Modelos gratuitos de cartões de pontuação de entrevistas para agilizar a avaliação de candidatos

Imagine passar horas entrevistando candidatos e ter que lidar apenas com impressões vagas e intuições.

É aqui que o modelo de cartão de pontuação de entrevista vem em seu socorro. Ele ajuda a padronizar as avaliações dos candidatos, minimizar o viés e tornar as decisões de contratação claras, justas e orientadas por dados.

Seja você um recrutador, gerente de contratação ou proprietário de uma empresa, o uso de um cartão de pontuação de entrevista garante que todos os candidatos sejam julgados com base nos mesmos critérios - sem mais dúvidas!

Pronto para aprimorar seu processo de contratação? Vamos começar!!

O que são modelos de cartão de pontuação de entrevista?

Um modelo de scorecard de entrevista é uma ferramenta estruturada que as equipes de contratação usam para avaliar os candidatos com base em critérios predefinidos.

Em vez de confiar em intuições, os entrevistadores atribuem pontuações às principais habilidades, às qualificações e às competências do candidato, garantindo um processo de contratação justo e objetivo. Esses modelos geralmente incluem:

Detalhes do candidato (nome, função, data da entrevista)

Critérios de avaliação (por exemplo, comunicação, solução de problemas, habilidades técnicas)

Recomendação geral (Contratar, Talvez, Não)

O uso de scorecards de candidatos permite que os recrutadores e gerentes de contratação comparem objetivamente os candidatos lado a lado, reduzam o viés e tomem decisões de contratação baseadas em dados. 📊

O que faz um bom modelo de cartão de pontuação de entrevista?

Um cartão de pontuação de entrevista de candidato bem projetado funciona como um software de RH, ajudando os gerentes de contratação a simplificar os processos de contratação e a garantir avaliações justas e objetivas.

Eles também oferecem um formato de entrevista estruturado, facilitando a avaliação dos candidatos com base em sua comunicação, habilidades de resolução de problemas e habilidades técnicas.

Veja o que torna um modelo de cartão de pontuação de entrevista de emprego realmente eficaz:

Critérios de avaliação claros: Um cartão de pontuação de contratação deve incluir categorias bem definidas, como resolução de problemas, trabalho em equipe, adequação à cultura e habilidades específicas do setor, garantindo que os candidatos sejam classificados de forma consistente

Escala de classificação padronizada: O uso de uma folha de pontuação numérica (por exemplo, de 1 a 5) permite que a equipe de contratação tome decisões baseadas em dados, mantendo a imparcialidade

Espaço para comentários e anotações: Uma ótima planilha de pontuação de entrevistas permitirá que os entrevistadores forneçam feedback qualitativo e críticas construtivas juntamente com as pontuações, acrescentando contexto às classificações

Formato personalizável: Seja usando um modelo de cartão de pontuação de entrevista no Word ou um modelo de cartão de pontuação de entrevista no Excel, a flexibilidade é fundamental para adaptá-lo a diferentes funções e perguntas de entrevista

Perguntas de entrevista e scorecard predefinidos: A integração de um modelo de scorecard de entrevista gratuito com um modelo de perguntas de entrevista garante que os entrevistadores permaneçam no caminho certo e se concentrem nas competências relevantes

Ao usar um processo de avaliação bem definido, os gerentes de contratação podem avaliar os candidatos de forma mais eficaz, melhorando a tomada de decisões e resultando em melhores contratações.

11 melhores modelos de cartão de pontuação para entrevistas

Pronto para revolucionar a forma como você conduz as entrevistas? Aqui estão os principais modelos gratuitos de scorecard de entrevista:

1. Modelo de processo de entrevista do ClickUp

Obter modelo gratuito Agilize suas entrevistas com o modelo de processo de entrevista do ClickUp

A contratação geralmente é um processo estressante. Mas com o modelo de processo de entrevista do ClickUp, não precisa ser assim! O modelo mantém tudo organizado, desde o agendamento de entrevistas até as decisões finais de contratação.

Ele oferece um processo de avaliação claro e sugere perguntas para a entrevista, garantindo que a equipe de contratação permaneça na mesma página ao avaliar os candidatos.

Com recursos integrados de automação e colaboração, os gerentes de contratação acompanham o progresso sem esforço. Não há mais anotações dispersas ou feedbacks perdidos - todos os detalhes são armazenados em um só lugar!

Por que você vai adorar

Projete e organize todo o plano de contratação em um hub centralizado

Acompanhe facilmente o progresso dos candidatos com notificações e organização de tarefas

Colabore com a equipe de contratação e as partes interessadas em tempo real

Personalize o modelo para corresponder a vários formatos, estilos e funções de entrevista

Ideal para: Recrutadores, equipes de RH e gerentes de contratação que buscam simplificar o processo de entrevista por meio de um conjunto estruturado de perguntas para os candidatos

2. Modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Obter modelo gratuito Garanta avaliações justas com o modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Procurando uma maneira fácil de avaliar os candidatos? O modelo de formulário de avaliação do ClickUp elimina as suposições da avaliação de candidatos, tornando as decisões de contratação mais rápidas e objetivas.

Em vez de fazer malabarismos com feedbacks dispersos, esse modelo estruturado o ajuda a acompanhar o feedback de todos, as classificações objetivas e os critérios de avaliação em um só lugar.

O processo se torna mais eficiente e livre de preconceitos com pontuação fácil, fluxos de trabalho automatizados e uma escala de classificação clara. Além disso, ele é totalmente personalizável para se adequar ao processo de avaliação de sua empresa!

Por que você vai adorar

Torne a avaliação dos candidatos fácil e rápida com uma folha de pontuação clara

Personalize as escalas de classificação com pontuação consistente para diferentes funções de trabalho

Adicione campos personalizados como Prêmios e Marcos Recebidos, Total de Horas Prestadas, Cargo e Áreas de Melhoria para acompanhar o desempenho dos funcionários

Ideal para: Profissionais de RH e gerentes de equipe que desejam realizar avaliações padronizadas e justas

3. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Obter modelo gratuito Obtenha feedback abrangente usando o modelo de formulário de feedback do ClickUp

O modelo de formulário de feedback do ClickUp facilita a coleta e a organização do feedback!

Ele simplifica o feedback de clientes e funcionários com um formato simples, seções claras e fácil colaboração.

Crie pesquisas personalizadas, colete dados significativos e analise os resultados para desenvolver estratégias úteis. Esse modelo de formulário de feedback oferece aos clientes uma plataforma para compartilhar suas preocupações e coletar insights valiosos.

fato curioso: 77% dos consumidores têm uma percepção mais positiva das marcas que buscam e implementam ativamente o feedback dos clientes.

Por que você vai adorar

Garanta a coleta de feedback claro e estruturado com seções predefinidas

Use atributos personalizados, como provedor de serviços, classificação geral e sugestões de melhoria, para salvar o feedback dos clientes

Abra em várias exibições, como a Exibição de recomendação geral, Exibição de tabela de feedback, Exibição de tabela de classificação do provedor e Exibição de quadro de feedback, para visualizar facilmente os dados

Ideal para: Equipes de produtos que buscam coletar feedback e insights detalhados dos clientes

Dica profissional: Use as diferentes visualizações de feedback estrategicamente! A visualização de serviço ajuda a identificar quais serviços precisam ser melhorados, a visualização de classificação do provedor aponta o desempenho da equipe e o quadro de recomendação geral permite priorizar as ações.

4. Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha o controle de todos os seus candidatos com o modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp

Está tendo dificuldades para manter os dados das entrevistas organizados? O modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp é a solução completa para acompanhar entrevistas, registrar insights e gerar relatórios.

Diga adeus às planilhas bagunçadas e às intermináveis conversas por e-mail! Este modelo permite que você acompanhe os candidatos de forma eficiente e documente as perguntas da entrevista, as respostas dos candidatos e as pontuações da avaliação em um formato estruturado.

Além disso, os recursos de relatório integrados facilitam a comparação de candidatos e a apresentação dos resultados às partes interessadas.

Por que você vai adorar

Gerencie os detalhes de várias entrevistas perfeitamente em um só lugar

Gere relatórios detalhados de entrevistas para tomar decisões com base em dados

Acompanhe o progresso de cada candidato com status personalizados como For Review, In Progress, Offer Accepted, Offer Sent e Rejected

Adicione campos como Adequação cultural, Habilidades de comunicação, Experiência, Arquivo de entrevistas e Habilidades técnicas para avaliar cada candidato

Abra em 4 exibições diferentes, incluindo Status do relatório, Formulário de relatório de entrevista e Relatórios de entrevista

Ideal para: Recrutadores, equipes de RH e gerentes de contratação que precisam de um sistema centralizado para gerenciar entrevistas e compilar relatórios

5. Modelo de anotações de reunião de entrevista do ClickUp

Obter modelo gratuito Registre todas as anotações importantes da reunião usando o modelo de anotações de reunião de entrevista do ClickUp

As conversas de entrevista geralmente são rápidas e os detalhes importantes não devem se perder. O modelo de estilo de anotação de reunião do ClickUp garante que toda equipe de contratação tenha uma abordagem estruturada para capturar as principais conclusões, o feedback e as próximas etapas.

Projetado para ser claro, ele organiza as tarefas em um repositório pesquisável, captura os principais pontos das reuniões e armazena todas as informações relevantes em um formato fácil de revisar.

Por que você vai adorar

Registre detalhes importantes em tempo real sem perder pontos-chave

Mantenha as equipes de contratação alinhadas com documentação clara e compartilhada

Adicione itens de ação e acompanhamento para agilizar as próximas etapas

Melhore a colaboração compartilhando seu modelo com os membros da equipe usando links públicos e privados

Ideal para: Recrutadores e profissionais de RH que desejam manter uma documentação clara para orientar as decisões de contratação

Dica profissional: Use comentários atribuídos para atribuir diferentes itens de ação aos membros da sua equipe. Destaque o texto, clique em comentário e clique no ícone de atribuição para escolher a quem atribuir.

Obter modelo gratuito Centralize seu processo de recrutamento com o modelo de contratação de candidatos do ClickUp

Contratar os melhores candidatos é assustador quando você tem milhares de candidaturas excelentes.

O modelo ClickUp Hiring Candidates elimina o estresse do recrutamento. Ele oferece aos gerentes de contratação uma maneira organizada de rastrear candidatos, avaliar candidatos e tomar decisões de contratação informadas.

Centralize seu processo de recrutamento, acompanhamento de candidatos e comunicação para que a equipe de contratação permaneça alinhada. Adicione lembretes, use listas de verificação para acompanhar tarefas e compare candidatos com quadros de controle usando esse modelo de RH.

Por que você vai adorar

Use as cinco visualizações diferentes: a visualização de rastreamento de candidatos do Read Me HR, a visualização de bate-papo, a visualização de galeria completa, a listagem completa e a visualização de lista para obter melhores resultados

Crie tarefas com status personalizados, como Enviado, Em andamento, Entrevista telefônica, Oferta e Rejeitado, para acompanhar o status

Elimine os gargalos automatizando os acompanhamentos e lembretes

Ideal para: Profissionais de RH, recrutadores e gerentes de contratação que buscam uma maneira simples de avaliar candidatos e tomar decisões de contratação confiantes

Dica de bônus: Está com dificuldades para manter os fluxos de trabalho de RH organizados? Deixe o ClickUp simplificar isso para você! O ClickUp for Human Resources ajuda você a gerenciar a contratação, a integração e o envolvimento dos funcionários - tudo em um só lugar. Com automação, fluxos de trabalho inteligentes e colaboração em tempo real, gaste menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo criando uma equipe próspera. Veja como isso ajuda: automatize tarefas repetitivas, como agendamento de entrevistas, listas de verificação de integração e lembretes de avaliação de desempenho

obtenha insights com painéis personalizáveis para acompanhar as tendências de contratação, o desempenho dos funcionários e as métricas de retenção

melhore a colaboração com calendários compartilhados, atribuições de tarefas e atualizações em tempo real para manter sua equipe de RH alinhada Ouça o que Ewa Lale, Gerente de Projetos e Parceira de Negócios de Recrutamento da Red Sky, tem a dizer sobre o ClickUp: O ClickUp nos ajuda a gerenciar melhor nossos projetos e torna todo o processo mais fácil e rápido. Ele também oferece transparência de informações, o que é crucial para que nossas equipes se mantenham na mesma página. O ClickUp nos ajuda a gerenciar melhor nossos projetos e torna todo o processo mais fácil e rápido. Ele também oferece transparência de informações, o que é crucial para que nossas equipes se mantenham na mesma página.

7. Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Obter modelo gratuito Use o Modelo de Contratação de Candidatos do ClickUp para tomar decisões de contratação com base em dados

O gerenciamento de vários candidatos sem um sistema adequado geralmente gera confusão e atrasos. O modelo de contratação de candidatos do ClickUp simplifica os processos de contratação, desde o acompanhamento dos candidatos até a tomada de decisões finais de contratação.

Ele avalia os dados do candidato usando parâmetros como experiência, habilidades, qualificações e muito mais para tomar decisões objetivas. Com um layout intuitivo, campos personalizáveis e recursos de automação, esse modelo mantém tudo organizado.

Por que você vai adorar

Use diferentes status personalizados, como habilidades de comunicação, currículo, número de contato, triagem e estágio de contratação, para visualizar facilmente os perfis

Gerencie seu processo de seleção abrindo o modelo em visualizações, como Agendamentos de entrevistas, Atribuições de chamadas e Banco de dados de candidatos

Verifique o cronograma de entrevistas usando o calendário de cronogramas de entrevistas

Obtenha informações detalhadas sobre os candidatos, incluindo posição, resultados de triagem e muito mais, no Banco de Dados de Candidatos

Ideal para: Equipes de RH que desejam centralizar seus processos de seleção e entrevista

8. Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Obter modelo gratuito Identifique e mapeie os conjuntos de habilidades atuais usando o modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

O modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp é perfeito para visualizar e avaliar as habilidades técnicas, as habilidades de comunicação e as competências de seus funcionários.

Identifique as lacunas de habilidades, analise os pontos fortes e fracos dos funcionários e crie metas de aprendizado direcionadas para o crescimento contínuo.

Abra o modelo em 6 visualizações diferentes, incluindo habilidades técnicas, habilidades interpessoais, habilidades específicas do cargo e formulário de avaliação de habilidades para atender às suas necessidades.

Por que você vai adorar

Visualize os pontos fortes e as lacunas de habilidades dos funcionários em um piscar de olhos

Desenvolva planos de treinamento individualizados para aprimorar as habilidades de seus funcionários

Garanta avaliações imparciais usando o Formulário de Avaliação de Habilidades para permitir que os funcionários avaliem suas habilidades

Identifique as lacunas de recursos e desenvolva estratégias para preenchê-las

Ideal para: Gerentes de equipe e empresas que buscam identificar lacunas de habilidades e treinar seus funcionários

9. Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

Obter modelo gratuito Simplifique seu processo de recrutamento com o modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

Pense no ClickUp Recruiting and Hiring Template como seu assistente pessoal de contratação, mantendo tudo organizado, eficiente e sem estresse!

Esse modelo simplifica o processo de contratação, desde o acompanhamento dos candidatos até a coordenação de entrevistas estruturadas para que nenhum detalhe seja perdido.

Os gerentes de contratação podem acompanhar facilmente as ofertas de emprego e o progresso dos candidatos, agendar entrevistas e armazenar feedback em um só lugar.

Por que você vai adorar

Gerencie todas as etapas do recrutamento em um único painel de controle

Acompanhe e avalie os candidatos com um processo de avaliação estruturado

Colabore de forma integrada com a equipe de contratação para compartilhar percepções

Ideal para: Recrutadores, equipes de RH e gerentes de contratação que buscam uma abordagem organizada para encontrar e contratar os melhores talentos

Obter modelo gratuito Realize avaliações completas com o modelo de relatório de avaliação do ClickUp

Tomar as decisões corretas de contratação não se trata apenas de intuição; trata-se de analisar dados reais. O modelo de relatório de avaliação do ClickUp ajuda os gerentes de equipe e os recrutadores a compilar feedback construtivo estruturado e gerar relatórios que apoiam a tomada de decisões informadas.

Ele organiza as classificações, os pontos fortes e os pontos fracos em um formato claro e fácil de revisar. Defina KPIs, dê classificações gerais e adicione comentários para fornecer mais contexto.

Por que você vai adorar

Defina o tipo de avaliação, como regularização, promoção, avaliação anual e advertência/separação

Identifique os candidatos com melhor desempenho com base em habilidades e competências essenciais

Compartilhe o relatório de avaliação usando um link público ou privado

Use ou personalize uma escala de quatro pontos para definir suas classificações de desempenho: excede a expectativa, atende à expectativa, abaixo da expectativa e precisa melhorar.

Ideal para: Equipes de RH que precisam de um sistema de avaliação estruturado para funcionários e candidatos

11. Modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha seus novos contratados engajados com o modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Deseja dar aos novos contratados o melhor começo possível? Não precisa procurar mais do que o modelo de integração de novos contratados do ClickUp! Ele garante que cada novo membro da equipe tenha uma introdução tranquila e bem estruturada à sua função.

Ajuda os gerentes de contratação e as equipes de RH a criar um processo de integração perfeito. Desde as atribuições de tarefas até o acompanhamento do progresso, garanta que os novos funcionários se sintam apoiados, envolvidos e prontos para contribuir desde o primeiro dia!

Por que você vai adorar

Simplifique o processo de integração com um fluxo de trabalho estruturado

Acompanhe o treinamento, a documentação e os principais marcos

Garanta a consistência na integração de cada novo contratado

Atribua tarefas e prazos para tornar a integração mais suave

Melhore o envolvimento dos funcionários fornecendo expectativas claras

Ideal para: Equipes de RH que buscam criar uma experiência de integração eficiente e envolvente para novos funcionários

Crie uma folha de pontuação de entrevista eficaz com o ClickUp

Encontrar o candidato certo não precisa ser uma tarefa árdua. Com um modelo de cartão de pontuação de entrevista, critérios de avaliação claros e colaboração contínua, sua equipe pode tomar decisões confiantes e orientadas por dados.

A chave para uma ótima contratação é manter-se organizado, garantir processos de avaliação justos e manter tudo em um só lugar.

O ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso. Seus recursos avançados de RH ajudam a rastrear candidatos, agilizar entrevistas e colaborar sem esforço. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!