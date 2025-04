Os melhores modelos gratuitos e estéticos do Google Sheets para se organizar com estilo em 2025

Quer ser o mais produtivo possível este ano, mas não sabe por onde começar? Você não está sozinho!

O segredo para manter-se organizado é ter um sistema que seja funcional e visualmente atraente - porque, sejamos honestos, é mais provável que você use uma ferramenta que tenha boa aparência e facilite o planejamento.

É por isso que os modelos estéticos do Planilhas Google estão ganhando popularidade. Com seus layouts estruturados, designs inspiradores e funcionalidade incorporada, eles facilitam o controle de suas tarefas e, ao mesmo tempo, transformam seus dados de monótonos em fabulosos.

A melhor parte? Cada modelo foi projetado para uma finalidade específica, equilibrando função e estilo.

você sabia? O Google Sheets tem mais de 400 funções integradas, mas a maioria dos usuários usa apenas algumas delas.

Não tem certeza de qual modelo atende às suas necessidades? Nesta postagem do blog, exploraremos os melhores modelos estéticos gratuitos do Planilhas Google, de planejadores semanais a rastreadores de inventário e muito mais

Além disso, apresentaremos uma alternativa mais inteligente e personalizável que poderá fazer com que você abandone o Google Sheets de vez. 😌

O que faz um bom modelo estético do Planilhas Google?

Um bom modelo estético do Planilhas Google vai além da aparência bonita na sua tela. Aqui está um resumo do que torna um modelo realmente eficaz:

Hierarquia visual clara : Escolha um modelo que use elementos claros, como tamanho da fonte, cor e espaçamento, para orientar a atenção do usuário e destacar informações importantes

Design consistente : Uma paleta de cores coesa, seleção de fontes e estilo geral trabalham em conjunto para criar uma aparência polida e profissional

Funcional e fácil de usar: Priorize um modelo do Planilhas Google que apresente rótulos claros, organização lógica, fórmulas integradas do Planilhas Google e fácil entrada de dados

Personalizável : O modelo fornece um ponto de partida e deve ser flexível o suficiente para se adaptar às necessidades individuais. Portanto, selecione um modelo em que seja fácil adicionar, remover ou ajustar elementos

Compatível com dispositivos móveis : Se você trabalha em vários dispositivos, certifique-se de que o modelo se adapte a todos eles, inclusive smartphones e tablets

Design para impressão: Se o modelo for destinado à impressão e não a um download digital, considere também fatores como margens, tamanhos de fonte, clareza e contraste de cores

Dica profissional: Um ótimo hack do Planilhas Google para proteger suas fórmulas e dados importantes é bloquear células específicas em seu Planilhas Google!

6 modelos estéticos do Google Sheets

Aqui estão os modelos mais atraentes visualmente que tornarão o uso do Planilhas Google para vários projetos divertido:

1. Modelo de planejamento semanal por hora da GooDocs

via GooDocs

Este modelo de planejador semanal de horas, lindamente projetado pela GooDocs, é perfeito para quem gosta de programar seu tempo meticulosamente. O layout limpo e o esquema de cores pastéis criam uma sensação de tranquilidade e organização, facilitando a visualização da programação da semana inteira em um piscar de olhos.

O que você vai adorar: Obtenha seções para planejar cada dia da semana, divididas por hora

Destaque e concentre-se na programação detalhada de toda a sua semana para evitar conflitos e agendamentos duplos

Utilize o espaço adicional para fazer anotações e prioridades, ajudando você a manter o foco e a produtividade

Ideal para: Profissionais, estudantes e qualquer pessoa que precise de uma forma estruturada para planejar seu dia

2. Planilha de orçamento anual e modelo de planejamento da GooDocs

via GooDocs

Gerenciar suas finanças de forma eficaz requer um plano orçamentário bem estruturado.

Com o modelo de planilha de orçamento anual e planejador da GooDocs, acompanhe suas receitas, despesas e economias ao longo do ano. Esse modelo simplifica o planejamento financeiro com categorias claras e cálculos automatizados, garantindo que você fique em dia com suas metas de orçamento.

O que você vai adorar: Visualize sua saúde financeira com um painel anual que apresenta oito gráficos de barra e pizza comparando receitas e despesas de todos os tipos

Monitore facilmente os padrões de gastos, ajuste a alocação e tome decisões informadas

Use-o para planilhas de orçamento mensal ou até mesmo para o planejamento orçamentário anual

Ideal para: Indivíduos, famílias e pequenas empresas para controlar suas finanças com eficiência

3. Modelo de calendário mensal automatizado da GooDocs

via GooDocs

Precisa de um modelo para planejar seus eventos e compromissos para o mês inteiro? O Automated Monthly Calendar Template (Modelo de calendário mensal automatizado) do GooDocs é um ótimo ponto de partida. Ele o ajuda a planejar e gerenciar com eficiência sua agenda mensal com automação integrada.

Com seu design limpo e formato fácil de usar, esse modelo de calendário permite que você personalize datas, eventos e lembretes sem esforço. As funções automatizadas reduzem a entrada manual, economizando tempo e organizando sua agenda.

O que você vai adorar: Programe eventos recorrentes (como reuniões ou aniversários) e faça com que eles apareçam automaticamente no calendário todo mês

Atribua categorias a eventos e codifique-os por cores para uma rápida identificação visual e organização

Sincronize o modelo com o Google Agenda para facilitar o acesso e os lembretes em todos os seus dispositivos

Ideal para: Profissionais, estudantes e equipes que precisam de uma visão geral mensal clara de suas tarefas e compromissos

Leia também: Como criar um calendário do Google Sheets

4. Modelo de itinerário bonito da Template. net

Se estiver planejando uma viagem, o modelo Cute Itinerary Template da Template.net torna a organização dos seus planos de viagem divertida e eficiente. Projetado com uma estética atraente, esse modelo ajuda você a mapear seu itinerário, desde voos e acomodações até atividades diárias.

Com seu layout estruturado e design visualmente atraente, esse modelo gratuito do Planilhas Google garante que você nunca perca uma reserva, uma parada turística importante ou um evento programado. Ele é perfeito para viajantes individuais e em grupo, mantendo tudo organizado em um só lugar.

O que você vai adorar: Use seções dedicadas para cada dia da viagem, perfeitas para o agendamento detalhado de atividades, refeições e transporte

Acompanhe as despesas relacionadas a acomodação, transporte, atividades e alimentação, para ficar dentro do orçamento

Obtenha uma lista de embalagem pré-fabricada ou uma seção dedicada para criar uma, garantindo que você não se esqueça de itens essenciais

Ideal para: Viajantes que desejam um itinerário de viagem bem organizado e visualmente atraente

➡️ Leia mais: Melhores modelos de formulários preenchíveis em Excel para tarefas e projetos

5. Modelo de planilha de horas de tarefas por Template. net

O registro de horas de trabalho e tarefas nunca foi tão fácil como com o modelo de planilha de horas de trabalho. Esse modelo gratuito do Planilhas Google ajuda funcionários, freelancers e gerentes a manter um registro detalhado de tarefas diárias, horas trabalhadas e métricas de produtividade.

Com seu layout fácil de usar, esse modelo simplifica o controle de horas, garantindo cálculos precisos da folha de pagamento e melhor gerenciamento do fluxo de trabalho. É uma excelente ferramenta para melhorar a responsabilidade e a eficiência em qualquer ambiente profissional.

O que você vai adorar: Obtenha recursos integrados de relatório ou resumo que geram relatórios sobre o total de horas trabalhadas, detalhamento de tarefas e outras métricas importantes

Calcule automaticamente o total de horas de trabalho com base nos horários de início e término inseridos para cada tarefa

Registre os nomes de clientes ou projetos associados a cada tarefa, facilitando o faturamento preciso e o acompanhamento do progresso

Ideal para: Freelancers, trabalhadores remotos e gerentes que desejam monitorar as horas de trabalho e a produtividade com eficiência

6. Modelo de lista de verificação de trabalho por Template. net

Manter-se organizado e em dia com as tarefas é crucial em qualquer ambiente de trabalho. O modelo de lista de verificação de trabalho oferece uma maneira estruturada de acompanhar as tarefas diárias, semanais ou baseadas em projetos.

Projetada para ser eficiente, essa lista de verificação ajuda indivíduos e equipes a gerenciar cargas de trabalho de forma eficaz, definindo prioridades e prazos.

O que você vai adorar: Atribua níveis de prioridade (por exemplo, alta, média, baixa) a cada tarefa, ajudando os usuários a se concentrarem nos itens mais importantes

Defina datas de vencimento ou prazos para cada tarefa, garantindo a conclusão em tempo hábil e evitando a perda de marcos

Marque as tarefas como concluídas, em andamento ou bloqueadas, permitindo o monitoramento fácil do progresso geral

Ideal para: Indivíduos e equipes que acompanham a conclusão de projetos e identificam possíveis obstáculos

Leia também: Os melhores add-ons e extensões do Planilhas Google para aumentar a produtividade

Limitações do uso do Planilhas Google para modelos estéticos

Embora o Google Sheets seja uma ferramenta poderosa para organizar suas anotações, eventos e prioridades, ele tem algumas limitações quando se trata de criar modelos visualmente atraentes. Aqui estão algumas das principais desvantagens:

Personalização de design limitada : O Google Sheets se concentra principalmente na funcionalidade da planilha, e não na estética. A personalização de fontes, cores e layouts é possível, mas limitada em comparação com as ferramentas de design dedicadas

Não há opções avançadas de formatação : Ao contrário dos softwares de design adequados, o Planilhas Google não possui recursos avançados de estilo, como gradientes, elementos vetoriais e opções de design em camadas

Desafio para quem não é designer : Criar modelos visualmente atraentes requer esforço manual, pois não há ferramentas de automação de design integradas

Problemas de responsividade: A formatação que fica bem em um dispositivo pode não ser exibida bem em outro, especialmente em modelos complexos

. Leia também: Planilha de dicas do Google Sheets (com fórmulas e funções)

10 modelos alternativos de planilhas estéticas do Google Sheets

Embora o Google Sheets ou aplicativos de planilhas semelhantes ao Microsoft Excel ofereçam um ótimo ponto de partida para o gerenciamento e o acompanhamento da produtividade, às vezes você precisa de uma solução mais abrangente.

Esses modelos estéticos alternativos, como os desenvolvidos pelo aplicativo para trabalho ClickUp, oferecem recursos aprimorados e maior flexibilidade, semelhantes a um aplicativo de planejamento estético.

Quer você os use para fins comerciais ou pessoais, os modelos de planilhas estéticas do ClickUp são tão fáceis de personalizar quanto de usar.

Sua maior vantagem? Usá-los traz não apenas velocidade, mas também consistência aos seus fluxos de trabalho. Aqui está um vídeo que explica como:

Abaixo, compilamos uma lista de 10 excelentes modelos de planilhas no ClickUp que são estéticos e funcionais para a maioria dos casos de uso comercial.

1. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obter modelo gratuito Organize tarefas, acompanhe o progresso e gerencie fluxos de trabalho da equipe com o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Está com dificuldades para gerenciar vários projetos ao mesmo tempo? Nós também já passamos por isso!

Felizmente, o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp simplifica tudo.

Este modelo de planilha foi criado para ajudar as equipes a monitorar tarefas, prazos e progresso com eficiência, tudo em uma interface limpa e intuitiva. Ele funciona como uma única fonte de verdade para as principais entregas do projeto, ajudando os gerentes de projeto a romper silos, especialmente quando trabalham com equipes multifuncionais.

O que você vai adorar: Mantenha as equipes alinhadas com a capacidade de programar automações e lembretes

Use 11 campos personalizados, como equipes de entrega obrigatórias, métricas de sucesso e OKR da empresa, para definir os objetivos do projeto

Visualize cronogramas e dependências de projetos com visualizações de gráficos de Gantt

Saiba exatamente em que estágio está cada projeto, com 25 status personalizados

Atribua tarefas e acompanhe o progresso com recursos de colaboração integrados

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e profissionais que lidam com vários projetos ao mesmo tempo

O ClickUp é excelente para gerenciar projetos e tarefas, com Philip Storry, administrador sênior de sistemas da SYZYGY, compartilhando:

Nossas equipes usaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também usamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando os campos personalizados estão capturando informações que podem ajudar a determinar quem deve ser atribuído a uma tarefa. Por fim, também usamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas estão alertando ou mostrando possíveis problemas de desempenho.

Nossas equipes usaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também usamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando os campos personalizados estão capturando informações que podem ajudar a determinar quem deve ser atribuído a uma tarefa. Por fim, também usamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas estão alertando ou mostrando possíveis problemas de desempenho.

2. Modelo de calendário de conteúdo semanal do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje, programe e colabore no conteúdo sem esforço com o modelo estruturado de calendário de conteúdo semanal do ClickUp

Gerenciar a criação de conteúdo sem um plano estruturado leva a fluxos de trabalho desorganizados e prazos de publicação perdidos. O modelo de calendário de conteúdo semanal do ClickUp ajuda as equipes de conteúdo, os profissionais de marketing e os freelancers a se manterem organizados com um layout visualmente atraente e fácil de usar. Ele simplifica todo o fluxo de trabalho de conteúdo, desde o brainstorming e a elaboração até a publicação e o controle de desempenho.

Com este modelo, você pode agendar publicações, acompanhar prazos e colaborar perfeitamente com a sua equipe - tudo em um só lugar. O design limpo e estético garante clareza, tornando o planejamento de conteúdo fácil.

O que você vai adorar: Acesse facilmente as ferramentas de colaboração para atribuir tarefas, adicionar notas e compartilhar arquivos com os membros da equipe

Organize e planeje o conteúdo semanal de forma eficiente com um calendário de conteúdo pré-formatado

Codifique por cores as categorias de tarefas para melhorar a organização visual e a priorização

Monitore o progresso do conteúdo desde a concepção até a publicação com o acompanhamento de status integrado

Use a funcionalidade de arrastar e soltar para reagendar postagens no calendário quando necessário

Ideal para: Criadores de conteúdo, blogueiros e equipes de marketing que precisam de uma forma visualmente estruturada e eficiente para gerenciar planos de conteúdo semanais

3. Modelo de linha do tempo do projeto criativo ClickUp

Obter modelo gratuito Dê vida a seus projetos criativos com o modelo de linha do tempo para projetos criativos do ClickUp

Os projetos criativos geralmente envolvem várias partes móveis, o que torna essencial um plano bem estruturado. O modelo de linha do tempo para projetos criativos do ClickUp oferece uma maneira estética e organizada de acompanhar o progresso do seu projeto do início ao fim. Use-o para dividir tarefas complexas em fases gerenciáveis e, ao mesmo tempo, garantir que os prazos sejam cumpridos. Visualize os marcos, as dependências e os resultados do projeto em um roteiro claro, tornando a colaboração mais eficiente.

O que você vai adorar: Ferramentas de colaboração para atribuir tarefas, definir prioridades e acompanhar atualizações em tempo real

Cronograma de projeto pré-criado para visualizar tarefas, prazos e marcos

Funcionalidade de arrastar e soltar para ajustes fáceis na agenda

Dependências de tarefas para garantir transições suaves do fluxo de trabalho

Exibições personalizáveis, incluindo formatos de lista, quadro e calendário

Ideal para: Designers, agências e equipes criativas que precisam de uma linha do tempo estruturada e visualmente atraente para seus projetos

você sabia? Planilhas com códigos de cores melhoram a retenção de dados em até 55%. Os modelos estéticos não são apenas uma questão de aparência - eles melhoram a usabilidade!

4. Modelo de gerenciamento de agência ClickUp

Obter modelo gratuito Gerencie clientes, projetos e entregas com facilidade usando o modelo de gerenciamento de agência do ClickUp

Gerenciar uma agência ou empresa de criação significa gerenciar vários clientes, projetos e prazos simultaneamente. O modelo de gerenciamento de agência do ClickUp otimiza os fluxos de trabalho, aprimora a colaboração e mantém todos os membros da equipe alinhados.

Ele fornece uma estrutura para acompanhar projetos de clientes, monitorar o progresso e gerenciar recursos com eficiência. O layout intuitivo e estético também simplifica as complexidades das operações da agência. Assim, as equipes se mantêm organizadas, cumprem os prazos e entregam trabalhos de alta qualidade sem sacrificar a eficiência.

O que você vai adorar: Gerencie várias contas com facilidade por meio do acompanhamento de projetos específicos do cliente

Implemente a automação de tarefas para fluxos de trabalho repetitivos e aumente a eficiência

Vincule documentos de clientes a tarefas e deixe comentários em tópicos para melhorar o contexto para os membros da sua equipe

Obtenha painéis personalizados para monitorar os principais indicadores de desempenho (KPIs) em um piscar de olhos

Use várias visualizações, incluindo Kanban, calendário e formatos de lista, para um melhor gerenciamento de tarefas

Ideal para: Agências de marketing, design e criação que buscam um sistema centralizado para gerenciar projetos de clientes com eficiência

Insight do ClickUp: Cerca de 35% dos participantes de nossa pesquisa classificam a segunda-feira como o dia menos produtivo da semana. Prioridades pouco claras no início da semana de trabalho podem contribuir para isso. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp elimina essa adivinhação, permitindo que você e sua equipe definam níveis claros de prioridade para todas as tarefas atribuídas. Com o ClickUp, você sempre sabe exatamente o que precisa ser feito e quando.

5. Modelo de projeto arquitetônico do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize as plantas e gerencie todas as atividades do projeto arquitetônico em um fluxo de trabalho contínuo usando o modelo de projeto arquitetônico do ClickUp

A elaboração e o gerenciamento de projetos arquitetônicos exigem precisão, organização e colaboração contínua. O modelo de projeto arquitetônico do ClickUp ajuda a estruturar seus fluxos de trabalho de projetos de arquitetura e construção com eficiência.

Esse modelo garante que todos os detalhes sejam levados em conta, desde os esboços do conceito inicial até as aprovações finais do projeto. Ele também permite que as equipes otimizem os cronogramas do projeto, documentem as iterações do design e acompanhem o progresso da construção em tempo real.

O que você vai adorar: Passe do conceito à construção sem esforço com o recurso de acompanhamento da fase do projeto

Compartilhe ideias e atualizações por meio de um espaço de trabalho colaborativo para arquitetos, designers e partes interessadas

Escolha linhas do tempo visuais e gráficos de Gantt para planejar marcos e prazos de projetos

Use a automação de tarefas para aprovações, revisões e gerenciamento de documentos

Use um hub de armazenamento de arquivos centralizado para manter plantas, arquivos CAD e documentos de projeto em um só lugar

Ideal para: Arquitetos, engenheiros e equipes de design que gerenciam projetos complexos de construção e reforma

Muitas empresas de construção e arquitetura têm usado o ClickUp para suas necessidades de gerenciamento de projetos. Veja o que Kira Kieffer, gerente de marketing da Renewal by Anderson, tem a dizer:

O Click up ajuda minha equipe a acompanhar as tarefas, subtarefas, datas de vencimento e a visibilidade para informar sobre o progresso e a carga de trabalho.

O Click up ajuda minha equipe a acompanhar as tarefas, subtarefas, datas de vencimento e a visibilidade para informar sobre o progresso e a carga de trabalho.

6. Modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

Obter modelo gratuito Execute campanhas de marketing de alto impacto com um plano estruturado no modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

Qualquer campanha de marketing exige planejamento detalhado, coordenação da equipe e acompanhamento do desempenho. O modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp simplifica o gerenciamento de campanhas, fornecendo uma estrutura estruturada para planejar, executar e analisar iniciativas de marketing.

Com esse modelo, as equipes podem dividir as campanhas em tarefas acionáveis, definir prazos, atribuir responsabilidades e monitorar o progresso em tempo real, independentemente de estarem se preparando para o lançamento de um produto, um evento de negócios, um impulso de mídia social ou uma campanha de marketing por e-mail.

O que você vai adorar: Integre-se às ferramentas de marketing para sincronizar dados e medir o sucesso da campanha

Simplifique os fluxos de trabalho de marketing com uma estrutura de planejamento de campanha pré-criada

Use a automação de tarefas integrada para atribuir e atualizar as atividades da campanha com eficiência

Acesse painéis personalizáveis para acompanhar KPIs, orçamentos e cronogramas

Comunique-se com ferramentas de colaboração integradas para equipes de marketing, designers e criadores de conteúdo

Ideal para: Equipes de marketing, agências e empresas que planejam campanhas multicanais

7. Modelo de planejamento de eventos grandes do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje eventos como um profissional com o modelo de planejamento de eventos grandes do ClickUp

A organização de um evento de grande porte exige planejamento e coordenação meticulosos de várias equipes. O modelo de planejamento de grandes eventos do ClickUp oferece uma maneira estruturada e estética de gerenciar todos os aspectos do seu evento, desde o orçamento e a logística até o marketing e a coordenação dos convidados.

Este modelo de inventário ajuda você a dividir planos de eventos complexos em tarefas gerenciáveis, garantindo prazos e responsabilidades claros. As ferramentas de colaboração incorporadas permitem que você e toda a sua equipe de gerenciamento de eventos fiquem alinhados e acompanhem o progresso em tempo real.

O que você vai adorar: Garanta uma execução tranquila com o cronograma do evento e o acompanhamento dos marcos

Utilize o controle de tarefas e a automação para evitar surpresas no dia do evento

Evite gastos excessivos com recursos de orçamento e gerenciamento de despesas

Obtenha visualizações personalizáveis, como calendários, listas e quadros Kanban, para facilitar a organização

Gerencie fornecedores, cronogramas, orçamentos, comunicação e logística sem esforço em um só lugar

Ideal para: Planejadores de eventos, equipes corporativas e organizações que gerenciam conferências, feiras e eventos sociais de grande porte

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos editáveis do Google Docs (+Download)

8. Modelo de análise de mídia social do ClickUp

Obter modelo gratuito Transforme dados em ação para medir o engajamento, o crescimento e o desempenho da campanha com o modelo de análise de mídia social do ClickUp

Acompanhar o desempenho da mídia social é essencial para refinar sua estratégia de marketing e maximizar o envolvimento. O modelo de análise de mídia social do ClickUp oferece uma maneira simples de monitorar as principais métricas em várias plataformas, ajudando-o a medir o sucesso e a tomar decisões baseadas em dados.

Acompanhe as taxas de engajamento, o crescimento de seguidores, o desempenho das postagens e muito mais - tudo em um local central. Com painéis personalizáveis e relatórios automatizados, você pode compartilhar facilmente insights com sua equipe e partes interessadas.

