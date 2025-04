O que é uma reunião assíncrona e como realizá-la?

Você pode organizar várias atividades de formação de equipes, mas a única coisa que sua equipe realmente apreciará é a flexibilidade no trabalho. No mundo de hoje, essa é a melhor vantagem no local de trabalho.

Em uma pesquisa da Deloitte, 94% dos entrevistados disseram que a flexibilidade no trabalho melhora a saúde mental e os ajuda a equilibrar melhor o trabalho com a vida pessoal.

Então, como as empresas acompanham essa mudança e, ao mesmo tempo, garantem que o trabalho continue sendo feito (e bem feito)? Eis o protagonista de nossa história: as reuniões assíncronas.

Ao contrário das reuniões tradicionais que consomem muito tempo, as reuniões assíncronas permitem que os membros da equipe colaborem em seu próprio ritmo.

A redução de reuniões desnecessárias também pode economizar mais de US$ 25.000 por ano por funcionário. Isso não é nenhum trocado. 😱

Neste guia, exploraremos as reuniões assíncronas, seus prós e contras e as práticas recomendadas para ajudar sua equipe a permanecer produtiva e, ao mesmo tempo, desfrutar da flexibilidade que merece.

resumo de 60 segundos As reuniões assíncronas permitem que os participantes contribuam em sua própria agenda, sem a necessidade de estarem presentes simultaneamente. Essa flexibilidade é ideal para equipes remotas e distribuídas

Benefícios da comunicação assíncrona: Maior flexibilidade, produtividade aprimorada e menor necessidade de interação em tempo real

Desvantagens das reuniões assíncronas: Feedback atrasado e risco de falha de comunicação devido à falta de esclarecimento em tempo real

As reuniões assíncronas são ideais para conversas individuais, reuniões diárias, treinamento e atualizações de projetos

As etapas para conduzir reuniões assíncronas eficazes incluem: Educar os membros da equipe sobre os processos de reunião assíncrona e definir expectativas Definir a pauta da reunião e fornecer acesso a documentos relevantes Esclarecer como cada membro da equipe deve contribuir Convidar apenas participantes essenciais e atribuir responsabilidades Documentar os resultados com ferramentas como o AI Notetaker do ClickUp para transcrever discussões e resumir decisões

Para reuniões assíncronas produtivas, incentive o bloqueio de tempo, consolide mensagens e tarefas em uma plataforma como o ClickUp , gerencie notificações para se concentrar no que é essencial, incorpore anotações de voz e mensagens de vídeo para dar um toque humano e centralize a documentação em um hub de conhecimento

Como o ClickUp oferece suporte a reuniões assíncronas: Gerenciamento de tarefas: Atribua itens de ação, defina datas de vencimento e monitore o progresso Docs e Bloco de Notas: Compile informações e crie listas de verificação para priorização de tarefas Chat e clipes: Consolide mensagens e compartilhe gravações de tela para uma comunicação clara

O que é uma reunião assíncrona?

Uma reunião assíncrona é uma reunião em que os participantes não precisam estar presentes ao mesmo tempo.

veja como funciona: Em vez da abordagem típica "todos se juntam às 10h em ponto ", os participantes podem se comunicar e contribuir em seus próprios horários - seja às 8h durante o café em Nova York, às 14h durante o intervalo do almoço em Londres ou até mesmo à meia-noite em Tóquio. Todos têm a flexibilidade de participar em seu próprio ritmo e de acordo com sua programação, sem interromper seu fluxo ou suas prioridades diárias.

Essas reuniões geralmente usam canais de comunicação assíncronos, como e-mails, mensagens instantâneas ou vídeos pré-gravados, facilitando a colaboração entre os membros da equipe sem a necessidade de estarem "na mesma sala" no mesmo momento.

💡 Dica profissional: Acha que as reuniões assíncronas são apenas para equipes remotas? Pense novamente. A flexibilidade das reuniões assíncronas as torna ideais para equipes distribuídas e também no escritório para economizar tempo.

Principais diferenças entre reuniões síncronas e assíncronas

A principal diferença entre os dois formatos de reunião está no tempo. Uma reunião síncrona exige presença em tempo real, enquanto uma reunião assíncrona dá aos participantes a liberdade de participar quando for melhor para eles.

Aqui está uma tabela rápida com as principais diferenças:

Aspect Reunião Síncrona Reunião Assíncrona Cronometragem Em tempo real, todos presentes simultaneamente As contribuições acontecem em momentos diferentes Ferramentas Videochamadas, chamadas telefônicas, reuniões presenciais E-mail, mensagens instantâneas, vídeos pré-gravados Flexibilidade Agendamento com poucos requisitos Trabalhe em fusos horários e programações diferentes Exemplos Reuniões semanais, atualizações de operações, sessões de brainstorming Atualizações de projetos por e-mail, demonstrações de fluxo de trabalho gravadas Desafios Conflitos de agendamento, perda de tempo em reuniões improdutivas Requer autodisciplina, pode atrasar respostas imediatas

📌 Exemplo: Uma equipe de produtos que trabalha nos EUA, na Europa e na Ásia precisa analisar um novo design de aplicativo. Em vez de organizar uma reunião síncrona que obrigue alguém a comparecer tarde da noite, o designer principal carrega uma maquete com uma explicação gravada em uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp, deixando os detalhes nos comentários. Os membros da equipe deixam suas sugestões no mesmo tópico, em seu próprio ritmo, garantindo que todos contribuam sem interromper suas agendas.

Os prós e contras da comunicação assíncrona

Agora que você sabe a diferença entre reuniões tradicionais e comunicação assíncrona, é hora de enfrentar a grande questão: qual delas funciona melhor para a sua equipe?

Aqui estão alguns motivos pelos quais o trabalho assíncrono pode ou não ser do seu agrado.

Benefícios do uso da comunicação assíncrona

1. Maior flexibilidade

Nem todo mundo tem a mesma disposição - alguns membros da sua equipe têm os olhos brilhantes às 6h da manhã, enquanto outros ganham vida depois da meia-noite. Acrescente equipes globais que trabalham em diferentes fusos horários e a comunicação síncrona começa a parecer um pesadelo logístico para as empresas.

As ferramentas de comunicação assíncrona permitem que todos trabalhem em seu próprio ritmo, sem forçar ninguém a participar de reuniões de pijama. Além disso, isso economiza dinheiro - por que gastar o orçamento com despesas de viagem quando você pode investi-lo de volta na sua equipe?

2. Produtividade aprimorada

Todos nós já passamos por isso - em uma chamada em que um colega excessivamente entusiasmado domina enquanto os outros ficam em silêncio, folheando e-mails.

Realize reuniões assíncronas para nivelar o campo de jogo, dando a todos a mesma oportunidade de contribuir sem interrupções. Isso incentiva a contribuição ponderada.

Melhor ainda, a comunicação assíncrona minimiza o ping constante de notificações e a pressão para estar sempre disponível.

você sabia? 64% dos funcionários dizem que as reuniões interrompem seu tempo de reflexão profunda. Com os métodos assíncronos, os membros da sua equipe podem se concentrar nas tarefas e fornecer respostas bem pensadas e por escrito, que geralmente levam a decisões melhores.

Possíveis desvantagens e desafios

1. Feedback atrasado

Às vezes, a comunicação assíncrona é como esperar que um amigo responda a uma mensagem de texto - você sabe que ele entrará em contato com você, mas isso não acontecerá tão cedo. Se o seu projeto precisa de uma resposta imediata, os métodos assíncronos podem atrasar as coisas.

Trabalhos urgentes, prazos apertados ou decisões sensíveis ao tempo geralmente exigem reuniões síncronas, durante as quais os detalhes podem ser discutidos na hora.

Por exemplo, workshops ou sessões de brainstorming prosperam com conversas de ida e volta e comunicação em tempo real. Nesses casos, os métodos assíncronos não são suficientes.

Dica profissional: Se o seu estilo de comunicação não for compatível com o da sua equipe, você pode acabar se sentindo esgotado. Evite isso com nosso guia sobre a adaptação de estilos de comunicação eficazes no local de trabalho.

2. Risco de falta de comunicação

A comunicação é a espinha dorsal do trabalho em equipe eficaz e, sem a capacidade de esclarecer na hora, a comunicação assíncrona pode dar margem a mal-entendidos.

Veja como isso pode dar errado:

Execução incorreta : A falta de esclarecimento em tempo real nos formatos assíncronos leva a mal-entendidos e à execução incorreta de tarefas

Interpretação errônea de dados : A dependência de atualizações por escrito sem feedback imediato resulta em informações mal interpretadas e decisões equivocadas

Escalonamento de erros: Respostas atrasadas em fluxos de trabalho assíncronos permitem que pequenos erros passem despercebidos e se transformem em problemas maiores ao longo do tempo

Casos de uso comuns de reuniões assíncronas

Aqui estão alguns exemplos de como integrar reuniões assíncronas em seu fluxo de trabalho.

1. Reuniões assíncronas individuais

Tradicionalmente, as reuniões individuais eram realizadas pessoalmente ou por meio de chamadas programadas. No entanto, conforme observado no Buffer's State of Remote Work, a reunião individual assíncrona está ganhando força rapidamente.

Em vez de bloquear o tempo nos calendários, os gerentes e funcionários podem fazer o check-in por e-mail ou por uma mensagem do ClickUp Chat - compartilhando atualizações, feedbacks ou solicitações quando lhes for conveniente.

via Relatório sobre o estado do trabalho remoto da Buffer

2. Reuniões diárias assíncronas

Ainda se arrasta em intermináveis reuniões de stand-up apenas para dizer "estou trabalhando nisso"? As reuniões assíncronas diárias estão aqui para salvar o dia.

As reuniões assíncronas permitem que os membros da equipe compartilhem atualizações sobre tarefas, metas e bloqueadores em um canal ou tópico dedicado. Todos podem contribuir em um prazo definido, garantindo transparência sem perda de tempo.

📌 Exemplo: Sua equipe de marketing pode usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp para registrar atualizações diariamente às 10 horas da manhã. Os membros da equipe analisam as atualizações, deixam comentários e ajustam suas tarefas - tudo isso sem uma única chamada de vídeo.

Você também pode usar um AI Project Manager, como o ClickUp Brain, para redigir relatórios de standup assíncronos mais rapidamente a partir dos dados do seu espaço de trabalho ClickUp!

3. Treinamento assíncrono

O treinamento assíncrono reduz os custos e o tempo ao fornecer materiais por meio de plataformas de e-learning, vídeos pré-gravados ou podcasts.

Os funcionários aprendem em seu próprio ritmo, e as empresas podem acompanhar o progresso e oferecer suporte quando necessário.

🧠 Você sabia: De acordo com o Training Industry Report, as empresas gastam em média US$ 954 por aluno, com cada funcionário registrando 57 horas de treinamento por ano. Isso equivale a mais de uma semana de trabalho dedicada exclusivamente ao treinamento.

O agendamento de uma atualização de projeto ao vivo para equipes geograficamente dispersas pode parecer mais complexo do que o normal.

As atualizações de reuniões assíncronas permitem que os participantes compartilhem o progresso, os desafios e as próximas etapas conforme sua conveniência, usando ferramentas como e-mail ou plataformas de colaboração.

🔗 Leia também: Modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto

Como conduzir reuniões assíncronas eficazes em sua organização

Embora as reuniões assíncronas ofereçam muitos benefícios, as coisas podem desandar rapidamente sem um plano adequado. Veja como otimizar o trabalho assíncrono para impactar positivamente a colaboração:

Guia passo a passo para uma transição para reuniões assíncronas

Etapa 1: Faça com que sua equipe participe

Ao contrário das reuniões síncronas, em que todos estão informados simultaneamente, as reuniões assíncronas exigem que todos estejam na mesma página antes de começar. Isso é especialmente verdadeiro para novos membros da equipe que podem não saber onde encontrar documentos ou dados relevantes.

Comece instruindo sua equipe sobre o que fazer e o que não fazer em reuniões assíncronas, os fluxos de processo da sua organização e como acessar os principais recursos.

Além disso, não se esqueça de definir as expectativas com antecedência - sim, isso inclui prazos para notas de reunião e itens de ação.

Etapa 2: Deixe clara a pauta de sua reunião

Sem pauta, sem reunião - assíncrona ou não. Defina claramente o objetivo, seja para feedback, atualizações ou para lidar com um projeto específico.

Se os participantes precisarem consultar documentos ou dados relevantes, certifique-se de que eles tenham acesso com antecedência. Uma pauta de reunião bem preparada economiza o tempo de todos e mantém as coisas produtivas.

Dica profissional: As melhores reuniões são as mais curtas. Troque aquela chamada de duas horas com dez itens de pauta por uma sessão de 20 minutos focada em apenas dois pontos-chave.

Etapa 3: Defina como cada membro deve participar

As reuniões assíncronas podem abranger uma grande quantidade de assuntos - atualizações de progresso, planejamento de estratégia ou ciclos de feedback. Deixe claro como cada membro da equipe deve participar.

Espera-se que eles apresentem atualizações?

Estratégias de rascunho?

Fornecer informações sobre pontos específicos?

A definição de funções evita ambiguidade e mantém o foco da reunião.

🔗 Leia também: As melhores ferramentas para trabalhar em casa

Etapa 4: Certifique-se de que todos os membros estejam envolvidos

Não faz sentido arrastar metade da equipe para uma reunião se ela não tiver nada a contribuir.

Convide apenas as pessoas cuja contribuição seja essencial e atribua responsabilidades específicas para manter todos ativamente envolvidos. Lembre-se de que assíncrono não significa "mãos livres".

Etapa 5: Documentar discussões, percepções e decisões

As reuniões só têm valor se seus resultados forem registrados. Em vez de confiar na memória, use ferramentas de gravação e transcrição de reuniões com IA, como o AI Notetaker do ClickUp. Transcreva discussões em tempo real enquanto você se concentra na conversa, encontre rapidamente as informações certas em uma transcrição de reunião e transforme automaticamente as decisões em itens de ação.

Assista a este explicador rápido para aproveitar ao máximo o AI Notetaker no ClickUp.

Como você pode perceber, as ferramentas certas podem ser decisivas para sua estratégia de reunião assíncrona. Aqui estão algumas das principais opções:

Google Drive : Para armazenar e compartilhar documentos

Slack : Para comunicação em tempo real, criação de canais para atualizações e promoção de discussões informais

ClickUp: Uma plataforma central para gerenciar o trabalho assíncrono, colaborar com eficiência e manter todo o conhecimento em um só lugar

Insight do ClickUp: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

Vamos dar uma olhada mais profunda em como você pode se beneficiar do ClickUp.

Como o ClickUp pode oferecer suporte a reuniões assíncronas

Ao procurar ferramentas para suas reuniões assíncronas, você precisa encontrar uma que se adapte à cultura do seu escritório e torne qualquer atualização parte de uma conversa natural.

O ClickUp faz um trabalho fantástico nesse sentido, combinando gerenciamento de tarefas, colaboração em tempo real e recursos de comunicação em uma única plataforma. Dessa forma, os membros da sua equipe podem se concentrar no trabalho real em vez de ficarem soterrados por notificações constantes.

Aqui está um simples vídeo explicativo sobre como aproveitar ao máximo as ferramentas assíncronas do ClickUp:

Para entender melhor a utilidade do ClickUp no trabalho cotidiano, vejamos o caso de Miya, uma gerente de projetos frequentemente pressionada por vários prazos.

Em vez de buscar atualizações em e-mails dispersos, ela usa o ClickUp Tasks para atribuir itens de ação, definir datas de vencimento e monitorar o progresso. Miya acrescenta descrições claras, níveis de prioridade e status de tarefas para manter todos na mesma página - sem momentos de "Espera, do que se trata?

O que Miya adora no ClickUp Tasks:

Transparência : Todos conhecem suas responsabilidades e prazos

Responsabilidade: As tarefas são rastreadas do início ao fim, garantindo que nada seja perdido

Miya também precisa que sua equipe trabalhe em conjunto na documentação crítica do projeto. Com o ClickUp Docs, ela compila todas as informações relevantes em um espaço único e bem formatado.

O ClickUp Docs permite a edição em tempo real com membros da equipe e uma poderosa IA para documentação rápida

Sua equipe edita o documento em tempo real ou adiciona comentários quando está disponível. Ao @mencionar os colegas de equipe, Miya garante que eles participem quando estiverem prontos.

bônus: Se o ClickUp Docs oferece uma maneira organizada de organizar suas anotações de reunião, o ClickUp Notepad é o assistente de confiança que mantém suas tarefas classificadas e priorizadas, garantindo que você resolva as mais urgentes primeiro.

Com o Bloco de Notas, você está sempre pronto para reuniões, seja para criar listas de verificação, incorporar links essenciais ou transformar ideias em tarefas acionáveis com datas de vencimento e prioridades.

Como o ClickUp Docs e o Notepad ajudam:

Cria uma única fonte de verdade com o ClickUp Docs, evitando falhas de comunicação

A edição em tempo real garante que as atualizações sejam instantâneas e colaborativas

@Mentions para notificar e envolver os colegas de equipe no momento certo

Listas de verificação rápidas e links incorporados com o ClickUp Notepad para priorização de tarefas

Para a comunicação interna, a Miya utiliza o Modelo de Comunicação Interna do ClickUp - um documento abrangente para fomentar a cultura corporativa, manter os funcionários informados e criar um envolvimento contínuo da equipe.

Com outras ferramentas, Miya sempre se deparava com um problema: aplicativos de mensagens constantes podem dar a sensação de estar sendo cutucado a cada cinco minutos, o que é uma distração e improdutivo.

O ClickUp Chat garante que nenhuma conversa seja perdida e que discussões importantes sejam instantaneamente transformadas em tarefas

Em vez disso, o ClickUp Chat melhora o fluxo de trabalho com mensagens assíncronas - todas as mensagens são consolidadas em um único espaço e vinculadas ao espaço de trabalho, projeto, tarefa ou documento relevante, para que Miya e sua equipe possam revisar as atualizações quando estiverem prontas, e não quando forem interrompidas.

Veja como o ClickUp Chat ajuda:

Chats organizados, sem rolagem frenética por vários tópicos

Notificações adaptadas para respeitar o tempo de foco

Contexto centralizado - não é necessário alternar entre várias ferramentas para obter as informações de que você precisa

Criação de tarefas com tecnologia de IA que transforma mensagens em tarefas com um clique

No entanto, as mensagens de texto às vezes são inadequadas para explicar tópicos complexos, e o tom pode se perder na tradução. Miya usa o ClickUp Clips para compartilhar gravações de tela, feedback de voz e orientações, tornando a comunicação mais clara e envolvente.

Em vez de repetir informações, o ClickUp Clips oferece uma maneira simples e rápida de comunicar conhecimento

veja como os clipes do ClickUp ajudam:

Comunicação clara com gravações de tela, feedback de voz e orientações

Atualizações rápidas e reutilizáveis que eliminam a necessidade de repetir informações

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e estruturar objetivos e resultados, as equipes remotas podem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. É fácil fazer brainstorming com quadros brancos, reorganizar prioridades e adicionar imagens de referência, etc. é tudo muito fluido.

Assim como Bazza, Miya também adora os quadros brancos do ClickUp. Sua equipe o utiliza para mapear estratégias e conectar ideias visualmente.

Acompanhe discussões importantes transformando textos e anotações em tarefas com o ClickUp Whiteboards

dica Profissional: Com o ClickUp Whiteboards, transforme notas adesivas e formas em tarefas com proprietários atribuídos e datas de vencimento.

Seja planejando sprints ou lidando com uma proposta de cliente, a tela virtual infinita mantém a sessão organizada e acionável. Devido ao seu recurso de colaboração em tempo real, ele é particularmente excelente para sessões de brainstorming.

E não para por aí. Assim como tudo o mais, a revisão se torna mais fácil com o ClickUp.

Veja como funciona: Abra o anexo em uma tarefa, clique em "Add comments" (Adicionar comentários) no canto superior direito, marque o local específico e deixe um comentário.

Você pode até mesmo atribuí-lo a um membro da equipe para que ele possa agir imediatamente. De PNGs a PDFs, ele suporta vários tipos de arquivos, facilitando a marcação de alterações diretamente no arquivo.

📮 ClickUp Insight: 50% dos participantes de nossa pesquisa relatam que a sexta-feira é seu dia mais produtivo. Esse pode ser um fenômeno exclusivo do trabalho moderno. As sextas-feiras tendem a ter menos reuniões, e isso, combinado com o contexto acumulado na semana de trabalho, pode significar menos interrupções e mais tempo para um trabalho profundo e focado. Deseja manter a produtividade de sexta-feira durante toda a semana? Adote as práticas de comunicação assíncrona com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho! Grave sua tela com o ClickUp Clips, obtenha transcrições instantâneas por meio do ClickUp Brain ou peça ao anotador de IA do ClickUp para intervir e resumir os destaques da reunião para você!

E a melhor parte? O ClickUp não existe em um vácuo - ele se integra a calendários, ferramentas de compartilhamento de arquivos, como o Google Drive, e outros aplicativos de produtividade.

Com as mais de 1000 integrações do ClickUp, Miya sincroniza as agendas e os documentos de sua equipe sem esforço, garantindo que todas as ferramentas trabalhem juntas para dar suporte à comunicação assíncrona.

Métodos de treinamento e educação para uma implementação tranquila

Simplesmente entregar novas ferramentas e esperar que os membros da sua equipe as dominem não é realista. Em vez disso, prepare-os para o sucesso com estas dicas de treinamento:

Compartilhe guias passo a passo, vídeos ou FAQs adaptados aos processos de sua equipe para facilitar o aprendizado

Ofereça sessões interativas para familiarizar a equipe com ferramentas como ClickUp Docs, Whiteboards e Clips, e registre-as para referência futura

Combine funcionários experientes em tecnologia com aqueles que precisam de ajuda extra para desenvolver habilidades e colaboração

Crie cursos de integração assíncronos com ferramentas como o ClickUp Docs, que incluem vídeos, questionários e espaço para feedback

🔗 Leia também: Como escolher a cadência de reunião certa para sua equipe

Desafios das reuniões assíncronas e como superá-los

Para equipes novas no trabalho assíncrono, a falta de respostas imediatas e a necessidade de documentação clara de autoatendimento podem parecer um obstáculo.

No entanto, com as estratégias e ferramentas certas, esses desafios são totalmente gerenciáveis.

Para lhe dar uma vantagem inicial, estes são alguns dos desafios mais comuns das reuniões assíncronas e algumas soluções fáceis para tornar seu trabalho livre de estresse.

1. Gerenciamento do tempo pessoal

⚠️ Desafio: O trabalho assíncrono depende muito de indivíduos que gerenciam seu próprio tempo de forma eficaz, o que pode ser complicado para aqueles que se dão bem com cronogramas estruturados.

✅ Solução: Incentive o bloqueio de tempo, defina prazos claros para as entregas e identifique os horários de pico de produtividade para diferentes tarefas. Use a visualização de calendário do ClickUp para criar horários de foco, visualizar sua agenda em um relance e gerenciar melhor os prazos.

Fique em dia com seus compromissos, bloqueie o tempo para tarefas e organize sua agenda com o ClickUp Calendar View

2. Sobrecarga de notificações

⚠️ Desafio: Sem reuniões ao vivo, o volume de mensagens e atualizações pode parecer esmagador.

Solução: Use ferramentas dedicadas, como o ClickUp Chat, para consolidar mensagens, silenciar notificações durante o trabalho intenso e definir diretrizes claras de comunicação. Você pode personalizar profundamente suas notificações no ClickUp Chat, silenciando pings intrusivos e distrativos para se concentrar apenas no que importa.

Adapte as notificações para se concentrar no que é importante com o ClickUp Chat

3. Criando confiança com menos interação ao vivo

⚠️ Challenge: A perda do tom, da linguagem corporal e dos momentos espontâneos pode dificultar a construção de relacionamentos.

✅ Solução: Incorpore notas de voz, mensagens de vídeo ou rituais leves, como compartilhar os destaques do fim de semana ou usar reações de emojis para promover a conexão.

💡 Dica profissional: As videoconferências são ótimas para equipes remotas, mas precisam de estrutura para evitar que se tornem um desperdício de tempo. Veja como usar a comunicação por vídeo assíncrona para melhorar o trabalho remoto.

4. Elaboração de mensagens que consomem muito tempo

⚠️ Desafio: Escrever mensagens assíncronas claras, concisas e ricas em contexto pode levar mais tempo do que explicações verbais rápidas.

✅ Solução: Use ferramentas como o ClickUp Clips para gravações de tela, adicione hiperlinks para contexto e estruture atualizações para minimizar as conversas de ida e volta.

Grave sua tela com narrações e compartilhe clipes sem esforço no ClickUp para substituir reuniões síncronas e explicar conceitos complexos com facilidade

5. Dependência de documentação de autoatendimento

⚠️ Desafio: Os fluxos de trabalho assíncronos dependem de documentação acessível e detalhada, que pode levar tempo para ser criada.

Solução: Use ferramentas como o ClickUp Docs para criar um hub central de conhecimento, atualizá-lo regularmente e garantir que seja fácil de navegar.

🔗 Leia também: Aproveitando a etiqueta do bate-papo da equipe no trabalho para otimizar a colaboração

Como o ClickUp sincroniza perfeitamente com suas reuniões assíncronas

No início, o objetivo de usar o ClickUp era acompanhar as tarefas de todos do ponto de vista de um gerente, mas isso se transformou em algo muito maior. Todos começaram a organizar suas tarefas com cronogramas, e isso se tornou uma ferramenta de colaboração incrível - mais do que esperávamos. Deixamos de gerenciar funcionários para gerenciar tarefas e monitorá-las sem problemas.

No início, o objetivo de usar o ClickUp era acompanhar as tarefas de todos do ponto de vista de um gerente, mas isso se transformou em algo muito maior. Todos começaram a organizar suas tarefas com cronogramas, e isso se tornou uma ferramenta de colaboração incrível - mais do que esperávamos. Deixamos de gerenciar funcionários para gerenciar tarefas e monitorá-las sem problemas.

Essa é a beleza do ClickUp - ele cresce de acordo com suas necessidades, sincronizando-se perfeitamente com suas reuniões e fluxos de trabalho assíncronos.

Quando você começa a usar o ClickUp, ele começa a simplificar seu dia de trabalho, um recurso de cada vez. Por exemplo, o ClickUp Tasks atribui responsabilidades com cronogramas, os Docs simplificam a colaboração e o Chat consolida as conversas para facilitar a referência.

Crie uma conta no ClickUp gratuitamente e deixe o ClickUp fazer o trabalho pesado enquanto você se concentra em fazer as coisas!