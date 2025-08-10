Os 10 melhores softwares de reserva de salas para escritórios em 2025

Já se viu a dar voltas pelo escritório, com o portátil na mão, à procura de uma sala de reuniões livre? Sabia que 40% dos funcionários, tal como você, desperdiçam até 30 minutos por dia apenas a tentar encontrar um espaço adequado para reuniões?

Isso não é apenas frustrante, é um obstáculo à produtividade. Seja uma reunião importante com um cliente ou uma rápida sincronização da equipe, a última coisa com que você quer perder tempo é disputando salas de conferência e tentando descobrir quem reservou a agenda.

É aí que entra o software de reserva de salas. O sistema de reservas certo elimina conflitos de agendamento, evita ausências e mantém as reuniões a decorrer sem problemas, com disponibilidade em tempo real e lembretes inteligentes.

Reunimos as melhores ferramentas de reserva de salas ( ClickUp lidera o ranking!) para ajudá-lo a otimizar seu espaço, economizar tempo e recuperar o controle da sua agenda.

O que você deve procurar em um software de reserva de salas?

O software de reserva de salas certo deve fazer mais do que apenas reservar o seu lugar. Deve ser capaz de antecipar-se, não atrapalhar e garantir que todas as reuniões começam a tempo (com as pessoas certas na sala).

Veja o que você deve procurar em um sistema de agendamento de salas de conferência para ter reuniões produtivas:

Disponibilidade de salas em tempo real: Ferramentas que oferecem à sua equipe uma visão instantânea das salas disponíveis, em uso ou já reservadas. Chega de interrupções constrangedoras do tipo “tem alguém aqui?”, suposições e Ferramentas que oferecem à sua equipe uma visão instantânea das salas disponíveis, em uso ou já reservadas. Chega de interrupções constrangedoras do tipo “tem alguém aqui?”, suposições e conflitos de reuniões

Integração com calendário e e-mail: Software que sincroniza perfeitamente com as ferramentas comerciais existentes e com o Google Workspace, Calendário, Microsoft Outlook e lembretes por e-mail. Sua equipe não precisará perder nenhuma reserva nem alternar entre cinco aplicativos apenas para reservar uma sala

Plantas interativas: Recursos que mostram exibições interativas das salas e imagens do layout do escritório, onde você pode clicar nos espaços de reunião e reservar facilmente. Esse software de reserva de salas de reunião é especialmente necessário se você tiver escritórios maiores e configurações híbridas

Regras de reserva inteligentes: Ferramentas que definem restrições como ocupação máxima, limites de duração da reserva e acesso prioritário para equipes específicas. Isso mantém tudo justo e organizado, mesmo durante os horários de pico, e evita Ferramentas que definem restrições como ocupação máxima, limites de duração da reserva e acesso prioritário para equipes específicas. Isso mantém tudo justo e organizado, mesmo durante os horários de pico, e evita problemas de agendamento no trabalho

Check-in e check-out sem contato: Software que oferece códigos QR ou sensores para confirmar quem está usando o espaço, reduzindo reservas fantasmas. Isso também ajuda a rastrear o uso do espaço para um melhor planejamento

Recursos de gerenciamento de visitantes: Recursos para reservar salas de reunião para visitas de clientes ou fornecedores e vinculá-las aos registros de entrada dos visitantes

Análise de uso e relatórios: Software que rastreia quais salas são mais utilizadas, com que frequência as reservas são canceladas e onde você está perdendo eficiência de espaço

O melhor software de reserva de salas em resumo

Aqui está uma lista dos softwares de reserva de salas mais impressionantes à sua escolha:

Ferramenta Ideal para Principais funcionalidades Preços* ClickUp Reserva de salas e coordenação de equipes sem complicações; startups, pequenas e médias empresas e grandes corporações Calendário com inteligência artificial, gerenciamento de tarefas, modelos de reuniões, integrações com Google Agenda, Outlook e Calendly, AI Notetaker e modelos de gerenciamento de espaço de escritório Gratuito para sempre, personalizações para empresas Skedda Automatização do controle de acesso a salas de reunião específicas; PMEs e grandes empresas Regras de reserva personalizadas, notificações de check-in de visitantes, lembretes por Slack/e-mail, mapas interativos e pagamentos online A partir de US$ 99/mês Kadence Equipes híbridas; startups, PMEs e grandes empresas Disponibilidade de salas em tempo real, inteligência preditiva, alertas no Slack/MS Teams, integração com o Outlook/Google Calendar e análise ao vivo da utilização das salas A partir de US$ 4/mês por usuário ativo OfficeRnD Personalização de salas de reunião; PMEs e grandes empresas Reservas recorrentes de reuniões, status centralizado das salas, análise da utilização das salas e recursos de reserva administrativa A partir de US$ 99 a US$ 185/mês inspace Análise do uso de salas e do local de trabalho; PMEs e grandes empresas Check-ins com NFC, mapas interativos, regras de reserva, sinalização digital e métricas acionáveis A partir de US$ 3,99/usuário por mês Roomzilla Reservas de salas com um toque; PMEs Reservas por código QR, cancelamentos automáticos, regras de aprovação, mapas interativos e atualizações em tempo real Gratuito, a partir de US$ 12/recurso Robin Empresas com grandes escritórios e equipes remotas; Empresas Hot desking, reservas prioritárias, mapas interativos do escritório, check-ins com IA e proteção contra reuniões abandonadas Preços personalizados Teem da iOFFICE Órgãos governamentais; Governo, empresas Autorização FedRAMP, mapas interativos do escritório, otimização do espaço de trabalho com IA e integração com gerenciamento de visitantes Preços personalizados RoomRaccoon Hotéis e resorts; PMEs e grandes empresas (hotelaria) Atualizações automáticas da disponibilidade das salas, faturamento seguro, mecanismo de reserva personalizável e relatórios em tempo real A partir de US$ 236/mês Envoy Otimização da utilização das salas de conferência e gestão do espaço do escritório; PMEs e grandes empresas Disponibilidade codificada por cores, exibição digital da agenda, integração com Slack/Teams e lembretes automáticos de fim de reunião Gratuito, a partir de R$ 131/mês por local

O melhor software de reserva de salas

Estes são alguns dos softwares de agendamento de salas mais utilizados que podem melhorar o seu sistema de reservas.

1. ClickUp (Ideal para reservas de salas e coordenação de equipes sem complicações)

Planeje suas agendas de reuniões e evite reservas duplicadas com o ClickUp

Imagine o seguinte: você está a cinco minutos de uma ligação importante com um cliente, mas a sala de reuniões que você pensava ter reservado já está ocupada — de novo. Você verificou o calendário, mas não está claro. Sua equipe está espalhada por várias ferramentas, ninguém sabe quem reservou o quê e agora você está procurando um espaço alternativo.

Entre no ClickUp , o seu aplicativo completo para o trabalho. É um centro de trabalho com inteligência artificial e um sistema de reservas inteligente que reúne agendamento, colaboração, acompanhamento e muito mais em um só lugar.

Calendário ClickUp

O Calendário IA da ClickUp funciona como seu centro de comando para reservar salas de conferência. Em vez de impasses constrangedores no corredor ou dramas de reservas duplicadas, você tem uma visão clara e em tempo real de quais salas estão disponíveis, quando e por quanto tempo.

Agende conferências e reserve salas de reunião facilmente com o Calendário ClickUp

Precisa reservar um horário para uma sessão de brainstorming ou uma reunião semanal com todos os funcionários? Basta escolher o horário.

Mas não se limita apenas à reserva. Este calendário é alimentado por IA. Pode otimizar todo o fluxo das suas reuniões. O calendário irá agendar automaticamente com base na disponibilidade e enviar lembretes para que ninguém falte à reunião — ou entre numa reunião sem ser convidado.

