Como criar um cronograma de construção no Excel de forma eficiente

Imagine o seguinte: você está gerenciando um projeto de construção residencial e a equipe de concreto termina de colocar a fundação. Mas as vigas de aço não estão chegando a tempo devido a um problema com o fornecedor. Agora, os soldadores ficam sem saber o que fazer e todo o plano do projeto de construção é interrompido.

É um efeito dominó clássico que leva 87% dos projetos a sofrerem atrasos.

Um cronograma de construção sólido evita isso mapeando tarefas, prazos e dependências. O Microsoft Excel é uma ferramenta que oferece recursos personalizáveis para criar esses cronogramas.

Você pode criar um cronograma de projeto claro, atualizá-lo à medida que as coisas mudam e manter todos alinhados. Portanto, vamos ver como criar um cronograma de construção no Excel para manter seus projetos funcionando sem problemas.

Como fazer um cronograma de construção no Excel?

A criação de um cronograma de construção no Excel combina conhecimento de construção e algumas habilidades úteis em planilhas. Com seu conhecimento de construção em mãos, aqui estão as etapas para criar um cronograma que aumente a eficiência da construção:

Etapa 1: Pesquisar o modelo

Abra o Excel e clique em Novo. Ou, navegue até Arquivo > Novo

Abra o Microsoft Excel para criar um cronograma de construção

Role para baixo até encontrar os modelos chamados Planejador de projeto Gantt ou Gráfico Gantt ágil

Modelos gratuitos de cronograma de construção disponíveis no Excel

Como alternativa, você também pode pesquisar Cronogramas

Digite "Cronogramas" na barra de pesquisa

Role para baixo até o final para encontrar um Gráfico de Gantt simples

Este modelo do Excel ajuda a organizar seu projeto de construção, listando tarefas, datas de início e término, membros da equipe designados e acompanhando o progresso com a porcentagem de conclusão.

Escolha o modelo simples de gráfico de Gantt

Clique no modelo para abri-lo. Em seguida, selecione Create para usar o arquivo

Selecione "Criar" para usar o modelo

Etapa 2: Preencha os detalhes

O modelo está perfeitamente dividido em fases e tarefas. Pense nas fases como os grandes marcos que você está perseguindo, enquanto as tarefas são as instruções passo a passo para chegar lá.

A linha do tempo do gráfico de Gantt é onde as coisas ficam mais interessantes. Ele mostra como as tarefas se conectam, destacando as dependências em um relance.

Por exemplo, se "Conduzir estudos" e "Estabelecer comunicações" se sobrepuserem, isso significa que o trabalho em equipe e a multitarefa estão em pleno andamento.

Modelo simples de gráfico de Gantt

Por exemplo: Fase 1: Preparação do local (início) Tarefa 1: Definir metas Atribuído a: Micheal Lee (gerente de projeto)

Início: Jan 24, 2025 | End: 27 de janeiro de 2025 | Progresso: 50%

Exemplo: Decidir especificações e metas de construção, como dimensões do local, medidas de segurança e expectativas de cronograma Tarefa 2: Realizar estudos Atribuído a: Sarah Doe (engenheira de pesquisa)

Início: Jan 27, 2025 | End: 29 de janeiro de 2025 | Progresso: 60%

Exemplo: Conclusão de pesquisas de terreno, testes de solo e análise de impacto ambiental Tarefa 3: Estabelecer comunicações Exemplo: Estabelecimento de canais de comunicação entre empreiteiros, fornecedores e a equipe de construção

Atribuído a: Jens Cook (responsável pela comunicação)

Início: Jan 29, 2025 | End: 2 de fevereiro de 2025 | Progresso: 50%

Repita esse procedimento para cada fase de construção para criar um cronograma de projeto de construção claro e prático.

Etapa 3: Formatar o modelo

Um modelo bem formatado facilita o gerenciamento de projetos de construção.

Veja aqui como fazer com que o seu tenha uma aparência limpa e profissional:

Adicione ou remova linhas: Tem mais tarefas? Coloque linhas extras. Menos? Reduza-as. Só não se esqueça de esticar as fórmulas do gráfico de Gantt para manter tudo em sincronia

Altere as cores: Faça com que ele se destaque! Use tons fortes para destacar as principais tarefas ou dê a cada fase seu próprio estilo

Adicione anotações: Inclua uma coluna de anotações para detalhes, prioridades ou prazos que você precisa saber

Renomeie os detalhes do projeto: Insira o nome do projeto, o lead ou as informações da empresa para dar um toque pessoal

Ajuste o layout da página: Vire-a para retrato ou paisagem, ajuste as margens ou escolha o tamanho certo do papel para facilitar a impressão

Selecione a guia "Layout da página"

Dica profissional: Deseja formatar várias células de uma vez? Basta manter pressionada a tecla Ctrl (ou Shift+Option em um Mac) para selecionar várias células e aplicar as alterações a todas as células selecionadas de uma só vez. Isso economiza tempo e mantém a consistência em sua agenda.

Lembre-se: O Microsoft Excel não salva automaticamente suas alterações. Portanto, é importante pressionar File > Save ou usar as teclas de atalho:

Ctrl+S (PC)

Comando+S (Mac)

E aí está! Seu modelo personalizado de cronograma de construção está no Excel, totalmente formatado e pronto para ser usado.

Limitações da criação de um cronograma de construção no Excel

O Microsoft Excel é excelente para criar cronogramas anuais, trimestrais, mensais e semanais para todo o projeto. No entanto, ele tem suas limitações que podem tornar o gerenciamento de projetos complexos um pouco complicado.

Aqui está o que você precisa ter em mente:

Atualizações que consomem muito tempo: Cada ajuste significa ajustes manuais. Para projetos grandes, essa é uma receita para dores de cabeça (e erros) ❌

Desafios de colaboração: O compartilhamento de arquivos pode levar a misturas de versões, deixando as equipes fora de sincronia ❌

Gerenciamento manual de dependências: Gerenciar dependências manualmente não é fácil. Mude uma linha do tempo e você passará horas atualizando tarefas relacionadas ❌

Propenso a erros: Um erro de digitação ou de fórmula pode atrapalhar todo o seu cronograma, e o Excel não soará o alarme ❌

Visualização limitada: As linhas e colunas não são suficientes para cronogramas complexos, dificultando a visualização do panorama geral ❌

Torna-se pesado: À medida que o projeto cresce, o caos na planilha também aumenta, transformando-a em um pesadelo de gerenciamento ❌

Em resumo, o Excel é ótimo para cronogramas rápidos e simples. Mas quando os projetos se tornam complexos, é hora de subir de nível. É aí que o software de programação de construção se destaca, oferecendo recursos avançados e controle de projeto sem esforço, independentemente do tamanho ou da complexidade das coisas.

📮ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido, alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

Criar cronogramas de construção com o ClickUp

Os cronogramas de construção envolvem dependências de tarefas, coordenação de equipes e logística de materiais. As planilhas são insuficientes e não têm visibilidade em tempo real, o que torna a identificação de gargalos e o acompanhamento do progresso um pesadelo.

O resultado? Prazos não cumpridos, equipes ociosas e orçamentos crescentes. É por isso que os gerentes de construção precisam de uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos de construção que:

Atualize automaticamente os cronogramas quando ocorrerem atrasos para manter as coisas no caminho certo

Acompanhe o progresso em tempo real para identificar gargalos com antecedência

Centralize a comunicação para que empreiteiros, fornecedores e clientes fiquem alinhados

Gerencie a programação de recursos e a entrega de materiais com lembretes para evitar superlotação ou tempo de inatividade

Rastreie inspeções e licenças para evitar problemas de conformidade

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos tudo-em-um que atende a todas essas necessidades. Seja para gerenciar tarefas, acompanhar metas ou automatizar processos repetitivos, ele oferece uma plataforma altamente personalizável que se adapta às necessidades da sua equipe.

O ClickUp é uma solução multifuncional incrível que substitui o Docs, o Excel e outras ferramentas de gerenciamento de projetos. Ele permitiu que minha equipe se organizasse melhor e aumentasse a eficiência operacional, além de proporcionar mais visibilidade do impacto do nosso trabalho

Veja como o Software de Gerenciamento de Construção do ClickUp se alinha ainda mais com suas necessidades:

1. Visualize e planeje com visualizações flexíveis

Digamos que você esteja gerenciando um projeto de construção e o cronograma esteja desorganizado. As tarefas se sobrepõem, os prazos se atrasam e os membros da equipe trabalham com versões diferentes do plano.

Um dia, o eletricista aparece, mas a equipe de encanamento ainda está colocando os canos. Agora, você tem duas equipes atrapalhando uma à outra, desperdiçando tempo e recursos. 🤹

Tudo porque o cronograma não era personalizável o suficiente para acompanhar o progresso de cada equipe de uma forma que fizesse sentido para elas. Um pouco de flexibilidade poderia ter evitado essa bagunça e criado uma estrutura de divisão de trabalho melhor.

Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp

O ClickUp Gantt Chart View facilita a visualização das fases, dependências de tarefas e prazos do projeto em um só lugar. Se algo atrasar, ele muda automaticamente todas as tarefas dependentes, para que você não precise ajustar cada uma delas manualmente.

Assim, se o encanador estiver atrasado, o cronograma se atualizará sozinho sem que você tenha que refazer tudo. É uma maneira simples de manter as coisas no caminho certo, mesmo quando ocorrem atrasos.

Acompanhe os marcos do projeto e destaque as dependências das tarefas com o ClickUp Gantt Chart View

Exemplo: Se o encanamento atrasar 3 dias, o diagrama de Gantt automaticamente muda as tarefas elétricas e de drywall em 3 dias. Isso garante que ninguém se atrase em seu trabalho e que você não pague por tempo ocioso

Visualização do mapa do ClickUp

O gerenciamento de vários canteiros de obras ao mesmo tempo pode se transformar rapidamente em um desastre logístico. Sem uma visão clara de onde cada tarefa está ocorrendo, as equipes podem acabar nos locais errados, os recursos são sobrecarregados e as tarefas críticas são perdidas.

O resultado? Trabalhadores lotando as mesmas áreas, equipamentos nos lugares errados e um cronograma completamente fora de controle. 😵‍💫

O Map View do ClickUp é a solução para essa loucura. Ele permite que você veja precisamente onde cada tarefa ou fase ocorre em todos os locais para que você possa planejar estrategicamente, colocar as equipes onde elas são necessárias e evitar a superlotação.

Visualize os locais do projeto e acompanhe o progresso das tarefas em diferentes locais usando o ClickUp Map View

Exemplo: Digamos que você esteja gerenciando três locais de desenvolvimento habitacional com tarefas como escavação, encanamento e estrutura. Com o Map View, você pode colocar pinos personalizáveis para cada local e codificá-los por cores de acordo com o status da tarefa: verde para concluído, amarelo para em andamento e vermelho para atrasado. Assim, se a estrutura for concluída em um local (verde), mas o encanamento estiver atrasado em outro (vermelho), você poderá ajustar facilmente os recursos ou as programações.

Visualização da carga de trabalho do ClickUp

A sobrecarga de tarefas é um problema real na construção. O excesso de tarefas em uma pessoa pode levar ao esgotamento, à perda de prazos e a um projeto que parece estar constantemente atrasado.

Sem uma visão clara de quem está fazendo o quê, as coisas podem sair rapidamente do controle.

É aí que entra o ClickUp Workload View. Ele mostra quem está atribuído a quais tarefas e quando, para que você possa identificar facilmente se alguém está sobrecarregado. Com apenas alguns cliques, você pode reatribuir tarefas e equilibrar a carga de trabalho em sua equipe.

O resultado? Ninguém se afoga no trabalho, as tarefas são realizadas no prazo e seu projeto permanece no caminho certo

Identifique rapidamente os membros da equipe sobrecarregados e equilibre as cargas de trabalho com o ClickUp Workload View

Exemplo: O Trabalhador A é encarregado da escavação no Local 1 e do encanamento no Local 2, mas ambas as tarefas estão programadas para a mesma semana. Com o Workload View, você pode ver que o trabalhador A está sobrecarregado. É possível reatribuir rapidamente o encanamento no Local 2 ao Trabalhador B com menos tarefas.

Visualização do quadro Kanban do ClickUp

O ClickUp Kanban Board View ajuda você a gerenciar as tarefas do projeto à medida que elas passam pelos estágios, de 'A fazer' ➡ ️ 'Em andamento' ➡ 'Concluído'. '

É uma maneira rápida de ver em que pé estão as coisas e o que precisa de atenção. Você também pode codificar as tarefas por cores para mostrar a prioridade e destacar as tarefas que precisam de atenção imediata, como:

Uma tarefa vermelha mostra uma inspeção atrasada que precisa ser reprogramada

Uma tarefa amarela indica materiais que estão dentro do cronograma, mas que precisam de um olhar mais atento

Organize e priorize tarefas com etiquetas codificadas por cores com o ClickUp Kanban Board View

Exemplo: Digamos que você esteja supervisionando um projeto de construção comercial. Você cria colunas para tarefas como aquisição de materiais, atribuições de subcontratados e inspeções. A fazer : Você começa com tarefas como "Encomendar tijolos", "Contratar eletricista" e "Agendar inspeção de encanamento

Em andamento : Quando os tijolos forem encomendados, você moverá "Encomendar tijolos" para a coluna "Em andamento". Quando a empresa de eletricidade for contratada, você também transfere "Contratar empresa de eletricidade" para cá

Concluído: Depois que os materiais são entregues e o empreiteiro começa a trabalhar, você move essas tarefas para a coluna "Concluído

2. Comece rapidamente com modelos pré-desenhados

Criar um novo cronograma para cada projeto? Isso é como assentar tijolos à mão quando se tem uma betoneira - desnecessário e exaustivo. Um modelo de gerenciamento de construção pré-projetado economiza horas, para que você possa se concentrar na execução do site em vez de se preocupar com planilhas.

O modelo de gerenciamento de construção do ClickUp mapeia todo o seu fluxo de trabalho de construção, abrangendo tudo, desde cronogramas de tarefas, alocação de recursos e orçamento até inspeções no local, cronogramas de subcontratados e protocolos de segurança.

Faça o download deste modelo Gerencie todas as suas operações de construção com o modelo de gerenciamento de construção ClickUp

O modelo oferece quatro exibições personalizadas, o que o torna adaptável a diferentes tipos de tarefas de gerenciamento de projetos:

🗓️ Visualização de calendário -Mantenha seus cronogramas sob controle para que nenhum prazo chegue a você sorrateiramente

📋 Visualização de lista - Divida as tarefas, acompanhe os orçamentos e atribua recursos sem perder o ritmo

📊 Visualização de linha do tempo - Organize as datas do projeto em um fluxo horizontal suave e fácil de seguir

E, como os projetos de construção adoram fazer surpresas, você pode definir status personalizados, como "Aguardando inspeção " ou "Atrasado devido ao clima ", para identificar gargalos antes que eles atrapalhem seu cronograma.

Dica profissional: Você também pode usar modelos de orçamento de construção para acompanhar os impactos de custo diretamente no cronograma do projeto. Por exemplo, vincule o campo "custo do material" em seu modelo de orçamento à tarefa "Order Bricks" em seu gráfico de Gantt. O campo de custo de material associado será atualizado se a tarefa for atrasada. Isso o alerta sobre cobranças extras devido a prazos de entrega estendidos ou aumentos de preços.

Leia mais: Software de gerenciamento de construção para pequenas empresas

Práticas recomendadas para o cronograma de construção

Construir um cronograma de construção é como construir uma casa, já que se trata da fundação e de garantir que tudo se encaixe perfeitamente. Portanto, aqui estão algumas práticas recomendadas para manter seu cronograma em ordem durante o projeto.

Planeje o tempo de espera

Espere o inesperado - porque na construção, ele está chegando. Seja chuva, atrasos no fornecimento ou aquele subcontratado que sempre se atrasa, as coisas serão adiadas. Então, por que não dar a si mesmo um pouco de espaço para respirar? ✅

Exemplo: Se sua equipe estiver despejando concreto, o que não pode acontecer na chuva, adicione alguns dias extras ao cronograma. Dessa forma, se o clima lhe der um imprevisto, você não terá que se esforçar para recuperar o tempo perdido. Com o tempo de reserva incorporado, você lidará com os atrasos como um profissional, não como um gerente de projeto em pânico.

Envolva toda a equipe

Um cronograma de construção não é apenas para o gerente de projeto; é para toda a equipe. Todos, desde a equipe até os subcontratados, devem ter visibilidade do cronograma.

Dessa forma, se alguém perceber um problema, como um lançamento de concreto programado para um fim de semana de feriado, poderá alertá-lo antes que se torne um problema maior.

Defina marcos claros

Os marcos não são apenas para corredores de maratona, mas também para projetos de construção. Essas são as grandes vitórias, como terminar a fundação ou concluir o telhado, que permitem que você saiba que está no caminho certo.

Exemplo: Digamos que você esteja na metade do projeto e perceba que a equipe elétrica está adiantada em relação ao cronograma. Você pode comemorar esse marco e saber que tem alguma margem de manobra se outra fase atrasar. No ClickUp, você pode codificar os marcos por cores, de modo que eles praticamente gritem "Olhe para mim!" e você sempre saberá exatamente em que posição está no projeto.

Use as dependências com sabedoria

As dependências de tarefas são como peças de dominó - o resto pode cair se uma tarefa for atrasada.

Por exemplo, você não pode iniciar o drywall até que a estrutura esteja concluída. Se a estrutura estiver atrasada, o drywall deve ser adiado de acordo. O gerenciamento dessas dependências garante que as tarefas não sejam iniciadas fora de ordem, o que pode causar grandes atrasos no futuro.

Um cronograma de construção não é uma coisa do tipo "configure e esqueça". Você deve atualizá-lo regularmente, como se estivesse verificando as notificações do seu telefone.

Exemplo: Se a equipe de encanamento está atrasada, mas os pintores estão dentro do prazo, você não quer deixar os pintores na mão. No entanto, com o Excel, você teria que refazer tudo manualmente, o que é uma dor de cabeça. No ClickUp, basta fazer um ajuste rápido e o sistema faz o trabalho pesado para você.

Mantenha o cronograma de seu projeto de construção em dia com o ClickUp

Sejamos realistas: o Excel é bom para o básico, mas quando o projeto ganha velocidade, acompanhar as tarefas, os prazos e as equipes se torna uma bagunça de atualizações manuais. O ClickUp torna isso mais fácil.

Precisa de um gráfico de Gantt para mapear as dependências? Sim. Prefere um quadro Kanban para manter as tarefas em andamento? Fácil. Com as visualizações personalizadas, você pode configurar seu projeto da maneira que for melhor para você. 🚧

Não é mais necessário criar cronogramas do zero - modelos de gerenciamento de construção ajudam a planejar, atribuir tarefas e gerenciar recursos em minutos.

