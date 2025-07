Modelos gratuitos de IOU para acompanhar empréstimos informais

Empresta dinheiro a um cliente, membro da equipe ou até mesmo a um amigo da família? Isso é generoso. Mas não manter um controle? Isso é arriscado.

Empréstimos informais são frequentemente feitos ou concedidos sem qualquer acompanhamento ou documentação, levando a pagamentos atrasados, cobranças incômodas e muito estresse.

Boas notícias? Você não precisa contratar um contador nem criar planilhas complicadas do zero.

Nosso guia oferece modelos de IOU gratuitos, facilitando o acompanhamento de empréstimos informais com clareza e tranquilidade. Vamos começar a acompanhar! 💰

O que são modelos de IOU?

Um modelo de nota promissória é um documento legal simples e informal usado para registrar empréstimos e condições de pagamento sem a complexidade de um contrato formal de empréstimo. I. O. U significa “I Owe You” (eu te devo). E um modelo de nota promissória inclui detalhes importantes, como o valor emprestado, a data de vencimento, a taxa de juros (se houver) e as partes envolvidas.

De empréstimos informais a pagamentos de freelancers, colocar os termos por escrito com um modelo de nota promissória mantém as expectativas claras e evita mal-entendidos.

📌 Lembre-se disso: sua nota promissória deve ser um documento simples e confiável que explique quanto é devido, quando será pago e se há termos como juros acumulados ou expectativa de pagamento de uma quantia única.

Melhores modelos de IOU

Pronto para oficializar as coisas? Aqui estão 21 modelos de IOU fáceis de usar que ajudam você a documentar dívidas da maneira certa:

1. Modelo de contrato de empréstimo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elabore e acompanhe os detalhes do empréstimo, como valor, taxa de juros e condições de pagamento, com o modelo de contrato de empréstimo do ClickUp

O modelo de contrato de empréstimo do ClickUp é perfeito para pessoas físicas ou jurídicas que precisam de uma maneira estruturada de documentar empréstimos ou financiamentos. Ele ajuda você a registrar todos os detalhes importantes do empréstimo, desde o valor e a taxa de juros até os cronogramas de pagamento que atendem às duas partes (semanal, mensal, anual ou personalizado).

Também inclui seções como renúncia do mutuário, termos de resolução de disputas e jurisdição legal, para garantir que o contrato seja equilibrado e aplicável caso algo dê errado.

✅ Ideal para: Freelancers, proprietários de pequenas empresas ou qualquer pessoa que empreste dinheiro e procure um contrato de empréstimo claro e rastreável, sem jargões jurídicos

2. Modelo de acordo de pagamento simples da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina claramente os termos de pagamento, o cronograma e as obrigações entre o devedor e o credor usando o modelo de acordo de pagamento simples do ClickUp

O modelo de acordo de pagamento simples da ClickUp simplifica pagamentos únicos ou recorrentes entre duas partes que desejam evitar confusão e manter todos os termos documentados desde o início.

Integrado ao ClickUp Docs, ele define claramente quando os pagamentos vencem e o que acontece se eles não forem efetuados, para evitar disputas e manter todas as partes envolvidas em sintonia. Ele também inclui cláusulas legais, como responsabilidade do sucessor e jurisdição, para tornar o contrato mais robusto.

No Docs, o ClickUp Tasks ajuda você a atribuir acompanhamentos e acompanhar ações de pagamento. Você também pode usar lembretes recorrentes para ficar por dentro das datas de vencimento, facilitando o gerenciamento de pagamentos sem rastreamento manual.

✅ Ideal para: Freelancers, coaches ou pequenas empresas que desejam simplificar acordos de pagamento únicos ou recorrentes com clientes

3. Modelo de carta de acordo da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie contratos flexíveis de empréstimo ou parcelamento com termos de pagamento claramente definidos usando o modelo de carta de acordo da ClickUp

O modelo de carta de acordo da ClickUp ajuda freelancers, agências ou proprietários de pequenas empresas a documentar expectativas claras em contratos de prestação de serviços.

