Os 11 principais geradores de pesquisas com IA para coleta inteligente de feedback

Você está organizando um grande evento e precisa do feedback de todos, mas tem medo de criar pesquisas.

É aí que os geradores de pesquisas com IA entram em ação. Essas ferramentas inteligentes simplificam o processo de criação de pesquisas, permitindo que você crie perguntas envolventes e analise facilmente as respostas!

Mas com tantos geradores de pesquisas com IA, como escolher o mais adequado?

Para ajudar, reunimos as 11 melhores ferramentas de pesquisa com IA que facilitarão a coleta de dados e manterão seu público envolvido

Você sabia que o setor de pesquisa de mercado cresceu significativamente, com a receita global ultrapassando US$ 84 bilhões, dobrando desde seus estágios iniciais.

O que você deve procurar em um gerador de pesquisas com IA?

Escolher o gerador de pesquisas com IA certo não é uma questão de sorte, mas de encontrar a ferramenta que atenda às suas necessidades. Aqui estão os principais recursos a serem priorizados:

Lógica condicional e ramificação : Opte por um criador de pesquisas com IA que permita que as pesquisas se adaptem com base em respostas anteriores, mantendo os entrevistados envolvidos e ajudando você a coletar dados mais ricos

Dados automatizados e análise preditiva : Procure uma plataforma que possa detectar padrões, prever tendências e sugerir ajustes em tempo real enquanto sua pesquisa estiver ativa

Análise de sentimentos e reconhecimento de emoções : Escolha uma ferramenta que possa analisar as emoções por trás das respostas abertas, identificar reações negativas e até mesmo sugerir melhores opções de palavras para perguntas de acompanhamento

Processamento de linguagem natural : Suas pesquisas devem parecer uma conversa, portanto, escolha um gerador de pesquisas com IA que entenda e se adapte à linguagem falada

Opções de personalização : Certifique-se de que o criador de pesquisas com IA permita ajustar a aparência, o tom e a estrutura para que se alinhem à personalidade e ao público-alvo da sua marca

Integrações : Procure uma plataforma que se conecte perfeitamente com suas ferramentas de negócios existentes, facilitando o fluxo de dados

Custo: Encontre uma solução que seja acessível e ofereça um ROI sólido sem estourar seu orçamento

Escolha sabiamente e veja como um gerador de pesquisas com IA inteligente pode elevar seu jogo de feedback!

Os 11 melhores geradores de pesquisas com IA

É hora de encontrar sua ferramenta ideal! Aqui estão os 11 principais geradores de pesquisas com IA:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de feedback e colaboração)

Colete feedback de clientes, consumidores e funcionários criando pesquisas envolventes usando o ClickUp Form View

O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, não só permite criar pesquisas inteligentes, semelhantes a bate-papos, como também as vincula às suas ferramentas de produtividade e colaboração, para que tudo fique em um só lugar.

A verdadeira dupla de poder nesse processo é o ClickUp Form View e o ClickUp Brain, dois recursos que vinculam a coleta de dados da pesquisa à automação de tarefas e transformam o feedback do usuário em ação.

Economize tempo automatizando todo o processo de pesquisa, desde a coleta de respostas até a atribuição de tarefas, com o ClickUp Automations

A Visualização de formulário permite coletar rapidamente o feedback de funcionários, clientes, clientes potenciais e outras partes interessadas. Ao contrário das ferramentas de pesquisa rígidas e de tamanho único, ele usa respostas condicionais para ajustar as perguntas da pesquisa em tempo real com base na entrada do usuário.

Isso faz com que suas pesquisas pareçam mais naturais e envolventes, como uma conversa em vez de apenas mais um formulário a ser preenchido.

Depois que as respostas forem recebidas, você poderá configurar uma das mais de 1.000 automações do ClickUp com aplicativos como Zapier e Slack, para transformá-las em tarefas rastreáveis e adicioná-las diretamente ao seu fluxo de trabalho.

