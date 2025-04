13 melhores softwares de diagrama de rede para melhorar seu fluxo de trabalho

Gerenciar redes empresariais modernas não é pouca coisa.

Conexões simples ponto a ponto são coisa do passado - as infraestruturas de hoje são ecossistemas extensos de serviços em nuvem, ambientes híbridos, equipes remotas e dependências de missão crítica.

Sem uma maneira clara e dinâmica de visualizar esses sistemas, até mesmo os arquitetos de rede mais experientes podem ter dificuldades para manter a eficiência, a segurança e a escalabilidade.

É aí que entra o software de diagrama de rede. A ferramenta certa não apenas mapeia as conexões - ela fornece percepções em tempo real, identifica vulnerabilidades e agiliza a solução de problemas antes que eles afetem as operações.

Esse gerenciamento visual de projetos oferece uma visão geral e controle granular da integridade da rede.

Nesta postagem do blog, apresentarei a você os 13 melhores exemplos de diagramas de rede e software - classificados com base no uso real pela empresa, e não em propaganda de marketing.

O que você deve procurar em um software de diagrama de rede?

Com base em minha pesquisa, aqui está o que você precisa procurar em um bom software de diagrama de rede lógica:

Vinculação de dados: Procure opções para vincular diagramas a fontes de dados externas (por exemplo, planilhas, bancos de dados) para atualizações dinâmicas

Relatórios e documentação: A capacidade de gerar documentação de aparência profissional com relatórios e legendas automáticos é imprescindível

Biblioteca de símbolos abrangente: Você deve ser capaz de representar uma ampla variedade de dispositivos de rede (roteadores, switches, servidores, estações de trabalho etc.), serviços de nuvem e outros componentes de infraestrutura

Layout e alinhamento automáticos: Os recursos para organizar automaticamente os nós de forma organizada e melhorar a legibilidade são úteis

Interface intuitiva: Deve ser fácil arrastar e soltar nós, criar conexões e personalizar recursos visuais

Colaboração e compartilhamento: Recursos de colaboração em tempo real ou assíncronos, opções fáceis de exportação (por exemplo, imagens, PDF, Visio) e opções de compartilhamento seguro facilitam o gerenciamento da rede

Os 13 melhores softwares de diagrama de rede

O gerenciamento moderno de redes exige ferramentas que possam lidar com a complexidade e, ao mesmo tempo, manter a usabilidade. Aqui estão minhas principais recomendações para esse tipo de software de diagrama de rede, com base em testes extensivos e implementação no mundo real:

1. ClickUp (melhor para criação de diagramas e gerenciamento de fluxo de trabalho)

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne seus projetos, tarefas, conhecimento e bate-papo em uma única plataforma com tecnologia de IA.

A solução de TI e PMO da ClickUp oferece visibilidade de projeto de ponta a ponta e alinhamento estratégico, ajudando as equipes a priorizar e gerenciar vários projetos com eficiência.

Enquanto a maioria das ferramentas se limita à diagramação básica, o ClickUp Whiteboards e o ClickUp Mind Maps se integram diretamente ao seu sistema de gerenciamento de tarefas.

Visualize suas idéias de projeto com o ClickUp Mind Maps

Os mapas mentais do ClickUp permitem mapear visualmente as relações entre os diferentes componentes da rede. Você pode criar uma rede hierárquica começando com um nó central (por exemplo, um servidor principal) e ramificando para dispositivos conectados, roteadores, switches e pontos de extremidade.

exemplo: Um administrador de TI pode usar um mapa mental do ClickUp para planejar a expansão da rede, mapeando como os novos servidores e dispositivos se conectarão.

Aproveite o ClickUp Whiteboards para projetar qualquer tipo de diagrama enquanto colabora com sua equipe em tempo real

Da mesma forma, os quadros brancos do ClickUp oferecem uma tela de forma livre onde você pode desenhar, conectar e anotar diferentes componentes de rede. As equipes de TI podem colaborar em tempo real, arrastando e soltando ícones para representar dispositivos, adicionando notas adesivas para solução de problemas e vinculando diferentes camadas de rede.

exemplo: Um engenheiro de rede pode usar o ClickUp Whiteboard para projetar uma topologia de LAN, marcando as áreas em que firewalls, balanceadores de carga e serviços de nuvem interagem em toda a rede.

Diferentemente das ferramentas de diagrama estático, o ClickUp permite que as equipes comentem, marquem membros e acompanhem atualizações no mesmo espaço de trabalho. Depois que o diagrama de rede é criado, é possível transformar elementos em tarefas acionáveis, atribuindo-as aos membros da equipe de TI.

Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm quatro vezes mais probabilidade de fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a nove ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

O Modelo de Diagrama de Rede de Projeto ClickUp amplia isso ao adicionar diretamente a previsão de recursos e a avaliação de riscos em diagramas de rede detalhados.

Faça o download deste modelo Reconheça facilmente as conexões entre projetos e dependências com o modelo de diagrama de rede de projetos do ClickUp

Esse modelo permite que você visualize e compreenda as relações complexas entre as tarefas. Cada elemento do projeto representa um nó, com as interdependências mapeadas como links que os conectam.

Use o modelo para mapear tarefas interdependentes em um local centralizado e entender o fluxo de trabalho do projeto, desde o início até a conclusão.

Esteja você documentando uma rede existente para aprimorar a comunicação e a colaboração ou projetando uma nova arquitetura de rede, este modelo oferece uma estrutura estruturada para atingir seus objetivos.

Com o ClickUp, você não está apenas criando diagramas de rede - você está criando fluxos de trabalho inteligentes e automatizados que se adaptam à evolução do seu projeto.

Melhores recursos do ClickUp

Use as visualizações personalizadas do ClickUp Views para visualizar ferramentas de controle de cronogramas de projetos e progresso de tarefas

Gere relatórios personalizados para monitorar o desempenho da equipe e o status do projeto com as ferramentas de relatório incorporadas do ClickUp, ajudando a identificar gargalos ou áreas que precisam de atenção

Implemente o controle de tempo no ClickUp para monitorar como o tempo é gasto nas tarefas, auxiliando no gerenciamento de recursos e na análise de eficiência

Crie ClickUp Dashboards que consolidam os principais indicadores e visualizações do projeto em um único local para aprimorar a tomada de decisões

Limitações do ClickUp

A grande variedade de ferramentas e configurações pode sobrecarregar os usuários que precisam apenas dos recursos básicos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp é uma ferramenta versátil que permite personalizar seu fluxo de trabalho e suas tarefas. Se você precisa repetir uma tarefa ocasionalmente, adicionar tabelas às tarefas ou criar um diagrama visual dos processos, o ClickUp pode fazer isso. A flexibilidade do ClickUp é um grande recurso para qualquer equipe.

Dica profissional: Use a hierarquia de projetos do ClickUp para se manter organizado! Crie um espaço para a infraestrutura de rede, com pastas que representam diferentes segmentos ou locais de rede e tarefas que representam dispositivos de rede individuais. Use as subtarefas para documentar configurações específicas de dispositivos, endereços IP e detalhes de conexão.

2. LucidChart (melhor para participação de equipes em tempo real)

via LucidChart

As poderosas ferramentas de mapeamento de histórias de usuários do LucidChart permitem visualizar e criar jornadas de clientes em tempo real.

Crie swimlanes para diferentes personas de usuários, mapeie cenários e adicione story cards detalhados, enquanto sua equipe remota colabora facilmente.

Você também pode transformar jornadas complexas de usuários em roteiros claros e práticos com modelos especializados e uma interface intuitiva.

Melhores recursos do LucidChart

Use a vinculação de dados para conectar seus diagramas a fontes de dados externas, como o Google Sheets ou o Excel, para atualizações em tempo real

Aplique formatação condicional para estilizar dinamicamente os diagramas com base nas alterações de dados

Aproveite as ferramentas de automação para facilitar a criação de diagramas e atualizações de conjuntos de dados

Crie e salve formas personalizadas para diagramas usados com frequência para economizar tempo e manter a consistência

Use camadas para acrescentar informações adicionais sem sobrecarregar o diagrama principal

Limitações do LucidChart

Recursos automatizados limitados, como descoberta automática de dispositivos

Preços do LucidChart

Gratuito

Individual : uS$ 9/usuário por mês

Equipe : uS$ 10/usuário por mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LucidChart

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LucidChart?

O Lucidchart transformou a maneira como visualizamos e comunicamos ideias complexas. Sua interface perspicaz de arrastar e soltar facilita a criação de diagramas, fluxogramas e mapas mentais incríveis. Os recursos de trabalho em equipe permitem que nossa equipe trabalhe em conjunto em tempo real, tornando o feedback e as revisões um valor agregado. Além disso, a enorme biblioteca de modelos e formas significa que podemos começar a criar instantaneamente.

3. Microsoft Visio (melhor para organizações centradas no Windows que exigem profunda integração com o ecossistema da Microsoft)

via Microsoft

O Microsoft Visio é uma ferramenta de diagrama de rede para organizações que já investiram no ecossistema da Microsoft. Sua integração perfeita com o Microsoft 365 permite que você compartilhe facilmente diagramas no Teams e os incorpore em sites do SharePoint.

Embora o Visio seja excelente em diagramas técnicos. Ele também oferece modelos básicos para mapeamento de histórias de usuários e visualização de jornadas.

Você pode aproveitar suas bibliotecas de formas abrangentes e ferramentas de conexão para criar diagramas de fluxo de usuários, embora ferramentas especializadas de mapeamento de histórias possam oferecer recursos mais específicos.

Melhores recursos do Microsoft Visio

Trabalhe simultaneamente com vários usuários no mesmo diagrama de rede física para aumentar a colaboração da equipe

Crie diagramas de arquitetura de nuvem com novos estênceis para Azure e Amazon Web Services

Integre diagramas de engenharia facilmente importando arquivos DWG (desenho)

Limitações do Microsoft Visio

Não cria automaticamente um diagrama de rede detalhado a partir de varreduras de rede

Curva de aprendizado mais alta em comparação com ferramentas mais simples

Preços do Microsoft Visio

Gratuito por um mês

Plano 1 da Visio: uS$ 5/usuário por mês

Plano 2 do Visio: uS$ 15/usuário por mês

Visio Standard: US$ 309,99 (taxa única)

Visio Professional: $579. 99 (taxa única)

Avaliações e resenhas do Microsoft Visio

G2: 4. 5/5 (mais de 650 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3000 avaliações)

4. SolarWinds Network Topology Mapper (melhor para mapeamento de rede automatizado e descoberta de dispositivos)

via SolarWinds Network Topology Mapper

Embora tenha sido projetado principalmente para o mapeamento da infraestrutura de rede, o rastreamento detalhado de dependências do sistema do SolarWinds Network Topology Mapper pode fornecer um contexto valioso para a coleta de requisitos técnicos.

Ele cria mapas abrangentes de sua infraestrutura com o mínimo de configuração manual.

Esses mapas de infraestrutura podem funcionar como diagramas de rede física e ajudá-lo a entender melhor as restrições e dependências do sistema ao planejar recursos que afetam vários sistemas ou serviços.

Melhores recursos do SolarWinds Network Topology Mapper

Programe exportações automáticas de mapas para a plataforma Orion

Personalize nomes de exibição de nós, funções, endereços IP e relações de conexão para aumentar a visibilidade

Gere relatórios sobre portas de switch, LANs virtuais, sub-redes e inventário

Exporte mapas de rede para os formatos Orion Network Atlas, Microsoft Office Visio, PDF e PNG

Suporte a vários métodos de descoberta, incluindo SNMP, ICMP, WMI, CDP, LLDP e outros

Limitações do SolarWinds Network Topology Mapper

O preço pode ser uma preocupação para empresas menores

Preços do SolarWinds Network Topology Mapper

Gratuito : Por 14 dias

Plano pago: A partir de US$ 1.882

Avaliações e resenhas do SolarWinds Network Topology Mapper

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

5. Intermapper (melhor para monitoramento de rede em tempo real com percepções visuais)

via YouTube

O Intermapper, semelhante ao SolarWinds, tem como foco principal o monitoramento e o mapeamento de redes.

Embora não ofereça suporte direto à criação de histórias de usuários, suas percepções de rede visual em tempo real podem ajudá-lo a entender os impactos no desempenho e as limitações técnicas que devem ser consideradas ao escrever histórias de usuários para melhorias no sistema.

Melhores recursos do Intermapper

Mapeie sua rede para criar uma visualização ao vivo de seu ambiente de TI com layouts e ícones personalizáveis

Descubra e documente automaticamente todos os dispositivos habilitados para IP em sua rede em questão de minutos

Analise as métricas de desempenho de dispositivos de rede, incluindo sensores ambientais e equipamentos industriais

Exporte mapas para os formatos Microsoft Visio e. SVG para uso posterior

Acesse a rede remotamente usando o Intermapper Remote Access para monitoramento seguro de qualquer lugar

Limitações do Intermapper

Focado principalmente no monitoramento e não na diagramação abrangente

Preços do Intermapper

Gratuito: Por 30 dias

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Intermapper

G2: 4. 3/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Intermapper?

O Intermapper é uma ferramenta de monitoramento SNMP fácil de implementar. Implantável nas plataformas mais comuns (PC, Mac, Linux), ele permite que o departamento de TI crie rapidamente mapas da infraestrutura de rede e monitore a utilização. É altamente eficaz para identificar rapidamente as áreas problemáticas e a extensão de quaisquer interrupções.

O Intermapper é uma ferramenta de monitoramento SNMP fácil de implementar. Implantável nas plataformas mais comuns (PC, Mac, Linux), ele permite que o departamento de TI crie rapidamente mapas da infraestrutura de rede e monitore a utilização. É altamente eficaz para identificar rapidamente as áreas problemáticas e a extensão de quaisquer interrupções.

6. Bloco de notas de rede (melhor para diagramação de rede simples)

via Network Notepad

O Network Notepad é uma ferramenta de diagrama de rede confiável e direta que faz o trabalho sem os sinos e assobios sofisticados (e os altos custos que os acompanham).

Use-o para criar diagramas de fluxo de trabalho simples que ilustrem a interação do usuário com os componentes da rede.

Melhores recursos do Network Notepad

Escolha entre os modos Draft, Fine e Superfine para melhorar os gráficos e a impressão

Gire textos e objetos em qualquer ângulo usando a funcionalidade de arrastar e girar

Adicione um número ilimitado de páginas a um diagrama e acesse-as por meio de guias de página na tela

Combine vários objetos em objetos compostos para facilitar a manipulação

Ative o alinhamento automático dos links para manter as conexões horizontais e verticais

Limitações do Network Notepad

Não possui funcionalidades avançadas encontradas em ferramentas mais robustas

Preços do Network Notepad

Professional Edition : uS$ 56 (licença única)

Enterprise Edition : uS$ 63 (licença única)

Cliente/Servidor: uS$ 77 (licença única)

Avaliações e resenhas do Network Notepad

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

7. ConceptMap Diagram (melhor para mapeamento de relações visuais entre conceitos e ideias)

As complexas relações de rede ficam mais claras com os criadores de mapas conceituais.

O ConceptMap Diagram é uma ferramenta de IA que visualiza essas relações, ajudando as equipes a entender como os diferentes componentes da rede interagem e dependem uns dos outros.

Basta descrever suas ideias pelo bate-papo e a IA gerará automaticamente um mapa conceitual profissional, ajudando você a visualizar ideias complexas e interconectadas de forma rápida e intuitiva.

Melhores recursos do ConceptMap Diagram

Organize visualmente as tarefas e os cronogramas do projeto para melhorar a colaboração da equipe no espaço de trabalho

Planeje e estruture o conteúdo de blogs, artigos ou apresentações usando mapas visuais

Organize visualmente os resultados da pesquisa para identificar conexões e lacunas no conhecimento

Integre-se a ferramentas populares para simplificar seu fluxo de trabalho

Limitações do ConceptMap Diagram

Não foi projetado especificamente para o mapeamento detalhado da rede

Preços do ConceptMap Diagram

Conta gratuita: 5 chats/dia com acesso a todos os recursos básicos

Avaliações e resenhas do ConceptMap Diagram

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

fato divertido: O primeiro diagrama de rede foi criado em 1969 para mapear a ARPANET, a antecessora da Internet moderna. Ele consistia em apenas quatro nós conectando universidades nos Estados Unidos. Hoje, um único diagrama de rede corporativa pode conter milhares de nós!

8. EdrawMax (melhor para criação de diagramas abrangentes com modelos extensos)

via EdrawMax

O EdrawMax oferece exemplos abrangentes de diagramas que ajudam as equipes a padronizar a documentação da rede.

Sua rica biblioteca de modelos e o resultado de nível profissional o tornam particularmente adequado para criar documentação para as partes interessadas em todos os níveis técnicos.

Melhores recursos do EdrawMax

Use mais de 210 tipos de diagramas para atender a diversos casos de uso

Aproveite a colaboração baseada na nuvem para trabalhar em equipe em tempo real em uma tela infinita

Exporte e compartilhe diagramas facilmente em várias plataformas de mídia social e formatos de arquivo

Desenhe sem esforço com uma funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar

Limitações do EdrawMax

Alguns usuários o consideram menos intuitivo do que outras ferramentas especializadas

Preços do EdrawMax

Planos de assinatura : $35. 99 (semestral)

Plano vitalício : uS$ 245 (pagamento único)

Plano de pacote vitalício: uS$ 312 (pagamento único)

Avaliações e resenhas do EdrawMax

G2: 4. 3/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o EdrawMax?

O EdrawMax é um excelente software multiuso, que permite desenvolver mapas mentais, roteiros para estratégias, fluxos de trabalho de processos etc. Embora às vezes haja problemas com algumas pequenas coisas (especialmente quando uma nova versão é instalada), a equipe de suporte técnico é excelente e geralmente resolve os problemas MUITO rapidamente.

9. SmartDraw (melhor para criação rápida e fácil de diagramas com colaboração na nuvem)

via SmartDraw

O SmartDraw oferece um equilíbrio impressionante de velocidade e funcionalidade para equipes que priorizam a criação rápida de diagramas sem sacrificar a qualidade.

Seus recursos de mapeamento mental simplificam o processo de projeto, dando suporte à documentação abrangente da infraestrutura.

Com suas ferramentas e modelos intuitivos, você pode criar vários diagramas, inclusive fluxogramas, árvores de decisão, diagramas UML e plantas baixas.

Melhores recursos do SmartDraw

Gere diagramas a partir de dados, conectando-se às configurações do AWS ou do Azure e importando dados do Jira para aprimorar os recursos visuais

Aprimore os recursos visuais existentes adicionando dados a formas em seus diagramas

Integre-se ao Google Workspace para obter funcionalidade aprimorada e facilidade de uso

Limitações do SmartDraw

Pode não ter a profundidade necessária para necessidades complexas de rede

Preços do SmartDraw

Individual : uS$ 9,95/mês (cobrado anualmente)

Equipe : uS$ 8,25/usuário por mês (cobrado anualmente)

Site: uS$ 5/usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do SmartDraw

G2: 4. 6/5 (mais de 250 avaliações)

Capítulo: 4. 1/5 (mais de 100 avaliações)

10. LanFlow (melhor para diagramação de rede simples e focada, com complexidade mínima)

via LanFlow

Como software especializado em diagramação de redes, o LanFlow ajuda a criar diagramas detalhados de redes, LANs e sistemas de comunicação.

Arraste e solte ícones de computadores, servidores e estações de trabalho, conecte-os com um clique, adicione texto e você terá diagramas de rede simples, mas limpos, prontos.

Ele cuida de toda a parte técnica para você, incluindo anexos de linha e gerenciamento de formas. Isso o torna ideal tanto para iniciantes quanto para profissionais.

Melhores recursos do LanFlow

Aproveite vários tipos de diagramas, incluindo diagramas de blocos, fluxogramas e diagramas de rede

Use anotações de texto em qualquer lugar do diagrama

Use modelos para criar diagramas rapidamente

Limitações do LanFlow

Limitado em termos de automação e recursos avançados

Preços do LanFlow

Gratuito: Por 30 dias

Licença de usuário único a 9 usuários únicos: $99-$639

Licença para vários usuários 10-50: $679-2779

Avaliações e resenhas do LanFlow

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

11. Draw. io (melhor para equipes que buscam uma solução gratuita e de código aberto com ampla compatibilidade)

Quer saber o que é melhor do que um software robusto de diagramação de rede? Um poderoso software de diagramação de rede gratuito! O Draw. io é de código aberto e funciona com praticamente tudo.

É perfeito para equipes ágeis com seus modelos prontos para uso, formas personalizadas e fácil integração com ferramentas como Google Drive e MS Teams. Use-o para criar mapas detalhados de histórias e colaborar sem esforço em diagramas de rede.

Melhores recursos do Draw. io

Colabore com equipes distribuídas por meio de suas integrações com GitHub, GitLab e Dropbox

Faça o download da versão para desktop para obter recursos de diagramação off-line

Limitações do Draw. io

Carece de alguns recursos avançados encontrados em suas ferramentas de software contemporâneas

Preços do Draw. io

Gratuito

Nuvem: Preços personalizados

Data Center: $6250-$13750 (de 500 a 4000 usuários)

Avaliações e resenhas do Draw. io

G2: 4. 4/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Draw. io?

O Draw. io é minha ferramenta de diagramação preferida. É gratuita e fácil de usar, e você pode baixar seus diagramas em uma variedade de formatos gratuitos e de código aberto para uso em outros softwares. Nada fica preso a formatos proprietários ou a preços predatórios. Se você quiser os recursos mais corporativos para colaborar com equipes maiores, poderá pagar, mas o nível gratuito é muito bom.

12. Creately (melhor para mapeamento de histórias colaborativas e técnicas de visualização ágil)

via Creately

Deseja uma diagramação de rede de nível empresarial com colaboração em tempo real? Escolha o Creately.

Perfeito para equipes distribuídas, ele permite projetar layouts de rede facilmente com seus colegas. Observe como as alterações são sincronizadas instantaneamente enquanto você mapeia sua infraestrutura em conjunto.

Melhores recursos do Creately

Acesse quadros ilimitados com recursos essenciais para profissionais e pequenas equipes

Planeje, projete e gerencie a infraestrutura de TI e de nuvem em um hub central

Documente e facilite os processos administrativos e de RH para obter clareza organizacional

Limitações do Creately

Recursos de automação limitados

Preços do Creately

Avaliação gratuita com recursos limitados

Pessoal: US$ 8/usuário por mês

Equipe : uS$ 8/usuário por mês

Empresarial : $149/usuário por mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Creately

G2: 4. 4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Creately?

A tela infinita do Creately nos dá muito espaço para organizar nossas ideias, e os modelos economizam muito tempo quando estamos configurando novos projetos. A integração com nossas outras ferramentas, como o Google Workspace, facilitou a manutenção de tudo conectado e acessível a todos na equipe. Está claro que o Creately foi criado com a colaboração em mente, e nos tornamos mais eficientes e produtivos graças a ele.

13. DIA (A melhor solução de diagramação leve e de código aberto)

via DIA

Deseja uma ferramenta de diagramação de rede simples e de código aberto? O DIA simplifica os layouts de rede com formas e conectores básicos.

Embora não tenha modelos sofisticados, sua abordagem simples o torna ideal para esboços rápidos de rede.

Melhores recursos do DIA

Crie vários tipos de diagramas a partir de formas incorporadas, incluindo fluxogramas, diagramas de rede lógica, diagramas de circuitos e modelos UML

Personalize objetos modificando propriedades como tamanho, cor e estilos de linha

Agrupe vários objetos para facilitar a manipulação e a organização

Imprima diagramas em várias páginas com quebras de página automáticas

Trabalhe com vários diagramas simultaneamente em janelas separadas

Limitações do DIA

A interface do usuário pode não ser tão refinada quanto a dos produtos comerciais

Preços do DIA

Gratuito

Avaliações e resenhas do DIA

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 2/5 (20+ avaliações)

Torne seus diagramas de rede 10 vezes melhores

Acabei de apresentar a você as melhores ferramentas de diagrama de rede.

Uma ótima ferramenta de diagrama de rede não ajuda apenas a visualizar as conexões; ela simplifica a colaboração, aumenta a clareza e facilita o gerenciamento de sistemas complexos.

Já vi equipes transformarem completamente seu gerenciamento de rede ao mudar para uma ferramenta que integra diagramação robusta com trabalho em equipe em tempo real. Quando a sua equipe pode criar, editar e refinar diagramas de rede sem atritos, os projetos avançam mais rapidamente e os problemas são resolvidos antes que se tornem problemas.

Pronto para experimentar a diferença? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e crie diagramas de rede mais inteligentes e eficientes.