As 8 melhores alternativas ao Wanderlog para planeamento de viagens e gestão de itinerários

Planejar uma viagem deve ser emocionante, não exaustivo.

Mas se você já teve dificuldades com um planejador de viagens complicado, perdeu o controle das reservas ou passou horas organizando seu itinerário, sabe muito bem como é frustrante.

Embora o Wanderlog seja um aplicativo popular de planejamento de viagens, ele pode não ser adequado para todos. Alguns usuários podem achar que ele carece de recursos essenciais, é complicado ou não se alinha ao seu estilo de planejamento.

Se você está procurando algo diferente, nós temos o que você precisa. De ferramentas de planejamento colaborativo a modelos de itinerários flexíveis, como os oferecidos pelo ClickUp, aqui estão as oito melhores alternativas ao Wanderlog que tornam o planejamento de viagens mais tranquilo, organizado e muito menos estressante.

Por que escolher alternativas ao Wanderlog?

O Wanderlog é um planejador de viagens confiável com criação de itinerários, controle de despesas e colaboração em equipe. Ele permite que você navegue por guias, adicione paradas e crie itinerários compartilhados.

Mas não é perfeito. As estimativas de tempo de viagem costumam estar erradas, dificultando o planejamento realista. A interface pode parecer complexa de navegar, especialmente ao mapear viagens de vários dias. Além disso, não há uma maneira integrada de gerenciar listas de bagagem ou tarefas pré-viagem.

Então, o que você deve procurar em vez disso?

Estimativas de tempo de viagem: garanta que sua programação diária seja realista, levando em consideração atrasos, escalas e tempos de transporte reais

Interface intuitiva: Planeje rotas facilmente e faça ajustes sem se preocupar com um layout complicado

Controle de despesas: acompanhe os gastos do grupo com recursos como divisão automática de contas, conversão de moedas e orçamentos compartilhados

Opções de preços flexíveis: Seja você um viajante solo ou organizando uma viagem em grupo, encontre um plano que atenda às suas necessidades sem custos desnecessários

Listas e tarefas: Mantenha-se organizado gerenciando tudo em um só lugar, desde listas de bagagem e pedidos de visto até check-ins em hotéis e reservas de atividades

Se essas funcionalidades são importantes para você, está na hora de encontrar uma ferramenta de planejamento de viagens melhor!

🛫 Antes de planejar, planeje suas férias! Antes de mergulhar nas melhores ferramentas de planejamento de viagens, certifique-se de que suas férias estão organizadas.

8 alternativas ao Wanderlog em resumo

Se você está procurando um melhor controle do itinerário, recomendações personalizadas, recursos de colaboração mais robustos ou mais flexibilidade no planejamento, essas alternativas ao Wanderlog oferecem opções sólidas.

Aqui está uma rápida visão geral antes de entrarmos em detalhes:

Ferramenta de planejamento de viagens Recurso de destaque Ideal para Preços* ClickUp – Gerenciamento abrangente de tarefas e modelos personalizáveis para planejamento de viagens O criador de itinerários detalhado Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas RoadTrippers – Sugestões personalizadas para paradas panorâmicas ao longo das rotas O aventureiro das viagens rodoviárias Planos pagos a partir de US$ 35,99/ano TripIt – Acompanha voos e reservas com atualizações em tempo real O passageiro frequente Plano gratuito disponível/ Plano pago por US$ 49/ano Sygic Travel – Mapas offline e conteúdo de viagem selecionado O planejador visual Plano gratuito disponível/ Planos pagos a partir de US$ 2,75/mês TripHobo – Criação colaborativa de itinerários para vários usuários e otimização inteligente de rotas O viajante em grupo Plano gratuito disponível/ Preços personalizados Google Maps – Tráfego em tempo real e navegação com mapas personalizados O planejador minimalista Gratuito TripAdvisor – Criador de itinerários com inteligência artificial baseado em milhões de avaliações O planejador baseado em avaliações Gratuito Polarsteps – Diário de viagem baseado em GPS e rastreamento automático de rotas O contador de histórias e documentador de viagens Plano gratuito disponível/ Planos pagos a partir de US$ 39,55/mês

💼✈️ Curiosidade: o termo "bleisure" (uma mistura de negócios e lazer) surgiu no início dos anos 2000, mas a ideia já existe há décadas; pense em diplomatas e comerciantes que transformam viagens de trabalho em aventuras!

As 8 melhores alternativas ao Wanderlog para usar

Nem todos os viajantes planejam da mesma maneira. Alguns adoram agendas codificadas por cores, enquanto outros precisam apenas de um marcador no mapa.

Então, em vez de uma lista chata, combinamos cada planejador de viagens com um estilo específico de viagem.

Seja você um planejador que adora planilhas, um aventureiro de viagens rodoviárias ou um explorador espontâneo, existe um aplicativo que se adapta ao seu jeito de viajar. Aqui está a nossa lista 👇

1. ClickUp (ideal para quem gosta de criar itinerários detalhados)

Planeje sua viagem perfeita, arraste e solte planos e colabore em tempo real com os quadros brancos do ClickUp

Se planejar uma viagem é tão emocionante quanto a viagem em si, o ClickUp é o seu companheiro ideal para planejar viagens. Ele foi criado para quem adora planejar todos os detalhes, desde horários de voos até reservas em restaurantes, passeios turísticos e até mesmo listas de itens a levar na mala.

Com o ClickUp Tasks, você pode dividir seu itinerário dia a dia, hora a hora, e atribuir prazos a cada tarefa. Crie listas de tarefas para reservas de voos, reservas de hotéis, atividades e bagagem, e defina datas de vencimento para nunca perder um prazo.

Você pode até adicionar níveis de prioridade para saber o que é imprescindível (como comprar o ingresso para a Torre Eiffel com antecedência) e o que é flexível. Veja como você pode configurar sua primeira tarefa 👇

Precisa de um lugar para pensar em rotas ou pontos turísticos imperdíveis? O ClickUp Whiteboards permite mapear visualmente ideias, arrastar e soltar locais e colaborar em tempo real com amigos ou familiares.

E se você quiser uma visão geral completa dos seus planos de viagem, a Visualização de Calendário do ClickUp ajuda você a ver toda a sua viagem de uma só vez.

Transforme seus planos de viagem em um roteiro visual com a visualização de calendário do ClickUp

O ClickUp Docs oferece ainda mais espaço para você anotar notas, dicas de viagem ou planos alternativos. Você tem um hub integrado para todas as suas informações importantes de viagem (confirmações de voos, requisitos de visto, listas de bagagem e muito mais).

Se eu fosse você, vincularia ao ClickUp Tasks para que tudo ficasse conectado — afinal, de que adianta uma viagem perfeitamente planejada se você se esquecer de realmente fazer o planejamento? 😉

Para facilitar ainda mais, o ClickUp oferece uma variedade de modelos de itinerários para otimizar o planejamento de viagens. Um dos favoritos dos viajantes é o modelo de planejador de viagens do ClickUp. Uma configuração pronta para uso, onde você pode acompanhar destinos, reservas de hotéis, detalhes de voos e atividades, tudo em um só lugar.

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de planejador de viagens do ClickUp para planejar uma viagem sem complicações

Este modelo oferece status personalizados para acompanhar o andamento da viagem, campos personalizados para armazenar detalhes essenciais, como contatos de emergência e etapas da viagem, e mais de 15 visualizações personalizadas, como lista, Gantt, carga de trabalho e calendário, para gerenciar planos visualmente.

Com recursos de gerenciamento de projetos, como controle de tempo, avisos de dependência e integração com e-mail, organizar suas viagens nunca foi tão fácil.

O ClickUp também oferece um modelo de planejamento de férias para viagens pessoais com listas de bagagem e planos diários flexíveis, além de um modelo de itinerário de viagem de negócios para gerenciar reuniões, voos e horários com mais estrutura.

Melhores recursos do ClickUp

Defina lembretes para todos os detalhes da viagem: Nunca perca o check-in do voo, a reserva do hotel ou a última tarefa de arrumar as malas com Nunca perca o check-in do voo, a reserva do hotel ou a última tarefa de arrumar as malas com os lembretes do ClickUp

Compartilhe planos sem perder o controle: use use as permissões de convidado para permitir que amigos e familiares vejam ou sugiram alterações no seu itinerário, mantendo o controle da versão em suas mãos

Planeje com mais inteligência com sugestões baseadas em IA: use use o ClickUp Brain para gerar itinerários, sugerir destinos e criar listas de bagagem — basta digitar uma solicitação e deixar que a IA cuide dos detalhes!

Use o ClickUp Brain para gerar ideias, escrever um itinerário de viagem, encontrar os melhores lugares e muito mais

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não possui alguns recursos disponíveis na versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários dos clientes do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma análise do Cap terra:

No geral, minha experiência com o ClickUp é muito boa. Trabalhar com equipes fica muito mais fácil com a ajuda do ClickUp. Ele me permite criar tarefas, definir prazos e acompanhar o andamento. A melhor parte é que ele nos ajuda a nos comunicar melhor com os membros da equipe.

No geral, minha experiência com o ClickUp é muito boa. Trabalhar com equipes fica muito mais fácil com a ajuda do ClickUp. Ele me permite criar tarefas, definir prazos e acompanhar o andamento. A melhor parte é que ele nos ajuda a nos comunicar melhor com os membros da equipe.

📖 Leia mais: As melhores ferramentas de colaboração remota para equipes virtuais

2. Roadtrippers (Ideal para aventureiros em viagens rodoviárias)

via Roadtrippers

Se as suas férias de sonho incluem passeios panorâmicos, atrações peculiares à beira da estrada e paradas espontâneas, o Roadtrippers foi feito para você. Ele ajuda a encontrar joias escondidas, desde atrações incomuns à beira da estrada até parques nacionais, mirantes panorâmicos, restaurantes e acomodações.

Seja você um viajante espontâneo ou um nômade digital, esta ferramenta ajuda a criar um itinerário onde você pode comparar rotas, marcar pontos de interesse, estimar custos de combustível e aplicar filtros para encontrar os melhores lugares ao longo do caminho.

Principais recursos do Roadtrippers

Calculadora de combustível : estime o custo do combustível com base no tipo de veículo e nos preços atuais da gasolina nos postos ao longo do seu trajeto específico

Guias de viagem interativos : navegue por guias temáticos de viagens rodoviárias com rotas mapeadas, sugestões de paradas e avaliações de viajantes reais para criar itinerários sistemáticos

Notas de colaboração de viagem: compartilhe planos de viagem editáveis com parceiros de viagem que tenham uma conta Roadtrippers e use a seção de notas integrada para manter todos alinhados

Limitações do Roadtrippers

Os usuários precisam navegar para cada ponto de referência individualmente, em vez de navegar pelo itinerário completo de uma só vez

Preços do Roadtrippers

Básico : US$ 35,99/ano

Pro : US$ 49,99/ano

Premium: US$ 59,99/ano

Avaliações e comentários do Roadtrippers

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🌍 Viajar e trabalhar? Por que não? Já se perguntou como as pessoas conseguem explorar o mundo enquanto mantêm o foco no trabalho?

3. TripIt (ideal para quem viaja com frequência)

via TripIt

Está a viajar de aeroporto em aeroporto? O TripIt simplifica o caos, mantendo todas as suas reservas de voos, hotéis e aluguer de carros num só lugar.

Basta conectar sua conta de e-mail ou encaminhar e-mails de confirmação para plans@tripit.com, e o TripIt reúne todos os detalhes da sua reserva em uma única linha do tempo. Você pode até adicionar suas anotações e enviar documentos de viagem, como PDFs ou fotos.

A ferramenta também fornece sugestões de cafés, restaurantes e bares próximos com base no local onde você está hospedado. Depois de concluir seu itinerário, você pode sincronizá-lo com o Google Agenda para facilitar o planejamento e o acesso offline.

Principais recursos do TripIt

Alertas de voos em tempo real : gere alertas para atrasos, cancelamentos ou mudanças de portão de embarque para ajudá-lo a se antecipar a interrupções na viagem

Pontuação de segurança do bairro : avalie a segurança dos bairros obtendo pontuações em várias categorias, como danos físicos, segurança das mulheres, saúde e questões médicas, liberdades políticas, roubos e segurança LGBTQ

Pegada de carbono: verifique o impacto ambiental dos seus planos de viagem para fazer escolhas sustentáveis

Limitações do TripIt

Os formatos de documentos são muito específicos, resultando em um sistema impraticável

Preços do TripIt

TripIt : Grátis

TripIt Pro: US$ 49/ano

Avaliações e comentários sobre o TripIt

G2 : 4,7/5 (42 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TripIt?

Aqui está uma avaliação do G2:

“Você simplesmente encaminha os itinerários e os e-mails relacionados à viagem, e o TripIt organiza tudo para você. Tudo fica organizado e pode ser facilmente visualizado, editado ou excluído. A possibilidade de compartilhar o itinerário também é muito útil.”

“Você simplesmente encaminha os itinerários e os e-mails relacionados à viagem, e o TripIt organiza tudo para você. Tudo fica organizado e pode ser facilmente visualizado, editado ou excluído. A possibilidade de compartilhar o itinerário também é muito útil.”

⭐️ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de itinerários de viagem para sua próxima viagem em Docs, Excel e Word

4. Sygic Travel (para quem gosta de planejar visualmente)

via Tripomatic

O Sygic Travel (agora Tripomatic) é um planejador de viagens baseado na web que permite criar itinerários diretamente em mapas interativos. Ele ajuda a criar planos de viagem repletos de pontos turísticos, permitindo adicionar atrações, pontos de referência, restaurantes e outros locais de interesse a um itinerário diário.

Cada parada é plotada visualmente, facilitando o planejamento de rotas que fazem sentido geograficamente.

Depois de definir sua viagem, você pode baixar mapas e itinerários personalizados para acesso offline. Esse recurso é ideal para viagens internacionais de trabalho ou áreas com internet limitada.

Melhores recursos do Sygic Travel

Aplicativo de mapas de viagem Tripomatic : destaca os principais pontos turísticos, como museus, restaurantes, lojas e joias escondidas, com informações fornecidas por editores de viagem e outros viajantes

Vídeos em 360° : vídeos em 360 graus de atrações populares para ajudar você a explorar suas opções e decidir onde quer ir

Serviços de viagem integrados: Veja opções de acomodação, aluguel de carros e passeios locais em seu itinerário com links diretos para Booking.com e GetYourGuide

Limitações do Sygic Travel

Não oferece controles detalhados, como a possibilidade de colocar marcadores de tempo na sua lista de tarefas

Preços do Sygic Travel

Gratuito

Plano pago: US$ 2,75/mês

Avaliações e comentários do Sygic Travel

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📅 Planeje como um profissional: Quer se manter organizado sem gastar muito?

5. TripHobo (ideal para quem viaja em grupo)

via Triphobo

Planejando uma viagem com amigos ou familiares? O TripHobo facilita as viagens em grupo, permitindo que todos contribuam para um itinerário compartilhado. Você começa selecionando um destino e, em seguida, vários usuários podem adicionar atrações, transporte, acomodações e até mesmo pausas para refeições, tudo mapeado por dia e hora.

Suas integrações internas de reservas de hotéis simplificam ainda mais o gerenciamento de reservas. Esteja você coordenando uma escapada de fim de semana ou uma aventura por várias cidades, este aplicativo mantém todos informados.

Melhores recursos do TripHobo

Planejamento colaborativo de itinerários: Contribua e edite um itinerário de viagem compartilhado em tempo real

Otimização inteligente de rotas : ajuste automaticamente seu itinerário para minimizar o tempo de viagem entre as paradas e maximizar a eficiência dos passeios turísticos

Recursos intuitivos de orçamento: defina orçamentos diários ou para toda a viagem e acompanhe os custos estimados com transporte, atividades e acomodações

Limitações do TripHobo

Alguns usuários acharam a interface complexa e com muitos pop-ups na tela

Preços do TripHobo

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do TripHobo

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TripHobo?

Aqui está uma avaliação do TrustPilot:

“Acho esta plataforma muito útil, pois posso colocar as minhas ideias e ela categoriza-as com base na data, local, orçamento, atividades, etc.”

“Acho esta plataforma muito útil, pois posso colocar as minhas ideias e ela categoriza-as com base na data, local, orçamento, atividades, etc.”

📖 Leia mais: Os melhores softwares de viagem e despesas para usar

6. Google Maps (ideal para quem gosta de planejar com o mínimo)

via Google Maps

Se você quer uma ferramenta simples que ajude a marcar locais, o Google Maps é tudo o que você precisa. É amplamente utilizado em todo o mundo tanto para navegação diária quanto para planejamento de viagens.

Os usuários podem salvar locais em listas personalizadas (por exemplo, “Lugares para visitar em Paris”), criar rotas com várias paradas, verificar o trânsito em tempo real, ver opções de transporte público, explorar áreas com o Street View e baixar mapas para uso offline. Ele se destaca em “onde” e “como chegar lá”.

Você pode salvar lugares em listas personalizadas, marcar locais importantes, compartilhar mapas com outras pessoas e até baixar mapas offline para não se perder em áreas com acesso limitado à internet.

Melhores recursos do Google Maps

Mapas internos : navegue em grandes espaços públicos, como aeroportos, museus e shopping centers, com mapas internos detalhados

Programa Guias Locais : junte-se a uma comunidade de usuários que contribuem com avaliações, fotos e informações para melhorar os dados dos mapas, ganhando pontos e emblemas por suas contribuições

Visualização de mapa em várias camadas: alterne entre até 10 camadas diferentes, incluindo trânsito, vista de satélite, terreno, ciclovias, transporte público e qualidade do ar, para planejar suas rotas de viagem com mais contexto e flexibilidade

Limitações do Google Maps

O Google Maps funciona muito bem em cidades e países desenvolvidos, mas há alguns problemas em países em desenvolvimento

Preços do Google Maps

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Maps

G2 : 4,7/5 (42 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Maps?

Aqui está uma avaliação do G2:

“O que mais gosto no Google Cloud é sua escalabilidade, confiabilidade, recursos avançados e integração com outros serviços do Google. Ele oferece ferramentas poderosas para análise de dados, aprendizado de máquina e serviços de computação.”

“O que mais gosto no Google Cloud é sua escalabilidade, confiabilidade, recursos avançados e integração com outros serviços do Google. Ele oferece ferramentas poderosas para análise de dados, aprendizado de máquina e serviços de computação.”

🤔 Você sabia? O Google Maps oferece aos usuários um novo recurso de IA que usa seu modelo Gemini para analisar suas capturas de tela relacionadas a viagens, como reservas de hotéis ou locais salvos, e extrair detalhes úteis para ajudar você a organizar sua viagem mais rapidamente.

🤖 ✈️ Deixe a IA fazer o planejamento! Por que se estressar com itinerários quando assistentes de viagem inteligentes podem fazer isso por você?

7. TripAdvisor (ideal para viajantes que valorizam avaliações)

via Tripadvisor

Precisa ter certeza de que todas as refeições, hotéis e passeios valem a pena? O TripAdvisor é um bom lugar para verificar avaliações e classificações antes de tomar decisões de viagem.

Um recurso que se destaca é o “Trips”, que permite aos usuários salvar, organizar e compartilhar seus planos de viagem.

Esteja planejando sozinho ou com um grupo, você pode colaborar em tempo real, permitindo que amigos ou familiares contribuam com o itinerário.

Para aqueles que preferem opções pré-planejadas, o Tripadvisor oferece guias de viagem sugeridos e exemplos de itinerários selecionados pela comunidade e sua equipe editorial.

Melhores recursos do TripAdvisor

Criador de itinerários com IA : gere um plano de viagem personalizado dia a dia usando IA generativa treinada com milhões de avaliações, classificações e dados de reservas de usuários

Visualização do mapa de locais salvos : veja instantaneamente todos os hotéis, restaurantes e atrações salvos em um mapa para planejar rotas e evitar voltar pelo mesmo caminho

Integração com reservas diretas: reserve hotéis, passeios e experiências diretamente pela plataforma através de seus parceiros de viagem, sem sair do aplicativo

Limitações do TripAdvisor

Os usuários frequentemente relatam erros como datas incorretas, reservas duplicadas e outros erros de reserva

Preços do TripAdvisor

Gratuito

Avaliações e comentários do TripAdvisor

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡Dica profissional: as melhores experiências locais raramente aparecem nas listas dos "10 melhores". Navegue por subreddits específicos de locais ou grupos do Facebook para encontrar dicas de moradores locais que você não encontrará no Tripadvisor.

8. Polarsteps (Ideal para quem gosta de contar histórias e documentar viagens)

via Polarsteps

O Polarsteps ajuda você a transformar suas viagens em um lindo álbum digital. Ele usa GPS para rastrear sua viagem automaticamente e cria uma história visual impressionante (mesmo sem rede).

Você pode adicionar fotos, notas e outros detalhes em cada parada para manter um registro de suas experiências. Depois de concluir uma viagem, você pode transformar seus registros digitais em livros de viagem físicos.

Esses livros personalizáveis incluem mapas, fotos e notas da viagem, servindo como lembranças tangíveis.

Recursos do Polarsteps

Marcação de fotos e notas : anexe imagens e escreva descrições para cada parada para criar um diário de viagem digital detalhado

Linha do tempo interativa de viagens : visualize seu histórico de viagens com rotas mapeadas, datas e atualizações baseadas em localização em um formato rolável

Rastreamento automático de rotas: usa GPS para registrar sua rota de viagem em tempo real, sem precisar de acesso à Internet

Limitações do Polarsteps

As últimas edições nem sempre são salvas, então você precisa revisar constantemente para ficar por dentro de tudo

Preços do Polarsteps

Gratuito

Premium : US$ 39,55/mês

Lay-flat premium: US$ 52,73/mês

Avaliações e comentários do Polarsteps

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📩 Fora do escritório, mas divirta-se! Vai partir para uma aventura? Torne sua resposta automática tão emocionante quanto a sua viagem!

Comece a planejar suas viagens com o ClickUp

Cada alternativa ao Wanderlog apresentada neste blog ajuda a otimizar sua experiência de viagem à sua maneira, seja mapeando rotas, gerenciando reservas ou organizando paradas.

Mas se você gosta de ter controle total sobre o planejamento, o ClickUp oferece um tipo diferente de flexibilidade. Desde o brainstorming de ideias até a atribuição de tarefas e o acompanhamento de todos os detalhes, ele reúne tudo em um só lugar.

Você pode criar itinerários, definir lembretes, colaborar com seu grupo de viagem e personalizar tudo para se adequar ao seu estilo de planejamento.