Peça ao ClickUp Brain para criar esboços e modelos de pesquisa prontos em segundos

O ClickUp Brain, o assistente de IA confiável do ClickUp, pode criar pesquisas personalizadas a partir de prompts, atribuir automaticamente tarefas diretamente das respostas e analisar os dados coletados para produzir relatórios e gráficos personalizados.

Gere bancos de perguntas para diferentes tipos de pesquisas usando o ClickUp Brain e adapte-os para receber os insights de que você precisa

Dica profissional: Você pode pedir ao ClickUp Brain para gerar um banco de perguntas de pesquisa com base em projetos, campanhas e eventos futuros ou passados em segundos!

O assistente de IA também fornece relatórios em tempo real dos dados da pesquisa, que podem ser facilmente visualizados por meio de tabelas e gráficos. Se você estiver com pouco tempo ou energia, a biblioteca de modelos personalizáveis e fáceis de usar do ClickUp pode ajudar.

Precisa realizar uma pesquisa de envolvimento do funcionário? O modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp simplifica a vida com campos personalizados, status personalizados e perguntas relevantes. Projetado para coletar insights em tempo real sobre a satisfação e o envolvimento da sua equipe, ele oferece dados valiosos para promover uma cultura de local de trabalho transparente.

Se precisar de um modelo de feedback mais versátil, o modelo ClickUp Feedback Form é perfeito para coletar opiniões de clientes, usuários ou parceiros. Ele permite que você crie pesquisas personalizadas para necessidades específicas. Com campos editáveis e vários tipos de perguntas, é fácil coletar feedback acionável.

📮ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm quatro vezes mais probabilidade de fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Melhores recursos do ClickUp

Torne as pesquisas dinâmicas com lógica condicional para se adaptar com base em respostas anteriores

Armazene e organize todos os dados da pesquisa em um só lugar, incluindo respostas e detalhes dos participantes

Automatize a distribuição de pesquisas com base nas características do público e nas interações anteriores para melhorar o alcance

Personalize as pesquisas de acordo com as preferências dos participantes ou o histórico de feedback

Gere relatórios detalhados sobre resultados de pesquisas, tendências e métricas importantes, como taxas de engajamento e resposta

Limitações do ClickUp

O excesso de recursos pode sobrecarregar os novos usuários

Ele tem uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Previsão gratuita

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

O ClickUp me permitiu reunir meu gerenciamento de tarefas, projetos, clientes e equipes em uma única ferramenta! Os recursos de automação são insanos, o recurso de formulários foi um divisor de águas e a capacidade de personalizar a forma como eu o uso com campos personalizados (que podem até corresponder às cores da minha marca, se eu quiser) fazem dele a melhor ferramenta que encontrei até hoje.

2. Jotform (melhor para criar pesquisas altamente personalizadas e complexas)

via Jotform

O que torna o Jotform uma boa ferramenta de pesquisa com IA é como ele usa a IA em todo o processo de criação da pesquisa.

Ele sugere perguntas relevantes com base em seu tópico, ajusta automaticamente o design para corresponder à sua marca e até prevê onde as pessoas podem perder o interesse. Isso facilita a criação de pesquisas personalizadas, detalhadas e visualmente atraentes que mantêm as pessoas engajadas e melhoram as taxas de resposta, sem a necessidade de nenhuma habilidade técnica.

Recursos como o AI Form Builder e o PDF Editor são úteis para gerar pesquisas a partir de descrições de texto simples e converter automaticamente as respostas da pesquisa em PDFs profissionais.

Melhores recursos do Jotform

Crie automaticamente pesquisas personalizadas (com perguntas, campos e layouts) a partir de solicitações de texto

Personalize usando mais de 100 temas, estilo CSS e muito mais para combinar com sua marca

Aceite pagamentos seguros de mais de 30 gateways

Envie e-mails de confirmação e notificações automáticas

Escolha entre mais de 10.000 modelos para diferentes finalidades

Integre-se a mais de 150 ferramentas de terceiros, como HubSpot e Zapier

Limitações do Jotform

A versão gratuita tem recursos limitados

Alguns usuários acham a versão móvel menos intuitiva

Preços do Jotform

Inicial: Gratuito

Bronze: US$ 39/mês

Prata: US$ 49/mês

Ouro: US$ 129/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jotform

G2: 4. 7/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jotform

O Jotform me oferece todas as funcionalidades de que preciso e ainda a possibilidade de assinar eletronicamente. É muito fácil de usar e atende perfeitamente às minhas necessidades, permitindo que eu crie rapidamente qualquer formulário que precisar.

Leia também: As melhores alternativas ao Jotform para experimentar

3. Typeform (melhor para pontuar leads de pesquisas)

via Typeform

As pesquisas com IA da Typeform analisam as respostas para identificar clientes em potencial engajados, tornando-as ideais para qualificação de leads e pesquisa de usuários.

Ele rastreia métricas como velocidade de resposta, alterações de resposta e engajamento. A IA atribui pontuações de leads mais altas a clientes potenciais genuinamente interessados com base nesses sinais.

O Typeform personaliza os caminhos das perguntas e detecta inconsistências, como respostas conflitantes de orçamento ou cronograma, ajustando as pontuações dos leads para obter insights mais precisos.

Melhores recursos do Typeform

Crie pesquisas de marca automaticamente, analisando o site da empresa

Personalize as perguntas usando lógica de ramificação e ramificação com base em respostas anteriores

Use a IA para analisar emoções em respostas abertas e ajustar a redação das perguntas

Adicione animações e multimídia para tornar as pesquisas mais interativas

Escolha entre mais de 3.000 modelos personalizáveis, como satisfação do cliente (CSAT), pontuação de esforço do cliente (CES) e pontuação do promotor líquido (NPS)

Conecte-se a mais de 120 aplicativos de terceiros, como Calendly e Slack

Limitações do Typeform

Personalização limitada

Caro para pequenas empresas

Preços do Typeform

Planos básicos:

Gratuito para sempre

Básico: US$ 29/mês

Mais: US$ 59/mês

Negócios: $99/mês

Empresa: Preços personalizados

Planos de crescimento:

Essenciais para o crescimento: US$ 199/mês

Growth Pro: US$ 349/mês

Crescimento personalizado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Typeform

G2: 4. 5/5 (mais de 750 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 850 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform

Use o Typeform se você quiser que sua pesquisa se pareça com sua marca! Se você se preocupa mais com a execução rápida de uma pesquisa interna, use o Google Forms.

Fato curioso: O método NPS existe desde 2003, quando Frederick F. Reichheld o apresentou em seu artigo da Harvard Business Review, The One Number You Need to Grow.

4. SurveyMonkey Genius (melhor para análise e pesquisa preditiva de IA)

via SurveyMonkey Genius

Muitos pesquisadores de mercado confiam no SurveyMonkey Genius por sua extensa análise, capacidade de prever tendências e de sinalizar padrões incomuns.

A plataforma analisa os padrões de resposta e o tamanho da amostra, recomendando quantas respostas a mais você precisa para obter resultados precisos.

A SurveyMonkey sugere perguntas inspiradas no mundo real e descobre conexões ocultas em seus dados, detectando vieses estatísticos sutis para obter resultados precisos.

Melhores recursos do SurveyMonkey Genius

Escolha entre mais de 25 tipos de perguntas e mais de 400 modelos para personalizar as pesquisas

Acompanhe os índices de satisfação do cliente com uma calculadora de NPS

Mostre perguntas específicas para o público certo usando a lógica de ramificação e salto

Alcance um público global com pesquisas disponíveis em mais de 70 idiomas

Integre-se a mais de 200 ferramentas, como Microsoft Power BI, Salesforce e Marketo

Limitações do SurveyMonkey Genius

A interface do usuário pode ser difícil de navegar

A análise avançada está disponível somente em planos pagos

Preços do SurveyMonkey Genius

Básico: Gratuito

Anual Premier: US$ 1.428/ano

Vantagem anual: US$ 468/ano

Mensal padrão: US$ 99/mês

Vantagem da equipe: US$ 25/mês (cobrado anualmente)

Equipe Premier: US$ 75/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o SurveyMonkey Genius

G2: 4. 4/5 (mais de 22.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o SurveyMonkey Genius

Super impressionado com o uso da IA, que é inteligente o suficiente para escolher o tipo de resposta para você (botão de opção, caixa de seleção, controle deslizante etc.) com base no texto da pergunta. Um modelo sólido em geral, com o básico coberto e muita inovação também.

Leia também: Alternativas e concorrentes da SurveyMonkey

5. Aplicativo Forms. (Melhor para pequenas empresas e empreendedores individuais)

A maioria das pequenas empresas e dos empreendedores individuais prefere a simplicidade e a acessibilidade acima de tudo. Como resultado, eles escolhem uma ferramenta como o forms.app para criar pesquisas sem uma curva de aprendizado acentuada.

Sua IA é poderosa o suficiente para gerar uma pesquisa completa e personalizada a partir de um simples comando de voz ou prompt de texto em menos de 30 segundos. Ela também pode criar perguntas de pesquisa a partir de conteúdo existente.

Por exemplo, se você carregar um e-mail de feedback do cliente, a IA do aplicativo forms. poderá identificar tópicos vitais e transformá-los em perguntas relevantes.

Melhores recursos do aplicativo Forms

Geração automática de perguntas de pesquisa e opções de resposta ao inserir um tópico

Use a lógica condicional para criar perguntas de acompanhamento automaticamente com base em respostas anteriores

Transforme as respostas das pesquisas em relatórios detalhados e identifique tendências e padrões

Tenha acesso a mais de 2.000 formulários e modelos de pesquisa para diferentes necessidades

Integre-se a mais de 500 ferramentas, como HubSpot, Slack e Stripe

Limitações do aplicativo Forms

Problemas técnicos podem fazer com que o aplicativo apresente erros

Personalização limitada

A versão gratuita não tem recursos avançados

Formulários. preços de aplicativos

Gratuito

Básico: US$ 5/mês

Pro: US$ 10/mês

Prêmio: US$ 25/mês

Formulários. classificações e avaliações de aplicativos

G2: 4. 5/5 (mais de 470 avaliações)

Capítulo: 4,6/5 (mais de 240 avaliações)

Dica profissional: Otimize suas pesquisas para dispositivos móveis usando botões grandes, perguntas curtas e um layout intuitivo. Teste suas pesquisas em desktops e dispositivos móveis antes do lançamento.

6. Tally (melhor para equipes com orçamento apertado)

via Tally

Uma das melhores coisas do Tally é que ele não esconde seus melhores recursos atrás de um acesso pago, o que o torna uma opção para equipes preocupadas com o orçamento.

Você pode usar recursos avançados de IA, como ramificação condicional, piping de respostas e pré-preenchimento de campos, para criar formulários interativos e personalizados ilimitados gratuitamente. O Tally também permite que suas pesquisas coletem pagamentos e assinaturas, exibam cálculos e carreguem arquivos para uma experiência eficaz.

Melhores recursos do Tally

Crie pesquisas on-line a partir do zero ou escolha uma já pronta em sua ampla biblioteca de modelos

Personalize formulários para que correspondam à sua marca usando CSS e conteúdo incorporado

Traduza pesquisas em mais de 50 idiomas para um público global

Compartilhe usando incorporações, pop-ups, links e domínios personalizados

Conecte-se a milhares de ferramentas de terceiros com Zapier, Make e Pipedream

Limitações de registro

Personalização limitada

Domínios personalizados e CSS estão disponíveis nos planos pagos

Preços da Tally

Gratuito

Pro: US$ 29/mês

Negócios: $89/mês

Registre classificações e avaliações

G2: 4. 7/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: Não há classificações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tally

*Adoro o Tally, acho que os campos de formulário e a lógica de formulário são muito flexíveis e ele é facilmente incorporado a um site (embora eu receba avisos de TypeScript, o que é irritante...). Formulários e envios ilimitados também!

7. SurveySparrow (melhor para análise de sentimentos e reconhecimento de emoções)

via SurveySparrow

As equipes de RH geralmente escolhem a SurveySparrow para pesquisas de feedback e engajamento de funcionários porque sua IA fornece uma análise detalhada das respostas.

Seu recurso CogniVue pode dividir o texto escrito e transcrito das respostas de vídeo e áudio para procurar emoções ocultas. Ele avalia o tom geral do feedback de um respondente e o categoriza como positivo, negativo, misto ou neutro.

Melhores recursos do SurveySparrow

Envolva os entrevistados com pesquisas conversacionais interativas e semelhantes a bate-papo

Programe pesquisas recorrentes para serem enviadas automaticamente em intervalos definidos

Gerencie pesquisas em vários canais a partir de um único painel

Avalie a experiência do cliente com pesquisas NPS, CSAT e CES para monitorar a fidelidade, a satisfação e o esforço

Escolha entre mais de 1.000 modelos predefinidos para criar pesquisas profissionais

Limitações do SurveySparrow

A plataforma pode apresentar erros em alguns momentos

Recursos básicos de relatório

Preços do SurveySparrow

Básico: US$ 39/mês (faturamento trimestral)

Iniciante: US$ 59/mês (faturamento trimestral)

Empresarial: US$ 149/mês (faturamento trimestral)

Profissional: US$ 399/mês (faturamento trimestral)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 100 avaliações)

8. QuestionPro (melhor para pesquisas acadêmicas e de mercado)

via QuestionPro

O QuestionPro, com seu assistente de IA QxBot, cria pesquisas de mercado detalhadas e realiza testes estatísticos avançados, como análise de dados de regressão. O InsightsHub identifica padrões, gera relatórios de pesquisa com citações e garante métodos de pesquisa adequados.

A IA sinaliza os problemas, sugere perguntas de controle para evitar distorções e calcula as respostas necessárias para obter resultados confiáveis.

Melhores recursos do QuestionPro

Personalize o fluxo da pesquisa com mais de 10 opções de lógica, incluindo ramificação, lógica atrasada e extração de dados

Escolha entre mais de 50 tipos de perguntas, como abertas, múltipla escolha, escalas de classificação e tabelas de matrizes

Geração automática de questionários de conversação com base em tópicos de pesquisa usando IA

Explore mais de 350 modelos para a criação rápida de pesquisas

Integre-se com ferramentas de terceiros via Zapier e API

Limitações do QuestionPro

Os gráficos e tabelas personalizáveis são limitados

A interface do usuário apresenta falhas e não é tão amigável

Preços do QuestionPro

Essenciais: Gratuito

Avançado: US$ 99/usuário por mês

Edição para equipes: US$ 83/usuário por mês

Suíte de pesquisa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do QuestionPro

G2: 4. 5/5 (mais de 900 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 450 avaliações)

Leia também: O poder dos formulários ClickUp: Simplificando o trabalho das equipes de software

9. Formshare (melhor para criar pesquisas multilíngues)

via Formshare

O Formshare é a única ferramenta da nossa lista que permite criar formulários ilimitados gratuitamente.

Mas o que o diferencia é sua capacidade de criar pesquisas de conversação em mais de 120 idiomas, permitindo que você alcance um público-alvo global. Você pode simplesmente pedir à IA para criar essas pesquisas digitando prompts e compartilhando-os por meio de links ou incorporando-os diretamente no seu site.

Melhores recursos do Formshare

Personalize formulários usando cores e estilos diferentes para combinar com sua marca

Integre-se com aplicativos de agendamento de compromissos, como Calendly e Cal. com

Garanta a segurança do processo de coleta de dados com recursos de criptografia incorporados

Limitações do Formshare

Vários recursos avançados ainda estão sendo desenvolvidos

Preços do Formshare

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Formshare

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

Fato interessante: Estudos mostram que quase 80% das pessoas preferem marcas que coletam e usam ativamente o feedback dos clientes.

10. Fillout (melhor para desenvolvedores que exigem integração de API)

via Fillout

Muitos desenvolvedores e equipes de produtos querem formulários que pareçam uma parte natural do software, e não uma ferramenta externa. E o Fillout é excelente na criação desses formulários.

Suas pesquisas baseadas em solicitações vêm com pontos de extremidade da API REST, configurações de webhook e snippets de código que o ajudam a integrá-las facilmente ao seu site ou aplicativo. A plataforma se integra a mais de 2.000 aplicativos de terceiros por meio de ferramentas como Zapier e Make.

A IA do Fillout também é boa em gerar perguntas imparciais e projetar automaticamente as pesquisas para que correspondam à sua marca.

Melhores recursos de preenchimento

Gerar automaticamente perguntas e introduções de pesquisas usando prompts simples

Escolha entre mais de 50 tipos de perguntas, incluindo caixas de seleção, imagens e classificações

Visualize os resultados da pesquisa em uma página de resumo com dados visuais e gráficos personalizáveis

Acompanhe análises em tempo real, como envios concluídos e taxas de resposta

Aceite pagamentos diretamente integrando-se a aplicativos como Stripe e Paypal

Limitações de preenchimento

Os cálculos são menos intuitivos e lentos

Os recursos são muito básicos e precisam de atualizações

Preço de preenchimento

Gratuito

Starter: US$ 19/mês

Pro: US$ 49/mês

Empresarial: US$ 89/mês

Preencher classificações e avaliações

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

11. Formstack (melhor para pesquisas de saúde e em conformidade com a HIPAA)

via Formstack

Com o Formstack, a conformidade com HIPAA e SOC2 é uma prioridade máxima. A plataforma adiciona automaticamente criptografia para dados confidenciais de saúde. Ela examina as respostas em tempo real, detectando informações de saúde perdidas e alertando os administradores.

Isso garante formulários seguros e fáceis de usar e, ao mesmo tempo, ajuda as empresas de saúde a manter a privacidade e a seguir as rigorosas leis de privacidade.

Melhores recursos do Formstack

Criador de arrastar e soltar que detecta automaticamente dados confidenciais de saúde

Proteja dados e bloqueie spam com criptografia SSL e reCAPTCHA

Crie perguntas inteligentes de acompanhamento com base em condições de saúde ou tratamentos

Automatize fluxos de trabalho e defina ou atribua permissões personalizadas

Conecte-se a mais de 260 ferramentas, incluindo sistemas EHR, por meio de API aberta

Limitações do Formstack

Os recursos avançados estão disponíveis nos planos de nível superior

Pode apresentar bugs de vez em quando

Preços do Formstack

Formulários: US$ 99/mês

Suíte: US$ 299/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Formstack

G2: 4. 4/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Formstack

O Formstack tem sido crucial para aumentar a eficiência da nossa equipe - nós o usamos para uma ampla variedade de finalidades, mas as duas mais úteis são a coleta de dados (inscrição em um evento ou envio de um formulário de interesse) e pesquisas pós-evento (coleta de feedback e como fazer o acompanhamento com os clientes).

Transforme pesquisas em conversas com o gerador de pesquisas com IA nº 1

A coleta de feedback é crucial, mas os métodos tradicionais de pesquisa simplesmente não dão mais conta do recado. Os geradores de pesquisas com IA simplificam o processo personalizando as perguntas, analisando as respostas em tempo real e automatizando os acompanhamentos. Isso significa que você obtém insights melhores com menos esforço, coletando dados que geram decisões informadas.

Nenhuma das ferramentas que analisamos integra as pesquisas aos fluxos de trabalho do projeto como o ClickUp.

A plataforma transforma o feedback em tarefas, organiza as respostas e fornece insights acionáveis para pesquisas de clientes, funcionários e mercado. Não se trata apenas de uma ferramenta de pesquisa; é uma solução abrangente de gerenciamento de dados e trabalho.

