Redmine vs. Jira: Qual ferramenta atende às necessidades de seu projeto?

Por trás de cada projeto bem-sucedido está uma equipe trabalhando em perfeita sincronia. Compreendendo isso, inúmeras organizações recorreram ao Redmine e ao Jira - duas plataformas poderosas que redefiniram a forma como as equipes colaboram e produzem resultados.

Quer você esteja ampliando uma startup ou coordenando iniciativas empresariais, essas ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem vantagens distintas.

O Redmine oferece uma solução personalizável e de código aberto para equipes com experiência em tecnologia, enquanto o Jira se destaca por seus recursos compatíveis com Agile e integrações avançadas.

Mas qual delas é a mais adequada para a sua equipe? Vamos explorar o Redmine vs. Jira para ajudá-lo a decidir qual ferramenta colocará ordem no caos e manterá seus projetos funcionando sem problemas.

Alerta de spoiler: fique até o final para ver outra opção que é melhor que os dois!

O que é o Redmine?

O Redmine é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos de código aberto para rastreamento de problemas e gerenciamento de vários projetos. Ele ajuda na colaboração contínua e oferece personalização total para se adequar a fluxos de trabalho exclusivos.

Com sua natureza flexível e ajustável, o Redmine é a escolha ideal para desenvolvedores e gerentes de projeto que valorizam o controle e a adaptabilidade em vez de soluções rígidas e de tamanho único.

via Redmine

Recursos do Redmine

O Redmine é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é um kit de ferramentas repleto de recursos que permitem que as equipes otimizem seus processos, acompanhem o progresso e permaneçam alinhadas. Vamos explorar seus recursos de destaque:

recurso nº 1: rastreamento de problemas e bugs

via Redmine

O sistema de rastreamento de problemas do Redmine é onde a mágica acontece. Ele permite que você registre, priorize, atribua e resolva problemas com clareza inigualável.

O que diferencia o Redmine é sua capacidade de vincular problemas a tarefas relacionadas, proporcionando uma visão holística de como um problema pode afetar o projeto mais amplo. Você pode personalizar os fluxos de trabalho para que correspondam aos seus processos exclusivos de resolução de bugs, garantindo que nada passe despercebido.

recurso nº 2: Gerenciamento de vários projetos

via Redmine

Para as equipes que lidam com vários projetos simultaneamente, o Redmine se destaca. Seu recurso de multiprojetos permite gerenciar projetos separados em um único painel, mantendo limites claros entre tarefas, problemas e marcos.

Essa funcionalidade é inestimável para agências, equipes de software e organizações que executam iniciativas paralelas sem sacrificar o foco ou a eficiência.

recurso nº 3: Campos e fluxos de trabalho personalizados

via Redmine

A adaptabilidade do Redmine é bastante impressionante, graças aos seus campos e fluxos de trabalho personalizáveis.

Você pode criar campos personalizados para capturar pontos de dados específicos, como feedback do cliente, métricas de teste ou dependências de tarefas. Também é possível adaptar os fluxos de trabalho para refletir os processos da sua equipe, garantindo que a ferramenta funcione para você, e não o contrário.

recurso nº 4: Gráficos de Gantt incorporados

via Redmine

Visualizar cronogramas de projetos nunca foi tão fácil. Os gráficos de Gantt do Redmine fornecem uma visão em tempo real do progresso do seu projeto, destacando dependências, tarefas atrasadas e prazos futuros. Ao contrário dos gráficos estáticos, a funcionalidade Gantt do Redmine atualiza-se dinamicamente, mantido todos na mesma página.

