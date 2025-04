15 melhores softwares de gerenciamento de ausências para 2025

Você sabia que o custo do absenteísmo não planejado é estimado em mais de US$ 600 bilhões por ano? O custo médio do absenteísmo nos EUA é estimado em US$ 4.080 por funcionário de tempo integral e US$ 2.040 por funcionário de meio período.

Esse é um preço alto para turnos perdidos, solicitações de licença de última hora e confusão na programação!

E entre o gerenciamento de solicitações de férias, dias de licença médica e licenças pessoais, o desafio não é apenas rastrear quem está ausente - é evitar interrupções, manter a produtividade e manter todos na mesma página.

O software de gerenciamento de ausências correto pode fazer tudo isso e muito mais, devolvendo-lhe o controle sobre seu tempo e seus recursos. Entretanto, com tantas opções de software de gerenciamento de ausências, é fácil se sentir sobrecarregado.

Nesta postagem do blog, vamos explorar 15 das melhores soluções de software de gerenciamento de ausências para ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Se você deseja aprimorar o gerenciamento de substitutos, simplificar o sistema de folha de pagamento, manter o diretório de funcionários atualizado, simplesmente reduzir a burocracia ou manter a conformidade, temos aqui uma solução que pode ajudar a aumentar a eficiência.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de ausências?

Para fazer a melhor escolha ao selecionar um software de gerenciamento de ausências, veja o que você deve priorizar:

Relatórios robustos: Opte por um software com análises robustas para identificar tendências de absenteísmo e tomar medidas antes que os problemas aumentem

Rastreamento instantâneo: Escolha ferramentas que ofereçam atualizações em tempo real sobre quem está de folga e por quanto tempo, para que você possa se antecipar às falhas de programação e evitar surpresas

Automação inteligente: Procure ferramentas que tratem automaticamente de solicitações, aprovações e notificações de férias

Flexibilidade para atender às suas necessidades: Escolha um software que se adapte a vários tipos de licença - seja por doença, férias ou maternidade - e que se alinhe às suas políticas

Integração sem esforço: Escolha um software que sincronize com seus sistemas de folha de pagamento e de agendamento, reduzindo o Escolha um software que sincronize com seus sistemas de folha de pagamento e de agendamento, reduzindo o gerenciamento de trabalho manual e os erros

dica profissional: Saiba como automatizar o fluxo de trabalho de ausência com IA. Veja como 👇🏼

Os 15 melhores softwares de gerenciamento de ausências

Então, qual software de gerenciamento de ausências é o mais adequado para sua empresa? Para facilitar, aqui está uma lista dos 15 melhores softwares de gerenciamento de ausências que você deve considerar:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento geral de licenças)

O gerenciamento das licenças dos funcionários requer um aplicativo para o trabalho, como o ClickUp, para consolidar o gerenciamento de ausências com acompanhamento de tarefas, planejamento de projetos e colaboração.

A plataforma de recursos humanos do ClickUp permite que você crie formulários personalizados de solicitação de férias que simplificam as solicitações de folga. Os funcionários podem enviar facilmente solicitações de férias usando formulários fáceis de usar com campos específicos, como datas de início e término, tipo de solicitação e informações de apoio.

Gerencie o gerenciamento de ausências de forma eficiente com a plataforma de Recursos Humanos do ClickUp

Essa plataforma transforma o gerenciamento de ausências de uma tarefa administrativa complexa em um sistema simplificado e eficiente que rastreia as ausências junto com seus fluxos de trabalho. Isso facilita a compreensão de onde e como as mudanças ou acomodações podem ser feitas.

O intuitivo Calendar View representa visualmente a disponibilidade da equipe, permitindo que os gerentes vejam rapidamente quem está fora do escritório. Além da simples disponibilidade, os campos personalizados do ClickUp permitem o rastreamento detalhado de vários tipos de licença, como férias, licença médica ou tempo pessoal, e a duração de cada solicitação.

As automações do ClickUp aumentam ainda mais a eficiência ao notificar os gerentes sobre solicitações de licença pendentes, garantindo o processamento imediato.

Além disso, os painéis fornecem uma visão geral de alto nível dos saldos de férias de toda a equipe e uma previsão das próximas ausências, auxiliando no planejamento de recursos.

Você também pode aproveitar o armazenamento centralizado de documentos no Docs, o que garante fácil acesso às políticas de licença da empresa.

Como explica Philip Storry, administrador sênior de sistemas da SYZYGY,

Nossas equipes usaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também usamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando os campos personalizados estão capturando informações que podem ajudar a determinar quem deve ser atribuído a uma tarefa. Por fim, também usamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas estão alertando ou mostrando possíveis problemas de desempenho.

O ClickUp Time Off Request Template também vai muito além do simples envio de formulário. Os funcionários podem inserir todos os detalhes necessários diretamente no modelo - tipo de licença, datas específicas, motivos da licença e documentos de apoio, se necessário (por exemplo, um atestado médico). Isso garante que todas as solicitações sejam padronizadas, reduzindo as idas e vindas para esclarecimentos.

Faça o download deste modelo Garanta um gerenciamento de ausências transparente com o modelo de solicitação de folga do ClickUp

Ao contrário dos sistemas baseados em e-mail, não há o risco de as solicitações ficarem enterradas nas caixas de entrada. Os gerentes podem revisar e aprovar ou negar rapidamente as solicitações, com comentários ou ajustes feitos diretamente na tarefa.

Você precisa rastrear padrões de comportamento de licenças? O modelo é um banco de dados pesquisável que fornece insights sem a necessidade de planilhas ou ferramentas de rastreamento externas.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os amplos recursos e as opções de personalização do ClickUp podem ser excessivos para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Calamari (Melhor solução de gerenciamento de ausências e presença de funcionários)

via Calamari

O Calamari permite que sua empresa defina diferentes regras de acumulação de férias para funcionários de tempo integral e terceirizados, o que pode ser especialmente útil para empresas com estruturas variadas de funcionários.

Além disso, seu suporte multilíngue significa que ele pode atender a uma força de trabalho global, ajudando empresas multinacionais a gerenciar ausências e, ao mesmo tempo, manter a conformidade com diversas leis trabalhistas.

Um recurso de destaque é que seus relatórios de acumulação podem ser segmentados por funcionário, departamento ou tipo de licença. Isso garante uma visão granular das tendências de ausência que apoiam a tomada de decisões estratégicas durante o planejamento de capacidade.

Melhores recursos do Calamari

Acompanhe a presença dos funcionários usando o reconhecimento facial e a localização por GPS para obter registros precisos de entrada

Sincronize automaticamente os dados de férias dos funcionários com os sistemas de folha de pagamento para garantir a remuneração correta

Envie lembretes automáticos aos gerentes sobre solicitações ou aprovações de férias vencidas

Integração com software de contabilidade para processamento de folha de pagamento e controle de conformidade

Limitações do Calamari

Personalização limitada para tipos complexos de licenças

Falta uma análise profunda para rastrear padrões de ausência

Preços do Calamari

Tempo livre: US$ 2,5/usuário por mês

Tempo e presença : uS$ 3/usuário por mês

Core HR: US$ 2,5/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Calamari

G2: 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 550 avaliações)

você sabia? O sistema de relógio de ponto baseado em código QR da Calamari permite que os funcionários marquem presença com uma rápida leitura.

3. Workday (Melhor solução abrangente de RH empresarial)

via Workday

O módulo de gerenciamento de ausências do Workday é útil para empresas com uma combinação complexa de tipos de licenças e operações globais.

Por exemplo, ele oferece rastreamento detalhado das políticas de licença parental em diferentes regiões, adaptando-se automaticamente às diferentes leis locais e diretrizes corporativas. Esse recurso é crucial para grandes empresas com equipes multinacionais.

A profunda integração do Workday com payroll, benefícios e gerenciamento de licenças garante que as ausências dos funcionários sejam perfeitamente incorporadas ao planejamento geral da força de trabalho, eliminando qualquer desconexão administrativa que possa surgir com sistemas separados.

Melhores recursos do Workday

Automatize o registro de benefícios e as alterações com base no status do funcionário

Configure alertas automáticos para prazos de conformidade relacionados a leis trabalhistas e alterações fiscais

Vincule os dados de desempenho à remuneração e ao desenvolvimento de carreira para o gerenciamento de talentos

Use algoritmos de aprendizado de máquina para recomendar os melhores candidatos para vagas abertas com base em dados históricos

Limitações do Workday

Curva de aprendizado acentuada para políticas de licença complexas

Configuração demorada para grandes organizações

Preços do Workday

Avaliação gratuita do Workday Adaptive Planning: Gratuito por 30 dias

Workday Adaptive Planning: Preços personalizados

Workday Adaptive Planning & Consolidation: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workday

G2: 4. 1/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 1.500 avaliações)

você sabia que a Workday oferece recomendações baseadas em aprendizado de máquina para desenvolvimento de carreira e planejamento de sucessão?

4. Deel (Melhor ferramenta global de folha de pagamento e conformidade)

via Deel

Você tem certeza de que seu sistema de gerenciamento de licenças está em conformidade com todas as leis trabalhistas locais de sua equipe internacional? O sistema de gerenciamento de férias da Deel foi projetado com a complexidade das equipes internacionais em mente, oferecendo rastreamento contínuo de férias para funcionários e prestadores de serviços em diferentes fusos horários e jurisdições.

Se um funcionário em Berlim enviar uma solicitação de folga, o Deel aplicará automaticamente as leis de férias alemãs corretas, garantindo que o tipo de licença esteja em conformidade com as regulamentações locais.

Por exemplo, quando um membro da equipe remota solicita um dia de férias, a Deel garante que todas as regulamentações fiscais e trabalhistas relevantes sejam cumpridas, independentemente da localização do trabalhador.

Melhores recursos do Deel

Gere automaticamente contratos globais em conformidade com a legislação tributária e trabalhista local para funcionários e prestadores de serviços

Automatize os pagamentos de salários em várias moedas e garanta as deduções fiscais corretas para equipes internacionais

Aproveite a geração automatizada de documentos para integração e conformidade legal

Limitações do Deel

Recursos limitados de relatórios e análises

Requer configuração adicional para integrações

Não é adequado para empresas com necessidades básicas de gerenciamento de ausências

Preços do Deel

Deel HR : Gratuito

Deel Payroll: A partir de US$ 29/funcionário por mês

Deel Contractor: A partir de US$ 49/mês

Deel EOR: A partir de US$ 599/mês

Avaliações e resenhas do Deel

G2: 4. 8/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 1.500 avaliações)

Dica profissional: Ao contratar internacionalmente, use os modelos de contrato específicos do país da Deel para cumprir as leis trabalhistas locais.

Insight do ClickUp: Cerca de 41% dos profissionais preferem as mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

5. Rippling (Melhor plataforma de RH para escalabilidade)

via Rippling

Pense na última vez em que você teve de controlar manualmente diferentes políticas de tempo livre em vários departamentos. O gerenciamento de tempo livre do Rippling é altamente personalizável, oferecendo controle granular sobre as políticas de licença.

Você pode definir regras de férias distintas para diferentes funções e departamentos de funcionários ou até mesmo com base na antiguidade. Por exemplo, uma empresa pode permitir que a gerência sênior acumule mais PTO ou ofereça diferentes programações de férias em comparação com os funcionários iniciantes.

O que diferencia esse software HRMS é sua poderosa automação. O sistema pode atualizar automaticamente a folha de pagamento com base nas folgas tiradas, garantindo cálculos de pagamento precisos.

Melhores recursos do Rippling

Atualize automaticamente os dados dos funcionários em todos os sistemas conectados (folha de pagamento, benefícios, aplicativos) quando forem feitas alterações no Rippling

Sincronize os dados de controle de tempo dos funcionários com os sistemas de folha de pagamento em tempo real para eliminar erros e atrasos

Use a análise para prever a rotatividade de funcionários e gerenciar proativamente os esforços de retenção

Limitações de Rippling

Recursos básicos de análise para tendências de ausência

Personalização limitada para necessidades de RH fora do padrão

Preços variáveis

Plataforma Rippling: Preços personalizados

Rippling HCM: Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Rippling

G2: 4. 8/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 3.000 avaliações)

6. Jolt (Melhor sistema de gerenciamento de funcionários pela facilidade de uso)

via Jolt

Em setores de ritmo acelerado, como restaurantes e hotéis, a falta de pessoal devido a ausências inesperadas pode interromper as operações e afetar o atendimento ao cliente. O Jolt foi projetado para setores em que a conformidade operacional e o gerenciamento de ausências são essenciais, como o de serviços de alimentação ou hotelaria.

Além de controlar o tempo livre, o Jolt integra o gerenciamento de ausências diretamente com as ferramentas de controle de ponto e de conformidade regulamentar. Por exemplo, em um restaurante, os funcionários podem solicitar férias por meio do aplicativo móvel da Jolt, e o sistema cruza automaticamente a solicitação de férias com a programação de recursos e as regulamentações trabalhistas locais.

Melhores recursos do Jolt

Automatize as aprovações de troca de turno, com notificações enviadas aos gerentes para aprovações ou reatribuições rápidas

Configure listas de verificação personalizáveis para os funcionários a fim de garantir a execução consistente das tarefas durante os turnos

Acompanhe o desempenho da equipe com relatórios automatizados que destacam as principais métricas (por exemplo, taxas de conclusão de tarefas)

Sincronize os dados de conclusão de tarefas com o controle de tempo para garantir o processamento preciso da folha de pagamento

Limitações do Jolt

Mais adequado para serviços de alimentação e setores que exigem muita conformidade

A interface básica pode não atender às necessidades de organizações maiores

Personalização limitada da política de licenças

Preços do Jolt

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jolt

G2: 4. 4/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 250 avaliações)

Você sabia que o Jolt tem uma biblioteca de treinamento integrada, permitindo que os gerentes carreguem conteúdo personalizado para a integração da equipe.

7. Keka HR (Melhor software de RH para pequenas empresas)

via Keka HR

Se a sua empresa tiver políticas de licença exclusivas, como um acúmulo especial de licença médica para funcionários que estão na empresa há mais de 5 anos, a Keka pode lidar facilmente com isso.

O foco da Keka na experiência do usuário a torna particularmente atraente: os funcionários podem enviar facilmente solicitações de férias e acompanhar os saldos por meio de um painel altamente intuitivo. Ao mesmo tempo, os gerentes podem analisar as tendências e gerenciar as aprovações com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do Keka HR

Automatize os acúmulos e saldos de férias com base nas políticas da empresa, eliminando tarefas manuais e erros de controle

Forneça portais de autoatendimento para os funcionários gerenciarem solicitações de férias, presença e detalhes da folha de pagamento

Automatize as avaliações de desempenho enviando lembretes aos gerentes e funcionários para obter feedback em tempo hábil

Integre-se a ferramentas de terceiros para obter recrutamento e verificações de antecedentes sem problemas

Limitações do Keka HR

Falta de recursos avançados para empresas maiores

Escalabilidade limitada para empresas com políticas de licença complexas

Recursos básicos de relatórios

Preços da Keka HR

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Keka HR

G2: 4. 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 50 avaliações)

8. AbsenceSoft (Melhor software de controle de ausências e conformidade)

via AbsenceSoft

Um único erro de cálculo no acúmulo de férias ou a não conformidade com as normas locais pode levar a problemas jurídicos onerosos. O AbsenceSoft se destaca por automatizar o controle de ausências e, ao mesmo tempo, garantir a conformidade com as leis trabalhistas locais.

Um recurso de destaque são as regras de acumulação personalizáveis, que permitem que as empresas definam políticas de férias para diferentes grupos de funcionários, como trabalhadores de meio período versus trabalhadores de período integral ou funcionários sindicalizados.

Por exemplo, uma empresa pode definir regras diferentes para o acúmulo de PTO com base na antiguidade do funcionário, com os funcionários com mais tempo de casa recebendo mais dias de férias.

Melhores recursos do AbsenceSoft

Automatize o processo de aprovação de solicitações de licença com base em regras personalizáveis (por exemplo, antiguidade ou departamento)

Sincronize os dados de férias dos funcionários com o software de agendamento para evitar conflitos e garantir a cobertura adequada

Acompanhe a conformidade com as leis trabalhistas calculando automaticamente a elegibilidade e o uso do FMLA ou ADA

Limitações do AbsenceSoft

Configuração complexa para organizações com vários grupos de funcionários

Recursos básicos de relatórios em comparação com sistemas de RH maiores

Preços do AbsenceSoft

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AbsenceSoft

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Classificações não disponíveis

9. Workday HCM (Melhor sistema de gerenciamento de capital humano para grandes empresas)

via Workday HCM

Se sua empresa precisa de uma solução abrangente que integre o gerenciamento de ausências ao ecossistema de RH mais amplo, o Workday HCM pode ser a ferramenta ideal.

Um de seus principais pontos fortes é lidar com políticas de licença complexas e de vários níveis, como as exigidas por programas de licença familiar exigidos pelo governo, incapacidade de curto prazo ou pedidos de indenização de trabalhadores.

A integração do sistema com ferramentas de análise da força de trabalho ajuda as empresas a identificar tendências de ausência de longo prazo, permitindo um melhor planejamento da força de trabalho.

Melhores recursos do Workday HCM

Automatize o planejamento da força de trabalho usando a análise preditiva para antecipar as necessidades de pessoal

Use insights orientados por IA para criar planos de desenvolvimento personalizados para os funcionários com base em seu desempenho

Combine automaticamente as habilidades dos funcionários com as funções em aberto, melhorando a mobilidade interna e reduzindo a rotatividade

Acompanhe e gerencie programas de aprendizado e desenvolvimento, vinculando automaticamente a conclusão do treinamento às avaliações de desempenho

Limitações do Workday HCM

Requer um tempo de configuração significativo para políticas de licença avançadas

As ferramentas de análise avançada podem exigir conhecimento especializado

Preços do Workday HCM

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workday HCM

G2 : 4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 1.500 avaliações)

10. Timestatic (Melhor ferramenta de controle de tempo e gerenciamento de projetos para equipes)

via Timestatic

O Timestatic é ideal para empresas de pequeno e médio porte que buscam uma maneira simples e eficiente de gerenciar ausências.

Sua integração perfeita com ferramentas de negócios populares, como o Google Workspace e o Slack, faz com que ele se destaque. Isso garante que os funcionários possam solicitar férias sem sair de seu ambiente de trabalho.

Sua interface fácil de navegar significa que os gerentes podem aprovar ou negar solicitações de licença com um único clique, e o sistema calcula automaticamente quaisquer acréscimos ou deduções.

Melhores recursos do Timestatic

Automatize o registro de horas com rastreamento em tempo real para faturamento e gerenciamento de projetos precisos

Gere planilhas de horas específicas de tarefas para registrar solicitações de folga e aprovações que se sincronizam com projetos em andamento para melhor alocação de recursos

Detecte automaticamente atrasos em projetos e envie notificações aos gerentes de projeto para intervenção

Forneça métricas de produtividade da equipe em tempo real e gere relatórios sobre a eficiência do tempo do projeto

Limitações do Timestatic

Falta de recursos avançados de relatório para organizações maiores

Personalização limitada para políticas de licença complexas

Não é adequado para empresas com requisitos complexos de RH

Preços da Timestatic

Timestatic: US$ 1,50/usuário por mês

Timestatic Pro: US$ 2,50/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Timestatic

G2: 4. 7/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 550 avaliações)

11. Connecteam (Melhor plataforma de gerenciamento da força de trabalho com prioridade para dispositivos móveis)

via Connecteam

Perfeitas para equipes que priorizam o celular e baseadas em campo, as ferramentas de gerenciamento de ausências da Connecteam permitem que os funcionários solicitem férias por meio de um aplicativo móvel, e os gerentes podem aprovar ou rejeitar instantaneamente essas solicitações com um simples toque.

Um recurso exclusivo é a capacidade do Connecteam de ajustar automaticamente as escalas da equipe quando um funcionário tira férias, garantindo que a cobertura dos turnos permaneça intacta.

Para empresas de setores como construção ou logística, em que as estatísticas de esgotamento podem ser altas e a manutenção de níveis ideais de pessoal é fundamental, os alertas automáticos de cobertura do Connecteam garantem que as operações não sejam interrompidas pelo absenteísmo.

Melhores recursos do Connecteam

Use a primeira plataforma móvel para gerenciar folgas e folhas de presença para funcionários sem mesa

Automatize as atribuições de tarefas e as datas de vencimento para garantir a conclusão em tempo hábil pelos funcionários

Gere métricas de desempenho em tempo real e envie alertas aos gerentes sobre membros da equipe com baixo desempenho

Limitações do Connecteam

Recursos básicos de gerenciamento de licenças para empresas maiores

Escalabilidade limitada para organizações com equipes diversas

Falta de recursos avançados para funcionários que não trabalham em campo

Preços da Connecteam

Plano para pequenas empresas: Gratuito para até 10 usuários

RH & Skills Basic: $35 /mês para os primeiros 30 usuários

RH & Skills Advanced: US$ 59/mês para os primeiros 30 usuários

RH & Skills Expert: uS$ 119/mês para os primeiros 30 usuários

Avaliações e resenhas do Connecteam

G2: 4. 6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 300 avaliações)

12. BambooHR (melhor software de RH de fácil utilização para equipes em crescimento)

via BambooHR

Um sistema simples e poderoso de gerenciamento de ausências, o BambooHR se destaca por sua capacidade de integração com ferramentas de gerenciamento de desempenho. Isso permite que os gerentes acompanhem facilmente o impacto do absenteísmo no desempenho dos funcionários.

Os fortes recursos de relatório do BambooHR também ajudam as equipes de RH a identificar padrões de ausência dos funcionários, como ausências frequentes de curto prazo, e a tomar medidas proativas para melhorar a frequência.

Por exemplo, o RH poderia criar um relatório personalizado mostrando as taxas de ausência em diferentes departamentos, ajudando a identificar tendências e a ajustar a equipe ou os programas de bem-estar de acordo.

Melhores recursos do BambooHR

Calcule e atualize automaticamente os benefícios dos funcionários com base em eventos da vida (por exemplo, casamento, nascimento de um filho)

Forneça relatórios detalhados e personalizáveis sobre os dados dos funcionários para ajudar na tomada de decisões do RH

Automatize as avaliações de desempenho com cronogramas definidos e coleta de feedback

Envie lembretes automáticos aos gerentes sobre as próximas avaliações e metas dos funcionários

Limitações do BambooHR

Personalização limitada da política de licenças

Análises básicas para análise de tendências de ausência

Preços mais altos para pequenas empresas com necessidades simples de RH

Preços do BambooHR

Core: Preços personalizados

Pró: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do BambooHR

G2: 4. 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6 (mais de 2.500 avaliações)

13. actiPLANS (Melhor sistema de gerenciamento de ausências e licenças)

via actiPLANS

o actiPLANS oferece uma solução baseada na nuvem que é particularmente adequada para gerenciar políticas de ausência para empresas com estruturas de licença complexas.

Um recurso de destaque é sua capacidade de automatizar o acúmulo de licenças para diferentes grupos de funcionários, permitindo políticas personalizadas, como a concessão de mais PTO para funcionários com mais tempo de casa.

Além disso, o actiPLANS fornece aos gerentes de RH análises detalhadas em tempo real, ajudando a identificar tendências de ausência, como picos sazonais ou padrões de absenteísmo crônico, que podem influenciar as decisões de negócios.

melhores recursos do actiPLANS

Garanta a conformidade com as leis trabalhistas locais e internacionais que mantêm o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Rastreie automaticamente as solicitações de ausência dos funcionários e garanta a conformidade com as políticas da empresa

Envie notificações em tempo real aos gerentes sobre aprovações de férias pendentes para reduzir atrasos

Calcule automaticamente os acúmulos e saldos de PTO com base nas regras específicas da empresa

limitações do actiPLANS

Ferramentas básicas de relatórios em comparação com plataformas mais avançadas

Opções limitadas de integração com outros sistemas de RH

A interface pode ser muito simplista para grandes empresas

preços do actiPLANS

Para 1-3 usuários: Gratuito

Para 1 a 40 usuários: US$ 1,9/usuário por mês

Para 41-200 usuários : uS$ 1,5/usuário por mês

Para mais de 200 usuários: Custo fixo para usuários ilimitados (cobrado mensalmente)

avaliações e resenhas do actiPLANS

G2 : Nenhuma classificação disponível

Capítulo: Não há avaliações suficientes

14. Buddy Punch (Melhor ferramenta de relógio de ponto e agendamento para equipes remotas)

via BuddyPunch

Imagine tentar conciliar planilhas de horas em papel ou depender de planilhas manuais para controlar as horas de sua força de trabalho por hora. A Buddy Punch simplifica o controle de horas e o gerenciamento de ausências, com foco nos trabalhadores horistas.

Esse sistema de atendimento remoto permite que os funcionários entrem e saiam de qualquer dispositivo e gerenciem as solicitações de folga com um processo de aprovação intuitivo.

Um recurso específico que se destaca é sua capacidade de integrar dados de ausência com a folha de pagamento em tempo real, garantindo que o PTO e outras licenças sejam deduzidos dos contracheques com precisão.

A Buddy Punch também oferece relatórios detalhados sobre ausências, permitindo que os gerentes monitorem as tendências fora do escritório e otimizem as decisões sobre a equipe com base em dados em tempo real.

Melhores recursos do Buddy Punch

Automatize as entradas do relógio de ponto e integre com os sistemas de folha de pagamento para um processamento preciso

Envie alertas para os funcionários que estão se aproximando das horas extras para garantir a conformidade com as normas trabalhistas

Integre-se ao software de agendamento para garantir que os funcionários entrem e saiam de acordo com seus turnos

Gere relatórios automatizados de folha de pagamento para simplificar as tarefas de impostos e conformidade

Limitações do Buddy Punch

Personalização limitada para políticas de licenças não horárias

Recursos básicos de relatório para análise de ausências

Escalabilidade limitada para empresas maiores

Preços do Buddy Punch

Inicial: US$ 5,49/usuário por mês

Profissional: US$ 6,99/usuário por mês

Enterprise: US$ 11,99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Buddy Punch

G2: 4. 8/5 (mais de 250 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 1.000 avaliações)

15. When I Work (Melhor ferramenta de monitoramento e compartilhamento de horários de trabalho)

via When I Work

Criado pensando em gerentes e funcionários, o When I Work oferece uma interface intuitiva que simplifica tarefas como criação de horários, controle de presença e gerenciamento de mudanças de turno.

Para os gerentes, o aplicativo elimina a comunicação de ida e volta geralmente associada a trocas de turno e solicitações de folga. Em vez disso, o aplicativo gerencia essas tarefas, garantindo que os membros da equipe permaneçam informados e envolvidos.

Os funcionários se beneficiam da capacidade de gerenciar sua disponibilidade, solicitar folgas e trocar turnos - tudo a partir de seus dispositivos móveis.

Melhores recursos do When I Work

Crie todo o seu cronograma de trabalho em um clique com o agendamento automático, economizando tempo valioso

Notifique instantaneamente a equipe sobre quaisquer alterações e habilite chats individuais ou em grupo

Importe planilhas de horas para um processamento rápido e preciso da folha de pagamento

Quando eu trabalho com limitações

As ferramentas de relatórios podem não atender às necessidades das empresas que exigem análises avançadas ou relatórios altamente personalizados

Preços do When I Work

Essenciais : uS$ 2. 50/usuário por mês

Profissional: uS$ 5/usuário por mês

Premium: uS$ 8/usuário por mês

Avaliações e resenhas do When I Work

G2: 4. 3/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4. 5 (mais de 1.000 avaliações)

Gerencie com eficiência a ausência de funcionários com o ClickUp

Um turno perdido ou uma folga não aprovada pode rapidamente se tornar um pesadelo logístico, fazendo com que você tenha que se esforçar para preencher as lacunas, atualizar as escalas e gerenciar as correções da folha de pagamento.

Portanto, o gerenciamento de ausências deve ser mais inteligente, mais rápido e mais conectado - e o ClickUp oferece exatamente isso.

Enquanto outras ferramentas podem lidar com o básico, o ClickUp vai além com suas integrações perfeitas, fluxos de trabalho personalizáveis e análises poderosas.

Para empresas que exigem mais do que o controle de presença, o ClickUp é o vencedor absoluto. É hora de ir além dos sistemas desatualizados e adotar a ferramenta que mantém sua equipe ágil, produtiva e sempre informada.

Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar!