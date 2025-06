Jotform vs. Microsoft Forms: qual criador de formulários é ideal para você?

Os formulários online não são mais apenas documentos digitais — eles são ferramentas úteis para coletar feedback, realizar pesquisas e lidar com solicitações internas. O Jotform e o Microsoft Forms são duas plataformas populares para criar esses formulários.

Ambos permitem criar formulários online, coletar respostas e analisar dados. Mas a maneira como fazem isso — e o que mais oferecem — é o que os diferencia.

Hoje, vamos comparar esses dois criadores de formulários para que você possa escolher com confiança a melhor plataforma para suas necessidades e executar seu processo de criação de formulários com tranquilidade.

O que é o Jotform?

via Jotform

O Jotform é uma ferramenta para criar, personalizar e compartilhar formulários online. Ele pode ser usado para pesquisas, registros e cobrança de pagamentos.

É um criador de formulários sem código, o que significa que você não precisa de conhecimentos de programação para criar formulários com o Jotform. Basta arrastar e soltar os campos necessários e seu formulário estará pronto!

Além disso, o Jotform oferece vários recursos avançados, como lógica condicional, tradução de formulários, marca branca, fluxos de trabalho automatizados e relatórios de dados, que ajudam os usuários a criar e gerenciar dados de formulários com eficiência.

O Jotform é ideal para quem precisa criar formulários rapidamente, sem precisar programar ou se preocupar com detalhes técnicos.

Recursos do Jotform

Líder na criação de formulários sem código, o Jotform não permite apenas criar pesquisas e questionários. Ele foi cuidadosamente projetado para ajudar pessoas físicas e jurídicas a coletar, acompanhar e analisar dados para otimizar fluxos de trabalho.

Aqui estão alguns dos principais recursos:

Recurso nº 1: Facilidade de uso

O primeiro criador de formulários do tipo "o que você vê é o que você obtém" (WYSIWYG), o Jotform, foi criado para tornar a criação de formulários mais rápida e inteligente com sua interface de arrastar e soltar, fácil de usar para iniciantes.

A ferramenta é fácil de usar, sem necessidade de codificação em nenhum nível para criar um formulário. Você pode adicionar campos, personalizar layouts e visualizar o formulário — tudo com apenas alguns cliques! Seu painel organizado ajuda você a navegar facilmente pela plataforma e acessar seus recursos. Até mesmo a versão móvel da ferramenta possui uma interface limpa e intuitiva.

Recurso nº 2: Criação e gerenciamento de formulários

O Jotform oferece vários recursos além da criação básica de formulários. Isso inclui tradução de formulários, conversão, marca branca e muito mais. Você também pode configurar fluxos de trabalho de aprovação, atribuir formulários a membros da equipe e ativar respostas automáticas.

Com a lógica condicional, você pode criar formulários intuitivos que enviam e-mails para usuários específicos e geram mensagens de agradecimento personalizadas. Você também pode mostrar ou ocultar campos com base nas informações inseridas pelo usuário.

Outro recurso exclusivo são os formulários com código QR. Eles permitem que os usuários acessem seus formulários digitalizando um código QR em seus dispositivos móveis. Além disso, você pode criar formulários móveis offline, o que é uma grande vantagem.

Recurso nº 3: Segurança

Você sabia que 29% das pessoas evitam preencher formulários online devido a preocupações com a segurança dos dados? No entanto, o Jotform possui medidas de segurança de dados de alto nível e certificações para resolver essa questão.

A plataforma afirma estar em conformidade com as principais normas e regulamentos de segurança de dados, como PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA e HIPAA. Além disso, todos os seus formulários são protegidos com criptografia SSL de 256 bits para garantir uma camada extra de segurança.

Recurso nº 4: Modelos

O Jotform oferece mais de 10.000 modelos prontos para criar formulários. Eles são totalmente personalizáveis. Assim, você pode adicionar/remover widgets, alterar cores, esquemas e planos de fundo dos formulários e até mesmo incorporar integrações de terceiros de sua escolha.

Recurso nº 5: Integrações

O Jotform integra-se a mais de 100 aplicativos e softwares de terceiros, para que você possa criar formulários e, ao mesmo tempo, gerenciar os dados coletados. Isso inclui:

Gateways de pagamento (PayPal, Stripe, etc.)

Sistemas de CRM (HubSpot, Zoho, etc.)

Ferramentas de marketing por e-mail (Mailchimp, ActiveCampaign, etc.)

