Como usar o ChatGPT para planejamento de aulas

Um professor e um aluno podem nem sempre concordar com as tarefas ou regras de avaliação, mas ambos veem valor na IA.

De acordo com o Quizlet, 47% dos alunos e 48% dos professores acreditam que as ferramentas de IA melhoram o progresso dos alunos.

O CEO do Quizlet, Lex Bayer, também refletiu sobre o fato de 65% dos professores usarem IA (em comparação com 61% dos alunos):

É animador ver o número de professores que estão defendendo a IA na educação. Muitos dos professores com quem conversamos enfatizam que estão tentando preparar melhor seus alunos para o mundo futuro em que viverão e veem a IA como uma parte inevitável do futuro de todos nós.

É animador ver o número de professores que estão defendendo a IA na educação. Muitos dos professores com quem conversamos enfatizam que estão tentando preparar melhor seus alunos para o mundo futuro em que viverão e veem a IA como uma parte inevitável do futuro de todos nós.

O relatório destaca os usos populares da IA generativa no ensino: pesquisa (44%), planos de aula (38%), resumo (38%) e preparação de materiais (37%).

Muitos educadores usam a IA para aliviar as cargas de trabalho e adotar a tecnologia mais recente com ferramentas de ensino on-line.

Seja qual for o motivo, este guia detalhado o ajudará a criar um plano de aula do ChatGPT de forma eficaz.

resumo de 60 segundos Faça um plano de aula do ChatGPT para economizar tempo e criar exercícios interessantes para envolver os alunos

Revise e peça ao ChatGPT para modificar o conteúdo para a série ou nível universitário específico

Incorpore o ChatGPT para otimizar o conteúdo para as necessidades especiais ou diversas de aprendizado dos alunos, garantindo que todos se beneficiem da aula

O ChatGPT pode oferecer um plano de aula básico, mas adicionar seu estilo de ensino exclusivo ou ideias criativas pode aumentar o impacto da aula

Esteja ciente das limitações, como conhecimento contextual mínimo, falta de medidas fortes de privacidade, capacidade de alucinar informações etc., que tornam as respostas do ChatGPT propensas a erros. que tornam as respostas do ChatGPT propensas a erros. Sempre verifique novamente a precisão

Ao usar um aplicativo para trabalho como o ClickUp , você pode planejar, monitorar e otimizar seu currículo facilmente em um só lugar

O ClickUp Brain, o assistente de IA nativo do ClickUp, pode extrair o contexto de planos de aula, documentos e rastreadores de progresso existentes no ClickUp para criar planos otimizados e recursos de estudo sem esforço

Como usar o ChatGPT para criar planos de aula

Um professor de inglês compartilhou com entusiasmo uma análise da geração de um plano de aula do ChatGPT para alunos de ESL (inglês como segundo idioma).

via Reddit

Algumas dicas e percepções que se destacaram nessa narrativa foram:

Defina suas necessidades específicas para o ChatGPT usando prompts, e a ferramenta seguirá essas instruções

Economize muito tempo e esforço ao gerar rapidamente planos de aula e atividades estruturadas

Replique a qualidade dos planos de aula gratuitos ou pagos existentes com o ChatGPT (isso fornece aos educadores materiais comparáveis aos disponíveis on-line)

Atenda a diferentes requisitos de planejamento de aulas com o ChatGPT, como gerar textos, elaborar exercícios de vocabulário e preparar perguntas para discussão (use sua flexibilidade)

Embora o ChatGPT melhore a produtividade, o papel do professor continua sendo fundamental para a implementação, a contextualização e a interação. A IA ainda não pode replicar totalmente esses aspectos.

Ainda assim, a inteligência artificial pode fazer maravilhas quando usada corretamente.

Vamos analisar esses cinco casos de uso de IA generativa (ChatGPT) no planejamento de aulas com os exemplos de perguntas que fizemos ao ChatGPT.

Leia também: Como usar IA para planejamento de aulas (casos de uso e ferramentas)

1. Gerar ideias

As ferramentas de IA para professores oferecem uma infinidade de novas ideias. Eles podem criar planos de aula para ensinar tópicos complexos de forma mais direta, desenvolver tarefas interessantes e realizar muito mais em questão de minutos.

Prompt:

"Gerar ideias para uma classe de [nível de série] que esteja estudando [tópico]. "

Resposta:

via ChatGPT

2. Desenvolva recursos inclusivos

Planeje aulas para diversas necessidades de aprendizagem, como alunos avançados ou alunos que precisam de apoio extra, sem confundir ou omitir detalhes.

Prompt:

"Sugira um plano de aula personalizado para um aluno de [série/nível universitário] com [suas necessidades] estudando [tópico]. Inclua estratégias e recursos específicos para desenvolver suas habilidades de comunicação e fortalecer seu interesse em aprender. "

Resposta:

3. Solicite sugestões de multimídia

Você pode pedir ao ChatGPT recomendações de vídeos, jogos e ferramentas interativas para apresentar as aulas aos alunos de forma criativa.

Prompt:

"Quais elementos multimídia, como vídeo/imagens/filmes/jogos, etc., podem ajudar os alunos a aprender [tópico]? podem ajudar os alunos a aprender [tópico]? Sugira para [série/nível universitário]. "

Resposta:

Fato engraçado: Em 2022, a obra de arte gerada por IA de Jason Allen, 'Théâtre d'Opéra Spatial', ganhou o primeiro lugar na categoria de arte digital na Feira Estadual do Colorado, após o que ele buscou proteção de direitos autorais para sua obra de arte. No entanto, o U. S. Copyright Office negou seu pedido, dizendo que obras produzidas por não-humanos não são elegíveis para proteção de direitos autorais.

4. Combine criatividade com perguntas de avaliação

Desenvolva questionários, perguntas abertas ou ideias de projetos para complementar seu processo de ensino e ajudar os alunos a aprender novas ideias e habilidades.

Prompt:

"Crie uma tarefa de férias de verão para alunos de [série/nível universitário] sobre [tópico]. Inclua instruções e objetivos. "

Resposta:

Você sabia? 70% dos educadores acreditam que os alunos que usam o ChatGPT ou a inteligência artificial para concluir suas avaliações ou trabalhos de casa constituem plágio.

5. Ajude os pais a apoiar os alunos em casa

Ao criar um plano de aula para os alunos nas salas de aula da escola, você também pode fornecer instruções adequadas aos pais para desenvolver um ambiente de apoio em casa.

Prompt:

"Como os pais podem apoiar seus filhos [nível da série] em casa? Forneça maneiras de desenvolver atividades, recursos ou tópicos de discussão específicos e ajude no aprendizado sobre [tópico]. "

Resposta:

Limitações do uso do ChatGPT para planejamento de aulas

Usar ferramentas de IA para planejamento de aulas parece divertido e pode economizar muito tempo. No entanto, um plano de aula do ChatGPT pode falhar, assim como qualquer outra ferramenta de inteligência artificial.

Lembre-se destas seis desvantagens antes de confiar no ChatGPT para o planejamento de aulas:

O ChatGPT não pode acessar um contexto específico de sala de aula, como estilos de aprendizagem, origens culturais ou necessidades individuais dos alunos, sem suas instruções detalhadas e contextuais

A qualidade do plano de aula gerado é diretamente proporcional à clareza e à especificidade de seus prompts

A ferramenta de IA pode, ocasionalmente, fornecer informações imprecisas ou simplificadas demais, especialmente para tópicos avançados ou técnicos

Pode nem sempre produzir abordagens altamente originais para o planejamento de aulas, tornando-se apenas um ponto de partida para o gerenciamento do currículo e não a ferramenta definitiva de conclusão de tarefas

Ele não pode ajustar os planos em tempo real com base na dinâmica da sala de aula ou em mudanças inesperadas

Como o treinamento do ChatGPT se baseia principalmente na entrada do usuário, o compartilhamento de informações confidenciais sobre alunos ou salas de aula em prompts pode gerar problemas de privacidade

Dica profissional: Faça login no ChatGPT e vá até o ícone do seu perfil no canto superior direito. Clique em Settings (Configurações) e escolha Data Controls (Controles de dados) no painel esquerdo. Desative a opção Melhorar o modelo para todos para evitar o compartilhamento de seus dados.

Uso do ClickUp Brain para planejamento de aulas

Além do ChatGPT, você também pode testar o ClickUp ao escolher uma ferramenta adequada para o planejamento de aulas.

Insight do ClickUp: 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, o gerenciamento de projetos, as mensagens, os e-mails e os bate-papos convergem em um só lugar - tudo com a tecnologia da IA de trabalho mais coesa do mundo, o ClickUp Brain.

O acesso ao ClickUp Brain para planejamento de aulas oferece vários benefícios.

Diferentemente do ChatGPT, o ClickUp Brain se integra ao seu espaço de trabalho e ajuda a organizar tarefas, documentos e outros conhecimentos. Ele absorve dados específicos e em tempo real de sua conversa em sala de aula (por exemplo, necessidades contínuas dos alunos ou disponibilidade de recursos) para criar planos de aula personalizados.

Veja como você pode fazer perguntas ao Brain em inglês simples e obter as respostas certas - na ponta de seus dedos.

Embora você ainda precise orientá-lo com os insumos corretos, a integração dele ao seu fluxo de trabalho existente aumenta a probabilidade de ele atender às suas necessidades.

Use o ClickUp Brain para editar o conteúdo de seu material didático

Essa profunda integração também permite que o ClickUp Brain se baseie em conversas anteriores. Por exemplo, ele pode extrair os últimos planos de aula, documentos e rastreador de progresso discutidos, eliminando a imprecisão no resultado.

Como resultado, suas respostas combinam melhor com os currículos exigidos e proporcionam uma maneira mais fácil de manter a consistência no planejamento de aulas em diferentes disciplinas ou séries.

Quanto mais você usar o ChatGPT, mais personalizados e refinados os planos de aula poderão se tornar, melhorando a qualidade geral com o tempo.

Aqui estão alguns prompts e respostas para você se inspirar:

1. Geração de planos de aula

Os educadores podem usar o ClickUp Brain para gerar planos de aula abrangentes e personalizados, fornecendo detalhes como a matéria, a série e os objetivos de aprendizagem.

A IA analisa os recursos educacionais, as estratégias pedagógicas e as estruturas curriculares para sugerir abordagens de ensino inovadoras, diversas atividades de aprendizagem e métodos de avaliação.

Gere planos de aula abrangentes do zero usando o ClickUp Brain

2. Personalização de planos de aula

Os planos de aula podem ser personalizados de acordo com o ritmo de aprendizagem, os interesses e as metas educacionais do aluno.

Personalize os planos de aula de acordo com a idade, o nível de aprendizado, o ritmo e o estilo de aprendizado do aluno usando o ClickUp Brain

3. Criação de recursos adicionais

Complemente seus planos de aula com recursos adicionais. Peça ao ClickUp Brain para sugerir ideias e materiais interessantes para envolver melhor os alunos.

Torne o aprendizado mais divertido com materiais e recursos incomuns. Peça ideias ao ClickUp Brain!

4. Ensino em casa

Para o ensino domiciliar, o Brain pode ajudar os pais a criar um currículo diversificado que não apenas abranja as matérias principais, mas também inclua atividades extracurriculares e educação de habilidades para a vida.

Personalize seus planos de aula de ensino doméstico com o ClickUp Brain

Um professor experiente também pode usar modelos de planos de aula para estruturas existentes e, ao mesmo tempo, dar espaço à criatividade para moldar o produto final.

Por exemplo, o modelo de plano de gerenciamento de sala de aula do ClickUp integra o gerenciamento de comportamento ao planejamento de aulas, criando um ambiente de ensino mais holístico.

Esse modelo combina o gerenciamento da sala de aula com o planejamento instrucional por meio de suas quatro visualizações especializadas - Lista de Classe, Guia de Introdução, Calendário de Classe e Gantt. Os professores podem usar essas visualizações para monitorar o comportamento dos alunos, estabelecer expectativas claras e aderir aos seus planos de aula com objetivos comportamentais.

Outra vantagem de destaque do ClickUp Brain é a capacidade de acompanhar o progresso dos planos de aula, ajustar os prazos e sugerir modificações com base nas tarefas em andamento ou na mudança de prioridades.

Se uma aula precisar ser adaptada rapidamente, os educadores poderão atualizar a lista de tarefas ou o fluxo da aula em tempo real, permitindo mais flexibilidade do que o ChatGPT pode oferecer.

Converta comentários em tarefas ClickUp ou atribua-os à equipe

O ClickUp Brain pode não produzir ideias novas de forma independente. Ainda assim, sua capacidade de gerenciar e rastrear fluxos de trabalho pode transformá-lo em duas soluções: ele pode se tornar seu aplicativo de planejamento diário e, ao mesmo tempo, atuar como um software de agendamento de tarefas.

Bom saber: O ClickUp Brain também processa dados confidenciais, mas oferece mais controle sobre a privacidade dos dados. Como parte da plataforma segura do ClickUp, os educadores podem gerenciar permissões, limitar o acesso e garantir que somente usuários autorizados possam visualizar planos de aula ou informações relacionadas aos alunos. Como ele se integra a um ecossistema fechado (ClickUp), há recursos mais fortes de privacidade e segurança, reduzindo o risco de vazamentos acidentais de dados.

Você também pode combinar o Brain com o conjunto de ferramentas oferecido pelo Software de Gerenciamento de Projetos Educacionais do ClickUp. Esse ecossistema economiza tempo e melhora a colaboração e a adesão às metas educacionais.

Desenvolva e gerencie o trabalho do curso

Use o ClickUp Docs para elaborar, editar e organizar planos de aula, programas de estudos e anotações de palestras

Combine lições com tarefas práticas, anexando datas de vencimento, objetivos e recursos para uma execução mais tranquila

Centralize o conteúdo educacional, permitindo que seus colegas e alunos acessem os materiais com facilidade

Exemplo de caso de uso: Um professor pode criar um programa de estudos no ClickUp Docs, vinculá-lo às tarefas semanais da aula e atribuir prazos específicos, garantindo cronogramas claros para a entrega da aula.

Configurar tarefas recorrentes com prazos usando o ClickUp

Leia também: Modelos de plano de aula no Google Docs

Gerencie e visualize os cronogramas

Planeje aulas ao longo de semanas ou meses usando gráficos de Gantt e calendários para visualizar cronogramas

Automatize atividades repetitivas, como testes semanais ou lembretes de tarefas

Alterne entre as visualizações de lista, calendário ou quadro para atender às suas preferências de planejamento

Exemplo de caso de uso: Um educador de educação domiciliar pode planejar um semestre configurando as aulas em um gráfico de Gantt, esclarecendo os cronogramas.

Visualize os marcos do projeto com o Gantt View no ClickUp

Colabore e comunique-se com a equipe

Colabore com outros professores ou administradores para refinar os planos de aula

Crie espaços de bate-papo dedicados usando o ClickUp Chat para que as equipes discutam atualizações curriculares ou estratégias de sala de aula

Adicione comentários a tarefas ou documentos como feedback e acompanhe as aprovações de alterações no currículo

Exemplo de caso de uso: Um grupo de professores trabalhando em um projeto interdisciplinar pode fazer um brainstorming no Chat e receber feedback instantâneo sobre as tarefas na plataforma ClickUp.

Colabore sem problemas por meio de comentários e feedback nas respectivas tarefas do ClickUp

Use modelos pré-construídos do ClickUp para educação:

O modelo de plano de aula do ClickUp College foi criado para simplificar o processo de planejamento dos instrutores, garantindo que todos os elementos essenciais de uma aula sejam abordados.

Baixe este modelo Organize planos de ensino e colabore usando o modelo de plano de aula do ClickUp College

Os professores e outras pessoas envolvidas no setor educacional podem usar o modelo ClickUp para:

Divida as aulas em tarefas gerenciáveis com datas de vencimento e prioridades

Adicione informações específicas, como objetivos da aula, materiais necessários e estratégias de envolvimento dos alunos

Trabalhe com outros professores no mesmo plano de aula, compartilhando ideias e recursos em tempo real

Monitore o progresso de cada lição e faça ajustes conforme necessário

Elabore planos de estudos detalhados com cronogramas integrados

Gerencie atividades extracurriculares ou reuniões de pais e mestres

Embora tenha sido originalmente projetado para alunos, os educadores podem reutilizar de forma inteligente a estrutura do ClickUp Student Education Template para criar um ambiente de planejamento dinâmico.

Marque status personalizados para acompanhar a progressão da aula: planejamento, pronto para ensinar, ensinado, precisa de revisão

Organize o sistema de três visões (currículo, pré-requisitos, introdução) para um planejamento abrangente

Adapte os campos Número do curso e Unidades de crédito para acompanhar os padrões curriculares e os objetivos de aprendizagem

Use a visualização de pré-requisitos para mapear as dependências de conceitos e garantir a progressão lógica dos tópicos

Leia também: Melhor software de gestão universitária para ensino superior

Há alguns anos, implementamos o ClickUp na instituição educacional onde trabalho porque precisávamos aprimorar os processos na organização, o que era muito complicado em uma empresa com cerca de 150 funcionários, saber o que eles estão fazendo e medir o progresso, algo que foi alcançado com o uso do ClickUp.

Há alguns anos, implementamos o ClickUp na instituição educacional onde trabalho porque precisávamos aprimorar os processos na organização, o que era muito complicado em uma empresa com cerca de 150 funcionários, saber o que eles estão fazendo e medir o progresso, algo que foi alcançado com o uso do ClickUp.

Planeje e organize as aulas mais rapidamente com o ClickUp

Apesar de seus pontos fortes, o ChatGPT não tem uma compreensão contextual das necessidades exclusivas de sua sala de aula, como os estilos de aprendizagem dos alunos ou os requisitos curriculares.

Os professores devem fornecer prompts detalhados e específicos para receber resultados relevantes, pois o ChatGPT não se ajusta inerentemente aos padrões da escola ou da universidade.

Por outro lado, o ClickUp oferece versatilidade e profundidade inigualáveis. Sua capacidade de combinar gerenciamento de tarefas, insights orientados por IA e colaboração em tempo real em uma plataforma coesa permite que os professores se concentrem no que realmente importa: oferecer aulas impactantes.

Inscreva-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e experimente!