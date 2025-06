as 10 melhores alternativas ao Bynder para gestão de ativos digitais

Sua equipe está pronta para lançar uma campanha, mas há um problema: você não consegue encontrar a versão correta do logotipo. Ele deveria estar no seu sistema de gerenciamento de ativos digitais (DAM), mas depois de procurar por um tempo que parece uma eternidade, você acaba rolando pela tela em anexos de e-mails antigos.

Soa familiar?

O Bynder é uma opção popular de DAM, mas nem sempre é a mais adequada para todas as equipes.

Se você está procurando algo mais fácil de usar, com melhores recursos de colaboração ou uma opção mais acessível, várias alternativas ao Bynder podem melhorar seu fluxo de trabalho.

Aqui estão 10 opções sólidas a serem consideradas. 🎯

As melhores alternativas ao Bynder num relance

Desde a marcação automática inteligente e categorização inteligente até integrações perfeitas e interfaces intuitivas, as ferramentas abaixo foram criadas para equipes de marketing, profissionais criativos e empresas que buscam otimizar o gerenciamento de ativos digitais.

Aqui estão as 10 melhores alternativas ao Bynder:

O que é o Bynder?

Bynder é uma plataforma de gerenciamento de ativos digitais baseada em nuvem que centraliza o armazenamento, a organização e a distribuição de conteúdo digital, como imagens, vídeos, documentos e outros arquivos criativos. Ela foi projetada para ajudar equipes de marketing e outros departamentos a colaborar com eficiência, otimizar fluxos de trabalho de conteúdo e manter a consistência da marca em vários canais.

A plataforma mantém seu conteúdo alinhado à marca e facilmente acessível para fluxos de trabalho de marketing mais eficientes. Ela também torna o gerenciamento de conteúdo digital mais simples, rápido e seguro, independentemente de onde sua equipe esteja trabalhando.

🧠 Curiosidade: A Bynder chama carinhosamente os membros de sua equipe de "Byndies". A empresa comemora regularmente marcos importantes com histórias e lembranças de funcionários antigos.

Por que escolher alternativas ao Bynder?

Se você é freelancer, faz parte de uma equipe pequena ou de uma startup com um orçamento apertado, o Bynder pode não ser a melhor opção. Ele foi projetado para grandes corporações com necessidades complexas e tem um preço compatível. Além disso, para mantê-lo funcionando perfeitamente, muitas vezes é necessária uma equipe de TI, o que não é ideal se você precisa de algo simples e econômico.

Aqui estão algumas razões pelas quais você pode considerar alternativas ao Bynder. 💁

Custo elevado: O Bynder é caro para pequenas empresas ou equipes, tornando as opções alternativas mais econômicas

Curva de aprendizado íngreme: Sua plataforma rica em recursos tem uma curva de aprendizado, e equipes sem experiência em tecnologia muitas vezes acham a integração desafiadora

Lento com arquivos grandes: O upload e a pesquisa de ativos grandes podem ser lentos, causando atrasos quando é necessário um acesso rápido

Navegação complicada: A interface não é intuitiva, exigindo cliques extras para encontrar arquivos em comparação com outras soluções DAM

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas.

📖 Leia também: Como uma gestão eficaz de ativos de TI ajuda sua empresa?

🧠 Curiosidade: O conceito de gerenciamento de ativos digitais surgiu no final da década de 1980, quando as empresas precisavam de uma maneira de organizar e recuperar grandes volumes de arquivos digitais. Os primeiros sistemas eram bancos de dados simples usados por editoras impressas.

As 10 melhores alternativas ao Bynder para utilizar

O Bynder é uma ferramenta sólida de gerenciamento de ativos digitais, mas não é para todos. Felizmente, muitas alternativas poderosas ao Bynder oferecem melhor colaboração, automação e soluções econômicas.

Vamos começar! 💪

1. ClickUp (ideal para produtividade e DAM tudo em um)

Os funcionários gastam 60% do seu tempo procurando e atualizando informações em diferentes ferramentas, o que pode reduzir drasticamente a produtividade. O ClickUp resolve esse problema com o aplicativo completo para o trabalho, que combina gerenciamento de projetos, conhecimento e chat em um só lugar, tudo alimentado pela IA de trabalho mais coesa do mundo.

Isso ajuda suas equipes a armazenar, gerenciar e colaborar em ativos digitais dentro de um fluxo de trabalho integrado.

Encontre arquivos rapidamente com pesquisa e marcação automática com IA

Obtenha insights em tempo real sobre gerenciamento de ativos digitais com o ClickUp Brain

No centro dessa experiência simplificada está o ClickUp Brain, um recurso que transforma o gerenciamento de ativos digitais por meio de soluções inteligentes e baseadas em IA.

Usando algoritmos inteligentes, o ClickUp Brain entende o contexto de cada arquivo. Ele atribui palavras-chave e detalhes relevantes a cada ativo, garantindo que você localize o arquivo correto rapidamente.

O ClickUp Brain marca automaticamente os ativos e gera metadados, reduzindo erros e a organização manual. Em vez de perder tempo procurando arquivos relacionados, ele exibe proativamente os ativos relevantes para o seu projeto atual.

Colabore em ativos com o ClickUp Docs

Colabore em documentos digitais em tempo real com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs facilita a colaboração em documentos, transformando a forma como as equipes criam, compartilham e atuam sobre o conteúdo. Este software dinâmico de colaboração em documentos permite que você colabore em tempo real.

Desde a elaboração de estratégias e a criação de bases de conhecimento até o brainstorming de ideias, o ClickUp Docs permite que vários membros da equipe editem documentos simultaneamente, deixem comentários e marquem colegas — tudo em um só lugar. Todos ficam em sintonia, sem a confusão de versões conflitantes.

Precisa transformar uma ideia em ação? Os documentos facilitam isso. Basta destacar o texto, convertê-lo diretamente em uma tarefa no ClickUp, atribuí-lo a um membro da equipe e acompanhar o progresso sem sair do documento.

Transforme solicitações em tarefas com os formulários do ClickUp

Use os formulários do ClickUp para coletar ativos digitais

Colete ativos digitais e solicitações de ativos usando os formulários do ClickUp. Esteja você reunindo briefings criativos, solicitações de admissão ou envios de conteúdo, cada resposta do formulário se torna uma tarefa rastreável. Adicione campos como tipo de ativo, nome do projeto e uploads de arquivos e use lógica condicional para mostrar apenas os campos que importam.

💡 Dica profissional: Automatize os acompanhamentos quando os ativos forem carregados, atribua tarefas com base no tipo de solicitação e marque-as por campanha sem sair do ClickUp.

Nunca mais perca arquivos com a Pesquisa Conectada

Encontre tudo o que você precisa dentro do seu espaço de trabalho e além com a Pesquisa Conectada do ClickUp

Gerenciar ativos digitais também envolve acesso rápido, organização e colaboração perfeita. Em vez de classificar manualmente pastas ou pesquisar sem parar, basta perguntar ao ClickUp Connected Search, que ele exibirá os arquivos, imagens ou documentos relevantes para o seu projeto.

Acompanhe os ativos com o modelo DAM do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp foi projetado para ajudar você a controlar os ativos da sua empresa.

O modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp permite organizar e armazenar todos os dados de ativos em um banco de dados intuitivo. Você pode acompanhar o uso dos ativos para garantir o uso eficiente dos recursos e visualizar processos complexos com os gráficos de Gantt no ClickUp.

O modelo oferece uma vantagem inicial para entender os ativos atuais e seus valores, melhorando a tomada de decisões sobre aquisição e gerenciamento de ativos e reduzindo a supervisão.

Melhores recursos do ClickUp

Organize dados: Use o Docs Hub como um Use o Docs Hub como um software de organização de arquivos para manter tudo organizado, incluindo wikis verificados, ferramentas de pesquisa poderosas e modelos personalizáveis

Colabore de forma eficaz: Compartilhe comentários, arquivos e links usando Compartilhe comentários, arquivos e links usando o ClickUp Chat para trabalhar em sincronia em tarefas relacionadas a ativos digitais

Visualize dados: Aproveite Aproveite o ClickUp Views para exibir processos complexos de gerenciamento de ativos como gráficos de Gantt, quadros e listas

Automatize fluxos de trabalho: Configure mais de 50 ações e gatilhos com Configure mais de 50 ações e gatilhos com o ClickUp Automations para economizar tempo e reduzir tarefas manuais

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes do ClickUp podem dificultar o início rápido para novos usuários

A abundância de opções de personalização no ClickUp pode sobrecarregar os usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 compartilhou:

O ClickUp nos permite armazenar todos os nossos projetos em um só lugar com facilidade. Em cada projeto, podem surgir problemas ou obstáculos que a equipe precisa superar, mas o ClickUp nos permite comunicar rapidamente com quem precisamos entrar em contato. As automações nos permitiram transformar um processo muito desatualizado e demorado em um processo mais rápido e preciso.

O ClickUp nos permite armazenar todos os nossos projetos em um só lugar com facilidade. Em cada projeto, podem surgir problemas ou obstáculos que a equipe precisa superar, mas o ClickUp nos permite comunicar rapidamente com quem precisamos entrar em contato. As automações nos permitiram tornar um processo muito desatualizado e demorado mais rápido e preciso.

🧠 Curiosidade: Fundada em 2013 em Amsterdã, a Bynder começou com o objetivo ambicioso de se tornar a melhor empresa de DAM. Ao longo dos anos, ela cresceu de uma pequena startup para uma empresa com escritórios em várias cidades (incluindo Barcelona, Londres e muito mais).

2. Canto (ideal para gerenciamento de ativos digitais fácil de usar)

via Canto

O Canto oferece uma experiência DAM fácil de usar, intuitiva e visualmente atraente. Sua interface limpa facilita a organização e a recuperação de ativos, aliviando as equipes cansadas de sistemas complicados. Recursos como reconhecimento facial e tags inteligentes aprimoram a capacidade de pesquisa, garantindo que você gaste menos tempo procurando arquivos.

As ferramentas de colaboração do Canto, como comentários e controle de versão, facilitam o trabalho em equipe. Se você está procurando um DAM que combine simplicidade com recursos úteis, vale a pena explorar o Canto.

Melhores recursos do Canto

Centralize os ativos digitais em uma única biblioteca para facilitar o acesso e o gerenciamento

Use recursos avançados de pesquisa, incluindo ferramentas com inteligência artificial e filtros inteligentes, para localizar ativos rapidamente

Implemente o controle de versão para acompanhar as alterações e manter a integridade dos arquivos digitais

Defina permissões de usuário para controlar o acesso e garantir a segurança dos dados entre as equipes

Limitações do Canto

As opções de estrutura de arquivos e metadados são limitadas ao fazer upload para o sistema

Pressionar Enter após adicionar uma tag faz com que o cursor desapareça, exigindo que você selecione novamente a barra de entrada

Preços do Canto

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Canto

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canto?

Como observou um revisor do G2 :

Existem algumas limitações na estrutura de arquivos back-end ou metadados ao carregar no sistema, no entanto, a equipe da Canto é ágil e o departamento de P&D ouve os comentários dos clientes e trabalha em melhorias. Fora isso, não há problemas significativos neste momento.

Existem algumas limitações na estrutura de arquivos back-end ou metadados ao carregar no sistema, no entanto, a equipe da Canto é ágil e a equipe de P&D ouve os comentários dos clientes e trabalha em melhorias. Fora isso, não há problemas significativos neste momento.

💡 Dica profissional: Configure alertas para modificações não autorizadas ou formatos incorretos (por exemplo, alguém usando uma imagem com resolução para web para impressão). Isso evita reimpressões caras, inconsistências de marca e problemas de conformidade.

3. Filecamp (ideal para personalização da marca e controle de acesso)

via Filecamp

O Filecamp oferece contas de usuário ilimitadas em todos os seus planos, tornando-o uma opção econômica para equipes em crescimento. Suas opções de personalização de marca permitem que você adapte a interface para corresponder à identidade da sua empresa, proporcionando uma experiência coesa para os usuários.

Organizar e compartilhar ativos se torna eficiente com recursos como pesquisa avançada, marcação e coleções em lightbox. Se você está procurando um DAM que se adapte ao tamanho da sua equipe sem gastar muito, o Filecamp pode ser uma ótima opção.

Melhores recursos do Filecamp

Crie páginas personalizadas usando o editor WYSIWYG (o que você vê é o que você obtém) integrado e integre-as à sua navegação principal

Permita que usuários externos enviem arquivos diretamente para sua conta Filecamp por meio de links de solicitação de arquivos para simplificar a coleta de arquivos

Receba alertas quando os arquivos forem carregados ou modificados, mantendo você informado sobre as alterações em tempo real

Analise e marque imagens automaticamente para melhorar a capacidade de pesquisa e otimizar o gerenciamento de ativos

Limitações do Filecamp

O controle de acesso a pastas e arquivos não é detalhado o suficiente

O dispositivo móvel carece de recursos e é difícil de navegar

Preços do Filecamp

Básico: US$ 29/mês

Avançado: US$ 59/mês

Profissional: US$ 89/mês

Avaliações e comentários do Filecamp

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Filecamp?

Um avaliador do G2 comentou:

Sugiro que os metadados sejam adicionados aos arquivos antes de serem enviados para o Filecamp. Embora exista um método para adicioná-los lá, ele é um pouco complicado, devido à natureza da interface da web. Na minha opinião, isso não é realmente um problema do Filecamp, apenas uma questão de usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Adicione seus metadados enquanto ainda estiver no aplicativo da área de trabalho ou use uma ferramenta como o Adobe Bridge para fazer isso corretamente.

Sugiro que os metadados sejam adicionados aos arquivos antes de serem enviados para o Filecamp. Embora exista um método para adicioná-los lá, ele é um pouco complicado, devido à natureza da interface da web. Na minha opinião, isso não é realmente um problema do Filecamp, apenas uma questão de usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Adicione seus metadados enquanto ainda estiver no aplicativo da área de trabalho ou use uma ferramenta como o Adobe Bridge para fazer isso corretamente.

🔍 Você sabia? O mercado de gerenciamento de ativos digitais (DAM) deve quase dobrar, crescendo de US$ 5,3 bilhões em 2024 para US$ 10,3 bilhões em 2029, com um CAGR de 14,0%.

4. Brandfolder (Melhor em escalabilidade e opções de personalização)

via Brandfolder

O Brandfolder enfatiza a consistência da marca e oferece análises avançadas para acompanhar o desempenho dos ativos. Sua marcação alimentada por IA e recursos de pesquisa intuitivos tornam a recuperação de ativos rápida e fácil.

A plataforma também oferece modelos personalizáveis, garantindo que todos os membros da equipe criem conteúdo alinhado à marca sem esforço. A análise da Brandfolder pode fornecer um suporte valioso para organizações que precisam acompanhar o uso de ativos e obter insights estratégicos.

Principais recursos do Brandfolder

Organize ativos com recursos avançados de marcação e metadados para uma pesquisa eficiente

Personalize modelos para materiais de marketing para manter a consistência da marca

Acompanhe o desempenho e a utilização dos ativos através de análises e funcionalidades intuitivas

Crie portais com a marca da sua empresa para diferentes equipes ou parceiros para melhorar a experiência do usuário

Limitações do Brandfolder

Os recursos de modelos e o sistema de marcação apresentam falhas ocasionais

Os níveis de permissão estão listados em diferentes locais, o que pode causar confusão

Preços do Brandfolder

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Brandfolder

G2: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Brandfolder?

De acordo com um usuário do G2:

Parece que sempre que surge um novo recurso que parece interessante, ele é prejudicado pelo fato de custar dinheiro para ser adicionado. Até mesmo algo como adicionar administradores extras. Não me interpretem mal, eu entendo o conceito de por que você esperaria algo de graça; no entanto, já que pagamos caro, seria bom se nem tudo tivesse um preço exorbitante. Tivemos a sorte de contornar isso, mas outros podem não ter.

Parece que sempre que surge um novo recurso que parece interessante, ele é prejudicado pelo fato de custar dinheiro para ser adicionado. Até mesmo algo como adicionar administradores extras. Não me interpretem mal, eu entendo o conceito de por que você esperaria algo de graça; no entanto, já que pagamos caro, seria bom se nem tudo tivesse um preço exorbitante. Tivemos a sorte de contornar isso, mas outros podem não ter.

🔍 Você sabia? A América do Norte detém a maior fatia do mercado de DAM, impulsionada por um aumento significativo nos dados digitais. Em 2023, o tráfego de dados na América do Norte foi estimado em cerca de 6,4 exabytes.

5. Nuxeo (Melhor para gerenciamento avançado de conteúdo e integração)

via Nuxeo

A Nuxeo oferece uma plataforma de serviços de conteúdo que vai além dos recursos tradicionais de DAM. Seu modelo de dados flexível gerencia tipos de conteúdo complexos, tornando-o adequado para organizações com diversas necessidades de ativos.

Com APIs robustas e opções de integração, o Nuxeo pode ser personalizado para se adequar a vários fluxos de trabalho e sistemas de gerenciamento de ativos digitais. Quando a escalabilidade e a capacidade de gerenciar estruturas de conteúdo complexas são essenciais, esta solução pode ser uma boa escolha.

Observação: a Nuxeo foi adquirida pela Hyland Software em 2021.

Melhores recursos do Nuxeo

Otimize os processos de negócios com ferramentas integradas de automação de fluxo de trabalho

Use seu ambiente de desenvolvimento de baixo código para criar aplicativos personalizados

Gerencie bilhões de objetos de conteúdo com uma arquitetura em hiperescala, mantendo o desempenho

Acompanhe o status e o histórico dos documentos ao longo de sua existência com ferramentas eficazes de gerenciamento do ciclo de vida do conteúdo

Limitações do Nuxeo

A interface do usuário é difícil de navegar e leva tempo para se acostumar com os diferentes recursos e configurações

O componente de fluxo precisa ser aprimorado

Preços da Nuxeo

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Nuxeo

G2: 4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nuxeo?

Um avaliador do G2 mencionou:

O Nuxeo não é adequado para implementações ECM pequenas e departamentais. Considere o Nuxeo quando tiver um mínimo de 100 usuários e planeje expandir, tanto em termos de força de trabalho quanto de volume e diversidade de conteúdo.

O Nuxeo não é adequado para implementações ECM pequenas e departamentais. Considere o Nuxeo quando tiver um mínimo de 100 usuários e planeje expandir, tanto em termos de força de trabalho quanto de volume e diversidade de conteúdo.

💡 Dica profissional: programe relatórios mensais que sinalizem os ativos que não foram acessados em mais de 6 meses. Decida se deseja arquivá-los, reutilizá-los ou excluí-los para manter a biblioteca relevante e organizada.

6. Frontify (Melhor para consistência da marca e colaboração)

via Frontify

O Frontify combina DAM com diretrizes de marca e sistemas de design para ajudar as equipes a aplicar uma marca consistente em todos os canais. Com manuais de marca dinâmicos, controle de versões de ativos e governança de uso, ele foi projetado para organizações focadas em manter a identidade visual em grande escala.

O Frontify combina DAM com diretrizes de marca e sistemas de design para ajudar as equipes a aplicar uma marca consistente em todos os canais. Com manuais de marca dinâmicos, controle de versões de ativos e governança de uso, ele foi projetado para organizações focadas em manter a identidade visual em escala.

Para empresas que priorizam o controle da marca em detrimento da proliferação de ativos, a Frontify oferece estrutura sem sacrificar a flexibilidade.

Para empresas que priorizam o controle da marca em detrimento da proliferação de ativos, a Frontify oferece estrutura sem sacrificar a flexibilidade.

Principais recursos do Frontify

Crie diretrizes abrangentes para a marca que garantam a consistência em todos os pontos de contato, detalhando a identidade visual, a voz e o tom

Facilite a colaboração criativa por meio de feedback em tempo real e controle de versões, aprimorando o trabalho em equipe entre diferentes partes interessadas

Analise o desempenho da marca por meio de recursos analíticos robustos que medem o impacto em vários canais para estratégias refinadas

Limitações do Frontify

Os recursos de apresentação de conteúdo, como a adição de tabelas, podem ser melhorados

As opções de controle de versão são limitadas quando são feitas edições

Preços do Frontify

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Frontify

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra:4,8/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Frontify?

Como escreveu um usuário do G2:

Nosso CSM de sucesso foi muito útil no processo de integração, mas a curva de aprendizado da plataforma pode ser um pouco íngreme, especialmente para criativos que não têm experiência em gerenciamento de ativos. Quando surgem dúvidas ou problemas, podemos usar o serviço de chat da Frontify para resolver nossos problemas com eficácia.

Nosso CSM de sucesso foi muito útil no processo de integração, mas a curva de aprendizado da plataforma pode ser um pouco íngreme, especialmente para criativos que não têm experiência em gerenciamento de ativos. Quando surgem dúvidas ou problemas, podemos usar o serviço de chat da Frontify para resolver nossos problemas com eficácia.

🔍 Você sabia? Os Estados Unidos dominam o mercado global de DAM, com uma receita estimada em US$ 9,61 bilhões, a mais alta entre todos os países.

7. Adobe Experience Manager (ideal para soluções de marketing abrangentes)

via Adobe Experience Manager

O Adobe Experience Manager (AEM) integra o DAM a um robusto sistema de gerenciamento de conteúdo, oferecendo uma solução abrangente para gerenciar experiências digitais. Não é apenas um DAM independente, mas parte da ampla Adobe Experience Cloud, permitindo integração perfeita com outras ferramentas da Adobe para criação, personalização e distribuição eficientes de conteúdo.

Com recursos como ferramentas de otimização automatizada do fluxo de trabalho e entrega de conteúdo personalizado, o AEM ajuda a refinar as operações. Ele oferece uma plataforma unificada e robusta para organizações que investiram pesadamente no ecossistema Adobe.

Melhores recursos do Adobe Experience Manager

Melhore a criação de conteúdo com seu editor WYSIWYG intuitivo para uma criação de conteúdo perfeita

Aproveite um sofisticado mecanismo de personalização para fornecer conteúdo personalizado com base nos dados e no comportamento dos clientes

Use ferramentas de gerenciamento de vários sites para personalizar o conteúdo em diferentes regiões e dispositivos para alcançar um público global

Aproveite os benefícios de uma arquitetura nativa da nuvem que permite a rápida implantação de novos aplicativos e experiências

Limitações do Adobe Experience Manager

Os pontos de encontro com aplicativos externos são baseados na preferência do proprietário do projeto

Opções limitadas de modelos

Preços do Adobe Experience Manager

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Experience Manager?

Uma avaliação da G2 afirma:

Um dos problemas que temos e gostaríamos muito de ver melhorado é o uso do gerenciador de nuvem para implantações. Especificamente com os serviços gerenciados, temos muitos problemas com o fato de ser um único canal e um único pipeline. […]

Um dos problemas que temos e gostaríamos muito de ver melhorado é o uso do gerenciador de nuvem para implantações. Especificamente com os serviços gerenciados, temos muitos problemas com o fato de ser um único canal e um único pipeline. […]

🔍 Você sabia? O número de usuários de ativos digitais foi estimado em 861 milhões em 2025, destacando a ampla adoção de criptomoedas, NFTs e ativos tokenizados.

8. Acquia DAM (Widen) (Ideal para gerenciamento centralizado de mídia e análises)

via Acquia DAM

O Acquia DAM, anteriormente conhecido como Widen, oferece uma solução escalável adaptada às necessidades das empresas. Seu robusto gerenciamento de metadados e recursos avançados de pesquisa garantem a organização e recuperação eficiente dos ativos.

A plataforma também oferece análises abrangentes, fornecendo insights sobre o uso e o desempenho dos ativos. O Acquia DAM vale a pena considerar se você faz parte de uma grande organização que busca um DAM com recursos e suporte de nível empresarial.

Melhores recursos do Acquia DAM (Widen)

Use uma rede global de entrega de conteúdo (CDN) para garantir acesso rápido e confiável aos ativos em qualquer lugar do mundo

Integre facilmente com mais de 50 ferramentas, incluindo suítes criativas e software de gerenciamento de projetos

Proteja seus ativos com medidas de segurança de nível empresarial, incluindo opções de login único (SSO) e transferências de dados criptografadas

Automatize tarefas de catalogação para otimizar a descoberta de conteúdo e aumentar a eficiência geral

Limitações do Acquia DAM (Widen)

Adicionar tags de metadados manualmente é demorado

Não é possível recortar manualmente os ativos no DAM e exportá-los na resolução correta

Preços do Acquia DAM (Widen)

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Acquia DAM (Widen)?

Um usuário do G2 compartilhou:

O DAM está ficando cada vez mais ultrapassado. Tanto os controles do lado administrativo quanto a experiência do usuário no dia a dia parecem mais um sistema empresarial legado do que uma nova ferramenta poderosa que é o futuro. Não se trata apenas da estética, embora isso obviamente influencie na experiência do usuário, mas também do número de cliques necessários para fazer qualquer coisa e da intuitividade desses cliques.

O DAM está ficando cada vez mais ultrapassado. Tanto os controles do lado administrativo quanto a experiência do usuário no dia a dia parecem mais um sistema empresarial legado do que uma nova ferramenta poderosa que é o futuro. Não se trata apenas da estética, embora isso obviamente influencie na experiência do usuário, mas também do número de cliques necessários para fazer qualquer coisa e da intuitividade desses cliques.

💡 Dica profissional: Defina lembretes automáticos para a expiração de ativos com base em contratos de licença, atualizações de marca ou conteúdo sazonal. Isso evita que imagens desatualizadas sejam usadas por engano e garante a conformidade com os direitos de uso.

9. MediaValet (ideal para recursos robustos de pesquisa e integração)

via MediaValet

O MediaValet é uma solução DAM baseada em nuvem que oferece acesso ilimitado aos usuários, adequada para organizações com equipes extensas. Sua rede de distribuição global garante a entrega rápida de ativos, independentemente da localização.

A marcação por IA e a pesquisa poderosa facilitam a localização rápida do que você precisa. A funcionalidade de pesquisa avançada permite que os usuários encontrem rapidamente os ativos usando palavras-chave, metadados e atributos visuais. Além disso, o MediaValet se integra a várias ferramentas, incluindo o Adobe Creative Cloud, facilitando um fluxo de trabalho coeso entre plataformas

Principais recursos do MediaValet

Centralize os ativos digitais em uma biblioteca unificada, permitindo o upload, a navegação e o compartilhamento contínuos de mais de 200 formatos de arquivo

Acesse ativos de qualquer lugar com uma interface otimizada para dispositivos móveis e suporte de 61 regiões de data centers do Microsoft Azure

Aproveite os espaços criativos para armazenar arquivos em andamento, facilitando o acesso e a colaboração em projetos de design

Gerencie ativos de vídeo diretamente na plataforma, recortando, convertendo e editando arquivos sem precisar de um software de edição externo

Limitações do MediaValet

Você deve substituir os arquivos individualmente, o que é tedioso, especialmente quando se lida com vários arquivos simultaneamente

A interface da plataforma poderia ser melhorada para torná-la mais moderna e intuitiva

Preços do MediaValet

Preços personalizados

Avaliações e comentários da MediaValet

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MediaValet?

Como explicou um revisor do G2:

Como alguém que usa MV diariamente para trabalhar, gosto muito mais desta plataforma do que outras que usei anteriormente... O upload é um pouco trabalhoso – há muitas janelas para clicar. Felizmente, algumas têm opções em massa, mas pode demorar um pouco para fazer todo o upload.

Como alguém que usa MV diariamente para trabalhar, gosto muito mais desta plataforma do que outras que usei anteriormente... O upload é um pouco trabalhoso – há muitas janelas para clicar. Felizmente, algumas têm opções em massa, mas pode demorar um pouco para fazer todo o upload.

💡 Dica profissional: em vez de tornar os metadados responsabilidade de todos (o que muitas vezes significa que não são de ninguém), designe um membro específico da equipe como responsável pelos metadados de vídeos, imagens de produtos ou materiais de marketing. Ele garantirá que a marcação seja consistente e significativa.

10. Aprimo (Melhor para automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de recursos de marketing)

via Aprimo

O Aprimo combina DAM com gerenciamento de recursos de marketing, oferecendo uma solução holística para equipes de marketing. Além dos recursos tradicionais de DAM, o Aprimo oferece planejamento de conteúdo, orçamento e acompanhamento de desempenho, permitindo que as equipes gerenciem todo o ciclo de vida do conteúdo com eficiência.

As ferramentas de automação de fluxo de trabalho e colaboração da plataforma ajudam a refinar as operações de marketing. Se você está procurando uma solução que integre o gerenciamento de ativos a processos de marketing mais amplos, o Aprimo pode ser a ferramenta abrangente de que você precisa.

Melhores recursos do Aprimo

Use recursos de pesquisa baseados em IA para encontrar ativos rapidamente usando consultas em linguagem natural e recomendações contextuais

Permita uma colaboração perfeita entre os membros da equipe e parceiros externos por meio de ferramentas integradas para revisar, comentar e aprovar conteúdo

Implemente um gerenciamento avançado de metadados com recursos de marcação, categorização e pesquisa de ativos

Gere metadados ricos para documentos e imagens, aumentando seu valor e facilidade de localização no sistema

Limitações do Aprimo

A interface de administração do sistema é complexa, assim como a sequência de treinamento para integração

A plataforma não possui uma "visualização em lista" dos ativos, que oferece uma exibição mais compacta das informações

Preços da Aprimo

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Aprimo

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Aprimo?

Um revisor do G2 afirmou:

Como essa plataforma é muito complexa, é necessário passar por horas de treinamento antes de aprender tudo o que é necessário saber. No entanto, quem faz isso é o administrador do Aprimo, portanto, nem todos precisam passar pelo treinamento.

Como essa plataforma é muito complexa, é necessário passar por horas de treinamento antes de aprender tudo o que é necessário. No entanto, quem faz isso é o administrador do Aprimo, portanto, nem todos precisam passar pelo treinamento.

💡 Dica profissional: Configure seu sistema DAM para tratá-los como sinônimos se sua equipe usar termos diferentes para a mesma coisa (por exemplo, "fotos de rosto" vs. "fotos de perfil"). Isso evita a perda de ativos devido à terminologia inconsistente.

Desfrute de uma gestão de ativos mais inteligente com o ClickUp

Ao avaliar opções para uma solução de gerenciamento de ativos digitais, flexibilidade, facilidade de uso e preço acessível são fatores essenciais. O Bynder funciona para alguns, mas muitas empresas precisam de uma opção mais adaptável e econômica, sem complexidade adicional.

É aí que entram em cena alternativas como o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

O ClickUp Brain aprimora o gerenciamento de ativos com marcação baseada em IA, pesquisa inteligente e recomendações contextuais, garantindo que seus arquivos estejam sempre organizados e acessíveis. Enquanto isso, o ClickUp Docs facilita a colaboração em tempo real, permitindo que as equipes criem, editem e ajam sobre o conteúdo sem precisar alternar entre ferramentas.

Pronto para mudar? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