ClickUp Brain

A IA da ClickUp analisa tarefas, prazos futuros e a disponibilidade da sua equipe para recomendar horários de reunião que fazem sentido.

O ClickUp Brain bloqueia automaticamente o tempo de concentração e reprograma quando surgem conflitos, ajudando você a evitar sobreposições e mudanças de última hora.

Peça ao ClickUp Brain para cuidar das tarefas regulares de reserva para você

Tarefas ClickUp

A seguir, vamos falar sobre o ClickUp Tasks — a espinha dorsal operacional da coordenação da sua sala de reuniões.

Transforme suas agendas de reuniões em listas de tarefas com o ClickUp Tasks

Você pode transformar cada reunião agendada em uma tarefa. Basta marcar a sala, atribuí-la à sua equipe, definir a duração e pronto.

Isso cria uma fonte de informação comum — todos sabem quem está usando qual espaço, por quanto tempo e por quê. Chega de adivinhar para quem está reservada a “Sala de Reunião B”. Melhor ainda, você pode adicionar subtarefas e listas de verificação para que suas reuniões permaneçam dentro do prazo e sejam produtivas.

Integrações ClickUp

E como o ClickUp sincroniza facilmente com o Google Agenda, Outlook, Microsoft Teams e outras ferramentas de agendamento líderes, todo o seu ecossistema de reservas permanece alinhado.

Sincronize suas ferramentas de agendamento existentes para obter uma visão centralizada dos horários reservados e das salas de reunião com as integrações do ClickUp

Você pode transformar e-mails em tarefas com a integração do ClickUp com o Outlook. Como alternativa, você pode criar novas tarefas a partir dos seus e-mails sem sair do Outlook.

Atualizar tarefas no seu calendário também se torna muito fácil com a integração do ClickUp com o Google Agenda. E se você precisar alterar ou adicionar um evento no seu Google Agenda, isso será automaticamente refletido no ClickUp.

Da mesma forma, a integração do ClickUp com o Calendly permite que você agende uma reunião no Calendly e ela apareça no ClickUp.

Além de gerenciar, agendar e coordenar, o ClickUp se destaca quando se trata de aumentar a produtividade. Ele não apenas elimina a confusão que acompanha a reserva de salas de reunião, mas também torna as reuniões em si totalmente descomplicadas.

ClickUp AI Notetaker

O ClickUp AI Notetaker é o membro da equipe que você não sabia que precisava. Ele participa das suas reuniões, escuta, transcreve os pontos principais das atas e, o mais importante, gera automaticamente itens de ação que são transformados em tarefas do ClickUp assim que a chamada termina.

Grave discussões de reuniões sem esforço com o ClickUp AI Notetaker

Isso significa que todas as reservas de salas resultam em resultados documentados e acompanhamento, e não apenas em notas vagas e tarefas esquecidas.

Modelo de formulário de reserva de reuniões ClickUp

Precisa de uma maneira fácil para sua equipe solicitar salas ou agendar reuniões? Experimente o modelo de formulário de reserva de reuniões do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Simplifique as solicitações de reserva de salas com o modelo de formulário de reserva de reuniões do ClickUp

Ele permite que as equipes reservem salas de reunião sem complicações e garante que todas as solicitações de reunião sejam claras e consistentes, evitando sobreposições na agenda. Além disso, você pode registrar todos os detalhes essenciais, como data, hora, local, participantes, agenda da reunião e recursos necessários.

Para quem gerencia espaços maiores, como um campus, um espaço de coworking ou a sede de uma empresa, o modelo de gerenciamento de espaço de escritório do ClickUp eleva o nível.

Obtenha um modelo gratuito Otimize a gestão e manutenção do espaço para conferências com o modelo de gestão de espaço de escritório da ClickUp

Ele permite atribuir mesas e áreas de conferência, acompanhar a utilização das salas, gerir pedidos de manutenção e até otimizar layouts para uma produtividade máxima. Pode visualizar o seu espaço, planear de forma eficiente e gerir o seu escritório como uma máquina bem oleada.

Em um mundo de agendas sobrepostas e lotadas, o ClickUp é o seu gerenciador completo de operações de reuniões. Ele ajuda você a realizar reuniões eficazes e manter todos os espaços, tarefas e colegas de equipe em sincronia.

Melhores recursos do ClickUp

Permita que os membros reservem salas através dos formulários ClickUp , gerenciem vários espaços e simplifiquem o faturamento ou o acesso

Transforme a reserva de salas de reunião em um fluxo de trabalho automatizado com mais de 50 gatilhos

Coordene reservas de salas de aula e conferências, sincronize com calendários acadêmicos e automatize notificações para funcionários e alunos

Integre a reserva de salas com o gerenciamento de projetos, garantindo que reuniões, tarefas e acompanhamentos sejam todos rastreados em um só lugar

Traduza notas de reuniões para mais de 10 idiomas

Armazene notas de reuniões com o ClickUp AI Notetaker e gravações de reuniões com o ClickUp Clips para referência rápida, evitando reuniões redundantes

Acesse modelos de agenda de reuniões em PowerPoint para organizar e estruturar suas discussões para reuniões mais curtas

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar os recursos extensos um pouco confusos no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do ClickUp diz

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos nas reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes levava três horas por semana para planejar eventos e fazer atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos nas reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes levava três horas por semana para planejar eventos e fazer atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

💡 Dica profissional: Use os formulários do ClickUp para coletar o feedback da sua equipe após cada reunião. Isso ajudará você a reduzir o número de reuniões desnecessárias e manter as salas de reunião disponíveis para conferências urgentes

2. Skedda (Ideal para automatizar o controle de acesso a salas de reunião específicas)

via Skedda

De 2023 a 2024, a ocupação geral dos escritórios duplicou, passando de 30% para 60%. Isto significa mais pessoas, mais reuniões e, sim... mais possibilidades de conflitos de espaço.

A plataforma elegante e centralizada da Skedda permite-lhe gerir tudo isso com a atribuição de secretárias, agendamento de salas de reuniões e organização de espaços partilhados. A sua interface intuitiva de arrastar e largar, pagamentos online e logins sociais facilitam aos gestores de escritórios e operadores de coworking o tratamento de reservas com o mínimo de esforço.

Você também pode estabelecer controle de acesso para salas específicas, garantindo que o espaço para suas reuniões de alta prioridade esteja sempre disponível.

Melhores funcionalidades do Skedda

Personalize condições de reserva, campos personalizados e regras para equipamentos especializados e diferentes espaços de reunião

Permita que os visitantes façam o check-in em um tablet designado e recebam notificações instantâneas sobre sua chegada

Envie lembretes de check-in pelo Slack e por e-mail e libere automaticamente os espaços não utilizados para evitar reservas fantasmas

Permita que equipes remotas localizem facilmente o bairro do escritório com mapas detalhados e interativos e imagens da planta baixa

Limitações do Skedda

Às vezes, lista compromissos nos fusos horários errados

Falta de recursos de personalização

Preços do Skedda

Starter: US$ 99/mês

Mais: $149/mês

Premier: US$ 199/mês

Avaliações e comentários sobre o Skedda

G2: 4,8/5 estrelas (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 220 avaliações)

📮ClickUp Insight: De acordo com a nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, 12% dos entrevistados consideram as reuniões superlotadas, 17% dizem que elas são muito longas e 10% acreditam que elas são, em sua maioria, desnecessárias. Em outra pesquisa da ClickUp, 70% dos entrevistados confessaram que ficariam felizes em enviar um substituto ou um representante para as reuniões, se pudessem. O Notetaker com IA integrado do ClickUp pode ser o seu assistente de reuniões perfeito! Deixe a IA capturar todos os pontos-chave, decisões e ações a serem tomadas enquanto você se concentra em trabalhos de maior valor. Com resumos automáticos de reuniões e criação de tarefas assistida pelo ClickUp Brain, você nunca perderá informações importantes, mesmo quando não puder participar de uma reunião. 💫 Resultados reais: as equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% nas conversas e reuniões desnecessárias!

