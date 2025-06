os 13 melhores softwares de locução para produção de áudio de alta qualidade

Seu conteúdo conta uma história, mas a voz certa faz com que ela ressoe. Seja um podcast que prende a atenção dos ouvintes, um vídeo do YouTube que mantém os espectadores grudados na tela ou um curso de e-learning que educa com clareza, uma narração de alta qualidade eleva seu trabalho do comum ao extraordinário.

Imagine a voz inconfundível e grave de Samuel L. Jackson em um anúncio da sua marca ou os tons britânicos nítidos de Emma Watson narrando seu próximo vídeo. Parece um sonho, certo? 🎤

Esse é o poder revolucionário dos modernos softwares de dublagem.

Sem estúdios caros. Sem atores de voz famosos ou profissionais. Apenas narrações realistas que cativam, vozes personalizadas adaptadas à sua marca e gravações de áudio com qualidade de estúdio — tudo ao alcance dos seus dedos.

Pronto para encontrar as ferramentas que tornam isso possível? Nós temos o que você precisa. Continue lendo enquanto exploramos as 13 melhores opções de software de dublagem para ajudá-lo a criar áudio realista e elevar o nível do seu conteúdo. ✨

O que você deve procurar em um software de dublagem?

🔎 Você sabia? Susan Bennett, a voz original da Siri, passou meses gravando milhares de frases para criar seu tom icônico. Hoje, softwares profissionais de dublagem oferecem o mesmo impacto em minutos — de forma mais rápida, fácil e acessível. 🎙️

Mas com tantas opções, algumas até gratuitas, escolher a ferramenta perfeita pode parecer uma tarefa difícil.

O segredo é focar em recursos que ajudam você a produzir vozes de alta qualidade e desenvolver conexões emocionais. Veja o que você deve priorizar:

Gravação de áudio sem esforço: Capture e edite sem esforço com uma interface intuitiva e fácil de usar. Seja uma introdução de podcast ou sincronização de narração, concentre-se na sua narrativa, não na tecnologia

Vozes hiper-realistas: Dê ao seu conteúdo um toque humano com vozes realistas que imitam padrões de fala, inflexões e emoções naturais. O realismo captura a atenção do público e cria uma impressão duradoura

Clareza com qualidade de estúdio: Ofereça som com qualidade de transmissão com altas taxas de bits e formatos de arquivo sem perdas, como WAV. Nítido, claro e inesquecível — porque seu público merece o melhor

Diversidade linguística: Expanda seu alcance global com vários idiomas, dialetos e sotaques. A localização autêntica faz com que cada palavra ressoe e aprimora suas estratégias de comunicação

Fluxo de trabalho contínuo: sincronize facilmente entre os principais sistemas operacionais e dispositivos móveis para uma transição suave entre a produção em computadores e dispositivos móveis. Menos problemas, mais criação — é simples assim

A magia da conversão de texto em fala: Transforme scripts em fala natural e realista em segundos. Perfeita para eLearning e vídeos explicativos, a tecnologia de conversão de texto em fala economiza tempo e simplifica a criação de conteúdo com transcrição integrada

➡️ Leia também: Melhores softwares de comunicação empresarial para mensagens eficazes

Aqui está uma visão geral das 13 ferramentas de dublagem:

