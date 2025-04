Apple Notes vs. OneNote: qual aplicativo de anotações é melhor?

Os aplicativos de anotações tornaram-se essenciais para manter a organização em um mundo digital agitado. Estudantes, profissionais e usuários comuns se beneficiam de sua conveniência.

No entanto, com tantas opções disponíveis, muitas vezes surge o debate entre o aplicativo Apple Notes e o Microsoft OneNote. Qual deles é o melhor?

O OneNote da Microsoft é uma solução de anotações há mais de 20 anos, atendendo a empresas e indivíduos. Enquanto isso, o Apple Notes - inicialmente uma ferramenta minimalista - evoluiu para uma plataforma robusta com as recentes atualizações do MacOS.

Esses aplicativos permitem que você acompanhe as tarefas, organize ideias e colabore de forma eficaz. Entretanto, cada um tem seus pontos fortes exclusivos. Neste guia, compararemos os melhores recursos dessas ferramentas, inclusive como compartilhar anotações, usabilidade e ferramentas de organização. Vamos começar!

O que é o Apple Notes?

via App Store

O Apple Notes, desenvolvido pela Apple Inc., é um aplicativo de anotações versátil desenvolvido para macOS, iOS e iPadOS. é um aplicativo versátil de anotações desenvolvido para macOS, iOS, iPadOS e VisionOS. Você também pode acessá-lo pelo navegador. Ele oferece opções de segurança robustas, como FaceID, TouchID ou uma senha para proteger suas anotações, garantindo que seus dados permaneçam seguros.

Esse aplicativo é conhecido por sua integração perfeita com o ecossistema da Apple. Ele sincroniza sem problemas com o iCloud, garantindo que suas anotações estejam sempre acessíveis em todos os seus dispositivos. Seja no Mac ou no iPad, suas anotações estarão prontamente disponíveis sem nenhum problema.

Recursos do Apple Notes

O Apple Notes apresenta uma série de recursos projetados para aumentar a produtividade e a organização. Aqui estão as principais funcionalidades do Apple Notes, caso você seja novo na ferramenta:

1. Pesquisar qualquer nota

Graças ao poderoso recurso de pesquisa do Apple Notes, é fácil encontrar anotações antigas. Você pode pesquisar textos, imagens, anexos, desenhos, conteúdo manuscrito e documentos digitalizados, localizando rapidamente notas específicas ou conteúdo, independentemente de como você os tenha organizado.

2. Mantenha pastas inteligentes

via Suporte da Apple

O Apple Notes permite que você crie pastas inteligentes usando etiquetas, adicionando automaticamente notas com etiquetas correspondentes. Basta digitar "#" seguido do nome da etiqueta e o Apple Notes organizará suas notas para você, tornando a categorização rápida e sem esforço.

Dica profissional: Para aproveitar ao máximo todos os recursos disponíveis, certifique-se de que seu iPhone ou iPad esteja executando a versão mais recente do iOS. Vá para Configurações > Geral > Atualização de software para ver se a versão mais recente está disponível para download e uso.

3. Proteja suas anotações

O Apple Notes oferece opções avançadas de segurança para informações confidenciais. Você pode bloquear as notas com uma senha personalizada, a senha de login do seu dispositivo ou o Face ID. Uma vez bloqueada, a autenticação é necessária para acessar a nota, adicionando uma camada extra de proteção.

4. Desenhe diretamente no Notes

via Suporte da Apple

O Apple Notes permite que você crie esboços diretamente em suas anotações usando o dedo ou um Apple Pencil. Ferramentas de desenho como lápis, marcadores e uma paleta de cores permitem que você ajuste a espessura, a opacidade e o espaço de desenho e mova facilmente os esboços para uma melhor organização.

Fato interessante: O Apple Notes usa o Live Text para extrair texto de imagens de anotações manuscritas, convertendo-as em conteúdo editável e pesquisável.

5. Digitalize e salve documentos

via Suporte da Apple

O Apple Notes permite digitalizar e salvar documentos físicos diretamente em suas anotações. Você pode marcar documentos ou adicionar sua assinatura, o que o torna uma ferramenta valiosa para documentação de projetos e colaboração em arquivos importantes.

6. Gravar e transcrever áudio no Apple Notes

O Apple Notes permite gravar áudio diretamente no aplicativo, gerando automaticamente uma transcrição junto com a gravação. Você pode copiar, pesquisar ou adicionar a transcrição à sua anotação. Perfeito para fazer anotações, colaborar com documentos e registrar reuniões ou ideias, esse recurso aumenta a produtividade e simplifica a organização de seus pensamentos.

➡️ Leia também: 5 métodos eficazes de fazer anotações para diferentes casos de uso

Preços do Apple Notes

Gratuito para sempre

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A Solução de Gerenciamento de Tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

O que é o Microsoft OneNote?

via Microsoft OneNote

Uma das melhores alternativas ao Apple Notes, o Microsoft OneNote, é um aplicativo versátil de anotações digitais que permite reunir todos os seus pensamentos, ideias e planos em um só lugar. Seja em casa, no trabalho ou na escola, ele oferece uma maneira conveniente de organizar tudo o que você precisa lembrar. Você pode fazer anotações, pesquisas, armazenar planos e muito mais - tudo em um formato seguro e acessível.

Você não precisa se preocupar em ficar sem espaço no OneNote. Os cadernos digitais são fáceis de organizar e compartilhar, com funcionalidade de pesquisa rápida para encontrar informações, mesmo que você esqueça onde elas foram salvas. Além disso, acesse-os em qualquer dispositivo móvel para organizar as anotações.

Fato curioso: O Microsoft OneNote estreou como OneNote 2003 no Office 2003, inicialmente uma ferramenta obscura. Hoje, é um dos cadernos digitais mais usados em todo o mundo.

Recursos do Microsoft OneNote

O OneNote é um download gratuito para todas as plataformas. Depois de instalá-lo, você pode criar um novo bloco de notas, caso ainda não tenha um.

Vamos dar uma olhada em algumas das principais funcionalidades do Microsoft OneNote:

1. Faça anotações, em qualquer lugar

via Microsoft OneNote

O OneNote permite que você faça anotações em vários formatos, como texto, imagens e áudio. Você pode escrever, desenhar ou criar esboços no Windows e até mesmo converter notas manuscritas em texto digitado - perfeito para anotações de mapas mentais.

As notas são facilmente organizadas em páginas e cadernos, com funcionalidade de busca em todos os dispositivos. Você pode clipar páginas da Web, criar listas com marcadores/numeradas e usar tags como "Importante" ou "A fazer" para priorizar tarefas. Entretanto, não é possível criar subpáginas, o que limita a hierarquia do conteúdo.

O OneNote inclui uma calculadora integrada para cálculos rápidos e simples - ideal para estudantes ou uso comercial.

Fato interessante: A tela infinita do OneNote oferece um layout flexível e sem tamanho de página, perfeito para mapas mentais, organização de pensamentos ou uso como quadro branco digital. Ele se adapta a qualquer necessidade de anotação ou projeto.

2. Garanta a segurança das anotações

O OneNote permite adicionar proteção por senha a seções específicas, mantendo suas anotações de reuniões ou informações pessoais seguras. Esse recurso está disponível nas versões para desktop, garantindo que seus dados privados permaneçam seguros durante o compartilhamento de cadernos.

No entanto, o recurso de proteção por senha não se aplica a arquivos de áudio ou vídeo. Certifique-se de não esquecer sua senha, pois nem mesmo a Microsoft poderá ajudá-lo a recuperá-la!

3. Use atalhos para obter eficiência

Deseja ser mais produtivo em suas anotações?

O OneNote oferece uma variedade de atalhos de teclado que podem ajudá-lo a fazer exatamente isso. Aqui estão alguns para você experimentar:

F7: Verificar ortografia

Ctrl + N: Adiciona uma nova página no final da seção atual

Ctrl + K: Inserir um hiperlink

Alt + Shift + F: Adiciona a data e a hora atuais

Ctrl + Shift + E: Enviar páginas selecionadas para uma mensagem de e-mail

Esses atalhos podem ajudá-lo a economizar tempo e aumentar a eficiência, tornando sua experiência com o OneNote ainda mais rápida.

4. Colabore com amigos, familiares e colegas

O OneNote é uma excelente ferramenta de colaboração. Ele permite que você convide amigos, colegas de trabalho ou de classe para trabalhar em blocos de anotações compartilhados. Perfeitos para projetos em grupo ou gerenciamento de tarefas, eles permitem que todos os usuários convidados adicionem texto, imagens e arquivos, mantendo tudo organizado em um local conveniente.

via Microsoft OneNote

O OneNote se integra a vários aplicativos, inclusive ao Google Agenda, o que o torna uma ferramenta versátil para organizar anotações. Vincule seu calendário ao OneNote para rastrear reuniões e tarefas sem problemas, mantendo tudo sincronizado e acessível em seu fluxo de trabalho de produtividade.

6. Copiloto no OneNote

via Microsoft OneNote

Como seu assistente de anotações, o Copilot no OneNote pode trabalhar com suas instruções para elaborar planos, gerar ideias, criar listas, organizar informações e muito mais. Você pode acessá-lo adicionando o Copilot Pro ou o Copilot para M365 à sua assinatura do M365.

7. Transcrição de voz

via Microsoft OneNote

Com a transcrição ativada, o OneNote permite que você grave áudio enquanto faz anotações, escreve ou destaca pontos-chave. As anotações em tinta são sincronizadas com o áudio, permitindo que você toque nas anotações e reproduza momentos específicos para adicionar contexto durante as revisões.

Você pode transcrever de duas maneiras:

Gravação direta : O áudio gravado no OneNote é transcrito em segundo plano. Salve a gravação no OneDrive, e a transcrição, juntamente com as anotações sincronizadas, fica disponível para reprodução

Carregar arquivos: O OneNote suporta arquivos. wav,. mp4,. m4a e. mp3 para transcrição. Carregue seu arquivo e o aplicativo o processará em uma transcrição pesquisável

Mantenha o painel de transcrição aberto durante o processamento e trabalhe em outras guias enquanto ele estiver concluído.

Com modelos do OneNote, ferramentas de colaboração e opções flexíveis de organização, o OneNote é perfeito para gerenciar pensamentos, acompanhar projetos e trabalhar com outras pessoas.

➡️ Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do OneNote

Preços do Microsoft OneNote

Gratuito para sempre

Fato curioso: A Microsoft tornou o OneNote gratuito em 2014, anos antes de o Apple Notes permitir a sincronização completa entre dispositivos. Essa medida aumentou significativamente a popularidade do OneNote, desafiando o aplicativo Notes nativo da Apple e estabelecendo o OneNote como uma das principais ferramentas de anotações.

Apple Notes vs. OneNote: comparação de recursos

É claro que o Apple Notes e o OneNote apresentam ótimos recursos, mas será que eles são realmente tão semelhantes?

Pense novamente.

Recurso Apple Notes Microsoft OneNote Suporte à escrita à mão Funciona perfeitamente com o iPad e o Apple Pencil. Converte notas escritas à mão em texto pesquisável. Os desenhos podem ser criados em linha Ferramentas básicas de desenho disponíveis. A escrita à mão é convertida em texto, mas é processada no servidor, o que a torna mais lenta Armazenamento e sincronização Sincroniza por meio do iCloud. Permite salvar localmente sem sincronizar. Não há limite de tamanho de arquivo para páginas ou pastas Sincroniza por meio do OneDrive. Tem um limite de armazenamento gratuito de 5 GB e um limite de 2 GB por notebook. O salvamento local está disponível apenas no Windows Suporte à plataforma Disponível no iOS, macOS, iPadOS e iCloud. com para acesso pela WebTodos os recursos estão disponíveis nos dispositivos Disponível para iOS, macOS, Android, Windows e uma versão para WebAlguns recursos podem ser limitados na versão para Web Anexos e gravação de áudio Lida com a maioria dos tipos de anexos. Os anexos são indexados e pesquisáveis Os anexos são limitados; os PDFs precisam ser inseridos como imagens achatadas. Não há gravação direta de áudio; é necessário anexar um arquivo Segurança Usa criptografia AES-GCM para notas protegidas por senha com segurança de ponta a ponta por meio do iCloud. As notas compartilhadas também são criptografadas Os blocos de notas protegidos por senha são criptografados com criptografia AES de 128 bits

Veja a seguir uma análise mais detalhada das principais diferenças entre o Apple Notes e o Microsoft OneNote:

1. Suporte à escrita à mão

via App Store

O Apple Notes aperfeiçoou a experiência de anotações manuscritas digitais, especialmente quando combinado com um iPad e um Apple Pencil. Ele integra automaticamente os mais recentes recursos de escrita à mão a cada atualização do iOS ou iPadOS.

