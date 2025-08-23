as 10 melhores opções para um gerenciamento de tarefas mais inteligente em 2025

Sua agenda está lotada enquanto sua lista de tarefas acumula poeira digital? Prazos perdidos, tarefas esquecidas e o caos de tentar dar conta de tudo são reais. Mas e se você tivesse uma maneira mais inteligente de gerenciar seu tempo?

Conheça os assistentes de agendamento com IA. Ferramentas como o Trevor AI podem ajudar você a bloquear horários, reprogramar tarefas atrasadas e até mesmo fornecer sugestões personalizadas para manter você no caminho certo.

No entanto, se você precisar de mais suporte, manuseio de dados mais fácil ou preços flexíveis, há muitas alternativas mais inteligentes para explorar.

Nesta lista, reunimos as 10 melhores ferramentas de IA para gerenciamento de tempo para ajudá-lo a encontrar o gerenciador de tarefas pessoal perfeito para recuperar o controle e eliminar sua lista de afazeres! ⏰

O que você deve procurar nas alternativas ao Trevor AI?

Embora o Trevor AI ofereça agendamento básico por IA, arrastando tarefas para um calendário, os usuários geralmente buscam recursos mais robustos. Ao avaliar ferramentas alternativas de autoagendamento, considere estes recursos essenciais para um gerenciamento eficaz de tarefas e tempo com assistência de IA:

Integração com ferramentas existentes: Encontre aplicativos de agendamento com IA que podem ser integrados a todos os seus aplicativos de calendário e gerenciamento de tarefas

Acompanhamento avançado de tarefas: Escolha ferramentas que vão além dos processos básicos de agendamento e planejamento de tarefas (por exemplo, preferências de agendamento ilimitadas)

Interface intuitiva: Teste as ferramentas para verificar sua facilidade de uso em um ambiente menos rígido

Lembretes personalizáveis: Adote lembretes personalizados para evitar conflitos de reuniões e gerenciar compromissos

🎥 Mesmo a ferramenta de IA mais inteligente não pode ajudar se sua agenda estiver desorganizada. Este vídeo de 5 minutos compartilha oito dicas práticas para o Calendário — desde agendamento automático até lembretes mais inteligentes — que mantêm seus dias organizados e sem estresse.

👀 Você sabia? Apenas 18% das pessoas têm um sistema adequado de gerenciamento de tempo, enquanto 25% lidam com “o que parece mais importante” para gerenciar tarefas.

As melhores alternativas ao Trevor AI num relance

Aqui está uma rápida visão geral das 10 principais ferramentas de agendamento e gerenciamento de tempo com tecnologia de IA, destacando seus principais recursos, melhores casos de uso e preços para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para gerenciar suas tarefas e otimizar sua agenda.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp – Gerenciamento de tarefas com inteligência artificial – Visualizações personalizadas – Automação de tarefas – Integração com calendário – Insights de desempenho Equipes que precisam de uma plataforma abrangente para gerenciamento de projetos e tarefas, incluindo programação com IA Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Reclaim. ai – Otimização do calendário – Agendamento inteligente de reuniões – Integração com o Google Agenda – Ajustes automáticos de tarefas Usuários do Google Agenda que precisam de ajustes automáticos na programação e coordenação de reuniões Gratuito para sempre; Inicial: US$ 10/mês por licença; Empresarial: US$ 15/mês por licença Movimento – Agendamento de tarefas com IA – Kanban/gerenciamento de projetos – Suporte para vários calendários – Espaços de trabalho personalizados Gerentes de projeto e equipes que precisam de agendamento de tarefas e gerenciamento de projetos em uma única plataforma Pro AI: US$ 49/mês por usuário; Business AI: US$ 69/mês por usuário SkedPal – Bloqueio inteligente de tempo – Agendamento adaptável – Recurso de triagem de tarefas – Priorização de tarefas Usuários que precisam de agendamento adaptável e recursos de calendário inteligente A partir de US$ 14,95/mês por usuário Amie – Interface minimalista – Entrada de tarefas por PNL – Temporizador Pomodoro – Conversão de e-mails em tarefas Usuários que procuram uma ferramenta de gerenciamento de tarefas estética e minimalista Pro: US$ 25/mês por usuário; Empresarial: US$ 50/mês por usuário BeforeSunset AI – Planejamento diário de tarefas – Acompanhamento do humor – Análise de produtividade – Sugestões de tarefas com IA Usuários que precisam de assistência diária no planejamento e acompanhamento da produtividade com suporte de IA Pro: US$ 18/mês por usuário; Team Pro: US$ 20/mês por membro Timely – Planilhas de horas geradas automaticamente – Planejamento de capacidade – Rastreador de memória – Alocação de recursos Freelancers ou empresas que precisam de geração automática de planilhas de horas e gerenciamento de recursos Inicial: US$ 11/mês por usuário; Premium: US$ 20/mês por usuário; Ilimitado: US$ 28/mês por usuário Arcush – Interface visual com linha do tempo – Priorização de tarefas – Recurso Inbox Zero – Codificação de tarefas por cores usuários de iPhone que precisam de uma ferramenta simples e visual para gerenciar tarefas e priorizar o trabalho Gratuito para sempre; Pro: US$ 1,99/mês por usuário Tarefa geral – Integração com o Google Agenda – Arrastar e soltar tarefas – Modo de foco – Integração com o GitHub Usuários do Google Agenda que precisam de um acompanhamento simples de tarefas e integrações básicas Gratuito Planimo – Informações personalizadas sobre o tempo – Decomposição de tarefas – Alocação automática de tarefas – Planejamento focado em rotinas usuários de iPhone que precisam de gerenciamento de rotinas pessoais e decomposição de tarefas para aumentar a produtividade Primeiros 3 meses: US$ 9,99; Depois: US$ 9,99/mês para uma conta; US$ 15,99/mês para até seis contas

As 10 melhores alternativas ao Trevor AI

Se o seu trabalho é comer um sapo, é melhor fazê-lo logo pela manhã. E se o seu trabalho é comer dois sapos, é melhor comer o maior primeiro.

A citação de Mark Twain é uma lição maravilhosa sobre como priorizar tarefas: comece pela mais importante.

Vamos explorar 10 ferramentas de agendamento com IA projetadas para ajudá-lo a priorizar como um profissional.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento abrangente de tarefas e programação com IA)

Experimente o ClickUp Calendar gratuitamente! Calendários mais inteligentes com tecnologia de IA são o futuro do trabalho

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina acompanhamento de tarefas, gerenciamento de projetos, compartilhamento de conhecimento e chat com IA em um só lugar

📮 ClickUp Insight: 64% dos funcionários trabalham ocasionalmente ou frequentemente fora do horário programado, com 24% registrando horas extras na maioria dos dias! Isso não é flexibilidade, é trabalho sem fim. 😵‍💫 O ClickUp Tasks ajuda você a dividir grandes objetivos em etapas menores e gerenciáveis, para que você sempre saiba o que fazer a seguir, sem se sentir sobrecarregado. Basta pedir à IA do ClickUp para gerar subtarefas, adicionar listas de verificação e mapear dependências para se manter organizado e no controle. Enquanto isso, o ClickUp Automations otimiza o trabalho rotineiro, lidando com atualizações, atribuições e lembretes, para que você possa gastar menos tempo com tarefas repetitivas e mais tempo com o que realmente importa. 🚀💫 Resultados reais: A Pigment melhorou a eficiência da comunicação da equipe em 20% com o ClickUp, mantendo as equipes mais conectadas e alinhadas.

🧠 Otimize os fluxos de trabalho com o ClickUp Brain

Aproveite as vantagens do ClickUp Brain no ClickUp Docs para criar documentos de processos

O ClickUp Brain é o mecanismo de pesquisa e conteúdo com IA do seu espaço de trabalho. Encontre informações instantaneamente, gere resumos, redija conteúdos e obtenha respostas em qualquer lugar do ClickUp — basta perguntar.

Descreva os fluxos de trabalho em linguagem simples para uma automação rápida

Faça perguntas e obtenha respostas instantâneas no seu espaço de trabalho

Gere resumos, rascunhos e atualizações com prompts de IA

Transcreva reuniões e extraia itens de ação automaticamente

ClickUp AI Agents (ideal para automação sem intervenção manual e execução de fluxos de trabalho)

Agentes de IA: resolução de problemas

Os ClickUp AI Agents são assistentes digitais proativos que automatizam seu trabalho rotineiro. Eles não apenas sugerem, mas também agem, gerenciando tarefas, agendamentos e fluxos de trabalho para você. A imagem acima mostra como os ClickUp AI Agents transformam threads de suporte diárias em help desks automatizados e self-service, resolvendo problemas comuns de RH/TI com mais rapidez e permitindo que sua equipe se concentre em trabalhos de maior valor.

