportamento do cliente ou as tendências do mercado.

9. Modelo de relatório de pesquisa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Converta os resultados de suas pesquisas e dados de pesquisa em relatórios claros e práticos usando o modelo de relatório de pesquisa do ClickUp

O modelo de relatório de pesquisa do ClickUp é um ótimo ponto de partida para quem lida com estudos detalhados, incluindo pesquisa de usuários, projetos acadêmicos e análise de mercado.

Ele vem com seções prontas para resumo executivo, metodologia, resultados e discussão, referências e apêndices, ajudando você a documentar suas descobertas de maneira organizada e apresentá-las com clareza.

Você também pode designar colaboradores ou membros da equipe para o modelo e colaborar em tempo real, facilitando a discussão de comentários e a incorporação rápida de atualizações.

O modelo oferece:

Seções pré-formatadas para histórico da pesquisa, objetivos, metodologia e conclusões

Campos personalizados para acompanhar dados qualitativos e quantitativos em um só lugar

Ferramentas de colaboração para feedback em tempo real, contribuições da equipe e controle de versões

Integração com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp para acompanhar o andamento do relatório

🔑 Ideal para: Pesquisadores, analistas ou gerentes de projeto que precisam compilar e apresentar resultados de pesquisas detalhados com eficiência.

🧠 Curiosidade: Formatos padronizados não são apenas burocracia acadêmica. Eles realmente aumentam as chances da sua proposta, ajudando os revisores a encontrar seus objetivos, métodos e impacto sem precisar de um mapa do tesouro.

10. Modelo de proposta de pesquisa da Scribbr

via Scribbr

Atuando como um roteiro para sua tese ou dissertação, o Modelo de Proposta de Pesquisa da Scribbr divide todo o processo de pesquisa em partes gerenciáveis.

A utilidade deste modelo reside em guiá-lo por cada seção: desde a redação de uma introdução atraente e uma declaração do problema até a realização de uma mini revisão da literatura e, em seguida, o esboço do seu projeto de pesquisa.

Ele até lembra você de incluir itens como a importância do seu estudo e sua lista de referências no estilo de citação correto.

Algumas das funcionalidades integradas incluem:

Diferentes estilos de citação , como APA 6ª e 7ª edições, MLA e os estilos Chicago Author-Date e Notes & Bibliography

Ferramentas para avaliar fontes para revisões bibliográficas

Listas para figuras, tabelas, abreviações, agradecimentos e glossários

Integração com a base de conhecimento da Scribbr, que oferece artigos sobre gramática, pesquisa, citações e dicas de redação base de conhecimento da Scribbr, que oferece artigos sobre gramática, pesquisa, citações e dicas de redação

Opções para conectar-se a verificadores de plágio, geradores de citações, parafraseadores e verificadores gramaticais

🔑 Ideal para: Estudantes, pesquisadores e acadêmicos que estão preparando teses, dissertações ou propostas de subsídios.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário precisa alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

11. Modelo de proposta de pesquisa da GradCoach

via GradCoach

Digamos que você esteja mergulhando em um projeto sobre como a IA está mudando os serviços públicos, simplificando tarefas governamentais ou ajudando órgãos do setor público a se conectarem melhor com os cidadãos. Para começar, você precisará de um modelo de proposta de pesquisa que não apenas mencione o que você está pesquisando, mas também explique por que e como você está fazendo isso.

O modelo de proposta de pesquisa da GradCoach descreve seu tema, fundamenta seus métodos e mostra que você considerou a logística. Há orientações sobre tudo, desde a escolha da sua filosofia de pesquisa até o planejamento de um gráfico de Gantt.

Isso ajuda a garantir que sua ideia não seja apenas interessante, mas também viável e bem pensada — exatamente o que os supervisores e comitês de revisão querem ver.

O que você vai encontrar:

Layout pré-estruturado com seções importantes, como título, introdução, importância, referências e apêndice

Sugestões integradas e explicações breves para orientar sua redação

Formato acadêmico que funciona como um documento do Word

🔑 Ideal para: Estudantes de graduação, pós-graduação ou pesquisadores em busca de financiamento ou aprovação de projetos.

💡Dica profissional: sempre verifique a política de ética antes de começar. Certifique-se de obter o consentimento informado dos participantes (e permita que eles desistam a qualquer momento), proteja a privacidade e a confidencialidade e, se o seu estudo envolver animais, explique claramente como você os tratará de forma ética.

12. Modelo de proposta de pesquisa da Canva

via Canva

O Canva pode ser popular por suas ferramentas de design, mas seu modelo de proposta de pesquisa é um tesouro escondido para estruturar e apresentar pesquisas com clareza.

Seja uma tese universitária, um relatório comercial ou um pedido de subsídio, este modelo ajuda você a organizar seções importantes, como objetivos, métodos e resultados esperados, em um formato claro e fácil de seguir. Graças ao seu design atraente, ele mantém o leitor interessado do início ao fim.

Além disso, você não precisa ter nenhum conhecimento de design para personalizá-los. Com o editor fácil de arrastar e soltar do Canva, você pode ajustar cores, reorganizar seções e adicionar recursos visuais com apenas alguns cliques.

O modelo oferece:

Seções pré-estruturadas para propostas orçamentárias, projeções financeiras e metas

Fácil de adicionar gráficos, tabelas e dados visuais

Colaboração em tempo real para edições rápidas, feedback e contribuições da equipe

Várias opções de exportação (PDF, Word) para facilitar o compartilhamento e o envio

🔑 Ideal para: Estudantes, pesquisadores e profissionais que desejam criar propostas de pesquisa com design profissional.

13. Modelo de proposta de pesquisa da PandaDoc

via PandaDoc

O modelo de proposta de pesquisa da PandaDoc é uma opção prática e fácil de usar, projetada para ajudá-lo a criar uma proposta sólida do zero, especialmente se você estiver respondendo a uma solicitação de proposta (RFP) ou entrando em contato com um patrocinador privado.

Eles são estruturados de forma lógica, conforme esperado por órgãos de financiamento ou instituições acadêmicas. Cada seção vem com dicas ou exemplos, para que você não fique em dúvida sobre como escrever um resumo ou o que incluir na sua metodologia.

Além disso, como é digital, você pode colaborar facilmente com outras pessoas, acompanhar o envolvimento e integrar fluxos de trabalho de aprovação automatizados — tudo organizado em um único documento.

Neste modelo, você encontrará:

Seções pré-concebidas para resumo, questões de pesquisa e cronograma

Subseções numeradas compatíveis com vários tipos de propostas: acadêmicas, corporativas ou baseadas em subsídios

Opção para assinar digitalmente e enviar por e-mail

🔑 Ideal para: Estudantes e profissionais que trabalham em projetos de pesquisa que exigem financiamento.

O que torna um modelo de proposta de pesquisa bom?

Uma proposta sólida define claramente o problema da pesquisa, relaciona-o com pesquisas existentes e mostra por que ele é importante. Além disso, um bom modelo ajuda a organizar essas partes para que nada seja esquecido.

Aqui estão alguns aspectos importantes que fazem uma proposta de pesquisa se destacar:

Listas de verificação interativas para cada seção: determine se nenhum componente essencial foi esquecido durante a redação, o que é especialmente útil para formatação, citações e consistência da estrutura

Atribuições de tarefas e prazos integrados : permita que os colaboradores dividam seções, definam prazos e acompanhem o progresso em pesquisas em equipe

Espaços pré-concebidos para visualização de dados: oferecem espaço pronto a utilizar para tabelas e figuras, otimizado para apresentar dados de investigação de forma clara

Gerenciamento integrado de citações e referências: vincule diretamente a gerenciadores de citações ou ofereça seções de referências pré-formatadas para reduzir erros e economizar tempo

Sugestões de redação com IA: refine a formulação de problemas, questões de pesquisa ou metodologia para obter maior clareza e persuasão

Histórico de versões e comentários: Facilite revisões e feedback, especialmente ao colaborar com supervisores ou comitês de financiamento

Rastreador de orçamento e alocação de recursos integrado: acompanhe as despesas em tempo real e apresente os fundos de pesquisa de forma clara e transparente

🧠 Erro comum: muitas propostas são rejeitadas não porque a ideia é fraca, mas porque a estrutura não é clara. Um bom modelo corrige isso desde o início.

Estruture sua proposta de pesquisa com confiança usando o ClickUp!

Escrever uma proposta de pesquisa não precisa ser uma tarefa difícil, especialmente quando você tem as ferramentas certas.

Cada modelo desta lista foi escolhido por um motivo específico: alguns são perfeitos para propostas acadêmicas, outros se destacam em ambientes de negócios e alguns foram criados para projetos com muitos dados ou com foco no design. Então, em vez de começar do zero (ou pesquisar no Google “como escrever uma proposta” pela centésima vez), você pode simplesmente escolher um que se adapte ao seu estilo e objetivo de pesquisa.

Se nenhum deles chamar sua atenção, acesse a enorme biblioteca da ClickUp com mais de 1.000 modelos gratuitos e totalmente personalizáveis, completos com recursos de automação, gerenciamento de tarefas e colaboração em tempo real.

Você ficará surpreso com o quanto pode ser mais fácil planejar sua pesquisa quando o ClickUp faz a maior parte do trabalho pesado para você. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo!