Os 8 melhores geradores de mapas com IA para criar mapas personalizados com facilidade

Criar mapas profissionais pode ser frustrante. Um pequeno erro de cálculo e, de repente, você está redesenhando metade do projeto — horas de trabalho jogadas fora. Mas existe uma solução bacana: ferramentas geradoras de mapas com IA!

Com o setor de mapeamento crescendo 12,2% ao ano, não é surpresa que designers, arquitetos, urbanistas, desenvolvedores e até mesmo jogadores hardcore estejam recorrendo à IA para obter mapas personalizados mais rápidos e precisos. Essas ferramentas não se resumem apenas à velocidade; elas vêm repletas de recursos de nível empresarial (muitas vezes sem o preço de nível empresarial).

Se você precisa de um gerador de mapas de fantasia, um gerador de mapas mundiais ou algo para uso comercial, nós temos o que você precisa. Vamos conferir as melhores ferramentas com tecnologia de IA que tornam o mapeamento mais fácil, inteligente e muito menos estressante.

Aqui está um resumo das melhores ferramentas geradoras de mapas com IA:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Fluxos de trabalho de projetos específicos para cada local Visualização de mapas, quadros brancos com IA para geração de imagens, campos personalizados para tarefas de geotagging Plano gratuito disponível; planos pagos personalizáveis para empresas. Inkarnate Criadores de mundos fantásticos e jogadores de jogos de tabuleiro Biblioteca de recursos, edição de camadas, ferramentas de pincel/máscara Gratuito; Pro: US$ 5/mês Maptive Visualização geográfica rica em dados Mapas de calor, planejamento territorial, otimização de rotas Passe de US$ 250/45 dias; US$ 110–US$ 220/mês; Empresa: personalizado Scribble Maps Educadores, planejadores de eventos e designers de rotas Mapas isócronos, desenhos personalizados, exportações SHP/KML Gratuito; US$ 19–US$ 100/mês; Empresarial: Personalizado ArcGIS Online Mapeamento de dados espaciais complexos Camadas de dados, filtros SQL, mapas de densidade de pontos Preços personalizados Google Maps Desenvolvedores que precisam de integração robusta de mapeamento Acesso à API, geocodificação, Street View, trânsito em tempo real Gratuito Mapbox Soluções de mapeamento personalizadas e orientadas para o desempenho Marcos 3D, compatibilidade com RA, rotas de trânsito em tempo real, SDKs/APIs Gratuito; Pague conforme o uso Kepler.gl Visualização de dados de localização em grande escala Mapas de calor/arco, camadas de dados, personalização de dicas de ferramentas Código aberto gratuito

O que você deve procurar em geradores de mapas com IA?

Os melhores geradores de mapas mundiais com IA combinam aprendizado de máquina com cartografia tradicional, tornando a criação de mapas mais rápida e inteligente. Ao escolher uma ferramenta de mapas com IA para uso comercial, eis o que mais importa:

Desempenho e velocidade: tempo é dinheiro, e seu gerador de mapas com IA deve acelerar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos . Se antes um mapeamento preciso levava duas horas, agora deve levar apenas alguns minutos.

Personalização inovadora: as melhores ferramentas equilibram controle e facilidade de uso. Procure recursos como modelagem de terreno, planejamento ambiental, paletas de cores personalizadas e modelos de estilo para atender às necessidades do seu projeto.

Ferramentas de visualização de dados : mapas eficazes vão além da estética. Sua ferramenta deve oferecer suporte a mapas de calor, sobreposições de zoneamento do uso do solo e visualizações de redes de infraestrutura para fornecer insights mais profundos.

Recursos práticos de edição: um bom mapa não é apenas gerado, ele é refinado. Assim como a IA para design gráfico , ferramentas com funcionalidade de arrastar e soltar e edição baseada em camadas ajudam você a ajustar pontos de interesse com apenas alguns cliques.

Colaboração em tempo real: o compartilhamento é essencial se você trabalha com equipes em diferentes locais. Sua ferramenta de IA deve permitir edições simultâneas, compartilhamento de links e fácil incorporação em apresentações.

O gerador de mapas com IA certo trabalha a seu favor, não contra você. Vamos explorar as principais ferramentas (incluindo alguns geradores de mapas com IA gratuitos) que atendem a todos esses requisitos.

👀 Você sabia? Com as modernas ferramentas de IA, você pode transformar seu smartphone em um scanner 3D para criar mapas detalhados do piso da sua casa em apenas alguns minutos. Os aplicativos que utilizam a tecnologia LiDAR geram plantas baixas 2D e 3D precisas, facilitando o design de interiores e o layout dos cômodos.

Os 8 melhores geradores de mapas com IA

As necessidades profissionais de mapeamento podem variar significativamente dependendo do setor e do projeto, incluindo a consideração de fronteiras políticas. Reunimos os melhores geradores de mapas com IA, cada um deles se destacando em seu próprio nicho. Saber o que cada ferramenta oferece ajudará você a encontrar a opção perfeita para o seu fluxo de trabalho.

1. ClickUp (ideal para criação de mapas e otimização de fluxos de trabalho de projetos específicos por localização)

Comece a traçar seu mapa no ClickUp Desde a organização de eventos até o acompanhamento de locais de trabalho, gerencie seu trabalho geográfico facilmente usando a Visualização de Mapa do ClickUp.

Vamos começar esta lista com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho — ele redefine a forma como você lida com tarefas baseadas em localização, integrando mapeamento e gerenciamento de projetos para simplificar o planejamento visual.

Usando o ClickUp Map View, você pode traçar os endereços e locais relevantes para suas tarefas do ClickUp, mover tarefas pelo mapa para alterar seus campos de localização e filtrar diferentes projetos por regiões — tudo isso enquanto permanece conectado à sua configuração principal de gerenciamento de projetos.

Use-o para planejar a cobertura de serviços para equipes de campo, otimizar rotas de entrega ou agendar visitas ao local. Atribua tarefas com base na região ou proximidade. E combine localização com status, prioridade e prazos para obter uma visão abrangente do desempenho regional.

Mas e se você quiser criar um mapa personalizado altamente específico? Você pode criar um layout básico do mundo ou da cidade usando a geração de imagens por IA no ClickUp Brain. À medida que define os principais pontos de referência da sua cidade — hospitais, edifícios, lojas, zonas seguras —, você vai querer acompanhar suas localizações reais ou fictícias.

Você também pode usá-lo para obter instantaneamente informações específicas sobre locais, gerar resumos de atividades regionais e até mesmo automatizar atribuições de tarefas com base na proximidade ou nas necessidades do projeto.

Gere mapas personalizados usando o ClickUp Brain. É fácil!

Além disso, para suas tarefas específicas de localização, crie tarefas no ClickUp para cada local e adicione um endereço, coordenadas ou um espaço reservado descritivo nos campos personalizados (por exemplo, “A Torre Vermelha — Setor 3”). Alterne para a visualização do mapa para ver todos os seus pontos-chave plotados visualmente — ótimo para consciência espacial, equilíbrio e planejamento.

Atribua colaboradores a tarefas vinculadas a cada local:

Designers de níveis para zonas de jogo

Arquitetos para construir plantas baixas

Planejadores para serviços públicos ou estradas

Escritores para histórias relacionadas a cada área

Use os status personalizados e as prioridades de tarefas do ClickUp para acompanhar o progresso em cada área. Volte ao seu quadro branco para esboçar novas zonas, destacar zonas em desenvolvimento e fixar imagens, links de tarefas e documentos diretamente no mapa. Isso se torna seu centro de comando em tempo real para colaboração visual.

💟 E se você quiser elevar sua produtividade a um novo patamar, o Brain MAX — o companheiro de desktop dedicado à IA do ClickUp — unifica todo o seu trabalho, pesquisa e automação em um só lugar. Basta falar suas atualizações ou perguntas, e o recurso de voz em primeiro lugar e conversação para texto do Brain MAX transformará instantaneamente suas palavras em ação, esteja você planejando novos sites, atualizando relatórios de campo ou gerando mapas e relatórios personalizados em tempo real.

💡 Dica profissional: use o quadro branco como seu “quadro de planejamento mestre”. Sobreponha ideias, notas e zonas ao seu mapa gerado por IA como se fossem notas adesivas digitais.

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe dados específicos de localização com campos personalizados para medições do local, requisitos de zoneamento e fatores ambientais.

Gerencie projetos de vários ângulos usando visualizações de lista, quadro, calendário e linha do tempo.

Vincule tarefas a endereços geográficos para edição e atualizações contínuas.

Limitações do ClickUp

A interface pode parecer um pouco complicada no início devido aos seus muitos recursos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

O novo Brain MAX aumentou muito minha produtividade. A capacidade de usar vários modelos de IA, incluindo modelos de raciocínio avançado, por um preço acessível facilita centralizar tudo em uma única plataforma. Recursos como conversão de voz em texto, automação de tarefas e integração com outros aplicativos tornam o fluxo de trabalho muito mais suave e inteligente.

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar mais rapidamente!

2. Inkarnate (ideal para criadores de mundos de fantasia e jogadores de jogos de tabuleiro)

via Inkarnate

Quer criar mapas ricos e detalhados para sua próxima campanha de D&D ou mundo de fantasia? O Inkarnate, um gerador de mapas de fantasia com IA, permite que você crie ambientes imersivos com um editor de arrastar e soltar e uma vasta biblioteca de recursos.

Seu sistema de combinação inovador permite misturar estilos e recursos, dando vida a reinos em expansão, ruínas antigas e criaturas míticas. Comece com uma predefinição e, à medida que seu projeto evolui, adicione camadas e refine os elementos.

Sua escolha inicial de estilo não é definitiva — você pode alterar ou combinar estilos a qualquer momento, facilitando a criação de layouts urbanos complexos ou paisagens fantásticas exclusivas.

Melhores recursos do Inkarnate

Colabore em tempo real com os membros da equipe — perfeito para sessões de criação de mundos em grupo.

Ajuste os detalhes com as ferramentas precisas Pincel e Máscara.

Ajuste a resolução de edição para equilibrar qualidade e desempenho.

Acelere o fluxo de trabalho com atalhos de teclado e ferramentas de navegação.

Organize objetos em camadas para facilitar a edição e a manipulação.

Use uma vasta biblioteca de recursos personalizáveis, incluindo terreno, edifícios e vegetação.

Limitações do Inkarnate

Os mapas com resolução 4K têm algumas restrições de funcionalidade.

As ferramentas de posicionamento de objetos podem ser limitadas em modos de alta resolução.

Preços do Inkarnate

Gratuito para sempre

Pro: US$ 5/mês

Avaliações e comentários do Inkarnate

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Maptive (ideal para visualização geográfica rica em dados)

via Maptive

Quer transformar seus dados de localização em insights úteis? O Maptive torna isso fácil.

Coloque sua planilha no Maptive (funciona com Excel, Google Sheets ou CSV) e veja seus dados ganharem vida no mapa. Chega de plotagem manual — cada endereço e coordenada encontra seu local perfeito automaticamente.

As ferramentas de análise do Maptive ajudam você a identificar tendências rapidamente. Você pode ver onde seus clientes se concentram com mapas de calor, comparar o desempenho de locais usando mapas de bolhas e desenhar e otimizar territórios de vendas em minutos.

Melhores recursos do Maptive

Gere mapas de raio para analisar o alcance do mercado e as áreas de serviço.

Codifique dados demográficos com cores para identificar tendências e oportunidades dos clientes.

Planeje rotas para equipes de campo com estimativas de distância e tempo de viagem.

Compartilhe mapas com segurança com níveis de acesso personalizados.

Crie territórios com ferramentas inteligentes de delimitação para planejamento de vendas.

Limitações do Maptive

Os limites de uso podem restringir projetos que exigem a exibição simultânea de vários mapas estáticos.

Preços do Maptive

Passe de 45 dias: $250

Pro: US$ 110/mês

Equipe: US$ 220/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Maptive

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Scribble Maps (ideal para educadores, organizadores de eventos e designers de rotas)

via Scribble Maps

O Scribble Maps permite desenhar, marcar e destacar mapas com a mesma naturalidade com que você faria com uma caneta no papel.

Digamos que você queira planejar uma excursão escolar ao Museu de História Natural. Você pode desenhar a rota a pé a partir do ponto de desembarque do ônibus, circular a área designada para o almoço, marcar pontos de encontro de emergência e destacar zonas restritas para crianças.

Ele permite calcular rotas entre locais, criar zonas tampão em torno de pontos específicos e gerar mapas de tempo de viagem (isocronas) para mostrar a distância que alguém pode viajar em um determinado período.

Melhores recursos do Scribble Maps

Alterne os mapas base para encontrar o fundo ideal para suas necessidades.

Gere mapas personalizados com opções de estilo avançadas e dados em camadas para obter imagens nítidas.

Use ferramentas espaciais avançadas, como roteamento e isócronas, para obter insights mais profundos.

Compartilhe mapas nos formatos SHP, KML, GeoJSON ou incorpore-os em sites.

Edite mapas sem esforço em todos os dispositivos, seja em sua mesa ou em campo.

Limitações do Scribble Maps

Não possui recursos avançados de GIS, tornando-o menos adequado para análises espaciais complexas.

A versão gratuita não possui recursos premium, como limitações de exportação e menos opções de personalização.

Preços do Scribble Maps

Gratuito para sempre

Pro Basic: US$ 19/mês

Pro Business: US$ 100/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Scribble Maps

G2: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Scribble Maps

Eu recomendaria o Scribble Maps. Ótimo para compartilhar e editar em grupo. Ele permite personalizar a aparência de todos os elementos do Google Maps. Não vi outros com essa capacidade.

🧠 Curiosidade: O famoso pirata Bartholomew Sharpe uma vez capturou um navio espanhol carregado com mapas valiosos. Reconhecendo seu valor, ele contratou o cartógrafo londrino William Hack para criar um atlas baseado nessas cartas roubadas, ressaltando a grande importância do conhecimento cartográfico na era das explorações.

5. ArcGIS Online (ideal para mapear dados espaciais complexos)

via ArcGIS

Você está analisando um bairro para um novo centro comunitário. Em vez de lidar com várias planilhas, você pode usar o ArcGIS Online para organizar seus dados em camadas, como um bolo.

Comece com a densidade populacional (essa é sua camada base), adicione a renda média (essa é a cobertura) e termine com os serviços comunitários existentes (a cereja no topo!).

De repente, você não está mais apenas olhando para números, mas identificando oportunidades e lacunas.

Use o Scene Viewer para ficar virtualmente em qualquer telhado e ver o que é visível. Você saberá exatamente quais mesas terão as melhores vistas da cidade.

Melhores recursos do ArcGIS Online

Refine o compartilhamento de dados concedendo acesso a grupos específicos para atualizações colaborativas.

Identifique tendências mais rapidamente com padrões visuais claros.

Gere mapas interativos de densidade de pontos para destacar a distribuição da população ou a concentração de recursos.

Automatize as atualizações de mapas com pipelines de dados personalizados que sincronizam com os dados de origem.

Aproveite as expressões SQL para cálculos de campo em tempo real e insights dinâmicos.

Limitações do ArcGIS Online

A falta de camadas de grupo torna o gerenciamento de vários conjuntos de dados mais demorado.

Preços do ArcGIS Online

Preços personalizados com base no tipo de licença que você precisa.

Avaliações e comentários do ArcGIS Online

G2: 4,5/5 (mais de 530 avaliações)

Capterra: 4,5 (mais de 500 avaliações)

6. Google Maps (ideal para desenvolvedores que precisam de uma integração robusta de mapeamento)

via Google Maps

Você confia no Google Maps para ir do ponto A ao ponto B, mas sabia que ele também oferece a possibilidade de criar algo muito maior? Não se trata apenas de uma ferramenta de navegação, mas de um gerador de mapas mundiais completo, escondido à vista de todos.

Com sua poderosa API, você pode acessar o enorme banco de dados de localização do Google e sobrepor seus próprios dados. Os desenvolvedores estão se tornando criativos, combinando renderizações arquitetônicas com imagens do Street View para visitas interativas a propriedades, usando mapas detalhados, adicionando marcadores personalizados para comodidades e até mesmo inserindo dados de trânsito em tempo real.

Basicamente, se você sempre quis transformar o Google Maps em seu playground pessoal de mapeamento, agora é sua chance.

Melhores recursos do Google Maps

Acesse dados detalhados de localização, incluindo avaliações, horários de pico e informações locais com a API Places.

Adicione perspectivas imersivas ao nível do solo usando imagens do Street View.

Mantenha-se atualizado com o trânsito em tempo real, horários de transporte público e fechamentos de estradas.

Personalize os estilos dos mapas para combinar com a sua marca, mantendo a aparência familiar do Google Maps.

Converta endereços em coordenadas (e vice-versa) com geocodificação avançada.

Limitações do Google Maps

Consome uma quantidade significativa de dados móveis, especialmente com recursos como Street View e trânsito ao vivo.

As informações sobre transporte público podem exibir horários e localizações de pontos de ônibus desatualizados.

Preços do Google Maps

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Maps

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Google Maps

Eu costumava perder muito tempo pesquisando no Google minha lista de “lugares imperdíveis” para descobrir onde eles estavam em relação ao local onde eu me encontrava na cidade em um determinado momento. Agora, eu sempre crio um mapa do Google com todos os melhores restaurantes, museus etc. para que eu possa simplesmente olhar o mapa enquanto caminho e ver quais lugares estão mais próximos de mim.

💡 Dica profissional: use estilos de mapas personalizados em combinação com camadas de dados para criar visualizações exclusivas, mantendo padrões de navegação familiares para os clientes.

7. Mapbox (ideal para soluções de mapeamento altamente personalizáveis e orientadas para o desempenho)

via Mapbox

O Mapbox vai muito além das ferramentas de mapeamento tradicionais que você usa para fins comerciais. Com suas poderosas APIs e SDKs, você pode criar tudo, desde interfaces web elegantes até experiências imersivas de RA.

Esteja você desenvolvendo aplicativos para web, dispositivos móveis ou até mesmo automotivos, o Mapbox oferece as ferramentas para tornar isso realidade.

O que o torna realmente poderoso é a forma como lida com big data. Enquanto outras plataformas podem ter dificuldades com conjuntos de dados massivos, a abordagem de renderização de conjuntos de blocos do Mapbox mantém tudo funcionando perfeitamente. Carregue dados complexos, adicione elementos interativos e veja seus mapas responderem instantaneamente.

Melhores recursos do Mapbox

Personalize estilos de mapas com modelos ou crie designs exclusivos para atender às necessidades da marca.

Aprimore os mapas com iluminação dinâmica e edifícios 3D emblemáticos para experiências imersivas.

Aproveite os conjuntos de dados globais de mais de meio bilhão de usuários mensais para obter insights precisos.

Pesquise endereços precisos e pontos de interesse com APIs simples.

Otimize a navegação com mecanismos de roteamento sensíveis ao tráfego em tempo real.

Limitações do Mapbox

Personalizações avançadas exigem conhecimento técnico, o que representa um desafio para quem não é especialista.

Preços do Mapbox

Gratuito

Estrutura de preços pré-pagos para solicitações mensais.

Avaliações e comentários sobre o Mapbox

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Mapbox

O tempo de carregamento dos mapas é rápido, há várias opções de personalização e mapas base, os preços são justos e a equipe tem sido super prestativa.

O tempo de carregamento dos mapas é rápido, há várias opções de personalização e mapas base, os preços são justos e a equipe tem sido super prestativa.

8. Kepler.gl (ideal para gerenciar dados de localização em grande escala)

O Kepler.gl transforma informações geoespaciais brutas em mapas interativos impressionantes em questão de minutos.

Basta inserir seu conjunto de dados — coordenadas GPS, rotas de viagem ou estatísticas regionais — e ver como ele se transforma em visuais significativos. Empilhe camadas como mapas de calor, mapas de arco ou nuvens de pontos para revelar tendências ocultas.

Personalize cores, aplique filtros e ajuste detalhes espaciais para se concentrar no que é importante. Independentemente do tamanho ou formato dos dados, o Kepler.gl ajuda você a entender tudo.

Principais recursos do Kepler.gl

Melhore a narrativa dos dados com iluminação dinâmica, sobreposições de sombras e outros efeitos de pós-processamento para visuais de alto impacto.

Alterne entre estilos básicos selecionados e use filtros inteligentes para destacar pontos de dados importantes instantaneamente.

Crie interações intuitivas com dicas personalizadas que revelam um contexto rico à medida que os visualizadores exploram seu mapa.

Sobreponha vários conjuntos de dados de forma integrada para descobrir padrões ocultos por meio de comparações lado a lado.

Compartilhe insights facilmente exportando visualizações em formatos ideais para apresentações, relatórios ou colaboração em equipe.

Limitações do Kepler.gl

Não possui armazenamento em nuvem integrado, exigindo soluções externas para salvar e compartilhar projetos.

Lida bem com grandes conjuntos de dados, mas pode ter dificuldades com streaming de dados em tempo real.

Preços do Kepler.gl

Código aberto gratuito

Avaliações e comentários do Kepler.gl

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: os professores estão sendo criativos com os geradores de mapas com IA, usando-os para criar mapas interativos para aulas de geografia, história e ciências ambientais. Em vez de apenas ler sobre fronteiras, batalhas ou ecossistemas, os alunos podem explorá-los e visualizá-los. Isso torna o aprendizado muito mais envolvente (e muito menos entediante)!

Mapeie seu mundo com o ClickUp

Os geradores de mapas com IA tornaram mais fácil transformar dados brutos em visuais ricos e interativos. Seja para mapear territórios de vendas, rastrear mudanças ambientais ou construir um mundo de fantasia, essas ferramentas ajudam você a criar com rapidez e precisão.

Mas manter todos os seus mapas, edições e atualizações de projetos organizados? Esse é um desafio totalmente diferente.

O ClickUp simplifica tudo isso. Planeje, acompanhe e colabore com sua equipe em um só lugar, seja para fazer brainstorming em quadros brancos ou gerenciar tarefas com fluxos de trabalho personalizados. Chega de vasculhar arquivos intermináveis ou perder o controle das revisões — basta um espaço simplificado para manter seus projetos de mapeamento em andamento.

Pronto para abraçar uma vida mais inteligente como cartógrafo? Crie uma conta gratuita no ClickUp hoje mesmo.