3. Kadence (Ideal para equipes híbridas)

via Kadence

64% dos funcionários afirmam que a sua empresa opera atualmente num modelo híbrido. Se você é um deles, o Kadence é o software de agendamento de salas de reunião ideal para você.

Este sistema de reserva de salas de reunião oferece um sistema moderno de reserva de salas, feito sob medida para equipes híbridas, proporcionando visibilidade em tempo real das salas de reunião disponíveis em vários locais.

Você pode filtrar salas por localização, capacidade ou comodidades e reservar diretamente do seu dispositivo móvel ou desktop. A exibição das salas no sistema e a funcionalidade de reserva rápida garantem que o agendamento de salas de conferência seja transparente e sem complicações.

Melhores funcionalidades do Kadence

Acesse inteligência preditiva sobre a ocupação do local de trabalho

Mantenha-se atualizado sobre quando sua equipe chegará ao escritório e quando cancelaram no último minuto através dos alertas do Slack e do MS Teams

Personalize a configuração da sua sala de reuniões com as comodidades necessárias

Reserve salas de reunião diretamente do seu Outlook e do Google Agenda

Ajude os gerentes de escritório a minimizar conflitos de reservas com lembretes de check-in, liberação automática de salas não utilizadas e análises em tempo real do uso das salas

Limitações do Kadence

Frequentemente ocorrem falhas quando você tenta alterar reservas de salas

A seção de insights não é muito detalhada

Preços do Kadence

Padrão: US$ 4/mês por usuário ativo

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Kadence

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kadence?

Uma avaliação da G2 diz:

*É um sistema fácil de usar, se configurado corretamente. Tudo o que você precisa fazer é seguir alguns cliques no botão para ver quais lugares ou salas estão disponíveis e clicar para confirmar. Ter que fazer check-in toda vez que você faz uma reserva é bastante incômodo e, se você não fizer isso a tempo, sua reserva será cancelada

*É um sistema fácil de usar, se configurado corretamente. Tudo o que você precisa fazer é seguir alguns cliques no botão para ver quais lugares ou salas estão disponíveis e clicar para confirmar. Ter que fazer check-in toda vez que você faz uma reserva é bastante incômodo e, se você não fizer isso a tempo, sua reserva será cancelada

📖 Leia também: Principais ferramentas de IA para hotéis redefinirem a experiência dos hóspedes

4. OfficeRnD (Ideal para personalizar salas de reunião)

via OfficeRnD

Cada equipe precisa de diferentes recursos durante as reuniões online, sejam quadros brancos para brainstorming, equipamentos de videoconferência para chamadas com clientes ou cadeiras extras para reuniões híbridas.

Com o OfficeRnD, você pode personalizar as salas de reunião de acordo com as necessidades da sua equipe, desde adicionar comodidades até definir regras de reserva inteligentes que mantêm a programação simples e sem estresse. E quando as coisas ficam agitadas, os gerentes ou administradores do escritório podem entrar em ação para reservar espaços em nome de outras pessoas, garantindo que todos tenham a sala certa na hora certa.

A plataforma é especialmente adequada para espaços de coworking e ambientes corporativos que exigem soluções flexíveis e escaláveis.

Melhores funcionalidades do OfficeRnD

Reserve salas facilmente para reuniões recorrentes

Adicione detalhes importantes da reunião e recursos diretamente em cada reserva

Destaque a disponibilidade de espaço com status centralizados das salas

Acompanhe reservas e check-ins, taxas de utilização de salas, duração média das reservas e percentagem de no-shows

Limitações do OfficeRnD

Pode sair bastante caro para startups em fase inicial com um orçamento limitado

Os usuários relatam que a navegação no software é bastante complicada

Preços do OfficeRnD

Avaliações e comentários do OfficeRnD

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 estrelas (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OfficeRnD?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto da facilidade de uso da plataforma. É muito intuitiva e fácil de navegar. Para as necessidades da nossa organização e os requisitos quando alguém reserva uma sala no nosso escritório, o recurso de serviços de reunião é essencial. Seria útil ter a opção de ativar o requisito desse formulário para que nossa equipe possa se preparar para a chegada dos funcionários ao escritório.