Automatize tarefas repetitivas e atualizações

Programe e reprograme o trabalho de forma proativa

Monitore seu espaço de trabalho e execute ações automaticamente

Configure automações sem código, descrevendo o que você precisa

Aproveite os campos de IA para obter insights sobre tarefas em tempo real

Use os campos de IA para resumir automaticamente os detalhes das tarefas, gerar atualizações de progresso, traduzir conteúdo ou criar próximas etapas acionáveis — diretamente na sua visualização de tarefas. Você pode até criar campos de IA personalizados para o seu fluxo de trabalho, seja para redigir atualizações para clientes, reescrever descrições ou extrair pontos importantes rapidamente.

Gere resumos com IA para suas tarefas

🧠 Conheça o ClickUp Brain Max: sua ferramenta poderosa de agendamento com IA O ClickUp Brain Max vai além da IA básica — use a função de conversão de voz em texto para transformar instantaneamente sua voz em tarefas, obter sugestões inteligentes de agendamento e automatizar o planejamento de rotinas. Ele ajuda você a gerenciar reuniões, prazos e prioridades — tudo sem usar as mãos e em um só lugar.

⚙️ Automatize as tarefas repetitivas com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations permite otimizar o trabalho rotineiro para que você possa se concentrar no que realmente importa. Com mais de 100 modelos de automação pré-construídos e um Automation Builder alimentado por IA, você pode configurar gatilhos e ações em segundos. Atribua tarefas, atualize status, envie notificações e mova tarefas entre etapas automaticamente.

Você pode até criar automações em linguagem simples, e o ClickUp vai montar tudo pra você. Seja pra gerenciar tarefas repetitivas ou manter todos informados, a automação ajuda a eliminar etapas manuais e reduzir o risco de erros.

👀 Você sabia? O ClickUp AI permite vincular diretamente conversas do ClickUp Chat a tarefas, para que todas as ações tenham contexto completo, mesmo que você tenha perdido a reunião.

📅 Calendário ClickUp: sua agenda, totalmente conectada

Agende e participe de reuniões diretamente no ClickUp usando o Calendário do ClickUp

O ClickUp Calendar reúne suas tarefas, reuniões e prioridades da equipe em um só lugar.

Você pode planejar toda a sua semana, acompanhar prazos e gerenciar o trabalho em tempo real, sem precisar alternar entre ferramentas.

Você pode:

Arraste tarefas entre dias para atualizar instantaneamente as datas de início e vencimento

Sincronize com o Google, Outlook e Apple Calendar para obter visibilidade completa. Alterne entre as visualizações diária, semanal, mensal ou agenda, dependendo de como você prefere trabalhar

Bloqueie o tempo com base em intervalos sugeridos pela IA, extraídos de suas estimativas de tarefas e disponibilidade

Identifique lacunas, sobreposições e gargalos nos calendários da equipe com apenas uma olhada

Crie, edite ou reprograme tarefas diretamente do calendário, sem etapas adicionais

🧠 Dica do ClickUp: use IA para ajudar a encontrar o melhor momento para trabalhar com profundidade ou colaborar, especialmente quando sua agenda já está lotada.

Tudo foi criado para manter você em fluxo, desde o planejamento e a priorização até a execução.

Integre os dados do Outlook, Apple e Google Calendar com o ClickUp Calendar para manter todas as tarefas em um só lugar. Planeje toda a sua semana e não tenha medo de perder prazos!

✅ Use as tarefas do ClickUp para planejar, priorizar e organizar seu fluxo de trabalho

Veja todas as suas tarefas e status em uma única tela

O ClickUp Tasks oferece uma estrutura poderosa para gerenciar tudo, desde tarefas simples até projetos complexos e multifásicos. Com visualizações flexíveis e personalização avançada, ele oferece suporte a tudo, desde a produtividade pessoal até a execução em equipe.

Você pode:

Use status personalizáveis para refletir seu fluxo de trabalho real (não apenas “A fazer” e “Concluído”)

Defina cinco níveis de prioridade e codifique-os com cores para facilitar a visualização

Crie listas de verificação, subtarefas e dependências para dividir trabalhos complexos

Adicione campos personalizados para acompanhar orçamentos, links, estimativas de tempo ou responsáveis designados

Monitore a alocação de tempo e recursos por meio da Visualização da Caixa ou da Visualização da Carga de Trabalho

Reúna tudo com Docs, Quadros Brancos e Modelos

O ClickUp vai além do planejamento e do acompanhamento de tarefas. Com documentos integrados, quadros brancos e modelos prontos para usar, você pode:

Capture notas e ideias diretamente no ClickUp Docs

Faça brainstorming visualmente com os quadros brancos do ClickUp usando notas adesivas, desenhos e colaboração em tempo real

Dê um impulso ao seu fluxo de trabalho com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp para obter uma visibilidade clara e visual das tarefas

Quer um sistema visual e pronto para usar? O Modelo de Gerenciamento de Tarefas ClickUp é perfeito para configurar rapidamente fluxos de trabalho. Ele organiza as tarefas em três categorias — Ideias, Itens de Ação e Backlog — e permite gerenciá-las com facilidade, arrastando e soltando, usando as visualizações Lista, Quadro, Calendário e Caixa.

Seja você um planejador solo ou gerenciador de uma equipe remota, o ClickUp ajuda você a criar um fluxo de trabalho que funciona da mesma forma que seu cérebro.

Principais recursos do ClickUp

Descreva as tarefas que você deseja automatizar no ClickUp Brain e deixe que o AI Builder configure o fluxo de trabalho com os gatilhos e ações necessários

Escolha os horários ideais para o agendamento de tarefas com base nas sugestões automatizadas da IA da ClickUp

Crie relações e dependências entre tarefas no ClickUp para obter insights sobre como as tarefas afetam umas às outras

Gere resumos específicos para cada tarefa para destacar gargalos e detalhar etapas acionáveis com o ClickUp Brain

Transcreva a conversa após uma reunião, identifique informações críticas e transforme-as em tarefas

Limitações do ClickUp

Os recursos podem parecer um pouco confusos no início, especialmente para novos usuários que estão navegando pela área de trabalho multifuncional do ClickUp

Conjuntos de dados maiores podem causar lentidão ocasional, especialmente em espaços de trabalho complexos ou com muita carga

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp:

Heath Hayden, coordenador de desenvolvimento profissional do Tacoma Community College, afirma

Consegui colaborar com outros membros da minha equipe usando a função de calendário para mostrar a programação e planejar um grande evento. Todos pudemos arrastar e soltar eventos no calendário de acordo com as necessidades da equipe de liderança. É incrivelmente fácil de usar entre os membros da equipe.

Consegui colaborar com outros membros da minha equipe usando a função de calendário para mostrar a programação e planejar um grande evento. Todos pudemos arrastar e soltar eventos no calendário de acordo com as necessidades da equipe de liderança. É incrivelmente fácil de usar entre os membros da equipe.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para redes sociais no Excel e no Sheets

2. Reclaim.ai (ideal para otimização de calendário e ajustes de agendamento)

Imagine um calendário online que cuida dos seus hábitos enquanto gerencia suas tarefas profissionais e pessoais! O Reclaim.ai usa seu assistente de agendamento inteligente para encontrar o melhor horário para suas tarefas, hábitos e reuniões no Google Agenda.

Esta ferramenta gerencia todos os seus eventos, mantendo a flexibilidade para mudanças inesperadas. O recurso Smart Meetings encontra os horários ideais para as reuniões entre as agendas dos participantes e os ajusta de acordo com seus fusos horários e disponibilidade.

Principais recursos do Reclaim.ai

Ajuste seu calendário automaticamente para reduzir as chances de sobrecarregar sua agenda

Adicione até 3 durações diferentes em um único link de reunião e deixe as pessoas decidirem quanto tempo desejam que a reunião dure

Programe hábitos com configurações flexíveis, como dias ideais e intervalos de tempo

Limitações do Reclaim.ai

Gerencia tarefas seletivas de gerenciamento de projetos e tarefas

Funciona apenas com o Google Agenda (a integração com o Outlook está atualmente em lista de espera)

Não oferece suporte à cobrança de pagamentos por meio de links de agendamento de reuniões

Preços do Reclaim.ai

Lite: Gratuito para sempre

Starter: US$ 10/mês por licença

Negócios: US$ 15/mês por licença

Avaliações e comentários sobre Reclaim.ai

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim.ai:

A Avaliação da G2:

Adoro o recurso de integração com o Asana. Quando estou criando tarefas, seja por e-mail ou pelo Slack, ele me permite agendar o horário no Reclaim.ai.

