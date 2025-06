Melhor software OCR para extração de dados e automação em 2025

Você sabia que o Reddit usa um software OCR para aprimorar seus recursos de pesquisa? Este usuário do Reddit fez um teste e confirmou que a função de pesquisa do Reddit utiliza o reconhecimento óptico de caracteres (tecnologia OCR) para extrair texto de imagens.

A tecnologia OCR é essencial para as empresas, tanto para o conteúdo quanto para o SEO.

As empresas lidam com grandes quantidades de documentos digitalizados, PDFs e arquivos de imagem, que muitas vezes contêm informações fragmentadas. Para garantir que as equipes de liderança possam acessar e analisar dados rapidamente, em vez de perder tempo decifrando o conteúdo, as empresas precisam extrair o texto desses formatos.

No entanto, as soluções básicas de OCR podem não ser suficientes para as necessidades das empresas. Você precisa do melhor software de OCR para obter maior precisão e eficiência, mas em qual você pode confiar?

Este blog explica tudo. Continue lendo para saber mais.

O que você deve procurar em um software de OCR?

Ao escolher o melhor software OCR para uso comercial ou empresarial, tenha em mente estes fatores-chave:

Procure um mecanismo de OCR com forte reconhecimento de texto em vários idiomas, especialmente se você lida com documentos digitalizados em diversos formatos. O suporte a texto manuscrito também é uma vantagem ✅

A solução OCR deve ser compatível com os formatos do Microsoft Office, PDFs pesquisáveis e outros softwares empresariais ✅

A tecnologia OCR líder utiliza software de aprendizado de máquina e reconhecimento inteligente de caracteres para melhorar a precisão ao longo do tempo ✅

Um software OCR pronto para uso corporativo deve oferecer fluxos de trabalho personalizados, permitindo que as empresas comparem documentos, digitalizem tabelas e processem diferentes faturas com o mínimo de esforço manual ✅

Se você lida com documentos confidenciais, como registros hospitalares ou pagamentos de seguros, garanta que o trabalho de OCR seja processado com segurança, com a opção de implantação local ✅

Os 10 melhores softwares de OCR

Após extensos testes de produtos e pesquisas de mercado, essas ferramentas são os melhores softwares de OCR disponíveis atualmente.

Vamos analisar os pontos fortes e fracos de cada um para ajudá-lo a escolher a solução de OCR certa para sua empresa.

1. Adobe Acrobat Pro DC (ideal para gerenciamento de PDFs em nível empresarial)

via Adobe Acrobat Pro DC

As empresas que lidam com documentos jurídicos digitalizados, outros arquivos e grandes volumes de imagens de texto muitas vezes têm dificuldade em torná-los pesquisáveis.

O Adobe Acrobat Pro DC permite que equipes extraiam texto, editem PDFs e integrem-se perfeitamente a softwares empresariais com a tecnologia OCR.

O destaque do programa é seu mecanismo OCR com inteligência artificial, que garante alta precisão no reconhecimento de texto. O Adobe Acrobat Pro DC também oferece recursos de comparação de documentos, redação e assinatura eletrônica para simplificar o processamento de documentos.

Principais recursos do Adobe Acrobat Pro DC

Converta documentos digitalizados e imagens em PDFs editáveis e pesquisáveis

Exporte PDFs para formatos do Microsoft Office, mantendo a integridade da formatação

Use ferramentas com inteligência artificial para resumir e analisar documentos

Acesse recursos avançados de redação e comparação de documentos para um manuseio seguro dos dados

Ofereça assinaturas eletrônicas seguras e colaboração na nuvem para simplificar aprovações e fluxos de trabalho

Limitações do Adobe Acrobat Pro DC

Requer uma assinatura paga, tornando-o menos econômico do que alguns softwares OCR gratuitos

Possui uma interface complexa, que pode levar algum tempo para novos usuários aprenderem a usar

Experimente lentidão no desempenho ao lidar com arquivos de imagens digitalizadas muito grandes

Preços do Adobe Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC : US$ 14,99/mês por usuário

Acrobat Pro DC : US$ 23,99/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Complemento AI Assistant: US$ 4,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Adobe Acrobat Pro DC

G2 : 4,5/5 (mais de 3.450 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.080 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Acrobat Pro DC?

De um usuário do G2:

Uma ferramenta útil para criar, modificar e organizar documentos PDF é o Adobe Acrobat. É o padrão da indústria para software PDF e vem com uma infinidade de recursos para atender a diferentes requisitos.

Uma ferramenta útil para criar, modificar e organizar documentos PDF é o Adobe Acrobat. É o padrão da indústria para software PDF e vem com uma infinidade de recursos para atender a diferentes requisitos.

💡 Dica profissional: comparar documentos manualmente é demorado e propenso a erros, mas com as ferramentas certas, você pode automatizar o processo e reduzir erros. Descubra as melhores soluções em 12 poderosos softwares de comparação de documentos para equipes.

2. ABBYY FineReader PDF (Ideal para OCR avançado e conversão de documentos)

via ABBYFinReader PDF

Pesquise em qualquer fórum e você verá a demanda por suporte técnico para tecnologia OCR de reconhecimento de texto multilíngue.

O ABBYY FineReader PDF atende a todos esses requisitos, além de oferecer um mecanismo de OCR com inteligência artificial líder do setor que garante extração e edição de texto com alta precisão.

Com seus recursos de comparação de documentos, conversão em lote, reconhecimento óptico de palavras e automação avançada, as equipes podem processar grandes volumes de documentos em papel, transformando-os em formatos pesquisáveis e editáveis.

Principais recursos do ABBYY FineReader PDF

Converta PDFs e imagens digitalizados em documentos editáveis e pesquisáveis com alta precisão de OCR

Suporte a 198 idiomas , incluindo scripts complexos como caracteres cirílicos e asiáticos

Compare documentos para detectar alterações entre diferentes versões

Automatize o processamento de documentos em grande escala com ferramentas de conversão em lote

Crie formulários PDF preenchíveis e habilite assinaturas digitais para fluxos de trabalho simplificados

Limitações do ABBYY FineReader PDF

O preço da assinatura pode ser caro para pessoas físicas em comparação com alternativas de compra única

Dificuldades com digitalizações de baixa qualidade, que exigem correções manuais para formatações complexas

A interface não é tão intuitiva quanto a de alguns concorrentes, tornando a curva de aprendizado mais íngreme

Preços do ABBYY FineReader PDF

FineReader Standard : US$ 16/mês por usuário

FineReader Corporate : US$ 24/mês por usuário

FineReader para Mac: US$ 69/ano por usuário

Avaliações e comentários sobre o ABBYY FineReader PDF

G2 : 4,5/5 (mais de 286 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 426 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ABBYY FineReader PDF?

Veja o que disse um usuário do Reddit:

Minha principal ferramenta no Windows era o ABBYY FineReader, um software incrível (mas proprietário e exclusivo para Windows) que detecta automaticamente o layout de qualquer coisa que eu esteja tentando ler, divide em páginas, corrige o desalinhamento, exclui as margens e reconhece o texto.

Minha principal ferramenta no Windows era o ABBYY FineReader, um software incrível (mas proprietário e exclusivo para Windows) que detecta automaticamente o layout de qualquer coisa que eu esteja tentando ler, divide em páginas, corrige o desalinhamento, exclui as margens e reconhece o texto.

💡 Dica profissional: ainda usa o mesmo software de processamento de texto de antigamente? Melhore suas habilidades de redação com ferramentas modernas que oferecem colaboração e edição com inteligência artificial. Explore as melhores opções em programas de software de processamento de texto e encontre o ideal para o seu fluxo de trabalho.

3. Tesseract OCR (Ideal para desenvolvedores e entusiastas de código aberto)

via Tesseract OCR

Ao contrário dos softwares OCR tradicionais com interface gráfica, o Tesseract é uma ferramenta de linha de comando. Isso o torna ideal para desenvolvedores, pesquisadores e especialistas em automação que desejam controle total sobre a extração de texto de imagens.

Além disso, é uma solução totalmente gratuita e de código aberto sob a licença Apache 2.0. Desenvolvido inicialmente pela Hewlett-Packard e posteriormente mantido pelo Google, o Tesseract suporta mais de 100 idiomas e integra-se com Python, C++ e outras linguagens de programação.

Principais recursos do Tesseract OCR

Reconheça texto em mais de 100 idiomas, incluindo árabe, cirílico e scripts asiáticos

Suporta vários formatos de saída, como TXT, PDF, OCR e TSV

Personalize o OCR por meio de treinamento e ajustes para necessidades específicas

Processe vários formatos de imagem, como PNG, JPEG e TIFF

Limitações do Tesseract OCR

Sem interface gráfica de usuário — requer experiência com linha de comando

A precisão do OCR depende da qualidade da imagem, exigindo pré-processamento para obter os melhores resultados

Não adequado para iniciantes ou para quem procura uma solução plug-and-play

Suporte limitado para reconhecimento de escrita manual, tornando-o menos eficaz para determinados tipos de documentos

Preços do Tesseract OCR

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Tesseract OCR

G2 : 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

4. OmniPage Ultimate (Ideal para empresas que precisam de automação OCR de alto volume)

via OmniPage Ultimate

Você está afogado em papelada? O OmniPage Ultimate foi feito para empresas que lidam com grandes volumes de documentos que precisam ser convertidos em arquivos pesquisáveis, editáveis e compartilháveis.

Ele economiza seu tempo automatizando qualquer processo, seja a digitalização de contratos, faturas ou documentos jurídicos, com OCR de nível empresarial, processamento em lote e integração com a nuvem.

Melhores recursos do OmniPage Ultimate

Processe grandes volumes de arquivos em lote com fluxos de trabalho automatizados

Ofereça precisão superior de OCR com suporte para mais de 120 idiomas

Trabalhe com todos os principais tipos de documentos, incluindo PDF, Word, Excel e ePub

Compatível com scanners, captura móvel e integrações na nuvem, como Dropbox e SharePoint

Melhore a capacidade de pesquisa em PDFs com o eDiscovery Assistant

Limitações do OmniPage Ultimate

Caro em comparação com os concorrentes, tornando-o menos acessível para indivíduos

Interface complexa que pode exigir treinamento para uso eficaz

Limitado ao Windows — não compatível com Mac

Preços do OmniPage Ultimate

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o OmniPage Ultimate

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OmniPage Ultimate?

Um usuário da Capterra disse:

A característica mais importante do OmniPage Ultimate é que ele gera extrações de texto de alta qualidade a partir de uma variedade de fontes que utilizamos, incluindo PDFs e gráficos/documentos digitalizados.

A característica mais importante do OmniPage Ultimate é que ele gera extrações de texto de alta qualidade a partir de uma variedade de fontes que utilizamos, incluindo PDFs e gráficos/documentos digitalizados.

5. Readiris 17 (Ideal para indivíduos e pequenas empresas que precisam de OCR multilíngue)

via Readiris

Já tentou extrair texto de um documento e percebeu que está em um idioma que seu software não consegue processar? É aí que o Readiris 17 se destaca.

Projetada para profissionais e empresas multilíngues, esta ferramenta de OCR com inteligência artificial reconhece mais de 130 idiomas, incluindo alfabetos complexos como o árabe e o cirílico.

Além do OCR, o Readiris 17 também oferece edição básica de PDF, permitindo que você mescle, anote e proteja seus documentos sem precisar alternar entre várias ferramentas. Ele ainda permite adicionar anotações de voz aos seus PDFs.

As 17 melhores funcionalidades do Readiris

Converta PDFs, imagens e documentos digitalizados em formatos editáveis do Word, Excel e PDF

Processe grandes volumes de documentos com eficiência com o processamento em lote

Edite PDFs com ferramentas integradas para mesclar, anotar e proteger arquivos

Leia códigos de barras e códigos QR para extrair dados rapidamente

Limitações do Readiris 17

A precisão do OCR depende da qualidade da digitalização — imagens de baixa qualidade podem causar erros

Não possui recursos avançados de edição de PDF em comparação com os concorrentes

Pode consumir muitos recursos, tornando computadores mais antigos mais lentos

Preços do Readiris 17

Readiris 17 Pro (licença vitalícia para 1 PC) : US$ 69

Readiris 17 Pro (licença vitalícia para 4 PCs) : US$ 99

Readiris 17 Corporate (licença vitalícia para 1 PC) : US$ 139

Readiris 17 Corporate (licença vitalícia para 5 PCs): US$ 199

Readiris 17 avaliações e comentários

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Readiris 17?

De um usuário do G2:

Uso o Readiris há algum tempo. Gosto muito do software pela sua boa capacidade de editar documentos em formato PDF e muito mais. Foi desenvolvido com um plugin de impressora que permite converter documentos de páginas web e guardá-los em pdf.

Uso o Readiris há algum tempo. Gosto muito do software pela sua boa capacidade de editar documentos em formato PDF e muito mais. Foi desenvolvido com um plugin de impressora que permite converter documentos de páginas web e guardá-los em pdf.

6. VueScan (ideal para reativar scanners antigos e obter digitalizações com qualidade profissional)

via VueScan

O VueScan oferece um recurso robusto de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado, permitindo converter documentos digitalizados em mais de 30 idiomas em texto editável e pesquisável.

Esteja você trabalhando com documentos impressos, livros, recibos ou registros comerciais, os recursos de reconhecimento óptico de marcas do VueScan garantem a extração precisa de dados de texto sem a necessidade de software adicional.

Além disso, o VueScan funciona com mais de 7.400 modelos de scanners, incluindo muitos que os fabricantes já não suportam.

Melhores recursos do VueScan

Compatível com os formatos TXT, PDF e Word

Crie PDFs com texto pesquisável e copiável

Melhore a clareza do texto com correção de inclinação, redução de ruído e ajuste de contraste

Utilize ferramentas com inteligência artificial para colorização automática, detecção de orientação e reconhecimento de tipo de mídia

Limitações do VueScan

A interface está desatualizada — alguns usuários a consideram desajeitada em comparação com softwares de scanner modernos

Pode ser complicado para iniciantes devido às suas muitas configurações avançadas

Alguns usuários relatam experiências mistas com o suporte ao cliente

Preços do VueScan

Edição Standard : US$ 9,95/mês por usuário

Edição Profissional: US$ 19,95/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o VueScan

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

7. SimpleOCR (ideal para necessidades básicas de OCR gratuitas)

via SimpleOCR

Para quem precisa de uma solução OCR gratuita e fácil de usar, sem configurações complicadas, o SimpleOCR é uma ótima opção.

A ferramenta é ideal para usuários que desejam converter documentos impressos em texto editável sem pagar por softwares caros. Ao contrário de ferramentas de OCR mais avançadas, o SimpleOCR é mais adequado para digitalizações limpas e de alta qualidade com fontes padrão.

Esta opção gratuita é amplamente utilizada por usuários domésticos, educadores e pequenas empresas que precisam de OCR ocasionalmente, sem uma curva de aprendizado íngreme.

Principais recursos do SimpleOCR

Use OCR 100% gratuito para fins pessoais e comerciais

Converta documentos impressos em texto de forma rápida e fácil

Trabalhe com scanners compatíveis com TWAIN para digitalização direta e OCR

Acesse como um aplicativo gratuito ou um SDK para desenvolvedores

Limitações do SimpleOCR

Dificuldades com layouts de várias colunas, tabelas e fontes não padrão

O reconhecimento de escrita manual é menos preciso do que as soluções pagas

Não possui recursos avançados, como processamento em lote e automação

Requer digitalizações de alta qualidade para obter os melhores resultados de OCR

Preços do SimpleOCR

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o SimpleOCR

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

8. GOCR (Ideal para tarefas básicas e de código aberto de OCR)

via GOCR

Procurando uma ferramenta OCR gratuita e de código aberto? O GOCR foi projetado para usuários que precisam de reconhecimento de texto básico sem as complexidades de softwares pagos ou proprietários.

Esta ferramenta é um programa leve baseado em linha de comando que extrai texto de vários formatos de imagem com eficiência. Embora o GOCR não tenha análise avançada de layout, ele ainda é adequado para desenvolvedores e usuários Linux que precisam de uma solução OCR simples e personalizável.

Principais recursos do GOCR

Use um OCR totalmente gratuito e de código aberto sob a Licença Pública Geral GNU

Executável nos sistemas operacionais Linux, Windows e OS/2

Opere como uma ferramenta de linha de comando independente ou integre-a a outro software

Suporte a vários idiomas para reconhecimento de texto

Acesse uma interface gráfica simples (gocr. tcl) para facilitar o uso

Limitações do GOCR

Dificuldades com fontes complexas, texto manuscrito e imagens distorcidas

Não suporta bem alfabetos não latinos

Não possui recursos avançados de OCR, como análise de layout e formatação de documentos

Precisão inferior em comparação com os motores OCR modernos

Preços do GOCR

Gratuito

Classificações e avaliações do GOCR

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Google Cloud Vision OCR (ideal para OCR com tecnologia de IA e automação em grande escala)

via Google Cloud Vision OCR

Procurando a eficiência do Google? Para empresas que lidam com grandes volumes de documentos, imagens e texto manuscrito, o Google Cloud Vision OCR oferece isso.

Alimentada pelos modelos avançados de IA e aprendizado de máquina do Google, essa ferramenta vai além do OCR básico, oferecendo extração profunda de texto, processamento inteligente de imagens e integração perfeita com o ecossistema de nuvem do Google.

Seja para automatizar a entrada de dados ou extrair informações de documentos digitalizados, esta ferramenta ajuda você a economizar tempo e melhorar a precisão.

Principais recursos do Google Cloud Vision OCR

Aproveite o OCR com tecnologia de IA e modelos de aprendizado profundo para obter maior precisão

Reconheça textos impressos, manuscritos e multilíngues

Processe grandes volumes com processamento em lote e OCR em tempo real por meio de API

Integre com produtos Google Cloud, como BigQuery, Cloud Storage e Vertex AI

Treine modelos personalizados com o AutoML para melhorar a precisão

Garanta a conformidade e a segurança com suporte para várias regiões

Limitações do Google Cloud Vision OCR

Configuração avançada necessária (integração de API e etapas de autenticação)

Pode ser caro para necessidades de OCR de alto volume

Não possui reconhecimento integrado de formatação de fontes (por exemplo, negrito, itálico)

Preços do Google Cloud Vision OCR

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Google Cloud Vision OCR

G2 : 4,4/5 (mais de 85 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

10. Microsoft Lens (ideal para usuários da Microsoft e integração perfeita)

via Microsoft Lens

Para aqueles que já utilizam o Microsoft 365, OneDrive ou outras ferramentas da Microsoft, o Microsoft Lens (anteriormente Office Lens) é uma excelente solução OCR para digitalizar, editar e organizar documentos com facilidade.

Seja para digitalizar notas, quadros brancos, cartões de visita ou documentos impressos, o Microsoft Lens oferece recorte inteligente, recursos de OCR e sincronização na nuvem.

Além disso, essa ferramenta é totalmente gratuita, tornando-a uma opção econômica para profissionais, estudantes e pequenas empresas.

Principais recursos do Microsoft Lens

Integre-se perfeitamente com Microsoft 365, OneDrive e OneNote

Escolha entre vários modos de captura (Foto, Documento, Quadro branco, Cartão de visita)

Habilite o recorte automático e o reconhecimento de texto (OCR) para arquivos editáveis do Word e PDF

Exporte documentos digitalizados como Word, PowerPoint, PDF ou JPEG

Acesso gratuito sem custos ocultos ou marcas d'água

Limitações do Microsoft Lens

Suporte limitado a idiomas OCR para escrita à mão (somente inglês)

Sem recursos de OCR offline

Não é tão avançado para processamento em lote ou OCR em escala empresarial

Problemas ocasionais de qualidade de imagem que exigem mãos firmes para digitalização

Preços do Microsoft Lens

Gratuito

Avaliações e comentários do Microsoft Lens

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 265 avaliações)

