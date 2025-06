os 10 melhores aplicativos de IA para anotações de aulas em 2025

Tomar notas costumava significar rabiscos frenéticos, cãibras nas mãos e, ocasionalmente, momentos de "Espere, o que foi que ele disse?". Felizmente, os aplicativos de IA para anotações em aulas entraram em cena para fazer o trabalho pesado — transcrever, resumir e organizar tudo para que você possa se concentrar no aprendizado.

Essas ferramentas de anotações com IA funcionam em plataformas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, garantindo que você nunca perca momentos importantes das suas aulas online.

Se você precisa de transcrição em tempo real, resumos gerados por IA ou transcrições completas e pesquisáveis para sessões de revisão rápida, há uma opção. Então, se você está pronto para melhorar suas anotações sem desenvolver uma velocidade de escrita sobre-humana, vamos dar uma olhada nas melhores ferramentas de IA para acompanhar todas as aulas.

Os melhores aplicativos de IA para anotações em aulas em resumo

Aqui está uma rápida visão geral dos principais recursos e capacidades dos melhores aplicativos de anotações de palestras com IA:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Anotações com inteligência artificial e gerenciamento de tarefas AI Notetaker, Docs + Tarefas conectados, resumos Brain, quadros brancos, modelos para alunos Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Otter. ai Transcrições e resumos instantâneos de reuniões Transcrição em tempo real, resumos com IA, sugestões de tarefas, integrações com reuniões Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Notta Transcrições multilíngues mais de 58 idiomas, resumos com IA, integrações com Slack/Salesforce/Notion Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Avoma Equipes de vendas + atendimento ao cliente Sincronização com CRM, suporte para mais de 40 idiomas, resumos em tempo real + colaboração Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas Fireflies Informações inteligentes sobre reuniões Identificação do locutor, mais de 100 idiomas, resumos pesquisáveis, tarefas automáticas Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Knowt Transformando notas em ferramentas de estudo Flashcards, repetição espaçada, questionários gerados automaticamente, sincronização entre dispositivos Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Notion Sistema de conhecimento abrangente Resumo com IA, suporte a modelos, geração de ideias, espaço de trabalho completo Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Tactiq Informações em tempo real sobre reuniões com base no Chrome Transcrições de reuniões em tempo real, extensão do Chrome, acompanhamentos Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Fathom Integração fácil com o Zoom Aplicativo nativo do Zoom, Ask Fathom AI, compartilhamento de clipes, resumos instantâneos Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Rev Transcrição segura e de alta precisão IA + transcrição humana, dicionário personalizado, compatível com HIPAA, suporte multilíngue Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas

O que você deve procurar em um aplicativo de anotações de aula com IA?

Os aplicativos de anotações de aulas com IA variam em qualidade, por isso é importante encontrar o certo. Vamos analisar o que torna uma opção excepcional realmente digna do seu tempo — e talvez até do seu dinheiro.

Precisão na transcrição: A IA deve capturar a fala em tempo real, lidando com diferentes sotaques e jargões técnicos sem transformar suas anotações em algo incompreensível

Resumo inteligente: Deve ir além da transcrição, destacando pontos-chave e condensando palestras longas em resumos fáceis de assimilar

Personalização: Cada pessoa tem um método único de tomar notas, por isso a ferramenta deve permitir ajustar a formatação, organizar o conteúdo e adaptá-lo ao seu estilo de aprendizagem

Colaboração: Se você estiver estudando com amigos, uma ferramenta que permite compartilhar notas e trabalhar em conjunto garante que todos fiquem na mesma página (literalmente)

Integrações: Os melhores aplicativos de anotações com IA sincronizam-se com as ferramentas que você já usa, como Google Docs, calendários e gerenciadores de tarefas, mantendo seu fluxo de trabalho tranquilo

Escolha a ferramenta certa e você economizará tempo, manterá a organização e nunca mais perderá nenhum detalhe!

💡Dica profissional: antes de se comprometer com um aplicativo de anotações com IA, você pode testá-lo enviando um pequeno arquivo de áudio de uma aula ou reunião anterior. Verifique a precisão e os recursos de resumo em primeira mão. Esse "teste" garante que os algoritmos de IA existentes atendam às suas necessidades específicas e estilos de aprendizagem.

Os melhores aplicativos de IA para anotações de aulas

Agora que você sabe o que procurar em um aplicativo de anotações perfeito, vamos explorar algumas opções ideais em detalhes.

1. ClickUp (Ideal para anotações com IA e gerenciamento de tarefas)

Experimente o ClickUp AI Notetaker Torne suas anotações de aula mais inteligentes, organize-as sem esforço e transforme insights em ação com o ClickUp AI Notetaker

Se você precisa de um aplicativo de anotações de aula com IA que também funcione como seu espaço de trabalho acadêmico central, o ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho, é a solução ideal.

O ClickUp pode ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos em sua essência, mas vai além do gerenciamento de tarefas. Ele conecta suas conversas e conhecimentos e os aprimora com recursos de IA integrados.

Automatize a tomada de notas para suas aulas online convidando o ClickUp AI Notetaker para suas discussões. Ele se destaca na transcrição, organização e resumo das notas das suas reuniões, vinculando-as a tarefas e documentos no ClickUp, para que você nunca perca informações importantes.

Ele se integra ao Microsoft Teams, Zoom Meetings e Google Meet. Use-o para gravar e transcrever suas aulas em várias plataformas, recebendo notas completas com os principais pontos e ações a serem realizadas diretamente na sua caixa de entrada, sem o trabalho manual.

Ele compila tudo isso em um ClickUp Doc específico para a aula, para facilitar a pesquisa e a formatação posterior. Você também pode conectar notas de aula relacionadas, vinculando um ClickUp Doc a outro.

Armazene notas e transcrições e colabore em tempo real com o ClickUp Docs

Quer convidar os membros da sua equipe de projeto ou amigos para colaborar nas notas? Faça isso com segurança, com permissão e histórico de versões, para que todas as alterações nas suas notas sejam rastreadas e você mantenha o controle. Para otimizar a tomada de notas e padronizar a formatação para facilitar a leitura, considere também usar os modelos de notas de reunião integrados no ClickUp.

🤝 Lembrete importante: antes de gravar uma aula online, certifique-se de ter permissão explícita do seu professor e da sua instituição para fazê-lo. Ninguém gosta que invadam sua privacidade, por isso é educado (e imperativo) respeitar a opinião dos outros.

O ClickUp também permite criar tarefas do ClickUp diretamente a partir das suas notas de reunião e documentos, para que você nunca precise alternar entre diferentes aplicativos para gerenciar itens de ação e acompanhamentos. Você também pode usar seus modelos de lista de tarefas existentes para manter as tarefas atribuídas em um só lugar e economizar tempo no acompanhamento!

Transforme suas anotações em ações inteligentes e rastreáveis com o ClickUp Tasks

E isso não é tudo. A melhor parte de fazer anotações no ClickUp é aproveitar o ClickUp Brain, um assistente alimentado por IA com processamento de linguagem natural. Por quê?

Porque o ClickUp Brain pode resumir instantaneamente suas anotações, destacar itens de ação e até responder perguntas sobre o que foi discutido, sem que você precise ler tudo! Ele pode até mesmo buscar contexto adicional e respostas a partir de seu conhecimento independente (que você deve verificar para eliminar alucinações!).

Resuma, organize e recupere informações importantes das anotações das aulas instantaneamente com o ClickUp Brain

A Pesquisa Conectada com IA do ClickUp permite que você encontre rapidamente a transcrição certa para a sessão de estudo (e para a prova!) usando palavras-chave, sem precisar vasculhar links intermináveis no final de um semestre rigoroso.

Procurando algo mais tradicional, como um aplicativo de notas prático? O ClickUp Notepad permite que você faça anotações rápidas em qualquer lugar no seu laptop, tablet ou smartphone, sem interromper seu fluxo de trabalho. É perfeito para capturar ideias antes que elas desapareçam.

Anote ideias, tarefas e lembretes rapidamente, sem sair do seu fluxo de trabalho, com o Bloco de Notas do ClickUp

📮ClickUp Insight: A mudança de contexto corrói silenciosamente a produtividade da equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular de uma reunião para outra. O mesmo se aplica a alunos que precisam conciliar trabalhos acadêmicos, tarefas, projetos em grupo e várias ferramentas de aprendizagem. Cada mudança diminui o foco, tornando mais difícil reter informações, manter-se organizado e realmente concluir as tarefas. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos alimentados por IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

E se você deseja uma solução personalizável para suas necessidades de anotações, conheça o modelo ClickUp Class Notes for College Students, projetado para ajudá-lo a se manter organizado e em dia com seus trabalhos acadêmicos.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie seus trabalhos acadêmicos organizando notas de várias aulas de forma colaborativa com o modelo ClickUp Class Notes for College Students

Veja como este modelo ajuda você a gerenciar a pressão acadêmica.

Organize suas anotações em pastas separadas para cada aula usando o ClickUp Docs ou use o ClickUp Whiteboards para visualizá-las, criar conexões e mapas mentais e facilitar a revisão

Use o Calendário ClickUp com IA para agendar horários para fazer anotações e acompanhar o progresso

Defina lembretes para revisar as notas regularmente, ajudando na retenção e compreensão

Colabore com seus colegas de classe compartilhando suas anotações e ideias diretamente no ClickUp

Quer organizar melhor suas anotações? O modelo de anotações Cornell do ClickUp divide suas anotações em seções fáceis — dicas, notas e resumos — para que você não apenas anote as coisas, mas realmente as compreenda e se lembre delas.

Chega de ficar rolando por um documento bagunçado tentando encontrar os pontos principais na véspera da prova!

🧠 Curiosidade: Walter Pauk criou o método de anotações Cornell na década de 1950. Ele foi projetado para o aprendizado ativo e para melhorar a memorização, e pode ser super eficaz, mesmo quando você usa aplicativos modernos de IA para fazer anotações.

Em suma, o ClickUp para Estudantes tem tudo o que você precisa para criar, organizar e compartilhar suas anotações — tudo em uma única plataforma que ajuda você a se concentrar e ser mais produtivo!

Melhores recursos do ClickUp

Transcreva reuniões, gere resumos e crie itens de ação a partir de suas anotações com o ClickUp AI Notetaker

Conecte notas e tarefas e consulte facilmente as informações necessárias quando precisar

Obtenha respostas contextuais a partir de suas anotações e do seu espaço de trabalho acadêmico com o ClickUp Brain

Crie um repositório compartilhável de notas com o Docs e modelos no ClickUp

Use os quadros brancos do ClickUp para fazer anotações visuais e colaborar em tempo real

Limitações do ClickUp

Vem com uma curva de aprendizado

Algumas funcionalidades estão limitadas a um plano pago

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Um usuário do G2 diz:

Sua funcionalidade, métricas e personalização parecem uma mistura do Notion com o Confluence & Jira da Atlassian... Como estudante e curioso, posso acompanhar meus trabalhos e projetos de forma eficiente e harmoniosa.

Sua funcionalidade, métricas e personalização parecem uma mistura do Notion com o Confluence & Jira da Atlassian... Como estudante e curioso, posso acompanhar meus trabalhos e projetos de forma eficiente e harmoniosa.

2. Otter (ideal para transcrições e resumos instantâneos de reuniões)

via Otter

Já sentiu que perdeu pontos importantes da discussão em suas aulas porque estava ocupado demais garantindo que suas anotações estivessem completas? O Otter.ai muda isso, atuando como seu assistente de reuniões com inteligência artificial.

Simplifica a tomada de notas com transcrição em tempo real, para que todos os detalhes sejam capturados para você. Integra-se fácil e rapidamente com o Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Se você está procurando uma ferramenta de transcrição com IA que mantenha seu foco nas discussões, em vez de se preocupar com a tomada de notas, vale a pena considerar o Otter.ai.

Melhores recursos do Otter

Obtenha notas de reuniões instantâneas sem levantar a caneta, com transcrição em tempo real

Evite ficar sentado ouvindo longas gravações e obtenha resumos concisos com IA

Atribua tarefas automaticamente com base nas discussões das reuniões

Limitações do Otter

Funciona principalmente para discussões em inglês

A transcrição pode ser menos precisa com áudio complexo ou pouco claro

Preços do Otter

Básico: Gratuito para sempre

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Otter

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

3. Notta (ideal para transcrições multilíngues)

via Notta

Se você já usou o Otter e está procurando uma alternativa, aqui está uma: Notta.

Ao contrário do Otter, o Notta elimina o incômodo de tomar notas, oferecendo transcrição em tempo real em 58 idiomas. Se você precisa de um assistente inteligente para reuniões ou de um resumidor de notas com IA, o Notta é ideal, pois transforma conversas em notas estruturadas e pesquisáveis.

Com seus resumos alimentados por IA, destaques de palavras-chave e conversão perfeita de áudio para texto, você pode encontrar rapidamente detalhes essenciais de suas aulas sem precisar vasculhar transcrições completas.

Principais recursos do Notta

Obtenha notas instantâneas e pesquisáveis de reuniões e palestras ao vivo

Crie resumos com IA com um clique que destacam os pontos principais e as ações a serem realizadas

Integre com ferramentas como Slack, Salesforce e Notion para compartilhar insights de reuniões em várias plataformas

Sem limitações do Notta

O plano gratuito transcreve apenas três minutos por arquivo

Não suporta anotações offline

Preços do Notta

Gratuito para sempre

Pro: US$ 12,49/mês para um usuário

Negócios: US$ 27,99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Notta

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Notta

Uma avaliação do G2 diz:

Ótimas transcrições, resumos precisos com IA e ferramentas fáceis de usar para ouvir o texto, fazer correções e adicionar comentários.

Ótimas transcrições, resumos precisos com IA e ferramentas fáceis de usar para ouvir o texto, fazer correções e adicionar comentários.

👀 Você sabia? Existe uma correlação entre anotações e média de notas (GPA)? Alunos que fazem anotações melhores têm GPAs mais altos!

4. Avoma (Ideal para equipes de vendas e atendimento ao cliente)

via Avoma

Este é mais voltado para profissionais de vendas do que para estudantes, embora os estudantes também possam usá-lo, especialmente se você trabalha como freelancer. Se você tem dificuldade em acompanhar as conversas com seus clientes, o Avoma é o aplicativo de anotações que você está procurando.

A transcrição em tempo real, as notas geradas por IA e as integrações com CRM da ferramenta garantem que você permaneça no topo do seu jogo de vendas. Esteja você lidando com notas de reuniões ou precisando de insights para uma melhor tomada de decisão, o Avoma mantém seu fluxo de trabalho organizado.

Principais recursos do Avoma

Acesse transcrições em tempo real em mais de 40 idiomas com reconhecimento de terminologia técnica

Obtenha resumos estruturados com IA, itens de ação e decisões importantes

Edite notas em conjunto com sua equipe para obter uma documentação precisa

Sincronize dados de reuniões com integrações de CRM, como Salesforce e HubSpot

Limitações do Avoma

Os usuários podem experimentar algum atraso na transcrição em tempo real

As notas podem precisar de muita edição manual após a transcrição, para ficarem coerentes

Preços do Avoma

Assistente de reuniões com IA: US$ 29/mês por usuário

Inteligência de conversação: US$ 69/mês por usuário

Revenue Intelligence: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

5. Fireflies (Ideal para insights inteligentes em reuniões)

via Fireflies

Se você costuma vasculhar gravações de reuniões ou anotações em busca de detalhes importantes, o Fireflies facilita sua vida. O aplicativo de anotações com IA torna as reuniões pesquisáveis, perspicazes e acionáveis.

Ele transcreve, resume e analisa conversas no Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex. Com 95% de precisão de transcrição e suporte para mais de 100 idiomas, é a melhor opção para capturar palestras com precisão.

Principais recursos do Fireflies

Use o reconhecimento de voz e a detecção automática de idioma para refinar suas anotações

Gere instantaneamente resumos detalhados de reuniões, itens de ação e notas personalizadas

Encontre qualquer palavra-chave, tema ou tópico nas suas anotações de aula com uma pesquisa alimentada por IA

Adicione comentários, crie trechos de áudio e compartilhe momentos das aulas, aprimorando o contexto e simplificando as revisões

Limitações do Fireflies

A ampla gama de recursos pode exigir um certo tempo de aprendizagem

Algumas funcionalidades avançadas requerem assinaturas pagas

Preços do Fireflies

Gratuito para sempre

Pro: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários do Fireflies

G2: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Esta é uma ótima ferramenta para estudantes de todo o mundo, bem como para empresas e agentes de vendas. É a maneira mais fácil e rápida de conhecer os detalhes de chamadas e arquivos de áudio.

Esta é uma ótima ferramenta para estudantes de todo o mundo, bem como para empresas e agentes de vendas. É a maneira mais fácil e rápida de conhecer os detalhes de chamadas e arquivos de áudio.

via Knowt

"Estude de forma mais inteligente, não mais difícil" é a filosofia que a Knowt transforma em ação. Ao contrário das ferramentas tradicionais de IA que apenas capturam informações, a Knowt transforma os slides das suas aulas em material de estudo que ajuda você a aprender no seu próprio ritmo.

Esta ferramenta com inteligência artificial ajuda você a experimentar métodos de ensino e reter informações de forma mais eficaz com repetições espaçadas, testes práticos automatizados e sincronização fácil entre dispositivos.

Conheça os melhores recursos

Transforme notas, vídeos e PDFs em flashcards em segundos

Crie testes práticos e questionários direcionados às suas lacunas específicas de conhecimento

Use algoritmos avançados de repetição espaçada para otimizar sua revisão do material

Sincronize materiais de estudo entre dispositivos e continue de onde parou

Conheça as limitações

Sem transcrição em tempo real para palestras ao vivo

Opções de personalização limitadas

Preços do Knowt

Gratuito para sempre

Mais: US$ 7,99/mês por usuário

Ultra: US$ 14,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Knowt

G2: Avaliações não disponíveis

Capterra: Avaliações não disponíveis

👀 Você sabia? As aulas têm entre 120 e 180 palavras por minuto, mas os alunos conseguem digitar apenas cerca de 33 palavras por minuto ou escrever 22 palavras por minuto à mão. É por isso que fazer anotações automatizadas é muito mais eficiente!

7. Notion (Ideal para construir um sistema de conhecimento abrangente)

via Notion

O Notion AI é como ter um assistente inteligente integrado ao seu espaço de trabalho Notion. Ele pode não ser tão sensível ao contexto quanto o ClickUp Brain, mas ajuda a resumir documentos longos, debater ideias e organizar sua escrita sem interromper seu fluxo.

Seja para extrair pontos-chave de uma aula, redigir novos conteúdos ou organizar suas ideias, ele faz o trabalho pesado por você. Diga adeus à sobrecarga de informações e deixe o Notion AI transformar anotações confusas em insights claros e estruturados.

Melhores recursos do Notion

Extraia rapidamente os pontos principais das notas de reuniões com IA

Esboce textos, debata ideias e refine sua escrita conforme necessário

Acesse modelos personalizáveis de anotações para melhorar os fluxos de trabalho

Limitações do Notion

Sem transcrição de reuniões ao vivo para anotações instantâneas

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 18/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.040 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Notion

Um usuário do Reddit diz:

Onde eu sinto que o Notion se destaca é nas anotações, na organização de informações e na ajuda no fluxo de trabalho em geral.

Onde eu sinto que o Notion se destaca é nas anotações, na organização de informações e na ajuda no fluxo de trabalho em geral.

8. Tactiq (Ideal para insights em tempo real sobre reuniões através da extensão do Chrome)

via Tactiq

Ao contrário de outras ferramentas de anotações de aulas, o Tactiq funciona exatamente onde você trabalha. Se você usa o Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams para reuniões, a extensão do Tactiq para o Chrome torna a captura de anotações mais simples, sem a necessidade de downloads ou instalações separadas.

O Tactiq transcreve conversas em tempo real, destaca pontos importantes e gera itens de ação, tudo dentro do seu navegador.

Principais recursos do Tactiq

Transcreva notas de reuniões em tempo real em mais de 60 idiomas

Economize tempo criando automaticamente acompanhamentos a partir das notas de reuniões

Automatize tarefas frequentes e repetitivas, como redigir e-mails

Limitações do Tactiq

O plano gratuito é limitado a 10 reuniões e 5 créditos de IA por mês

Pode não ser igualmente eficaz com todos os sotaques

Preços do Tactiq

Gratuito para sempre

Pro: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 20/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tactiq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Fathom (ideal para integração fácil com o Zoom)

via Fathom

Se você é usuário do Zoom App Marketplace, esta é uma escolha fácil para você!

O Fathom transforma instantaneamente suas chamadas em transcrições pesquisáveis, com momentos importantes destacados e resumos práticos entregues em segundos. Além disso, com o "Ask Fathom", você pode interagir com suas gravações, gerar e-mails de acompanhamento e obter respostas para perguntas específicas, tudo com IA avançada.

Descubra os melhores recursos

Transcreva palestras com precisão e identifique os oradores

Receba resumos instantâneos e concisos em até 30 segundos após o término da reunião

Compartilhe trechos específicos de reuniões instantaneamente

Compreenda as limitações

A gravação automática pode não funcionar em caso de alterações de última hora no link da reunião

Preços da Fathom

Gratuito para sempre

Premium: US$ 19/mês por usuário

Edição para equipes: US$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 4.600 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 650 avaliações)

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Fathom AI para tomar notas

10. Rev (ideal para transcrições seguras e de alta precisão para empresas)

via Rev

Precisa que suas transcrições sejam absolutamente precisas? A Rev entra em ação com seu poder duplo de IA e precisão humana. Perfeita para áreas jurídicas, de pesquisa ou qualquer outro campo em que a precisão seja crucial, a Rev garante que você obtenha transcrições da mais alta qualidade sempre.

Seja para tomar notas de uma aula em vídeo ou transcrever reuniões e entrevistas, o Rev oferece suporte multilíngue, opções de vocabulário personalizado e resumos com IA para ajudar você a extrair rapidamente as principais informações.

Revise os melhores recursos

Transcreva reuniões com até 95% de precisão de IA

Gere legendas com IA em 38 idiomas e legendas traduzidas por humanos em mais de 17 idiomas

Melhore a precisão incluindo um dicionário personalizado para transcrição

Garanta a segurança com a HIPAA e a SOC 2 Tipo II para dados confidenciais

Limitações da versão

Áudios com alto nível de ruído de fundo podem exigir transcrição humana

Uma conexão instável com a Internet pode interromper a legenda ao vivo

Preço Rev

Gratuito para sempre

Básico: US$ 14,99/mês por usuário

Pro: US$ 34,99/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avalie e comente

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Tudo fica visivelmente melhor com o ClickUp

O debate entre notas digitais e em papel não tem fim, mas as ferramentas de anotações com IA facilitam a escolha.

Com a IA assumindo a tediosa tarefa de tomar notas, você não precisa mais folhear cadernos espalhados e desorganizados para encontrar aquele resumo de aula ou se esforçar para ler rabiscos feitos às pressas antes das provas finais.

Além disso, ao usar um aplicativo de anotações de aula com IA como o ClickUp, você não só mantém suas anotações organizadas e pesquisáveis, mas também pode conectá-las às suas tarefas e trabalhar nelas com seus colegas, para que nada fique para trás.

Acabe com a bagunça e a perda de tempo de anotações manuais e atualize para anotações mais inteligentes e automatizadas. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo.