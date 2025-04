Midjourney vs. DALL-E: qual gerador de arte com IA é melhor?

À medida que a arte digital se torna mais acessível por meio da IA, os criadores enfrentam um novo dilema. *Qual gerador de arte com IA eles devem usar para dar vida à sua visão?

Plataformas como Midjourney e DALL-E oferecem recursos exclusivos, mas a escolha nem sempre é clara.

Para artistas digitais e criadores de conteúdo que desejam aprimorar seus projetos, entender as diferenças entre Midjourney e DALL-E é fundamental para escolher a ferramenta certa para o trabalho.

Então, o que estamos esperando? Vamos começar! 🖼️

Resumo de 60 segundos Midjourney vs. DALL-E - dois dos mais populares geradores de arte com IA - oferecem pontos fortes exclusivos para artistas digitais, designers e criadores de conteúdo. Aqui estão as principais comparações: DALL-E: Ideal para geração de imagens de IA rápida e fácil de usar, integração perfeita com o ChatGPT e edições simples Midjourney: Melhor para visuais altamente detalhados e estilizados com personalização avançada via Discord

Midjourney: Melhor para visuais altamente detalhados e estilizados com personalização avançada via Discord Uma análise dos recursos do Midjourney e do DALL-E: Facilidade de uso: O DALL-E tem uma interface intuitiva baseada em bate-papo; o Midjourney requer Discord e experiência imediata Estilo de imagem: O Midjourney produz imagens artísticas de alta qualidade; o DALL-E se destaca em visuais estruturados e vibrantes Personalização: O Midjourney oferece um controle mais profundo sobre os detalhes artísticos; o DALL-E permite edições e expansões rápidas

Personalização: O Midjourney oferece maior controle sobre os detalhes artísticos; o DALL-E permite edições e expansões rápidas O ClickUp ajuda a organizar, colaborar e agilizar projetos criativos com: ClickUp Brain para gerenciamento de tarefas e geração de imagens com IA ClickUp Whiteboards para brainstorming em tempo real, geração de imagens com IA e planejamento visual ClickUp for Design Teams para acompanhar feedbacks, prazos e fluxos de trabalho criativos A arte em IA é apenas o começo.para gerenciamento de tarefas e geração de imagens com IApara brainstorming em tempo real, geração de imagens com IA e planejamento visualpara acompanhar feedbacks, prazos e fluxos de trabalho criativos

O que é DALL-E?

O DALL-E é uma tecnologia de inteligência artificial (IA) generativa desenvolvida pela OpenAI que permite aos usuários criar imagens a partir de prompts de texto. Ela usa tecnologias avançadas de texto para gráfico para transformar descrições textuais em representações visuais.

Acesse a interface do DALL-E via ChatGPT

O gerador de imagens de IA usa modelos de aprendizagem profunda e um modelo de linguagem grande (LLM) para entender as solicitações de linguagem natural e gerar imagens.

Fato curioso: OpenAI combinou o artista surrealista Salvador Dalí e o robô WALL-E da Pixar para criar o nome 'DALL-E ' , refletindo sua capacidade de gerar imagens oníricas a partir de simples comandos de texto.

Recursos do DALL-E

Desde a transformação de prompts de texto em visuais detalhados até a oferta de saídas de imagem de alta qualidade, o DALL-E tem recursos abrangentes. A plataforma permite que você crie designs personalizados, edite imagens existentes, experimente combinações de conceitos exclusivos e explore tendências de design gráfico.

Vamos entender seus recursos de destaque em detalhes. 💁

Recurso nº 1: Geração de imagens de alta qualidade

O DALL-E melhorou muito em termos de resolução de imagem. A versão mais recente, DALL-E 3, pode criar imagens de 1024 x 1024 pixels, um salto significativo em relação à sua versão anterior. Isso resulta em visuais mais nítidos e detalhados, cruciais para aplicativos profissionais, como materiais de marketing, recursos de jogos ou trabalhos artísticos de alta qualidade.

Peça ao modelo de IA para criar imagens de acordo com suas especificações

Além disso, os usuários podem escolher entre a qualidade "padrão" e "HD", sendo que a última oferece detalhes ainda maiores a um custo um pouco mais alto.

Recurso nº 2: Edição, retoque e personalização

Personalize imagens já geradas pelo DALL-E

O DALL-E permite que você modifique imagens existentes.

Conhecido como Inpainting, esse recurso permite que você carregue uma imagem e especifique as alterações por meio de um prompt de texto. Por exemplo, você pode carregar a imagem de uma sala e pedir à IA que adicione um vaso de flores à mesa. Isso torna a edição de imagens mais rápida e intuitiva.

Além disso, ele cria imagens altamente personalizadas. Você pode especificar atributos como cor, estilo, textura e iluminação. Esse nível de controle o torna perfeito para criar visuais que correspondam às especificações exatas de marcas, design de personagens e protótipos de produtos. Ele também oferece suporte a várias orientações de imagem, incluindo paisagem e retrato.

Você sabia? Espera-se que o tamanho do mercado global de geradores de imagens com IA cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17,7% de 2024 a 2030. Isso mostra um rápido progresso na aprendizagem profunda e nos algoritmos de IA.

Recurso nº 3: fusão conceitual, controle refinado e funções de expansão de imagem

O DALL-E é excelente na combinação de vários conceitos, estilos e atributos em uma única imagem.

Quer um robô tocando saxofone em uma selva, pintado no estilo de Van Gogh? O DALL-E pode fazer isso. Essa flexibilidade permite que os criadores façam experiências com composições complexas e ideias imaginativas.

Altere ainda mais a imagem existente por meio de prompts detalhados

Além disso, o recurso Outpainting permite estender uma imagem para além de seus limites originais. A IA gera perfeitamente um novo conteúdo que se encaixa no visual existente, o que é perfeito para criar versões maiores de imagens ou expandir cenas naturalmente.

Preços do DALL-E

Preços personalizados

Em 2023, uma imagem gerada por IA de uma explosão falsa perto do Pentágono se tornou viral, causando uma breve confusão no mercado de ações antes de ser desmascarada.

O que é o Midjourney?

O Midjourney é um serviço de inteligência artificial de texto para imagem desenvolvido por um laboratório de pesquisa independente. Ele gera imagens a partir de descrições textuais, permitindo que você crie várias formas de arte, de estilos realistas a abstratos. É conhecido por produzir fotos de alta qualidade, bem estruturadas e detalhadas.

via Midjourney

O modelo de IA usa o aprendizado de máquina para criar imagens com base em exemplos de solicitações de texto e se baseia em grandes modelos de linguagem e difusão.

Para usar o Midjourney, você precisa de uma conta do Discord. A IA processa a solicitação e gera imagens ao digitar o comando '/imagine' com uma descrição da imagem desejada em um canal.

Fato interessante: Como os modelos de IA aprendem com a arte existente, há debates legais em andamento sobre se as imagens geradas por IA podem ser protegidas por direitos autorais e quem realmente as possui - o desenvolvedor da IA, o usuário, o criador cuja ideia original pode ter sido emprestada ou ninguém.

Recursos do Midjourney

O Midjourney tem recursos robustos projetados para dar vida a visões criativas com precisão e facilidade. Vamos dar uma olhada em alguns recursos de destaque. 👇

Recurso nº 1: Interface fácil de usar e opções de personalização

Operando principalmente por meio do Discord, os usuários podem interagir facilmente com a IA digitando comandos simples no bate-papo. Essa abordagem direta não requer conhecimento técnico nem habilidades de codificação, o que torna fácil para qualquer pessoa começar a gerar arte de IA.

Interface do Midjourney no Discord

Os usuários podem compartilhar suas criações, fazer perguntas e colaborar com outras pessoas. Além disso, o Midjourney oferece amplas opções de personalização com vários comandos e parâmetros. Você pode ajustar cada aspecto da sua criação, ajustando a proporção e a estilização para estilos artísticos específicos.

Para os usuários que desejam ampliar sua criatividade, o Midjourney oferece ferramentas de composição avançadas. Isso inclui:

Técnicas de camadas para criar imagens com profundidade e complexidade e adicionar um senso de hierarquia visual

Ajustes de perspectiva para ajustar a perspectiva das imagens para obter composições dinâmicas e envolventes

Raciocínio espacial para criar imagens logicamente coerentes com posições e tamanhos relativos de diferentes objetos

Personalize a imagem gerada com facilidade

Fato curioso: Em 2018, Portrait of Edmond de Belamy, uma pintura gerada por IA criada usando um modelo de aprendizado de máquina chamado GANs (Generative Adversarial Networks), foi vendida na casa de leilões Christie's por surpreendentes US$ 432.500, superando em muito seu preço estimado de US$ 7.000 a US$ 10.000.

Recurso nº 3: Recursos de colaboração e recursos de geração entre modalidades

O servidor Discord do Midjourney promove uma comunidade próspera que aprimora o processo criativo. Por meio de espaços de trabalho compartilhados, os usuários podem colaborar em projetos em tempo real, trocar feedbacks e até mesmo integrar ferramentas de gerenciamento de projetos como o Trello e o Asana para simplificar seus fluxos de trabalho.

Envie uma mensagem diretamente ao bot do Midjourney no Discord

Além disso, ele oferece recursos multimodais para sintetizar elementos de diferentes modos, como texto, imagens e esboços. Esses recursos incluem:

Solicitações de arte de IA baseadas em imagens

Prompts baseados em esboços

Modalidades combinadas

Preços do Midjourney

Básico: US$ 10/mês por usuário

Padrão: US$ 30/mês por usuário

Profissional: US$ 60/mês por usuário

Mega: US$ 120/mês por usuário

Fato interessante: Um modelo de IA criou uma coleção de moda totalmente digital chamada 'DeepWear', gerando designs de roupas exclusivos que poderiam ser impressos em 3D ou usados em espaços virtuais como o metaverso.

DALL-E vs. Midjourney: Comparação de recursos

Agora que já exploramos o DALL-E e o Midjourney individualmente, é hora de ver como eles se comparam lado a lado.

Aqui, compararemos as principais diferenças entre as duas ferramentas para ajudá-lo a decidir qual delas se adapta à sua visão artística. ⚒️

Aspectos DALL-E Midjourney Facilidade de uso Fácil de usar para iniciantes com uma interface simples Curva de aprendizado mais acentuada devido à sua interface baseada no Discord Qualidade da imagem Produz imagens fotorrealistas com detalhes finos e cores vivas Fornece imagens artísticas e estilizadas com texturas de destaque e criatividade arrojada Estilo de imagem Versátil, acomodando todos os estilos de arte Oferece suporte a todos os estilos de arte e é excelente na criação de arte exclusiva Tamanho da imagem Quadrado, alto e largo Dimensões totalmente personalizáveis Direitos autorais das imagens de IA Propriedade total de todas as imagens que você criou Propriedade total das imagens criadas Opções de personalização Opções de personalização limitadas Mais opções de personalização com controle sobre os parâmetros de entrada Interface Interface simples baseada na Web Funciona totalmente no Discord Desenvolvimento iterativo Permite a criação iterativa com refinamento de entrada de imagem Fornece variações com base em solicitações iniciais

Recurso nº 1: Propriedade e moderação de conteúdo

Ao criar com IA, é essencial entender a quem pertence o produto final e como a plataforma lida com conteúdo inadequado. Vamos explorar como essas ferramentas de IA generativa lidam com a propriedade e a moderação.

DALL-E

O DALL-E se destaca em propriedade e moderação de conteúdo devido a suas políticas detalhadas e indenização. A OpenAI estabeleceu termos de uso detalhados, políticas de privacidade e diretrizes para serviços, processamento de dados e plug-ins.

Midjourney

O Midjourney carrega uma política rigorosa de moderação de conteúdo e oferece recursos de privacidade de imagem. No entanto, as imagens geradas na plataforma são visíveis para outros assinantes por padrão, a menos que os usuários façam upgrade para planos de nível superior para o recurso Modo furtivo.

🏆 Vencedor: DALL-E por suas rígidas políticas de privacidade e indenização.

Recurso nº 2: Qualidade da imagem

A qualidade das imagens geradas por IA pode ser decisiva para seus projetos criativos. Vamos ver o que essas ferramentas oferecem em termos de detalhes, clareza e estilo.

DALL-E

Ele gera imagens cativantes e vívidas com detalhes finos em uma qualidade padrão de 1024 x 1024 pixels. O DALL-E também é capaz de gerar fotos fotorrealistas e detalhadas que enfatizam o realismo. Entretanto, embora suas imagens sejam ricamente renderizadas, elas podem parecer mais estilizadas e animadas.

Midjourney

A ferramenta geralmente produz imagens com alta qualidade, realismo e nitidez, capturando nuances delicadas com grande precisão. Ela é excelente em fotorrealismo e fornece imagens de nível profissional com visuais ornamentados. A resolução máxima de imagem do Midjourney é de 1664 x 1664 pixels, que pode ser ampliada com ferramentas de IA.

Vencedor: Midjourney por seu maior grau de realismo e precisão.

Fato curioso: Em 2022, uma obra de arte gerada por IA intitulada Théâtre D'opéra Spatial ganhou o primeiro lugar na categoria de arte digital na Feira Estadual do Colorado, provocando debates sobre se as peças geradas por IA devem competir com a arte criada por humanos.

Recurso nº 3: Facilidade de uso

A usabilidade de uma ferramenta pode afetar muito seu fluxo de trabalho. Vamos analisar como cada plataforma atende a diferentes preferências de experiência do usuário.

DALL-E

O DALL-E apresenta uma interface minimalista com o ChatGPT, tornando-o conversacional e fácil de usar em várias plataformas. Você pode interagir com o sistema em linguagem leiga, e o ChatGPT gerará prompts personalizados ou fornecerá modelos de prompts de IA para o DALL-E 3, promovendo a criação intuitiva de imagens.

Midjourney

Por outro lado, o Midjourney exige que você tenha um bom conhecimento das técnicas de solicitação para obter os resultados desejados. Embora ele ofereça uma interface da Web que simplifica a geração de imagens, você ainda precisa saber como solicitar e usar o Discord adequadamente.

🏆 Vencedor: DALL-E por sua interface simples baseada no ChatGPT.

DALL-E vs. Midjourney no Reddit

Fomos ao Reddit para explorar o debate DALL-E vs. Midjourney, mergulhando em vários tópicos repletos de experiências e percepções dos usuários.

Alguns usuários preferem o DALL-E por sua interface amigável.

As deficiências do DALL-E3 valem mais a pena do que a dor de cabeça do Midjourney e sua integração exclusiva do Discord. Nem mesmo uma API para trabalhar é uma grande chatice. Qualquer aplicativo que eu queira criar exigiria que eu criasse um "autobot" do Discord que violasse as regras, o que, embora improvável, poderia levar a um banimento. Ahhh bem, que seja o DALL-E.

As deficiências do DALL-E3 valem mais a pena do que a dor de cabeça do Midjourney e sua integração exclusiva do Discord. Não há nem mesmo uma API para trabalhar, o que é uma grande chatice. Qualquer aplicativo que eu queira criar exigiria que eu criasse um "autobot" do Discord que violasse as regras, o que, embora improvável, poderia levar a um banimento. Ahhh bem, que seja o DALL-E.

Alguns usuários do Reddit acham que o DALL-E tem menos problemas de censura do que o Midjourney:

O Midjourney certamente parece menos censurado no momento, mas, antes do 6, vi pessoas reclamando de muitos problemas de censura (até mesmo a frase Treasure Chest estava causando problemas devido ao fato de Chest ser uma palavra de peito).

O Midjourney certamente parece menos censurado no momento, mas, antes do 6, vi pessoas reclamando de muitos problemas de censura (até mesmo a frase Treasure Chest estava causando problemas devido ao fato de Chest ser uma palavra de peito).

No entanto, por outro lado, alguns usuários do Reddit contradizem isso:

Tentei dizer ao DALL-E para criar uma foto de estoque de pessoas acima do peso e ele se recusou. Na verdade, é mais ofensivo o fato de ele considerar ofensiva a criação de uma foto de pessoas acima do peso, em primeiro lugar, do que a foto em potencial.

Tentei dizer ao DALL-E para criar uma foto de estoque de pessoas acima do peso e ele se recusou. Na verdade, é mais ofensivo o fato de ele considerar ofensiva a criação de uma foto de pessoas acima do peso, em primeiro lugar, do que a foto em potencial.

Muitos usuários também acreditam que as duas ferramentas têm recursos diferentes.

O DALL-E 3 tem uma afiliação com o ChatGPT, o que significa que você pode acioná-lo de forma conversacional, como se estivesse falando com um ser humano. O Midjourney não tem um grande modelo de linguagem anexado, portanto, você precisa usar uma sintaxe muito básica e ser superexplícito ao fazer a solicitação. Mas, por outro lado, ele tem muitos recursos muito específicos fornecidos por parâmetros que você pode adicionar aos prompts, incluindo, mais recentemente, funções de referência de caracteres e estilos

O DALL-E 3 tem uma afiliação com o ChatGPT, o que significa que você pode acioná-lo de forma conversacional, como se estivesse falando com um ser humano. O Midjourney não tem um grande modelo de linguagem anexado, portanto, você precisa usar uma sintaxe muito básica e ser superexplícito ao fazer a solicitação. Mas, por outro lado, ele tem muitos recursos muito específicos fornecidos por parâmetros que você pode adicionar aos prompts, incluindo, mais recentemente, funções de referência de caracteres e estilos

Você sabia? Uma equipe de pesquisadores treinou uma IA para analisar 346 pinturas de Rembrandt e, em seguida, gerar uma obra de arte totalmente nova no estilo do mestre holandês. O resultado final, The Next Rembrandt, foi uma pintura impressa em 3D que imitava as pinceladas de Rembrandt.

