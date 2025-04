Os 10 melhores geradores de descrição de cargos com IA para 2025

Elaborar uma descrição de vaga que atraia os melhores talentos pode consumir muito tempo. Desde entrar em contato com os candidatos até gerenciar as entrevistas, sempre há muita coisa para o recrutador fazer.

É aí que entram os geradores de descrição de cargos com IA. Essas ferramentas ajudam os gerentes de contratação a elaborar rapidamente descrições de cargos, garantindo que sejam claras, detalhadas e adaptadas à função.

Se você precisa listar as principais responsabilidades ou destacar as habilidades técnicas, a IA pode ajudar. Ela também simplifica a criação de uma visão geral atraente da empresa com apenas alguns cliques.

O relatório Economic Graph's Future of Work do LinkedIn mostra que 72% dos recrutadores consideram a IA uma ferramenta valiosa para a busca de candidatos. Por que não fazer com que ela também funcione para você criar descrições de cargos?

Reunimos os 10 melhores geradores de descrição de vagas com IA para ajudá-lo a economizar tempo e encontrar o candidato perfeito mais rapidamente.

O que você deve procurar em um gerador de descrição de cargos com IA?

Um ótimo gerador de descrição de vagas automatiza e transforma a maneira como você se conecta com os melhores talentos. Para aproveitar ao máximo essas ferramentas, os gerentes de contratação devem se concentrar em recursos que resolvam desafios reais de RH para o processo de contratação.

Um gerador de descrição de vagas de IA de primeira linha deve oferecer o seguinte:

Contexto específico da função : A ferramenta deve entender as nuances de diferentes funções, como adaptar as habilidades em Java para testes e para desenvolvimento, garantindo precisão e relevância ✅

Detecção e redução de preconceitos : Procure ferramentas que identifiquem e eliminem ativamente preconceitos inconscientes em uma descrição de cargo, promovendo a inclusão e a justiça ✅

Otimização de SEO : Certifique-se de que a ferramenta possa otimizar seus requisitos de emprego para mecanismos de pesquisa, aumentando a visibilidade para o público certo ✅

Recursos de colaboração : As equipes geralmente criam JDs juntas. Escolha ferramentas que permitam fácil colaboração, ciclos de feedback e controle de versões ✅

Integrações : A capacidade de sincronizar com seu ATS (Applicant Tracking System) ou HRMS pode economizar um tempo significativo ao tentar encontrar o candidato ideal e garantir fluxos de trabalho contínuos ✅

Facilidade de uso: Procure interfaces intuitivas e fluxos de trabalho suaves. Uma ferramenta fácil de navegar pode economizar tempo e melhorar a adoção pelas equipes ✅

Períodos de teste: Avaliações gratuitas ou versões de demonstração podem ajudá-lo a avaliar se a ferramenta atende às suas necessidades sem compromisso financeiro imediato. Sempre faça um teste antes de decidir ✅

Você sabia? 74% dos executivos dos EUA preveem os impactos positivos da IA generativa em sua força de trabalho.

Os 10 melhores geradores de descrição de cargos com IA

Vamos dar uma olhada nesses 10 melhores geradores de descrição de vagas com IA que podem ajudá-lo a economizar tempo ao selecionar o candidato certo para as funções específicas:

1. ClickUp (melhor para gerar descrições de cargos e gerenciamento de projetos de RH)

ClickUp , o aplicativo everything para o trabalho, é uma ferramenta poderosa para gerenciar os processos de RH, incluindo a elaboração de uma descrição de cargo eficaz.

Cérebro ClickUp

Com o ClickUp Brain, o assistente de IA interno do ClickUp, você pode gerar uma descrição de cargo exclusiva, adaptada a um cargo ou função específica. Você também pode centralizar e organizar todas as descrições de cargos em um único local para facilitar o acesso.

Gere descrições de vagas exclusivas com o ClickUp Brain

Essa ferramenta permite que suas equipes de RH armazenem, acessem e reutilizem descrições de cargos por função, departamento ou local. Ela garante consistência e economiza tempo ao contratar para cargos semelhantes.

Veja como você pode usar o ClickUp Brain para criar qualquer conteúdo, inclusive descrições de vagas perfeitas:

Documentos do ClickUp

Combine o poder da IA com o ClickUp Docs, o software interno de edição de documentos. É aqui que você pode criar documentos dinâmicos que se integram diretamente aos seus fluxos de trabalho.

Conecte seus fluxos de trabalho com o ClickUp Docs

Desde que adotamos o ClickUp, nossas equipes migraram lentamente do Google Docs para a documentação e, de fato, a documentação melhorou significativamente.

No Docs, você pode começar a usar rapidamente modelos de descrição de vagas que suas equipes podem criar de forma colaborativa.

Software de gerenciamento de projetos de RH ClickUp

Agilize seu pipeline de recrutamento com o gerenciamento de projetos de RH no ClickUp

Além de simplesmente criar descrições de cargos, o software de gerenciamento de projetos de RH do ClickUp leva o recrutamento e o desenvolvimento de funcionários para o próximo nível. Suas exibições personalizáveis permitem que você acompanhe os pipelines de candidatos, gerencie as tarefas de integração e supervisione as avaliações de desempenho.

Não importa se você está elaborando uma descrição de cargo, gerenciando pipelines de recrutamento ou integrando novas contratações, o ClickUp simplifica cada etapa. Ele ajuda as equipes de RH a economizar tempo e a aprimorar suas habilidades de recrutamento.

Automações do ClickUp

Em seguida, implante o ClickUp Automations para reduzir o esforço manual de mover os candidatos pelo processo de contratação ou agendar acompanhamentos automaticamente.

Crie seus próprios processos com o ClickUp Automations

Você pode até mesmo definir dependências para garantir que todas as tarefas, seja o agendamento de uma entrevista ou a atribuição de materiais de treinamento, ocorram na ordem correta.

Dica profissional: Crie uma lista ou pasta de modelos com estruturas pré-construídas para diferentes tipos de cargos (por exemplo, engenharia, marketing, vendas). Isso garante a consistência e economiza tempo.

Melhores recursos do ClickUp

Defina dependências de tarefas para garantir que nenhuma etapa seja perdida na contratação, na integração e no desenvolvimento de funcionários

Crie fluxos de trabalho personalizados com status personalizados para rastrear candidatos, estágios de integração ou avaliações de desempenho

Programe lembretes para entrevistas, acompanhamentos ou avaliações de funcionários para ficar em dia com as tarefas de RH

Use listas de verificação para criar processos à prova de erros para revisões de descrições de cargos, avaliações de candidatos e etapas de integração

Economize tempo com modelos reutilizáveis de RH para processos de contratação, planos de integração e fluxos de trabalho de desenvolvimento de talentos

Obtenha visibilidade do progresso do recrutamento, do desempenho da equipe e das métricas de RH em uma visualização centralizada com os ClickUp Dashboards

Limitações do ClickUp

Os usuários não podem exportar painéis, o que limita o compartilhamento de relatórios ou análises com partes interessadas externas

Pode envolver uma pequena curva de aprendizado inicialmente

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papo, e-mail e planilhas. Os insights críticos de negócios se perdem no ruído digital sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, é fácil gerar descrições de vagas. Basta fazer a pergunta diretamente de seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

2. Grammarly (melhor para escrever descrições de vagas profissionais e sem erros)

via Grammarly

A vida de um recrutador já é desafiadora o suficiente sem ter que escrever JDs detalhadas. O gerador gratuito de descrição de vagas da Grammarly ajuda a eliminar o esforço de criar várias delas regularmente. Ao inserir um título de cargo e os principais detalhes, a ferramenta gera um rascunho completo e personalizado para a função, ajudando a economizar tempo e mantendo a qualidade.

Melhores recursos do Grammarly

Obtenha feedback instantâneo sobre gramática, ortografia e pontuação para melhorar a redação

Aproveite os ajustes de tom e formalidade para garantir a consistência da marca

Integre-se ao Google Docs e ao Microsoft Word para facilitar a edição nos fluxos de trabalho

Limitações da Grammarly

Projetado para redação geral, sem recursos específicos de RH ou recrutamento

Pode precisar de informações adicionais para cargos especializados ou de nicho

Preços da Grammarly

Gratuito : Sugestões básicas de redação

Premium : uS$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.200 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 7.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grammarly

A extensão para desktop é uma ÓTIMA ferramenta! Ela é útil em programas em que a verificação ortográfica não é ativada automaticamente (como o Excel) ou em outros programas, como o nosso Sistema de Acompanhamento de Candidatos - iCIMS. Posso abrir uma descrição de cargo e a extensão para desktop detecta automaticamente os erros ou sugere reescritas.

você sabia que, de acordo com um estudo da Harvard Business Review, as empresas que usam IA em seu processo de contratação têm 46% mais chances de fazer contratações bem-sucedidas.

3. GoHire (melhor para descrições de vagas personalizadas para várias plataformas)

via GoHire

A contratação envolve muitas etapas, mas uma descrição perfeita da vaga é a chave para o sucesso. O gerador de descrição de vagas gratuito da GoHire simplifica esse processo. Basta inserir o título da vaga e os detalhes da empresa para que ele crie descrições de vagas personalizadas e abrangentes com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do GoHire

Crie mensagens de contato personalizadas no LinkedIn para se conectar com os melhores talentos

Produza perguntas de entrevista personalizadas para avaliar as habilidades, o conhecimento e a adequação cultural dos possíveis candidatos

Desenvolva listas de verificação para uma experiência de integração tranquila e bem-sucedida para novas contratações

Aproveite as ferramentas de IA, como o gerador de conteúdo da página de carreiras e o gerador de modelos de entrevistas, para aumentar a eficiência

Limitações do GoHire

O GoHire é ideal para empresas de pequeno e médio porte, mas pode não ser adequado para organizações maiores com fluxos de trabalho de contratação complexos

Alguns usuários podem achar a personalização da descrição da vaga limitada em comparação com outras plataformas

Preços do GoHire

Inicial : uS$ 99/mês

Crescimento : uS$ 199/mês

Profissional: uS$ 299/mês

Avaliações e resenhas da GoHire

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4. 5/5 (mais de 150 avaliações)

4. Recooty (melhor para pequenas empresas que desejam simplificar o processo de contratação)

via Recooty

A descrição da vaga é a primeira visão que o candidato tem da função e da sua empresa. Uma publicação bem escrita e clara pode fazer toda a diferença na qualidade das possíveis contratações que você atrai.

O Recooty's foi projetado para economizar tempo e esforço ao criar vários JDs. A ferramenta permite que os usuários gerem uma descrição de cargo personalizada e otimizada para SEO em segundos.

Melhores recursos do Recooty

Obtenha insights sobre o desempenho de suas ofertas de emprego em diferentes plataformas, ajudando-o a refinar sua estratégia de RH

Crie e gerencie JDs em qualquer lugar com sua plataforma móvel

Aproveite a proteção de dados, pois o Recooty adere aos padrões GDPR e ISO 27001

Compatível com vários idiomas, incluindo inglês, espanhol, alemão e francês

Limitações de recuperação

Embora rápida e eficiente, a ferramenta pode precisar de edições para funções altamente especializadas ou de nicho

O foco na publicação no quadro de empregos pode não ser adequado para organizações com estratégias de contratação direcionadas ou internas

Preços de recotação

Gratuito

Iniciante: $99/mês

Padrão: US$ 199/mês

Premier: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Recooty

G2: 4. 7/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 70 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Recooty

O Recooty é o melhor software de contratação que usei até agora. É muito fácil de navegar, a interface do usuário é muito limpa e oferece recursos como AI Talent Matching, Resume Parsing, ferramentas de RH como JD Generator e modelos gratuitos a um custo muito acessível.

você sabia? Estudos mostram que mais da metade dos candidatos a emprego consideram a qualidade de uma descrição de vaga como um fator decisivo para se candidatar.

5. Workable (melhor para gerar descrições de vagas específicas do setor)

via Workable

O Workables facilita a criação de descrições de vagas profissionais e específicas para cada função. Ele foi projetado para atender a diversos setores e permite que você selecione entre mais de 100 categorias do setor.

Com a simples inserção de um título de cargo e a escolha de um setor, a Workable gera JDs precisos e refinados em apenas alguns segundos, ajudando os recrutadores a atrair rapidamente os candidatos certos.

Melhores recursos do Workable

Ajuste o tom para corresponder à cultura de sua marca e à visão geral da empresa

Refine as áreas em uma descrição de vaga para obter clareza, profissionalismo e alinhamento com os formatos de currículo padrão

Integre com recrutadores de IA e ferramentas de perguntas de entrevistas para um fluxo de trabalho de contratação simplificado

Limitações viáveis

A plataforma requer uma conexão estável com a Internet para atualizações em tempo real e recursos de IA

As funções de nicho podem precisar de personalização manual adicional para atender a requisitos específicos

Preços viáveis

Avaliação gratuita

Inicial : uS$ 249/mês

Padrão : uS$ 420/mês

Premier: uS$ 679/mês

Avaliações e resenhas do Workable

G2 : 4. 6/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 450 avaliações)

6. Dweet (melhor para descrições de vagas relacionadas a varejo, moda e luxo)

via Dweet

A elaboração de descrições de cargos atraentes é mais do que economizar tempo; trata-se de acertar na primeira vez.

Se você é do setor de moda e luxo, o gerador de descrição de vagas com tecnologia de IA da Dweet ajuda a evitar essa armadilha, criando JDs personalizados, envolventes e específicos para a função em segundos.

Em vez de começar do zero, insira o título da vaga e deixe que a IA elabore uma descrição refinada que atraia os talentos certos.

Melhores recursos do Dweet

Escreva descrições de vagas para funções freelance, permanentes, de período integral ou de meio período, adaptando-se às suas necessidades de contratação

Conecte as descrições de vagas ao mercado de talentos pré-selecionados da Dweet, que conta com mais de 50.000 profissionais para qualquer função

Combine a tecnologia de IA com a triagem de especialistas para selecionar uma lista de candidatos altamente relevantes, economizando tempo e melhorando a qualidade

Limitações do Dweet

Projetado principalmente para os setores de moda e luxo, ele pode não ser adequado para empresas fora desses nichos

A ferramenta de linguagem livre de preconceitos ainda não está ativa, o que limita seus esforços de inclusão

Preços da Dweet

Grátis

Avaliações e resenhas da Dweet

G2 : Não há classificações disponíveis

Capterra: Não há classificações disponíveis

fato interessante: Cerca de 42% dos empregadores relatam ter revisado uma descrição de vaga depois de publicá-la porque atraíram muitos candidatos não qualificados.

7. Jobdescription. ai (melhor para modelos de descrição de cargos rápidos e personalizáveis)

Não importa se você precisa criar descrições do zero ou reescrever as existentes, o Jobdescription.ai tem tudo o que você precisa. Ele também oferece ferramentas para focar em elementos específicos, como habilidades, responsabilidades ou qualificações. A descrição do cargo gerada é otimizada tanto para leitores humanos quanto para mecanismos de pesquisa, o que ajuda a atrair mais candidatos e, ao mesmo tempo, está em conformidade com as políticas de conteúdo de cargos do Google.

Melhores recursos do Jobdescription. ai

Mantenha-se atualizado com as últimas tendências do mercado de trabalho para criar descrições que atraiam os talentos mais procurados

Modifique ou refine rapidamente as descrições de vagas com edição em tempo real e reescrita automática para maior precisão

Use geradores especializados para habilidades e liste responsabilidades e qualificações para criar descrições de cargos detalhadas e específicas para cada função

Limitações do Jobdescription. ai

Alguns recursos avançados, como histórico ilimitado e opções Pro adicionais, exigem uma assinatura

Habilidades de nicho ou altamente técnicas podem precisar de mais refinamento para se alinharem a requisitos específicos

Jobdescription. ai pricing

Gratuito

Pro uS$ 10/mês

Classificações e resenhas do Jobdescription. ai

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há classificações disponíveis

8. Textio (melhor para gerar descrições de vagas que se alinham com a voz da marca do empregador)

via Textio

Os empregadores avaliam a adequação cultural durante as entrevistas, mas a descrição da vaga pode definir o tom muito antes. De habilidades interpessoais a conhecimentos técnicos, as JDs podem ser usadas como propaganda para a adequação perfeita ao seu cargo.

O gerador de descrições de vagas com IA da Textio ajuda você a criar descrições que se alinham com a voz da sua marca, garantindo a inclusão e o amplo apelo.

O Textio se conecta com ATS, HRIS e LinkedIn, facilitando a integração com seus fluxos de trabalho de contratação e simplificando o processo de recrutamento.

Melhores recursos do Textio

Detecte e remova preconceitos inconscientes para criar descrições de cargos inclusivas e sem distinção de gênero

Adapte a linguagem para refletir a voz e os valores de sua marca para obter consistência em todo o conteúdo de contratação

Visualize como seu conteúdo repercute em diferentes gerações e gêneros para um recrutamento mais direcionado

Organize as descrições de cargos com modelos, status agrupados e uma biblioteca pesquisável para facilitar a colaboração

Limitações do Textio

O Textio pode exigir um esforço extra para descrições de vagas técnicas ou de nicho

As empresas sem uma voz de marca clara podem ter dificuldades com os recursos de marca da Textio

Preços da Textio

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Textio

G2 : Avaliações insuficientes

Capturas: Não há classificações suficientes

9. Jobvite (melhor para descrições de vagas sem preconceitos)

via Jobvite

O Jobvite é uma ferramenta de recrutamento completa, projetada para simplificar os processos de contratação com sua automação avançada, análise inteligente e recursos fáceis de usar.

Combinando IA, ciência de dados e práticas recomendadas de DE&I, o Job Description Grader ajuda os recrutadores a criar publicações que atraem um grupo diversificado de candidatos qualificados e reduzem o preconceito.

Melhores recursos do Jobvite

Remova preconceitos inconscientes das ofertas de emprego para reforçar a diversidade e a equidade

Simplifique o agendamento de candidatos sugerindo horários ideais de entrevista para aumentar a eficiência

Obtenha insights com métricas como tempo de preenchimento e taxas de conversão de candidatos no painel de controle

Faça a transição suave dos candidatos da contratação para funcionários produtivos com fluxos de trabalho de integração otimizados

Limitações do Jobvite

O extenso conjunto de recursos pode sobrecarregar equipes menores com necessidades limitadas de contratação

Embora personalizável, a plataforma requer tempo e conhecimento para configurar fluxos de trabalho e painéis personalizados

Preços do Jobvite

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jobvite

G2 : 4. 0/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 550 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jobvite

Gosto do fato de que tudo o que preciso está lá, a descrição da vaga, os candidatos rastreados, as aprovações, o histórico de candidaturas, etc. Isso torna o processo de contratação muito mais fácil e organizado.

Gosto do fato de que tudo o que preciso está lá, a descrição da vaga, os candidatos rastreados, as aprovações, o histórico de candidaturas, etc. Isso torna o processo de contratação muito mais fácil e organizado.

10. Simplificado (melhor para descrições de vagas multilíngues)

via Simplified

Essa ferramenta otimiza o recrutamento ao gerar anúncios de emprego que destacam as principais responsabilidades e atraem os candidatos.

O que diferencia o Simplified é sua flexibilidade. Com modelos personalizáveis, configurações avançadas para tom e criatividade e suporte multilíngue, essa ferramenta pode ser adaptada para atender a diversas necessidades de contratação.

Melhores recursos simplificados

Ajuste as descrições de vagas com ferramentas de edição para atender às suas necessidades específicas

Use o aprendizado de máquina para incorporar os mais recentes padrões do setor, atraindo candidatos relevantes

Colabore com os membros da equipe em tempo real para alinhar as ofertas de emprego com as metas organizacionais

Limitações simplificadas

O Simplified é excelente em descrições gerais de cargos, mas funções especializadas podem precisar de ajustes manuais

A eficácia da ferramenta depende da qualidade da entrada, o que pode ser um desafio para os usuários menos experientes

Preços simplificados

Gratuito

Simplificado : uS$ 29,99/mês

Crescimento simplificado : $119,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações simplificadas

G2 : 4. 6/5 (mais de 4.900 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Simplified

Foi muito fácil entrar diretamente nos prompts de IA e navegar pelo site para obter o resultado final: uma descrição de cargo bem escrita, muito consistente e descritiva, que meu agente de RH ficou muito feliz em ler e implementar em seu modelo padrão de descrição de cargo para nosso grupo de TI.

Preparando o cenário para o sucesso da contratação com o ClickUp

A escolha do gerador de descrição de cargo com IA correto pode transformar completamente a forma como você atrai talentos. Essas ferramentas economizam tempo e ajudam a criar descrições de cargos inclusivas, precisas e impactantes que falam com os candidatos certos.

Se você precisa de insights específicos do setor ou de recursos para eliminar preconceitos, há uma solução para você. No atual mundo de contratações em ritmo acelerado, a IA não é opcional - é essencial para se manter competitivo.

O ClickUp Brain se destaca por sua versatilidade e facilidade de uso. De descrições de vagas bem elaboradas a fluxos de trabalho colaborativos perfeitos, o ClickUp se alinha com suas metas de recrutamento.

Pronto para melhorar suas contratações? Registre-se gratuitamente no ClickUp e veja a diferença por si mesmo!