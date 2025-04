Preços do Discord: Planos, recursos e alternativas

O Discord se tornou um centro para jogadores, criadores e profissionais, oferecendo uma maneira perfeita de se conectar, colaborar e criar comunidades. Mas entender seus níveis de preços é essencial para desbloquear todo o seu potencial.

Os planos do Discord atendem a diversas necessidades, seja você um jogador que deseja aprimorar sua experiência com emojis personalizados, um criador de conteúdo que deseja monetizar seu servidor ou um profissional que busca ferramentas avançadas de colaboração.

Nesta postagem do blog, discutiremos os planos de preços do Discord e seus recursos - desde o nível gratuito até o Nitro - e exploraremos alternativas que possam atender melhor às suas metas.

Vamos encontrar a opção perfeita para sua jornada de construção de comunidade!

resumo de 60 segundos Se estiver avaliando as ferramentas e seus preços, aqui está uma rápida comparação entre Discord e ClickUp Discord ClickUp Principalmente uma plataforma de comunicação com bate-papo por voz, vídeo e texto Um "aplicativo completo para o trabalho" que combina comunicação e gerenciamento de projetos Originalmente para gamers, ele agora é usado por diversas comunidades Para todos os profissionais que trabalham: ele integra ferramentas de bate-papo, gerenciamento de tarefas e colaboração A versão gratuita oferece recursos básicos; os planos Nitro oferecem recursos aprimorados, como uploads de arquivos maiores e streaming em HD Os recursos incluem ClickUp Docs, Whiteboards e Brain para aumentar a produtividade Falta de ferramentas robustas de gerenciamento de projetos Permite que as tarefas sejam criadas diretamente a partir de comentários, garantindo a ação As limitações da versão gratuita incluem limites de tamanho de arquivo e moderação básica Oferece um modelo de preços flexível, incluindo um plano gratuito robusto Pode apresentar problemas de segurança e de interface do usuário para as empresas Oferece um espaço de trabalho unificado, reduzindo a necessidade de vários aplicativos

O que é o Discord?

O Discord é uma plataforma de comunicação versátil que combina canais de voz, chamadas de vídeo e bate-papo por texto, o que o torna uma das plataformas de bate-papo mais populares para colaboração em tempo real.

Inicialmente projetado para jogadores, o Discord se tornou um centro para diversas comunidades, incluindo empresas, educadores e grupos sociais, oferecendo servidores personalizáveis onde os usuários podem criar vários canais para discussões, compartilhamento e upload de arquivos maiores.

via Discord

Os principais recursos incluem:

Canais de voz e texto: Aproveite os canais de voz de baixa latência e os bate-papos de texto para discussões, compartilhamento de arquivos e mensagens mais longas

Compartilhamento de tela: Use esse software de compartilhamento de tela para apresentar demonstrações durante chamadas de vídeo em grupo ou transmissões de jogos

Servidores personalizáveis: Construa seu servidor com canais, tópicos e espaços de hangout, com permissões de função e ferramentas de moderação

Bots e integrações: Automatize tarefas como dar boas-vindas a novos usuários do Discord e filtrar spam com integrações do Discord para ferramentas como Twitch e YouTube

Acessibilidade em várias plataformas: Acesse o Discord no desktop, na Web ou no celular para ficar conectado em qualquer lugar

você sabia que o Discord suporta mais de 200 milhões de usuários ativos mensais, permitindo que empresas e criadores envolvam suas comunidades por meio de integrações do Discord, chamadas de vídeo em grupo e seus próprios planos de fundo de vídeo.

Planos de preços do Discord

A escolha do plano certo do Discord pode afetar significativamente a forma como sua empresa, equipe ou comunidade se comunica. Vamos detalhar os recursos e as limitações de cada plano para ajudá-lo a escolher o que funciona melhor.

Plano gratuito

o plano básico do Discord é bastante completo sem custar um centavo. Você obtém recursos essenciais como:

Chamadas de voz e vídeo com membros da equipe

Mensagens de texto em todos os canais

Compartilhamento de arquivos de até 8 MB por arquivo

Acesso para participar de até 100 servidores

embora esse plano funcione muito bem para equipes pequenas ou usuários casuais, grupos maiores podem encontrar algumas limitações. Por exemplo, se você precisar compartilhar arquivos maiores ou quiser adesivos ou emojis personalizados para a sua marca, convém examinar as opções pagas.

💰Preços

Gratuito para sempre

Discord Nitro Básico

o Nitro Basic oferece:

Uploads de arquivos maiores (limite de 50 MB)

Uso de emojis personalizados em todos os servidores

Mais de 300 adesivos exclusivos do Nitro

Planos de fundo de vídeo personalizados

Ícones de aplicativos personalizados

no entanto, ele não oferece streaming em HD nem slots de servidor adicionais. O limite de 100 servidores permanece inalterado, e você não pode enviar aquelas mensagens mais longas de 4.000 caracteres que os usuários completos do Nitro desfrutam.

💰Preços

uS$ 2,99 por usuário mensalmente

Discord Nitro

o Nitro faz de tudo para se destacar neste caso:

Compartilhamento massivo de arquivos de 500 MB

Transmissão de vídeo HD a 4K 60 FPS

Dobrar o limite de servidores (200 servidores)

mensagens de 4.000 caracteres

Dois aumentos de servidor gratuitos

Imagens de perfil e banners animados

Perfis de servidor personalizados

Você obtém acesso antecipado à Discord Shop e preços especiais para membros nas compras.

Pense no Nitro como seu passe de acesso total. Esses limites de arquivos maiores significam compartilhar apresentações ou arquivos de design sem compactação. O streaming em HD é útil para reuniões de equipe ou demonstrações de produtos com nitidez cristalina.

💰 Preços

uS$ 9,99 por usuário mensalmente

Prós e contras do preço do Discord

Quer saber se o modelo de preços do Discord faz sentido para a sua equipe? Vamos detalhar o que você obtém - e o que não obtém - em cada faixa de preço.

Na versão gratuita da camada sem custo do Discord, você terá canais de texto, bate-papo por voz e ferramentas básicas de servidor sem gastar um centavo. Para pequenas equipes que estão testando as águas, isso torna o Discord difícil de ser superado.

A plataforma gratuita lida bem com o básico. Você pode: Compartilhe arquivos (até 25 MB cada)

Adicione bots para automatizar tarefas

Configurar regras e funções básicas do servidor

Realize reuniões de equipe por meio de canais de voz

Quando você estiver pronto para dar um passo à frente, os planos pagos do Discord não vão lhe custar caro.

O Nitro Basic começa em US$ 2,99 mensais, enquanto os preços do Nitro completo chegam a US$ 9,99 mensais. Compare isso com outros aplicativos de bate-papo para empresas e você verá que a versão paga do Discord é surpreendentemente econômica.

O Nitro é benéfico para equipes em crescimento à medida que você cresce: Arquivos maiores (50 MB no Basic, ainda mais no Nitro completo)

Ajuda prioritária quando você precisa

Chamadas de vídeo e compartilhamento de tela de melhor qualidade

Emojis e adesivos personalizados para a personalidade da equipe

Por falar em melhorias no servidor, os assinantes do Nitro podem dar um impulso extra ao seu espaço de trabalho.

Esses aumentos desbloqueiam vantagens como: Visibilidade aprimorada do servidor

Canais de voz de alta qualidade

Mais slots de emoji

As desvantagens dos preços do Discord

Embora o Discord ofereça planos flexíveis, há alguns contras a serem considerados antes de escolher o plano certo:

A versão gratuita tem seus limites. O limite de 25 MB para arquivos pode ser um problema se você compartilhar muitos documentos ou mídias. E, embora as ferramentas básicas de moderação funcionem para pequenos grupos, elas podem não ser suficientes para equipes maiores ❌

Você precisará pagar pelo Nitro para obter a experiência completa. Recursos como bate-papo com vídeo em HD, fundos de vídeo personalizados e avatares animados estão bloqueados por trás do acesso pago. Algumas equipes podem achar isso frustrante, especialmente se estiverem acostumadas a plataformas com esses recursos em seu nível básico ❌

O preço de compra do Nitro varia de acordo com a região. Embora isso possa tornar o Nitro mais acessível em alguns lugares, as equipes de diferentes países podem enfrentar conversas complicadas sobre compartilhamento de custos ❌

Por que procurar alternativas ao Discord?

Embora o Discord seja uma plataforma de bate-papo popular conhecida por seus canais de voz robustos, chamadas de vídeo e comunidade ativa, seus recursos podem não atender totalmente às necessidades das empresas que buscam colaboração avançada em tempo real.

Aqui estão algumas limitações importantes que exigem alternativas ao Discord:

Gerenciamento de projetos limitado: A plataforma não possui ferramentas integradas de gerenciamento de projetos, o que dificulta o gerenciamento contínuo de tarefas e fluxos de trabalho

Colaboração básica em equipe: Embora a versão gratuita e a versão paga (com o Discord Nitro, como o Nitro Basic ou o Nitro Classic) ofereçam recursos como chamadas de vídeo em grupo, compartilhamento de tela e compartilhamento de arquivos, elas não oferecem recursos avançados de colaboração encontrados em aplicativos dedicados

IU casual e preocupações com a segurança : Projetada para jogadores, a interface do Discord pode parecer menos profissional. Problemas de privacidade e invasões de servidores continuam a ser uma preocupação

Integrações restritas: Apesar de oferecer integrações com o Discord, a ausência de suporte nativo para ferramentas de gerenciamento de projetos limita a eficiência

você sabia? O relatório State of Internal Communications da AxiosHQ, ao pesquisar mais de 1.000 funcionários, observou que a comunicação ineficaz no local de trabalho custa às organizações entre US$ 10.000 e US$ 55.000 por funcionário anualmente, dependendo do salário.

ClickUp: Uma alternativa colaborativa ao Discord

o ClickUp é o aplicativo completo para trabalho que combina comunicação e gerenciamento de projetos em um só lugar. *Ele oferece mensagens instantâneas, canais de voz, chamadas de vídeo, compartilhamento de arquivos e compartilhamento de tela para colaboração em tempo real.

As equipes podem gerenciar tarefas, definir metas e visualizar projetos usando quadros brancos e mapas mentais. Essa abordagem unificada elimina a necessidade de fazer malabarismos com aplicativos separados ou de se preocupar com os preços do Discord ou com as atualizações do Nitro.

Por que o ClickUp é um forte concorrente

O ClickUp integra perfeitamente o bate-papo e o gerenciamento de projetos.

Ao contrário do Discord, recursos como avatares animados, fundos de vídeo personalizados e chamadas de vídeo em grupo geralmente exigem a compra do Discord Nitro (Nitro Basic ou Nitro Classic).

As exibições personalizáveis, a classificação avançada e as mais de 1.000 integrações do ClickUp proporcionam um fluxo de trabalho simplificado, tudo em uma única interface unificada. O design intuitivo da plataforma permite o compartilhamento rápido de arquivos, mensagens instantâneas e colaboração segura, tornando-a uma alternativa poderosa ao Discord para empresas modernas.

Conecte qualquer ferramenta ou integre aplicativos externos em seu espaço de trabalho com as integrações do ClickUp

Ideal para equipes que precisam de acompanhamento de tarefas e definição de metas, o ClickUp oferece suporte à comunicação eficiente sem custos adicionais. Ele também oferece modelos de planos de comunicação para ajudá-lo a criar estratégias práticas para melhorar a coordenação da sua equipe.

Principais recursos

Aqui estão alguns dos principais recursos do ClickUp que o tornam uma alternativa ideal ao Discord:

chat incorporado, colaboração em tempo real e compartilhamento de arquivos

Converse, colabore e compartilhe arquivos de mídia sem esforço com o ClickUp Chat

Você precisa de um hub central onde sua equipe possa compartilhar arquivos, bater papo e trabalhar em conjunto sem ficar trocando ideias?

O Chat do ClickUp torna as discussões da equipe simples e organizadas. Sua equipe pode enviar mensagens umas às outras diretamente nas tarefas, mantendo todas as conversas relevantes vinculadas ao trabalho a que se referem - nada mais de procurar em cadeias de e-mail ou fazer malabarismos com vários aplicativos de bate-papo.

📮ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido, alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

Grave, compartilhe e colabore em reuniões com o ClickUp Clips

O ClickUp Clips permite que você grave vídeos rápidos para explicar ideias complexas ou dar feedback, acrescentando um toque pessoal à colaboração remota.

As ferramentas de colaboração em tempo real da plataforma brilham quando você está trabalhando em documentos compartilhados. Vários membros da equipe podem editar simultaneamente no ClickUp Docs e ver quem mais está visualizando ou fazendo alterações. Essa transparência ajuda a evitar confusão e trabalho duplicado.

Colabore em documentos com o ClickUp Docs

quadros brancos para brainstorming e colaboração visual

Colabore e visualize suas ideias nos quadros brancos do ClickUp

Integrados à plataforma mais ampla de gerenciamento de projetos do ClickUp, os quadros brancos do ClickUp oferecem conectividade perfeita entre Tasks, Docs, Chat e outras ferramentas, permitindo que você transforme conceitos em projetos acionáveis sem alternar entre aplicativos.

O ClickUp reduziu a necessidade de comunicação por e-mail e simplificou a colaboração da nossa equipe de criação de conteúdo. Agora podemos ir da ideação/brainstorming ao primeiro rascunho até 2 a 3 vezes mais rápido.

Faça brainstorming com eficiência e resuma tarefas com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain acrescenta outra dimensão ao brainstorming colaborativo. Ele é um assistente virtual que aumenta a produtividade analisando os dados do espaço de trabalho e gerando insights acionáveis.

A IA pode resumir documentos extensos, destacando as principais conclusões, decisões tomadas e itens de ação. Esse recurso permite que as equipes se concentrem em refinar as ideias sem precisar examinar manualmente os detalhes.

gerenciamento de tarefas para vincular conversas diretamente a etapas acionáveis

Crie comentários em tarefas rastreáveis com o ClickUp Comments

Com o recurso Assign Comments do ClickUp, você pode transformar qualquer ponto de discussão em uma tarefa rastreada. Isso garante que os itens de ação essenciais não se percam em longos tópicos de bate-papo.

Por exemplo, sua equipe de marketing está planejando uma campanha. Alguém sugere uma ótima ideia no bate-papo. Em vez de esperar que alguém se lembre de agir de acordo com ela, você pode criar e atribuir instantaneamente uma tarefa com datas de vencimento e níveis de prioridade.

O sistema de notificação do ClickUp mantém todos informados sobre atualizações e alterações, mantendo o ritmo à medida que as tarefas progridem. O gerenciamento de tarefas da plataforma se conecta naturalmente com seus recursos de bate-papo e colaboração, ajudando as equipes a transformar discussões em resultados sem alternar entre diferentes ferramentas.

Dica profissional: Veja como a IA pode ajudar a gerenciar sua equipe com mais eficiência, automatizando a criação de tarefas e organizando discussões.

Visão geral dos preços

O ClickUp oferece um modelo de preços flexível para indivíduos, pequenas equipes e empresas. A plataforma combina gerenciamento de projetos com comunicação em tempo real, em um pacote completo e acessível.

Aqui está um detalhamento dos planos de preços:

Colabore de forma eficaz com o ClickUp

O Discord continua sendo uma opção popular para comunicação comunitária, oferecendo funcionalidades confiáveis de bate-papo por texto, voz e vídeo. No entanto, suas limitações no gerenciamento de projetos e na colaboração integrada restringem a produtividade das equipes que precisam de uma solução abrangente.

O ClickUp surge como uma alternativa poderosa ao Discord que combina recursos essenciais de comunicação com recursos avançados de gerenciamento de projetos. Ele oferece chat integrado, canais de voz, chamadas de vídeo, compartilhamento de arquivos, exibições personalizáveis, automação de fluxo de trabalho e ferramentas de colaboração visual, como quadros brancos e mapas mentais.

Se a sua equipe precisa de uma solução que integre perfeitamente a comunicação e o gerenciamento de projetos, é hora de mudar.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e experimente uma plataforma projetada para aumentar a produtividade e gerar resultados reais para sua empresa.