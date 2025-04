11 melhores ferramentas automatizadas de tomada de notas em 2025

As anotações mantêm você organizado, mas a anotação manual é lenta e cansativa. Com 52% dos funcionários se sentindo esgotados, a perda de detalhes é inevitável.

A solução? Ferramentas de anotações com tecnologia de IA.

Elas cuidam das coisas chatas para que você possa se concentrar no que importa. Ferramentas como o ClickUp oferecem recursos avançados de anotações, combinando gerenciamento de tarefas e colaboração em tempo real para um fluxo de trabalho contínuo.

Aqui estão as melhores ferramentas para começar. 🚀

resumo de 60 segundos Deseja ter uma visão rápida das melhores ferramentas de anotações automatizadas? Aqui está: ClickUp : Melhor para fazer anotações, resumir e colaborar com tecnologia de IA : Melhor para fazer anotações, resumir e colaborar com tecnologia de IA

Krisp : Melhor para cancelamento de ruído durante reuniões

Granola : O melhor para anotações de reuniões com reconhecimento de contexto no Mac

Fireflies. ai : Melhor para conversas de voz com transcrição e resumos de IA

Otter. ai : Melhor para transcrição em tempo real e resumos de reuniões

tl;dv : Melhor para suporte multilíngue e análise detalhada de reuniões

Notion AI : Melhor para produtividade e resumo em um espaço de trabalho unificado

Mem AI : Melhor para organização sem esforço com vinculação dinâmica

Evernote : Melhor para o gerenciamento de tarefas junto com as anotações

Avoma : Melhor para inteligência de reuniões voltadas para vendas

Refletir: Melhor para criar um "segundo cérebro" conectado

O que é a tomada de notas automatizada?

As anotações automatizadas de reuniões usam IA e processamento de linguagem natural (NLP) para criar atas detalhadas e estruturadas durante chamadas ou reuniões virtuais.

Você não terá que se preocupar em anotar cada palavra; essas ferramentas fazem o trabalho, permitindo que você se concentre na discussão. Seja uma discussão em equipe ou uma reunião de vendas em ritmo acelerado, as ferramentas automatizadas capturam cada ponto-chave com precisão.

Quais são os benefícios da tomada de notas automatizada?

Ainda indeciso? Veja o que a tomada de notas automatizada oferece:

Concentre-se totalmente na reunião e contribua ativamente para as discussões

Diga adeus à anotação manual e ao trabalho de transcrição pós-reunião

Desfrute de registros precisos e confiáveis de cada conversa - sem momentos do tipo "acho que eles disseram isso"

Obtenha esboços bem estruturados e baseados em tópicos que estão prontos para serem compartilhados com sua equipe

🌟 Fato divertido: As decisões tomadas com a contribuição de um grupo mais amplo de funcionários tendem a ser mais completas e informadas. E quando equipes diversificadas tomam decisões executivas, elas apresentam resultados 60% melhores. As anotações automatizadas de reuniões são essenciais para garantir que todos possam participar ativamente das discussões, em vez de ficarem presos a anotações.

Encontrar o tomador de notas com IA certo é resolver problemas reais, não criar novos. Ele deve economizar tempo, simplificar seu fluxo de trabalho e ajudá-lo a se concentrar no que é importante. Veja o que considerar:

Precisão : A ferramenta deve capturar de forma confiável cada palavra, inclusive termos técnicos e jargões

Sumarização : Gera automaticamente resumos claros e concisos dos principais pontos e decisões

Transcrição em tempo real : Acesse as anotações instantaneamente durante a reunião para edições ou revisões rápidas

Integração com outras ferramentas : Sincronize perfeitamente com seu calendário, aplicativos de gerenciamento de projetos e plataformas de comunicação

Recursos de colaboração : Permita que sua equipe edite, comente e compartilhe notas facilmente

Segurança de dados : Proteja informações confidenciais com medidas de segurança de alto nível

Rastreamento de itens de ação : Destaque tarefas acionáveis para que nada seja perdido

Recursos personalizáveis : Adapte a ferramenta às suas necessidades com opções como marcação ou destaque

Suporte a áudio e vídeo : Transcreva de gravações ou reuniões em vídeo sem problemas

Interface do usuário: Escolha uma ferramenta que seja intuitiva e fácil de usar, mesmo em um dia agitado

Se você está cansado de perder tempo fazendo anotações manuais, esses resumidores de anotações com IA mudarão o jogo. Da transcrição em tempo real à integração perfeita de tarefas, eles ajudam você a se manter organizado e a se concentrar no que é mais importante - sem perder um único detalhe.

Aqui está um resumo das 10 melhores ferramentas de anotações automatizadas:

1. ClickUp (Melhor ferramenta de tomada de notas, resumo e colaboração com IA)

Não é segredo para ninguém que nossos projetos, conhecimento e comunicação geralmente vivem em ferramentas dispersas. O funcionário médio gasta até 9% do seu ano alternando entre aplicativos.

É por isso que o trabalho está quebrado, e nós o consertamos com o ClickUp - nesse caso, usando suas ferramentas de anotações.

ClickUp AI Note-Taker: Capture todos os detalhes, sem esforço

O ClickUp AI Note-Taker participa de suas reuniões virtuais, registra as conversas e gera automaticamente notas de reunião detalhadas e estruturadas. Ele destaca as principais conclusões, acompanha as decisões e identifica os itens de ação - poupando-o de anotações manuais e mantendo sua equipe alinhada.

Principais recursos do ClickUp AI Note-Taker: Transcrição e resumos automáticos de reuniões

Detecção e rastreamento de itens de ação em tempo real

Integração perfeita com o ClickUp Tasks e Docs para acompanhamento

dica profissional: O AI Note-Taker sincroniza as anotações com o ClickUp Docs and Tasks, para que você possa converter instantaneamente os destaques da reunião em tarefas práticas.

ClickUp Brain: Seu segundo cérebro para um trabalho organizado

O ClickUp Brain é seu segundo cérebro, ajudando-o a organizar notas de reuniões, ideias e tarefas em insights significativos. Ele também permite que você resuma longas discussões, formate documentos e monitore acompanhamentos - tudo sem levantar um dedo.

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente! Resumidor de reuniões com IA

Esse assistente de IA simplifica a tomada de notas, resumindo longas discussões, formatando documentos e identificando acompanhamentos ou itens de ação.

📌 Exemplo: Se sua reunião gerar um tópico com 200 comentários (todos nós já passamos por isso), o ClickUp Brain condensará o ruído

ClickUp Docs e Notepad: organize e faça anotações com facilidade

O ClickUp usa ferramentas como o ClickUp Docs para ajudar os usuários a criar anotações detalhadas de reuniões, fazer brainstorming de ideias e formatar documentos com opções de rich text, como marcadores, cabeçalhos e incorporação de multimídia.

Colabore ao vivo com sua equipe usando o ClickUp Docs

A cereja do bolo? Vinculação bidirecional entre o ClickUp Docs e o ClickUp Tasks. Isso significa que suas tarefas e documentos estão todos conectados para obter o máximo de contexto.

Se você tem dificuldade para capturar ideias, tarefas ou lembretes durante o dia, use o ClickUp Notepad.

Acesse o ClickUp Notepad em seu telefone ou laptop e torne a tomada de notas eficiente

A mágica é a seguinte: você pode converter instantaneamente suas anotações em tarefas acionáveis com prazos e responsáveis. Por exemplo, se você anotar "Acompanhar o Alex sobre a proposta de vendas", poderá transformá-la em uma tarefa diretamente do Bloco de Notas.

Faça o download deste modelo Organize suas anotações em um só lugar com o modelo de anotações de reunião do ClickUp

Esse modelo também é perfeito se você for específico na criação de notas estruturadas e no acompanhamento de pontos-chave.

Tenho reuniões quinzenais com meu supervisor e usamos o ClickUp para criar nossa agenda. Eu me sinto mais preparado porque todas as minhas solicitações de eventos e apresentações estão aqui, juntamente com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

Tenho reuniões quinzenais com meu supervisor e usamos o ClickUp para criar nossa agenda. Eu me sinto mais preparado porque todas as minhas solicitações de eventos e apresentações estão aqui, juntamente com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

💡 Dica profissional: O ClickUp oferece muitos modelos pré-construídos que facilitam o início da tomada de notas. O modelo de notas de reunião do ClickUp lhe dará a direção certa se você estiver querendo começar.

Melhores recursos do ClickUp

Mais de 15 exibições personalizadas para gerenciamento de projetos: Quer você prefira listas, quadros ou calendários, o ClickUp oferece exibições personalizáveis para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Um conjunto de ferramentas de trabalho e colaboração: Inclui ferramentas como quadros brancos digitais, ClickUp Docs, bate-papo integrado e mapas mentais para manter tudo em um só lugar

Assistente de redação com IA do ClickUp: Obtenha prompts personalizados e mais de 100 ferramentas para simplificar a criação de conteúdo e o brainstorming

Sistema de organização e marcação de anotações: Mantenha suas anotações estruturadas com páginas aninhadas e etiquetas para facilitar a navegação

Documentação e anotações: De anotações de reuniões a bases de conhecimento, gerencie toda a sua documentação em uma única plataforma

Opções de formatação e estilo: Personalize suas anotações com uma variedade de estilos de fonte, destaques, banners e muito mais

Opções de incorporação: Adicione marcadores, tabelas e elementos multimídia para criar documentos versáteis

Compartilhe notas com segurança com qualquer pessoa: Controle as configurações de privacidade e compartilhe documentos por meio de links públicos ou privados sem esforço

Biblioteca de modelos personalizados para cada equipe: Acesse mais de 1.000 modelos para dar início a projetos e manter a consistência

Limitações do ClickUp

A abundância de recursos pode levar algum tempo para os novos usuários dominarem

Nem todas as visualizações e recursos estão totalmente acessíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês/usuário

Negócios : uS$ 12 por mês/usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e opiniões de clientes do ClickUp

G2 : 4. 7 de 5 (mais de 9.000 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

✨ Revisão do usuário: Os usuários gostam de usar o ClickUp para gerenciar tarefas e manter-se organizados, enquanto desfrutam de um excepcional suporte ao cliente e confiabilidade diária.

Adoro o fato de poder pesquisar tarefas e anotações antigas para obter mais detalhes dos quais nunca me lembraria de cabeça, e isso me permite manter tudo em um só lugar, sem ter que controlar papéis em todos os lugares ou me preocupar com a impossibilidade de ler o que escrevi.

Adoro o fato de poder pesquisar tarefas e anotações antigas para obter mais detalhes dos quais nunca me lembraria de cabeça, e isso me permite manter tudo em um só lugar, sem ter que controlar papéis em todos os lugares ou me preocupar com a impossibilidade de ler o que escrevi.

Leia também: Os melhores aplicativos de anotações com IA para reuniões

2. Krisp (Melhor assistente de reunião com tecnologia de IA para cancelamento de ruído)

via Krisp

Com que frequência o ruído de fundo e a sobrecarga de informações o sobrecarregam durante uma reunião on-line? O Krisp é um assistente com tecnologia de IA projetado para facilitar suas interações virtuais.

Ele é excelente em cancelamento de ruído, transcrição e anotações automatizadas de reuniões, o que o torna uma ferramenta valiosa para indivíduos e equipes.

Além disso, o Krisp se integra perfeitamente à maioria das plataformas de reunião, como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, garantindo compatibilidade sem a necessidade de plug-ins adicionais.

🧠 Você sabia: Mais de 11 milhões de reuniões ocorrem diariamente nos EUA, chegando a 55 milhões por semana e ultrapassando 1 bilhão por ano!

Melhores recursos do Krisp

Remove ruídos de fundo, vozes e ecos para reuniões e chamadas mais claras

Gera transcrições precisas para melhorar a acessibilidade e a documentação

Resume as discussões em insights acionáveis e principais conclusões

Ajusta o reconhecimento de voz para sotaques a fim de garantir melhor precisão na transcrição

Funciona com plataformas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet sem precisar de plug-ins

Limitações do Krisp

O plano gratuito restringe os resumos diários de IA e o tempo de cancelamento de ruído

Alguns usuários relatam desafios ocasionais com integrações específicas de aplicativos

Preços do Krisp

Gratuito

Profissional: uS$ 8 por mês/usuário

Negócios: uS$ 15 por mês/usuário

Avaliações e críticas de clientes do Krisp

G2 : 4. 7/5 (mais de 550 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Revisão do usuário: Um usuário do G2 gostou do Krisp por sua capacidade de criar atas de reunião detalhadas, gerando automaticamente transcrições precisas para revisão e distribuição.

Como gerente de projetos, sempre tive dificuldades para redigir atas de reuniões detalhadas... Mas o KRISP mudou tudo! (literalmente) Agora estou voltando à prática de redigir atas de reuniões em meus projetos.

Como gerente de projetos, sempre tive dificuldades para redigir atas de reuniões detalhadas... Mas o KRISP mudou tudo! (literalmente) Agora estou voltando à prática de redigir atas de reuniões em meus projetos.

Leia também: O melhor software de gerenciamento de documentos para se organizar

3. Granola (o melhor bloco de notas com IA para anotações de reuniões personalizáveis e sensíveis ao contexto)

via Granola

Está participando de reuniões consecutivas e precisa de anotações de reunião bem elaboradas e práticas? A Granola pode ajudar.

Projetado para simplificar o processo de tomada de notas, o Granola funciona perfeitamente com plataformas como Zoom, Google Meet, Teams e Slack, capturando o áudio da reunião diretamente do seu Mac sem bots intrusivos.

Dica profissional: Use o bate-papo com IA do Granola para extrair rapidamente pontos-chave de suas anotações, como "O que foi discutido sobre as prioridades do próximo trimestre?"

Melhores recursos do Granola

Combina a IA e a entrada do usuário para obter resumos de reuniões refinados e precisos

Crie formatos de anotações personalizados para reuniões recorrentes ou fluxos de trabalho de equipe por meio de modelos personalizáveis

Captura o áudio da reunião diretamente do seu Mac sem bots por meio de transcrição em tempo real

Permite que os usuários recuperem informações específicas das anotações após a reunião por meio de um assistente de perguntas e respostas com IA dedicado

Compartilhe notas e modelos facilmente em sua organização

Limitações da granola

Os usuários do Windows precisam entrar na lista de espera, pois no momento a plataforma é exclusiva para Mac

Os custos podem aumentar para equipes maiores

Granola preço

Gratuito

Individual : uS$ 18 por mês/usuário

Negócios: uS$ 14 por mês/usuário

Leia também: Os melhores modelos gratuitos de anotações no Google Docs, Word e ClickUp

4. Fireflies. ai (melhor para conversas de voz com transcrição e resumos de IA)

Fireflies. ai é uma ferramenta com tecnologia de IA que simplifica o gerenciamento de conversas por voz durante reuniões virtuais.

Basicamente, ele transcreve, resume e analisa automaticamente as conversas em plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Com recursos como inteligência de conversas e integrações com ferramentas como Slack, Asana e Salesforce, o Fireflies simplifica os fluxos de trabalho de anotações e pós-reunião.

O Fireflies. ai também oferece seu assistente de IA "AskFred", que facilita a busca por momentos importantes da reunião ou a geração de acompanhamentos.

dica profissional: Use o Fireflies. ai para filtrar transcrições de reuniões e identificar itens de ação ou perguntas em segundos - perfeito para ficar em dia com as tarefas sem precisar assistir novamente a gravações inteiras.

Melhores recursos do Fireflies. ai

Converte conversas em resumos práticos com alta precisão

Rastreia o tempo de fala do palestrante, o sentimento e os principais tópicos para aprimorar a colaboração da equipe e oferece insights baseados em IA

Funciona com ferramentas como Salesforce, Slack e Zapier para fluxos de trabalho simplificados

Permite pesquisas rápidas e acompanhamentos de transcrições de reuniões com o assistente de IA AskFred

Suporta reuniões no Zoom, Teams, Google Meet e muito mais

Limitações do Fireflies. ai

Limitado a 800 minutos de armazenamento e menos resumos de IA

O desempenho pode cair com uma conectividade de rede ruim

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Profissional: uS$ 10 por mês/usuário

Negócios: uS$ 19 por mês/usuário

Fireflies. ai avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4. 8/5 (mais de 580 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

✨ Revisão do usuário: Um revisor considerou o Fireflies. ai um companheiro útil para reuniões, oferecendo aos executivos precisão na transcrição, resumos com tecnologia de IA e insights acionáveis.

O Fireflies.ai é como ter um assistente superinteligente, que nunca se cansa e que está sempre em cima do acontecimento. Ele transformou minha experiência de reunião de um mal necessário em uma potência de produtividade.

O Fireflies.ai é como ter um assistente superinteligente, que nunca se cansa e que está sempre em cima do acontecimento. Ele transformou minha experiência de reunião de um mal necessário em uma potência de produtividade.

5. Otter. ai (Melhor assistente de reunião com tecnologia de IA para transcrição e resumos em tempo real)

Com recursos como transcrição automatizada, identificação de itens de ação e resumos baseados em IA, o Otter capacita equipes e indivíduos a se concentrarem em discussões e não em documentação.

Ele é adequado para empresas, educadores e criadores de conteúdo porque pode se integrar a plataformas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

🍪 Bônus: O Otter AI Chat permite que os usuários gerem e-mails de acompanhamento, extraiam decisões importantes ou resumam reuniões em segundos. O recurso de transcrição em tempo real garante que nada seja perdido durante a conversa, e a funcionalidade de áudio-texto vinculado torna a revisão e a edição mais fáceis do que nunca.

Melhores recursos do Otter. ai

Registre reuniões automaticamente e transcreva-as com resumos dos principais pontos e itens de ação

Oferece respostas instantâneas, acompanhamentos e insights práticos a partir de transcrições de reuniões

Funciona com ferramentas como Slack, Salesforce e Google Meet para aumentar a produtividade

A transcrição está disponível em inglês, francês e espanhol

Tags de alto-falantes automaticamente para melhor organização das transcrições

Dica profissional: Cansado de fazer anotações em um vídeo? Saiba como fazer isso como um profissional.

Limitações do Otter.ai

As transcrições geralmente exigem limpeza manual para facilitar a leitura

Caps minutos de transcrição e duração da conversa

Preços do Otter.ai

Básico : Grátis

Profissional: uS$ 8,33 por mês/usuário

Negócios: uS$ 20 por mês/usuário

Avaliações e opiniões de clientes do Otter. ai

G2 : 4. 4/5 (mais de 290 avaliações)

Capturar: 4. 4/5 (mais de 85 avaliações)

Leia também: Como fazer anotações em reuniões: Um guia completo

6. tl;dv (Assistente de reunião eficiente orientado por IA com suporte multilíngue)

Você já terminou uma reunião e percebeu que não consegue se lembrar de metade do que foi discutido? Todos nós já passamos por isso.

Para profissionais ocupados, especialmente aqueles em funções de vendas ou de liderança, o acompanhamento confuso de reuniões e a perda de insights podem se transformar em oportunidades perdidas e ineficiências.

tl;dv, o assistente de reuniões com tecnologia de IA, transcreve automaticamente as reuniões, gera resumos concisos e se integra perfeitamente a ferramentas como Salesforce, Jira e Slack.

Com recursos como modelos personalizáveis e insights orientados por IA, o tl;dv garante que suas reuniões não deixem nenhum detalhe de lado.

💡 Dica profissional: Independentemente de sua função, explore vários métodos de anotações personalizados para diferentes casos de uso e aumente sua produtividade - confira o guia completo dos métodos populares de anotações aqui!

tl;dv melhores recursos

Grava e transcreve automaticamente reuniões com resumos gerados por IA em mais de 30 idiomas

Personalize a tomada de notas com modelos predefinidos ou personalizados, adaptados a vários tipos de reunião

Rastreia métricas de oradores, palavras de preenchimento e dinâmica de conversas para melhorar o desempenho da equipe

Funciona com mais de 6.000 ferramentas, permitindo a automação perfeita do fluxo de trabalho em plataformas de CRM, gerenciamento de projetos e colaboração

Organiza suas anotações e registros de reuniões em pastas para facilitar o acesso e a recuperação com uma interface amigável

limitações do tl;dv

O plano de negócios pode parecer caro em comparação com ferramentas semelhantes, apesar de seus recursos robustos

Requer uma conexão ativa com a Internet para a maioria dos recursos

tl;dv preços

Gratuito

Profissional: uS$ 18 por mês/usuário

Negócios : uS$ 59 por mês/usuário

Empresa: Preços personalizados

avaliações e críticas de clientes do tl;dv

G2 : 4. 7/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Leia também: Os melhores aplicativos e ferramentas de anotações com IA

7. Notion AI (melhor assistente de produtividade com tecnologia de IA para escrever e resumir)

Imagine o seguinte: Você está enterrado em um mar de anotações de reuniões, rascunhos incompletos e itens de ação espalhados em várias plataformas. É aí que o Notion AI entra em ação para transformar seus fluxos de trabalho.

Integrado diretamente ao seu espaço de trabalho Notion, o Notion AI é o seu assistente pessoal para automatizar tarefas rotineiras, como resumir anotações de reuniões com AI, gerar conteúdo e analisar PDFs.

Ele ainda preenche a lacuna entre o conhecimento disperso e os insights acionáveis, ajudando você a gerenciar facilmente seu trabalho.

Melhores recursos do Notion AI

Rascunhos de postagens de blog, descrições de trabalho e e-mails com base em solicitações de IA

Condensa rapidamente páginas inteiras ou seções selecionadas em pontos-chave ou itens de ação

Extrai informações de ferramentas integradas como Slack e Google Drive

Traduz conteúdo em vários idiomas para equipes globais

Funciona de forma nativa no espaço de trabalho do Notion para produtividade unificada

Limitações do Notion AI

Novos usuários podem precisar de tempo para dominar seus recursos e integrações

Requer uma assinatura adicional além do plano principal do Notion

Os resumos gerados por IA podem, às vezes, carecer de profundidade ou especificidade

Preços do Notion AI

Gratuito

Mais: US$ 8 por mês/usuário

Empresas: $15 por mês/usuário

Avaliações e resenhas de clientes do Notion AI

G2 : 4. 7/5 (mais de 5.930 avaliações)

Capturar: 4. 7/5 (mais de 2.430 avaliações)

✨ Revisão do usuário: Um usuário do Notion AI gostou de como a ferramenta simplificou a reescrita e resumiu o conteúdo, fornecendo respostas confiáveis de perguntas e respostas a partir de anotações pessoais.

Costumo reescrever e resumir os artigos ou, de fato, qualquer material que leio com facilidade. Além disso, sempre que preciso de respostas, prefiro a noção AI qand A, pois ela fornece respostas de minhas anotações e posso confiar nela.

Costumo reescrever e resumir os artigos ou, de fato, qualquer material que leio com facilidade. Além disso, sempre que preciso de respostas, prefiro a noção AI qand A, pois ela fornece respostas de minhas anotações e posso confiar nela.

8. Mem AI (Melhor aplicativo de anotações com tecnologia de IA para organização sem esforço)

via Mem AI

Projetado para profissionais ocupados, estudantes e criativos, o Mem usa IA para tornar intuitiva a tomada e a recuperação de notas.

Em vez de estruturas rígidas de pastas, o Mem oferece recursos alimentados por IA, como a Pesquisa Inteligente e as Notas Relacionadas, garantindo que todas as informações estejam ao seu alcance quando necessário.

Mas o que diferencia o Mem é sua capacidade de atuar como seu "segundo cérebro". "Ao vincular dinamicamente as anotações, fornecer sugestões com reconhecimento de contexto e oferecer ferramentas avançadas de organização, o Mem garante que você gaste menos tempo pesquisando e mais tempo criando.

Por exemplo, o Mem Chat, desenvolvido pelo GPT-4, pode extrair insights de seu banco de dados, resumir anotações de reuniões ou até mesmo ajudar a redigir conteúdo.

Melhores recursos do Mem AI

Encontre rapidamente qualquer anotação usando consultas em linguagem natural e filtros orientados por IA

Vincula automaticamente notas com conteúdo semelhante, criando uma base de conhecimento dinâmica

Simplifica a organização de notas sem depender de estruturas de pastas complexas por meio de "Coleções" com tecnologia de IA

Mantém suas anotações atualizadas nos aplicativos da Web e iOS para acesso contínuo com sincronização em tempo real

Faça upload de arquivos ilimitados sem restrições de tamanho e com até 100 GB de armazenamento

Limitações da IA do Mem

Os recursos avançados podem levar algum tempo para serem totalmente dominados

Muitas funcionalidades orientadas por IA exigem uma conexão estável com a Internet

Preços do Mem AI

Individual : uS$ 14,99 por mês/usuário

Equipes: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de clientes do Mem AI

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturar: Não há avaliações suficientes

Leia também: Testamos o melhor software de atas de reuniões e anotações

9. Evernote (Melhor ferramenta com IA para gerenciamento de tarefas e notas)

via Evernote

O Evernote permite que os usuários façam anotações em vários dispositivos, digitalizem documentos e pesquisem texto em imagens ou PDFs.

No entanto, com recursos alimentados por IA, como AI Search e AI Edit, o Evernote se transforma de um simples aplicativo de anotações em um poderoso assistente de produtividade.

As novas ferramentas de IA do Evernote simplificam os fluxos de trabalho ao resumir notas, organizar conteúdo e gerar novas ideias.

dica Profissional: Use o Web Clipper do Evernote para salvar artigos e trechos diretamente em seus cadernos para pesquisa e brainstorming sem esforço.

Melhores recursos do Evernote

Encontre rapidamente informações ocultas usando consultas em linguagem natural e pesquisa com IA

Digitalize notas escritas à mão, recibos e muito mais com o scanner integrado

Continue trabalhando em suas anotações mesmo sem uma conexão com a Internet

Adicione lembretes, atribua tarefas e defina datas de vencimento diretamente em suas anotações

Acesse as anotações com perfeição em dispositivos ilimitados nos planos pagos

Limitações do Evernote

As principais funcionalidades, como acesso off-line e pesquisa avançada, estão limitadas aos planos de nível superior

Os planos Premium são mais caros em comparação com os concorrentes

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : uS$ 14,99 por mês/usuário

Profissional : uS$ 17,99 por mês/usuário

Equipes: uS$ 24,99 por mês/usuário

Avaliações e resenhas de clientes do Evernote

G2 : 4. 4/5 (mais de 2.010 avaliações)

Capturar: 4. 4/5 (mais de 8.260 avaliações)

✨ Revisão do usuário: Um usuário do G2 prefere usar o Evernote devido ao seu uso de cadernos e etiquetas para recuperar informações relevantes.

Manter todos na mesma página e atualizados com o gerenciamento de projetos, reuniões e atividades diárias é fácil com o Evernote.

Manter todos na mesma página e atualizados com o gerenciamento de projetos, reuniões e atividades diárias é fácil com o Evernote.

10. Avoma (Melhor para inteligência de reuniões voltadas para vendas)

via Avoma

A Avoma aprimora seu jogo de vendas e comunicação com recursos que vão além do básico - automatizando acompanhamentos, marcando chamadas e analisando riscos de negócios.

Seus outros recursos incluem transcrição em tempo real, notas geradas por IA e inteligência de receita, que ajudam as equipes de vendas, os profissionais que lidam com o cliente e os gerentes a melhorar sua produtividade e a tomada de decisões.

Dica profissional: As ferramentas de agendamento inteligente da Avoma eliminam o vai-e-vem de e-mails, automatizando os agendamentos de reuniões com opções avançadas de roteamento.

Melhores recursos do Avoma

Transcreve, registra e resume automaticamente as reuniões com insights práticos

Sincronize notas, itens de ação e resumos de reuniões diretamente no Salesforce, HubSpot e outros CRMs

Fornece alertas de risco de negociação, análise de ganhos e perdas e ferramentas de previsão para equipes de vendas com inteligência de receita

Modelos de agenda compartilhados, edição colaborativa de anotações e percepções do palestrante em tempo real com ferramentas de colaboração

Rastreie termos específicos em reuniões para identificar tendências e personalizar acompanhamentos por meio do rastreamento de palavras-chave

Limitações da Avoma

Sua vasta gama de recursos pode ser esmagadora para novos usuários

Recursos avançados, como inteligência de receita, exigem planos caros

Preços da Avoma

Assistente de reunião da AI : uS$ 19 por mês/usuário

Conversation Intelligence : uS$ 59 por mês/usuário

Inteligência de receita: uS$ 79 por mês/usuário

Avaliações e opiniões de clientes da Avoma

G2 : 4. 6/5 (mais de 1.320 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Revisão do usuário: Um avaliador considerou a Avoma útil por seu recurso de feedback de chamadas e scorecard, que foi transformador na melhoria da qualidade das chamadas e na satisfação dos clientes.

Para mim, a parte mais útil do avoma é o feedback após minhas chamadas. Por exemplo, o quanto eu falei versus o quanto o cliente falou durante as chamadas. Tenho a tendência de falar demais em algumas chamadas, portanto, isso me permitiu olhar para trás e ver o quanto eu costumo fazer isso.

Para mim, a parte mais útil do avoma é o feedback após minhas chamadas. Por exemplo, o quanto eu falei versus o quanto o cliente falou durante as chamadas. Tenho a tendência de falar demais em algumas chamadas, portanto, isso me permitiu olhar para trás e ver o quanto eu costumo fazer isso.

Leia também: Como compartilhar e colaborar com as anotações

11. Reflect (melhor para criar um "segundo cérebro" conectado)

via Reflect

O Reflect realmente reflete o cérebro humano.

Ele aplica a tomada de notas em um sistema em rede, imitando a capacidade do cérebro de associar ideias.

Seja você um profissional que gerencia projetos, um estudante que organiza pesquisas ou alguém que adora escrever um diário, o Reflect oferece uma plataforma intuitiva para capturar, vincular e recuperar informações sem esforço.

Refletir os melhores recursos

Crie notas interconectadas que funcionam como um "segundo cérebro" dinâmico com backlinks e tags

Combine reflexões e listas de tarefas para melhorar o foco e o controle de tarefas

Aprimore a escrita, transcreva áudio e resuma o conteúdo com o GPT-4 e o Whisper

Visualize como suas ideias e anotações se conectam para obter insights mais profundos com uma visualização de gráfico dedicada

Mantenha as anotações atualizadas e acessíveis em todos os dispositivos em tempo real

Proteja suas ideias com recursos de segurança robustos

Limitações do Reflect

Nenhum aplicativo nativo para Android, restringindo a usabilidade móvel para usuários que não são do iOS

Os backlinks e a visualização de gráfico podem exigir tempo para serem compreendidos e totalmente utilizados

Não possui plugins e personalização avançada encontrados em outras ferramentas como a Obsidian

Refletir preços

Plano único: uS$ 10 por mês

Refletir as classificações e avaliações dos clientes

G2 : 4. 7/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Leia também: Como implementar estratégias colaborativas de tomada de notas

O ClickUp leva os minutos, você leva os holofotes

"Anote os pensamentos do momento. Eles costumam ser os mais valiosos. " - Francis Bacon

✨ Tradução: Não deixe que grandes ideias escapem - capture-as agora.

O ClickUp lhe dá acesso a uma plataforma eficiente de anotações em todos os momentos.

Você pode fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar, com recursos como o ClickUp Docs para uma colaboração perfeita e o ClickUp Brain para insights alimentados por IA.

Veja o que diz Tyler Guthrie, diretor de operações de receita da Home Care Pulse: "O Docs é tão bom que nunca mais quero usar o Word para delinear processos ou fazer anotações. "Pronto para atualizar seu jogo de anotações? Registre-se no ClickUp hoje mesmo.