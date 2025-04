10 melhores ferramentas de feedback visual para simplificar o feedback em 2025

Imagine o seguinte: seu designer lhe envia um rascunho de uma nova página de destino. Você identifica algumas coisas que precisam de ajustes: a cor do botão parece estranha, o espaçamento parece desajeitado e a imagem do banner não se destaca.

Agora, você está preso a digitar um e-mail longo, tentando descrever exatamente o que precisa ser corrigido.

É nesse ponto que as ferramentas de feedback visual podem lhe ajudar. Desde ferramentas de rastreamento de bugs até as melhores ferramentas de feedback de sites, esses softwares ajudam os designers, desenvolvedores ou gerentes de projeto a fornecer feedback claro e prático com apenas alguns cliques, economizando o tempo de todos.

Nesta publicação do blog, discutiremos os principais recursos e os preços das melhores ferramentas de feedback visual para ajudá-lo a tomar sua decisão.

As ferramentas de feedback visual permitem que os usuários identifiquem os problemas diretamente em um design, captura de tela, software ou página da Web. Em vez de decifrar descrições vagas como "O botão no canto superior direito não funciona", você obtém dicas visuais precisas que eliminam as suposições. Eles preenchem a lacuna entre usuários e equipes, tornando a colaboração mais rápida e produtiva.

Veja a seguir o que você deve procurar para encontrar uma que atenda perfeitamente às suas necessidades:

🖌️ Facilidade de uso: Procure uma interface simples e intuitiva, que garanta que todos possam começar a usar sem uma curva de aprendizado acentuada

⏱️ Colaboração em tempo real: Uma boa ferramenta deve permitir que você compartilhe e aja de acordo com as sugestões imediatamente, reduzindo os atrasos na tomada de decisões

integração perfeita: Sua ferramenta de feedback visual deve oferecer recursos de integração com outros softwares, como plataformas de gerenciamento de projetos, ferramentas de design e aplicativos de comunicação, para garantir um fluxo de trabalho de projeto ou de design gráfico sem problemas

análise robusta: Insights detalhados como mapas de calor, tendências de comentários e comportamento do usuário podem ajudá-lo a transformar o feedback em melhorias práticas rapidamente

segurança de dados forte: O feedback geralmente contém informações confidenciais. Priorize ferramentas que protejam os dados do usuário e cumpram as normas de privacidade

Vamos ver as 10 melhores ferramentas de feedback visual para comunicar o feedback com clareza.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos visuais e colaboração em equipe)

Gerencie tarefas de design e feedback diretamente com o ClickUp for Design Teams

Você envia uma longa mensagem explicando as alterações necessárias, mas o membro da sua equipe fica confuso e faz perguntas de acompanhamento. Agora, você está fazendo capturas de tela, tentando esclarecer as coisas e, quando se dá conta, o ciclo de feedback já se estendeu por dias.

Com o ClickUp, você evita as idas e vindas. É o aplicativo tudo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, comunicação visual e gerenciamento de tarefas em uma única plataforma.

O ClickUp for Design Teams ajuda você a instormar ideias, compartilhar maquetes e obter feedback instantâneo. O ClickUp oferece uma variedade de recursos que dão suporte à coleta eficiente de feedback de clientes e consumidores e ao gerenciamento de projetos de design.

Comece atribuindo tarefas para diferentes projetos de design ou colaboração criativa usando o ClickUp Tasks. Quando o mockup estiver pronto, os designers poderão anexar arquivos para obter feedback.

Por meio de Assign Comments e @mentions, os membros da equipe podem deixar comentários diretamente nos arquivos de design, tornando o processo de feedback rápido e contínuo.

Atribua comentários facilmente em projetos de design usando ClickUp Comments e @mentions

Para obter um feedback mais eficiente, use o recurso Proofing do ClickUp. Ele ajuda você a adicionar comentários diretamente a imagens, vídeos e PDFs. Abra o anexo na seção de atividades da tarefa, selecione Adicionar comentário no canto superior direito e compartilhe seu feedback. Você pode atribuir os comentários aos membros da equipe para garantir a responsabilidade.

Faça anotações em vídeos, imagens e PDFs usando o recurso Proofing do ClickUp

A melhor parte? Você pode visualizar ideias, planejar estratégias e obter feedback da equipe em tempo real com os quadros brancos interativos do ClickUp. Clique em elementos específicos no quadro branco para atribuir tarefas aos membros da sua equipe. Além disso, ele permite incorporar tarefas e documentos diretamente para que você possa fornecer feedback contextual.

Visualize ideias e colabore em tarefas de design em tempo real com os quadros brancos ClickUp

Você também pode usar o ClickUp Brain em quadros brancos para gerar imagens de IA e compartilhar referências visuais.

Gere imagens de IA com o ClickUp Brain para compartilhar referências de imagens

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Possui uma curva de aprendizado acentuada devido a uma ampla gama de recursos

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresas: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Saiba como você pode usar o ClickUp Clips para compartilhar feedback detalhado!👇

2. MarkUp. io (melhor para feedback colaborativo sobre ativos digitais)

O MarkUp. io é uma plataforma de comentários visuais que permite a colaboração em tempo real em sites e imagens ao vivo. Ela suporta anotações em 30 tipos de arquivos, incluindo sites, imagens, PDFs e vídeos, simplificando o processo de feedback para designers, desenvolvedores e equipes de marketing.

Você pode inserir um URL, fazer upload de conteúdo ou arrastar e soltar arquivos para adicionar comentários. O MarkUp. io também oferece uma extensão do Chrome para anotar páginas da Web no Google Chrome.

Melhores recursos do MarkUp. io

Convide um número ilimitado de colaboradores que podem participar como membros da equipe ou convidados sem a necessidade de registro

Deixe comentários contextuais diretamente no conteúdo por meio de tópicos e @menções

Filtre ou pesquise comentários para encontrar feedback relevante, facilitando a abordagem de preocupações específicas

Limitações do MarkUp. io

Os usuários relataram casos de tempos de carregamento lentos e falta de resposta, o que pode interromper o processo de feedback

Alguns usuários expressaram frustração com a falta de suporte do Markup. io para arquivos fig. do Figma

Preços do MarkUp. io

Gratuito

Pro: $79/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do MarkUp. io

G2: 4. 8/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MarkUp. io?

Fácil de usar para fornecer feedback de controle de qualidade sobre projetos criativos. As anotações e as capturas de tela/página são ótimas, e os dados técnicos ajudam. O ambiente multiusuário é bom. Gosto do fato de ser uma configuração de autoatendimento e de não haver um longo processo de vendas. Os dados ficam bloqueados na plataforma e não podem ser exportados.

3. Pastel (melhor para coleta de feedback de sites)

via Pastel

O Pastel é uma ferramenta de feedback visual criada para facilitar o processo de revisão e aprovação das equipes de marketing que trabalham em sites ativos. Você pode converter qualquer site em uma tela ao vivo e deixar comentários diretamente nos ativos digitais.

O Pastel também permite fixar cada anotação em um elemento específico, o que pode registrar informações como a resolução da tela e o tipo de navegador para concluir as revisões do site. Com o Pastel, você pode até mesmo pausar comentários e controlar quando deseja receber feedback.

Melhores recursos do Pastel

Comente diretamente em sites ao vivo em qualquer dispositivo para fornecer feedback visual em tempo real

Integre tarefas com perfeição, criando automaticamente tíquetes em ferramentas como Trello e Asana

Adicione rótulos, como "bug" ou "em andamento", aos comentários para organizar e acompanhar o feedback com eficiência

Limitações do pastel

O preço do Pastel pode ser considerado alto em relação às suas ofertas de recursos, especialmente para usuários que não utilizam a plataforma de forma extensiva

Sua interface pode ser confusa no início

Preços Pastel

Gratuito

Solo: US$ 35/mês

Estúdio: $119/mês

Enterprise: $450/mês

Avaliações e resenhas do Pastel:

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pastel?