Preços do Redmine

Grátis para sempre: Versão de código aberto disponível sem custo

Hospedagem na nuvem: As opções de hospedagem paga começam a partir de US$ 25 por mês e variam de acordo com os provedores de serviços

Plug-ins e complementos: Vários Vários plug-ins estão disponíveis para compra, como: Agile Plugin: uS$ 499 (ou US$ 1199 para a versão PRO) Helpdesk Plugin: uS$ 399 (ou US$ 899 para a versão PRO) Plug-in de CRM: $299 (ou $899 para a versão PRO) Os plug-ins adicionais variam de $99 a $499, dependendo da funcionalidade

Plug-in Agile: uS$ 499 (ou US$ 1199 para a versão PRO)

Plug-in de helpdesk: uS$ 399 (ou US$ 899 para a versão PRO)

Plug-in de CRM: $299 (ou $899 para a versão PRO)

Os plug-ins adicionais variam de US$ 99 a US$ 499, dependendo da funcionalidade

Plug-in Agile: uS$ 499 (ou US$ 1199 para a versão PRO)

Plug-in de helpdesk: uS$ 399 (ou US$ 899 para a versão PRO)

Plug-in de CRM: uS$ 299 (ou US$ 899 para a versão PRO)

Os plug-ins adicionais variam de US$ 99 a US$ 499, dependendo da funcionalidade

dica profissional: Está tendo dificuldades com a priorização de tarefas no Redmine? Use o campo de prioridade para rotular as tarefas como Alta, Média ou Baixa. Combine-o com os fluxos de trabalho personalizados do Redmine para criar alertas automáticos para tarefas atrasadas, garantindo que nenhum prazo seja perdido.

O que é o Jira?

O Jira é uma ferramenta dominante no gerenciamento de projetos, projetada especificamente para dar suporte às equipes Agile no planejamento, acompanhamento e lançamento de software.

Criado pela Atlassian, o Jira é popular entre os desenvolvedores e gerentes de projeto que prosperam com fluxos de trabalho detalhados, sprints colaborativos e tomada de decisões orientada por dados. De pequenas startups a gigantes empresariais, o Jira ajuda as equipes a se manterem organizadas e a entregar resultados - no prazo e dentro do escopo.

Conhecido por seus recursos robustos de rastreamento de problemas e recursos ágeis de gerenciamento de projetos, o Jira oferece uma interface refinada que suporta várias metodologias, incluindo Scrum e Kanban.

via Jira

Recursos do Jira

O Jira é uma plataforma abrangente que oferece suporte a tudo, desde o desenvolvimento ágil até a colaboração em equipe. Seus recursos ajudam as equipes a se manterem eficientes, transparentes e adaptáveis durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

recurso nº 1: Quadros ágeis (scrum e kanban)

via Jira

Os quadros Agile do Jira foram criados para equipes que usam as metodologias Scrum ou Kanban, oferecendo uma maneira clara e visual de acompanhar as tarefas e o progresso. Os quadros permitem que você divida o trabalho em sprints gerenciáveis, priorize histórias de usuários e visualize fluxos de trabalho em tempo real.

O Jira se destaca por sua capacidade de combinar flexibilidade e estrutura - você pode configurar os quadros de acordo com os processos da sua equipe e, ao mesmo tempo, manter tudo alinhado com os princípios do Agile.

recurso nº 2: relatórios e insights avançados

via Jira

Os recursos de relatório do Jira vão além dos dados de nível superficial. Ele fornece insights detalhados sobre progresso de impressão, velocidade da equipe e gargalos por meio de gráficos interativos, como burn-downs e diagramas de fluxo cumulativo.

Com esses insights, você pode fazer ajustes orientados por dados no meio do processo, garantindo que os projetos permaneçam no caminho certo. Os relatórios não são apenas para os gerentes - eles são ferramentas para que toda a equipe possa melhorar.

recurso nº 3: Planejamento do roteiro

via Jira

O recurso de roteiro do Jira ajuda você a visualizar o panorama geral. Os roteiros oferecem uma visão panorâmica de objetivos, dependências e cronogramas ao gerenciar um único projeto ou um portfólio de iniciativas. Você pode ajustar as prioridades e os cronogramas, garantindo o alinhamento de longo prazo com os objetivos comerciais.

recurso nº 4: Integrações perfeitas

via Jira

Com mais de 3.000 aplicativos e integrações no Atlassian Marketplace, o Jira pode se conectar a praticamente qualquer ferramenta usada pela sua equipe. De ferramentas DevOps como Jenkins e Bitbucket a plataformas de colaboração como Slack, o Jira se integra perfeitamente para criar um fluxo de trabalho unificado, economizando tempo das equipes e reduzindo a troca de contexto.

Preços do Jira

Gratuito para sempre: Até 10 usuários

Padrão: US$ 7,53/mês por usuário

Premium: US$ 13,53/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Fato divertido: O nome "Jira" é derivado da palavra japonesa "Gojira", que significa "Godzilla". "A Atlassian escolheu esse nome para refletir o poder e a capacidade da ferramenta de "esmagar" os desafios de gerenciamento de projetos

Redmine vs. Jira: Recursos comparados

Tanto o Redmine quanto o Jira conquistaram seguidores fiéis por seus recursos robustos e pela capacidade de simplificar os fluxos de trabalho nos sistemas tradicionais de gerenciamento de projetos. O Redmine se destaca como uma ferramenta personalizável e de código aberto que oferece às equipes controle total, enquanto o Jira se sobressai com seus recursos ágeis avançados e integrações perfeitas.

Aqui está uma tabela útil para resumir os principais recursos do Redmine e do Jira:

Recurso Redmine Jira Bônus: ClickUp ✨ Rastreamento de problemas Oferece rastreamento de problemas robusto com fluxos de trabalho personalizáveis. Você pode vincular problemas a tarefas e rastrear dependências de forma eficaz Rastreamento avançado de problemas com automação, filtragem detalhada e atualizações em tempo real. Ideal para equipes Agile e Scrum Rastreamento robusto de problemas com campos, status e fluxos de trabalho personalizáveis Suporta dependências de tarefas e várias exibições Personalização Totalmente de código aberto, permitindo personalização ilimitada. Você pode modificar plugins, temas e fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades Oferece suporte a campos personalizados, fluxos de trabalho e automação, mas não tem a flexibilidade de uma plataforma de código aberto como o Redmine Altamente personalizável com status, visualizações e aplicativos Oferece um bom equilíbrio entre recursos pré-construídos e flexibilidade Ferramentas ágeis Suporte básico para metodologias ágeis por meio de plug-ins Ferramentas Agile abrangentes, incluindo quadros Scrum e Kanban, roteiros e planejamento de sprint Oferece suporte a várias metodologias Agile com quadros Scrum e Kanban personalizáveis, planejamento de sprint e relatórios Interface do usuário Minimalista e funcional, mas com design desatualizado Interface de usuário intuitiva e moderna, projetada para uma navegação perfeita, especialmente para equipes que usam metodologias Agile Interface moderna e fácil de usar com o Modo Me para trabalho focado Preços Gratuito e de código aberto (pode incorrer em custos de hospedagem) Oferece um plano gratuito com recursos limitados, mas os planos pagos podem se tornar Oferece um plano gratuito com recursos generosos, e os planos pagos geralmente são

Vamos nos aprofundar em como seus recursos se comparam e qual ferramenta pode atender melhor às necessidades da sua equipe.

recurso nº 1: Rastreamento de problemas

Redmine

O sistema de rastreamento de problemas do Redmine é a pedra angular de sua funcionalidade. Ele permite registrar, categorizar e priorizar problemas com fluxos de trabalho personalizáveis que se adaptam a processos exclusivos de resolução de bugs.

Além disso, o Redmine permite que você vincule problemas e tarefas relacionados, fornecendo um contexto mais amplo para a resolução de gargalos e dependências. O Redmine é uma solução flexível para desenvolvedores e equipes que precisam de controle sobre seus processos.

Jira

O Jira eleva o controle de problemas a um novo patamar com automação e detalhes granulares. Você pode configurar acionadores personalizados para atribuir problemas, escalar bugs não resolvidos ou notificar as partes interessadas automaticamente.

Além disso, o Jira se integra a ferramentas populares de DevOps, permitindo atualizações em tempo real em todo o pipeline de desenvolvimento.

Vencedor: O Jira por suas opções de automação e integração, mas o Redmine vence pela flexibilidade se você precisar de um fluxo de trabalho totalmente personalizado.

recurso #2: Metodologias ágeis

Redmine

Embora o Redmine ofereça suporte a práticas ágeis por meio de plug-ins, é necessária alguma configuração para atender às necessidades das equipes Scrum ou Kanban. Sua natureza de fonte aberto significa que você pode criar o que precisa, mas isso pode exigir conhecimento técnico e tempo.

Jira

O Agile é a essência do Jira. Com quadros Scrum e Kanban dedicados, acompanhamento de sprint e relatórios de progresso em tempo real, o Jira permite que as equipes adotem estruturas ágeis com o mínimo de configuração. Seus roteiros oferecem uma visão estratégica dos cronogramas e das dependências do projeto, garantindo que as metas diárias e de longo prazo estejam alinhadas.

Vencedor: Jira por suas ferramentas completas de suporte ágil e relatórios.

recurso nº 3: personalização e flexibilidade

A capacidade de adaptar uma ferramenta ao seu fluxo de trabalho garante que ela se encaixe perfeitamente nos processos da sua equipe.

Redmine

O Redmine é um sonho para as equipes que desejam ter controle total. De campos e fluxos de trabalho personalizados a uma extensa biblioteca de plugins, você pode moldar o Redmine para atender a requisitos específicos. Sua natureza de código aberto significa que você não está limitado por restrições de fornecedores - você pode hospedar e modificar a ferramenta como achar melhor.

Jira

O Jira também oferece personalização, mas dentro de limites predefinidos. Você pode ajustar os fluxos de trabalho, criar campos personalizados e instalar aplicativos do Atlassian Marketplace, mas estará trabalhando dentro de uma estrutura estruturada. A abordagem do Jira funciona bem para equipes que desejam ferramentas poderosas com menos configurações.

Vencedor: Redmine para máxima flexibilidade e controle.

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papo, e-mail e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, os insights comerciais essenciais se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papo, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Redmine vs. Jira no Reddit

Os usuários do Reddit têm muito a dizer sobre suas experiências com o Redmine e o Jira. As discussões geralmente destacam os pontos fortes e fracos de cada plataforma, fornecendo insights valiosos para aqueles que estão pensando em mudar ou tentando decidir qual ferramenta atende melhor às suas necessidades.

Um usuário mencionou sua transição do Redmine para o Jira, afirmando:

Usávamos o Redmine antes e agora estamos usando o Jira. Eu diria que não queremos voltar ao Redmine. O Jira é mais flexível e pode ser personalizado de acordo com suas necessidades.

Usávamos o Redmine antes e agora estamos usando o Jira. Eu diria que não queremos voltar ao Redmine. O Jira é mais flexível e pode ser personalizado de acordo com suas necessidades.

Enquanto outros elogiam o Redmine por sua interface fácil.

O Redmine ainda é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos que já usei - sim, um pouco lento, e você precisa escolher seus plug-ins com sabedoria, mas, em comparação com o Jira, é incrivelmente fácil de usar e fácil de fazer com que outras pessoas o usem.

O Redmine ainda é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos que já usei - sim, um pouco lento, e você precisa escolher seus plug-ins com sabedoria, mas, em comparação com o Jira, é incrivelmente fácil de usar e fácil de fazer com que outras pessoas o usem.

Como o Redmine e o Jira atendem a diferentes fluxos de trabalho e prioridades, uma comparação direta pode não capturar seus pontos fortes exclusivos. Então, como decidir qual deles é o mais adequado para a sua equipe?

O veredicto sobre Redmine vs. Jira: Se você estiver procurando uma ferramenta personalizável e de código aberto com o mínimo de sobrecarga, o Redmine pode ser sua melhor aposta. Para equipes focadas em fluxos de trabalho ágeis e rastreamento avançado de problemas, o Jira é uma escolha sólida.

Ainda não tem certeza? Temos a ferramenta ideal para você!

você sabia que o mercado global de software de gerenciamento de projetos deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,67%, atingindo um valor de US$ 15,08 bilhões até 2030?

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Redmine vs. Jira

Aqui está o resultado final. Quer você seja um usuário avançado ou um novato em gerenciamento de projetos, essas duas ferramentas podem apresentar um conjunto exclusivo de desafios.

Por exemplo, o Redmine muitas vezes pode parecer desatualizado sem personalizações extensas, enquanto a complexidade e o custo do Jira muitas vezes sobrecarregam as equipes menores.

A solução definitiva? Conheça o ClickUp - o aplicativo para tudo no trabalho. É a alternativa perfeita para o Redmine e o Jira, oferecendo versatilidade inigualável para gerenciamento de projetos, rastreamento de bugs, fluxos de trabalho Agile e muito mais - tudo em uma plataforma fácil de usar.

Se você precisa registrar bugs, planejar sprints, rastrear KPIs ou colaborar com sua equipe, o ClickUp tem tudo o que você precisa. Veja por que o ClickUp pode ser a opção perfeita para suas necessidades:

ClickUp's One-Up #1: Um hub unificado para gerenciamento de projetos e software

As ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp oferecem um espaço intuitivo para planejamento, acompanhamento e execução de tarefas. Ao contrário do Redmine, que exige plug-ins para funcionalidades avançadas, ou do Jira, que pode parecer esmagador, o ClickUp oferece simplicidade sem sacrificar a profundidade.

Simplifique seus projetos, colabore de forma integrada e obtenha mais resultados com a Plataforma de Gerenciamento de Projetos ClickUp

De fluxos de trabalho Agile a gráficos de Gantt, o ClickUp se adapta ao seu estilo preferido de gerenciamento de projetos. Por exemplo, as equipes de desenvolvimento podem usar quadros Agile para sprints, enquanto as equipes de marketing podem usar gráficos de Gantt para cronogramas de campanha.

Ao contrário do Redmine e do Jira, o ClickUp integra a definição de metas diretamente no fluxo de gerenciamento de projetos. Isso permite que você rastreie objetivos e vincule tarefas para garantir um progresso mensurável nas principais iniciativas.

Seus recursos de integração com ferramentas como Slack, GitHub e Zapier o tornam particularmente eficaz para equipes de software. Para equipes de desenvolvimento de software, o ClickUp for Software Teams oferece modelos pré-criados, gerenciamento de Sprint, rastreamento contínuo de bugs e marketing. Você pode adaptar esses modelos para uma integração mais rápida e processos consistentes.

Simplifique os fluxos de trabalho e atinja as metas da equipe com o ClickUp

O ClickUp nos ajudou a centralizar nossos recursos, a comunicação e o gerenciamento de projetos, tornando-nos duas ou três vezes mais eficientes.

O ClickUp nos ajudou a centralizar nossos recursos, a comunicação e o gerenciamento de projetos, tornando-nos duas ou três vezes mais eficientes.

ClickUp's One-Up #2: gerenciamento de tarefas e controle de bugs mais inteligentes

O ClickUp leva o gerenciamento de tarefas além das simples listas de tarefas, transformando-o em um sistema que prioriza a eficiência e a clareza. O ClickUp Tasks permite que as equipes criem tarefas detalhadas e interconectadas com status personalizados, controle de tempo e dependências.

Aumente a produtividade e mantenha-se organizado com o ClickUp Tasks

Com o ClickUp Tasks, você pode:

Divida tarefas complexas em partes menores e gerenciáveis, garantindo clareza e foco para sua equipe

Estabeleça relações entre as tarefas, garantindo um fluxo lógico e evitando bloqueios

Adapte as visualizações de tarefas às suas necessidades específicas, capturando todas as informações cruciais de cada tarefa

Colabore sem problemas atribuindo tarefas a vários membros da equipe, promovendo a propriedade compartilhada e a responsabilidade

dica profissional: Maximize a produtividade usando o recurso Task Dependencies no ClickUp. Se uma tarefa depender de outra para ser concluída primeiro, marque-a como "Blocked By" para criar uma sequência contínua e evitar confusão na equipe

Deseja obter uma atualização sobre as tarefas diárias e o progresso do projeto? Obtenha o standup diário do ClickUp Brain.

Use o ClickUp Brain para resumir rapidamente as atualizações do projeto, as perguntas e respostas do Workspace, os relatórios de standup e muito mais

Além disso, o ClickUp oferece uma ampla variedade de modelos pré-criados, incluindo um poderoso modelo de rastreamento de bugs que simplifica o processo de desenvolvimento de software.

O ClickUp Bug Tracking Template é um sistema totalmente personalizável que simplifica a identificação, a priorização, a resolução e a geração de relatórios de bugs.

Ele tem fluxos de trabalho personalizáveis, permitindo que as equipes adaptem os status dos bugs, como "Em andamento" ou "Aguardando feedback", aos seus processos específicos. Cada relatório de bug pode incluir detalhes abrangentes, como descrições, níveis de prioridade e anexos, como capturas de tela ou registros, garantindo que os desenvolvedores tenham todo o contexto necessário para corrigir os problemas com eficiência.

Faça o download deste modelo Rastreie, priorize e resolva bugs de forma eficiente com o modelo de rastreamento de bugs do ClickUp

Você também pode vincular bugs a tarefas relacionadas, definir acionadores automáticos para notificar os membros da equipe sobre alterações de status e usar painéis para acompanhar as tendências de resolução.

Exemplo: Um gerente de projeto pode monitorar a velocidade de resolução de bugs e garantir que os problemas críticos sejam resolvidos antes da implementação

ClickUp's One-Up #3: Dashboards que orientam as decisões

Os ClickUp Dashboards transformam dados brutos em insights acionáveis, capacitando as equipes a tomar decisões informadas rapidamente. O Redmine tem dificuldades com a análise sem plug-ins, e os relatórios do Jira podem parecer esmagadores, mas o ClickUp atinge o equilíbrio perfeito com seus painéis intuitivos.

Veja o progresso do seu projeto em um relance com os ClickUp Dashboards

Com o ClickUp Dashboards, você pode escolher elementos de visualização entre mais de 50 widgets para:

Obtenha atualizações ao vivo sobre o andamento do projeto, a atividade da equipe e o status da tarefa para tomar decisões informadas

Escolha entre gráficos de barras, gráficos de pizza, linhas do tempo e muito mais para exibir dados em um formato que atenda às suas necessidades

Defina, monitore e atinja metas individuais ou de equipe com indicadores visuais para manter todos alinhados

Gere relatórios detalhados sobre desempenho, taxas de conclusão de tarefas ou métricas rastreadas com apenas alguns cliques

Combine painéis com automação para acionar alertas ou atualizações com base em métricas ou limites específicos

📖 Leia mais: Como exportar tarefas do JIRA e importar para o ClickUp

ClickUp: A solução perfeita para o debate Redmine vs. Jira

Embora o Redmine e o Jira tenham seus pontos fortes, eles geralmente exigem concessões - o Redmine oferece personalização e o Jira se destaca no gerenciamento de projetos Agile. Mas por que se contentar com um meio-termo quando você tem uma ferramenta que faz tudo isso?

O ClickUp combina o melhor dos dois mundos com seus fluxos de trabalho personalizáveis, modelos abrangentes de rastreamento de bugs, painéis de controle em tempo real e interface intuitiva. O ClickUp se adapta às necessidades da sua equipe e é dimensionado à medida que você cresce.

É hora de simplificar o gerenciamento de projetos e aumentar a produtividade da sua equipe. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e experimente o gerenciamento de projetos sem limites.