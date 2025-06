Cursor vs. GitHub Copilot: qual ferramenta de codificação com IA é melhor?

Os assistentes de codificação com IA estão na boca de todos, e por um bom motivo. Eles aceleram o desenvolvimento, reduzem erros e liberam você de memorizar todas as regras de sintaxe. Cursor e GitHub Copilot são dois grandes nomes, ambos repletos de sugestões de código, autocompletar e depuração com IA.

O Cursor se inclina para o desenvolvimento com prioridade em IA com sua integração profunda de modelos de linguagem grandes (LLMs), enquanto o Copilot flexiona seus músculos treinados no GitHub. Ambos prometem aumentar a produtividade dos desenvolvedores, mas qual se adapta melhor ao seu estilo?

Estamos comparando o Cursor e o Copilot — recursos, diferenças e por que um deles pode ser seu próximo programador AI em pares. E, se nenhum dos dois for o ideal, os recursos de IA do ClickUp podem surpreendê-lo.

Cursor vs. GitHub Copilot em resumo

Vamos comparar o Cursor e o Copilot lado a lado para dar uma olhada rápida nas melhores funcionalidades (e também ver como o ClickUp se sai na comparação):

Recurso Cursor AI GitHub Copilot Bônus: ClickUp Interface do usuário Editor de código com IA em primeiro lugar e suporte LLM integrado Integrado a IDEs existentes, como VS Code Espaço de trabalho centralizado composto por espaços, pastas e listas, com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, etc.) Geração de código Gera funções completas e modifica o código existente Prevê e gera trechos de código em tempo real Geração de trechos de código através do assistente de IA ClickUp Brain Automação de tarefas O Cursor Agent automatiza fluxos de trabalho complexos Ajuda em tarefas repetitivas de codificação Automatize fluxos de trabalho com um construtor sem código usando gatilhos e ações; integra-se ao GitHub e ao GitLab Recursos de IA Raciocínio avançado, pesquisa e refatoração de código Autocompletar e sugestões de código com IA Chat com IA, perguntas e respostas contextuais e assistência geral à produtividade, desde a redação até a geração de imagens, passando pela geração de código e depuração; Agentes Autopilot pré-construídos e personalizados Colaboração Blocos de notas para referências compartilhadas e modelos reutilizáveis Sugestões de código que se adaptam aos estilos de codificação da equipe Colaboração em tempo real com comentários, @menções e documentos compartilhados, quadros brancos e bloco de notas Integrações Funciona no Visual Studio Code Integração profunda com as ferramentas GitHub e Microsoft Integra-se a mais de 1000 plataformas, incluindo GitHub, GitLab, Slack, Microsoft Teams e muito mais

🧠 Curiosidade: Fortran (Formula Translation), criada na década de 1950, foi uma das primeiras linguagens de programação de alto nível. Ela foi projetada especificamente para aplicações científicas e de engenharia.

O que é o Cursor AI?

via Cursor AI

O Cursor AI, desenvolvido pela Anysphere Inc., é um ambiente de desenvolvimento avançado com tecnologia de IA. Ele se integra diretamente ao Visual Studio Code (VSC) para fornecer assistência inteligente à codificação.

Ao contrário dos editores de texto tradicionais e do preenchimento automático, o Cursor AI entende o contexto, sugere funções inteiras e ajuda na depuração. Ele é executado em modelos de IA poderosos, como:

GPT-4 (para geração de texto de alta qualidade)

Claude (para gerar respostas bem estruturadas e detalhadas) e

Cursor-small (para edições rápidas)

O Cursor AI visa tornar a codificação menos repetitiva, acelerando a depuração e reduzindo a necessidade de verificações constantes da documentação. Ele também permite a conclusão do código usando instruções em linguagem natural, melhorando a produtividade.

📚 Leia também: Modelos e formulários gratuitos para relatórios de bugs para rastreamento de bugs

Recursos do Cursor AI

O Cursor traz a codificação com IA diretamente para um dos melhores editores de codificação, tornando o desenvolvimento mais rápido, inteligente e eficiente.

Veja o que os diferencia:

Recurso nº 1: Guia Cursor

Um editor de código inteligente deve saber o que você precisa antes mesmo de você digitar. O Cursor Tab não é apenas um autocompletar — ele refina, edita e prevê alterações para gerar trechos de código com base no seu fluxo de trabalho.

Ao contrário das sugestões de código básicas, ela fornece diferenças completas (mostrando as alterações em vez de apenas adicionar texto). Ela rastreia suas teclas digitadas e movimentos do cursor em tempo real, oferecendo edições inteligentes exatamente onde necessário.

Texto cinza? É uma extensão. Uma janela pop-up com diferenças? É uma edição. Pressione Tab para aceitar, Esc para descartar ou ajuste com Ctrl/⌘ →.

Recurso nº 2: Cursor Agent

Cursor Agent é um assistente de codificação com IA. Com o mínimo de informações, ele realiza tarefas complexas de codificação por meio do Composer com raciocínio integrado.

Veja como isso pode ajudar:

Leia e modifique o código existente

Pesquise em toda a base de código por funções relevantes ou vários arquivos

Ligue para os servidores MCP para obter assistência em tempo real

Execute comandos de terminal diretamente no VS Code

O Cursor Agent seleciona automaticamente um shell compatível dos perfis do VS Code ao executar comandos do terminal.

Precisa de uma específica? Acesse a Paleta de Comandos (Cmd/Ctrl+Shift+P) > Terminal: Selecione Perfil Padrão e defina sua preferência.

📚 Leia também: Tipos de agentes de IA para aumentar a eficiência dos negócios

Recurso nº 3: ⌘ K (Cmd K)

Editar e gerar código com o Cursor AI é intuitivo. Basta pressionar Cmd K (ou Ctrl K no Windows/Linux) para abrir a barra de prompt. Essa etapa permite solicitar rapidamente novos trechos de código ou modificar os existentes.

Se nenhum código for selecionado, o Cursor AI gera um código novo com base na sua solicitação. Se você destacar uma seção, ele refina essa parte específica.

Pense na barra de prompt como um chat de IA para o seu código, permitindo que você insira instruções de acompanhamento para obter melhores resultados. Esteja você gerando código do zero ou ajustando trechos existentes, o Cursor AI torna tudo rápido, preciso e sem esforço.

👀 Você sabia? O primeiro bug de computador foi, na verdade, um inseto real. Em 1947, engenheiros encontraram uma mariposa presa em um relé do computador Harvard Mark II. Eles a colaram no livro de registros. A depuração nasceu antes mesmo da existência do GitHub.

Recurso nº 4: Blocos de notas

Algumas ideias são grandes demais para comentários de código ou threads de chat. É por isso que o Cursor AI inclui Notepads. Pense neles como seu wiki de desenvolvimento pessoal, perfeito para armazenar referências, modelos e diretrizes.

Com os blocos de notas, você pode:

Vincule notas a diferentes partes do seu ambiente de desenvolvimento

Faça referência a elas com a @sintaxe em chats ou códigos

Anexe arquivos e armazene dados relacionados ao projeto em um só lugar

Use modelos para padrões de código usados com frequência

É fácil criar um: clique em “+” no Bloco de Notas, nomeie-o e adicione contexto ou arquivos. Use marcação para facilitar a leitura e títulos claros para organizar.

Preços do Cursor AI

Hobby: Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Negócios: US$ 40/mês por usuário

💡 Dica profissional: use o ChatGPT para escrever trechos de código no Cursor para integração profunda do projeto ou o Copilot para correções rápidas — depois refine, teste e otimize com base nas suas necessidades específicas de codificação.

O que é o GitHub Copilot?

via GitHub Copilot

O GitHub Copilot é uma ferramenta de IA para equipes de software que oferece assistência de codificação diretamente no seu editor. Desenvolvido pelo GitHub e pela OpenAI, ele foi lançado em 2021 para ajudar equipes de software a codificar mais rapidamente, prevendo e gerando trechos de código em tempo real.

Com tecnologia OpenAI Codex, ele transforma comentários em linguagem natural em código funcional e aprende com seus padrões de codificação. Se você precisa de algumas linhas ou de funções completas, o Copilot se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Ideal para Visual Studio Code e GitHub, é um complemento natural para desenvolvedores que já usam o GitHub para colaboração e controle de versão. Ao reduzir tarefas repetitivas e sugerir códigos, o Copilot simplifica o fluxo de trabalho diário de um editor de software, mantendo seu foco onde ele deve estar: na criação de um ótimo software.

🧠 Curiosidade: Python não recebeu esse nome em referência à cobra. Seu criador, Guido van Rossum, se inspirou no Monty Python's Flying Circus. É por isso que você encontrará referências como “spam” e “eggs” na documentação, e não por causa dos répteis.

Recursos do GitHub Copilot

Agora que já temos uma boa noção do GitHub Copilot, vamos dar uma olhada nos recursos que o destacam.

Recurso nº 1: sugestões e geração inteligentes de código

O GitHub Copilot não é apenas um autocompletador — é um assistente de codificação com IA que prevê linhas inteiras, funções e até estruturas de classes.

A ferramenta se adapta ao estilo de codificação de cada indivíduo e fornece soluções que se integram perfeitamente ao código existente. Ela oferece suporte a várias linguagens e estruturas, permitindo que os desenvolvedores escrevam códigos eficientes com o mínimo de esforço.

O Copilot mantém os projetos maiores em andamento, reduzindo o trabalho pesado e permitindo que você se concentre no panorama geral, para escrever um código mais limpo e eficiente.

Recurso nº 2: Chat do Copilot

O recurso de chat do Copilot é como ter um mentor de codificação de IA sob demanda. Os desenvolvedores podem perguntar sobre erros, solicitar explicações ou obter orientações sobre as melhores práticas. Ele não oferece apenas soluções rápidas, mas divide problemas complexos em soluções claras e práticas que melhoram a eficiência e a compreensão.

Além da depuração, ajuda os desenvolvedores a aprender conceitos desconhecidos e a navegar por estruturas de código complexas. Com acesso a uma vasta base de conhecimento de programação, oferece insights que beneficiam tanto iniciantes quanto profissionais experientes.

🧠 Curiosidade: Nas comunidades de desenvolvedores, o Copilot é um recurso valioso para a resolução rápida de problemas e a colaboração, facilitando o enfrentamento de desafios e o aprimoramento de projetos sem perder o foco.

Recurso nº 3: Solicitações de pull resumidas

As revisões de código são mais rápidas com os resumos de solicitações de pull do Copilot. Esses resumos oferecem uma visão geral de alto nível das modificações e seu impacto. Eles destacam as principais atualizações, facilitando o foco em melhorias críticas.

Ao resumir as modificações e sinalizar possíveis problemas, o Copilot simplifica o processo de colaboração. As equipes podem então tomar decisões informadas sem precisar analisar manualmente cada linha. Os projetos permanecem dentro do prazo, com menos tempo gasto na análise do código.

Recurso nº 4: Bases de conhecimento integradas

O Copilot ajuda a escrever documentação para código, criando uma base de conhecimento interna. Os desenvolvedores usam essa ferramenta para compilar documentação em markdown a partir de vários repositórios, criando um hub centralizado de informações para manter os projetos organizados.

Quando surgem dúvidas, o Copilot recorre a essa base de conhecimento para fornecer respostas relevantes, garantindo a consistência em toda a equipe. Manter insights valiosos e reduzir consultas repetitivas ajuda os desenvolvedores a se concentrarem na codificação.

Preços do GitHub Copilot

Gratuito

Pro : US$ 10/mês

Negócios : US$ 19/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

📚 Leia também: Tendências de engenharia de software a serem observadas

Cursor vs. Copilot: comparação de recursos

O Copilot e o Cursor utilizam desenvolvimento de software com IA para auxiliar os desenvolvedores, mas adotam abordagens diferentes.

O Copilot integra-se profundamente com o GitHub e concentra-se em sugestões de código em linha. O Cursor AI funciona mais como um assistente consciente do projeto, adaptando-se a contextos mais amplos.

A escolha certa depende se você precisa de uma IA que compreenda projetos inteiros ou uma especializada em sugestões de código em tempo real.

Vamos comparar como eles lidam com as principais tarefas de desenvolvimento.

Recurso nº 1: Preenchimento automático de guias

Um bom código flui. Um ótimo assistente de IA acompanha o ritmo, para que você resolva problemas, em vez de lutar com a sintaxe.

O preenchimento automático de guias do Cursor sugere edições em várias linhas, se adapta a todo o projeto e até importa automaticamente símbolos em TypeScript e Python. Ele aprende como você trabalha e prevê onde você fará os próximos ajustes.

A conclusão em linha do Copilot analisa o contexto (ou pelo menos o código) e sugere o próximo passo lógico. Aceite sugestões com um toque rápido no teclado e use atalhos para alternar entre as opções e ver como a codificação repetitiva fica muito mais rápida. Mas, embora seja ótimo para velocidade, ele não analisa projetos inteiros tão profundamente quanto o Cursor.

🏆 Vencedor: Cursor. Suas previsões para todo o projeto e adaptações mais inteligentes tornam-no a escolha ideal para desenvolvedores que lidam com bases de código grandes e complexas. Mais intuição, menos trabalho repetitivo.

Recurso nº 2: Geração de código

via Cursor AI

Os blocos de código gerados por IA aceleram o processo, mas qual ferramenta é a melhor?

O Composer do Cursor cria aplicativos inteiros a partir de uma descrição simples, adaptando-se à estrutura do seu projeto e ao seu estilo de codificação. Ele suporta várias linguagens dentro do mesmo projeto e inicia novas sessões com um atalho. Sua inteligência em todo o projeto torna a geração de código estruturada e contínua.

O Copilot se baseia em sugestões em linha, com blocos maiores disponíveis através do Copilot Chat. Ele se integra bem com o Visual Studio, JetBrains IDEs e Neovim, gerando até mesmo código via CLI a partir de prompts em inglês simples. No entanto, sua abordagem é mais reativa, refinando padrões existentes em vez de moldar projetos completos.

🏆 Vencedor: Cursor. Sua geração de código proativa e estruturada aumenta a escalabilidade do projeto e mantém a consistência em várias linguagens.

Recurso nº 3: Assistência por chat

via Cursor AI

Perguntar a uma IA sobre problemas de codificação deve ser como conversar com um colega de equipe, e não quebrar a cabeça com documentação.

O chat do Cursor compreende profundamente o contexto atual do projeto. Os desenvolvedores podem arrastar pastas para o chat para obter referências adicionais, tornando as sugestões mais relevantes. Ele ainda suporta imagens, adicionando uma camada visual à depuração e ao troubleshooting. Com uma compreensão mais ampla da base de código, o Cursor parece um verdadeiro assistente de desenvolvimento de IA.

O Copilot Chat, integrado ao VS Code, responde a perguntas sobre código, práticas recomendadas e depuração. Embora as atualizações recentes tenham melhorado o histórico de bate-papo, o suporte a pastas e o reconhecimento de contexto, ele ainda fica atrás da inteligência para todo o projeto do Cursor.

🏆 Vencedor: Cursor por sua inteligência em todo o projeto e suporte visual. Ele oferece uma experiência de chat com IA mais interativa e abrangente.

Quer obter respostas melhores da IA? O segredo está em fazer perguntas melhores. Saiba como em nosso guia de 3 minutos! 🎥

Recurso nº 4: Comandos do terminal

Trabalhar no terminal muitas vezes significa procurar comandos e corrigir erros de sintaxe. A IA pode tornar isso mais rápido e fácil.

O Cursor traduz instruções simples em comandos, integrando-se profundamente à sua base de código para oferecer sugestões mais inteligentes. No entanto, ele substitui o atalho de limpeza do terminal, o que alguns podem considerar perturbador.

A integração do terminal do Copilot facilita o trabalho na linha de comando, gerando comandos a partir de linguagem natural e executando-os instantaneamente.

Embora seja rápida e eficiente, ela não tem a ampla percepção do projeto que o Cursor oferece.

🏆Vencedor: Empate. Tanto o Cursor quanto o Copilot aprimoram os fluxos de trabalho do terminal. A integração profunda da base de código do Cursor o torna mais inteligente, enquanto os atalhos intuitivos do Copilot priorizam a velocidade e a facilidade de uso. A melhor escolha depende se você valoriza a consciência contextual ou a execução rápida.

Recurso nº 5: Desempenho

Tanto o Cursor quanto o Copilot oferecem um ótimo desempenho, mas sua eficiência depende do seu fluxo de trabalho e do tamanho do projeto.

O design independente e a profunda integração com IA do Cursor tornam-no altamente responsivo, especialmente para bases de código complexas e com várias camadas. Ele se destaca no refinamento de blocos de código inteiros e na garantia de consistência.

No entanto, o desempenho pode variar de acordo com o hardware e o escopo do projeto.

O Copilot é uma extensão otimizada para sugestões em tempo real, em linha e correções rápidas. É ótimo para lidar com tarefas comuns de codificação, mas pode ter dificuldades com projetos maiores que exigem um conhecimento mais profundo do contexto.

Enquanto o Cursor prioriza a estrutura, o Copilot se concentra na velocidade, tornando cada um ideal para diferentes cenários.

🏆Vencedor: Empate. O Cursor é mais adequado para projetos complexos que exigem um conhecimento mais profundo da base de código. Por outro lado, o Copilot se destaca por suas sugestões em tempo real, em linha, e correções rápidas para tarefas menores. A escolha depende das necessidades específicas do seu projeto e do seu fluxo de trabalho.

Recurso nº 6: Suporte a idiomas

O suporte a idiomas é fundamental ao escolher uma ferramenta de codificação com IA, especialmente para desenvolvedores que trabalham com vários idiomas. Tanto o Cursor quanto o Copilot oferecem opções populares, mas diferem na forma como lidam com idiomas de nicho.

O Cursor suporta Go, Python, JavaScript, Java e C#, fornecendo sugestões contextuais adaptadas a essas linguagens. Embora seu suporte a linguagens de nicho seja limitado, ele se adapta com o tempo, melhorando a precisão com base no uso.

O Copilot, treinado na vasta base de código do GitHub, abrange linguagens comuns como Python, JavaScript e Go, bem como opções de nicho como Rust, Haskell e Lua. Esse amplo suporte o torna uma escolha sólida para desenvolvedores que trabalham com diversas tecnologias.

🏆Vencedor: Copilot. Seu amplo suporte a idiomas, incluindo idiomas populares e de nicho, torna-o a melhor escolha para desenvolvedores que trabalham com diversas tecnologias.

🧠 Curiosidade: A palavra robô apareceu pela primeira vez na peça de ficção científica Rossum’s Universal Robots, de 1921, do dramaturgo tcheco Karel Čapek. Ele usou “robô” para descrever trabalhadores artificiais — uma visão precoce da automação que, um século depois, pode lembrar seus confiáveis assistentes de codificação de IA!

Cursor vs. Copilot no Reddit

Verificamos o Reddit para ver como os usuários comparam o Cursor AI e o GitHub Copilot. No subreddit r/cursor, muitos usuários avançados explicaram por que preferem o Cursor AI ao Copilot.

Vibevector afirma:

Gosto mais do recurso “tab” do Cursor e, por experiência própria, acho que funciona melhor do que o do Copilot. Conversar com LLMs e solicitar edições também está melhor integrado na interface do usuário, embora isso não seja tão importante para mim. O Cursor parece melhor em absorver todas as informações dos seus arquivos e usá-las.

Gosto mais do recurso “tab” do Cursor e, por experiência própria, acho que funciona melhor do que o do Copilot. Conversar com LLMs e solicitar edições também está melhor integrado na interface do usuário, embora isso não seja tão importante para mim. O Cursor parece melhor em absorver todas as informações dos seus arquivos e utilizá-las.

No r/ChatGPTCoding, o usuário bree_dev diz:

Você precisa ser muito mais específico e preciso com as instruções para o Cursor, caso contrário, ele interpreta mal a tarefa. O Copilot parece ser melhor em inferir o seu significado a partir de uma breve descrição. O tom do Cursor oscila estranhamente entre excessiva verbosidade e concisão distante... Não parece uma conversa natural como a do GitHub Copilot. O preenchimento automático do Cursor é um desastre, sugere coisas erradas com tanta frequência que chega a atrapalhar. Ele nem parece se preocupar em verificar as assinaturas das funções no mesmo arquivo em que preenche automaticamente as chamadas. TL;DR: As respostas do Cursor tiveram uma taxa de sucesso muito menor do que as do Github Copilot, ele é mais irritante de usar e custa literalmente o dobro do preço.

Você precisa ser muito mais específico e preciso com as instruções para o Cursor, caso contrário, ele interpreta mal a tarefa. O Copilot parece ser melhor em inferir o seu significado a partir de uma breve descrição.

O tom do Cursor oscila estranhamente entre excessiva verbosidade e concisão distante... Não parece uma conversa natural como a do GitHub Copilot.

O preenchimento automático do Cursor é um desastre, sugere coisas erradas com tanta frequência que chega a atrapalhar. Ele nem parece se preocupar em verificar as assinaturas das funções no mesmo arquivo em que preenche automaticamente as chamadas.

TL;DR: As respostas do Cursor tiveram uma taxa de sucesso muito menor do que as do Github Copilot, ele é mais irritante de usar e custa literalmente o dobro do preço.

O usuário rumm25 oferece uma visão equilibrada:

Sim, o GitHub Copilot é realmente muito bom, está cada vez melhor e é muito mais confiável que o Cursor. Eu costumava usar o GitHub Copilot para codificação diária e só mudava para o Cursor quando queria fazer algo mais complexo (como uma refatoração).

Sim, o GitHub Copilot é realmente muito bom, está cada vez melhor e é muito mais confiável que o Cursor. Eu costumava usar o GitHub Copilot para codificação diária e só mudava para o Cursor quando queria fazer algo mais complexo (como uma refatoração).

No geral, o Cursor é preferido por seu contexto de projeto mais profundo e recursos avançados. Ao mesmo tempo, o GitHub Copilot continua sendo uma escolha sólida para desenvolvedores que desejam sugestões rápidas e integradas para tarefas menores.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual e contínua que levaria os usuários a migrar de suas plataformas conversacionais independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho de automação com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada em todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de chat, redigir ou refinar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Cursor e ao Copilot

Tanto o Cursor AI quanto o GitHub Copilot são ferramentas valiosas de desenvolvimento de software, mas nenhuma delas é uma solução completa que também ajuda a gerenciar projetos de software.

Quando você precisar integrar codificação inteligente ao gerenciamento de projetos de software, pode contar com o ClickUp.

O trabalho hoje está desorganizado. 60% do nosso tempo é gasto compartilhando, procurando e atualizando informações em diferentes ferramentas. Nossos projetos, documentação e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que prejudicam a produtividade. O ClickUp resolve esse problema com o aplicativo completo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar, tudo com a inteligência artificial mais coesa do mundo.

Veja como o ClickUp pode complementar seu fluxo de trabalho de codificação:

Vantagem nº 1 do ClickUp: use IA avançada para geração, conclusão e depuração de código contextual

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Gere documentação rapidamente para planejamento, teste e implantação de código com o ClickUp Brain

O ClickUp possui uma poderosa rede neural de IA dentro do ClickUp Brain, a IA nativa e sensível ao contexto do ClickUp, que vai além da simples automação de tarefas. Os desenvolvedores podem usá-la para geração de código, depuração e planejamento de fluxo de trabalho ou sprint.

Embora ainda não tenha integração total no nível IDE, oferece vantagens exclusivas em um contexto de espaço de trabalho colaborativo. Ele automatiza tarefas repetitivas, gera resumos e cria modelos ou documentação de engenharia sem esforço.

Receba sugestões imediatas de depuração para o seu código com o ClickUp Brain

📌 Por exemplo, quando um desenvolvedor adiciona uma tarefa intitulada “Escrever uma função Python para calcular juros compostos”, o ClickUp Brain pode gerar essa função diretamente na tarefa ou no documento vinculado, mantendo o código intimamente ligado às especificações do projeto e ao planejamento do sprint.

Essa geração contextual garante que os trechos de código fiquem exatamente onde são necessários, tornando o ClickUp um hub ideal para gerenciar a criação de recursos e fluxos de trabalho ágeis.

Ao analisar projetos anteriores, o ClickUp Brain sugere melhorias no código e correções de bugs com base em dados históricos. Ele também traduz descrições em linguagem simples para código, facilitando a colaboração entre membros da equipe que não são fluentes em programação.

Além da geração, o ClickUp Brain ajuda as equipes a entender e se comunicar sobre o código de maneira mais eficaz. Cole um trecho de código em um documento ou comentário, e ele poderá explicar o que o código faz, resumir as alterações recentes ou até mesmo traduzir entre linguagens de programação, como Python para JavaScript.

Cole seu código e peça ao ClickUp Brain para explicá-lo em linguagem simples ou traduzi-lo para outro idioma

Isso é útil para integrar novos desenvolvedores ou sincronizar com gerentes de produto que podem não ser fluentes em código, reduzindo falhas de comunicação e melhorando a colaboração.

O ClickUp Brain também automatiza a tarefa muitas vezes tediosa de criar documentação de código. Ele pode gerar automaticamente documentação em nível de função, exemplos de uso de API ou esboços de casos de teste a partir de código colado, ajudando a manter os documentos de engenharia abrangentes, centralizados e fáceis de pesquisar.

Gere documentos detalhados da API ou esboços de casos de teste instantaneamente com o ClickUp Brain

Quando combinada com o ClickUp Docs, ela simplifica o compartilhamento de conhecimento e preserva informações críticas sem sobrecarga manual. Essa acessibilidade reduz falhas de comunicação e simplifica o desenvolvimento, ajudando as equipes a trabalhar com mais rapidez e eficiência.

Eu o usei para escrever muitos scripts em Python para aplicativos 3D, como Houdini e Unreal, e até mesmo para escrever aplicativos independentes. Eu usei todas as IAs e o ClickUp Brain me surpreendeu. Ele faz um trabalho melhor na geração de código funcional do que até mesmo o site ChatGPT. E parece que o ClickUp Brain é uma variação personalizada do openAi. O ClickUp Brain combinado com o sistema de documentos foi uma grande mudança para mim.

Eu o usei para escrever muitos scripts Python para aplicativos 3D como Houdini e Unreal, e até mesmo para escrever aplicativos independentes. Eu usei todas as IAs e o ClickUp Brain me surpreendeu. Ele faz um trabalho melhor na geração de código funcional do que até mesmo o site ChatGPT. E parece que o ClickUp Brain é uma variação personalizada do openAi. O ClickUp Brain combinado com o sistema de documentos foi uma revolução para mim.

Além disso, o ClickUp Brain pode preencher automaticamente detalhes da tarefa, como critérios de aceitação, listas de casos extremos e casos de teste sugeridos a partir de entradas breves em linguagem natural. Por exemplo, descrever um recurso como “O usuário pode fazer upload de CSV, validar e salvar no banco de dados”. Isso permite que os desenvolvedores evitem a escrita manual repetitiva e garante descrições de tarefas consistentes e completas, que mantêm os sprints funcionando sem problemas.

Obtenha o ClickUp Brain para gerar tudo, desde SOPs até códigos completos

Preencha automaticamente critérios de aceitação detalhados, casos extremos e casos de teste a partir de uma descrição simples do recurso para manter seus sprints no caminho certo

Por fim, enquanto o GitHub Copilot se destaca dentro do seu IDE, o ClickUp Brain traz inteligência alimentada por IA diretamente para seus fluxos de trabalho de desenvolvimento mais amplos. Ele vincula tarefas a trechos de código relevantes, resume discussões técnicas usando IA e automatiza lógica ou consultas recorrentes, preenchendo de forma eficaz a lacuna entre a codificação e o gerenciamento de projetos.

💡 Dica profissional: Precisa do ChatGPT ou do Claude para programação em pares? Acesse-os no ClickUp. Alterne entre LLMs com um clique no ClickUp e trabalhe com o que melhor se adapta à tarefa em questão! Alterne entre LLMs diretamente no ClickUp Brain e evite a mudança de contexto associada ao salto para ferramentas externas

ClickUp’s One Up #2: Mantenha a consistência nas práticas de codificação com documentos ricamente formatados

Colabore com sua equipe para editar códigos, economizando tempo e minimizando o risco de erros

A consistência nas práticas de codificação é fundamental, e o ClickUp ajuda a garantir isso com ferramentas robustas de gerenciamento de documentos.

O ClickUp Docs permite a colaboração em tempo real com comentários embutidos, edição ao vivo e @menções, mantendo as equipes alinhadas. O controle de versão evita erros e perda de dados, enquanto sua estrutura hierárquica de pastas garante uma documentação organizada e fácil de navegar.

Com formatação de texto rico personalizável, os desenvolvedores podem melhorar a legibilidade usando títulos, listas e banners para destacar seções importantes. Essa abordagem estruturada simplifica a documentação, tornando as diretrizes de codificação claras e acessíveis para toda a equipe.

🧠 Curiosidade: O ClickUp Docs oferece suporte a mais de 30 linguagens de programação, incluindo Python, JavaScript, Java, C++ e muito mais. Usando o comando /co Slash ou backticks ( “` ), os desenvolvedores podem inserir blocos de código com destaque de sintaxe apropriado, garantindo que os trechos de código sejam legíveis e contextualmente precisos.

Para referências de código de linha única, os desenvolvedores podem usar backticks (código) para formatar o texto como código embutido, mantendo a clareza dentro dos parágrafos. O ClickUp Docs também oferece suporte a atalhos Markdown para negrito, itálico, tachado, marcadores, listas numeradas e muito mais, permitindo que os desenvolvedores formatem rapidamente o texto sem sair do teclado.

Compartilhe trechos do seu código facilmente dentro das suas tarefas ou no ClickUp Docs

Os desenvolvedores podem utilizar comandos de barra, como /h para títulos, /co para blocos de código e /figma para incorporar designs do Figma diretamente no Docs, simplificando o processo de documentação. Todas as alterações no ClickUp Docs são rastreadas, fornecendo um histórico de edições. Esse recurso garante que as equipes possam manter um registro preciso das alterações na documentação, facilitando a responsabilização e a rastreabilidade.

Ao aproveitar esses recursos, o ClickUp Docs não só oferece suporte a formatação avançada, mas também atende especificamente às necessidades dos desenvolvedores, garantindo que as práticas de codificação sejam documentadas de forma consistente e facilmente acessíveis.

📚 Leia também: Modelos gratuitos de documentação de código para equipes de alto desempenho

ClickUp’s One Up #3: Gerenciamento ágil de projetos para equipes de desenvolvimento em rápida evolução

Avalie rapidamente seu backlog e navegue pelo seu fluxo de trabalho sem complicações com o ClickUp para equipes ágeis

Em ciclos de desenvolvimento acelerados, o gerenciamento ágil de projetos é essencial. O ClickUp para equipes ágeis ajuda você a se manter organizado, gerenciando tarefas, acompanhando o progresso do sprint e simplificando as revisões de código, tudo em um só lugar.

Seus recursos incluem a Visualização Kanban para priorizar tarefas e acompanhar o progresso, gráficos burndown para definir e monitorar metas de sprint, links diretos para commits do GitHub ou GitLab para acesso rápido a alterações no código e gráficos Gantt personalizados para visualizar os cronogramas do projeto.

O desenvolvimento ágil começa com o ClickUp Sprints, onde as equipes podem definir o escopo do trabalho, estimar o esforço, atribuir pontos de sprint e dividir as iniciativas em tarefas ClickUp acionáveis.

Você também pode definir datas de sprints, marcar prioridades de tarefas e garantir que todos saibam o que fazer e quando. O trabalho não concluído é automaticamente transferido para o próximo sprint, e o desenvolvimento permanece sincronizado com o GitHub, GitLab ou Bitbucket.

O ClickUp para equipes de software funciona como um hub central para todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Além de permitir que as equipes escrevam código mais rapidamente, ele possibilita uma colaboração perfeita, acompanhamento do progresso e planejamento eficiente de projetos para manter as equipes dentro do prazo.

Mantenha sua equipe alinhada com planos de ação claros usando o ClickUp para equipes de software

Isso permite que você:

Planeje projetos de forma intuitiva: Divida projetos complexos em tarefas gerenciáveis usando o planejamento de sprints e fluxos de trabalho ágeis

Colabore sem barreiras: Compartilhe ideias, revise códigos e comunique-se com integrações GitHub ou GitLab

Acompanhe o progresso visualmente: Monitore cronogramas, dependências e marcos do projeto com Monitore cronogramas, dependências e marcos do projeto com os painéis do ClickUp

Centralize tudo: mantenha o código, a documentação e as atualizações em um só lugar com mantenha o código, a documentação e as atualizações em um só lugar com integrações do ClickUp , como Bitbucket e Jenkins

Quer otimizar seu processo de desenvolvimento? Escolha entre uma rica biblioteca de modelos de desenvolvimento de software.

Por exemplo, o modelo de desenvolvimento de software ClickUp é perfeito para equipes de design, produto, engenharia e controle de qualidade gerenciarem o desenvolvimento de produtos. Ele orienta você pelos principais componentes do gerenciamento de todo o processo de desenvolvimento de software no ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Otimize todo o seu processo de desenvolvimento de software com o modelo de desenvolvimento de software ClickUp

Ele fornece uma estrutura abrangente para otimizar os fluxos de trabalho, desde a estratégia, o planejamento e o mapeamento de rotas até a pesquisa de usuários, o gerenciamento de sprints e o rastreamento de lançamentos.

Oferece:

Um roteiro do produto

Uma lista semanal de tarefas para gerar código com IA, corrigir erros ou avaliar a capacidade da equipe

Um backlog mestre de tarefas incompletas

Uma lista mestra de defeitos para gerenciar bugs, incidentes de segurança e problemas

Tarefas de modelo para pesquisa de usuários

Listas de tarefas pré-definidas para sprints e desenvolvimento Kanban

Teste cenários e casos para garantir a qualidade

Tarefas de suporte técnico para relatar bugs, revisar incidentes conhecidos e listar soluções alternativas

Shikha Chaturvedi, analista de negócios da Cedcoss Technologies Private Limited, fala sobre sua experiência com o ClickUp:

Funciona bem com metodologia ágil e também funciona perfeitamente para gerenciamento de clientes. Para gerenciar tarefas diárias e TO_DO com eficiência. Pode criar diferentes espaços para trabalhar em diferentes cenários, como problemas/melhorias, desenvolvimento, etc. Seu painel é tão atraente e economiza tempo que poupa muito tempo e análise eficiente.

Funciona bem com metodologia ágil e também funciona perfeitamente para gerenciamento de clientes. Para gerenciar tarefas diárias e TO_DO com eficiência. Pode criar diferentes espaços para trabalhar em diferentes cenários, como problemas/melhorias, desenvolvimento, etc. Seu painel é tão atraente e economiza tempo que permite uma análise eficiente e rápida.

Entregue códigos mais rápidos e limpos usando o ClickUp

Copilot e Cursor são assistentes de codificação com IA poderosos, mas atendem a necessidades diferentes. O Copilot é ótimo para usuários do GitHub que buscam ajuda rápida e direta com codificação, embora não ofereça muita personalização. O Cursor oferece mais personalização, desde ajustes na interface do usuário até o comportamento da IA, mas seus recursos avançados exigem um aprendizado mais complexo.

Precisa de ajuda com mais do que apenas codificação? O ClickUp é a sua solução completa para testes, implementação e coordenação de equipes.

O ClickUp Brain analisa documentos do projeto, gera itens de ação e otimiza o desenvolvimento. Ferramentas visuais como gráficos de Gantt e burndown mantêm os projetos em dia, enquanto a colaboração em tempo real e as integrações simplificam os fluxos de trabalho.

Preencha a lacuna entre a codificação e os objetivos do projeto — cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta ClickUp e veja a diferença!