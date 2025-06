as 13 melhores alternativas ao PowerPoint em 2025

Preso no purgatório do PowerPoint? Você não está sozinho.

Diariamente, impressionantes 35 milhões de apresentações em PowerPoint (ou retângulos com textos transbordando) inundam telas em todo o mundo.

Mas o nosso cérebro processa informações visuais 60.000 vezes mais rápido do que texto. Então, por que se contentar com as antigas apresentações monótonas que mal conseguem prender a atenção?

É hora de mudar as coisas! Aqui estão as melhores alternativas ao PowerPoint para transformar apresentações tradicionais e enfadonhas em obras-primas dinâmicas e atraentes.

Limitações do PowerPoint

O Microsoft PowerPoint é clássico, mas não é isento de desvantagens. Aqui estão algumas que prejudicam seu status como o melhor software de apresentação:

IA que precisa de um toque humano: A criação de conteúdo com IA do Copilot no PowerPoint ajuda, mas muitas vezes precisa de ajustes extras para narrativas complexas

Elementos ao vivo, configuração não tão ao vivo: Cameo adiciona imagens da câmera, mas é preciso esforço para deixá-las com um aspecto profissional

Dificuldades assíncronas: O Recorder Studio funciona, mas exportar conteúdo interativo de alta qualidade é complicado

Problemas de colaboração: a edição online não é tão fluida e colaborativa quanto as apresentações do Google Slides para trabalho em equipe em tempo real

Esses pontos fracos levam educadores, profissionais e equipes a buscar ferramentas de apresentação com IA mais versáteis e alternativas ao PowerPoint com uma interface fácil de usar.

🧠 Curiosidade: No TikTok, #powerpoint tem mais de 4,3 bilhões de visualizações. A plataforma apresenta tutoriais criados por usuários sobre como tornar as apresentações do PowerPoint ainda mais atraentes, esteticamente agradáveis e criativas.

Alternativas ao PowerPoint em resumo

Aqui está uma breve visão geral das alternativas ao PowerPoint, seus usuários ideais e estimativas de preço!

Alternativa ao PowerPoint Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Apresentações colaborativas usando modelos personalizáveis, quadros brancos para brainstorming e geração de conteúdo com IA através do ClickUp Brain Indivíduos, equipes de pequeno a médio porte e empresas que buscam uma ferramenta versátil e colaborativa para apresentações e fluxo de trabalho Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Canva Flexibilidade de design excepcional com modelos abrangentes e integração multimídia para apresentações visualmente impressionantes Criativos e profissionais de marketing que priorizam apresentações com design rico Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês; personalização disponível para empresas Beautiful. ai Design de slides com inteligência artificial que formata o conteúdo automaticamente para apresentações sofisticadas Profissionais de negócios que buscam resultados rápidos e sofisticados sem esforço de design Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês Prezi Apresentação não linear, slides ampliáveis para uma narrativa dinâmica Educadores e líderes de workshops que procuram apresentações interativas em PowerPoint Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/usuário/mês Powtoon Cenas com personagens e apresentações em vídeo com animações e narração Contadores de histórias e criativos que desejam criar vídeos dinâmicos e envolventes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 50/mês Google Slides Colaboração perfeita baseada na nuvem e integração com o ecossistema Google Workspace Equipes remotas e educadores que precisam de colaboração em tempo real Gratuito com o Google Workspace Apresentação Apresentações baseadas em análises com recursos avançados de colaboração Startups e empresas focadas em acompanhar o envolvimento do público Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25/mês Mentimeter Apresentações interativas e baseadas em dados com enquetes, questionários e feedback ao vivo do público Oradores e educadores que priorizam o envolvimento do público Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês; personalização disponível para empresas Keynote Apresentações elegantes e de alta qualidade, projetadas para usuários Apple com transições cinematográficas Usuários de Mac que buscam apresentações sofisticadas com integração de aplicativos nativos Gratuito: disponível para dispositivos Mac e iOS Slidebean Criação de slides com IA para apresentações com formatação automática do conteúdo Startups e empreendedores que estão criando apresentações prontas para investidores rapidamente Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês Visme Apresentações ricas em multimídia com visualizações de dados, vídeos e infográficos Profissionais de marketing e negócios que precisam de conteúdo envolvente e baseado em dados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/usuário/mês; personalização disponível para empresas Gamma Apresentações geradas por IA com foco em storytelling e formatos personalizáveis. Criadores de conteúdo que buscam apresentações visualmente coesas e orientadas por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês Zoho Show Integrado ao ecossistema Zoho para colaboração e produtividade perfeitas Usuários do Zoho que buscam integração perfeita com outros aplicativos Zoho Gratuito: para indivíduos e pequenas equipes; requer assinatura do WorkDrive ou Workplace para o plano Pro

👀 Você sabia? O PowerPoint era inicialmente chamado de Presenter.

As 13 melhores alternativas ao PowerPoint para usar

O PowerPoint dá conta do recado, mas pode não ser a melhor opção. Se você deseja mais criatividade, flexibilidade ou envolvimento do público, essas alternativas ao PowerPoint podem ser exatamente o upgrade que suas apresentações precisam!

1. ClickUp (Ideal para criar apresentações colaborativas e fluxos de trabalho)

Experimente o ClickUp — é grátis Planeje e apresente seu projeto em várias visualizações e formatos com o ClickUp

O ClickUp é uma das melhores alternativas ao PowerPoint se você quer mais do que apenas slides para sua apresentação. É o aplicativo completo que permite que você faça brainstorming sobre o conteúdo da sua apresentação com IA, crie apresentações envolventes rapidamente e colabore com edição em tempo real, tudo em um só lugar. Chega de alternar entre aplicativos ou se perder em arquivos e versões intermináveis do PowerPoint.

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Incorpore suas ideias e crie um layout de apresentação com os quadros brancos do ClickUp

*os quadros brancos ClickUp oferecem o ambiente de trabalho visual perfeito para você e sua equipe mapearem ideias, esboçarem conceitos e criarem fluxogramas — ideal para dar forma à sua apresentação antes mesmo de começar a criar os slides.

Se você deseja criar conteúdo para seus slides sem esforço, o ClickUp Docs pode ajudar suas ideias a tomarem forma. Anote notas, vincule pesquisas, adicione conteúdo multimídia, estruture sua mensagem com formatação rica (títulos, banners, listas com marcadores e muito mais) e colabore com colegas em tempo real. Você pode até vincular itens de ação descritos no Doc ao ClickUp Tasks para que nada seja esquecido.

Colabore e edite o conteúdo da apresentação com sua equipe simultaneamente com o ClickUp Docs

Quer trabalhar de forma mais inteligente, sem se esforçar tanto? A assistência de IA do ClickUp Brain ajuda você a acelerar a geração de conteúdo, refinar mensagens e extrair insights do seu espaço de trabalho existente — para que você possa pular a confusão da formatação e se concentrar em causar impacto com cada slide.

Crie esboços, faça brainstorming de conteúdo e até mesmo gere modelos reutilizáveis para sua apresentação com o ClickUp Brain

Quando estiver pronto para reunir tudo, o modelo de apresentação do ClickUp oferece uma estrutura organizada para criar e apresentar sua história com clareza e confiança. Com slides pré-formatados para a introdução, o corpo e a conclusão da sua apresentação, você poderá criar uma apresentação incrível em pouco tempo!

Obtenha modelos gratuitos Faça uma apresentação eficaz e envolvente com o modelo de apresentação ClickUp

O ClickUp transforma apresentações básicas e enfadonhas em apresentações colaborativas e dinâmicas, ao mesmo tempo que torna o seu fluxo de trabalho mais suave e agradável.

💡Dica profissional: use prompts de texto simples no ClickUp Whiteboards para gerar recursos visuais e arte com IA para sua apresentação instantaneamente. Basta digitar uma descrição da imagem desejada e a IA fará o resto! Deixe a IA do ClickUp Brain dar vida às suas ideias em quadros brancos

Melhores recursos do ClickUp

Crie apresentações comerciais atraentes em pouco tempo com modelos de apresentação personalizáveis

Produza esboços bem estruturados em segundos usando a IA exclusiva do ClickUp

Colabore com colegas de equipe e forneça feedback instantâneo usando a Detecção de Colaboração ao Vivo do ClickUp

Grave sua tela com webcam e narração (ou sem) para apresentações assíncronas, demonstrações e orientações com o ClickUp Clips

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode parecer um pouco complicado no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e organizar objetivos e resultados, as equipes remotas conseguem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. É fácil fazer brainstorming com quadros brancos, reorganizar prioridades e adicionar imagens de referência, etc. Tudo é muito fluido.

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e organizar objetivos e resultados, as equipes remotas conseguem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. É fácil fazer brainstorming com quadros brancos, reorganizar prioridades e adicionar imagens de referência, etc. Tudo é muito fluido.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de quadro branco com IA para melhorar seus fluxos de trabalho

2. Canva (Ideal para criar apresentações com flexibilidade de design incomparável)

via Canva

Crie apresentações animadas do seu jeito com o Canva. Enquanto o PowerPoint oferece modelos estruturados, o Canva oferece controle criativo total com personalização por arrastar e soltar, milhares de elementos de design e opções multimídia avançadas. Crie apresentações visualmente impressionantes, sem as limitações de design dos slides tradicionais.

Melhores recursos do Canva

Personalize modelos de apresentação usando a interface simples de arrastar e soltar

Use milhares de slides pré-projetados para diversos setores e finalidades

Convide os membros da equipe para editar e comentar em tempo real

Adicione vídeos, áudio, animações e gráficos com facilidade

Mantenha uma identidade visual consistente armazenando seu logotipo, fontes e cores na biblioteca

Limitações do Canva

Muitos elementos e modelos de alta qualidade são restritos aos usuários Pro

Apresentações grandes e visualmente atraentes podem tornar a plataforma lenta

Preços do Canva

Gratuito: Recursos e modelos limitados

Pro: US$ 15,00/mês por usuário

Equipes: US$ 10,00/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva?

Um revisor do G2 descreve assim:

Uma ferramenta de design poderosa, mas simples, para qualquer pessoa

Uma ferramenta de design poderosa, mas simples, para qualquer pessoa

👀 Você sabia? A Forethought desenvolveu o PowerPoint 1.0 em 1987. A Microsoft adquiriu-o posteriormente, em 1988, pouco antes do lançamento do MS Office, em 1989.

3. Beautiful.ai (Ideal para design automatizado de slides com inteligência artificial)

O que você diria de uma apresentação perfeita, sem o estresse do design? Claro que sim!

Talvez você não goste da nossa tentativa de rima, mas provavelmente vai gostar do gerador de arte com IA da Beautiful.ai, que estrutura e estiliza instantaneamente seus slides. Afinal, ele elimina o trabalho manual e a formatação tediosa do PowerPoint.

Basta adicionar seu conteúdo e ele cria automaticamente uma apresentação profissional e sofisticada. Essa ferramenta é perfeita para apresentações de vendas, propostas para investidores e relatórios comerciais quando você precisa de resultados elegantes rapidamente.

Beautiful. ai melhores recursos

Formate e alinhe o conteúdo para obter uma aparência profissional usando o design de slides com tecnologia de IA

Aproveite modelos prontos para uso em apresentações comerciais, relatórios de marketing e muito mais

Convide os membros da equipe para revisar e editar apresentações com facilidade

Acompanhe quem visualiza sua apresentação e como eles interagem com ela

Mantenha a consistência da marca com logotipos, cores e fontes

Limitações do Beautiful.ai

Alguns usuários relatam opções de personalização limitadas e desempenho lento

Preços do Beautiful.ai

Pro: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 40/mês por usuário

Avaliações e comentários do Beautiful.ai

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Beautiful.ai?

Um avaliador do G2 acredita que a ferramenta é:

Elegante, fácil e bonito! Nunca fui uma pessoa criativa, mas com o Beautiful é muito fácil criar apresentações elegantes!

Elegante, fácil e bonito! Nunca fui uma pessoa criativa, mas com o Beautiful é muito fácil criar apresentações elegantes!

4. Prezi (ideal para criar apresentações interativas e não lineares)

via Prezi

Transforme sua apresentação em uma jornada que seu público vai adorar. Ao contrário do formato slide a slide do PowerPoint, a tela com zoom do Prezi permite que você alterne entre ideias de forma dinâmica, criando uma experiência fluida e baseada em histórias. Conecte ideias naturalmente, mantenha seu público envolvido e torne tópicos complexos mais fáceis de acompanhar.

Principais recursos do Prezi

Crie apresentações atraentes que não seguem uma sequência rígida de slides, mas narram uma história

Destaque pontos importantes ampliando e reduzindo dinamicamente

Acesse layouts e temas criados por profissionais para dar um novo impulso à sua apresentação

Trabalhe com os membros da equipe em tempo real

Integre com o Zoom, Microsoft Teams e Slack para compartilhar apresentações remotas

Limitações do Prezi

O aplicativo de apresentação pode ser desafiador para usuários iniciantes que não estão familiarizados com o formato de zoom

Requer conexão com a Internet para a maioria dos recursos

Apresentações complexas podem, por vezes, tornar-se lentas

Preços do Prezi

Versão gratuita: Recursos básicos com marca d'água Prezi

Mais: R$ 19/mês

Premium: US$ 29/mês

Equipes: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Prezi

G2: 4,2/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Prezi?

Um avaliador do G2 considera que a ferramenta é:

Bom, mas um pouco pesado

Bom, mas um pouco pesado

5. Powtoon (Ideal para apresentações narrativas baseadas em personagens e vídeos)

via Powtoon

O Powtoon transforma slides básicos em apresentações animadas dinâmicas e cheias de personagens, com animações suaves e transições cinematográficas. Ele foi criado para contar histórias e é perfeito para apresentações de marketing, vídeos explicativos e projetos criativos que chamam a atenção e mantêm o público envolvido.

Principais recursos do Powtoon

Dê vida às suas ideias com personagens animados e cenas narrativas

Converta slides tradicionais em vídeos dinâmicos para um melhor envolvimento

Crie apresentações facilmente, sem precisar de habilidades em design ou edição de vídeo

Grave ou carregue narrações para complementar os recursos visuais

Compartilhe apresentações como vídeos ou incorpore-as em e-mails ou sites

Limitações do Powtoon

As opções de exportação são restritas e os modelos vêm com marcas d'água no plano gratuito

Animações complexas podem causar lentidão ocasional

Preços do Powtoon

Versão gratuita: Recursos básicos com marca d'água Powtoon

Lite: US$ 50/mês

Profissional: US$ 190/mês

Negócios: US$ 125/mês cobrados anualmente

Avaliações e comentários sobre o Powtoon

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Powtoon?

Veja a opinião de um usuário do G2:

O Powtoon é uma plataforma bem projetada que oferece vários recursos excelentes para criar apresentações.

O Powtoon é uma plataforma bem projetada que oferece vários recursos excelentes para criar apresentações.

via Google Slides

Enquanto o PowerPoint sincroniza com o Microsoft 365, o Google Slides foi criado para um trabalho em equipe perfeito e com prioridade na nuvem — sem instalações, sem uploads de arquivos, apenas acesso instantâneo de qualquer dispositivo ou sistema operacional. Com sua integração com o Google Workspace, as equipes podem editar, comentar e apresentar em tempo real, tornando-o a escolha perfeita para uma colaboração rápida e totalmente remota.

Principais recursos do Google Slides

Edite e comente a mesma apresentação simultaneamente com outros usuários

Acesse, compartilhe e gerencie apresentações a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet

Funciona perfeitamente com ferramentas do Google Workspace, como Docs, Sheets e Drive

Acompanhe facilmente e volte às versões anteriores das apresentações

Design simples e intuitivo com recursos de edição do tipo arrastar e soltar

Limitações do Google Slides

As animações e transições são limitadas em comparação com o PowerPoint

Editar apresentações offline pode ser complicado e requer configuração prévia

Preços do Google Slides

Gratuito com o Google Workspace

Avaliações e comentários do Google Slides

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Slides?

Veja o que um usuário da Capterra tem a dizer:

Conveniente para colaboração, limitado para design

Conveniente para colaboração, limitado para design

📖 Leia também: Modelos gratuitos do Google Slides para apresentações impactantes

7. Pitch (ideal para apresentações baseadas em dados com análises poderosas)

via Pitch

Saiba o que funciona e corrija o que não funciona. Ao contrário do PowerPoint, que deixa você na dúvida, o Pitch fornece análises em tempo real para acompanhar visualizações, interações e engajamento. Perfeito para equipes que desejam insights baseados em dados para refinar suas apresentações de vendas e causar um impacto maior.

Apresente os melhores recursos

Acompanhe as visualizações, o tempo gasto em cada slide e os padrões de engajamento em toda a apresentação

Faça sessões de brainstorming com os membros da equipe em apresentações compartilhadas

Designs e modelos elegantes e profissionais prontos para usar

Incorpore gráficos, vídeos e elementos interativos com facilidade

Automatize tarefas repetitivas para atualizações mais rápidas

Limitações da apresentação

A flexibilidade do design pode ser restritiva quando comparada a softwares de apresentação baseados na nuvem, como o Canva

O armazenamento e as análises avançadas são limitados no plano gratuito

Preço do pitch

Gratuito: Recursos básicos para indivíduos e pequenas equipes

Pro: US$ 25/mês por usuário

Negócios: US$ 100/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre apresentações

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pitch?

Um revisor do G2 relata:

O Pitch muda o jogo das apresentações. A capacidade de personalizar slides em segundos é incrível. Você pode criar algo que parece ter levado horas em apenas alguns minutos.

O Pitch muda o jogo das apresentações. A capacidade de personalizar slides em segundos é incrível. Você pode criar algo que parece ter levado horas em apenas alguns minutos.

8. Mentimeter (Ideal para criar apresentações interativas e orientadas para o público)

via Mentimeter

Transforme suas apresentações em uma conversa bidirecional. Ao contrário dos slides estáticos do PowerPoint, o Mentimeter usa enquetes ao vivo, perguntas e respostas e votações em tempo real para transformar seu público em participantes ativos. Perfeito para reuniões, workshops e salas de aula, ele mantém o envolvimento alto e torna todas as sessões interativas.

Principais recursos do Mentimeter

Use modelos prontos para diferentes eventos e tópicos

Exiba as respostas do público em formatos visualmente atraentes

Permita que os participantes se juntem através de um código simples nos seus dispositivos

Acesse e gerencie apresentações a partir de qualquer dispositivo

Limitações do Mentimeter

Restringe o número de perguntas por apresentação no plano gratuito

Menos flexibilidade em comparação com ferramentas de apresentação como o Canva

Preços do Mentimeter

Gratuito: perguntas e recursos limitados

Básico: US$ 11,99/mês por usuário

Pro: US$ 24,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Mentimeter

G2: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

9. Keynote (ideal para usuários Apple que buscam apresentações elegantes e perfeitas)

via Keynote

Criado para usuários Apple, este software de apresentação foi projetado para slides elegantes e impressionantes. O Keynote não é como as alternativas comuns ao PowerPoint disponíveis no mercado — é uma experiência nativa da Apple que funciona perfeitamente em Mac, iPad e iPhone.

Com um design moderno, animações suaves e colaboração em tempo real, é perfeito para quem deseja slides profissionais e sofisticados sem complicações.

Principais recursos do Keynote

Trabalhe sem falhas em dispositivos Mac, iPhone e iPad

Edite uma apresentação simultaneamente com outros usuários

Crie transições dinâmicas, animações e slides cinematográficos

Anote ou crie slides diretamente no seu iPad

Ofereça suporte às suas apresentações em PowerPoint e formatos PDF existentes para compartilhamento flexível

Limitações do Keynote

Não disponível para usuários do Windows ou Android

Menos modelos pré-concebidos em comparação com a concorrência

Os aplicativos de apresentação mais recentes carecem de recursos interativos com inteligência artificial

Preços do Keynote

Gratuito: Disponível em dispositivos Mac e iOS

Avaliações e comentários sobre o Keynote

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

📖 Leia também: Como encerrar uma apresentação (dicas + exemplos)

10. Slidebean (Ideal para startups e apresentações de pitch deck)

via Slidebean

Precisa de uma apresentação rápida? Ao contrário da formatação manual do PowerPoint, a inteligência artificial do Slidebean segue um padrão de organização e processo de slides para criar automaticamente apresentações prontas para investidores.

Com modelos personalizáveis de apresentações, automação inteligente de design e uma interface intuitiva, os fundadores podem criar apresentações atraentes sem perder tempo com layouts ou design.

Principais recursos do Slidebean

Organize automaticamente o conteúdo para obter uma aparência limpa e profissional

Use modelos de apresentações pré-concebidos para startups, marketing, investidores e apresentações a clientes

Experimente ferramentas de modelagem financeira para criar e visualizar métricas comerciais importantes para investidores

Colabore com os membros da equipe para editar e revisar apresentações em tempo real

Exporte com flexibilidade para baixar apresentações nos formatos PDF e PowerPoint

Limitações do Slidebean

A personalização do design pode parecer limitada

Os recursos de modelagem financeira podem ser desafiadores para iniciantes

Preços do Slidebean

Plano gratuito

Starter: US$ 10/mês por usuário

Acelere: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Slidebean

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

📖 Leia também: Modelos gratuitos de PowerPoint para planos de projeto | ClickUp

11. Visme (Ideal para criar apresentações interativas com visualização de dados)

via Visme

Transformar dados em uma história ficou ainda mais fácil. Enquanto o PowerPoint depende de slides estáticos, o Visme dá vida aos dados com gráficos interativos, animações e infográficos.

Seja um relatório de marketing ou uma apresentação comercial, o Visme transforma números em imagens que envolvem e persuadem, sem necessidade de conhecimentos de design.

Melhores recursos do Visme

Crie gráficos, tabelas e infográficos interativos com facilidade

Crie slides com aparência profissional sem precisar de conhecimentos técnicos

Adicione vídeos, áudio e animações com facilidade

Mantenha a consistência da marca com seu logotipo, fontes e cores.

Compartilhe projetos com membros da equipe para revisão e edição

Limitações do Visme

O plano gratuito inclui marcas d'água e menos modelos

Os recursos avançados podem levar algum tempo para serem dominados

Preços do Visme

Básico: Recursos e modelos limitados com marcas d'água

Starter: US$ 29/mês por usuário

Pro: US$ 59/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Visme

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

12. Gamma (ideal para apresentações com inteligência artificial e recursos de conversão para sites)

via Gamma

A ferramenta de apresentação online com inteligência artificial da Gamma não se limita a criar apresentações — ela as transforma em páginas da web interativas com um clique. Essa ferramenta é perfeita para criadores de conteúdo e equipes que desejam que suas ideias vão além da sala de reuniões e alcancem um público mais amplo sem esforço.

Melhores recursos do Gamma

Crie slides estruturados e refinados com o mínimo de esforço

Transforme apresentações em sites compartilháveis e totalmente responsivos

Adicione botões, cartões expansíveis e mídia incorporada

Compartilhe e edite apresentações em conjunto com seus colegas de equipe em tempo real

Acompanhe a interação do público com suas apresentações

Limitações de gama

Algumas funções, incluindo a conversão de sites, ainda estão em fase de testes

Conteúdo gerado por IA e recursos interativos limitados no plano gratuito

Preços gama

Versão gratuita: Recursos avançados limitados e créditos de inteligência artificial

Mais: US$ 10/mês por usuário

Pro: US$ 20/mês por usuário

13. Zoho Show (ideal para criar apresentações perfeitas dentro do ecossistema Zoho)

via Zoho Show

Você usa o Zoho para CRM, projetos ou gerenciamento de arquivos? Então o Zoho Show é perfeito para você! Ao contrário do PowerPoint, ele sincroniza perfeitamente com os aplicativos Zoho, permitindo que você importe dados, colabore em tempo real e faça apresentações sem esforço, tudo em um só lugar. Sem etapas extras, sem alternar entre guias, apenas fluxos de trabalho mais fluidos e apresentações melhores.

Principais recursos do Zoho Show

Conecte-se ao Zoho CRM, WorkDrive e Projects

Trabalhe em apresentações a partir de qualquer dispositivo sem precisar instalar software

Crie apresentações em conjunto com seus colegas de equipe

Importe e exporte como slides do PowerPoint sem os problemas de formatação

Experimente modelos para conteúdo de marketing, negócios e educação

Limitações do Zoho Show

Opções menos avançadas para transições complexas

Sem recursos de edição offline

Preços do Zoho Show

Gratuito: Para indivíduos e pequenas equipes

Prós: Requer assinatura do WorkDrive ou Workplace

Avaliações e comentários do Zoho Show

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

ClickUp — Mais do que uma alternativa ao PowerPoint

O PowerPoint teve seu momento de glória, mas, sejamos sinceros, está começando a parecer um pouco... ultrapassado. O ClickUp é transformador para apresentações criativas e colaborativas, com seus modelos personalizáveis e recurso intuitivo de quadros brancos. Você pode criar slides visualmente impressionantes sem esforço e até gravar clipes audiovisuais para explicações dinâmicas sem precisar trocar de ferramenta.

Ah, e a IA? É como ter um assistente pessoal para tudo, desde a redação até a geração de imagens. Então, por que ficar com algo medíocre quando você pode impressionar seu público?

Inscreva-se no ClickUp e faça com que todos fiquem ansiosos pela sua apresentação!