O Pastel é uma ótima ferramenta, bem projetada e com uma bela interface de usuário mínima. O preço era caro para o que era e, no final das contas, não a estávamos usando muito.

Dica profissional: Use uma abordagem de feedback "em camadas" em que diferentes membros da equipe adicionam feedback em camadas ou estágios, em vez de todos de uma vez. Esse método permite um melhor foco em aspectos específicos de um design ou projeto, resultando em insights mais direcionados e acionáveis

4. Filestage (melhor para processos simplificados de revisão e aprovação)

via Filestage

O Filestage é uma plataforma de revisão on-line que permite adicionar comentários a documentos, imagens, vídeos, sites e arquivos de áudio com um único toque. Você pode marcar colegas de equipe para maior clareza e anexar arquivos aos comentários para compartilhar referências.

O Filestage também incorpora um controle de versão robusto, permitindo que os usuários comparem várias versões de um arquivo lado a lado. Ele destaca automaticamente as alterações na nova versão. Depois que os proprietários do projeto tiverem feito o feedback, você poderá alterar o status para verde para aprovar as alterações ou para laranja para solicitar mais alterações.

Melhores recursos do Filestage

Permita comentários e anotações precisos, com registro de data e hora, diretamente no conteúdo visual, garantindo que cada feedback seja contextual e vinculado a seções específicas de um arquivo

Defina processos de aprovação em várias etapas, em que os arquivos são revisados em uma sequência definida, garantindo que as partes interessadas possam aprovar ou rejeitar o conteúdo em etapas

Faça upload de várias versões de um arquivo e compare-as visualmente, facilitando o acompanhamento das revisões e o gerenciamento das alterações

Envie notificações em tempo real sobre feedback, atualizações e alterações de status de aprovação, garantindo que as equipes permaneçam alinhadas e que nenhum prazo crucial seja perdido

Acomode uma ampla variedade de tipos de arquivos, incluindo vídeos, imagens, documentos, sites, HTML interativo e arquivos de áudio, tornando-o versátil para várias necessidades de projetos

Limitações do Filestage

O Filestage não é compatível com a edição direta de arquivos

Preços do Filestage

Gratuito

Básico: US$ 129/mês

Profissional: US$ 369/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Filestage

G2 : 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

Capítulo 3 4. 7/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Filestage?

O que mais gosto no Filestage. io é a capacidade de deixar comentários diretamente em pontos específicos dos vídeos. Isso simplifica significativamente o processo de revisão, pois posso trabalhar passo a passo de um ponto a outro como editor sem perder o controle. O destaque visual dos pontos marcados garante que nenhum comentário seja esquecido. Nossos clientes, que nunca trabalharam com a plataforma antes, inicialmente a consideram confusa e têm dificuldade para navegar pelos recursos.

5. Miro (melhor para prototipagem interativa e colaboração em design)

via Miro

O Miro é uma ferramenta de colaboração visual e brainstorming que simplifica o processo de design para as equipes. Você pode usar a tela do Miro para criar resumos de design, gerar protótipos e compartilhá-los com clientes ou membros da equipe para feedback. A ferramenta também permite que você compartilhe feedback gravado em vídeo ou áudio que qualquer pessoa pode reproduzir no quadro do Miro. Quer um feedback instantâneo? Inicie uma chamada ao vivo na tela. Além disso, você pode criar notas visuais e arrastar e soltar o conteúdo do quadro nas notas para compartilhar feedback detalhado sobre o design.

Melhores recursos do Miro

Transforme ideias em documentos de texto estruturados

Obtenha feedback claro usando votação por pontos, enquetes e ferramentas de estimativa

Adicione notas adesivas no quadro branco para compartilhar ideias ou feedback

Integre-se ao Jira ou a outras ferramentas de gerenciamento de projetos para converter o feedback em tarefas

Limitações do Miro

Os usuários que usaram o aplicativo tiveram problemas de desempenho e tempos de carregamento lentos

O sistema de controle de versão da plataforma pode nem sempre refletir as alterações mais recentes, causando confusão e possíveis erros no processo de design

Preços do Miro

Gratuito

Inicial : uS$ 8/mês

Negócios: $16/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Miro

G2: 4. 7/5 (mais de 5700 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 1600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Miro?

Eu uso o Miro para organizar informações relacionadas a um projeto. Capturas de tela, links, diagramas de fluxo, detalhes da concorrência, cronogramas - tudo vai para um quadro gigantesco do Miro, onde posso encontrar facilmente o que preciso e compartilhá-lo com eficiência com outras pessoas.

Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho.

6. Usersnap (melhor para feedback do usuário e rastreamento de bugs)

via Usersnap

O Usersnap é uma ferramenta de feedback de sites que ajuda a obter feedback direto dos usuários na forma de capturas de tela, anotações e gravações de tela - sem a necessidade de licenças extras ou treinamento complexo.

Incorpore o widget de feedback do Usersnap em seu site ou aplicativo da Web, permitindo que os usuários capturem capturas de tela ou gravações e compartilhem problemas sem esforço. Ele ajuda a criar um ciclo de feedback ágil e eficiente para testes de produtos, validação de recursos e controle de problemas.

Melhores recursos do Usersnap

Colete feedback visual diretamente no navegador, incluindo capturas de tela com anotações ou gravações de tela

Crie e lance pesquisas com perguntas condicionais para calcular as pontuações do promotor líquido e obter análises detalhadas sobre o comportamento do usuário

Realize testes de usuário entre navegadores capturando e comparando capturas de tela para garantir uma experiência de usuário consistente em diferentes plataformas

Aproveite a flexibilidade e o dimensionamento de uma plataforma baseada em nuvem sem custos de manutenção

Limitações do Usersnap

Alguns usuários consideram a configuração inicial e a personalização dos botões e widgets de feedback um pouco complicadas

O preço do Usersnap pode ser alto para equipes menores ou startups, com recursos mais avançados disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços do Usersnap

Inicial : $51. 19/mês (€49/mês)

Crescimento: $113. 87/mês (€109/mês)

Profissional: $207,89/mês (€199/mês)

Premium: $406,38/mês (€389/mês)

Avaliações e resenhas do Usersnap

G2: 4. 5/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 20+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Usersnap?

Os widgets no aplicativo do Usersnap oferecem uma excelente maneira de coletar feedback e mensagens dos seus usuários. Além disso, a integração com o Slack é muito útil, o que significa que os relatórios de bugs e outras mensagens de feedback chegam até você instantaneamente.

7. Ziflow (melhor para ciclos acelerados de revisão criativa)

via Ziflow

O Ziflow simplifica os processos de feedback e aprovação para as equipes de criação, permitindo a marcação precisa com precisão no nível do quadro e do pixel. Ele oferece ferramentas avançadas de anotação, fluxos de trabalho automatizados e integração com vários aplicativos de criação, tudo em um ambiente seguro.

O Ziflow oferece o modo 'lado a lado' para comparações manuais ou o modo 'pixel a pixel' para destacar as diferenças entre as versões com opções de cores personalizáveis. Você também pode usar uma variedade de formas de anotação, incluindo quadrado, círculo, seta, linha, desenho à mão livre e seleção de texto, para fornecer feedback detalhado.

Melhores recursos do Ziflow

Anote vídeos com comentários precisos com código de tempo para facilitar a colaboração e a revisão do conteúdo do vídeo

Torne seus comentários privados ou visíveis apenas para revisores selecionados em determinados estágios, garantindo a confidencialidade

Permita que os gerentes de prova carreguem novas versões e mantenham o controle de versões durante todo o processo de revisão

Conecte-se a serviços de armazenamento em nuvem, como Dropbox e Google Drive, e configure a automação do fluxo de trabalho para ajudar no processo de revisão

Limitações do Ziflow

Os usuários recebem várias notificações por e-mail, o que pode se tornar um problema

O processo de configuração do Ziflow pode ser desafiador, especialmente para aqueles que não são muito experientes em tecnologia

Preços do Ziflow

Gratuito

Padrão : uS$ 249/mês

Pro: $399/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Ziflow

G2: 4. 5/5 (mais de 900 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Ziflow?

Fazer anotações, adicionar comentários, marcar colegas e fazer upload/revisar provas é inestimável e ininterrupto. Muito raramente encontro problemas de exibição ao carregar arquivos de impressão ou arquivos PPT. Às vezes, os arquivos de impressão são exibidos com impressão sobreposta ou os arquivos PPT não são carregados completamente se você tiver fontes incorporadas.

8. Hotjar (melhor para análise e insights sobre o comportamento do usuário)

via Hotjar

O Hotjar ajuda você a visualizar a atividade do usuário em tempo real no seu site com mapas de calor. Ele mostra onde os usuários clicam, rolam ou se movem em seu site para que você possa melhorar a experiência do usuário. Ao contrário das plataformas de análise tradicionais que só rastreiam dados quantitativos, o Hotjar se aprofunda capturando o "porquê" das ações dos usuários por meio do Rage Clicks Maps.

Por meio de sua combinação de mapas de calor, gravações de sessões, pesquisas e feedback do usuário, o Hotjar ajuda a analisar os padrões de envolvimento do usuário.

Melhores recursos do Hotjar

Colete opiniões de usuários em tempo real por meio de um widget de feedback fácil de integrar e obtenha insights à medida que os usuários interagem com elementos específicos do seu site

Assista a gravações de sessões em tempo real para descobrir padrões de comportamento, identificar pontos de atrito que causam frustração no usuário e resolver problemas

Lance pesquisas rapidamente para obter feedback dos clientes, garantindo que você entenda os pensamentos por trás das ações deles

Limitações do Hotjar

A gravação da sessão pode carregar lentamente

Pode ser difícil personalizar a visualização do painel

Preços do Hotjar

Básico: Grátis

Mais: US$ 39/mês

Negócios: US$ 99/mês

Escala: US$ 213/mês

Avaliações e resenhas do Hotjar

G2: 4. 3/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 530 avaliações)

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o Hotjar?

O Hotjar é incrivelmente intuitivo, oferecendo valiosos mapas de calor, gravações de sessões e ferramentas de feedback que nos ajudam a entender melhor o comportamento do usuário e a melhorar o desempenho do nosso site. Às vezes, as gravações de sessões demoram a carregar.

9. BugHerd (melhor para controle visual de bugs e gerenciamento de tarefas)

via Bugherd

O BugHerd é especializado em feedback visual e rastreamento de bugs para desenvolvimento de sites. Ele é popular entre os desenvolvedores e designers da Web que buscam maneiras eficientes de coletar feedback, especialmente feedback contextual sobre o site de pessoas não técnicas.

Os clientes podem facilmente colocar um alfinete para adicionar comentários acessando o link do projeto, sem precisar fazer login ou criar uma conta. Ele captura automaticamente a tela para adicionar detalhes técnicos e para obter um feedback mais preciso. Além disso, os comentários são criados automaticamente como tarefas em um quadro Kanban para facilitar o acompanhamento.

Melhores recursos do BugHerd

Integre-se ao LambdaTest para obter relatórios de bugs perfeitos

Reúna e organize o feedback sobre vários ativos criativos com sua ferramenta de prova

Colete feedback público permitindo que os visitantes do site compartilhem percepções sobre problemas específicos, como links quebrados ou erros de página

Limitações do BugHerd

Não oferece opções para filtrar o feedback

Preços do BugHerd

Padrão: US$ 49/mês para 5 membros

Estúdio: US$ 79/mês para 10 membros

Premium: $149/mês para 25 membros

Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do BugHerd

G2: 4. 8/5 (mais de 140 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BugHerd?

O Bugherd facilita a inserção de um grande volume de edições no site e, como gerente de projetos, preenche a lacuna entre as solicitações do cliente e o discurso de desenvolvimento. Há vários problemas com as capturas de tela que não são tiradas ao adicionar rapidamente edições em massa e, muitas vezes, o pino solto vai para o lugar errado quando a tarefa é enviada. Além disso, a extensão às vezes falha e você precisa desinstalar e reinstalar o programa, o que é um incômodo.

10. Frame. io (melhor para colaboração e feedback em vídeo em tempo real)

Adquirido pela Adobe, o Frame. io é uma ferramenta popular de gerenciamento de fluxo de trabalho de design que facilita a adição de feedback a quadros de vídeo. Os membros da equipe podem adicionar comentários, carregar imagens e vídeos de referência e usar emojis para agilizar o processo de produção de vídeo.

O Frame.io também permite a visualização em tela cheia, o zoom e o controle de reprodução para um processo de revisão envolvente. Você pode agrupar ativos, atribuir revisores específicos e notificar pessoas para obter feedback rapidamente.

Melhores recursos do Frame.io

Adicione comentários no contexto e faça anotações na tela com o Frame.io para obter feedback simplificado

Organize revisões empilhando versões de ativos automaticamente e permitindo comparações lado a lado para acompanhar o progresso

Gerencie o feedback com facilidade, respondendo aos tópicos de comentários diretamente nos aplicativos da Creative Cloud integrados ao Frame.io

Proteja ativos com recursos avançados como SSO/2FA, Storage Connect e permissões precisas para upload/download, somente comentários ou acesso somente para visualização

Limitações do Frame.io

Alguns usuários relataram dificuldades para os clientes acessarem e comentarem os vídeos, principalmente quando os clientes precisam criar contas

Ele tem limites de armazenamento limitados e não tem opções de exportação em massa, o que pode ser restritivo para projetos maiores

Preços do Frame.io

Gratuito

Pro: $15/mês por membro

Equipe: US$ 25/mês por membro

Enterprise: Preços personalizados (para várias equipes)

Avaliações e resenhas do Frame.io

G2: 4. 6/ 5 (mais de 70 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Frame. io?

O Frame.io nos ajudou a consolidar anotações, receber feedback com precisão e ser mais organizados. Sua interface de usuário é muito simples e leva segundos para explicar às pessoas que não estão familiarizadas com ela. Seu aplicativo Transfer torna os uploads e downloads rápidos e fáceis. Eu o uso todos os dias! Eu gostaria de ter uma maneira de ter atalhos de projeto, como o Finder/File Explorer tem uma maneira de fixar seus projetos atuais.

Aprimore a colaboração com os recursos de feedback visual do ClickUp

A escolha da ferramenta de feedback visual correta pode ser a diferença entre um fluxo de trabalho caótico e uma colaboração perfeita. É aí que o ClickUp se destaca.

Com o ClickUp, você pode fazer anotações em imagens, PDFs e vídeos e compartilhar feedback em tempo real sem complicações. Além disso, sua interface fácil de usar garante que todos, desde clientes até membros da equipe, possam fornecer informações claras e práticas - perfeito para equipes modernas.

E a melhor parte? O ClickUp não apenas agiliza o feedback; ele turbina todo o seu fluxo de trabalho, combinando gerenciamento de tarefas, ferramentas de feedback e recursos de colaboração em uma única plataforma.

Pronto para levar seu jogo de feedback para o próximo nível? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente a diferença!