O modelo define o escopo do projeto e as condições de pagamento antecipadamente, garantindo que ambas as partes estejam alinhadas antes do início do trabalho. Você pode anotar o método e o prazo preferidos para os pagamentos, para que não haja suposições ou confusão no acompanhamento posteriormente.

Para garantir que tudo esteja em conformidade com a lei, o modelo vem com cláusulas integradas para proteção contra riscos e flexibilidade, como termos de indenização e alteração, sem tornar o documento muito complicado.

✅ Ideal para: Empreiteiros, consultores ou pequenas equipes que estão entrando em uma nova parceria comercial ou projeto e desejam uma maneira rápida e clara de documentar os termos.

🧠 Você sabia? A primeira nota promissória conhecida na Grã-Bretanha data de 8 de janeiro de 57 d.C. e foi descoberta entre tábuas de escrita romanas sob a sede da Bloomberg em Londres. Essa tábua de madeira, com inscrições em latim cursivo, é o primeiro registro de atividade comercial no que hoje é o distrito financeiro de Londres.

4. Modelo de contrato de compra da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente facilmente as informações do vendedor e do comprador, os detalhes do item e as condições de pagamento usando o modelo de contrato de compra do ClickUp

O modelo de contrato de compra da ClickUp é útil para qualquer pessoa que precise formalizar a compra ou venda de mercadorias, seja você responsável por compras, administrador de uma empresa ou gerente de vendas independente.

Ele oferece espaço personalizável para adicionar informações do vendedor e do comprador, incluindo a marca da empresa, como logotipos, e descrever exatamente o que está sendo trocado com especificações e fotos do item.

Ele também permite definir as condições de pagamento, como o preço acordado e como o dinheiro será transferido. Você pode adicionar suas próprias condições e, depois que ambas as partes assinarem, você terá um contrato claro e profissional em arquivo.

✅ Ideal para: Freelancers, startups ou empresas que lidam com compras, vendas ou acordos com fornecedores que exigem documentação clara e rastreável

5. Modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina funções, condições de pagamento e escopo do trabalho de forma clara usando o modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp

O modelo de contrato para prestadores de serviços da ClickUp foi criado para empresas, startups e agências que trabalham com prestadores de serviços independentes ou freelancers. Ele ajuda você a estabelecer um contrato juridicamente válido que define a relação, as condições de pagamento, o escopo do trabalho e muito mais.

O modelo detalha as responsabilidades do prestador de serviços e do cliente, incluindo os serviços esperados e como os pagamentos serão feitos. Você também pode incluir cláusulas para maior clareza a longo prazo, como duração do contrato, renovação e como lidar com alterações.

Os toques finais? Uma seção sobre a lei aplicável e espaço para as assinaturas de ambas as partes para selar o acordo.

✅ Ideal para: Empresas, agências e empreendedores individuais que precisam de um documento legalmente vinculativo para contratar prestadores de serviços e freelancers para práticas comerciais transparentes

6. Modelo de contrato de locação comercial ClickUp (Texas)

Obtenha um modelo gratuito Defina os termos do contrato de locação, regras de ocupação e condições de aluguel com o modelo de contrato de locação do ClickUp Texas

Ao lidar com aluguéis comerciais, as coisas podem ficar confusas rapidamente. O modelo de contrato de locação comercial da ClickUp ajuda proprietários e inquilinos no Texas a documentar corretamente seus contratos de aluguel, definindo claramente os termos e minimizando confusões.

Este modelo inclui vários detalhes essenciais do contrato de locação, como a data de vencimento do aluguel, o depósito de segurança e os limites de ocupação. Você também pode documentar detalhes da propriedade, como localização e número de cômodos, proporcionando aos locadores e locatários um ponto de referência comum desde o primeiro dia.