Ferramenta Ideal para Caso de uso principal ClickUp Criação e transcrição de conteúdo com IA Tamanho da equipe: Ideal para indivíduos, empresas de médio porte e grandes empresas Escreva rascunhos de roteiros, grave com o Clips, transcreva automaticamente com o ClickUp Brain e gerencie tarefas Audacity Gravação e edição de áudio fáceis para iniciantes Tamanho da equipe: Ideal para equipes menores e indivíduos Grave e edite podcasts, audiolivros e projetos básicos de dublagem Adobe Audition Edição avançada de áudio e redução de ruído Tamanho da equipe: Ideal para equipes menores e indivíduos Pós-produção profissional, limpeza de ruídos e aprimoramentos vocais GarageBand Usuários de Mac que buscam edição de áudio e instrumentos integrados Tamanho da equipe: Freelancers, pequenas empresas e estúdios Grave narrações e músicas usando as ferramentas integradas da Apple Descript Clonagem de voz com IA, edição baseada em texto e integração de vídeo Tamanho da equipe: Ideal para equipes de médio porte Edite áudio/vídeo editando texto, gere vozes de IA, colabore em projetos Movavi Projetos de dublagem centrados em vídeo Tamanho da equipe: Funciona bem para equipes de todos os tamanhos, com preços diferenciados Sincronize a narração com o conteúdo de vídeo, adicione legendas, use filtros e transições Reaper Fluxos de trabalho multitrack personalizáveis e plugins de áudio Tamanho da equipe: Ideal para equipes comerciais maiores Edição multitrack, integração VST, produção de dublagem com precisão Murf AI Criação de narrações realistas com IA e conversão de texto em fala Tamanho da equipe: Ideal para equipes de médio porte com um orçamento razoável Converta scripts em narrações realistas, clonagem de voz e sincronização de música Sound Forge Edição, masterização e restauração de áudio Tamanho da equipe: Ideal para equipes comerciais maiores Limpe, restaure e masterize áudio para projetos de narração ou audiolivros Speechify Transforme texto em áudio natural e realista Tamanho da equipe: Ideal para indivíduos e equipes menores Converta texto em narração com vozes de celebridades e opções multilíngues Logic Pro Produção musical e edição precisa no Mac Tamanho da equipe: Ideal para indivíduos e equipes de médio porte Edição com qualidade de estúdio, correção de tom e gerenciamento remoto de áudio WavePad Edição de áudio multiformato fácil com remoção de ruído Tamanho da equipe: Ideal para equipes de médio porte Grave e edite áudio em vários formatos com ferramentas em lote e efeitos de restauração Cubase Opções avançadas de voz personalizada e recursos MIDI Tamanho da equipe: Ideal para equipes comerciais maiores Estúdio completo de dublagem com edição espectral, suporte a plug-ins e controle avançado de mixagem

Com os recursos certos, você pode escolher o software de dublagem que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. Se você está procurando clonagem de voz com IA para combinar com sua marca, ferramentas avançadas de edição para áudio com qualidade de estúdio ou suporte multilíngue para expandir seu alcance, a ferramenta perfeita está disponível.

Selecione os recursos que atendem às suas necessidades e seu áudio terá um som profissional, refinado e criado para cativar. 🎙️

Aqui estão as 13 melhores ferramentas para tornar isso possível:

1. ClickUp (Melhor criação e transcrição de conteúdo com IA)

Capture, anote e compartilhe gravações de tela com o ClickUp Clips — perfeito para uma comunicação rápida e visual com sua equipe

Se você deseja narrações profissionais, refinadas e envolventes, precisa de mais do que um software de gravação. Você precisa de uma ferramenta que simplifique tudo, desde a redação do roteiro até a entrega final.

É aí que entra o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho. Seja para redigir roteiros, gerenciar revisões, transcrever gravações ou coordenar aprovações, o ClickUp oferece um conjunto holístico de ferramentas de produtividade e colaboração com tecnologia de IA.

Grave e transcreva com o ClickUp Clips + ClickUp Brain

Para criadores que lidam com tutoriais em vídeo, tutoriais de produtos ou conteúdo de dublagem, o ClickUp Clips elimina o trabalho de gravar e compartilhar. É um dos melhores gravadores de tela com IA para produção de dublagem sem esforço. Com apenas um clique, você pode capturar sua tela e sua voz simultaneamente — perfeito para explicar processos, apresentar designs ou fazer apresentações narradas sem precisar alternar entre ferramentas.

Depois de terminar a gravação, o ClickUp Brain transcreve automaticamente sua voz em um texto limpo, editável e pesquisável — sem necessidade de enviar arquivos ou depender de softwares de transcrição de terceiros. Isso significa que você pode transformar instantaneamente sua narração em notas de reunião, documentação, legendas de vídeo ou conteúdo reutilizável, tudo a partir do mesmo espaço de trabalho.

Esteja você trabalhando sozinho ou compartilhando gravações com uma equipe para obter feedback, o ClickUp Clips + Brain transforma sua voz em informações estruturadas e acionáveis — rapidamente. Não é apenas um gravador de tela com IA — é uma maneira mais inteligente de criar, capturar e se comunicar.

ClickUp Brain para transcrições rápidas e eficazes

🎯 Casos de uso para criadores e equipes

Para criadores individuais: Escreva rascunhos de roteiros, grave narrações, obtenha transcrições instantâneas e gerencie feedback — tudo sem sair do ClickUp

Para equipes criativas:Acompanhe cronogramas de produção, atribua revisões de dublagem, colabore em tempo real e mantenha tudo sincronizado com painéis e notificações

Esboce, edite e colabore em roteiros no ClickUp Docs

Aperfeiçoe seus roteiros de dublagem no ClickUp Docs , com controle de versão integrado, formatação de texto avançada e ajuda de redação por IA. Colabore em tempo real, deixe comentários embutidos e transforme cada rascunho em uma fonte de verdade compartilhada para sua equipe de produção.

Transforme gravações em tarefas rastreáveis

O ClickUp transforma seus clipes de voz ou ideias em tarefas acionáveis. Crie tarefas a partir de suas gravações, atribua revisores e anexe roteiros ou feedback — tudo vinculado ao painel do seu projeto. As automações mantêm seu processo em movimento — quando um roteiro é aprovado, a próxima tarefa (como gravar ou publicar) é acionada instantaneamente.

Otimize o feedback e as revisões

Use o ClickUp Chat e os comentários de tarefas para colaborar em revisões, dar feedback ou orientar sua equipe nas gravações, tudo dentro do contexto. Chega de longas conversas por e-mail ou notas espalhadas.

🧠 Curiosidade: As ferramentas de transcrição por IA evoluíram — distinguindo vozes, limpando palavras de preenchimento e resumindo conversas em segundos. Chega de ficar procurando em gravações — deixe a IA cuidar do trabalho pesado enquanto você se concentra em dublagens incríveis!

Melhores recursos do ClickUp

Crie roteiros de narração e refine-os no ClickUp Docs com controle de versão integrado

Automatize aprovações de roteiros e acompanhamento do progresso com fluxos de trabalho personalizados e notificações

Converta clipes de voz em tarefas, atribua-os instantaneamente e acompanhe os prazos no ClickUp Tasks

Reúna feedback em tempo real com as ferramentas integradas de comentários e anotações do ClickUp

Acesse e gerencie narrações de qualquer lugar com a plataforma baseada em nuvem da ClickUp

Simplifique a colaboração com modelos de planos de comunicação para manter a produção de áudio alinhada com seus objetivos

Monitore os cronogramas de produção de dublagem com painéis em tempo real e dependências de tarefas

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem precisar de tempo para personalizar o ClickUp para fluxos de trabalho de dublagem

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4000 avaliações)

Os usuários estão entusiasmados com os recursos de gravação de áudio do ClickUp, enfatizando sua adaptabilidade e eficiência. Um crítico satisfeito do G2 diz:

Usar o CU para aprovações criativas agiliza o feedback e reduz falhas de comunicação. Eu uso frequentemente a função de gravação de tela/áudio para comunicar ideias de forma rápida e eficaz.

Usar o CU para aprovações criativas agiliza o feedback e reduz falhas de comunicação. Eu uso frequentemente a função de gravação de tela/áudio para comunicar ideias de forma rápida e eficaz.

📮 ClickUp Insight: 33% dos profissionais do conhecimento passam o dia buscando contexto — enviando mensagens para várias pessoas para obter as informações necessárias. Por que perder tempo? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain, basta perguntar e ele fornece as respostas instantaneamente — sem idas e vindas, sem suposições!

2. Audacity (ideal para gravação e edição de áudio para iniciantes)

via Audacity

O Audacity é um ótimo ponto de partida para dubladores, podcasters e criadores de conteúdo que precisam de gravações de nível profissional sem gastar um centavo.

Como editor de áudio gratuito e de código aberto, o Audacity suporta altas taxas de amostragem, vários formatos de arquivo e edição não destrutiva. Seja para digitalizar gravações antigas, produzir audiolivros ou refinar narrações, ele oferece ferramentas poderosas em um pacote fácil de usar.

Sua simplicidade de arrastar e soltar torna a edição direta, enquanto efeitos integrados como redução de ruído, reverberação e equalização ajudam a refinar seu áudio.

Principais recursos do Audacity

Capture áudio de alta fidelidade usando microfones USB ou interfaces de áudio externas

Edite com edição de forma de onda em tempo real, efeitos de fade e suporte para várias faixas

Liberte sua criatividade com efeitos de mudança de tom, alongamento de tempo e modulação

Expanda seu kit de ferramentas com suporte para plug-ins VST

Limitações do Audacity

A interface desatualizada torna a navegação menos intuitiva para os usuários modernos

Recursos multitrack limitados dificultam a criação de camadas e mixagens complexas

A edição não destrutiva é limitada; as alterações muitas vezes alteram o arquivo de áudio original

Preços do Audacity

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do Audacity

G2: 4,4/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 450 avaliações)

💡Dica profissional: Quer otimizar seu fluxo de trabalho e melhorar sua produção de podcasts? Essas ferramentas de IA para podcasters tornam o processo simples, eficiente e incrivelmente profissional. Veja como isso ajuda: 🎧 Edite e refine seu conteúdo de áudio sem esforço

🚀 Automatize tarefas repetitivas, economizando seu tempo

📝 Gere notas e transcrições envolventes para seus programas

🌟 Melhore a qualidade do som com filtros avançados de IA

3. Adobe Audition (Melhor edição de áudio avançada e redução de ruído)

via Adobe Audition

O Adobe Audition é uma poderosa estação de trabalho de áudio para profissionais que precisam de som cristalino e precisão na edição. Ao contrário das ferramentas básicas, ele se destaca na pós-produção, tornando-se um recurso confiável para dubladores, cineastas e podcasters que lidam com projetos de áudio complexos.

Seja para limpar gravações, aprimorar diálogos para vídeos ou restaurar áudio danificado, o Audition oferece um conjunto completo de tecnologia de áudio avançada. Ele remove ruídos de fundo, aumenta a clareza vocal e combina projetos com várias camadas.

Melhores recursos do Adobe Audition

Refine os vocais com compressão dinâmica e correção de tom em tempo real

Acelere o fluxo de trabalho com processamento em lote, predefinições automatizadas e integração com o Adobe Premiere Pro

Restaure áudio de baixa qualidade usando exibição de frequência espectral, filtros adaptativos e ferramentas inteligentes de remoção de reverberação

Edite através da edição multitrack não destrutiva e da visualização dinâmica da forma de onda

Limitações do Adobe Audition

Compatibilidade limitada com determinados controladores MIDI e interfaces de áudio, o que pode causar problemas no fluxo de trabalho

O modelo de assinatura mensal pode ser caro para editores ocasionais

Pode ser exagerado para tarefas simples de narração

Preços do Adobe Audition

Adobe Audition: US$ 22,99/mês por usuário

Estudantes e professores: US$ 19,99/mês por usuário

Creative Cloud All Apps Individual: US$ 59,99/mês por usuário

Creative Cloud All Apps Business: US$ 89,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Adobe Audition

G2: 4,4/5 (mais de 420 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

🔎 Você sabia? As ferramentas de criação de conteúdo com IA estão impulsionando uma revolução no marketing! Pesquisas recentes mostram que 76% dos profissionais de marketing usam essas ferramentas para tarefas diárias e 85% dependem especificamente delas para escrever artigos.

4. GarageBand (ideal para usuários de Mac que buscam edição de áudio e instrumentos integrados)

via GarageBand

O GarageBand é o software de produção musical gratuito e integrado da Apple que também funciona como uma ferramenta intuitiva de gravação de narração. Projetado exclusivamente para macOS e iOS, ele oferece uma interface elegante de arrastar e soltar que facilita a gravação, edição e mixagem de narrações.

Embora não tenha edição multitrack avançada, o GarageBand ainda oferece resultados com qualidade de estúdio com EQ, compressão e efeitos de reverberação integrados. Sua integração perfeita com dispositivos Apple permite que os criadores gravem e editem no Mac, iPhone ou iPad.

Melhores recursos do GarageBand

Grave narrações sem nenhuma configuração usando microfones integrados

Aperfeiçoe o áudio instantaneamente com predefinições vocais, redução de ruído e efeitos sonoros

Edite em qualquer lugar com a sincronização perfeita do iCloud em dispositivos Apple

Enriqueça suas gravações com loops livres de direitos autorais, faixas de fundo e sons de bateria

Limitações do GarageBand

Software exclusivo para Mac — não disponível para usuários de Windows ou Android

Não possui ferramentas avançadas de processamento de áudio

Preços do GarageBand

Gratuito em dispositivos Mac e iOS

Avaliações e comentários do GarageBand

G2: 4,3/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

Ao trabalhar com prazos curtos, consigo importar arquivos facilmente e gravar qualquer trabalho de dublagem sem ter que me preocupar com várias configurações, economizando tempo na produção. Consegui compor a trilha sonora de um curta-metragem usando o GarageBand em apenas algumas horas.

Ao trabalhar com prazos curtos, consigo importar arquivos facilmente e gravar qualquer trabalho de dublagem sem ter que me preocupar com várias configurações, economizando tempo na produção. Consegui compor a trilha sonora de um curta-metragem usando o GarageBand em apenas algumas horas.