Adoro o recurso de integração com o Asana. Quando estou criando tarefas, seja por e-mail ou pelo Slack, ele me permite agendar o horário no Reclaim.ai.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Reclaim AI para o agendamento de projetos

3. Motion (ideal para programação de tarefas e gerenciamento de projetos)

via Motion

O Motion combina recursos de gerenciamento de projetos com um mecanismo de agendamento com IA. Planeje seus dias em torno de suas tarefas, reuniões e eventos pessoais, sem perder de vista os prazos e sua capacidade.

Você também pode pedir à Siri para adicionar uma tarefa ao seu calendário do Motion enquanto estiver em trânsito. E quando chegar a hora de organizar o panorama geral, o Motion oferece suporte a vários espaços de trabalho, status personalizados e modelos, para que seu agendamento e a configuração do projeto permaneçam sincronizados.

Principais recursos do Motion

Visualize seus projetos do início ao fim com a visualização Kanban

Divida suas tarefas em diferentes partes para definir prazos flexíveis e rígidos

Conecte-se ao iCloud, Outlook e Google Agenda

Agende reuniões e convide pessoas para o evento usando o recurso Reservas

Limitações de movimento

A visualização do calendário por si só pode parecer limitada para organizar tarefas

Você não pode compartilhar suas tarefas fora da equipe interna

Alguns usuários relatam mudanças inesperadas nas prioridades

Preços dinâmicos

Teste gratuito disponível

AI Workplace: US$ 29/mês pagos anualmente

AI Employee Light: US$ 148/mês

Padrão para funcionários com IA: US$ 446/mês

AI Employee Plus: US$ 894/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Motion

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Motion:

Embora ainda não tenha avaliações no G2, aqui está uma avaliação do G2:

Adoro os preenchimentos automáticos de tempo da IA. Se preciso cancelar uma reunião ou tenho algum tempo livre, ele preenche meu espaço com os projetos/tarefas que precisam ser concluídos. É relativamente fácil de implementar em sua equipe e conectar todos os calendários. Usamos diariamente e até entramos em contato com o suporte para resolver um problema com a mudança do plano de equipe para individual, e eles resolveram sem nenhum problema ou dificuldade. Recomendo.

Adoro os preenchimentos automáticos de tempo da IA. Se preciso cancelar uma reunião ou tenho algum tempo livre, ele preenche meu espaço com os projetos/tarefas que precisam ser concluídos. É relativamente fácil de implementar em sua equipe e conectar todos os calendários. Usamos diariamente e até entramos em contato com o suporte para resolver um problema com a mudança do plano de equipe para individual, e eles resolveram tudo sem problemas. Recomendo.

💡 Dica profissional: Se a prioridade da sua tarefa mudar no Motion, não arraste e solte as tarefas manualmente no calendário, pois elas ficarão bloqueadas. Em vez disso, modifique as prioridades manualmente clicando nas tarefas e alterando os atributos.

4. SkedPal (ideal para programação adaptativa de tarefas e recurso de calendário inteligente)

via SkedPal

Procurando um aplicativo de calendário inteligente que transforme seus rabiscos intermináveis em listas de tarefas claras e concisas? O Skedpal otimiza sua programação para várias semanas com seu recurso Intelligent Time Blocking, que leva em consideração suas tarefas, prioridades e compromissos. Ele foi projetado para usuários que desejam uma programação altamente adaptável.

Você pode usar o recurso Triage para definir prioridades, especificar prazos e atribuir durações estimadas. A ferramenta de gerenciamento de tarefas então agenda prazos realistas no calendário.

Principais recursos do SkedPal

Visualize suas tarefas em um quadro e use o recurso de arrastar e soltar para movê-las

Crie listas aninhadas infinitas para dividir tarefas grandes em subtarefas gerenciáveis

Adicione imagens, ícones ou arquivos às suas notas de tarefas (menos de 100 MB) para torná-las mais completas

Limitações do SkedPal

Reserve um tempo para personalizar os fluxos de trabalho das tarefas

Exige esforço manual para classificar tarefas em uma única lista

Tornar a configuração de tarefas recorrentes pouco intuitiva

Criando uma curva de aprendizado íngreme com algoritmos e configurações complexas

Preços do SkedPal

Núcleo: US$ 14,95/mês por usuário

Pro: US$ 21,95/mês por usuário

Avaliações e comentários do SkedPal

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o SkedPal:

De acordo com uma avaliação do Reddit,

Uau, quero agradecer pela recomendação do SkedPal. Experimentei o Motion, o Reclaim, o Asana e algumas outras ferramentas, mas o SkedPal foi o primeiro que me convenceu totalmente. A curva de aprendizado é enorme, mas os resultados também são muito gratificantes. Esta é uma ferramenta para usuários avançados!

Uau, quero agradecer pela recomendação do SkedPal. Experimentei o Motion, o Reclaim, o Asana e algumas outras ferramentas, mas o SkedPal foi o primeiro que me convenceu totalmente. A curva de aprendizado é enorme, mas os resultados também são muito gratificantes. Esta é uma ferramenta para usuários avançados!

🧠 Curiosidade: Durante uma jornada de trabalho de 8 horas, um trabalhador médio passa 4 horas e 12 minutos trabalhando ativamente. 39% dos trabalhadores fazem pausas extras para ir ao banheiro e matar o tempo, enquanto 47% e 45% navegam na internet e verificam as redes sociais.

5. Amie (ideal para tarefas estéticas e gerenciamento de calendário)

via Amie

O Amie oferece uma interface que combina suas tarefas, calendários e e-mails (somente leitura) em uma visualização minimalista. Você pode inserir suas tarefas em inglês simples, como “pegar a roupa na lavanderia às 4:00 da tarde na próxima quarta-feira”, e ver o Amie transformá-las em tarefas no seu calendário usando processamento de linguagem natural (NLP).

O AI Chat é um recurso relativamente novo. É um sistema NLP atualizado, criado para entender melhor suas intenções.

Por exemplo, se você digitar no chat da IA da Amie “Construir uma sapateira no domingo”, sua agenda bloqueará automaticamente várias horas, sabendo que essa tarefa levará horas para ser concluída.

Principais recursos do Amie

Inicie os temporizadores Pomodoro na barra de menus e receba uma notificação sonora quando o tempo acabar

Transforme seus e-mails em diferentes tarefas ou afazeres

Crie um link compartilhável para seus horários disponíveis

Limitações do Amie

Falta de ferramentas de gerenciamento de equipe e recursos integrados para anotações

Restringir a personalização do calendário, não permitindo que a semana comece no sábado

Impedir que os usuários respondam a e-mails dentro do aplicativo

Preços do Amie

Pro: US$ 25/mês por usuário

Negócios: US$ 50/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários da Amie

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre a Amie

Veja o que um usuário disse no Reddit:

Gosto muito do Aime. É bonito e atende às minhas necessidades. Notion, calendário e tarefas. A interface interativa no iOS também é muito inovadora, mas é realmente decepcionante que não haja uma versão para Android e que eles não tenham uma página da web adaptada para navegadores móveis. Você só pode usar o modo computador para acessar, o que equivale a excluir completamente os usuários de Android.

Gosto muito do Aime. É bonito e atende às minhas necessidades. Notion, calendário e tarefas. A interface interativa no iOS também é muito inovadora, mas é realmente lamentável que não haja uma versão para Android e que eles não tenham uma página da web adaptada para navegadores móveis. Você só pode usar o modo computador para acessar, o que equivale a excluir completamente os usuários de Android.

🧠 Curiosidade: dormir de 7,5 a 8 horas por noite pode tornar você 20 vezes mais produtivo.

6. BeforeSunset AI (ideal para planejamento diário e controle de tempo)

via BeforeSunset AI

Em vez de reclamar com um amigo sobre o quanto você tem trabalho, escreva para a BeforeSunset AI. Descarregue tudo sobre as próximas tarefas e observe o assistente de IA da ferramenta analisar as informações, transformá-las em tarefas acionáveis e sugerir os horários ideais para conclusão. É o seu assistente de planejamento diário.

Antes de aprender a criar uma programação semanal, a ferramenta irá configurá-la para você, dividindo as informações.

Ele inclui de forma exclusiva o acompanhamento do humor, além do acompanhamento do tempo e da análise da produtividade. Por exemplo, você pode atualizar “me sentindo incrível” assim que ele transfere automaticamente as tarefas incompletas do dia para o plano do dia seguinte.

Principais recursos do BeforeSunset AI

Defina um cronômetro ou use o Modo Foco para eliminar distrações enquanto trabalha

Programe pausas saudáveis com a opção Iniciar pausa

Salve suas tarefas importantes usando o recurso Bookmark

Estude sua produtividade com análises sobre o tempo planejado versus o tempo real para concluir o trabalho

Limitações do BeforeSunset AI

Não há tutorial integrado para ajudar os usuários a entender a ferramenta

Opções limitadas de personalização no Modo Foco

Projetado principalmente para o planejamento diário, não para o agendamento de projetos de longo prazo

Preços do BeforeSunset AI

Pro: US$ 18/mês por usuário

Team Pro: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o BeforeSunset AI

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o BeforeSunset AI:

A Avaliação da G2:

Gosto da simplicidade do conceito. Não é sobrecarregado com muitos recursos desnecessários, mas é direto ao ponto e flexível o suficiente para que você encontre sua própria maneira de maximizar a produtividade.

Gosto da simplicidade do conceito. Não é sobrecarregado com muitos recursos desnecessários, mas é direto ao ponto e flexível o suficiente para que você encontre sua própria maneira de maximizar a produtividade.

7. Timely (ideal para criar planilhas de horas automáticas)

via Timely

Quer pegar alguns projetos extras para financiar sua próxima viagem, mas não consegue encontrar uma vaga disponível? Use o Timely! Seu recurso de planejamento de capacidade ajuda você a entender e otimizar a alocação de recursos entre projetos e tarefas, com uma visão clara da sua próxima hora livre.

O Memory Tracker lembra em que você trabalhou ao longo do dia, facilitando o arrastar e soltar as tarefas para sua planilha de horas. Comece a faturar suas horas com dados precisos!

Melhores recursos do Timely

Integre a ferramenta com seus calendários, ferramentas de gerenciamento de projetos e e-mail para sincronizar dados e criar planilhas de horas completas

Edite ou exclua entradas da planilha de horas trabalhadas e deixe notas para melhorar a clareza

Escolha cores personalizadas para cada bloco de tarefas

Limitações de tempo

Podem ocorrer pequenos problemas ao salvar alterações

Não possui uma opção de arrastar e soltar para mover tarefas futuras para a semana atual

Não leva em consideração diferentes fusos horários no agendamento

Preços oportunos

Criação: US$ 26/mês por usuário

Elevate: US$ 37/mês por usuário

Inovar: US$ 43/mês por usuário

Avaliações e comentários oportunos

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Timely:

De acordo com uma análise da G2,

O Timely me ajudou a recuperar tempo faturável que eu teria perdido ao registrar manualmente. Também me ajudou a registrar o tempo rapidamente e diariamente, em vez de tentar descobrir o que aconteceu dias depois. Também o integrei via Zapier para adicionar o tempo ao nosso sistema de faturamento, tornando tudo mais simples.

O Timely me ajudou a recuperar tempo faturável que eu teria perdido ao registrar manualmente. Também me ajudou a registrar o tempo rapidamente e diariamente, em vez de tentar descobrir o que aconteceu dias depois. Também o integrei via Zapier para adicionar o tempo ao nosso sistema de faturamento, tornando tudo mais simples.

8. Arcush (ideal para organizar automaticamente listas de tarefas)

via Arcush

O Arcus h é um aplicativo de planejamento diário exclusivo para iOS, projetado para simplificar o seu dia. Ele possui uma interface de linha do tempo visual e organizada que ajuda você a organizar tarefas e manter o foco sem se sobrecarregar.

Seu recurso de destaque, Inbox Zero, remove automaticamente as tarefas não programadas da visualização para que você veja apenas o que é importante no momento. Você também pode reservar horários específicos para se concentrar no trabalho e personalizar sua programação visualmente com códigos de cores.

Principais recursos do Arcush

Implemente diferentes códigos de cores para estruturar suas tarefas

Crie tarefas recorrentes com frequência variável

Ajuste sua visualização da linha do tempo por hora, dia ou semana para se adequar ao seu estilo de planejamento

Limitações do Arcush

Disponível apenas em iPhones com iOS 16 ou posterior

Não suporta a criação de eventos no calendário

Faltam recursos importantes, como subtarefas e funcionalidade de pesquisa

Preços do Arcush

Gratuito para sempre

Pro Mensal: US$ 3,99/mês

Pro Anual: US$ 9,99/ano

Pro Lifetime: US$ 29,99 por uma única vez

Avaliações e comentários do Arcush

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Arcush

Embora ainda não tenha avaliações no G2, aqui está uma avaliação da Apple Store:

Experimentei todos os aplicativos de bloqueio de tempo que não invadiam a privacidade de forma ridícula, e o Arcush tinha a melhor interface de todos. Por exemplo, inserir a hora de início e a duração dos blocos de tempo é o recurso mais eficiente que encontrei. Ele tem uma aparência agradável e o preço também é razoável. Continuem com o bom trabalho!

Experimentei todos os aplicativos de bloqueio de tempo que não invadiam a privacidade e o Arcush tinha a melhor interface de todos. Por exemplo, inserir a hora de início e a duração dos blocos de tempo é o que achei mais eficiente. Ele é bonito e o preço também é razoável. Continuem com o bom trabalho!

9. Tarefa geral (ideal para usuários do Google Agenda)

via Tarefa geral

Procurando um gerenciador de tarefas simples e gratuito que lida facilmente com prazos e prioridades? Use o General Task. Acesse recursos como o Modo Foco para evitar perder tempo e acompanhar todas as informações sobre os diferentes eventos da sua agenda.

Você também pode usar a ferramenta Comando rápido para navegar pela interface em menos tempo — com um pouco de prática, você aprenderá a usar sem precisar das instruções.

Melhores recursos para tarefas gerais

Sincronize com o GitHub para acompanhar seus PRs

Crie tarefas diretamente do Slack

Arraste e solte tarefas em seu calendário para agendar e bloquear horários

Limitações gerais das tarefas

Não se integra com o Calendário da Apple ou do Outlook

Faltam recursos essenciais, como subtarefas, tarefas recorrentes e tags

Preços gerais para tarefas

Gratuito

Avaliações e comentários gerais sobre tarefas

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o General Task

Veja o que uma avaliação do Product Hunt diz sobre o General Task:

Usei esse aplicativo por apenas uma semana, mas foi incrível enquanto durou. A única razão pela qual parei foi porque minha equipe deixou de usar o Linear e migrou para o Asana, que não tinha integração.

Usei esse aplicativo por apenas uma semana, mas foi incrível enquanto durou. A única razão pela qual parei foi porque minha equipe deixou de usar o Linear e migrou para o Asana, que não tinha integração.

10. Planimo (ideal para usuários de iPhone)

via Planimo

O Planimo é ideal para usuários de iPhone que desejam conectar suas rotinas pessoais com o planejamento profissional. A ferramenta permite que você descreva seus objetivos, preferências e rotina diária para criar um plano personalizado.

Sua decomposição automática de tarefas cria etapas gerenciáveis com base nos blocos de tempo definidos por você, para que saiba exatamente o que fazer a cada momento do dia.

Principais recursos do Planimo

Divida grandes marcos em etapas de 45 minutos

Crie espaços de trabalho ilimitados e aloque tarefas automaticamente para cada um deles

Obtenha insights personalizados sobre o gerenciamento do seu tempo para melhorar a produtividade

Limitações do Planimo

Disponível apenas em dispositivos iOS

Carece de recursos essenciais de gerenciamento de projetos

A versão gratuita inclui anúncios, que podem atrapalhar a experiência do usuário

É apenas para uso pessoal (sem recursos para equipes)

Preços do Planimo

Premium (1 conta): US$ 9,99/mês Introdução: primeiros 3 meses por US$ 9,99, depois US$ 9,99/mês

Introdução: primeiros 3 meses por US$ 9,99, depois US$ 9,99/mês

Premium (até 6 contas): US$ 15,99/mês Introdução: primeiros 3 meses por US$ 15,99, depois US$ 15,99/mês

Introdução: primeiros 3 meses por US$ 15,99, depois US$ 15,99/mês

Empresa: Preço personalizado

Introdução: primeiros 3 meses por US$ 9,99, depois US$ 9,99/mês

Introdução: primeiros 3 meses por US$ 15,99, depois US$ 15,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Planimo

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? 20% dos gerentes de projeto gostariam de abandonar a “documentação”, como relatórios semanais, atualizações de progresso, apresentações em PowerPoint ou registros personalizados.

Use o ClickUp para planejar suas tarefas e projetos

O gerenciamento eficaz de tarefas não se resume a listar o que precisa ser feito; trata-se de priorizar de forma inteligente, programar de maneira realista e se adaptar com flexibilidade quando os planos mudam.

Essa é a promessa de um assistente de agendamento com IA. Usar três ferramentas de IA separadas para gerenciar um fluxo de trabalho pode adicionar mais confusão do que clareza. Em vez disso, o ClickUp pode simplificar seu processo de planejamento combinando várias contas de calendário em um espaço unificado e oferecendo recursos de IA para lidar com os requisitos de gerenciamento de tarefas e projetos.

Se você precisa de um plano para sua equipe ou de uma ferramenta de agendamento pessoal, o ClickUp pode ser a solução!

