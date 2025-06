Modelos gratuitos de currículo Figma para criar um currículo que se destaca

Os gerentes de contratação analisam os currículos em sete segundos!

Se o seu não chamar a atenção imediatamente, ele ficará perdido na pilha.

Um currículo sem graça e cheio de texto? Esqueça isso.

Você precisa de um design elegante, profissional e visualmente atraente, sem perder horas ajustando margens no Word.

Diga olá aos modelos de currículo gratuitos do Figma. Sem softwares complicados, sem formatação frustrante — apenas designs elegantes e prontos a usar que pode personalizar em minutos. Quer pretenda dar um toque criativo ou um aspeto corporativo sofisticado, estes modelos ajudam-no a destacar-se, em vez de se misturar na multidão.

Mas o Figma não é sua única opção. Este artigo aborda os melhores modelos de currículo gratuitos no Figma, juntamente com as principais alternativas (leia: ClickUp!), para que você possa escolher a ferramenta certa, sem arrependimentos!

O que torna um modelo de currículo Figma bom?

Um modelo de currículo Figma bem projetado ajuda os candidatos a criar um currículo diferenciado que equilibra estética e funcionalidade. Ele deve ser visualmente atraente, mantendo-se profissional e fácil de personalizar. Aqui estão alguns pontos essenciais a serem considerados:

Hierarquia clara : seções bem estruturadas para experiência profissional, habilidades e formação acadêmica

Design minimalista : fontes simples, espaços em branco equilibrados e esquemas de cores profissionais

Fácil personalização : campos de texto editáveis, camadas organizadas e layouts flexíveis

Compatível com ATS : formatação de texto adequada para garantir que as informações sejam legíveis por máquinas

Tipografia consistente : fontes legíveis com contraste adequado para facilitar a leitura

Exportação eficiente: otimizado para saída em PDF de alta qualidade sem distorções no design

Com esta lista em mente, sugeriremos alguns dos melhores modelos de currículo Figma para sua próxima candidatura a um emprego!

Os 5 melhores modelos gratuitos de currículo Figma

Obtenha estes cinco modelos de currículo criativos gratuitos da Figma para criar um currículo vencedor. Você também pode exportá-los como PDF ou editá-los no Google Docs para maior flexibilidade:

1. Currículo clássico – Markdown para Figma – md2fig por Ciszek

via Figma

Este modelo de currículo clássico é perfeito para quem prefere a eficiência de um layout pré-formatado em vez da formatação e alinhamento manuais meticulosos.

Ele usa a ferramenta md2fig, que permite escrever seu currículo em Markdown e convertê-lo automaticamente em um layout Figma estruturado e bem projetado. Não é necessário arrastar e alinhar o texto manualmente — basta se concentrar no conteúdo e deixar que o md2fig cuide do resto.

O design é simples e profissional, com grande ênfase na legibilidade. Evita o excesso de elementos visuais desnecessários, garantindo que sua experiência, objetivos profissionais e habilidades sejam o foco.

Algumas das melhores funcionalidades do modelo incluem:

Integração do Markdown com o Figma para facilitar a conversão de texto em design

Layout simples e estruturado para facilitar a leitura

Ideal para resumos rápidos e atualizações de currículos sem precisar ajustar manualmente as caixas de texto

📌 Ideal para: Desenvolvedores, escritores e profissionais que preferem escrever em Markdown e desejam uma maneira rápida e automatizada de gerar um currículo elegante no Figma

2. CV/Currículo por Alexis Riols

via Figma

Se você está procurando um currículo simples, profissional e visualmente equilibrado, o modelo de CV/currículo de Alexis Riols é uma excelente escolha. Ele segue uma abordagem de design minimalista, usando um layout estruturado com seções claras para documentar sua experiência profissional, formação acadêmica e habilidades.

A tipografia sans-serif foi cuidadosamente selecionada para garantir fácil legibilidade, enquanto elementos de design sutis adicionam um toque moderno sem sobrecarregar o currículo.

O modelo se destaca por:

Layout minimalista e bem estruturado, fácil de navegar

Formato de currículo simples, de uma página

Detalhes sutis no design que aumentam o apelo visual sem sobrecarregar a seção de conteúdo

📌 Ideal para: Profissionais em cargos corporativos, acadêmicos ou em qualquer setor onde um estilo de currículo simples e direto seja preferível

👀 Você sabia? Usar palavras poderosas como "alcançado", "desenvolvido" e "implementado" em vez de frases genéricas pode aumentar o impacto do seu currículo e destacar suas realizações.

3. Modelos de currículo da Craftwork

via Figma

Prefere misturar e combinar o seu currículo a partir de uma variedade de elementos de modelos?

O modelo de currículo Craftwork reúne uma coleção de modelos de currículos, cada um projetado com uma forte hierarquia visual, tipografia moderna e layouts exclusivos. Se você deseja um currículo tradicional com um toque de estilo ou um formato criativo e atraente, este pacote tem opções para atender a diferentes setores.

Cada modelo equilibra design e legibilidade, garantindo que seu currículo tenha um aspecto profissional sem sacrificar a clareza. Os modelos profissionais também vêm com suporte para layout automático do Figma, tornando a personalização super fácil.

Algumas das principais características deste modelo incluem:

Vários exemplos e estilos de currículos para se adequar a diferentes setores e preferências

Designs bem estruturados que equilibram o visual e a legibilidade

Suporte para layout automático para facilitar as modificações

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que deseja variedade e flexibilidade nos formatos de seu currículo. De designers e criativos a profissionais corporativos, este modelo ajuda todos a obter um currículo elegante e profissional.

4. Supa Resume – Claro e Escuro [Currículo/Carta de Apresentação GRÁTIS] por Angelo Libero

via Figma

O modelo Supa Resume é uma ótima opção por suas variações de tema claro e escuro. Ele oferece aos usuários a flexibilidade de escolher o estilo que melhor representa sua personalidade e setor. É elegante, moderno e visualmente impressionante, com foco em uma tipografia forte e um layout bem organizado.

Além do currículo, o Supa Resume também inclui um modelo de carta de apresentação correspondente, garantindo consistência em toda a sua candidatura a um emprego. O design é fácil de ajustar, para que você possa alterar cores, fontes e seções de acordo com a sua marca.

Os principais recursos do modelo incluem:

Uma carta de apresentação adequada para um pacote de candidatura coeso

Design moderno e arrojado que se destaca, mantendo o profissionalismo

📌 Ideal para: Candidatos a emprego que desejam um currículo visualmente atraente, com a flexibilidade de escolher entre o modo claro ou escuro. Isso o torna ótimo para funções tecnológicas, criativas e corporativas modernas.

🧠 Curiosidade: Currículos com uma foto profissional podem, na verdade, reduzir suas chances de ser contratado em alguns países, pois muitas empresas seguem políticas antidiscriminação que desencorajam o uso de fotos.

5. Resumate – Pacote de modelos de currículos/CV gratuitos por Reyhan Tamang

via Figma

O Resumate não é apenas um modelo único, é um pacote completo de currículos que oferece vários estilos e layouts. Se você precisa de um currículo corporativo formal, um layout criativo moderno ou algo entre os dois, este pacote tem tudo o que você precisa.

Cada design é altamente personalizável, permitindo que você ajuste fontes, cores e seções para criar um currículo que realmente reflita sua marca pessoal nas propostas de emprego. Os modelos são projetados com o recurso de layout automático do Figma, tornando-os fáceis de editar e atualizar.

As principais características deste pacote de modelos incluem:

Designs minimalistas de currículos adequados a diferentes setores e estilos

Suporte para layout automático para personalização rápida e fácil

Layouts visualmente atraentes, mas com formatação profissional

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que esteja procurando um novo emprego dos sonhos — profissionais corporativos, criativos e muito mais — que deseja um modelo único e versátil, sem o incômodo de procurar várias opções

Limitações do uso do Figma para modelos de currículo

Embora o Figma seja uma ferramenta de design poderosa, nem sempre é a melhor opção para criar e gerenciar currículos. Veja por quê:

Ao contrário dos criadores de currículos com IA ou dos processadores de texto tradicionais, o Figma não possui formatação automática de texto, verificação ortográfica e seções predefinidas para currículos. Os usuários devem ajustar manualmente o espaçamento, as fontes e o alinhamento, o que pode ser demorado. Às vezes, também é necessário baixar modelos de currículos para trabalhar em outro software.

No entanto, oferece total liberdade de design, tornando-o ideal para quem deseja um currículo totalmente personalizado e diferenciado.

Não compatível com ATS

Muitas empresas utilizam Sistemas de Rastreamento de Candidatos (ATS) para filtrar currículos. Como o Figma exporta currículos como PDFs ou imagens em vez de documentos de texto estruturados, algumas plataformas de rastreamento de empregos podem ter dificuldade em analisar com precisão os seus dados.

Isso pode influenciar a forma como seu currículo é visto pelos gerentes de contratação e afetar suas chances de ser aprovado nas seleções iniciais.

Curva de aprendizado para quem não é designer

Se você é novo no Figma, gerenciar camadas, ajustar layouts e exportar arquivos pode parecer complicado. Ao contrário dos criadores de currículos prontos para usar, o Figma requer um aprendizado, pois você precisará formatar textos, alinhar elementos e otimizar exportações manualmente.

No entanto, dominar essas ferramentas oferece maior controle sobre o design e a personalização do seu currículo.

Edição de texto limitada e assistência por IA

O Figma não possui assistência de redação com IA para refinar o conteúdo do currículo, sugerir frases impactantes ou adaptar candidaturas a vagas específicas — recursos encontrados em ferramentas de IA como ClickUp Brain ou criadores de currículos dedicados.

Isso significa que você precisará criar e editar seu currículo manualmente, o que pode ser demorado sem um suporte de redação integrado.

O Figma não é a ferramenta mais eficiente se você atualiza frequentemente seu currículo para conseguir o emprego dos seus sonhos. Ao contrário do ClickUp Docs, que permite manter um currículo atualizado e facilmente editável, o Figma requer edições manuais e reexportações a cada vez.

Essa etapa extra pode ser tediosa, especialmente ao adaptar currículos para diferentes candidaturas a empregos.

👀 Você sabia? Mais de 75% dos currículos são rejeitados por sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) antes de chegarem a um recrutador humano. Usar um formato compatível com ATS com as palavras-chave certas pode aumentar suas chances de ser notado.

Modelos alternativos de currículo Figma

Não está convencido a usar o Figma para o seu currículo? Não há problema. O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece uma maneira mais inteligente de criar, editar e gerenciar seu currículo, sem precisar de conhecimentos de design.

Veja o que David G., um recrutador, disse sobre os modelos da ClickUp:

Podemos configurar tudo, desde simples listas de tarefas até roteiros multifuncionais complexos. Dependências de tarefas, automações, modelos e integrações com ferramentas como Slack, Google Drive e GitHub economizam tempo e reduzem o trabalho manual

Podemos configurar tudo, desde simples listas de tarefas até roteiros multifuncionais complexos. Dependências de tarefas, automações, modelos e integrações com ferramentas como Slack, Google Drive e GitHub economizam tempo e reduzem o trabalho manual

Com o ClickUp Docs, você pode criar um currículo dinâmico e estruturado, fácil de atualizar para diferentes candidaturas a empregos. Ao contrário dos PDFs estáticos, o ClickUp Docs permite formatar o conteúdo sem esforço, colaborar com mentores ou recrutadores em tempo real e vincular documentos de apoio, como portfólios ou referências, tudo em um só lugar.

Crie e edite seu currículo com o ClickUp Docs, que oferece colaboração em tempo real, formatação estruturada e atualizações fáceis

O ClickUp Brain vai além com assistência alimentada por IA para analisar descrições de cargos, melhorar a redação para destacar suas conquistas da melhor maneira possível, otimizar o resumo do seu currículo e gerar cartas de apresentação atraentes em segundos. Ele ajuda a refinar seu conteúdo para garantir que seu currículo seja claro, impactante e personalizado para cada vaga.

Melhore e otimize seu currículo instantaneamente com as sugestões baseadas em IA do ClickUp Brain

💡 Dica profissional: Quer criar o melhor modelo de currículo personalizando-o para você? O ClickUp Brain pode fazer isso por você com um simples comando!

Crie modelos personalizados para suas candidaturas a vagas de emprego com instruções simples no ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: 33% dos nossos entrevistados apontam o desenvolvimento de habilidades como um dos casos de uso de IA que mais lhes interessam. Por exemplo, trabalhadores não técnicos podem querer aprender a criar trechos de código para uma página da web usando uma ferramenta de IA. Nesses casos, quanto mais contexto a IA tiver sobre o seu trabalho, melhores serão as respostas. Como o aplicativo completo para o trabalho, a IA do ClickUp se destaca nisso. Ele sabe em que projeto você está trabalhando e pode recomendar etapas específicas ou até mesmo realizar tarefas como criar trechos de código com facilidade.

Para facilitar ainda mais, selecionamos os melhores modelos de currículo do ClickUp como as principais alternativas ao Figma, para que você possa encontrar o formato certo para suas necessidades!

1. Modelo de currículo geral ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um currículo profissional e bem estruturado com o modelo de currículo geral do ClickUp, adequado para qualquer setor ou função

Procurando um modelo de currículo padronizado que se adapte a qualquer setor ou função? O modelo de currículo geral da ClickUp é ideal para você. Ele possui um formato limpo e bem estruturado, com foco na clareza e legibilidade.

Este modelo de currículo de uma página inclui seções para:

Experiência profissional : destaque suas funções anteriores, responsabilidades e principais realizações

Habilidades e competências : Destaque as habilidades técnicas e interpessoais relevantes para a sua área de atuação

Formação e certificações : adicione seus diplomas, certificações e treinamentos relevantes

Projetos e realizações: inclua os principais marcos que tornam sua candidatura mais forte

Ao contrário dos criadores de currículos rígidos, este modelo é totalmente personalizável. Use o ClickUp Brain para ajustar seções, reformular pontos importantes e ajustar o texto para que ele corresponda perfeitamente a cada descrição de cargo.

📌 Ideal para: Candidatos a emprego em qualquer setor que desejam um modelo de currículo flexível e profissional, fácil de atualizar à medida que sua carreira evolui

2. Modelo de currículo técnico ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mostre suas habilidades técnicas, projetos e certificações com o modelo de currículo técnico ClickUp em um formato claro e estruturado

Um currículo padrão nem sempre é suficiente para desenvolvedores de software, engenheiros, profissionais de TI e cientistas de dados. Você precisa de um formato que destaque suas habilidades técnicas, projetos e capacidade de resolução de problemas — e o modelo de currículo técnico da ClickUp faz exatamente isso.

Com este modelo de currículo técnico, você obtém a melhor estrutura para incluir:

Conjunto de tecnologias e ferramentas : liste as linguagens de programação, estruturas e ferramentas que você domina

Projetos e estudos de caso : mostre aplicações reais das suas habilidades

Certificações e cursos : inclua certificações técnicas relevantes (AWS, Google Cloud, etc.)

Repositórios de código e links: Adicione GitHub, sites de portfólio ou projetos pessoais

📌 Ideal para: Engenheiros de software, analistas de dados, profissionais de TI e qualquer pessoa na área técnica que precise de um currículo estruturado, mas atraente

💡Dica profissional: com o ClickUp Brain, você pode gerar pontos-chave que descrevem seus projetos de maneira impactante, garantindo que os gerentes de contratação vejam o valor de suas contribuições rapidamente. Use o ClickUp Brain para criar dicas poderosas e valiosas

3. Modelo de currículo para gerente de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Destaque sua experiência em gerenciamento de produtos com o modelo de currículo para gerente de produtos da ClickUp, que inclui seções sobre estratégia, impacto e principais realizações

Um currículo de gerenciamento de produtos precisa fazer mais do que listar empregos — ele deve mostrar suas habilidades de liderança, seu domínio da estratégia e sua aptidão para a colaboração multifuncional.

O modelo de currículo para gerente de produto da ClickUp ajuda você a apresentar sua experiência de uma forma que se alinha ao que os gerentes de contratação procuram:

Roteiros e impacto do produto : destaque os principais lançamentos e iniciativas estratégicas que você liderou para criar um impacto significativo

Liderança multifuncional: Mostre sua capacidade de trabalhar em equipes e realizar tarefas

KPIs e métricas: Use dados para quantificar suas contribuições (por exemplo, "Aumentei a conversão em 30%")

Estruturas e ferramentas: inclua metodologias nas quais você é especialista e que se encaixam nos requisitos da função, como Agile, Scrum e Lean

Além disso, o ClickUp Brain pode ajudar a refinar suas declarações de impacto, garantindo que cada ponto comunique claramente o valor que você agrega.

📌 Ideal para: Gerentes de produto aspirantes e experientes que precisam demonstrar pensamento estratégico e execução

🧠 Curiosidade: Um perfil bem otimizado no LinkedIn pode ser tão importante quanto o seu currículo — mais de 90% dos recrutadores usam o LinkedIn para encontrar e avaliar candidatos antes de uma entrevista.

4. Modelo de currículo para gerente de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize sua experiência, habilidades de liderança e projetos de sucesso com o modelo de currículo para gerente de projetos da ClickUp, em um formato orientado para resultados

Os currículos de gerentes de projeto precisam provar que eles são capazes de entregar resultados sob pressão.

O modelo de currículo para gerente de projetos ClickUp enfoca a execução de projetos, liderança de equipes e eficiência, ajudando você a destacar:

Escopo do projeto e resultados esperados : Descreva os projetos que você gerenciou e seus resultados

Metodologias e certificações : inclua credenciais Agile, PMP, Scrum e Lean Six Sigma para demonstrar suas habilidades

Gerenciamento de recursos e riscos : mostre como você otimizou orçamentos e cronogramas para gerar resultados

Coordenação entre equipes: enfatize a colaboração entre departamentos para a entrega bem-sucedida de projetos

📌 Ideal para: Gerentes de projeto em TI, marketing, construção ou operações que precisam demonstrar habilidades de liderança, organização e execução

5. Modelo de currículo de engenharia ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Detalhe sua experiência técnica, habilidades de resolução de problemas e projetos de engenharia com o modelo de currículo de engenharia da ClickUp

O currículo de um engenheiro deve equilibrar conhecimento técnico com habilidades de resolução de problemas. E se você está procurando a solução completa perfeita, o modelo de currículo de engenharia da ClickUp pode ser a resposta.

O modelo oferece uma maneira estruturada de destacar:

Projetos e contribuições de engenharia : detalhe os aspectos técnicos do seu trabalho anterior

Patentes e publicações : apresente quaisquer pesquisas ou invenções originais

Competências técnicas e de software : Liste as linguagens de programação, softwares de modelagem ou ferramentas especializadas com as quais você tem experiência

Certificações e aprendizagem contínua: inclua licenças PE, certificações AWS, etc., para destacar seu compromisso com a aprendizagem e o desenvolvimento contínuos para acompanhar uma função dinâmica

📌 Ideal para: Engenheiros civis, mecânicos, elétricos e de software que desejam um currículo técnico e orientado por dados que se destaque

6. Modelo de pesquisa de emprego ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as candidaturas a empregos, prazos e follow-ups num só lugar com o modelo de procura de emprego ClickUp

A procura de emprego durante uma mudança de carreira pode rapidamente tornar-se esmagadora. Há várias candidaturas para gerir, acompanhamentos para fazer e entrevistas para agendar.

O modelo de busca de emprego do ClickUp simplifica esse processo para você. Ele ajuda você a:

Acompanhe as candidaturas : veja a quais empresas você se candidatou e em que estágio você está

Gerencie prazos : defina lembretes para preparações para entrevistas, acompanhamentos e decisões sobre ofertas

Organize notas e contatos: mantenha os detalhes dos recrutadores e informações sobre as empresas em um só lugar

📌 Ideal para: Candidatos a emprego que estão lidando com várias candidaturas e precisam de uma maneira organizada e eficiente de se manterem proativos

📚 Leia também: Dicas e estratégias de procura de emprego que realmente funcionam

7. Modelo de lista de procura de emprego ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie sua busca por emprego de forma eficiente com o modelo de lista de busca de emprego do ClickUp, que oferece uma maneira de manter uma lista estruturada de oportunidades e próximos passos

A procura de emprego pode muitas vezes parecer um esporte radical: basta perder um e-mail e puf, lá se vai a oportunidade. Em vez de vasculhar intermináveis notas adesivas e threads de e-mail abertas para conseguir o emprego dos seus sonhos, por que não manter tudo em um só lugar?

O modelo de lista de procura de emprego do ClickUp oferece uma abordagem simples, baseada em listas. Oferece um quadro Kanban ou uma vista de lista de verificação para acompanhar:

Cargos e empresas para os quais você se candidatou ou deseja se candidatar

Status da candidatura (Candidatado, Entrevista, Oferta, Rejeitado, etc.)

Prazos importantes e acompanhamentos

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que deseja um rastreador simples, no estilo de uma lista de verificação, para a procura de emprego

8. Modelo de carta de apresentação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Melhore seu currículo com uma carta de apresentação sólida usando o modelo de carta de apresentação do ClickUp

Criar uma carta de apresentação atraente é tão importante quanto o seu currículo. Seu currículo pode listar suas realizações, mas é a carta de apresentação que conta a história da sua carreira. O modelo de carta de apresentação do ClickUp facilita o processo de contar sua história.

Projetado para oferecer clareza e impacto, este modelo ajuda você a estruturar sua introdução, destacar suas principais realizações e personalizar sua mensagem para cada candidatura.

Este modelo oferece um formato claro com:

Parágrafos iniciais personalizados: Chame a atenção do recrutador

Principais realizações e habilidades: alinhe sua experiência e gestão de habilidades com a descrição do cargo

Frase de encerramento forte: Termine com uma chamada à ação convincente (como agendar uma ligação para apresentação)

📌 Ideal para: Candidatos a emprego que desejam criar cartas de apresentação personalizadas e profissionais sem precisar reinventar a roda para cada candidatura

💡Dica profissional: com o ClickUp Brain, você pode gerar várias versões da sua carta de apresentação, ajustando-a para diferentes funções em segundos.

Domine sua busca por emprego com o ClickUp

Um ótimo currículo não é apenas uma lista de empregos anteriores — é uma apresentação, uma primeira impressão e um bilhete para sua próxima grande oportunidade.

Os modelos de currículo gratuitos e personalizáveis do Figma oferecem controle criativo, permitindo que você ajuste layouts, cores e fontes para refletir seu estilo pessoal. Mas você sabe como é difícil lidar com textos que mudam de lugar, espaços irregulares ou horas gastas aperfeiçoando o alinhamento.

É aí que entra o ClickUp. Com seus melhores modelos de currículo personalizáveis, você pode pular a dor de cabeça da formatação e se concentrar em criar um currículo que não apenas conte sua história, mas também a venda de forma convincente.

O ClickUp Docs mantém seu currículo editável, organizado e fácil de atualizar, enquanto o ClickUp Brain ajuda a refinar o conteúdo e a estrutura para destacar seu currículo.

Pare de tentar obter um diploma em design no Figma. Cadastre-se para obter uma conta gratuita no ClickUp e crie um currículo que trabalhe tanto quanto você!