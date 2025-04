Um guia passo a passo sobre como exportar o ClickUp para o Excel

Já sentiu a necessidade de trazer todos os seus dados do ClickUp para uma planilha do Excel?

Saber como exportar dados da sua conta ClickUp para o Excel pode ser útil quando você quiser fazer backup dos dados do projeto, compartilhar informações com partes interessadas externas ou calcular métricas personalizadas usando fórmulas do Excel.

Neste guia passo a passo, discutiremos o processo de exportação de dados do ClickUp para o Excel.

Veja a seguir as etapas para exportar os dados do ClickUp para o Excel: Etapa 1 : Navegue até a visualização de lista ou tabela que você deseja exportar Etapa 2 : Clique em "Customize" (Personalizar) no canto superior direito da visualização de lista ou tabela selecionada Etapa 3 : Clique em Export View Etapa 4 : Escolha o que exportar Etapa 5: Escolha o formato do arquivo - CSV ou Excel Etapa 6 : Dependendo das etapas 4 e 5, você pode ter o Tempo total em Status e opções de formato de data e hora para a exportação Etapa 7 : Clique em Download

Dependendo de suas necessidades, às vezes a exportação de dados pode não ser necessária

Você pode combinar os painéis integrados do ClickUp e os poderosos recursos de IA para visualizar e analisar os dados do projeto da maneira que desejar

Por que a exportação de dados do ClickUp é importante?

Embora cada projeto tenha suas lições, é essencial transformá-las em insights acionáveis para um melhor gerenciamento de projetos. Usando as exportações do ClickUp, você pode criar sua própria folha de consulta do Excel com insights críticos do projeto e práticas recomendadas. Isso pode ajudar a gerenciar melhor os projetos e tomar decisões baseadas em dados no futuro.

Aqui estão alguns motivos pelos quais você deve saber mais sobre as exportações de dados do ClickUp.

Gerenciamento de dados

Você pode exportar dados do ClickUp e combiná-los com conjuntos de dados de outras ferramentas para obter uma visão abrangente das operações comerciais.

por exemplo, se a sua equipe de marketing usa o ClickUp para gerenciar campanhas e o Salesforce CRM, ela pode transferir dados como o ClickUp Tasks, incluindo nomes de campanhas, prazos, membros atribuídos e status para o Excel e combiná-los com dados de vendas do Salesforce para obter insights de desempenho.

Leia mais: Procurando uma ferramenta que combine gerenciamento de projetos e CRM? Saiba como criar um CRM no ClickUp.

Backup e segurança de dados

A exportação de dados do projeto garante que você tenha um backup em caso de falhas no sistema. Isso ajuda a evitar a possível perda de dados e a interrupção das operações. Além disso, ter um backup seguro ajuda na auditoria e na conformidade em setores regulamentados, como saúde, finanças e manufatura.

Análise de dados e relatórios

A exportação de dados do ClickUp para ferramentas como o Excel permite uma análise mais flexível das métricas de desempenho do projeto. Usando as exportações de dados, você pode criar relatórios detalhados do Excel que podem ser compartilhados com as partes interessadas que não têm acesso ao ClickUp.

Dica profissional: Para uma análise de dados poderosa no ClickUp, configure painéis personalizados do ClickUp. Veja sua taxa de produtividade e métricas de desempenho em um piscar de olhos com mais de 50 cartões, como cartões de visão geral, cartões de tabela, cartões de prioridade, cartões de tempo, cartões de status e muito mais. Combine-os com a poderosa IA do ClickUp Brain para obter insights usando linguagem natural em segundos.

Assista a este vídeo para configurar seu primeiro painel de controle no ClickUp:

Visualizações disponíveis para exportação no ClickUp

As visualizações do ClickUp permitem que você personalize o gerenciamento de tarefas, a visualização do fluxo de trabalho e o acompanhamento de projetos da maneira que desejar.

Entre suas mais de 15 visualizações, o ClickUp permite exportar dados nas visualizações de lista e tabela. Isso significa que você pode exportar as tarefas do ClickUp e outros dados dessas visualizações e baixá-los como arquivos CSV ou Excel para criar backups, realizar análises de dados ou compartilhar informações do projeto com as partes interessadas.

A exportação de dados na visualização de lista do ClickUp permite que você tenha uma visão rápida de como está seu trabalho. Você pode organizar as tarefas com opções flexíveis de filtragem, classificação e agrupamento.

Utilize a clássica visualização de lista do ClickUp para ver todas as suas tarefas de uma só vez

A visualização de tabela do ClickUp permite criar planilhas com campos personalizados e colunas visíveis em pouco tempo. Quando você extrai dados nessa visualização, ela o ajuda a traduzir perfeitamente os dados em um banco de dados robusto do Excel, facilitando o gerenciamento de informações de clientes/fornecedores, orçamentos e inventários.

Usando a exibição de tabela do ClickUp para exportar dados, você pode:

Garanta a captura de dados estruturados - de nomes de tarefas a responsáveis e datas de vencimento

Mapeie informações com campos personalizados e colunas de status personalizadas em um banco de dados relacional para obter uma visão holística dos dados do projeto

Obtenha dados prontos para uso sem problemas de formatação

Gerencie os detalhes do cliente, o orçamento e os estoques usando a exibição de tabela do ClickUp

Leia mais: Como exportar o Airtable para o Excel

Como exportar o ClickUp para o Excel?

Seja você um gerente de projeto ou analista de negócios, é fundamental obter insights detalhados sobre o andamento do projeto. Embora a exportação de dados do ClickUp para o Microsoft Excel possa parecer assustadora, depois que você dominar o processo, poderá simplificar os fluxos de trabalho e aprofundar-se nos dados.

Aqui está o processo passo a passo para exportar dados manualmente das exibições de lista e tabela do ClickUp para o Excel.

Etapa 1: Navegue até a Lista ou Visão de tabela que você deseja exportar.

Etapa 2: No canto superior direito de sua visualização de Lista ou Tabela, clique em Customize.

Escolha personalizar em sua visualização de Lista ou Tabela selecionada para exportar dados

Etapa 3: Clique em Export.

Etapa 4: Escolha O que exportar:

Colunas visíveis : Exporte somente informações nas colunas que estão visíveis em sua visualização. Com essa opção selecionada, as tarefas fechadas também serão mostradas em sua exportação

Somente nomes de tarefas : Exportar uma lista simples dos nomes das tarefas da lista

Todas as colunas: Exporte todos os dados das tarefas em sua visualização, independentemente das colunas que estiver visualizando

Escolha o que exportar e o formato de arquivo do Excel

Etapa 5: Escolha seu Formato de arquivo-CSV ou Excel

📝 Nota: Se CSV for selecionado, você verá uma opção de exportação de formato de data:

Normal: Dia, data, hora, deslocamento de fuso horário

ISO (Padrão Internacional): Ano, mês, dia, hora (T)

POSIX: o número de milissegundos decorridos desde 1º de janeiro de 1970

Se CSV for selecionado, você também verá uma opção de exportação de Formato de hora:

Normal: Exibe o tempo usando h para representar horas e m para representar minutos. Por exemplo, 10 horas e cinco minutos apareceriam como 10h 5m

hh:mm: Exibe horas seguidas de minutos, separados por dois pontos. Por exemplo, 10 horas e cinco minutos apareceriam como 10:05

Selecione se deseja exportar os dados do ClickUp como CSV ou Excel e escolha a data, a hora e o formato de arquivo necessários

Etapa 6: Selecione as preferências de Time in Status, se aplicável.

Essa opção permite que você acompanhe o tempo total gasto para concluir uma tarefa. Os dados do Total Time in Status ficam visíveis em seu espaço de trabalho na Visualização de lista, nos cartões, nas tarefas individuais e nos painéis do ClickUp.

Ative a opção Total Time in Status (Tempo total no status) para visualizar o tempo necessário para concluir cada tarefa

Etapa 7: Clique em 'Download. '

Clique em download para exportar os dados do ClickUp para o Excel ou CSV

Leia mais: Como exportar o SharePoint para o Excel

Otimização dos dados do ClickUp no Excel

Os dados não são apenas alfabetos e números - eles contam uma história quando transformados e otimizados corretamente. Ao exportar os dados do ClickUp para o Excel, você deve otimizá-los para orientar a tomada de decisões estratégicas e melhorar o desempenho da equipe.

Aqui estão algumas maneiras de otimizar os dados do ClickUp no Excel.

Redundância de dados : Elimine entradas de dados duplicadas com o recurso "Remover Duplicatas" do Excel para limpar os dados e evitar confusão

Formatação padrão : Formate suas datas, hora e valores de forma consistente em todo o conjunto de dados e use convenções de nomenclatura consistentes para uma melhor análise

Visualização de dados : Filtre e classifique seus dados com base em projeto, responsável, status, data e outros parâmetros. Além disso, use tabelas dinâmicas e gráficos de sua conta da Microsoft para criar resumos dinâmicos para análise de dados

Formatação condicional : Use a formatação condicional do Excel para codificar por cores as principais informações, como métricas de desempenho ou status da tarefa. Por exemplo, use vermelho para tarefas pendentes, verde para as concluídas e amarelo para tarefas em andamento

Verificações de integridade de dados: Implemente regras de validação de dados para validar intervalos, verificar informações ausentes e ativar fórmulas de verificação de erros para verificar cálculos

Dica profissional: Considere seu arquivo do Excel como um documento vivo e mantenha os dados atualizados. Isso garante uma análise precisa, uma tomada de decisão informada e relatórios confiáveis.

Solução de problemas comuns de exportação

Ao exportar dados do ClickUp para o Excel, você pode enfrentar alguns problemas potenciais. Veja como você pode solucioná-los.

Dados ausentes

Às vezes, você pode encontrar determinadas informações ou tarefas ausentes nos dados exportados do ClickUp.

Solução:

Selecione todas as informações relevantes que você deseja exportar para o Excel. Certifique-se de escolher a opção correta em " O que exportar " nas configurações de exportação do ClickUp

Use ferramentas de terceiros para exportar dados do ClickUp para o Excel automaticamente em intervalos regulares para evitar a perda de informações

Entre em contato com a equipe de suporte do ClickUp se encontrar possíveis bugs ou não conseguir solucionar problemas

Formato de dados incorreto

Seus dados exportados podem ter um formato incorreto. Por exemplo, os formatos de data e hora podem não estar alinhados com o estilo escolhido por sua organização ou com a formatação padrão.

Solução: *✅ Solução

Ajuste os dados usando os formatos de data e hora do Excel após a exportação

Se você optar por exportar os dados em CSV, selecione o formato de data e hora desejado antes de clicar em download no ClickUp

Use os modelos de tabela do ClickUp para evitar problemas de formatação no Excel

Limitações de grande volume de dados

A exportação de grandes conjuntos de dados para o Excel pode retardar o processo ou causar falhas devido às limitações de tamanho de arquivo e de linha do Excel.

Solução: *✅ Solução

Exporte dados em lotes menores para evitar lentidão, transferência incompleta de dados e falhas

Considere o formato de arquivo CSV para grandes exportações de dados

Você sabia? Com as empresas lidando com quantidades cada vez maiores de informações, grandes volumes de dados foram um dos principais desafios de dados enfrentados pelas organizações em 2024.

Campos personalizados incorretos

Alguns campos personalizados podem não ser transferidos corretamente. Por exemplo, os menus suspensos podem estar ausentes ou pode haver dados incompletos do campo personalizado.

Solução:

Verifique as configurações de campo personalizado no ClickUp antes de exportar

Exporte primeiro um pequeno conjunto de dados e revise cuidadosamente as alterações do Custom Field

Recriar campos personalizados complexos manualmente no Excel

Obtenha percepções acionáveis com a exportação de dados do ClickUp para o Excel

Dados são poder, e exportar dados do ClickUp para o Excel os torna seu superpoder. Depois que os dados forem refinados, atualizados e organizados no Excel, você poderá ter uma visão geral do desempenho do projeto.

Sua planilha do Excel fornece insights sobre o desempenho do projeto e da equipe e serve como um repositório de todos os dados do projeto, tarefas, lições aprendidas, práticas recomendadas e muito mais. Você pode atualizá-la regularmente, visualizar dados com gráficos e tabelas dinâmicas e acompanhar o desempenho da equipe e do projeto para tomar decisões estratégicas futuras.

Mas, às vezes, a exportação de dados pode não ser necessária. Com os Dashboards do ClickUp, você pode visualizar as percepções do projeto em tempo real, acompanhar as cargas de trabalho da equipe e personalizar relatórios sem sair da plataforma. E, com a assistência de IA do ClickUp Brain, você pode analisar os dados do projeto instantaneamente, identificar gargalos e gerar insights acionáveis - tudo sem atualizações manuais de planilhas. Em vez de fazer malabarismos com dados estáticos, você obtém relatórios dinâmicos e alimentados por IA que evoluem com seus projetos.

Por que depender de ferramentas dispersas quando você pode fazer tudo isso com o ClickUp? Registre-se gratuitamente no ClickUp, caso ainda não tenha feito isso!