5. Descript (Melhor para clonagem de voz com IA, edição baseada em texto e integração de vídeo)

via Descript

O Descript facilita a edição de áudio e vídeo, tratando as gravações como documentos de texto. Exclua uma palavra ou frase e o áudio é atualizado automaticamente — sem mais cortes meticulosos na forma de onda ou regravações. É incrivelmente intuitivo para quem está acostumado com processadores de texto.

Oferece transcrição automática, edição baseada em texto, remoção de palavras de preenchimento com IA ("ums", "uhs"), gravação de tela e o recurso "Overdub" para criar clones de voz realistas com IA ou corrigir gravações digitando as alterações.

Assim, a edição baseada em texto do Descript economiza tempo e mantém seu fluxo de trabalho contínuo.

Principais recursos do Descript

Remova automaticamente palavras de preenchimento para uma fala mais polida

Grave e edite capturas de tela diretamente para otimizar o conteúdo de vídeo

Colabore com projetos baseados na nuvem, comentários em tempo real e rastreamento de versões

Arraste e organize recursos visuais como uma apresentação de slides, aplique modelos e refine clipes com apenas alguns cliques

Limitações do Descript

Erros ocasionais de transcrição exigem correção manual

Não há plano gratuito disponível, o que limita a acessibilidade para usuários casuais

Preços Descript

Gratuito para sempre

Amador: US$ 24 por mês por usuário

Criador: US$ 35/mês por usuário

Negócios: US$ 65/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

Adoro o editor de linha do tempo e a capacidade de editar várias faixas rapidamente. Eu edito um podcast de ficção dramática para crianças e composições para trabalhos de locução contratados usando essa ferramenta.

Adoro o editor de linha do tempo e a capacidade de editar várias faixas rapidamente. Eu edito um podcast de ficção dramática para crianças e composições para trabalhos de locução contratados usando essa ferramenta.

6. Movavi Video Editor (ideal para projetos de dublagem centrados em vídeo)

via Movavi

O Movavi Video Editor facilita a produção de narração: grave, edite e sincronize sua narração na linha do tempo. Perfeito para mídias sociais, cursos online ou vídeos corporativos, o Movavi combina vídeo e voz de maneira perfeita para uma produção de nível profissional.

Corte, ajuste o ritmo e melhore a clareza da voz sem alternar entre diferentes softwares. A biblioteca de músicas integrada e livre de direitos autorais permite que você combine narrações com trilhas sonoras de fundo para uma experiência mais envolvente.

Principais recursos do Movavi Video Editor

Melhore os visuais com correção de cores e filtros cinematográficos

Gere automaticamente legendas em vários idiomas com a conversão de voz em texto por IA

Use o rastreamento de movimento para anexar texto ou gráficos a objetos em movimento

Melhore a sua marca com introduções, transições e modelos personalizáveis

Limitações do Movavi Video Editor

Ferramentas avançadas de processamento de áudio limitadas em comparação com ferramentas dedicadas

Sem compatibilidade móvel para uso em dispositivos móveis

Preços do Movavi Video Editor

Editor de vídeo : US$ 19,95/mês por usuário

Video Editor Plus: US$ 178,95 por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Movavi Video Editor

G2: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1000 avaliações)

💡 Dica profissional: Melhore seu conteúdo de vídeo com geradores de vídeo com IA que cuidam de tudo, desde opções de voz perfeitas até transições de cena cinematográficas. Crie visuais de nível profissional sem complicações técnicas! 🎬

7. Reaper (ideal para fluxos de trabalho multitrack personalizáveis e plugins de áudio)

via Reaper

O Reaper (Rapid Environment for Audio Production, Engineering, and Recording) é uma estação de trabalho de áudio digital (DAW) flexível, projetada para personalização e edição precisa. Ele lida com faixas de áudio e MIDI ilimitadas em um pacote leve e eficiente, ideal para dublagem, design de som e masterização de filmes.

Ele suporta plugins VST/TAU de terceiros, dando a você controle sobre todos os aspectos do seu ambiente de áudio. Ele permite ajustar layouts, desenvolver scripts personalizados e criar um fluxo de trabalho personalizado que se adapta às diferentes necessidades do projeto. Ele oferece edição não destrutiva em um pacote eficiente em termos de recursos.

Melhores recursos do Reaper

Grave e edite com faixas de áudio ilimitadas e processamento em tempo real

Personalize seu fluxo de trabalho com uma interface de usuário adaptável, macros e scripts personalizados

Melhore seu som usando plugins VST, processadores de áudio e integração MIDI

Otimize narrações com edição espectral, correção de tom e efeitos não destrutivos

Limitações do Reaper

Curva de aprendizado íngreme devido às suas amplas opções de personalização

Sem instrumentos integrados — depende de plug-ins externos para produção de áudio avançada

Preços do Reaper

Período de avaliação gratuita por 60 dias

Licença com desconto: US$ 60/mês por usuário (para pessoas físicas e pequenas empresas)

Licença comercial: US$ 225/mês por usuário

Avaliações e comentários do Reaper

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

Gosto das opções de personalização e de todos os softwares integrados no Reaper. A pequena capacidade de edição de vídeo é um bônus interessante, assim como a compatibilidade com VST.

Gosto das opções de personalização e de todos os softwares integrados no Reaper. A pequena capacidade de edição de vídeo é um bônus interessante, assim como a compatibilidade com VST.

8. Murf AI (ideal para criar narrações realistas com IA e conversão de texto em fala)

via Murf AI

O Murf AI ajuda a eliminar narrações com som robótico, gerando narrações com voz humana a partir de roteiros. Ele oferece mais de 120 vozes de IA em mais de 20 idiomas e fornece controle preciso sobre tom, sotaque e ritmo, tudo sem um ambiente de gravação dedicado.

Precisa de uma voz característica para sua marca? Seu recurso de clonagem de voz imita vozes humanas com precisão tonal e expressão natural. Combine isso com a biblioteca de músicas integrada e livre de royalties do Murf, controles de ritmo e edição de roteiros com IA, e você terá um estúdio de dublagem completo em uma única ferramenta.

Melhores recursos do Murf AI

Clone vozes a partir de pequenas amostras de áudio, criando narrações realistas e alinhadas com a marca

Modifique narrações com um modificador de voz com IA para alternar entre gêneros, sotaques e tons

Adicione música de uma biblioteca livre de direitos autorais para obter narrações refinadas e envolventes

Edite usando uma interface de arrastar e soltar com modificação de roteiro em tempo real

Limitações do Murf AI

Os preços elevados podem ser uma barreira para usuários casuais ou pequenas empresas

Alguns usuários relataram inconsistências na pronúncia de palavras e nomes específicos

Preços do Murf AI

Gratuito para sempre

Criador: US$ 29/mês por usuário

Crescimento US$ 99/mês por usuário

Negócios: US$ 299/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Murf AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

Eu estava gravando alguns vídeos de produtos no meu sistema no escritório e sempre há ruído de fundo, o que não me permite gravar narrações com o ambiente adequado. O Murf me dá flexibilidade para gravar vídeos e inserir narrações posteriormente.

Eu estava gravando alguns vídeos de produtos no meu sistema no escritório e sempre há ruído de fundo, o que não me permite gravar narrações com o ambiente adequado. O Murf me dá flexibilidade para gravar vídeos e inserir narrações posteriormente.

9. Sound Forge (Melhor para edição, masterização e restauração de áudio)

via Sound Forge

Gravações com falhas? Ruído de fundo? O Sound Forge limpa o áudio com precisão, seja para restaurar fitas antigas, editar narrações ou masterizar narrações cristalinas.

Sua redução avançada de ruído e utilitário coreFX limpam imperfeições, aumentam a clareza e adicionam efeitos refinados. A função Truncate Silence remove pausas, enquanto o Export Wizard garante que os arquivos de audiolivros atendam aos padrões ACX para plataformas como Audible e iTunes.

Principais recursos do Sound Forge

Edite áudio de baixa qualidade com limpeza espectral, remoção de chiados e redução de ruído

Acelere o fluxo de trabalho com aprimoramentos VST e processamento em lote

Aplique alterações em tempo real com visualização de forma de onda e edição não destrutiva

Otimize narrações para streaming com EQ moderno, reverberação e plug-ins wizardFX

Limitações do Sound Forge

Requer conhecimento técnico — mais adequado para profissionais e editores experientes

Não possui recursos de voz com IA integrados em comparação com concorrentes modernos

Principalmente um editor de forma de onda estéreo, os recursos multitrack são limitados em comparação com DAWs

Preços do Sound Forge

Sound Forge Audio Studio: US$ 44,99/mês por usuário

Sound Forge Pro 18: US$ 199,00/mês por usuário

Sound Forge Pro Suite: US$ 399,00/mês por usuário

Avaliações e comentários do Sound Forge

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Está gravando narrações e precisa de uma maneira fácil de capturar vídeo também? Explore os melhores gravadores de tela gratuitos sem marcas d'água para resultados profissionais!

10. Speechify (Melhor para transformar texto em áudio natural e realista)

via Speechify

O Speechify converte texto escrito em áudio natural e realista, perfeito para vídeos do YouTube, cursos de e-learning ou campanhas publicitárias. Ele suporta mais de 200 vozes de IA em mais de 30 idiomas, incluindo opções de celebridades, para combinar com o tom ou sotaque certo do seu projeto.

Clone vozes para criar narrações personalizadas e alinhadas à marca em diferentes idiomas para garantir a consistência e o alcance da marca. O resultado é uma fala altamente inteligível, sem depender de softwares de gravação tradicionais.

Principais recursos do Speechify

Gere narrações profissionais em segundos com vozes humanas alimentadas por IA

Digitalize texto de imagens e gere narração de voz realista com a tecnologia OCR

Controle a velocidade da narração até 900 palavras por minuto para um ritmo preciso

Integre com o Dropbox, Google Drive e ePub para uma conversão suave de texto em voz

Limitações do Speechify

A personalização avançada da voz leva tempo para ser dominada

Os planos premium oferecem ferramentas poderosas, mas os preços podem ser altos para usuários casuais

Recursos limitados de edição de áudio em comparação com DAWs

Preços do Speechify

Planos de conversão de texto em fala

Gratuito

Básico: US$ 29/mês por usuário

Planos do Speechify Studio

Gratuito

Básico: US$ 69/mês por usuário

Profissional: US$ 99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Speechify

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia também: Melhores softwares de conversão de voz em texto

11. Logic Pro (ideal para produção musical e edição precisa no Mac)

via Logic Pro

Frustrado com edições confusas e qualidade de voz inconsistente? O Logic Pro simplifica a produção de áudio com masterização baseada em IA, processamento de voz em tempo real e áudio espacial, proporcionando narrações com qualidade de estúdio.

Criado exclusivamente para Mac, iPad e iPhone, ele se integra ao ecossistema da Apple para um fluxo de trabalho ininterrupto. Precisa de mais controle? Gravação com várias tomadas, automação avançada e edição em camadas ajudam a refinar cada linha vocal, para que seu áudio tenha um tom perfeito.

Melhores recursos do Logic Pro

Aperfeiçoe cada gravação usando redução de ruído, correção de tom e controles de EQ

Sincronize com sequenciamento MIDI, suporte a arquivos de alta resolução e desempenho nativo do macOS

Converta gravações antigas em projetos de áudio editáveis (por exemplo, memórias de voz) para uma edição mais profunda

Gerencie sessões remotamente com o Logic Remote no iPad ou iPhone para ajustes sem usar as mãos

Limitações do Logic Pro

Exclusivo para Mac, restringindo a acessibilidade para usuários do Windows

Alguns plug-ins de terceiros podem exigir configuração e otimização manuais

Curva de aprendizado íngreme para iniciantes

Preços do Logic Pro

Teste gratuito

Aplicativo completo: US$ 199,99 por usuário

Avaliações e comentários do Logic Pro

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

➡️ Leia também: Como usar IA para documentação

12. WavePad (Ideal para edição fácil de áudio em vários formatos com remoção de ruído)

via WavePad

O WavePad da NCH Software é um editor de áudio digital leve, mas rico em recursos, para iniciantes e profissionais. Se você está gravando narrações para e-learning, produzindo audiolivros ou ajustando podcasts, o WavePad oferece gravações de voz nítidas e de alta qualidade.

A melhor parte? Funciona perfeitamente em Windows, macOS, iOS e Android, permitindo que você edite em qualquer lugar — em trânsito ou no seu estúdio. Quando você precisa de precisão extra, sua análise espectral, efeitos de masterização e ferramentas de restauração garantem resultados prontos para transmissão.

