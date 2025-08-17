Os 10 melhores aplicativos de notas com IA para o Google Meet em 2025

No meio da sua chamada do Google Meet, você ouve: “Espere, qual era mesmo a ação a ser tomada?” Uma rápida olhada no chat não ajuda, e ninguém parece ter feito anotações adequadas. Agora, você fica preso tentando juntar as peças em vez de seguir em frente.

Os aplicativos de anotações com IA para o Google Meet podem poupar você do caos e manter as reuniões nos trilhos. Eles capturam tudo — pontos-chave, decisões, itens de ação — para que você não precise fazer isso.

Vamos dar uma olhada nos melhores para manter suas reuniões produtivas e suas anotações sem esforço. 🧑‍💻

O que você deve procurar em aplicativos de anotações com IA para o Google Meet?

Um bom aplicativo para anotações deve tornar as reuniões mais produtivas, não criar trabalho extra. Escolher o aplicativo certo depende de como você conduz as reuniões e do tipo de anotações de que precisa.

Aqui estão alguns recursos importantes a serem procurados em uma ferramenta de IA para notas de reuniões:

Precisão na transcrição: Captura conversas com clareza e minimiza erros

Identificação do locutor: diferencia os participantes da reunião para notas organizadas

Recursos de resumo: destaca pontos importantes e itens de ação para referência rápida em reuniões futuras

Configurações de personalização: permite formatação personalizada, resumos e marcação de palavras-chave

Recursos de exportação e compartilhamento: salva notas e resumos de reuniões em vários formatos para facilitar a colaboração

Segurança e privacidade: protege dados confidenciais de reuniões por meio de criptografia e medidas de conformidade

🔍 Você sabia? O Google Meet já foi um serviço exclusivo para convidados. Em 2017, era chamado de “Google Hangouts Meet” e estava disponível apenas para usuários do G Suite. Foi somente em 2020 que o Google tornou o serviço gratuito para todos, bem a tempo para o boom do trabalho remoto.

Em resumo: os 10 melhores aplicativos de anotações com IA para o Google Meet

Não tem certeza de qual ferramenta se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho? Aqui está uma rápida análise dos melhores aplicativos de anotações com IA para o Google Meet, seus pontos fortes e para quem foram criados:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp – Aplicativo de anotações com IA com integração de tarefas + documentos – Extração de itens de ação – Fluxos de trabalho automáticos de reunião para ação Equipes de projeto que precisam de fluxos de trabalho completos, da reunião à ação Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Gemini – Integração nativa com o Google Workspace – Sincronização direta com o Google Docs – Suporte multilíngue para equipes globais Equipes integradas ao Google Workspace que precisam de anotações e integração perfeitas Exclusivo para Google Workspace Enterprise; preços personalizados Tactiq – Suporte multiplataforma (Meet, Zoom, Teams) – Tags de transcrição em tempo real – Suporte para equipes em várias plataformas Equipes multiplataforma acompanham discussões em várias plataformas de videoconferência Gratuito; Pro: US$ 12/mês por usuário; Equipe: US$ 20/mês por usuário tl;dv – Destaques com marcação de tempo – Acompanhamento com IA – Destaques em vídeo para equipes de vendas Equipes de vendas e sucesso do cliente que precisam de destaques rápidos em vídeo e acompanhamento de ações a serem realizadas Gratuito; Pro: US$ 29/mês por usuário; Empresarial: US$ 98/mês por usuário Scribbl – Notas prontas para estudar – Gerador de questionários/perguntas – Transcrições com registro de data e hora para fins educacionais Professores e equipes de treinamento que precisam de notas de reuniões que possam ser convertidas em materiais de estudo Gratuito; Pro: US$ 20/mês por usuário; Equipe: preço personalizado (cobrado anualmente) Bluedot – Extração de trechos de código – Marcação de decisões técnicas – Integrações de gerenciamento de projetos Equipes técnicas e de engenharia que precisam acompanhar discussões sobre código e arquitetura Gratuito; Básico: US$ 18/mês por usuário; Pro: US$ 25/mês por usuário Leia IA – Resumos rápidos de reuniões – Destaques – Categorização de itens de ação Equipes que precisam de resumos rápidos e fáceis de entender das reuniões e acompanhamento das ações a serem realizadas Gratuito; Pro: US$ 19,75/mês por usuário; Enterprise: US$ 29,75/mês por usuário Otter. ai – Transcrição multilíngue – Colaboração em tempo real – Identificação do locutor Equipes híbridas e globais que precisam de suporte para reuniões multilíngues com colaboração em tempo real Gratuito; Pro: US$ 16,99/mês por usuário; Empresarial: US$ 30/mês por usuário MeetGeek – Análise da eficácia das reuniões – Acompanhamento do sentimento – Resumos específicos para cada função Equipes orientadas por dados otimizam a cultura das reuniões e o acompanhamento da interação com os clientes Gratuito; Pro: US$ 19/mês por usuário; Business: US$ 39/mês por usuário; Enterprise: US$ 59/mês por usuário Fathom – Acompanhamento do relacionamento com o cliente – Mapeamento automático de entregas – Acompanhamento do histórico de interações Equipes que lidam diretamente com clientes (empresas de consultoria, agências) que precisam de históricos detalhados das interações com os clientes Gratuito; Premium: US$ 19/mês por usuário; Edição para equipes: US$ 29/mês por usuário; Edição para equipes Pro: US$ 39/mês por usuário

Os 10 melhores aplicativos de notas com IA para o Google Meet

Não faltam aplicativos de anotações com IA para o Google Meet, mas nem todos fazem o trabalho direito. Alguns têm dificuldade com a precisão, enquanto outros tornam o compartilhamento ou a organização das anotações mais complicados do que o necessário.

Aqui estão dez opções para você não precisar testar todas elas. 🙌🏼

1. ClickUp (Melhor para notas de reuniões com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho)

O trabalho hoje em dia está desorganizado.

Projetos, conhecimentos e conversas estão espalhados por ferramentas desconectadas, atrasando as equipes. O ClickUp resolve isso com o aplicativo completo para o trabalho, combinando gerenciamento de projetos, documentação e comunicação em um só lugar, com tecnologia de IA para ajudar as equipes a trabalharem mais rápido.

As reuniões não precisam ser uma bagunça de notas perdidas, itens de ação esquecidos e acompanhamentos intermináveis. O ClickUp conecta os pontos, transformando conversas em resultados sem esforço extra.

ClickUp AI Notetaker

Deixe que o ClickUp AI Notetaker cuide das notas da reunião enquanto você se concentra na discussão

O ClickUp AI Notetaker transcreve automaticamente conversas, gera resumos estruturados e extrai itens de ação, vinculando tudo a tarefas e documentos.

Uma equipe de marketing discutindo sua próxima campanha em uma chamada do Google Meet não precisa listar manualmente todos os resultados esperados. A IA destaca automaticamente os pontos principais, como prazos para criativos de anúncios, uma nova ideia de slogan e uma estratégia da concorrência que vale a pena revisitar, enquanto atribui acompanhamentos às pessoas certas.

Converta discussões de reuniões em tarefas sem etapas adicionais usando o ClickUp AI Notetaker

Mas o ClickUp AI Notetaker não se limita a transcrições.

As ações a serem realizadas se tornam tarefas do ClickUp, para que os acompanhamentos não se percam. Uma equipe de vendas que está negociando um contrato pode fazer com que o ClickUp extraia automaticamente as principais solicitações do cliente, como ajustes nas condições de pagamento ou adição de uma cláusula específica, e as atribua à equipe jurídica. Isso mantém o trabalho organizado sem a necessidade de uma lista de tarefas separada.

ClickUp Brain

Comece a usar o ClickUp Brain Obtenha respostas instantâneas a partir de transcrições de reuniões, tarefas e notas com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain facilita a localização de informações. Em vez de vasculhar notas, as equipes podem fazer perguntas diretas à IA, como “O que o cliente solicitou na reunião do mês passado?” ou “Quais foram as principais preocupações sobre o lançamento do produto?”, e obter respostas instantâneas.

Um gerente de produto que está se preparando para uma ligação de acompanhamento pode recuperar instantaneamente todas as menções a uma solicitação de recurso específica.

📮ClickUp Insight: 30% dos trabalhadores acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho mais profundo e focado. Mesmo essas pequenas economias de tempo somam muito: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal. 💯Com os Agentes de IA e o ClickUp Brain do ClickUp, você pode automatizar fluxos de trabalho, gerar atualizações de projetos e transformar suas notas de reunião em próximas etapas acionáveis — tudo na mesma plataforma. Não há necessidade de ferramentas ou integrações extras — o ClickUp traz tudo o que você precisa para automatizar e otimizar seu dia de trabalho em um só lugar. 💫 Resultados reais: A RevPartners reduziu em 50% seus custos com SaaS ao consolidar três ferramentas no ClickUp, obtendo uma plataforma unificada com mais recursos, colaboração mais estreita e uma única fonte de verdade que é mais fácil de gerenciar e dimensionar.

ClickUp Docs

Mantenha todas as discussões documentadas e acessíveis usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs centraliza e organiza todos os registros das reuniões em um só lugar. As transcrições e os resumos são salvos automaticamente, garantindo que as equipes nunca percam conversas importantes.

Uma equipe jurídica que está finalizando um contrato pode consultar rapidamente negociações anteriores e marcar seções específicas, facilitando o acompanhamento de alterações e decisões ao longo do tempo.

Da mesma forma, o ClickUp Notepad oferece um espaço pessoal para anotar ideias rápidas antes de transformá-las em tarefas estruturadas. Por exemplo, um designer que está pensando em melhorias para um site pode anotar o feedback de uma ligação de um cliente e refinar essas ideias em um plano viável mais tarde.

Melhores recursos do ClickUp

Sincronize perfeitamente com o Google Meet e o Zoom: Grave, transcreva e Grave, transcreva e gerencie reuniões no ClickUp para acessar insights sem precisar trocar de plataforma

Encontre detalhes importantes instantaneamente: pesquise transcrições por palavra-chave, filtre locutores e revisite discussões sem precisar reproduzir gravações

Padronize as notas das reuniões sem esforço: use use modelos personalizáveis para estruturar resumos de reuniões, itens de ação e pontos principais para garantir a consistência

Gere resumos instantâneos: Condense reuniões longas em pontos-chave para ajudar as equipes a se atualizarem rapidamente

Integre notas com o chat: publique resumos gerados por IA e itens de ação diretamente no ClickUp Chat para manter conversas e acompanhamentos em um só lugar

Mantenha as reuniões e agendas conectadas: Sincronize as notas das reuniões com Sincronize as notas das reuniões com a visualização do calendário do ClickUp e a integração do ClickUp com o Google Agenda para alinhar as discussões com prazos e prioridades

Limitações do ClickUp

Atualmente, o aplicativo de anotações oferece suporte ao inglês, com opções limitadas de idiomas para transcrição e resumos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.040 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Um usuário do G2 compartilhou sua experiência com o ClickUp:

O ClickUp é um software incrivelmente versátil que aumentou minha produtividade em pelo menos 10 vezes. Adoro a combinação de gerenciamento de tarefas pessoais com gerenciamento de conhecimento empresarial, notas rápidas e a IA ClickUP é FANTÁSTICA. É incrivelmente sensível ao contexto e, literalmente, um assistente poderoso. Documentos aninhados, hierarquia de tarefas, campos personalizados, filtragem avançada... este aplicativo tem tudo e não é muito complicado de começar a usar. Ele também tem integrações úteis com plataformas comerciais padrão, o que é ótimo.

O ClickUp é um software incrivelmente versátil que aumentou minha produtividade em pelo menos 10 vezes. Adoro a combinação de gerenciamento de tarefas pessoais com gerenciamento de conhecimento empresarial, notas rápidas e a inteligência artificial do ClickUP, que é FANTÁSTICA. Ele é incrivelmente sensível ao contexto e é literalmente um assistente poderoso. Documentos aninhados, hierarquia de tarefas, campos personalizados, filtragem avançada... este aplicativo tem tudo e não é muito complicado de começar a usar. Ele também tem integrações úteis com plataformas comerciais padrão, o que é ótimo.

🧠 Curiosidade: Os planos de fundo do Meet já tiveram... dinossauros? Quando o Google lançou os planos de fundo virtuais, uma das primeiras opções era uma cena de selva pré-histórica com dinossauros vagando casualmente. Infelizmente, eles não ficaram por muito tempo.

2. Gemini (ideal para usuários nativos do Google Workspace)

através das atualizações do Google Workspace

O Google adicionou seu aplicativo de anotações com IA, desenvolvido pela Gemini, diretamente ao Meet. Essa ferramenta integrada captura suas conversas sem a necessidade de aplicativos ou extensões adicionais.

As notas são enviadas diretamente para o Google Docs, o que faz sentido se sua equipe usa as ferramentas do Google Workspace diariamente.

Você pode anotar itens de ação, obter resumos de reuniões e colaborar em notas sem sair da janela do Meet. O aplicativo de anotações também suporta vários idiomas, para que equipes globais possam obter resumos em seu idioma preferido.

Principais recursos do Gemini

Transforme discussões em reuniões em itens de ação que são sincronizados automaticamente com o Google Tasks, ajudando você a acompanhar os acompanhamentos em todo o seu espaço de trabalho

Gere resumos personalizados de reuniões em vários idiomas, preservando o contexto original e as nuances das conversas

Divida discussões complexas em seções organizadas com base em tópicos, completas com marcas de tempo para facilitar a consulta e a navegação

Colabore em notas de reuniões em tempo real através do Google Docs, permitindo que os membros da equipe adicionem comentários e sugestões durante a reunião

Limitações do Gemini

Opções limitadas de personalização para formatação e organização de notas

Disponível apenas para usuários do Google Workspace Enterprise

Requer uma conexão estável com a Internet para processamento em tempo real

Sem análises avançadas ou insights sobre reuniões

Preços do Gemini

Disponível exclusivamente com os planos Google Workspace Enterprise; preços personalizados

Avaliações e comentários do Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Gemini

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto no Gemini é a facilidade de uso combinada com uma interface intuitiva. Ele permite a execução rápida de tarefas complexas e é adequado tanto para usuários iniciantes quanto experientes. Acho-o particularmente útil para automatizar fluxos de trabalho e organizar informações. A integração com outras plataformas é simples e o suporte ao cliente tem sido muito ágil.

O que mais gosto no Gemini é a facilidade de uso combinada com uma interface intuitiva. Ele permite a execução rápida de tarefas complexas e é adequado tanto para usuários iniciantes quanto experientes. Acho-o particularmente útil para automatizar fluxos de trabalho e organizar informações. A integração com outras plataformas é simples e o suporte ao cliente tem sido muito ágil.

⚙️ Bônus: experimente os modelos de agenda de reuniões do Google Docs para estruturar discussões, destacar tópicos importantes e manter as reuniões focadas e produtivas.

3. Tactiq (ideal para equipes que utilizam várias plataformas de reunião)

via Tactiq

O Tactiq vai além do Google Meet e funciona no Zoom, Microsoft Teams e outras plataformas de vídeo. A ferramenta fica discretamente no seu navegador, pronta para entrar em ação quando você iniciar qualquer reunião.

Você pode destacar momentos importantes durante as chamadas clicando em um botão ou usando atalhos do teclado, sem precisar digitar freneticamente. As equipes podem pesquisar reuniões anteriores usando tags de tópicos, facilitando a localização daquela conversa do mês passado.

A transcrição em tempo real fica ao lado da janela da reunião, para que você possa verificar o que foi dito sem interromper o fluxo.

Melhores recursos do Tactiq

Pesquise nas transcrições das reuniões usando tags de tópicos e marque momentos importantes durante chamadas ao vivo sem pausar ou interromper as conversas

Converta trechos de reuniões em tarefas diretamente em ferramentas de gerenciamento de projetos como Jira, Trello e Asana para ação imediata

Acesse recursos de memória de reuniões para relembrar discussões e decisões anteriores em diferentes plataformas de vídeo usando uma pesquisa baseada em tópicos

Extraia automaticamente os comentários dos clientes e as solicitações de recursos em seções separadas para as equipes de produto e vendas

Limitações do Tactiq

O plano gratuito restringe o acesso a transcrições históricas

A qualidade do áudio tem um impacto significativo na precisão da transcrição

Algumas integrações exigem planos de nível superior

Preços do Tactiq

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 20/mês por usuário

Negócios: US$ 40/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Tactiq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Tactiq

Veja o que um avaliador do G2 disse:

O Tactiq ajuda você a gravar e transcrever suas reuniões, chamadas, entrevistas e muito mais. Eu já usei para todas as finalidades acima. É perfeito para gravar suas chamadas com clientes, prospects e parceiros. Ele também ajuda você a escrever e-mails de acompanhamento e listas de tarefas. Ajuda você a escrever e-mails melhores com as sugestões automáticas do Tactiq.

O Tactiq ajuda você a gravar e transcrever suas reuniões, chamadas, entrevistas e muito mais. Eu já usei para todas as finalidades acima. É perfeito para gravar suas chamadas com clientes, prospects e parceiros. Ele também ajuda você a escrever e-mails de acompanhamento e listas de tarefas. Ajuda você a escrever e-mails melhores com as sugestões automáticas do Tactiq.

4. tl;dv (Ideal para equipes de vendas e sucesso do cliente)

o tl;dv se concentra em tornar as conversas com os clientes mais valiosas. A ferramenta marca os momentos essenciais à medida que você adiciona notas ou reações durante as chamadas.

As equipes de vendas podem recortar partes importantes das reuniões para compartilhar com colegas ou revisar mais tarde. A transcrição aparece ao lado da sua videochamada, e você pode adicionar tags rápidas para marcar diferentes partes da conversa. Compartilhar trechos leva apenas alguns segundos, o que é útil quando você precisa incluir outros membros da equipe que perderam a reunião.

tl;dv melhores recursos

Crie destaques em vídeo instantâneos marcando momentos durante as chamadas e compartilhando-os diretamente com equipes internas ou partes interessadas

Acompanhe a opinião dos clientes e os principais pontos de discussão usando ferramentas de inteligência de conversação com IA

Crie uma biblioteca pesquisável com momentos importantes das reuniões, organizados por tópicos, contas ou estágios de negociação para treinamento de vendas

Gere e-mails de acompanhamento automatizados com base nas discussões da reunião e itens de ação com modelos personalizáveis

Extraia menções à concorrência e discussões sobre preços automaticamente para o seu sistema de CRM

Limitações do tl;dv

O processamento de vídeo pode demorar em reuniões mais longas

Existem limites de armazenamento para gravações de reuniões nos planos de nível inferior

tl;dv preços

Gratuito

Pro: US$ 29/mês por usuário

Negócios: US$ 98/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários tl;dv

G2: 4,7/5 (mais de 330 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o tl;dv

Como diz um usuário do G2:

O TLDV fez uma grande diferença na forma como gerencio reuniões. As transcrições e resumos automáticos me poupam muito tempo, especialmente quando preciso revisar pontos específicos ou compartilhar notas com minha equipe. Também adoro a capacidade de marcar momentos importantes e navegar rapidamente por gravações longas. A interface é limpa e fácil de usar, e se integra bem às minhas ferramentas existentes.

O TLDV fez uma grande diferença na forma como gerencio reuniões. As transcrições e resumos automáticos me poupam muito tempo, especialmente quando preciso revisitar pontos específicos ou compartilhar notas com minha equipe. Também adoro a capacidade de marcar momentos importantes e navegar rapidamente por gravações longas. A interface é limpa e fácil de usar, e se integra bem às minhas ferramentas existentes.

5. Scribbl (Melhor para treinamento e educação remota)

via Scribbl

O Scribbl dá um toque especial às notas de reuniões, concentrando-se em ambientes de aprendizagem. Esta ferramenta organiza automaticamente as notas em formatos fáceis de estudar.

Professores e instrutores podem marcar pontos-chave do aprendizado durante as sessões, e os alunos podem adicionar notas sem interromper o fluxo. As notas são sincronizadas com os registros de data e hora na gravação, para que você possa voltar exatamente ao momento em que algo foi explicado.

Além disso, quem perdeu a sessão ao vivo pode acompanhar tudo usando as notas estruturadas e a combinação de gravações.

Principais recursos do Scribbl

Crie guias de estudo automaticamente a partir de gravações de reuniões, marcando conceitos e explicações importantes durante as sessões ao vivo

Pule entre diferentes partes das reuniões usando uma transcrição interativa que vincula diretamente aos marcadores de tempo do vídeo

Gere verificações rápidas de conhecimento e perguntas de questionários com base nos tópicos discutidos para compreensão imediata dos alunos

Organize o conteúdo das reuniões em capítulos e subseções que correspondam à estrutura do seu curso ou aos módulos de treinamento

Exporte notas em vários formatos, incluindo cartões de estudo e folhas de resumo para diferentes estilos de aprendizagem

Limitações do Scribbl

Há uma curva de aprendizado para usuários iniciantes

Os usuários dizem que os recursos de colaboração em grupo precisam ser melhorados

Sua extensão do Chrome pode entrar em conflito com outras ferramentas

Preços do Scribbl

Gratuito

Pro: US$ 20/mês por usuário

Equipe: Preço personalizado (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Scribbl

G2: 4,9/5 (mais de 320 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Scribbl

Uma avaliação do G2 diz:

O Scribbl é simplesmente incrível. Ele automatiza tarefas que antes levavam horas, e os recursos de agendamento e planejamento de conteúdo são excelentes. Adoro a facilidade de conectar todas as minhas contas sociais e ter tudo funcionando perfeitamente. As sugestões de IA para melhorar minhas postagens também são muito úteis – é como ter um assistente digital. Um aplicativo excelente, simplesmente o melhor!

O Scribbl é simplesmente incrível. Ele automatiza tarefas que antes levavam horas, e os recursos de agendamento e planejamento de conteúdo são excelentes. Adoro a facilidade de conectar todas as minhas contas sociais e ter tudo funcionando perfeitamente. As sugestões de IA para melhorar minhas postagens também são muito úteis – é como ter um assistente digital. Um aplicativo excelente, simplesmente o melhor!

🔍 Você sabia? Uma pesquisa da Dialpad descobriu que a maioria das pessoas passa até um terço da semana de trabalho em reuniões. Cerca de 46% passam menos de quatro horas em reuniões, enquanto 37% passam entre 4 e 12 horas. Outros 12% participam de 12 a 20 horas de reuniões e 5% passam pelo menos 20 horas nelas. É muito tempo gasto em discussões!

6. Bluedot (ideal para reuniões técnicas e equipes de desenvolvedores)

via Bluedot

O Bluedot se destaca por lidar com discussões técnicas de maneira diferente. A ferramenta reconhece trechos de código, termos técnicos e discussões sobre arquitetura em suas reuniões.

Os desenvolvedores podem sinalizar decisões técnicas importantes sem perder o foco. A IA ajuda a organizar a documentação técnica diretamente a partir de suas discussões, economizando tempo ao redigir os documentos posteriormente.

As notas das reuniões também podem ser vinculadas automaticamente à sua documentação de tecnologia e ferramentas de gerenciamento de projetos.

Principais recursos do Bluedot

Extraia trechos de código e decisões técnicas das reuniões diretamente para sua documentação de desenvolvimento

Marque decisões arquitetônicas e vincule-as automaticamente à documentação técnica existente em sua base de conhecimento

Crie tickets do Jira ou issues do GitHub diretamente das discussões da reunião com o contexto relevante anexado

Acompanhe discussões sobre dívidas técnicas e prioridades de desenvolvimento em várias reuniões de equipe

Limitações do Bluedot

Focado principalmente em equipes técnicas

Preço mais elevado em comparação com aplicativos de anotações gerais para o Google Meet

Requer tempo de configuração para integrações personalizadas

Preços do Bluedot

Gratuito

Básico: US$ 18/mês por usuário

Pro: US$ 25/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Bluedot

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Bluedot

Uma avaliação do G2 diz:

A melhor coisa sobre o Bluedot é sua facilidade de uso e a interface bastante intuitiva. A possibilidade de usá-lo em qualquer lugar é outra característica interessante do Bluedot. O envolvimento que ele proporciona é excelente.

A melhor coisa sobre o Bluedot é sua facilidade de uso e a interface bastante intuitiva. A possibilidade de usá-lo em qualquer lugar é outra característica interessante do Bluedot. O envolvimento que ele proporciona é excelente.

🧠 Curiosidade: Você já recebeu um link do Google Meet que nunca expirava? Tecnicamente, os links do Google Meet não expiram — alguns ficam ativos por anos! Portanto, se você clicar aleatoriamente em um convite antigo, poderá acabar em uma reunião fantasma.

7. Read AI (ideal para resumos rápidos de reuniões)

via Read AI

O Read AI dá um toque diferente às notas de reuniões, concentrando-se em resumos concisos. A ferramenta divide reuniões de uma hora em destaques fáceis de ler e que fazem sentido.

Ao contrário de outros aplicativos de anotações que despejam tudo em transcrições longas, o Read ajuda você a compreender os pontos principais em minutos. As equipes adoram como ele organiza itens de ação e decisões em resumos fáceis de revisar.

O verdadeiro diferencial é a capacidade de capturar aquelas discussões paralelas importantes que muitas vezes se perdem nas anotações comuns.

Leia os melhores recursos da IA

Divida reuniões longas em resumos rápidos e fáceis de entender, preservando o contexto importante e as nuances da discussão original

Sinalize e categorize itens de ação durante as reuniões com base em níveis de prioridade

Navegue pelas gravações das reuniões usando um esboço gerado por IA que ajuda você a ir direto para os pontos relevantes da discussão

Crie vídeos com os destaques da reunião selecionando os momentos importantes, perfeito para compartilhar atualizações com as pessoas que perderam a chamada

Leia as limitações da IA

A qualidade do resumo varia de acordo com a clareza do áudio

Oferece opções limitadas para organização de notas

Os usuários relatam que a ferramenta oferece recursos de integração muito básicos

Personalização mínima para formatos de resumo

Leia os preços da IA

Gratuito

Pro: US$ 19,75/mês por usuário

Empresa: US$ 29,75/mês por usuário

Enterprise+: US$ 39,75/mês por usuário

Leia avaliações e comentários sobre IA

G2: 3,9/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Read AI

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto no Read é a capacidade de automatizar transcrições de reuniões do Zoom. As transcrições em tempo real e os recursos de agendamento inteligente são inestimáveis para otimizar a comunicação e garantir que as reuniões sejam mais eficientes.

O que mais gosto no Read é a capacidade de automatizar transcrições de reuniões do Zoom. As transcrições em tempo real e os recursos de agendamento inteligente são inestimáveis para otimizar a comunicação e garantir que as reuniões sejam mais eficientes.

📖 Leia também: Melhores ferramentas de comunicação com IA

8. Otter. ai (Ideal para equipes multilíngues e multifuncionais)

O Otter.ai traz uma abordagem única para notas de reuniões, com foco na colaboração em tempo real e no processamento de idiomas. É ideal para lidar com reuniões em que os participantes alternam entre idiomas ou precisam de traduções instantâneas.

Equipes híbridas se beneficiam particularmente da capacidade deste software de atas de reuniões de distinguir entre os participantes e capturar conversas paralelas com precisão. O gerador de resumos automatizado se adapta a diferentes tipos de reuniões, desde reuniões rápidas até longas sessões de estratégia.

Além da transcrição básica, o Otter.ai ajuda as equipes a identificar padrões de conversação e tópicos recorrentes nas reuniões, facilitando o acompanhamento da evolução dos projetos ao longo do tempo.

Principais recursos do Otter.ai

Capture conversas simultâneas em vários idiomas, mantendo a atribuição do locutor e o contexto de cada tópico de discussão

Gere insights detalhados sobre as reuniões, incluindo distribuição do tempo de fala, frequência dos tópicos e padrões de engajamento

Crie listas de vocabulário personalizadas para terminologia específica do setor e marque automaticamente esses termos nas transcrições para obter uma documentação consistente

Transforme discussões de reuniões em documentos estruturados com a geração inteligente de esboços

Conecte conversas relacionadas em várias reuniões para criar uma base de conhecimento abrangente das decisões da equipe e da evolução do projeto

Limitações do Otter.ai

Envolve uso intenso do processador durante a transcrição em tempo real

Existem limites de armazenamento para reuniões mais longas

O treinamento de vocabulário personalizado leva tempo

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro os resumos, como eles são editáveis e como posso usar a barra lateral para criar um e-mail de acompanhamento com base no resumo dos detalhes. Isso economiza MUITO TEMPO. Adoro que todas as notas sejam pesquisáveis no site e fáceis de encontrar. É fácil programar o Otter para participar das minhas reuniões no início da semana. É fácil compartilhar as notas com minha equipe.

Adoro os resumos, como eles são editáveis e como posso usar a barra lateral para criar um e-mail de acompanhamento com base no resumo dos detalhes. Isso economiza MUITO TEMPO. Adoro que todas as notas sejam pesquisáveis no site e fáceis de encontrar. É fácil programar o Otter para participar das minhas reuniões no início da semana. É fácil compartilhar as notas com minha equipe.

🧠 Curiosidade: O logotipo original do Google Meet parecia uma câmera, mas as pessoas confundiam com o YouTube! O Google acabou redesenhando-o para o ícone verde e amarelo que conhecemos hoje, para deixar a diferença mais clara.

9. MeetGeek (Melhor para análise de reuniões baseada em dados)

via MeetGeek

O MeetGeek aborda a documentação de reuniões através da análise de dados. A ferramenta vai além da transcrição básica, analisando a dinâmica da reunião, o envolvimento dos participantes e os padrões de discussão.

As equipes podem acompanhar a evolução da cultura de reuniões por meio de análises detalhadas. A plataforma categoriza automaticamente diferentes tipos de reuniões e adapta seu estilo de anotações de acordo com cada uma delas. O MeetGeek também ajuda as equipes a otimizar suas agendas de reuniões, identificando padrões em discussões produtivas em comparação com discussões que consomem muito tempo.

Melhores recursos do MeetGeek

Monitore a eficácia das reuniões por meio de análises abrangentes que rastreiam o envolvimento dos participantes, o fluxo da discussão e os padrões de tomada de decisão

Gere resumos de reuniões específicos para cada função, destacando informações relevantes para diferentes membros da equipe

Acompanhe as tendências de interação dos clientes nas reuniões usando análise de sentimentos e modelagem de tópicos para identificar pontos fracos comuns e solicitações de recursos

Automatize a distribuição de insights das reuniões para as partes interessadas relevantes com base nos tópicos de discussão e nos projetos mencionados

Limitações do MeetGeek

Seus recursos analíticos exigem uso consistente a longo prazo

Configuração complexa para relatórios personalizados

Opções limitadas de análise retrospectiva

Preços do MeetGeek

Gratuito

Pro: US$ 19/mês por usuário

Empresas: US$ 39/mês por usuário

Empresa: A partir de US$ 59/mês por usuário

Avaliações e comentários do MeetGeek

G2: 4,6/5 (mais de 430 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro poder me concentrar em ouvir atentamente o que o cliente está dizendo, sem ter que me preocupar em fazer anotações e capturar o máximo de informações possível, pois isso já é feito para mim. Também tem sido muito útil ter um resumo sucinto dos pontos de acompanhamento, para que você possa consultá-lo e garantir que todos os pontos necessários foram abordados ao entrar em contato após o término da reunião.

Adoro poder me concentrar em ouvir atentamente o que o cliente está dizendo, sem ter que me preocupar em fazer anotações e capturar o máximo de informações possível, pois isso já é feito para mim. Também tem sido muito útil ter um resumo sucinto dos pontos de acompanhamento, para que você possa consultá-lo e garantir que todos os pontos necessários foram abordados ao entrar em contato após o término da reunião.

🔍 Você sabia? O Google Meet tem easter eggs escondidos! Digite “/pitchforks” no chat e a tela de todos será inundada com pequenos emojis de forcados. É uma maneira divertida de expressar indignação (falsa).

10. Fathom (ideal para equipes que lidam diretamente com clientes)

via Fathom

O Fathom adota uma abordagem centrada no relacionamento para a documentação de reuniões. A ferramenta de IA para reuniões captura e organiza as interações com os clientes, tornando-a valiosa para empresas de consultoria, agências e equipes de sucesso do cliente.

Isso ajuda a acompanhar o desenvolvimento do relacionamento ao longo do tempo, mantendo históricos detalhados das interações. As equipes podem acessar rapidamente conversas e decisões anteriores sem precisar vasculhar gravações intermináveis de reuniões.

Principais recursos do Fathom

Crie cronogramas abrangentes de interação com clientes que combinam notas de reuniões, itens de ação e marcos de relacionamento para um melhor gerenciamento de contas

Extraia automaticamente os requisitos e comentários dos clientes das conversas, mantendo o contexto e os níveis de prioridade para as equipes de produto

Crie cartões de pontuação do relacionamento com base nas interações das reuniões, ajudando as equipes a identificar contas que precisam de atenção adicional

Acompanhe o cumprimento de compromissos em várias reuniões com clientes, vinculando automaticamente as promessas feitas aos resultados reais

Limitações do Fathom

Os principais recursos da ferramenta estão focados principalmente nas interações com os clientes

Oferece recursos limitados para reuniões internas

Leva tempo para construir dados significativos sobre relacionamentos

A configuração da integração requer conhecimentos técnicos

Preços da Fathom

Gratuito

Premium: US$ 19/mês por usuário

Edição para equipes: US$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 4.508 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 630 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Fathom

Uma avaliação do G2 diz:

O Fathom é extremamente fácil de usar, muito intuitivo e com uma plataforma muito intuitiva. Tem sido nossa ferramenta preferida para tomar notas em reuniões, tanto em inglês quanto em espanhol, e mesmo depois de revisar as notas, nunca encontramos erros. As listas de tarefas, a organização das notas e a plataforma muito fácil tornaram nossa experiência com o Fathom muito agradável. Tenho recomendado a todos que acho que podem se beneficiar com ele.

O Fathom é extremamente fácil de usar, muito intuitivo e com uma plataforma muito intuitiva. Tem sido nossa ferramenta preferida para tomar notas em reuniões, tanto em inglês quanto em espanhol, e mesmo depois de revisar as notas, nunca encontramos erros. As listas de tarefas, a organização das notas e a plataforma muito fácil tornaram nossa experiência com o Fathom muito agradável. Tenho recomendado para todos que acho que podem se beneficiar dele.

🧠 Curiosidade: Leonardo Da Vinci preencheu mais de 7.000 páginas de cadernos com esboços, ideias e observações científicas. Ele até escrevia em espelho para manter suas anotações em segredo.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Fathom AI para tomar notas com IA

Pare de rabiscar, comece a usar o ClickUp

Boas reuniões não terminam quando a chamada termina. O aplicativo de anotações com IA certo mantém tudo organizado, acompanha as ações a serem realizadas e garante que nada seja esquecido. Vasculhar anotações espalhadas é coisa do passado com resumos claros e transcrições pesquisáveis que facilitam o acompanhamento.

O ClickUp vai além. Além das notas de reunião com IA, ele conecta conversas com tarefas, documentos e bate-papos da equipe, tudo em um só lugar. Cada reunião se torna um próximo passo produtivo, não apenas mais uma entrada na sua agenda.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