Gosto da facilidade de uso da plataforma. É muito intuitiva e fácil de navegar. Para as necessidades da nossa organização e os requisitos quando alguém reserva uma sala no nosso escritório, o recurso de serviços de reunião é essencial. Seria útil ter a opção de habilitar o requisito desse formulário para que nossa equipe possa se preparar para a chegada dos funcionários ao escritório.

🧠 Curiosidade: Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, acredita piamente no poder de aumento da produtividade de uma sala de conferências gelada, mantendo o termostato a uma temperatura fresca de 15 °C. Parece que a única coisa aquecida naquela sala é a discussão!

5. inspace (Ideal para análise do uso de salas e do local de trabalho)

via inspace

Para otimizar seu espaço de trabalho, você precisa de dados em tempo real sobre como suas salas de reunião e mesas estão sendo utilizadas. O sistema de check-in com NFC da plataforma garante que apenas as reservas com presença ocupem o espaço, liberando automaticamente as salas não utilizadas para outras pessoas.

Além de gerenciar suas reservas de salas, ele mostra exatamente como o espaço está sendo usado e o que você precisa alterar para acomodar sua equipe.

Você pode visualizar instantaneamente as salas de conferência disponíveis, verificar horários e reservar espaços a partir de qualquer dispositivo, incluindo painéis interativos nas salas. Além disso, oferece mensagens personalizáveis, atualizações em tempo real e coordenação sem esforço para reuniões tranquilas e agradáveis com clientes e equipes.

melhores funcionalidades do inspace

Defina regras de reserva, gerencie funções de usuários e garanta que apenas as pessoas certas possam reservar espaços específicos

Ofereça sinalização digital aos visitantes para reservar salas de reunião

Acesse mapas interativos da planta baixa na interface intuitiva da plataforma e permita que os funcionários reservem mesas, salas de reunião, vagas de estacionamento e muito mais

Beneficie-se de controles de acesso granulares e métricas acionáveis

limitações de espaço

A experiência do usuário não é muito boa

Às vezes, você precisará atualizar a página algumas vezes para reservar salas

preços do inspace

Starter: $3,99/usuário por mês

Pro: US$ 7,99/usuário por mês

Empresa: Preço personalizado

avaliações e comentários da inspace

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? 49% de todos os espaços de trabalho são extremamente subutilizados, com uma média de menos de uma hora por dia.

6. Roomzilla (Ideal para reservas de salas com um clique)

via Roomzilla

Ninguém quer passar por várias etapas de aprovação apenas para reservar uma sala de reuniões. Isso se torna ainda mais frustrante quando se trata de uma conferência urgente.

O Roomzilla permite reservar salas apenas digitalizando um código QR. Os recursos de cancelamento automático e fila de aprovação ajudam a reduzir o número de faltas e agilizar o processo de reserva. A plataforma é altamente adaptável, suportando hot-desking, desk hoteling e reservas tradicionais de salas de conferência, tornando-a uma solução versátil para locais de trabalho modernos e flexíveis.

Melhores funcionalidades do Roomzilla

Acesse check-ins digitais e cancelamentos automáticos para otimizar os espaços de trabalho

Reserve salas e espaços de coworking rapidamente com códigos QR

Defina regras de aprovação para salas ou recursos específicos, garantindo que apenas os espaços de alta prioridade sejam submetidos a revisão administrativa

Maximize a eficiência com mapas interativos e atualizações de reservas em tempo real

Limitações do Roomzilla

O recurso de relatórios não é suficientemente detalhado

Não possui aplicativo móvel

Preços do Roomzilla

Gratuito

Padrão: US$ 12/recurso

Negócios: US$ 20/sala e US$ 12/mesa por equipamento

Avaliações e comentários sobre o Roomzilla

G2: 4,3/5 estrelas (mais de 180 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

7. Robin (Ideal para empresas com grandes escritórios e equipes remotas)

via Robin

Para grandes empresas, gerenciar salas de conferência em escritórios amplos e em vários locais pode ser um pesadelo logístico, especialmente se você tiver um modelo de trabalho híbrido. Robin é um software de reserva de salas de reunião projetado para atender às necessidades dessas empresas.