O que você vai adorar: Use ferramentas de comparação de desempenho para analisar diferentes campanhas e tipos de conteúdo

Acompanhe as métricas específicas da plataforma com painéis personalizáveis

Acesse o acompanhamento do engajamento e dos seguidores para monitorar o crescimento ao longo do tempo

Automatize os recursos de relatório para obter insights rápidos e visualização de dados

Ideal para: Gerentes de mídia social, equipes de marketing digital e criadores de conteúdo que desejam acompanhar o desempenho e otimizar suas estratégias de mídia social

saiba mais sobre como usar o ClickUp para planejamento de mídia social por meio deste vídeo:

9. Modelo de plano de projeto criativo do ClickUp

Obter modelo gratuito Defina objetivos, atribua tarefas e acompanhe o progresso de projetos criativos de forma eficiente com o modelo de plano de projeto criativo do ClickUp

O Modelo de Plano de Projeto Criativo do ClickUp ajuda designers, profissionais de marketing e equipes de negócios criativos a se manterem organizados e, ao mesmo tempo, dar espaço para a inovação.

Desde o brainstorming de ideias até a execução final, esse modelo de planilha otimiza os fluxos de trabalho, atribui responsabilidades e mantém as equipes alinhadas com as metas do projeto.

O que você vai adorar: Automatize atualizações de progresso e corrija anomalias facilmente para manter os projetos dentro do cronograma

Gerencie o progresso de projetos inovadores com cronogramas e dependências

Colabore por meio de um espaço de trabalho conectado para brainstorming e feedback

Personalize o acompanhamento de projetos para se adequar a diferentes fluxos de trabalho criativos

Integre-se às ferramentas de design e marketing para obter um fluxo de trabalho perfeito

Ideal para: Designers, equipes de marketing, criadores de conteúdo e agências que gerenciam projetos criativos do conceito à conclusão

10. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Obter modelo gratuito Domine sua produtividade diária com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

O gerenciamento de tarefas diárias, semanais ou mensais pode se tornar rapidamente uma sobrecarga sem um plano estruturado. O modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar simplifica o gerenciamento de tarefas, oferecendo uma visualização de calendário visualmente organizada para acompanhar prazos, prioridades e progresso.

O modelo permite que você atribua datas de vencimento, defina prioridades de tarefas e visualize sua carga de trabalho, facilitando o gerenciamento de responsabilidades. Quer você esteja gerenciando tarefas pessoais ou relacionadas ao trabalho, esse modelo de planilha garante que você nunca perca um prazo.

O que você vai adorar: Atribua tarefas e acompanhe o progresso de uma equipe com ferramentas de colaboração como comentários

Incorpore prazos, prioridades e lembretes em uma visualização fácil de usar

Use o gerenciamento de tarefas baseado em calendário para obter uma linha do tempo visual clara de suas tarefas

Reprograme tarefas facilmente com a funcionalidade de arrastar e soltar

Use categorias personalizáveis para priorizar e organizar tarefas com eficiência

Receba lembretes e notificações de prazos para se manter no caminho certo

Ideal para: Profissionais, estudantes e equipes que buscam uma maneira intuitiva e estruturada de gerenciar tarefas diárias ou de longo prazo

➡️ Leia mais: Ideias estéticas de listas de tarefas para produtividade

Trabalhe de forma mais inteligente com os modelos estéticos e funcionais do ClickUp

Os modelos estéticos do Planilhas Google podem transformar seu fluxo de trabalho, tornando o gerenciamento de dados mais eficiente, visualmente atraente e fácil de navegar. Quer esteja planejando projetos, gerenciando campanhas de marketing ou acompanhando cronogramas de conteúdo, o modelo certo pode fazer toda a diferença.

Embora o Google Sheets ofereça uma base sólida, os poderosos modelos do ClickUp oferecem recursos avançados, colaboração perfeita e um design mais intuitivo. Do gerenciamento de projetos ao planejamento de eventos, os modelos do ClickUp oferecem a flexibilidade e a automação necessárias para melhorar seu fluxo de trabalho.

Pronto para fazer a mudança? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a trabalhar de forma mais inteligente! 🚀