Ele também cobre situações práticas de locação que muitos ignoram, como o que acontece se o aluguel for pago com atraso, como são feitas as inspeções de mudança ou quem é responsável por danos. Você pode até definir regras para animais de estimação ou adicionar uma cláusula de conformidade com base nas leis locais para evitar disputas.

✅ Ideal para: Proprietários ou profissionais do setor imobiliário no Texas que administram imóveis comerciais e precisam de um contrato de locação personalizável

7. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina expectativas claras para serviços, pagamentos e termos de rescisão usando o modelo de contrato de serviços da ClickUp

O modelo de contrato de serviços da ClickUp ajuda freelancers e consultores a definir claramente os serviços que estão prestando e quando os pagamentos devem ser feitos. Ele ajuda a delinear o escopo do trabalho, definir prazos e garantir que ambas as partes permaneçam alinhadas.

Você também pode deixar notas ou registrar atualizações ao longo do processo, criando uma única fonte de verdade para o acordo. Além disso, ele funciona como um registrador. Assim, se um cliente esquecer o que assinou (todos nós já passamos por isso 😅), você terá o acordo pronto para revisar.

✅ Ideal para: Freelancers, agências e prestadores de serviços que desejam definir claramente seu trabalho e evitar alterações no escopo

💡 Dica profissional: Se você gerencia vários contratos de clientes, usar um software de gerenciamento de contratos junto com este modelo pode ajudar a otimizar atualizações, aprovações e controle de versões.

8. Modelo de contrato de fornecedor ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina funções, entregas e prazos dos fornecedores com o modelo de contrato de fornecedor do ClickUp

O modelo de contrato de fornecedor da ClickUp foi criado para equipes de compras, gerentes de projeto e proprietários de empresas que precisam formalizar relacionamentos com fornecedores e definir expectativas claras.

Criado para responsabilidade mútua, ele ajuda a esclarecer preços, termos de entrega, responsabilidades e prazos. E mais? Você pode gerenciar vários contratos com fornecedores em um só lugar, atualizá-los conforme necessário e até mesmo colaborar com equipes internas durante as negociações.

Se você também estiver acompanhando essas transações para fins contábeis, conferir alguns exemplos de razão geral pode ajudá-lo a categorizar os pagamentos de fornecedores e manter registros organizados.

✅ Ideal para: Pequenas empresas e equipes de compras que gerenciam relacionamentos com fornecedores e precisam de acordos claros e confiáveis desde o primeiro dia

Pergunta frequente: uma nota promissória por escrito é legal? Resposta: Para que uma nota promissória tenha valor legal, ela deve indicar claramente: O valor do dinheiro emprestado

Os nomes do mutuário e do credor

Condições de reembolso (como quando e como os pagamentos serão efetuados)

Quaisquer valores de parcelas de juros iguais ou pagamentos únicos esperados

Assinaturas do mutuário e do credor

9. Modelo de contas a pagar do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o status das faturas, as condições de pagamento e os detalhes dos fornecedores em um só lugar usando o modelo de contas a pagar do ClickUp

O modelo de contas a pagar do ClickUp foi criado para equipes financeiras e operacionais que lidam com faturas de vários fornecedores. Ele ajuda a otimizar o acompanhamento de faturas e o processamento de pagamentos com etapas claramente definidas, como recebimento, descrição, encaminhamento e verificação.

O modelo inclui campos essenciais para registrar detalhes do fornecedor, tipos de pagamento (como pagamento total ou parcial) e datas importantes da fatura. Você também pode registrar valores devidos e acompanhar IDs de tarefas e prioridades para um processamento de pagamentos mais tranquilo.

Além disso, com lembretes e fluxos de trabalho automatizados, você nunca mais precisará correr atrás de prazos manualmente. Combine-o com os modelos de relatórios de despesas do Clickup para obter uma visão clara do dinheiro que sai e dos gastos internos.

✅ Ideal para: Proprietários de empresas, contadores ou qualquer pessoa que gerencie pagamentos recorrentes e precise de uma maneira confiável e rastreável de controlar as saídas de dinheiro

10. Modelo de contrato de aluguel ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina claramente os termos do aluguel, o uso da propriedade e as responsabilidades tanto para os proprietários quanto para os inquilinos com o modelo de contrato de aluguel do ClickUp

Projetado para uso residencial, o modelo de contrato de aluguel do ClickUp ajuda proprietários e inquilinos a criar contratos de aluguel simples, sem jargões jurídicos complexos. Ele abrange informações básicas, como valor do aluguel, duração do contrato, depósito e endereço do imóvel, além de detalhes opcionais, como pré-pagamentos e regras de serviços públicos.

Também inclui seções úteis sobre uso da propriedade, inspeções e rescisão do contrato para evitar confusão posteriormente. Integrado ao ClickUp Docs, este modelo permite atribuir acompanhamentos e armazenar contratos assinados em um só lugar, o que é ideal para gerenciar várias unidades de aluguel com facilidade.

✅ Ideal para: Proprietários independentes ou pequenos administradores de imóveis que desejam um contrato de aluguel claro, profissional e fácil de gerenciar e atualizar

11. Modelo de fatura freelance do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gere faturas profissionais e acompanhe pagamentos pendentes de projetos de clientes usando o modelo de fatura freelance do ClickUp

O modelo de fatura para freelancers da ClickUp ajuda freelancers a criar faturas profissionais e elegantes rapidamente, para que você receba seus pagamentos sem sobrecarregar a administração. Este modelo inclui campos personalizáveis para detalhes do cliente, serviços, condições de pagamento e informações bancárias para facilitar o recebimento dos pagamentos.

Melhor ainda, você pode acompanhar todas as faturas em tempo real, manter-se atualizado com notificações e até mesmo organizar várias faturas com a visualização em tabela ou lista do ClickUp.

E se você também estiver controlando suas finanças gerais, combine isso com modelos de balanço patrimonial pessoal para ter uma visão mais clara do seu fluxo de caixa.

✅ Ideal para: Freelancers e empreendedores individuais que desejam faturas rápidas, rastreáveis e com aparência profissional

12. Modelo de fatura para prestadores de serviços independentes da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Envie solicitações de pagamento formais e registre serviços freelance de maneira profissional usando o modelo de fatura para prestadores de serviços independentes do ClickUp

O modelo de fatura para prestadores de serviços independentes da ClickUp ajuda você a acompanhar seus ganhos com faturas claras e detalhadas, sem a confusão do acompanhamento manual.

Este modelo facilita a inclusão de tudo o que os clientes precisam: escopo do trabalho, horas, taxas, impostos e datas de vencimento. Você pode até mesmo detalhar os serviços e despesas linha por linha, tornando sua fatura cristalina e à prova de disputas, enquanto controla os pagamentos pendentes.

Se você costuma ter dificuldade em pedir pagamentos de maneira profissional, este modelo também oferece ferramentas para você se manter firme e amigável ao mesmo tempo.

✅ Ideal para: Contratantes independentes que lidam com vários clientes ou projetos e precisam de uma maneira clara e confiável de faturar e acompanhar com eficiência

13. Modelo de IOU da Smallpdf

via Smallpdf

O Modelo de IOU da Smallpdf é ideal para acordos de empréstimo informal entre amigos, familiares ou colegas. É fácil de preencher e suporta condições de reembolso simples, como pagamentos únicos ou parcelados. Você também pode incluir juros ou datas de desembolso, quando necessário.

Fácil de preencher e assinar, ele garante que ambas as partes estejam de acordo com os termos, sem a necessidade de um contrato formal, e também pode ajudar a acompanhar dívidas menores ou monitorar KPIs financeiros pessoais.

✅ Ideal para: Pessoas que precisam de um documento legal de IOU rápido e fácil para uso pessoal ou informal, sem cadastros e sem complicações

14. Modelo de nota promissória da eSign

via eSign

Este Modelo de IOU da eSign abrange os principais termos de reembolso e datas de vencimento, ao mesmo tempo que oferece peso legal adicional através de funcionalidades como a confissão de julgamento do mutuário (quando permitido).

Você pode finalizar o contrato com assinaturas digitais do tomador, do credor e de uma testemunha, diretamente na plataforma eSign, tornando o processo oficial e eficiente.

✅ Ideal para: Pessoas que emprestam dinheiro a amigos, familiares ou colegas e desejam um contrato simples e estruturado com detalhes de reembolso integrados

15. Modelo de nota promissória da PandaDoc

via PandaDoc

O modelo de nota promissória da PandaDoc é ideal para documentar empréstimos pessoais ou comerciais estruturados. Ele oferece flexibilidade nos prazos de pagamento, permite incluir fiadores opcionais e divide os juros em parcelas iguais ao longo de um período definido.

Existem cláusulas como responsabilidade conjunta, direitos de alteração e lei aplicável, tornando este modelo de nota promissória bastante detalhado.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que empreste dinheiro e queira um contrato de IOU flexível, mas bem estruturado, com elementos legais opcionais, como juros, co-signatários ou parcelas

16. Modelo de nota promissória para empréstimo pessoal da Template.net

O modelo de IOU para empréstimos pessoais da Template.net oferece uma maneira clara e respeitosa de documentar a transação, seja entre amigos, familiares ou colegas.

Ele se concentra na simplicidade, mantendo os registros organizados com detalhes importantes, como o valor do empréstimo e a data de vencimento. Também é uma ferramenta útil se você está tentando organizar suas finanças e deseja manter um registro organizado dos seus empréstimos pessoais.

✅ Ideal para: Pessoas físicas que emprestam ou tomam emprestado uma grande quantia de dinheiro e desejam um contrato claro e fácil de preencher

17. Modelo de nota promissória da Template.net

O Modelo de nota promissória da Template.net combina a natureza direta de uma nota promissória com a estrutura jurídica de uma nota promissória, garantindo clareza, aplicabilidade e proteção para ambas as partes.

Ele descreve um plano de reembolso de 24 meses com uma taxa de juros anual de 5%, uma multa de US$ 50 por pagamentos atrasados e uma cláusula de pré-pagamento que permite ao mutuário quitar o empréstimo antecipadamente sem penalidade.

✅ Ideal para: Pessoas físicas ou credores que oferecem empréstimos formais com juros e desejam uma promessa de pagamento documentada e com valor legal

18. Modelo de nota promissória para clientes da Template.net

O modelo de nota promissória do Template.net é um documento personalizável criado para formalizar acordos de empréstimo entre mutuários e credores. Ele inclui seções para informações do mutuário e do credor, valor principal, condições de pagamento, taxa de juros, termos do acordo, termos adicionais e assinaturas do credor e do mutuário.

O modelo facilita a descrição dos detalhes da dívida em linguagem simples: quanto é devido, por quem e quando o saldo restante deve ser pago.

✅ Ideal para: Empresários ou freelancers que concedem crédito ou favores financeiros a clientes e precisam de um documento de IOU com a marca do cliente que pareça profissional

💡 Dica profissional: para o seu empréstimo, é uma boa ideia acompanhar a parte do principal separadamente dos juros para evitar confusão. O principal é o valor original emprestado, e os valores das parcelas de juros são iguais ao total dos juros divididos igualmente pelo período de reembolso.

19. Modelo de IOU para pagamento de aluguel da Template.net

O Modelo de IOU para pagamento de aluguel da Template.net documenta aluguéis em atraso entre locador e locatário com campos importantes, incluindo aluguel total devido, datas de vencimento original e nova e juros de mora (5% ao mês).

Os termos esclarecem que o não pagamento pode acarretar juros adicionais, e uma seção de assinatura confirma o reconhecimento da dívida e das condições de reembolso pelo mutuário.

✅ Ideal para: Proprietários e inquilinos que lidam com atrasos no pagamento do aluguel e desejam esclarecer novos termos por escrito sem aumentar a tensão

20. Modelo de reconhecimento de dívida por Template.net

O Modelo de IOU de Reconhecimento de Dívida da Template.net é usado para confirmar uma dívida existente por escrito. 🧾 Inclui campos básicos como nomes do mutuário e do credor, valor do empréstimo, informações de contato e prazo de reembolso.

Há também espaço para as assinaturas do mutuário e do credor e de uma testemunha opcional, tornando-o uma maneira prática de colocar acordos verbais anteriores ou saldos pendentes por escrito, sem precisar redigir um novo contrato de empréstimo.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que já tenha emprestado dinheiro e agora deseja um reconhecimento por escrito da dívida para documentar claramente o acordo e os termos de reembolso

21. Modelo de nota promissória da Wondershare

via Wondershare

O Modelo de IOU da Wondershare é simples, bem estruturado e adequado tanto para dinheiro quanto para itens não monetários, como equipamentos, terrenos ou outros bens.

O modelo cobre o essencial, como nomes, valor devido, método de pagamento e data de vencimento, além de oferecer extras como campos opcionais para juros e notas legais. É mais estruturado do que uma nota promissória básica, mas ainda assim fácil de personalizar usando qualquer editor de texto básico.

✅ Ideal para: Pessoas físicas ou pequenas empresas que desejam um modelo de nota promissória flexível e disponível para download, que funcione tanto para dívidas monetárias quanto não monetárias

O que torna um modelo de nota promissória bom?

Um bom modelo de nota promissória mantém tudo claro e evita* momentos do tipo “Espere, qual era o acordo mesmo?”.

Veja o que ele tem a oferecer:

Personalização: personalize campos para nomes, valor emprestado, datas de vencimento e notas para que se adequem a qualquer acordo

Acompanhamento de pagamentos: registre todas as transações de empréstimos, acompanhe os pagamentos, defina lembretes e fique em dia com os prazos

Lembretes e listas de verificação: use modelos que permitem acompanhar pagamentos recorrentes ou pendentes, como uma lista de tarefas

Colaboração: compartilhe o documento com todas as partes envolvidas para evitar falhas de comunicação

Flexibilidade: ajuste planos de pagamento, valores ou prazos rapidamente, sem precisar começar do zero

Basicamente, escolha um modelo simples, mas completo. Aqui está uma breve descrição dos elementos essenciais que todo bom modelo de nota promissória deve incluir:

Elemento da nota promissória Por que isso é importante? Nomes completos de ambas as partes Esclarece quem está emprestando e quem está tomando emprestado 🧍‍♀️ Valor exato do empréstimo Evita erros ao escrever em números e palavras 💸 Data da transação Registra quando o empréstimo foi concedido 📅 Data ou cronograma de reembolso Defina um cronograma de pagamentos claro, seja para um pagamento único ou recorrente ⏳ Condições de reembolso Especifica se inclui juros 🧾 Assinaturas de ambas as pessoas Adicione uma camada de confiança legal e mútua ✍️ Formato editável e acessível Facilita a reutilização, atualização ou compartilhamento digital 📱

Acompanhe empréstimos informais da maneira certa com o ClickUp

Emprestar dinheiro sem documentação pode levar a confusão ou, pior ainda, à perda de confiança. Seja um pequeno favor ou um acordo sério, ter o modelo de nota promissória certo pode poupar-lhe stress mais tarde.

O ClickUp oferece uma maneira organizada e flexível de gerenciar todos os tipos de documentos relacionados a empréstimos. De simples acordos de pagamento a contratos detalhados com fornecedores, há um modelo para cada situação. E a melhor parte? Você não precisa ser um especialista jurídico para usá-los.

Então vá em frente, escolha o modelo que melhor se adapta às suas necessidades, preencha-o e compartilhe-o com confiança. ✅