Principais recursos do WavePad

Remova ruídos indesejados, como chiado, zumbido e estática, para obter narrações cristalinas

Edite em qualquer formato — MP3, WAV, FLAC, OGG e muito mais para um manuseio perfeito dos arquivos

Economize tempo processando vários arquivos de uma só vez

Transforme vozes com controles de mudança de tom e velocidade para efeitos criativos

Limitações do WavePad

Não possui gravação multitrack, limitando camadas complexas e mixagem

Sem mixer integrado, exigindo ferramentas externas para produção avançada

A interface, embora funcional, não é tão moderna quanto a de alguns concorrentes

Preços do WavePad

Edição padrão: US$ 29,99/mês por usuário

Edição Master: US$ 49,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do WavePad

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

O Wavepad me permite trabalhar com uma variedade de formatos de áudio, pois é muito flexível com todos os tipos de áudio que você pode querer editar. Principalmente, o software permite os tipos de arquivo MP3 e WAV e outros como FLAC, OGG Vorbis Audio, GSM, VOX, Real Audio e AIF.

O Wavepad me permite trabalhar com uma variedade de formatos de áudio, pois é muito flexível com todos os tipos de áudio que você pode querer editar. Principalmente, o software permite os tipos de arquivo MP3 e WAV e outros como FLAC, OGG Vorbis Audio, GSM, VOX, Real Audio e AIF.

13. Cubase (ideal para opções avançadas de personalização de voz e recursos MIDI)

via Cubase

O Steinberg Cubase é um DAW profissional repleto de recursos avançados para dubladores, produtores musicais e profissionais de áudio que buscam personalização profunda e precisão de estúdio. Seu processamento de ponto flutuante de 64 bits ajuda a garantir um áudio nítido e claro para dublagens ou trilhas sonoras orquestrais completas.

Além disso, sua versão mais recente oferece atualizações poderosas, dando a você controle total sobre sua produção de áudio. O Session Exchange torna a colaboração perfeita, o Multi-Assignment acelera a edição e os layouts de monitoramento personalizados proporcionam uma mixagem de voz precisa.

Melhores recursos do Cubase

Refine gravações de áudio com edição espectral, correção de tom em tempo real e redução de ruído

Integre sequenciamento MIDI e instrumentos virtuais para paisagens sonoras imersivas e efeitos vocais em camadas

Expanda os fluxos de trabalho com suporte a plug-ins VST, geradores de voz com IA e processadores de áudio de terceiros

Sincronize narrações com música de fundo e efeitos sonoros para uma produção final refinada

Limitações do Cubase

O conjunto abrangente de recursos vem com uma curva de aprendizado íngreme para iniciantes

Requer uma interface de áudio potente e uma configuração de alto desempenho para um desempenho ideal

Pode ser caro, especialmente a versão Pro. Utiliza um sistema USB eLicenser (dongle) para algumas versões, o que pode ser inconveniente

Preços do Cubase

Cubase Elements 14: US$ 99,99/mês por usuário

Cubase Artist 14: US$ 329,99/mês por usuário

Cubase Pro 14: US$ 579,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Cubase

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

Sempre achei que o Cubase oferece a melhor mixagem, independentemente do tipo de projeto em que estou trabalhando, seja música ou material de fala/voz.

Sempre achei que o Cubase oferece a melhor mixagem, independentemente do tipo de projeto em que estou trabalhando, seja música ou material de fala/voz.

Menções especiais

Pro Tools: Um software completo de produção musical usado em estúdios profissionais, que oferece gravação, mixagem e pós-produção para dublagens

iZotope RX: A melhor escolha para restauração de áudio, com excelência em redução de ruído, remoção de reverberação e aprimoramento vocal

Studio One: Um DAW moderno que combina edição intuitiva de arrastar e soltar com masterização avançada, tornando a produção de dublagem rápida e eficiente

➡️ Leia mais: Software de vídeo de treinamento fácil de usar para educação, aprimoramento e requalificação profissional

Do roteiro ao estúdio: simplifique as narrações com o ClickUp

Esteja você criando explicações rápidas ou narrações profissionais de alto impacto, escolher a ferramenta certa pode economizar tempo, reduzir a complexidade e elevar a clareza e o impacto do seu conteúdo.

Mas a gravação é apenas uma peça do quebra-cabeça. Gerenciar roteiros, revisões, aprovações e colaboração? É aí que o ClickUp assume a liderança. Desde a elaboração e o refinamento de roteiros até a transformação de clipes de voz em itens de ação, ele mantém todo o seu fluxo de trabalho integrado em um só lugar.

Por que usar várias ferramentas quando você pode centralizar tudo? Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp — crie, edite, revise e entregue narrações perfeitas sem confusão. 🚀