Com hot desking, reservas prioritárias e uma visão geral centralizada das salas, você pode localizar rapidamente o espaço perfeito e resolver conflitos de agendamento para suas equipes remotas e no escritório. Você pode até reservar vagas de estacionamento e otimizar a exibição das salas e o layout do escritório com IA.

Principais funcionalidades do Robin

Reserve salas através do Microsoft Outlook e do MS Teams

Acesse sugestões automáticas de salas e mapas interativos do escritório

Garanta a utilização ideal das salas de reunião com IA para check-ins automatizados, proteção contra reuniões abandonadas e sugestões inteligentes de espaços

Ofereça aos funcionários e visitantes quiosques interativos com mapas para orientá-los nas instalações do seu escritório

Limitações do Robin

Editar a planta baixa é um pouco complexo e muitas vezes requer o suporte do provedor de serviços

O sistema de reservas através do Outlook não funciona corretamente

Preços Robin

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Robin

G2: 4,5/5 estrelas (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 estrelas (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Robin?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto da facilidade com que é possível gerenciar as salas e as informações sobre o que cada uma delas tem. Gosto da experiência do usuário do aplicativo, que o torna muito fácil de usar para nossa equipe

*Gosto da facilidade com que é possível gerenciar as salas e as informações sobre o que cada uma delas possui. Gosto da experiência do usuário do aplicativo, que o torna muito fácil de usar para nossa equipe

8. Teem da iOFFICE (Ideal para órgãos governamentais)

via Teem by iOFFICE

O Teem da iOffice é um sistema de reserva de salas de reunião autorizado pela FedRAMP, ideal para órgãos governamentais e empresas que lidam com dados altamente confidenciais.

Combina reservas de secretárias e salas com análises do local de trabalho e orientação. Também oferece Eptura AI para o ajudar a otimizar o seu espaço de trabalho e melhorar a eficiência operacional.

Além de reservar salas de reunião, você pode usá-lo para agendar a manutenção do espaço do escritório, fazer solicitações de serviços e acompanhar agendas de reuniões e orçamentos de equipamentos.

Este software de reserva de salas de reunião é útil para empresas e instituições educacionais que procuram uma plataforma unificada para gerenciar todos os aspectos das reservas no local de trabalho e do fluxo de visitantes.

Principais funcionalidades do Teem da iOFFICE

Acesse mapas interativos do escritório para reservar e localizar salas de reunião

Use IA para reservar espaços de trabalho de acordo com suas preferências e permita que os funcionários selecionem mesas próximas aos colegas

Veja dados sobre a utilização do seu espaço de trabalho, reservas e dados de locação no painel de análise

Integre com soluções de gerenciamento de visitantes e sinalização digital para melhorar sua experiência de agendamento de salas de conferência

Limitações do Teem by iOFFICE

Os usuários relatam um atendimento ao cliente insatisfatório

A ferramenta tem uma curva de aprendizagem íngreme

Preços do Teem da iOFFICE

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Teem da iOFFICE

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: 4,4/5 estrelas (mais de 40 avaliações)

🧠 Curiosidade: A famosa “regra das duas pizzas” da Amazon diz que nenhuma reunião deve ser tão grande que duas pizzas não sejam suficientes para alimentar todo o grupo. Uma ideia bastante interessante para evitar reuniões prolongadas e frustrantes, não é mesmo?

9. RoomRaccoon (Ideal para hotéis e resorts)

via RoomRaccoon

Reservas sobrepostas, atualizações manuais e solicitações constantes de reservas podem sobrecarregar até mesmo a equipe mais organizada de um hotel. O RoomRaccoon é um software completo de gerenciamento hoteleiro que se destaca na automação da administração da recepção e das operações administrativas para ambientes de hospitalidade.

O seu sistema de gestão de propriedades (PMS) inclui um robusto motor de reservas, um gestor de canais e relatórios em tempo real, permitindo aos hotéis e pensões simplificar as reservas de quartos e maximizar as receitas.

É uma solução inteligente que ajuda os hoteleiros a economizar tempo, reduzir erros e oferecer uma experiência perfeita, do check-in ao check-out.

Melhores funcionalidades do RoomRaccoon

Atualize automaticamente a disponibilidade de salas em todas as plataformas de reserva

Aceite pagamentos diretamente através da plataforma com faturamento seguro e automatizado

Envie e-mails e mensagens automáticas para confirmações, lembretes e vendas adicionais

Gerencie quartos, salas de reunião e espaços para eventos através do seu motor de reservas personalizável e mais de 300 integrações

Acompanhe as taxas de ocupação, receitas e tendências de reservas com análises integradas para uma gestão do espaço baseada em dados

Limitações do RoomRaccoon

É mais caro do que as alternativas

Falta integração com serviços de terceiros

Preços do RoomRaccoon

Entrada: $236/mês

Inicial: $300/mês

Premium: $441/mês

Empresa: $620/mês

Avaliações e comentários sobre o RoomRaccoon

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,2/5 estrelas (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o RoomRaccoon?

Uma avaliação da G2 diz:

O sistema é fácil de usar e funciona perfeitamente para o nosso hotel boutique. A vantagem é não ter que definir todo o mapeamento e preços para a OTA, o que pode ser complicado. É bom que eles tenham artigos e atendimento ao cliente para ajudar.

O sistema é fácil de usar e funciona perfeitamente para o nosso hotel boutique. A vantagem é não ter que definir todo o mapeamento e preços para a OTA, o que pode ser complicado. É bom que eles tenham artigos e atendimento ao cliente para ajudar.

10. Envoy (Ideal para otimizar a utilização de salas de conferência e a gestão do espaço do escritório)

via Envoy

O Envoy é um software de agendamento de salas de conferência para uma reserva intuitiva e eficiente de salas e gestão de espaços. Com indicadores de disponibilidade codificados por cores e exibições digitais da programação fora de cada sala de reunião, você pode encontrar e reservar facilmente o espaço certo para suas necessidades.

O sistema de reserva de salas de reunião até envia alertas em tempo real para reservar espaços menores e liberar salas através do Slack.

Os controles de privacidade e os lembretes automáticos de fim de reunião tornam este sistema de reserva de salas de reunião uma escolha sólida para organizações focadas em minimizar o desperdício de espaço.

Melhores funcionalidades do Envoy

Confirme a reserva da sala tocando em “check-in” na sala ou diretamente no Slack ou Teams

Identifique as salas e comodidades mais populares para otimizar o espaço do escritório

Liberação automática de salas para liberar espaço para reuniões urgentes

Encontre e reserve a sala disponível mais próxima a partir do aplicativo móvel Envoy com funcionalidade baseada em localização

Limitações do Envoy

Os usuários relatam que a ferramenta apresenta problemas de velocidade de carregamento

O preço pode aumentar se você tiver uma equipe grande

Preços do Envoy

Avaliações e comentários do Envoy

G2: 4,8/5 estrelas (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 420 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Envoy?

Uma avaliação da G2 diz:

Facilidade de uso e flexibilidade. É muito fácil adicionar novos campos de dados que precisamos capturar, e os materiais de treinamento são muito bem elaborados. O software é intuitivo por si só, mas os materiais são fáceis de seguir.

Facilidade de uso e flexibilidade. É muito fácil adicionar novos campos de dados que precisamos capturar, e os materiais de treinamento são muito bem elaborados. O software é intuitivo por si só, mas os materiais são fáceis de seguir.

