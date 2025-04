10 melhores softwares de CRM para agências de viagens em 2025

Lembra-se de quando você começou a trabalhar com uma agência de viagens?

Tudo parecia empolgante - ajudar os clientes a planejar as férias dos seus sonhos, descobrir novos destinos e fazer a mágica das viagens acontecer. Então, a realidade se impôs: os dados dos clientes espalhados por e-mails, acompanhamentos intermináveis e uma lista crescente de tarefas administrativas deixaram você com menos tempo para se concentrar em seus clientes.

É aí que entra um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para agências de viagens.

O software de CRM para agências de viagens certo organiza o relacionamento com os clientes, ajuda a criar experiências personalizadas e facilita o gerenciamento de reservas. Seja você um agente de viagens individual ou uma equipe inteira, um sistema de CRM sólido mantém seu pipeline de vendas em movimento e seus níveis de estresse baixos.

Para facilitar sua vida, reunimos os 10 melhores softwares de CRM para agências de viagens - porque administrar um negócio de viagens bem-sucedido deve ser uma questão de grandes viagens, não de planilhas confusas.

Você tem reservas para acompanhar, consultas de clientes, pagamentos para processar e registros de clientes para lembrar - e, de alguma forma, tudo isso precisa funcionar sem problemas. É fácil perder o controle da solicitação de um cliente ou esquecer um acompanhamento crucial ao lidar com tantos detalhes. Manter-se no controle das interações com os clientes pode parecer um desafio sem fim sem as ferramentas certas.

Com o CRM certo para as operações de uma agência de viagens, você pode automatizar as tarefas de rotina e gerenciar as reservas com mais eficiência. O recurso de fluxo de trabalho do CRM permite que você organize melhor o seu dia para não ter que ficar constantemente tentando se lembrar de detalhes. Isso lhe dá mais tempo para se concentrar no que realmente importa - proporcionar uma experiência personalizada para cada cliente.

Uma das melhores partes é que uma solução de CRM para agências de viagens fornece insights valiosos sobre a satisfação do cliente e os KPIs de experiência, ajudando você a monitorar o atendimento aos seus clientes. É mais fácil ver o que funciona e onde você precisa melhorar.

Além disso, com integrações como planejadores de viagens com IA, você pode oferecer recomendações mais personalizadas, levando o envolvimento do cliente com seu serviço a um novo patamar.

Você sabia? Muitos CRMs para o setor de viagens e turismo integram-se aos Sistemas de Distribuição Global (GDS), como Amadeus, Sabre e Galileo. Essa conexão permite que as agências obtenham diretamente dados de voos e hotéis em tempo real no software de CRM de viagens, simplificando as reservas e os agendamentos.

O que você deve procurar em um software de CRM para agências de viagens?

As ferramentas de CRM permitem capturar e armazenar informações vitais do cliente, preferências e histórico de comunicação, criando um perfil abrangente que o ajuda a oferecer serviços sob medida e atendimento personalizado.

Devido às muitas opções disponíveis, escolher o CRM certo para uma empresa de viagens pode ser uma tarefa árdua.

Veja o que você deve procurar ao selecionar uma plataforma de gerenciamento de viagens para oferecer experiências personalizadas:

Reservas sem esforço: O sistema de CRM de viagens deve fornecer acesso contínuo às melhores acomodações, voos e muito mais

Comunicação automatizada: Procure ferramentas de CRM que automatizem a comunicação com o cliente, como o envio de e-mails, lembretes ou atualizações. A automação economiza tempo e garante um acompanhamento consistente

Ferramentas avançadas de geração de relatórios: Seu CRM deve oferecer recursos de relatórios detalhados. Acompanhe as vendas, as interações com os clientes, o gerenciamento de contas e as métricas de desempenho para ter uma visão abrangente de seus negócios

Integrações com outras ferramentas: O CRM deve se integrar a outras plataformas, como mecanismos de reserva ou sistemas de pagamento. Isso mantém todas as suas ferramentas em sincronia e agiliza as operações

Opções de personalização: Um CRM deve oferecer recursos personalizáveis, como modelos de CRM, para adaptar o sistema às suas necessidades comerciais e aumentar a satisfação do cliente. Isso permite que você o adapte aos seus fluxos de trabalho específicos

Acessibilidade móvel: As viagens não param quando você está longe de sua mesa. Um CRM compatível com dispositivos móveis permite que você gerencie tudo em qualquer lugar em seus dispositivos móveis

Recomendações baseadas em IA: Com planejadores de viagens com IA, seu CRM deve ser capaz de fornecer serviços personalizados com base nas preferências do cliente e no histórico e comportamento de viagens anteriores

Recursos de segurança de dados: Seu CRM deve oferecer segurança robusta, como criptografia e conformidade com as normas globais de proteção de dados, para manter os dados dos clientes seguros

Interface fácil de usar: Um design intuitivo garante que sua equipe possa navegar facilmente pela ferramenta, economizando tempo valioso

Fato curioso: O Henn-na Hotel, em Nagasaki, é o primeiro hotel do mundo totalmente equipado com robôs multilíngues, que cuidam principalmente dos processos de check-in e check-out.

Os 10 melhores softwares de CRM para agências de viagens

Aqui estão as principais opções dos 10 melhores sistemas de CRM para agências de viagens:

1. ClickUp (Melhor para relacionamento com o cliente e gerenciamento de projetos)

Crie e gerencie seus relacionamentos com os clientes, acompanhe as tarefas pessoais e impulsione o crescimento dos negócios e muito mais com o ClickUp CRM

O primeiro da nossa lista é o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho que funciona como um poderoso software de CRM para agências de viagens.

O ClickUp CRM combina gerenciamento de projetos com CRM, permitindo que você gerencie relacionamentos com clientes e projetos de viagens em uma única interface fácil de usar. O ClickUp pode ser a ferramenta ideal para gerenciar dados de clientes, negócios e contatos.

📮ClickUp Insight: Cerca de 42% dos profissionais do conhecimento preferem o e-mail para a comunicação da equipe. Mas isso tem um custo. Como a maioria dos e-mails só chega a determinados colegas de equipe, o conhecimento permanece fragmentado, dificultando a colaboração e a tomada de decisões rápidas. Para melhorar a visibilidade e acelerar a colaboração, use um aplicativo para o trabalho como o ClickUp, que transforma seus e-mails em tarefas acionáveis em segundos!

Um dos recursos de destaque é a forma como o ClickUp centraliza o contato com o cliente. A integração de e-mail é perfeita e incentiva a colaboração entre as equipes. Você pode compartilhar atualizações de projetos com clientes, integrar clientes e manter tudo em um único hub de e-mail.

Aprofunde-se em suas tarefas e gerencie facilmente seu pipeline de vendas e clientes potenciais em um só lugar com os ClickUp Dashboards

Há também o ClickUp Dashboard, que pode fornecer informações detalhadas sobre seu pipeline de vendas para ajudar a criar uma agência de viagens bem-sucedida. Use mais de 50 widgets para visualizar os dados dos clientes em um local central. É uma ótima maneira de ficar por dentro de seus leads e do progresso.

Outro benefício é a ampla variedade de modelos de CRM do ClickUp, incluindo modelos de itinerário, que economizam seu tempo e podem ajudar a criar itinerários personalizados. Você não precisa começar do zero!

Obter modelo gratuito Acompanhe todas as suas decisões de viagem, desde os destinos até as consultas, com o ClickUp Travel Agency Template

Por exemplo, o modelo ClickUp Travel Agency Template pode ajudar os agentes de viagens a organizar e gerenciar reservas, itinerários e detalhes dos clientes. Ele também pode agendar serviços com hotéis, companhias aéreas e outros parceiros, acompanhar o progresso do cliente em cada etapa de sua jornada e proporcionar experiências personalizadas ao cliente.

Esse modelo o mantém organizado e concentrado em fornecer um serviço de alto nível, seja planejando uma aventura em várias cidades ou uma simples escapada de fim de semana.

💈 Bônus: O modelo de planejador de viagens do ClickUp é uma ótima maneira de se manter organizado em viagens pessoais. Ele permite listar opções de viagem econômicas, rastrear arquivos relacionados à viagem e criar listas de tarefas para cada etapa da viagem. Ou, se você quiser gerenciar seu pipeline de vendas e aprimorar o gerenciamento de clientes, o modelo de CRM do ClickUp ajuda a rastrear leads e relacionamentos com clientes, facilitando a supervisão de cada etapa do processo.

Melhores recursos do ClickUp

Organize os detalhes da viagem e colabore sem esforço com o ClickUp Docs, mantendo todas as informações acessíveis e seguras

Crie planos e roteiros de viagem instantâneos e atraia clientes potenciais com o ClickUp Brain , economizando tempo e aumentando a eficiência

Aproveite as automações do ClickUp para contato e acompanhamento

Planeje atividades diárias, defina lembretes e crie ClickUp Tasks, transformando o ClickUp em seu assistente pessoal de viagens

Integre o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos, incluindo Slack, Google Calendar, Zoom, YouTube e Google Sheets, para obter conectividade perfeita entre plataformas

Limitações do ClickUp

Os usuários podem experimentar uma curva de aprendizado acentuada devido à sua ampla gama de recursos

Preços do ClickUp

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem várias assinaturas de outros serviços.

O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem várias assinaturas de outros serviços.

2. Pipedrive (melhor para gerenciar pipeline de vendas e negócios)

via Pipedrive

Administrar uma agência de viagens traz desafios únicos, especialmente ao gerenciar várias reservas de clientes, fornecedores e negócios simultaneamente. O uso do Pipedrive pode transformar completamente a forma como você rastreia leads, gerencia reservas e garante que você esteja sempre à frente do jogo.

O Pipedrive consolida as interações com os clientes, os planos de viagem e os acompanhamentos em um só lugar. Seus painéis intuitivos oferecem uma visão em tempo real de onde cada cliente está no processo - seja na fase de tomada de decisão ou na finalização do itinerário.

Melhores recursos do Pipedrive

Automatize seus processos de vendas para liberar tempo para personalizar os planos de viagem dos clientes

Avalie o sucesso das reservas com relatórios e análises em tempo real e ajuste as estratégias para obter melhores resultados

Use quadros Kanban para gerenciar leads, reservas e progresso no funil de vendas

Limitações do Pipedrive

Não possui detecção automática de entradas duplicadas, portanto, a limpeza manual é necessária de tempos em tempos

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 19/mês por assento

Avançado: US$ 34/mês por assento

Profissional: $64/mês por assento

Power: $74/mês por assento

Enterprise: $99/mês por assento

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

você sabia? 77% das organizações planejam aumentar os investimentos em ferramentas de inteligência de vendas, incluindo CRMs, para reduzir as tarefas administrativas e não relacionadas a vendas, que atualmente consomem 30% do tempo.

3. HubSpot CRM (melhor para gerenciamento de negócios)

via HubSpot CRM

O HubSpot CRM permite que você crie e monitore campanhas de marketing multicanal em uma única plataforma, tornando o contato com o cliente perfeito.

É fácil de usar e, apesar de oferecer muitos recursos, a interface é incrivelmente intuitiva.

A HubSpot adaptará o CRM para atender às suas necessidades específicas. Desde o ajuste da forma como você rastreia as reservas até a personalização dos campos no CRM, você pode criar um sistema que seja natural para o seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Automatize tarefas repetitivas, como acompanhamentos e lembretes, para economizar tempo e aumentar a eficiência

Monitore as interações por e-mail, como aberturas e cliques, para avaliar o envolvimento dos clientes potenciais

Gere insights sobre o desempenho de vendas com ferramentas robustas de relatórios para ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados

Limitações do HubSpot CRM

A personalização do painel pode parecer um pouco complicada, o que pode tornar a experiência do usuário mais lenta

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Inicial : uS$ 20/assento por mês

Profissional : uS$ 1.300/mês (por 5 assentos)

Empresarial: uS$ 4.300/mês (por 7 assentos)

Avaliações e opiniões sobre o HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot CRM

O HubSpot CRM tem prestado serviços impecáveis que ajudaram a agilizar nossas admissões. Ele facilita a comunicação com nossos alunos em potencial. O HubSpot CRM também fornece insights muito importantes que nos permitem melhorar nosso relacionamento com os alunos em potencial.

O HubSpot CRM tem prestado serviços impecáveis que ajudaram a agilizar nossas admissões. Ele facilita a comunicação com nossos alunos em potencial. O HubSpot CRM também fornece insights muito importantes que nos permitem melhorar nosso relacionamento com os alunos em potencial.

4. Zoho CRM (melhor para relatórios e análises de vendas)

via Zoho CRM

Apesar de uma curva de aprendizado um pouco íngreme, o Zoho CRM se tornou rapidamente uma ferramenta popular para gerenciar clientes de viagens. Sua flexibilidade se destaca. Você pode personalizar módulos, fluxos de trabalho e processos para atender às suas necessidades, o que é fantástico para gerenciar tudo, desde leads até reservas de clientes.

Você pode criar relatórios personalizados que fornecem insights profundos sobre seu desempenho de vendas. Várias opções de gráficos incluem barra, linha, pizza, mapas de calor e até mesmo gráficos de funil e de rosca.

Melhores recursos do Zoho CRM

Automatize os processos de vendas para obter eficiência com poderosas ferramentas de automação de fluxo de trabalho

Obtenha insights sobre interações com clientes e conexões de equipe para melhorar a colaboração

Use ferramentas de IA como Zia e ChatGPT para tarefas como elaboração de e-mails e detecção de anomalias

Limitações do Zoho CRM

Às vezes, a plataforma pode apresentar lentidão durante tarefas críticas

Preços do Zoho CRM

Padrão : uS$ 20/usuário por mês

Profissional : uS$ 35/usuário por mês

Empresa : uS$ 50/usuário por mês

Último: uS$ 65/usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (mais de 2.700 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 6.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM

Ele tem o melhor recurso de personalização. Os usuários podem personalizar os campos de acordo com as necessidades da empresa. Em minhas responsabilidades diárias, trabalho com a personalização de módulos. Avaliação coletada e hospedada no G2. com.

Ele tem o melhor recurso de personalização. Os usuários podem personalizar os campos de acordo com as necessidades da empresa. Em minhas responsabilidades diárias, trabalho com a personalização de módulos. Avaliação coletada e hospedada no G2. com.

5. Agile CRM (Melhor solução de gerenciamento de negócios tudo em um)

via Agile CRM

O USP do Agile CRM é sua capacidade de rastreamento de vendas. Os recursos de automação são úteis, especialmente ao gerenciar campanhas de e-mail e publicações em mídias sociais.

Outro recurso é o sistema de telefonia integrado, que permite fazer chamadas para os clientes diretamente da plataforma.

Melhores recursos do Agile CRM

Gerencie leads e pipelines de vendas com ferramentas como pontuação de leads e classificação por estrelas

Simplifique o gerenciamento de CRM com uma interface intuitiva e fácil de usar

Obtenha suporte sólido ao cliente de uma equipe ágil que o ajuda a maximizar o software

Limitações do Agile CRM

Alguns recursos, como popups de saída e notificações push, estão incompletos ou pouco desenvolvidos

Preços do Agile CRM

Gratuito: Para 10 usuários

Inicial : uS$ 14,99/usuário por mês

Regular : uS$ 49,99/usuário por mês

Enterprise: US$ 79,99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Agile CRM

G2 : 4/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Agile CRM

Combina automação de vendas, marketing e serviços em uma única plataforma, reduzindo a necessidade de várias ferramentas. Interface amigável com funcionalidade de arrastar e soltar, facilitando a configuração e a navegação. Recursos avançados de automação para tarefas como marketing por e-mail e automação de fluxo de trabalho.

