Modelos gratuitos de acompanhamento de exercícios para planejar e monitorar suas metas de condicionamento físico

Você sabia que 43% das pessoas abandonam suas resoluções de Ano Novo até fevereiro? Não por falta de motivação, mas porque não têm um plano claro para monitorar o progresso.

O acompanhamento dos exercícios aumenta a adesão em 30%, ajudando as pessoas a se manterem consistentes e a atingirem suas metas. É aí que entram os modelos de monitoramento de exercícios - eles são mais do que simples registros; são o seu roteiro para o sucesso.

Nesta postagem do blog, reunimos alguns dos melhores modelos gratuitos de monitoramento de exercícios para ajudá-lo a manter a responsabilidade, comemorar o progresso e ajustar sua rotina. Pronto para assumir o controle da sua jornada de condicionamento físico? Vamos lá!

O que são modelos de controle de exercícios?

Os modelos de monitoramento de exercícios são ferramentas pré-projetadas - digitais ou impressas - que o ajudam a registrar, planejar e monitorar suas atividades físicas. Pense neles como seu diário de condicionamento físico, onde você pode registrar exercícios, séries, repetições, pesos e anotações sobre como se sentiu durante o treino.

🌻 Exemplo: Se você está treinando para uma corrida de 5 km, um monitor de exercícios pode ajudá-lo a mapear suas corridas, acompanhar seu ritmo e monitorar seu progresso semana a semana. Ou, se você gosta de levantar pesos, ele pode ajudá-lo a garantir que você esteja aumentando progressivamente seus levantamentos para evitar platôs.

Os modelos de monitoramento de exercícios fornecem estrutura, responsabilidade e uma maneira de medir o sucesso para iniciantes e atletas experientes. Em resumo, os modelos ajudam você a se manter organizado, motivado e no topo do seu jogo de condicionamento físico.

dica profissional: Ao usar modelos de monitoramento de exercícios, defina metas pequenas e alcançáveis a cada semana. Dividir grandes metas em pequenas tarefas o mantém motivado e faz com que o progresso seja mais gratificante!

14 modelos gratuitos de controle de exercícios

Vamos ver os melhores modelos de rastreadores de exercícios para sua jornada de condicionamento físico:

1. Modelo de registro de exercícios do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe os exercícios, monitore o progresso e mantenha-se motivado - tudo em um só lugar com o modelo de registro de exercícios do ClickUp

O Modelo de registro de exercícios do ClickUp é a ferramenta definitiva para manter o controle de sua jornada de condicionamento físico. Esse modelo o ajuda a registrar todos os detalhes de seus exercícios - levantar pesos, correr ou fazer ioga - em um local organizado. Desde o acompanhamento de séries e repetições até o monitoramento do progresso ao longo do tempo, ele o mantém concentrado e motivado.

🌻 Por que você vai adorar:

Registre cada treino com anotações detalhadas, incluindo exercícios, equipamentos usados e métricas como duração, peso levantado e repetições

Pesquise facilmente exercícios específicos ou treinos anteriores para analisar seu progresso

Monitore as principais métricas, como calorias queimadas e tendências de desempenho, para otimizar sua rotina

Mantenha-se motivado com um sistema de monitoramento estruturado que o mantém responsável

Ideal para: Entusiastas do fitness, personal trainers e qualquer pessoa que queira monitorar seus exercícios e melhorar a consistência.

2. Modelo de desafio de bem-estar 75 Hard Wellness do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha-se disciplinado, monitore seu progresso e crie hábitos imbatíveis com o modelo ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

O 75 Hard Wellness Challenge é mais do que apenas um programa de condicionamento físico - é uma transformação mental e física. Criado para desenvolver disciplina, resiliência e hábitos saudáveis, esse desafio exige consistência nos exercícios, na nutrição e na mentalidade.

O ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template fornece tudo o que você precisa para se manter no caminho certo, desde planos de ação diários até avaliações de progresso semanais, garantindo que você se mantenha motivado e disciplinado durante a jornada de 75 dias.

🌻 Por que você vai adorar:

Acompanhe facilmente tarefas diárias como exercícios, hidratação, leitura e nutrição

Defina e monitore as metas para cada dia do desafio para manter a consistência

Use avaliações semanais para medir o progresso e comemorar os marcos

Mantenha-se motivado com um plano claro e estruturado que o mantenha responsável

Ideal para: Indivíduos que buscam desenvolver disciplina, melhorar a saúde física e mental e superar seus limites com o 75 Hard Challenge.

fato divertido: O 75 Hard Challenge foi criado pelo empresário Andy Frisella como um programa de resistência mental, mas agora é um fenômeno global de fitness com milhões de participantes!

3. Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie hábitos melhores, um dia de cada vez, com o modelo de monitoramento de hábitos pessoais do ClickUp

Criar bons hábitos é a base do sucesso, mas manter o controle sobre eles pode ser complicado. O Modelo de rastreamento de hábitos pessoais do ClickUp simplifica o rastreamento de hábitos, facilitando a definição de metas, o acompanhamento do progresso e a prestação de contas.

Esse modelo ajuda a criar hábitos consistentes de condicionamento físico, produtividade e atenção plena.

🌻 Por que você vai adorar:

Defina e monitore metas diárias como "Andar 10 mil passos", "Ler 15 páginas" ou "Beber 64 onças de água" com facilidade

Visualize seu progresso em tempo real com as visualizações de Tabela, Lista e Guia de Introdução

Mantenha-se organizado com status personalizados, rótulos de prioridade e subtarefas aninhadas

Aumente a responsabilidade com marcação, vários responsáveis e classificações detalhadas de hábitos

Ideal para: Qualquer pessoa que queira criar hábitos melhores, manter-se organizada e manter a consistência em suas rotinas diárias.

dica profissional: Programe seus exercícios como se fossem compromissos em sua agenda. Tratá-los como tarefas inegociáveis aumenta a probabilidade de aderir à sua rotina.

4. Modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje, prepare e desfrute de refeições sem estresse com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

O planejamento de refeições não precisa ser estressante. Com o Modelo de Planejamento de Refeições do ClickUp, você pode organizar as refeições, agilizar as compras de supermercado e monitorar os ingredientes sem esforço. Esse modelo ajuda a economizar tempo, reduzir o desperdício de alimentos e manter-se dentro do orçamento para preparar refeições semanais ou planejar uma dieta especial.

🌻 Por que você vai adorar:

Planeje refeições rapidamente com listas de arrastar e soltar e pastas de receitas organizadas

Crie listas de compras detalhadas para economizar tempo e dinheiro na loja

Acompanhe as informações nutricionais e a contagem de calorias para atingir suas metas alimentares

Reduza o desperdício de alimentos usando ingredientes que você já tem em casa

ideal para: Cozinheiros domésticos, entusiastas da preparação de refeições e qualquer pessoa que queira comer de forma mais saudável, economizando tempo e dinheiro.

5. Modelo de plano de autocuidado do ClickUp

Obter modelo gratuito Priorize-se todos os dias com o modelo de plano de autocuidado do ClickUp e cuide de sua mente, corpo e espírito

O Modelo de plano de autocuidado do ClickUp é seu guia personalizado para cuidar de sua mente, corpo e espírito. Criado para ajudá-lo a priorizar o bem-estar, esse modelo permite que você defina metas realistas, acompanhe o progresso e comemore as pequenas vitórias. Ele apoia o autocuidado holístico por meio de relaxamento programado, prática de atenção plena e tempo de qualidade com seus entes queridos.

🌻 Por que você vai adorar:

Identifique as áreas de sua vida que precisam de atenção e crie estratégias de enfrentamento práticas

Defina metas SMART para dividir o autocuidado em etapas gerenciáveis e alcançáveis

Programe tempo para atividades que aumentem seu bem-estar, desde práticas de saúde até tempo de qualidade com a família e os amigos

Monitore o progresso e mantenha-se responsável com status, campos e visualizações personalizáveis

Ideal para: Qualquer pessoa que queira priorizar o autocuidado, reduzir o estresse e ter um estilo de vida equilibrado e mais saudável.

📖 Leia mais: Exercícios ideais para o cérebro

6. Modelo de planejador diário do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje seu dia, priorize tarefas e mantenha-se produtivo com o modelo de planejamento diário do ClickUp

O tempo é seu recurso mais valioso, e a forma como você o organiza determina sua produtividade. O ClickUp Daily Planner Template ajuda você a assumir o controle do seu dia, estruturando tarefas, definindo prioridades e acompanhando o progresso - tudo em um só lugar. Esse modelo garante que você se mantenha organizado e realize mais com menos estresse, independentemente do equilíbrio entre trabalho, metas pessoais ou ambos.

🌻 Por que você vai adorar:

Organize as tarefas em categorias como Pessoal, Trabalho ou Metas para ter uma visão geral clara do seu dia

Priorize as tarefas com base na importância e urgência para se concentrar no que realmente importa

Acompanhe o progresso com ferramentas visuais, como tabelas e gráficos, para manter-se motivado

Reduza o estresse e melhore o gerenciamento do tempo mantendo tudo em um só lugar

Ideal para: Profissionais ocupados, estudantes ou qualquer pessoa que queira aumentar a produtividade e alcançar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

7. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha o controle de suas tarefas e faça mais com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Gerenciar as tarefas diárias de forma eficaz é a diferença entre um dia produtivo e um dia exaustivo. O Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp ajuda a criar, organizar e priorizar suas tarefas diárias, garantindo que você se mantenha concentrado e no caminho certo.

Com uma abordagem estruturada para o gerenciamento de tarefas, você pode definir metas alcançáveis, acompanhar o progresso e aumentar a produtividade sem esforço. Você sempre estará no topo de suas prioridades, com integrações e notificações incorporadas.

🌻 Por que você vai adorar:

Crie e gerencie uma lista de tarefas detalhada para cada dia, mantendo-o organizado e concentrado

Defina metas diárias alcançáveis que contribuam para seu sucesso a longo prazo

Acompanhe o progresso e priorize as tarefas em um só lugar para obter o máximo de eficiência

Mantenha-se motivado com uma visão geral clara de suas realizações

Ideal para: Profissionais ocupados, estudantes ou qualquer pessoa que queira simplificar as tarefas diárias e aumentar a produtividade.

8. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Obter modelo gratuito Aumente o nível de sua jornada de crescimento com o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

O Modelo de Plano de Desenvolvimento Pessoal do ClickUp funciona como seu roteiro para o autoaperfeiçoamento, promovendo o crescimento contínuo e a realização de metas. Ele o ajuda a identificar áreas de desenvolvimento, definir metas realistas e acompanhar seu progresso sistematicamente. Quer se trate de avanço na carreira, crescimento pessoal ou melhoria do bem-estar geral, este modelo está ao seu alcance.

🌻 Por que você vai adorar:

Identifique as áreas que precisam ser melhoradas e defina metas realistas e práticas

Acompanhe o progresso, reflita sobre os sucessos e comemore os marcos

Organize recursos, tarefas e cronogramas em um só lugar para ter clareza e foco

Mantenha-se responsável com um plano estruturado que se adapta à sua jornada exclusiva

Ideal para: Pessoas comprometidas com o autoaperfeiçoamento, crescimento na carreira ou um estilo de vida equilibrado e satisfatório.

fato divertido: O termo "desenvolvimento pessoal" foi popularizado na década de 1970, mas a ideia de autoaperfeiçoamento remonta a filósofos antigos como Aristóteles, que acreditava no poder do hábito.

9. Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize, priorize e maximize seu tempo como um profissional com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Manter-se produtivo não significa apenas fazer mais - significa concentrar-se no que realmente importa. Desde o gerenciamento de projetos pessoais e de trabalho até a administração das responsabilidades diárias, o ClickUp Personal Productivity Template o ajuda a assumir o controle do seu tempo e das suas tarefas.

🌻 Por que você vai adorar:

Organize e priorize tarefas de forma eficaz para maximizar seu tempo

Acompanhe o progresso de metas e projetos para garantir que nada seja esquecido

Mantenha o foco e a motivação eliminando as atividades que desperdiçam tempo

Simplifique seu fluxo de trabalho com um sistema personalizável adaptado às suas necessidades

Ideal para: Indivíduos, freelancers ou qualquer pessoa que queira aumentar a eficiência, melhorar a clareza mental e obter um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Saiba como usar a IA para aumentar a produtividade!

10. Modelo de programação semanal de exercícios do Canva

via Canva

O Weekly Workout Schedule Template do Canva é uma ferramenta visualmente atraente e fácil de usar, criada para ajudá-lo a planejar e organizar sua rotina de exercícios físicos para a semana inteira. Perfeito tanto para iniciantes quanto para entusiastas experientes do fitness, esse modelo permite mapear seus exercícios, acompanhar o progresso e manter a consistência com suas metas.

🌻 Por que você vai adorar:

Planeje seus exercícios semanais com um layout limpo e personalizável

Adicione recursos visuais, cores e ícones para tornar sua programação envolvente e motivadora

Imprima ou baixe e compartilhe digitalmente para manter seu plano de condicionamento físico acessível onde quer que você vá

Mantenha-se responsável visualizando seus compromissos de exercícios para a semana

Ideal para: Entusiastas do fitness que preferem um cronograma de exercícios imprimível e visualmente orientado para manter o controle.

11. Modelo de controle de exercícios em PDF do Canva

via Canva

O PDF Workout Tracker Template do Canva foi criado para ajudá-lo a registrar e monitorar o progresso do seu condicionamento físico com facilidade. Com um design arrojado e em degradê, esse modelo é perfeito para acompanhar exercícios, séries, repetições e pesos, garantindo que você se mantenha consistente e motivado em sua jornada de condicionamento físico.

🌻 Por que você vai adorar:

Registre informações detalhadas do treino, incluindo exercícios, séries, repetições e pesos

Formato PDF imprimível para fácil acesso e portabilidade

Design elegante e moderno que torna agradável o acompanhamento do seu progresso

Mantenha suas metas de condicionamento físico organizadas e visíveis para permanecer no caminho certo

Ideal para: Pessoas que preferem a experiência tátil de um monitor de exercícios físicos e gostam de designs visualmente atraentes.

fato divertido: O primeiro diário de condicionamento físico conhecido foi usado por Eugen Sandow, o "pai do fisiculturismo moderno", no final do século XIX. Ele registrou meticulosamente cada repetição e começou a construir seu físico lendário.

12. Modelo de registro de exercícios em Excel por Vertex42

via Vertex42

O Excel Workout Log Template da Vertex42 é uma ferramenta abrangente e orientada por dados, projetada para ajudá-lo a acompanhar o progresso do seu treinamento de força e condicionamento físico com precisão. Perfeito para levantadores de peso e entusiastas do fitness, esse modelo permite registrar séries, repetições, pesos e atividades cardiovasculares, garantindo que você nunca perca de vista o seu progresso.

🌻 Por que você vai adorar:

Acompanhe as métricas detalhadas do treino, incluindo séries, repetições, pesos e 1RM (one-rep max)

Monitore exercícios cardiovasculares com tempo, distância e níveis de intensidade

Inclui registros diários e semanais para um acompanhamento flexível

Formato imprimível para fácil acesso durante as sessões de ginástica

Ideal para: Levantadores de peso, treinadores de força e entusiastas do fitness que desejam um registro detalhado e focado em dados para acompanhar seu progresso de forma eficaz.

📮ClickUp Insight: 50% dos participantes de nossa pesquisa relatam que a sexta-feira é seu dia mais produtivo. Isso pode ser um fenômeno exclusivo do trabalho moderno. As sextas-feiras tendem a ter menos reuniões e isso, combinado com o contexto acumulado durante a semana de trabalho, pode significar menos interrupções e mais tempo para um trabalho profundo e concentrado. Quer manter a produtividade de sexta-feira durante toda a semana? Adote as práticas de comunicação assíncrona com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho! Grave sua tela com o ClickUp Clips, obtenha transcrições instantâneas por meio do ClickUp Brain ou peça ao anotador de IA do ClickUp para intervir e resumir os destaques da reunião para você!

13. Modelo de diário de condicionamento físico do Word da Microsoft

via Microsoft

Atingir suas metas de condicionamento físico começa com a consistência e o acompanhamento do progresso. O Word Fitness Journal Template da Microsoft o ajuda a documentar os exercícios diários, definir metas de condicionamento físico e monitorar as principais métricas de saúde - tudo em um só lugar. Com seu design totalmente personalizável, você pode personalizar cada detalhe para se adequar à sua jornada exclusiva de condicionamento físico.

🌻 Por que você vai adorar:

Acompanhe treinos, metas, medidas e progresso diário em um só lugar

Totalmente personalizável com texto, imagens, fontes e gráficos para atender às suas preferências

Escolha e adicione animações, transições ou vídeos para tornar seu diário visualmente atraente

Compartilhe e publique facilmente sua jornada de condicionamento físico com outras pessoas

ideal para: Indivíduos que preferem o registro em diário e o acompanhamento detalhado por escrito de sua jornada de condicionamento físico, com a flexibilidade de um documento do Word personalizável.

🧠 Você sabia? Monitorar seu sono junto com seus exercícios pode melhorar o desempenho. Estudos mostram que 7 a 9 horas de sono melhoram a recuperação muscular e os resultados gerais de condicionamento físico.

14. Modelo de treino de musculação do Google Sheets do Google

via Google

O Google Sheets Weight Training Workout Template do Google oferece uma planilha versátil para monitorar os treinos de musculação com peso corporal total. Ele permite registrar o progresso individualmente ou em grupo, o que o torna adequado para sessões de treinamento individuais e guiadas.

🌻 Por que você vai adorar:

Registre séries, repetições e pesos para acompanhar seu progresso

Use a guia individual para acompanhamento pessoal ou a guia de grupo para exercícios em equipe

Mantenha-se consistente com uma rotina de exercícios semanais estruturada

Acessível de qualquer dispositivo para atualizações fáceis em qualquer lugar

Ideal para: Levantadores de peso, grupos de condicionamento físico ou indivíduos que trabalham com treinadores que desejam um registro digital e colaborativo de exercícios.

Leia mais: Otimize sua vida com o empilhamento de hábitos

O que faz um bom modelo de controle de exercícios?

Um bom modelo de monitorador de exercícios deve ser estruturado, fácil de usar e adaptável a diferentes objetivos de condicionamento físico. Aqui estão os principais recursos:

Seções de acompanhamento abrangentes: Um bom modelo de controle de exercícios inclui campos para nomes de exercícios, séries, repetições, duração, tempo de descanso e notas de progresso para monitorar o desempenho de forma eficaz. Por exemplo, um corredor pode monitorar a distância e o ritmo, enquanto um levantador de peso monitora o progresso do supino

Personalizável para diferentes exercícios: Adapta-se a diferentes rotinas de condicionamento físico - HIIT, ioga, treinamento de força ou rotinas de corpo inteiro

Simples e fácil de usar: Um layout bem organizado garante atualizações rápidas e fácil leitura. Os atletas profissionais monitoram métricas de desempenho como resistência e frequência cardíaca, enquanto os frequentadores casuais de academia se concentram na consistência e nos ganhos de força

Definição de metas e monitoramento do progresso: Um bom modelo ajuda os usuários a definir metas de condicionamento físico e monitorar as melhorias. Por exemplo, ele pode incluir elementos visuais como tabelas ou gráficos para mostrar as melhorias ao longo do tempo. Ele permite que você defina e acompanhe metas específicas, como correr 5 km ou levantar um determinado peso

Recursos de responsabilidade: Lembretes ou check-ins para mantê-lo consistente

Opções de compatibilidade: Um bom modelo está disponível em versões digitais ou para impressão, com opções de sincronização entre dispositivos para atualizações em qualquer lugar

Fato interessante: O conceito de monitorar os exercícios remonta à Grécia antiga, onde os atletas usavam tábuas de pedra para registrar suas rotinas de treinamento. Felizmente, desde então, atualizamos para ferramentas digitais.

Em resumo, um bom modelo de monitorador de exercícios é prático, motivador e personalizado para ajudá-lo a atingir suas metas de condicionamento físico.

dica profissional: Integre seu rastreador de exercícios com outros aplicativos, como rastreadores de condicionamento físico ou contadores de calorias, para obter uma visão holística de sua saúde e condicionamento físico.

Sua jornada de condicionamento físico começa com o ClickUp!

Manter-se consistente com suas metas de condicionamento físico não precisa ser uma tarefa árdua. Com as ferramentas certas, você pode transformar suas aspirações em planos práticos e comemorar cada marco. Desde o registro de exercícios e o planejamento de refeições até o acompanhamento de hábitos e o gerenciamento do autocuidado, esses modelos gratuitos de monitoramento de exercícios simplificam sua jornada de condicionamento físico.

Com os poderosos modelos do ClickUp, você pode planejar facilmente os exercícios, monitorar as conquistas e criar hábitos que levam ao sucesso a longo prazo.

Pronto para simplificar o acompanhamento de seu condicionamento físico? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e transforme suas metas de condicionamento físico em realidade!