Software de gerenciamento de projetos (Asana, Trello, etc.) e muito mais

Preços do Jotform

Starter: Gratuito para sempre

Bronze: US$ 39/mês

Silver: US$ 49/mês

Gold: US$ 129/mês

Empresa: Preços personalizados

💡 Dica profissional: Use chamadas específicas para ações, como "Reserve meu lugar", "Obtenha o guia gratuito" ou "Comece meu teste gratuito". Isso dá aos usuários um motivo para clicar e reforça o valor. ✅

O que é o Microsoft Forms?

via Microsoft Forms

Parte do Microsoft Suite, o Microsoft Forms é um criador de formulários baseado na nuvem que permite que indivíduos e organizações criem formulários de feedback, questionários, enquetes etc. para coleta de dados.

A ferramenta possui um design sem código e uma interface de usuário limpa e minimalista. Portanto, se você deseja criar pesquisas para funcionários ou formulários incorporados, pode fazer isso facilmente sem conhecimento técnico.

O Microsoft Forms também permite importar dados de formulários, preenchê-los previamente e inserir formulários em ferramentas como PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote e outros produtos da Microsoft. Isso o torna ideal para educadores, profissionais de RH, organizadores de eventos e equipes corporativas.

Recursos do Microsoft Forms

O Microsoft Forms é a escolha certa para uma coleta de dados rápida e direta. Ele foi criado para ser simples. Permite que os usuários criem e compartilhem pesquisas, enquetes e questionários sem esforço, tornando a coleta diária de feedback rápida, limpa e organizada dentro do ecossistema Microsoft.

Aqui estão alguns dos principais recursos:

Recurso nº 1: Facilidade de uso

O Microsoft Forms é fácil de usar e navegar, especialmente para aqueles que estão familiarizados com outros produtos da Microsoft.

A plataforma possui uma interface limpa e fácil de usar e oferece várias ferramentas para criar formulários do zero. Assim como o Jotform, ela também é construída em uma arquitetura sem código, portanto, você não precisa de nenhum conhecimento de programação para usá-la. No entanto, ela não possui um construtor dedicado de arrastar e soltar.

Recurso nº 2: Criação e gerenciamento de formulários

O Microsoft Forms oferece recursos básicos para a criação de formulários, como ramificação de formulários, personalização de temas, etc. No entanto, seus recursos de manuseio e gerenciamento de formulários são excepcionais.

Por exemplo, o Microsoft Forms permite que os usuários acompanhem respostas em formulários em tempo real, criem gráficos e resumos automáticos, colaborem e compartilhem formulários com colegas de equipe e muito mais.

Além disso, oferece suporte multilíngue. Assim, você pode criar questionários, enquetes etc. em vários idiomas, como inglês, espanhol, francês, alemão e assim por diante. Você também pode visualizar os dados do formulário com análises instantâneas e poderosas.

Recurso nº 3: Segurança

Assim como outros produtos do Microsoft 365 Suite, o Microsoft Forms oferece segurança de nível empresarial aos seus usuários. Ele está em conformidade com os principais padrões e regulamentos de dados, como GDPR, HIPAA e FERPA, e criptografa todos os dados compartilhados por meio de um formulário.

Além disso, apenas os administradores podem acessar o formulário, sua atividade e seus dados — não é permitido o acesso não autorizado de terceiros.

Recurso nº 4: Modelos

O Microsoft Forms possui uma biblioteca de modelos pré-concebidos para facilitar o processo de criação de formulários para iniciantes. Isso inclui modelos para enquetes, questionários, formulários de feedback de clientes, pesquisas, questionários e inscrições em eventos.

Cada modelo é simples, projetado profissionalmente e personalizável. Você pode alterar os tipos de perguntas (múltipla escolha, texto, classificação etc.), temas, lógica de ramificação e muito mais.

Recurso nº 5: Integrações

O Microsoft Forms é uma ótima ferramenta, especialmente se você já usa outros aplicativos da Microsoft. Ele se integra perfeitamente ao Excel, Teams, SharePoint e OneDrive.

Por exemplo, você pode exportar respostas de formulários diretamente para o Excel para uma análise mais aprofundada ou compartilhá-las facilmente em bate-papos e canais do Teams para manter a equipe informada. Ele se destaca com o Power Automate, tornando-o útil para fluxos de trabalho internos e relatórios.

Preços do Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15,00/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Microsoft 365 Apps for Business: US$ 9,90/mês por usuário

🧠 Curiosidade: Os formulários não servem apenas para coletar dados; eles também ajudam a capturar e converter leads. A taxa média de conversão de formulários em todos os setores é de 2% a 3%. 😯

Jotform vs. Microsoft Forms: comparação de recursos

Tanto o Jotform quanto o Microsoft Forms são ferramentas robustas para criação de formulários, com várias funcionalidades úteis. Mas qual você deve escolher?

Então, vamos comparar os recursos das duas ferramentas para ver qual plataforma ganha: Microsoft Forms ou Jotform. Antes de entrarmos em detalhes na comparação, aqui está uma tabela rápida comparando o Jotform e o Microsoft Forms.

Recurso Jotform Microsoft Forms Facilidade de uso Construtor de arrastar e soltar, fácil de usar para iniciantes Sem arrastar e soltar; menos intuitivo para iniciantes Criação e gerenciamento de formulários Lógica condicional avançada para formulários complexos Lógica de ramificação básica para formulários simples Segurança Em conformidade com os padrões de dados, seguro Segurança de nível empresarial com integração do Azure AD Modelos mais de 10.000 modelos personalizáveis em várias categorias Seleção limitada de modelos Integrações Integrações abrangentes com terceiros (CRMs, pagamentos, ferramentas de gerenciamento de projetos, etc.) Limitado ao ecossistema Microsoft (Excel, Teams, etc.) Preços Plano gratuito (até 5 formulários); planos pagos a partir de US$ 39/mês Gratuito para usuários do Microsoft; planos premium a partir de US$ 6/mês (cobrança anual)

Recurso nº 1: Facilidade de uso

O Jotform e o Microsoft Forms são criadores de formulários sem código, com interfaces intuitivas e fácil navegação. No entanto, a principal diferença está na abordagem de criação de formulários.

Enquanto o Jotform permite que os usuários criem formulários por meio de um editor de arrastar e soltar, o Microsoft Forms não possui esse recurso. Isso pode aumentar a curva de aprendizado para alguns usuários, especialmente aqueles sem experiência na criação de formulários.

🏆 Vencedor: O construtor de arrastar e soltar do Jotform torna-o uma ferramenta mais fácil de usar para iniciantes.

Recurso nº 2: Criação e gerenciamento de formulários

O Jotform possui vários recursos para criação de formulários. Mais importante ainda, ele oferece lógica condicional avançada, que permite mostrar perguntas específicas com base em respostas anteriores, tornando os formulários mais práticos.

O Microsoft Forms também possui um recurso semelhante chamado "ramificação de formulários". Embora útil para fluxos lógicos simples, o Jotform é a melhor opção para condições complexas e multifacetadas.

🏆 Vencedor: Jotform se destaca como a melhor alternativa devido à sua vasta variedade de recursos avançados para formulários.

Recurso nº 3: Segurança

Tanto o Jotform quanto o Microsoft Forms oferecem uma plataforma de segurança robusta. Eles estão em conformidade com os principais padrões e regulamentos de dados e seguem métodos seguros de coleta de dados para garantir a máxima integridade.

No entanto, a segurança de nível empresarial do Microsoft Forms é incomparável — um padrão de excelência no setor de tecnologia. A integração perfeita com o Azure AD reforça ainda mais a privacidade dos dados e o controle de acesso.

🏆 Vencedor: Microsoft Forms é mais seguro que o Jotform devido às suas medidas de segurança de nível empresarial e integração com o Azure.

📮 ClickUp Insight: 22% dos nossos entrevistados ainda estão em alerta ao usar IA no trabalho. Metade se preocupa com a privacidade dos seus dados, enquanto a outra metade não tem certeza se pode confiar no que a IA diz. O ClickUp aborda ambas as preocupações de frente com medidas de segurança robustas e gerando links detalhados para tarefas e fontes com cada resposta. Isso significa que mesmo as equipes mais cautelosas podem começar a aproveitar o aumento de produtividade sem perder o sono se perguntando se suas informações estão protegidas ou se estão obtendo resultados confiáveis.

Recurso nº 4: Modelos

A biblioteca de modelos do Jotform é vasta e versátil, com mais de 10.000 opções para todos os usos — pessoal, educacional, corporativo, etc. Isso o torna adequado para a maioria dos usuários com pouca ou nenhuma experiência na criação de formulários.

Embora o Microsoft Forms também ofereça modelos de formulários prontos, a variedade é limitada, tornando-o ideal apenas para quem deseja configurar rapidamente formulários básicos.

🏆 Vencedor: Jotform é a melhor escolha por sua ampla variedade de modelos personalizáveis.

Recurso nº 5: Integrações

O Jotform oferece várias integrações de terceiros com as principais ferramentas de produtividade, software de gerenciamento de projetos, CRM, gateways de pagamento e outros serviços. Essas integrações ajudam a criar e gerenciar formulários em diferentes fluxos de trabalho.

Por outro lado, o Microsoft Forms só se integra com ferramentas do Microsoft Office, como Excel, PowerPoint e Teams. Isso limita a versatilidade e a adequação da plataforma.

🏆 Vencedor: Jotform é o vencedor indiscutível, oferecendo plug-ins de terceiros mais versáteis.

Jotform vs. Microsoft Forms: Preços

À primeira vista, o Jotform pode parecer uma opção mais lucrativa do que o Microsoft Forms, e isso faz sentido. O Jotform oferece um plano gratuito para todos os seus usuários com um limite mensal de 5 formulários.

No entanto, se você exceder esse limite, precisará pagar US$ 39/mês (para 25 formulários), que aumenta para US$ 49/mês (para 50 formulários) e US$ 129/mês (para 100 formulários). É aqui que as coisas começam a ficar caras.

Por outro lado, o Microsoft Forms é totalmente gratuito para todos os titulares de contas Microsoft, tornando-o uma alternativa melhor ao Jotform. Mesmo que você precise acessar recursos premium, seus planos pagos custam a partir de apenas US$ 7,20/mês para um usuário. Se for cobrado anualmente, esse preço diminui ainda mais para US$ 6/mês por usuário.

🏆 Vencedor: Microsoft Forms leva a coroa por ser uma solução de criação de formulários mais econômica do que o Jotform.

Jotform vs. Microsoft Forms no Reddit

Pesquisamos o Reddit para descobrir o que as pessoas pensam sobre o Jotform e o Microsoft Forms. Ao percorrer inúmeros comentários, eis o que descobrimos:

Muitos usuários gostam da facilidade de uso do Jotform. No entanto, eles não acham que seja a ferramenta certa para criar formulários complexos:

O Jotform é muito simples, o que pode ser bom se for uma empresa pequena com solicitações simples. Mas se você é uma empresa grande e precisa criar fluxos de trabalho ou integrações, isso pode ser um desafio ou não ser um recurso do Jotform.

O Jotform é muito simples, o que pode ser bom se for uma empresa pequena com solicitações simples. Mas se você é uma empresa grande e precisa criar fluxos de trabalho ou integrações, isso pode ser um desafio ou não ser um recurso do Jotform.

Quanto ao Microsoft Forms, a maioria dos usuários não parece ter tido uma experiência positiva. Eles acham que existem alternativas melhores para criar formulários:

Muito promissor, mas existem ferramentas melhores para coletar dados de fontes externas. O conjunto de ferramentas do MS Forms e sua personalização são péssimos.

Muito promissor, mas existem ferramentas melhores para coletar dados de fontes externas. O conjunto de ferramentas do MS Forms e a personalização são péssimos.

🔍 Você sabia? Mais de 25% dos usuários abandonam um formulário se ele for muito longo ou confuso. É por isso que os criadores de formulários inteligentes oferecem lógica condicional, mostrando apenas o que é necessário e mantendo as coisas rápidas. 😎

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Jotform e ao Microsoft Forms

O Jotform e o Microsoft Forms têm apenas um objetivo: criar formulários online. Mas se você precisa de uma ferramenta que permita fazer mais, experimente o ClickUp.

O aplicativo completo para o trabalho, ClickUp, permite criar e gerenciar formulários, visualizar dados e otimizar facilmente a geração de leads, a integração de clientes, o feedback de funcionários, os registros de clientes e outras tarefas demoradas.

Veja o que este usuário tem a dizer:

Os formulários e os processos de aprovação são muito fáceis de implementar e facilitam muito o tratamento de solicitações entre departamentos, economizando tempo.

Os formulários e os processos de aprovação são muito fáceis de implementar e facilitam muito o tratamento de solicitações entre departamentos, economizando tempo.

Agora, vamos discutir algumas de suas funcionalidades avançadas em profundidade.

Vantagem nº 1 do ClickUp: ClickUp Forms

Use o ClickUp Forms para criar formulários online de alta qualidade sem precisar programar

Supere o debate entre Jotform e Microsoft Forms — confira o ClickUp Forms!

O ClickUp Forms é um criador de formulários com inteligência artificial que permite criar formulários personalizados sem qualquer codificação complexa. Ao contrário de outras plataformas, todos os seus formulários ficam centralizados no ClickUp, para que você nunca precise se preocupar com a perda de dados. Isso significa que você pode:

Adicione campos, altere layouts e personalize planos de fundo, tudo sem escrever uma única linha de código

Armazene todos os dados dos formulários em um local central para facilitar o acesso e o gerenciamento

Crie pesquisas, questionários e formulários de feedback inteligentes com lógica condicional integrada que faz as perguntas certas aos usuários certos

Além disso, a interface intuitiva do usuário da ferramenta é uma grande vantagem. Com navegação simples e design intuitivo, o ClickUp Forms é fácil de usar, então mesmo que você nunca tenha criado um formulário de qualidade profissional, confie no Forms para manter isso em segredo.

Vantagem nº 2 do ClickUp: ClickUp Automations

Automatize ações repetitivas em formulários para obter resultados mais rápidos com o ClickUp Automations

Respostas ao formulário? Recebidas! Agora é hora de identificar ações a serem tomadas a partir dos dados coletados, criar e atribuir tarefas aos membros da equipe e visualizar o progresso deles.

Parece muito complicado? Deixe que o ClickUp Automations cuide de tudo!

Com mais de 100 automações pré-criadas, o ClickUp Automations permite eliminar tarefas repetitivas para otimizar seu fluxo de trabalho.

Assim, você pode usá-lo para:

Atribua automaticamente tarefas ao membro certo da equipe com base nas respostas do formulário

Acionar alterações de status ou datas de vencimento

Envie notificações ou e-mails quando um formulário for preenchido

Adicione tags, prioridades ou campos personalizados instantaneamente

E isso não é tudo: o ClickUp também se integra a várias ferramentas e plataformas, proporcionando a você a experiência mais integral de gerenciamento de dados de formulários que você já teve!

Vantagem nº 3 do ClickUp: Painéis do ClickUp

Use os painéis do ClickUp para obter uma visão abrangente das respostas dos seus formulários em um só lugar

Acompanhar as respostas dos formulários pode ser demorado e propenso a erros... a menos que você tenha os painéis do ClickUp.

Com os painéis do ClickUp, você pode facilmente acompanhar várias respostas de formulários e visualizar pontos de dados importantes em tempo real, tudo em uma única plataforma. Da visualização em lista à visualização em quadro, escolha entre uma variedade de opções versáteis de visualização de dados para:

Visualize e gerencie dados de formulários com facilidade

Acompanhe insights em tempo real sem trocar de ferramenta

Personalize sua visualização para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Vantagem nº 4 do ClickUp: ClickUp Brain

A criação de formulários não precisa ser repetitiva ou exaustiva, especialmente com o ClickUp Brain ao seu lado.

O assistente de IA do ClickUp ajuda você a:

Elabore perguntas claras e relevantes para seus formulários

Resuma grandes conjuntos de respostas instantaneamente

Sugira os próximos passos com base nos dados coletados

Seja para criar uma pesquisa de feedback ou processar informações de integração, o ClickUp Brain simplifica toda a experiência, tornando seus formulários mais inteligentes e eficazes, sem trabalho manual.

Simplifique toda a experiência, tornando os formulários mais inteligentes e eficazes com o ClickUp Brain

Vantagem nº 5 do ClickUp: Modelos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie formulários personalizados profissionais em pouco tempo com o modelo de formulário ClickUp

Tanto o Jotform quanto o Microsoft Forms oferecem modelos de formulários prontos para iniciantes. Mas o modelo de formulário ClickUp eleva o nível!

Diga adeus aos dados desorganizados! Este modelo mantém tudo preciso e consistente, oferecendo a todos o mesmo formato fácil de seguir. Graças aos campos e opções predefinidos, você pode evitar suposições.

A melhor parte? Ele foi desenvolvido para estar em conformidade com as regulamentações e práticas recomendadas do setor, sem necessidade de esforços adicionais.

Veja por que você vai adorar:

Crie formulários com campos personalizados

Edite campos facilmente e adicione seus critérios

Colete respostas dos usuários em várias plataformas

Organize envios para revisão rápida

Crie os melhores formulários online com o ClickUp!

Escolher o criador de formulários certo pode fazer toda a diferença na eficiência com que você coleta, gerencia e age com base nas informações.

O Jotform e o Microsoft Forms são duas opções populares. O Jotform se destaca por suas funções poderosas e facilidade de uso, tornando-o ideal para quem deseja criar formulários com flexibilidade e sem codificação.

Por outro lado, o Microsoft Forms é uma ótima opção se segurança e orçamento são suas principais prioridades, especialmente dentro do ecossistema Microsoft.

Mas se você deseja mais do que apenas coletar dados básicos, vá além do Jotform ou do Microsoft Forms e considere o ClickUp. Ele se integra perfeitamente a tarefas, fluxos de trabalho e colaboração em equipe, ajudando você a capturar informações e transformá-las em ação, tudo em um único espaço de trabalho. Explore o ClickUp hoje mesmo e transforme seu fluxo de trabalho — inscreva-se para uma avaliação gratuita!