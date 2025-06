as 11 melhores ferramentas de mensagens de voz para uma comunicação perfeita em 2025

Sabe o que é subestimado? O som da voz de alguém a atravessar o ruído de mensagens de texto intermináveis e e-mails frios. É acolhedor. É humano.

E, claramente, as pessoas estão aderindo: os usuários do WhatsApp enviam 7 bilhões de mensagens de voz por dia. Seja uma atualização rápida, uma apresentação com personalidade ou uma conversa casual, as mensagens de voz agregam algo que nenhum emoji jamais poderia oferecer.

Desde mensagens de voz sem toque para equipes de vendas até arquivos de áudio que dão um toque pessoal, essas ferramentas ajudam você a se conectar de uma forma que realmente fica na memória. Então, pegue seu telefone, respire fundo e prepare-se para soar como alguém que vale a pena ouvir.

Aqui estão 11 ferramentas de mensagens de voz que transformam ruído em conversa.

As mensagens de áudio economizam tempo, ajudam a esclarecer relatórios detalhados e até contribuem para a satisfação do cliente. Veja o que você deve procurar ao escolher uma ferramenta de mensagens de voz:

Qualidade de áudio : procure ferramentas com redução de ruído e reprodução nítida para evitar distorções

Facilidade de uso : uma interface simples com opções rápidas de gravação e reprodução garante eficiência

Suporte multiplataforma : as melhores ferramentas funcionam em vários dispositivos, de celulares a computadores

Integrações : se você usa o Slack, o WhatsApp ou aplicativos de gerenciamento de projetos, a integração perfeita pode aumentar a produtividade

Recursos de transcrição : transcrições com tecnologia de IA ajudam a converter notas de voz em texto para facilitar a consulta e comunicar-se de forma eficaz quando necessário

Controles de reprodução : recursos como ajuste de velocidade, retrocesso e marcação de páginas tornam a audição mais flexível

Privacidade e segurança : a criptografia de ponta a ponta garante que as mensagens confidenciais permaneçam protegidas

Armazenamento e sincronização na nuvem : a capacidade de salvar e acessar mensagens em vários dispositivos é fundamental para o uso a longo prazo

Ferramentas de colaboração: para equipes, opções como notas de voz compartilhadas, marcação e atribuição de tarefas melhoram o fluxo de trabalho

💡 Dica profissional: para melhorar a clareza das suas mensagens de voz, considere usar aplicativos com recursos de supressão de ruído. Por exemplo, o SyncUps da ClickUp permite que você acesse a redução de ruído aprimorada durante chamadas e mensagens de voz.

Aqui estão 11 ferramentas de mensagens de voz a serem consideradas:

1. ClickUp (Ideal para colaboração em equipe com notas de voz)

Deixe suas conversas acontecerem onde você trabalha com o ClickUp Chat

O Slack revolucionou a comunicação com seu estilo único de canais e threads. Equipes distribuídas passaram a trabalhar mais rápido e colaborar melhor. No entanto, uma década depois, seu estilo de comunicação se tornou um obstáculo adicional, em vez de uma vantagem.

O chat permanece desconectado e contextos importantes se perdem nas conversas.

Felizmente, existe o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, que integra chat e mensagens de áudio diretamente em sua plataforma, tornando a comunicação mais rápida e rica em contexto.

💜ClickUp Chat

O ClickUp Chat permite gravar e enviar mensagens de voz em vez de digitar longas explicações. Com um recurso de notas de voz diretamente na plataforma, as equipes podem se comunicar de forma eficaz sem precisar alternar entre várias ferramentas.

Além disso, suas conversas relacionadas ao trabalho ficam ao lado do seu trabalho real, ajudando você a selecionar tarefas, informações e atribuir itens de ação na janela do chat, sem precisar alternar entre guias.

Você também pode aproveitar sugestões baseadas em IA para resumir conversas, gerar respostas, converter linguagem falada em texto ou reformular mensagens rapidamente.

Colabore instantaneamente com o ClickUp Syncups para uma comunicação perfeita entre equipes

Adicione o SyncUps — check-ins curtos e diretos diretamente no Chat — e você terá um espaço completo para colaboração em tempo real. O resultado? Intenções mais claras, menos mal-entendidos e um aumento de 20% na eficiência da comunicação da equipe.

💜 ClickUp Docs

E o ClickUp não se limita ao chat. Você pode adicionar mensagens de voz na forma de clipes de voz para documentar comentários no ClickUp Docs.

Adicione clipes de voz aos comentários no ClickUp Docs para melhorar o contexto

Isso facilita o compartilhamento de atualizações ou instruções detalhadas. Você também pode usar mensagens de áudio nas tarefas do ClickUp, que podem ser transcritas se o ClickUp AI estiver ativado, fornecendo documentação escrita junto com os arquivos de áudio.

Com o ClickUp Assign Comments, você pode atribuir sua mensagem de nota de áudio a um membro da equipe. Isso torna a mensagem um item acionável, em vez de apenas parte de uma discussão. Essas mensagens geram notificações e podem ser rastreadas, transformando conversas casuais em acompanhamentos claros.

Você também pode resolver comentários diretamente nas Tarefas ou nos Documentos, garantindo que os ciclos de feedback permaneçam eficientes e organizados. Para as equipes, isso significa o fim das suposições e das intermináveis discussões para esclarecer dúvidas.

💜 ClickUp Clips

Grave e compartilhe vídeos da tela para explicar ideias com mais rapidez e clareza com o ClickUp Clips

Precisa de algo ainda mais detalhado? O ClickUp Clips permite gravar sua tela com narração em voz — e não é apenas para tutoriais. Você também pode usá-lo para compartilhar rapidamente mensagens de voz gravadas diretamente em tarefas ou bate-papos.

Seja para integrar um novo colega de equipe, explicar o escopo de um projeto ou esclarecer feedbacks, o Clips ajuda você a se comunicar com clareza sem precisar marcar outra reunião.

E como tudo fica documentado e rico em contexto, sua equipe pode consultá-lo a qualquer momento, mantendo a colaboração assíncrona, eficiente e alinhada.

Melhores recursos do ClickUp

Deixe notas de voz diretamente no ClickUp Chat para se comunicar mais rapidamente sem precisar digitar

Permita a colaboração assíncrona, permitindo que os colegas de equipe ouçam e respondam quando for conveniente para eles

Reduza as reuniões usando notas de voz para atualizações, instruções e esclarecimentos

Sincronize mensagens de voz entre dispositivos para acessá-las no seu computador ou celular

Recupere mensagens de voz anteriores facilmente, sem perder o contexto

Controle quem pode acessar e responder às mensagens de voz com permissões personalizáveis

Limitações do ClickUp

A plataforma rica em recursos envolve uma ligeira curva de aprendizagem

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Shaymah A., usuária do ClickUp, diz:

Adoro os recursos integrados do ClickUp! Posso trabalhar diretamente em planilhas incorporadas através do ClickUp; posso fazer com que meus clientes enviem contratos, gravações de voz de qualquer reunião que tenham com fornecedores, etc. Posso até enviar e-mails diretamente através do ClickUp. O processo é perfeito e tudo é feito em um só lugar!

🧠 Curiosidade: falar é até três vezes mais rápido do que digitar. Um estudo da Universidade de Stanford descobriu que as pessoas alcançavam 161 palavras por minuto usando a fala, em comparação com apenas 53 usando um teclado em inglês. Não se trata apenas de velocidade, mas de uma economia significativa de tempo em reuniões, atualizações e comunicações diárias!

2. Slack (ideal para comunicação no local de trabalho com mensagens de voz)

através do Slack

Check-ins rápidos, atualizações de projetos e discussões em equipe nem sempre precisam de mensagens de texto longas. As mensagens de voz no Slack oferecem uma maneira mais natural de se comunicar, permitindo que os usuários expliquem ideias complexas com mais rapidez.

O recurso Huddles facilita a comunicação no local de trabalho e se tornou uma maneira rápida de substituir reuniões desnecessárias. Em vez de lidar com intermináveis conversas no Slack, as equipes podem enviar atualizações rápidas por voz e manter o ritmo.

Com integrações para gerenciamento de projetos, compartilhamento de documentos e automação, o Slack funciona bem para equipes que precisam de mais do que apenas mensagens de voz. Ele mantém tudo conectado, desde reuniões diárias e listas de contatos até atualizações urgentes de projetos.

Melhores recursos do Slack

Envie mensagens de voz que são automaticamente transcritas e pesquisáveis

Reaja às mensagens de voz com emojis em vez de responder

Compartilhe mensagens de voz em vários canais e DMs

Integre com aplicativos de terceiros para automação de voz avançada

Limitações do Slack

Sem transcrição ou edição integrada para mensagens de voz

Reuniões podem interromper o trabalho intenso se forem excessivas

Preços do Slack

Gratuito

Pro : US$ 8,75/mês por usuário

Business+ : US$ 15/mês por usuário

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 34.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Uma avaliação da G2 diz:

É super útil e lida com tudo de forma eficiente. Os atalhos e lembretes são ótimos. Além disso, as integrações e o recurso API também são muito úteis.

💡 Dica profissional: use aplicativos de mensagens de voz com recursos de transcrição para converter palavras faladas em texto rapidamente, facilitando a consulta e a pesquisa.

3. WhatsApp (ideal para mensagens de voz pessoais e comerciais)

através do WhatsApp

As mensagens de voz do WhatsApp são uma boa alternativa ao e-mail. Elas permitem que os usuários enviem atualizações rápidas, explicações longas ou até mesmo reações emocionais sem precisar digitar no teclado.

Os controles de velocidade de reprodução facilitam a compreensão de mensagens longas, e a criptografia de ponta a ponta do aplicativo garante a privacidade.

Para empresas, o WhatsApp Business adiciona ferramentas para interações com clientes, incluindo respostas automáticas e integrações com CRM. O suporte a vários dispositivos significa que as mensagens permanecem acessíveis em celulares e computadores, eliminando o incômodo de alternar entre dispositivos.

Os melhores recursos do WhatsApp

Exclua mensagens de voz enviadas para todos

Ouça mensagens de voz a uma velocidade 1,5x ou 2x

Visualize as mensagens de voz antes de enviar

Grave sem usar as mãos, sem precisar manter o botão pressionado

Encaminhe mensagens de voz sem perder qualidade

Limitações do WhatsApp

Sem transcrição integrada para converter voz em texto

Mensagens de voz grandes ocupam espaço de armazenamento

Preços do WhatsApp

Gratuito

WhatsApp Business API: Preço personalizado

Avaliações e comentários do WhatsApp

G2: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 16.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WhatsApp?

Uma avaliação da G2 diz:

Você pode fazer conexões rápidas por voz e texto com outras pessoas para uso comercial e privado, além de oferecer um ótimo suporte ao cliente. É uma boa maneira de se comunicar todos os dias e muito fácil de usar.

📖 Leia também: WhatsApp vs. Google Messages: qual aplicativo de chat é melhor?

👀 Você sabia? 30% dos americanos usam notas de voz semanalmente.

4. Telegram (ideal para mensagens de voz seguras e em grande escala)

através do Telegram

Mensagens de voz longas costumam ocupar muito espaço no armazenamento do telefone, mas o Telegram resolve esse problema armazenando-as na nuvem.

Isso facilita o acesso às mensagens de voz a partir de qualquer dispositivo, sem se preocupar com a falta de espaço. Para discussões em grupo, os chats de voz do Telegram funcionam como um fórum de áudio ao vivo, onde os participantes podem entrar e sair sem iniciar uma chamada formal.

A plataforma é popular entre aqueles que procuram uma alternativa aos aplicativos de mensagens convencionais, especialmente para comunidades maiores e discussões públicas.

Melhores recursos do Telegram

Agende mensagens de voz usando bots

Edite mensagens de voz enviadas com bots de conversão de voz em texto

Envie mensagens de voz que se autodestruem em Chats Secretos

Pause e retome a gravação de voz antes de enviar

Reproduza mensagens de voz fora do chat com reprodução flutuante

Mensagens seguras com chats secretos criptografados

Limitações do Telegram

Menos popular para comunicação empresarial

Sem transcrição integrada para mensagens de voz

Preços do Telegram

Gratuito

Telegram Premium: Preço personalizado (dependendo da localização)

Avaliações e comentários sobre o Telegram

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Telegram?

Uma avaliação da Capterra diz:

A facilidade de uso! É muito fácil baixar e começar a usar. Semelhante a outros aplicativos de mensagens, mas você pode ter grupos somente para visualização e encontrar grupos para participar, o que eu gostei muito. É um aplicativo seguro e eu adoro os recursos como compartilhamento de vídeos/fotos, notas de voz, reações às mensagens e compartilhamento de arquivos.

📖 Leia também: Comunicação formal x informal: diferenças, semelhanças e dicas para melhorar

5. Discord (ideal para comunidades e mensagens de voz para jogos)

através do Discord

Nem toda conversa precisa começar com uma ligação telefônica. Os canais de voz do Discord permitem que os usuários entrem e saiam das discussões usando mensagens de correio de voz sem toque.

É útil para comunidades, grupos de jogos e sessões de estudo, tornando a comunicação mais natural e ininterrupta. Para atualizações rápidas, as mensagens de voz em DMs oferecem uma maneira simples de compartilhar pensamentos sem digitar. O recurso “push-to-talk” ajuda a filtrar o ruído de fundo, mantendo as conversas nítidas mesmo em ambientes barulhentos.

Melhores recursos do Discord

Participe de canais de voz a qualquer momento sem precisar fazer uma chamada formal

Envie mensagens de voz em DMs para atualizações rápidas e assíncronas do trabalho

Transmita arquivos de áudio de alta qualidade com latência mínima

Alterne facilmente entre push-to-talk e microfone aberto

Grave discussões em canais de voz com bots

Ative a supressão de ruído para reduzir os sons de fundo

Limitações do Discord

Carece de recursos voltados para negócios, como gerenciamento estruturado de tarefas

Sem transcrição de mensagens de voz

Preços do Discord

Gratuito

Nitro Basic: US$ 2,99/mês

Nitro: US$ 9,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Discord

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: 4,7/5 (mais de 490 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Discord?

Um usuário da Capterra diz:

Gosto de tudo no Discord. Os recursos mais atraentes são a comunicação perfeita com pessoas de qualquer lugar do mundo e o compartilhamento e armazenamento de mídia entre dispositivos.

🧠 Curiosidade: O FBI recomenda o uso de aplicativos de mensagens criptografadas para chamadas e mensagens de texto para se proteger contra ameaças cibernéticas, destacando que “a criptografia é sua aliada” na proteção das comunicações pessoais.

📖 Leia também: Discord vs. WhatsApp: qual aplicativo de mensagens é melhor para o trabalho?

6. Google Voice (ideal para transcrição de mensagens de voz comerciais e pessoais)

através do Google Voice

Gerenciar vários números de telefone pode ser frustrante, especialmente quando se precisa conciliar chamadas pessoais e profissionais. O Google Voice simplifica as coisas, fornecendo um único número que funciona em todos os dispositivos.

É mais do que apenas um aplicativo de chamadas, oferecendo transcrição de mensagens de voz. Isso garante que as mensagens sejam convertidas instantaneamente em texto, facilitando sua revisão em qualquer lugar.

Para empresas, ele se integra ao Google Workspace, tornando-se uma opção prática para equipes que já utilizam o Gmail, o Calendário e o Drive. A filtragem de spam também ajuda a bloquear chamadas indesejadas, enquanto o encaminhamento de chamadas garante que mensagens importantes sejam entregues.

Principais recursos do Google Voice

Encaminhe mensagens de voz para o seu e-mail

Sincronize mensagens de voz em vários dispositivos

Ligue para números internacionais com tarifas mais baixas diretamente do aplicativo

Envie mensagens de voz sem toque

Acesse mensagens de voz de qualquer dispositivo com armazenamento em nuvem

Limitações do Google Voice

Disponível apenas em alguns países

Requer uma conta Google para todas as funcionalidades

Preços do Google Voice

Gratuito

Starter : US$ 10/mês (até 10 usuários)

Padrão: US$ 20/mês (número ilimitado de usuários)

Premier: US$ 30/mês (número ilimitado de usuários)

Avaliações e comentários do Google Voice

G2: 4,1/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Voice?

Uma avaliação da G2 diz:

Facilita as chamadas internacionais. Adoro ter um lugar para receber mensagens SMS e transcrições de mensagens de voz.

🧠 Dica útil: as notas de voz podem criar uma sensação de proximidade e conexão entre as pessoas. Ao contrário das mensagens de texto, ouvir a voz de alguém pode transmitir emoções e nuances, tornando as interações mais pessoais e sinceras.

7. Apple iMessage (ideal para usuários de iPhone com mensagens de voz integradas)

através do Apple iMessage

Tocar na tela nem sempre é prático, por isso o recurso de mensagens de voz da Apple no iMessage é ideal para conversas rápidas. O aplicativo permite que os usuários gravem e enviem notas de voz diretamente no chat, sem precisar alternar para outro aplicativo. As mensagens são excluídas automaticamente após um tempo definido, mantendo a caixa de entrada organizada.

O ecossistema integrado da Apple permite que as mensagens de voz sejam sincronizadas facilmente entre iPhones, iPads e Macs. No entanto, como as mensagens de voz são limitadas aos dispositivos Apple, os usuários do Android não podem receber mensagens de voz no mesmo formato, o que as torna menos ideais para a comunicação entre plataformas.

Melhores recursos do Apple iMessage

Envie mensagens instantaneamente no trabalho sem aplicativos extras

Criptografe mensagens para maior privacidade

Reproduza mensagens de voz em velocidade 2x

Toque nas mensagens de voz com reações rápidas por emojis

Elimine mensagens de voz após um tempo definido para garantir a privacidade

Grave mensagens de voz sem precisar usar o teclado

Limitações do Apple iMessage

Funciona apenas no ecossistema Apple

Sem transcrição de mensagens de voz

Preços do Apple iMessage

Gratuito (integrado nos dispositivos iOS)

Avaliações e comentários sobre o Apple iMessage

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Nenhuma avaliação disponível

📖 Leia também: Melhores softwares de conversão de voz em texto

8. Signal (ideal para mensagens de voz com foco na privacidade)

através do Signal

Para aqueles que levam a privacidade a sério, o Signal oferece uma das experiências de mensagens mais seguras. Todas as mensagens, incluindo notas de voz, são criptografadas de ponta a ponta, garantindo que apenas o remetente e o destinatário possam acessá-las. Ao contrário dos aplicativos convencionais, o Signal não armazena metadados, tornando-o a melhor escolha para usuários que desejam minimizar sua pegada digital.

A natureza de código aberto do aplicativo significa que especialistas em segurança podem auditar continuamente seu código, reforçando sua reputação em termos de privacidade. Embora possa não ter todo o refinamento dos aplicativos comerciais, continua sendo uma opção confiável para usuários que priorizam a confidencialidade.

Principais recursos do Signal

Exclua mensagens automaticamente com as configurações de bate-papo que desaparecem

Bloqueie capturas de tela em bate-papos privados para maior segurança

Fique livre de anúncios, sem rastreadores ou coleta de dados

Verifique a identidade do remetente com números de segurança

Desative as confirmações de leitura para mensagens de voz

Bloqueie mensagens de voz indesejadas com um único toque

Limitações do Signal

Não possui backup na nuvem, dificultando a recuperação de dados

Integrações limitadas em comparação com os aplicativos convencionais

Preços do Signal

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Signal

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Signal?

Uma avaliação da G2 diz:

O Signal é um ótimo aplicativo para conversar com segurança com nossos clientes em potencial. O aplicativo exige um PIN sempre que entramos, o que nos ajuda a manter nossa privacidade. Ele também possui chats que desaparecem, que excluem a conversa logo após ser visualizada. No geral, é uma ótima ferramenta de comunicação.

9. Voxer (ideal para mensagens de voz no estilo walkie-talkie)

através do Voxer

Quer que as conversas pareçam mais em tempo real sem uma chamada telefônica? O Voxer preenche essa lacuna oferecendo mensagens de voz do tipo “aperte para falar”, imitando a experiência de um walkie-talkie.

Isso torna a ferramenta útil para equipes em campo, como equipes de construção, coordenadores de eventos ou equipes de logística, que precisam de comunicação rápida e bidirecional.

Ao contrário das mensagens de voz tradicionais, as mensagens do Voxer podem ser reproduzidas ao vivo ou salvas para mais tarde, oferecendo flexibilidade com base na urgência. O aplicativo também oferece comunicação criptografada para equipes de empresas que lidam com informações confidenciais.

Principais recursos do Voxer

Transcreva mensagens de voz para texto com um plano pago

Crie threads de mensagens de voz para conversas em grupo

Recupere e exclua mensagens de voz enviadas

Transmita mensagens de voz de alta qualidade, mesmo em conexões lentas

Limitações do Voxer

A versão gratuita inclui anúncios

Menos eficaz para comunicações estruturadas e baseadas em texto

Preços do Voxer

Pessoal: Gratuito

Pro: US$ 3,99/mês por usuário

Negócios: US$ 9,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Voxer

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Voxer?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto da facilidade de fazer notas de voz e, em seguida, a equipe da Vox transcreve minha mensagem de voz em palavras. Esse recurso facilita para quem está andando em campo e precisa prestar atenção para onde está indo, evitando problemas de segurança.

👀 Você sabia? O popular aplicativo walkie-talkie Voxer foi inspirado nas necessidades de comunicação militar. O cofundador Tom Katis, um ex-sargento de comunicações das Forças Especiais do Exército dos EUA, desenvolveu o Voxer após enfrentar desafios de comunicação durante o serviço.

10. Speechify (Ideal para converter texto em mensagens de voz)

através do Speechify

Ouvir em vez de ler pode ser uma boa mudança, especialmente para quem tem uma agenda lotada. O Speechify transforma textos escritos em áudio com som natural, facilitando a leitura de documentos longos, e-mails ou notas como mensagens de voz. Seja para acessibilidade ou conveniência, ele ajuda os usuários a absorver o conteúdo sem usar as mãos.

O aplicativo suporta vários idiomas e permite personalizar a velocidade de reprodução, tornando-o ideal para profissionais, estudantes e qualquer pessoa que prefira aprender por áudio.

Embora tenha sido projetado principalmente como um dos melhores softwares de conversão de texto em voz, os usuários também podem criar e compartilhar gravações de voz para relatórios detalhados.

Principais recursos do Speechify

Destaque o texto enquanto lê em voz alta para melhor compreensão

Implemente mais de 200 vozes naturais e semelhantes às humanas em mais de 60 idiomas

Integre com PDFs, páginas da web e e-mails para uma conversão de áudio perfeita

Ajuste o tom e a altura para personalizar a experiência auditiva

Importe texto de páginas da web, documentos e aplicativos

Limitações do Speechify

Vozes de alta qualidade exigem um plano pago

Erros ocasionais na pronúncia de palavras complexas

Preços do Speechify

Limitado : Grátis

Premium: US$ 29/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Speechify

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

11. Microsoft Teams (ideal para mensagens de voz e colaboração empresarial)

através do Microsoft Teams

Acompanhar as conversas no local de trabalho pode ser um desafio, especialmente em equipes grandes. O Microsoft Teams oferece mensagens de voz integradas, permitindo que os usuários enviem e recebam notas de voz em diferentes canais de comunicação.

Isso ajuda a reduzir mensagens de texto longas e garante uma comunicação mais rápida sem a necessidade de um aplicativo separado.

Como o Teams está totalmente integrado ao Microsoft 365, as mensagens de voz podem ser compartilhadas junto com documentos, notas de reuniões e tarefas, mantendo tudo em um só lugar.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Acesse notas de voz no desktop e no celular para maior flexibilidade

Use segurança de nível empresarial para comunicação criptografada

Transcreva mensagens de voz automaticamente em chats de equipe

Fixar mensagens de voz importantes para acesso rápido

Filtre mensagens de voz com base em palavras-chave nas transcrições

Conecte-se ao Outlook para enviar notas de voz por e-mail

Limitações do Microsoft Teams

Pode parecer complicado devido ao número de recursos

Requer uma conta Microsoft para todas as funcionalidades

Preços do Microsoft Teams

Gratuito

Microsoft Teams Essentials : US$ 4/mês por usuário

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 22/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