Combina automação de vendas, marketing e serviços em uma única plataforma, reduzindo a necessidade de várias ferramentas. Interface amigável com funcionalidade de arrastar e soltar, facilitando a configuração e a navegação. Recursos avançados de automação para tarefas como marketing por e-mail e automação de fluxo de trabalho.

Dica profissional: Um sistema sólido de gerenciamento de comunicação com o cliente (CCM) mantém e-mails, mensagens e acompanhamentos em um só lugar. O CRM certo para agências de viagens garante que nenhuma solicitação do cliente seja perdida, aumentando o engajamento e a repetição de reservas!

6. Salesforce (melhor para personalizações e integrações de CRM)

via Salesforce

Uma opção poderosa para CRM baseado em nuvem, o Salesforce oferece muitos recursos que podem ajudar a gerenciar tudo, desde dados de clientes até processos de vendas.

Ele integra gerenciamento de pipeline de vendas, gerenciamento de contatos, automação de marketing, gerenciamento de leads e suporte ao cliente, o que o torna um ponto único para lidar com o relacionamento com o cliente.

Melhores recursos do Salesforce

Capture e-mails, eventos e dados de engajamento automaticamente sem esforço extra

Gere previsões precisas e em tempo real para tomar decisões informadas

Registre automaticamente as interações importantes com os clientes, melhorando a comunicação da equipe

Limitações do Salesforce

Alguns usuários consideram os recursos de previsão e pontuação de oportunidades imprecisos, o que pode afetar as decisões

Preços do Salesforce

Inicial: US$ 25/usuário por mês (cobrado mensal ou anualmente)

Pró: $100/usuário por mês (cobrado anualmente)

Empresarial : $165/usuário por mês (cobrado anualmente)

Ilimitado : uS$ 330/usuário por mês (cobrado anualmente)

Vendas do Einstein 1: US$ 500/usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Salesforce

G2 : 4. 5/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 18.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce

Muito fácil de usar, com muitas informações e possibilidades de relatórios. A possibilidade de ver todos os casos em que todos estão trabalhando é excelente.

Muito fácil de usar, com muitas informações e possibilidades de relatórios. A possibilidade de ver todos os casos em que todos estão trabalhando é excelente.

7. NetHunt CRM (Melhor CRM de ponta a ponta para equipes de vendas)

via NetHunt CRM

Oferecendo uma integração suave com o Gmail, o NetHunt CRM traz a funcionalidade de CRM diretamente para sua experiência de e-mail sem exigir que você troque de plataforma.

O suporte ao cliente fica muito mais fácil com a criação e atribuição automáticas de consultas de suporte, ajudando a equipe a ficar em dia com as solicitações dos clientes sem precisar lidar com diferentes ferramentas.

Melhores recursos do NetHunt CRM

Crie leads a partir de e-mails, mensagens de bate-papo e perfis sociais com um único clique

Lance campanhas de e-mail direcionadas e atualize automaticamente os dados de CRM a partir dos resultados da campanha

Gerencie e acompanhe tarefas e atividades, atribua datas de vencimento e integre com calendários

Limitações do NetHunt CRM

Os relatórios visuais são básicos e não oferecem a mesma profundidade que outras soluções de CRM para agentes de viagens

Preços do NetHunt CRM

Básico : uS$ 30/usuário por mês

Basic Plus : uS$ 42/usuário por mês

Negócios : uS$ 60/usuário por mês

Business Plus : uS$ 84/usuário por mês

Avançado: uS$ 120/usuário por mês

Avaliações e resenhas do NetHunt CRM

G2 : 4. 6/5 (mais de 250 avaliações)

Capturar: 4. 8/5 (mais de 150 avaliações)

8. EngageBay (software de CRM completo e econômico com marketing omnicanal)

via EngageBay

O EngageBay é econômico e tem recursos que simplificam o gerenciamento de clientes, marketing e vendas.

Um grande benefício são as opções de comunicação multicanal com o cliente. Os clientes podem entrar em contato por meio de bate-papo ao vivo, SMS, mídia social, chamadas telefônicas e formulários da Web.

É conveniente tanto para as empresas quanto para os clientes. O Service Bay é igualmente impressionante, oferecendo um sistema de emissão de tíquetes, helpdesk, bate-papo ao vivo e autoresponders - tudo em um só lugar.

Melhores recursos do EngageBay

Capture e nutra leads diretamente de formulários da Web ou de outros pontos de engajamento

Acompanhe as oportunidades de vendas e agende compromissos com ferramentas de automação de vendas

Crie páginas responsivas sem precisar de experiência em desenvolvimento web

Limitações do EngageBay

Os usuários relataram falhas ocasionais que interrompem os fluxos de trabalho

Preços do EngageBay

Gratuito

Básico: US$ 14,99/usuário por mês

Crescimento: $64,99/usuário por mês

Profissional: US$ 119,99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do EngageBay

G2 : 4. 7/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 850 avaliações)

9. WeTravel (Melhor software CRM dedicado para agências de viagens)

via WeTravel

Se estiver procurando um CRM dedicado, desenvolvido para agências de viagens, vale a pena considerar o WeTravel. Ele pode criar páginas de reserva que ajudam a converter visitantes em clientes pagantes e tornam o processo de reserva simples e intuitivo.

Outro grande benefício são as baixas taxas de transação do sistema de processamento de pagamentos inteligente, o que o torna ideal para pequenas empresas.

Melhores recursos da WeTravel

Gerencie reservas, documentos e relatórios em uma única plataforma

Use o WeTravel Card para pagar fornecedores em todo o mundo

Ofereça uma experiência de usuário perfeita para você e seus clientes

Limitações da WeTravel

Alguns usuários relatam que faltam opções avançadas de personalização para necessidades específicas

Preços da WeTravel

Básico : Gratuito

Profissional uS$ 79/usuário por mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da WeTravel

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturar: 4. 8/5 (mais de 450 avaliações)

10. Freshworks CRM (melhor para empresas de médio porte)

via Freshworks CRM

Anteriormente chamado de Freshsales, o Freshworks CRM é um CRM feito especialmente para operadoras de turismo. Ele é simples de usar, mas repleto de recursos poderosos que combinam perfeitamente a automação de vendas e marketing.

O que é ótimo é como o Freshworks CRM se integra bem a outros produtos da Freshworks. Se você já estiver usando o pacote deles, esse CRM se encaixa perfeitamente.

Melhores recursos do Freshworks CRM

Gerencie os pipelines de vendas sem esforço com ferramentas visuais e recursos de automação

Use a análise em tempo real para entender melhor o comportamento do cliente e otimizar as estratégias

Execute campanhas de marketing por e-mail direcionadas para gerenciar leads e aumentar as conversões

Limitações do Freshworks CRM

Algumas integrações de terceiros podem ser confusas e não tão perfeitas quanto o esperado

Preços do Freshworks CRM

Gratuito

Crescimento : uS$ 18/usuário por mês

Pro : uS$ 47/usuário por mês

Empresarial: uS$ 83/usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Freshworks CRM

G2 : 4. 5/5 (mais de 7.500 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 600 avaliações)

Eleve o nível de seu gerenciamento de relacionamento com o cliente com o ClickUp

Administrar uma empresa de viagens muitas vezes significa trabalhar com um orçamento apertado, portanto, pode parecer impossível pagar por um software de CRM caro. No entanto, existem ótimas opções que não custam caro.

Os CRMs desta lista oferecem uma variedade de recursos adaptados especificamente às necessidades do setor e, ao mesmo tempo, são econômicos.

Mas se você estiver procurando algo além da funcionalidade de CRM, o ClickUp pode ser a solução. Com seus recursos de CRM, capacidade de gerenciamento de projetos, integrações e suporte, o ClickUp pode lidar com tudo, desde tarefas administrativas simples até projetos complexos.

Inscreva-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo - organize os dados de seus clientes e gerencie suas listas de tarefas em um só lugar!