Notavelmente, ele pode converter notas manuscritas em texto pesquisável, facilitando a busca de conteúdo específico. Você também pode desenhar figuras detalhadas e incluí-las diretamente em suas anotações.

via Microsoft OneNote

O OneNote oferece algumas ferramentas básicas de desenho que não são tão avançadas quanto as fornecidas pelo Apple Notes. Ele permite a conversão de texto manuscrito em texto, e suas anotações rabiscadas são pesquisáveis.

No entanto, o processo é mais demorado porque o OneNote lida com a transcrição no lado do servidor, ao contrário do Apple Notes, que o faz localmente.

Vencedor: Apple Notes por sua superioridade em anotações manuscritas (e capacidade de pesquisa!)

2. Armazenamento e sincronização

O Apple Notes é sincronizado com o iCloud e oferece 5 GB de armazenamento gratuito. Para usuários que preferem acesso off-line, o Apple Notes também permite salvar notas localmente sem sincronizar com o iCloud.

Ao contrário do OneNote, o Apple Notes não impõe limitações de tamanho às notas ou estruturas de pastas, o que o torna a opção ideal para gerenciar um grande volume de dados.

O OneNote é sincronizado com o OneDrive e oferece 5 GB de armazenamento gratuito. Os usuários com um plano pago do OneDrive ou uma conta do Microsoft 365 podem aumentar seus limites de armazenamento.

No entanto, o limite de 2 GB do OneNote por caderno pode parecer restritivo para usuários que lidam com conteúdo extenso. Observe que o armazenamento local está disponível apenas na versão Windows do OneNote, o que proporciona menos flexibilidade para usuários de várias plataformas.

Vencedor: Apple Notes por sua sincronização simples e acessibilidade entre plataformas.

3. Suporte à plataforma

O OneNote se destaca no suporte a plataformas, oferecendo aplicativos para iOS, iPadOS, macOS, Android e Windows. Você também pode acessar o OneNote na Web. Todos os recursos estão disponíveis em todas as plataformas, exceto o armazenamento local, que é exclusivo da versão para Windows.

O Apple Notes está disponível para iOS, macOS e iPadOS e vem pré-instalado em todos os dispositivos Apple. Depois de sincronizar suas anotações com o iCloud, você pode acessá-las via iCloud.com. No entanto, a versão on-line não oferece todos os recursos que os aplicativos nos dispositivos Apple oferecem. O OneNote está em vantagem se você estiver procurando uma solução multiplataforma.

Vencedor: Microsoft OneNote por seu suporte mais abrangente em todas as plataformas.

4. Anexos e gravação de áudio

O Apple Notes suporta quase todos os tipos de anexos, sejam eles fotos, documentos ou links. Os anexos são indexados, de modo que você pode pesquisar neles, facilitando a localização de detalhes essenciais.

O OneNote, entretanto, não lida com anexos de forma tão perfeita. Quando você anexa um arquivo, ele aparece simplesmente como um ícone. Os PDFs precisam ser inseridos como impressões, o que os transforma em imagens, tornando-os não editáveis.

Por outro lado, o OneNote permite inserir gravações de áudio diretamente nas anotações sem alternar entre aplicativos. Esse recurso é mais conveniente do que o Apple Notes, que exige um aplicativo separado para a gravação de áudio.

Vencedor: Empate. Embora o Apple Notes seja excelente em manter os anexos organizados, o OneNote leva vantagem quando se trata de anotações de áudio.

5. Segurança

O Microsoft OneNote usa criptografia AES de 128 bits para proteger seções de cadernos protegidas por senha. No entanto, a Microsoft não especifica como os blocos de anotações sincronizados - ou aqueles que não são protegidos por senha - são protegidos.

O Apple Notes adota uma abordagem mais abrangente em relação à segurança. As notas protegidas por senha são criptografadas usando a criptografia AES-GCM e armazenadas com segurança no CloudKit, com criptografia de ponta a ponta. Até mesmo as notas compartilhadas são protegidas com esse alto nível de criptografia, garantindo que seus dados permaneçam seguros, sejam eles textos ou anexos.

Vencedor: Apple Notes por sua abordagem direta à segurança.

Apple Notes vs. OneNote no Reddit

Consultamos o Reddit para ver a posição das pessoas no debate entre o OneNote e o Apple Notes. A maioria dos usuários acredita que ambos os aplicativos têm pontos fortes exclusivos que atendem a diferentes necessidades.

Um usuário sugeriu usar os dois aplicativos para fins específicos:

Você pode considerar o uso de ambos e colocar o conteúdo que mais aproveita as vantagens de cada aplicativo nesse aplicativo. Por exemplo, armazene PDFs e coisas que precisem de tags no Apple Notes. Eu uso vários aplicativos de anotações e coloco algumas coisas pessoais no OneNote para bloquear uma seção inteira em vez de uma página. Parece uma dor de cabeça extra, mas, na verdade, é muito fácil de lembrar, talvez porque, como usuário do Windows, eu não tenha sido mimado pelo Spotlight 🙂 No seu caso, como você é um usuário de Mac, eu colocaria a maior parte das minhas anotações no Apple Notes e apenas uma pequena categoria de anotações no OneNote por motivos específicos.

Você pode considerar o uso de ambos e colocar o conteúdo que mais aproveita as vantagens de cada aplicativo nesse aplicativo. Por exemplo, armazene PDFs e coisas que precisem de tags no Apple Notes. Eu uso vários aplicativos de anotações e coloco algumas coisas pessoais no OneNote para bloquear uma seção inteira em vez de uma página. Parece uma dor de cabeça extra, mas, na verdade, é muito fácil de lembrar, talvez porque, como usuário do Windows, eu não tenha sido mimado pelo Spotlight 🙂 No seu caso, como você é um usuário de Mac, eu colocaria a maior parte das minhas anotações no Apple Notes e apenas uma pequena categoria de anotações no OneNote por motivos específicos.

Outro Redditor, um usuário de PC com Windows, preferiu o OneNote devido à sua compatibilidade entre plataformas. Ele mencionou que o Apple Notes funciona bem até que você precise acessá-lo de um PC com Windows.

Para mim, plataforma cruzada é importante, por isso estou usando o OneNote. O Apple Notes é ótimo até que você precise trabalhar com ele em um PC com Windows.

Para mim, plataforma cruzada é importante, por isso estou usando o OneNote. O Apple Notes é ótimo até que você precise trabalhar com ele em um PC com Windows.

Em última análise, sua escolha entre o Apple Notes e o OneNotes se resume às suas necessidades específicas. Entretanto, não se esqueça de levar em consideração a plataforma com a qual está trabalhando ao escolher entre os dois.

➡️ Leia também: Os melhores modelos gratuitos de anotações no Google Docs, Word e ClickUp

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Apple Notes vs. Microsoft OneNote

O Apple Notes e o Microsoft OneNote são ótimas ferramentas, mas o que pode ser ainda melhor? ClickUp!

O ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho, projetado para ajudá-lo a fazer anotações detalhadas e transformá-las em faixas rastreáveis - tudo em uma única plataforma. Com suas ferramentas avançadas, incluindo recursos de anotações com tecnologia de IA, você pode facilmente acompanhar tudo sem perder o ritmo.

Aqui está um resumo do que o ClickUp oferece:

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Docs

Organize suas anotações com recursos avançados de formatação no ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite criar documentos, wikis ou bases de conhecimento para qualquer coisa e vinculá-los a tarefas, projetos e fluxos de trabalho específicos. Isso mantém seu trabalho organizado e acessível em um só lugar.

Os documentos podem ser anexados a uma lista, pasta, espaço ou área de trabalho - ou podem ser autônomos. Você pode até mesmo vincular um documento a uma tarefa ou movê-lo para qualquer lugar. Depois de criado, cada documento fica disponível no Doc Hub da barra lateral esquerda.

Ele também permite que você crie páginas aninhadas em um único documento, possibilitando uma melhor hierarquia de conteúdo.

Com o ClickUp Docs, você também pode:

Compartilhe e colabore com comentários

Use a edição de rich-text

Use o ClickUp AI para corrigir a gramática, resumir, refinar etc. de seu texto

Publique conteúdo on-line para mecanismos de pesquisa como o Google

Transforme texto em tarefas do ClickUp diretamente do Doc

Edite com colegas de equipe em tempo real

Para utilizar totalmente o recurso de edição em tempo real com sua equipe, confira o modelo de notas de reunião do ClickUp.

É como se fosse o assistente pessoal da sua reunião - mantendo as discussões organizadas, acompanhando os itens de ação e documentando as principais decisões, tudo em um só lugar - perfeito para equipes de qualquer tamanho, tornando as reuniões muito menos caóticas!

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Brain

Compartilhe notas facilmente com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é um poderoso conjunto de três ferramentas de IA: ClickUp Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work.

Seu assistente de redação aumenta a criatividade, o brainstorming e a tomada de notas ao sugerir ideias, corrigir erros e organizar o conteúdo para maior clareza. Precisa de um resumo de um longo caso de negócios? O ClickUp Brain condensa os pontos principais e cria modelos, tabelas e muito mais para um trabalho eficiente.

Além disso, com o ClickUp Connected Search, você também pode encontrar anotações e arquivos do Google Drive, Slack e outros aplicativos sem alternar entre as guias. É como um power-up de produtividade, percorrendo fluxos de trabalho e mantendo as equipes focadas durante maratonas de brainstorming ou sessões de anotações!

Localize rapidamente as anotações em seu espaço de trabalho com o Connected Search do ClickUp

Está pensando em criar uma base de conhecimento? O modelo de base de conhecimento do ClickUp ajuda as equipes a criar uma biblioteca digital com seções para artigos de conhecimento, perguntas frequentes e recursos.

Ele imita uma central de ajuda, facilitando a categorização, o acesso e o compartilhamento de informações, aumentando a colaboração e simplificando o conhecimento interno.

Crie e organize uma biblioteca de informações digitais em sua equipe

ClickUp's One-Up #3: ClickUp Mind Maps

Mapas mentais de vários nós com o ClickUp

Os mapas mentais do ClickUp são perfeitos para fazer brainstorming, delinear ou conectar ideias. Seja planejando um projeto ou organizando pensamentos, essa ferramenta une criatividade e ação.

Você pode coletar ideias, mapear fluxos de trabalho e convertê-las em tarefas acionáveis, tornando-as uma parte essencial de sua produtividade.

Diferentemente de outras ferramentas, o ClickUp integra o mapeamento mental ao seu fluxo de trabalho diário, garantindo que nenhuma ideia seja esquecida.

Suas dificuldades são específicas para reuniões? Entre no ClickUp's AI Notetaker! Sim, ele pode ir às reuniões em seu lugar e voltar com os principais destaques e itens de ação. Saiba mais! 👇🏼

ClickUp's One-Up #4: ClickUp Notepad

Faça anotações facilmente no ClickUp Notepad

O ClickUp Notepad é perfeito para anotar ideias, fazer brainstorming ou criar listas de tarefas em qualquer lugar. Como uma extensão leve do Chrome, ele está sempre pronto para fazer anotações rápidas.

Com o ClickUp Notepad, você pode:

Arraste e solte imagens, GIFs, vídeos ou arquivos diretamente em suas anotações

Converta entradas em tarefas rastreáveis

Formatar notas usando comandos /Slash

Pesquise notas com filtros de palavras-chave

Emparelhe suas anotações com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, para escrever, editar ou até mesmo traduzir seu conteúdo, levando o trabalho para o próximo nível.

➡️ Leia também: Guia do sistema de gestão do conhecimento [Tipos e casos de uso]

ClickUp: Sua ferramenta ideal para fazer anotações inteligentes

Como você já sabe, tanto o OneNote quanto o Apple Notes se destacam em diferentes áreas.

Se você precisa de sincronização perfeita, privacidade sólida e integração suave com dispositivos Apple, o Apple Notes é sua melhor aposta. No entanto, se você preferir cadernos detalhados e estiver investindo muito no Microsoft 365, o OneNote pode ser a melhor opção.

Muitos usuários acabam usando ambos, mas alternar entre eles pode consumir muito tempo.

É aí que entra o ClickUp! Ele simplifica a tomada de notas, o gerenciamento de projetos e a colaboração - tudo em um só lugar.

Experimente o ClickUp gratuitamente e veja como as anotações organizadas podem transformar sua produtividade!