Principais métricas de documentação a serem monitoradas para aumentar a qualidade

Integrar um novo cliente, auxiliar os usuários na instalação do produto e fornecer guias de solução de problemas - qual é o fator mais importante na execução dessas operações comerciais? A documentação eficaz.

Um guia de integração bem estruturado, um manual de produto claro e uma central de ajuda detalhada garantem que os usuários obtenham o suporte de que precisam sem atritos.

Sem práticas eficientes de documentação, até mesmo os melhores produtos podem deixar os usuários frustrados. É por isso que a implementação de métricas de documentação é crucial.

Nesta postagem do blog, exploraremos as principais métricas de documentação e como rastreá-las.

A medição das métricas de documentação melhora a experiência do usuário, aumenta a eficiência da equipe e promove melhorias contínuas no conteúdo para manter a relevância

As principais métricas incluem legibilidade, navegação e acessibilidade, qualidade do conteúdo, usabilidade e precisão para garantir que sua documentação atenda às necessidades do usuário de forma eficaz

Métricas avançadas de desempenho, como tempo para resolução, taxa de sucesso de pesquisa e taxa de deflexão de suporte, fornecem insights mais profundos sobre o desempenho de sua documentação

Simplifique o rastreamento e o aprimoramento com o ClickUp , a ferramenta completa para definir metas, rastrear métricas, coletar feedback direto e otimizar sua documentação de forma contínua

O que são métricas de documentação?

As métricas de documentação medem a eficácia e o impacto de sua documentação. Elas incluem elementos qualitativos e quantitativos, como qualidade do conteúdo, envolvimento do usuário, facilidade de navegação e taxas de conversão.

A documentação de alta qualidade é precisa, abrangente, bem organizada e acessível. Ela deve fornecer informações claras, concisas e acionáveis que permitam aos usuários atingir seus objetivos com o mínimo de confusão ou frustração.

Mas espere, qual é o valor da documentação? Vamos entender seus benefícios em detalhes:

melhora a experiência do usuário

Uma documentação técnica clara, precisa e fácil de seguir facilita a localização de informações relevantes para os usuários. Quando sua documentação responde às perguntas dos usuários e resolve seus problemas de forma eficaz, é mais provável que eles usem seu produto ou serviço.

aumenta a eficiência

Uma documentação completa e bem organizada reduz as solicitações de suporte ao cliente e o tempo de integração, pois os usuários podem acessar rapidamente as informações relevantes. Isso significa que sua equipe pode se concentrar em prioridades maiores, enquanto os usuários obtêm as respostas de que precisam sem demora. Em última análise, isso ajuda a impulsionar o sucesso dos negócios.

promove a melhoria contínua

O rastreamento de métricas ajuda a analisar as falhas em sua estratégia de documentação à medida que seu produto, público-alvo ou metas evoluem. Por exemplo, os usuários frequentemente pesquisam determinados termos, mas não encontram conteúdo relevante, o que indica informações ausentes ou pouco claras. Isso o ajuda a ajustar sua estratégia de documentação para atender às necessidades da empresa.

dica profissional: Programe ciclos regulares de feedback com os usuários e as equipes internas para identificar áreas de melhoria.

Principais métricas para medir a qualidade da documentação

Vamos detalhar as principais métricas para medir a qualidade da documentação e como elas afetam a experiência do cliente, com exemplos das métricas certas e dicas para melhorar cada uma delas:

Legibilidade

A métrica de legibilidade mostra como sua documentação é fácil de ler e entender. Ela avalia fatores como estrutura de frases, vocabulário, formatação e layout. A documentação legível aprimora a experiência do usuário, reduzindo a confusão e a frustração.

Quando os usuários conseguem compreender facilmente o conteúdo, é mais provável que atinjam suas metas sem precisar de suporte adicional. A baixa legibilidade, por outro lado, pode levar a mal-entendidos, aumento das solicitações de suporte e diminuição da confiança no seu produto ou serviço.

Exemplo: A documentação destinada a usuários em geral deve ter como objetivo uma pontuação de legibilidade que se alinhe ao nível de leitura da 8ª à 10ª série.

como melhorar a legibilidade:

Identifique o nível de conhecimento do seu público para decidir quais termos técnicos devem ser simplificados em seu documento

Mantenha o comprimento das frases curto, evite jargões e defina termos quando necessário para documentos técnicos

Use títulos, subtítulos e formatação como negrito ou marcadores para tornar as informações mais fáceis de ler

Adicione diagramas, capturas de tela ou vídeos para complementar o texto e melhorar a compreensão

Compartilhe rascunhos para obter feedback e revise com base em sugestões para garantir a clareza

Navegação e acessibilidade

A navegação e a acessibilidade são relacionadas à facilidade com que os usuários podem encontrar as informações de que precisam na sua documentação.

🌻 Exemplo: A documentação do Stripe faz isso excepcionalmente bem. Com um índice bem projetado e links internos que conectam tópicos relacionados, os usuários podem ir direto ao que precisam ou descobrir informações relacionadas sem perder tempo. Esses recursos bem pensados melhoram a experiência do usuário e reduzem as solicitações de suporte causadas por uma navegação pouco clara. É uma maneira simples, mas eficaz, de tornar a documentação mais fácil de usar.

via Stripe

como melhorar a navegação e a acessibilidade:

Organize o conteúdo com categorias claras e hierarquias lógicas para que os usuários saibam por onde começar

Inclua recursos como um índice, migalhas de pão ou links internos para facilitar a movimentação entre as seções

Use formatação e rótulos consistentes para manter a navegação intuitiva e previsível

Esses recursos o ajudam a criar documentação estruturada.

Qualidade do conteúdo

A qualidade do conteúdo se concentra em como a sua documentação atende às necessidades do público. A documentação de alta qualidade é clara, envolvente, prática e detalhada o suficiente para orientar os usuários de forma eficaz. O conteúdo de baixa qualidade pode levar a mal-entendidos, frustração e falta de confiança geral em seu produto ou serviço.

Quando o seu conteúdo é bem escrito e direcionado ao seu público, ele permite que os usuários resolvam seus problemas sem ajuda externa.

🌻 Exemplo: Os artigos de ajuda do ClickUp fornecem aos usuários instruções claras e práticas para qualquer tarefa que eles precisem realizar. Os artigos também listam os recursos ou as ferramentas necessárias para executar um item de ação. Além disso, você encontrará guias passo a passo com recursos visuais relevantes para seguir um processo com eficiência.

como melhorar a qualidade do conteúdo:

Revise regularmente sua documentação para verificar se há seções desatualizadas ou incompletas e atualize-as conforme necessário

Escreva tendo em mente o seu público-alvo, garantindo que o conteúdo seja detalhado, mas não excessivo

Divida etapas complexas em listas numeradas

Termos-chave em negrito para destacar informações importantes

Usabilidade

A usabilidade tem tudo a ver com a facilidade com que os usuários podem seguir a documentação para resolver seus problemas. Um conteúdo claro e orientado para as tarefas ajuda os usuários a fazer as coisas rapidamente, enquanto instruções confusas ou muito complicadas podem deixá-los frustrados.

🌻 Exemplo: A documentação de ajuda do Slack fornece instruções claras e passo a passo para configurar integrações, juntamente com exemplos do mundo real, como conectar o Google Drive ao seu espaço de trabalho. Esses exemplos tornam o conteúdo prático e fácil de ser aplicado pelos usuários.

via Slack

como melhorar a usabilidade

Divida tarefas complexas em etapas simples e acionáveis

Use formatação e linguagem consistentes para criar previsibilidade para os usuários

Inclua exemplos do mundo real para mostrar aos usuários como aplicar o que estão aprendendo

Teste a documentação com usuários reais para identificar e resolver lacunas de usabilidade

Precisão

A precisão garante que sua documentação seja confiável e fidedigna, fornecendo informações corretas e atualizadas. Quando seu conteúdo é preciso, os usuários podem confiar nele para resolver seus problemas ou aprender sobre seu produto. Entretanto, detalhes desatualizados ou informações imprecisas na documentação técnica podem prejudicar a experiência geral do usuário.

🌻 Exemplo: Imagine que um recurso de produto seja atualizado, mas o guia correspondente ainda descreva a versão antiga. Os usuários que tentarem seguir as etapas ficarão frustrados e poderão entrar em contato com o suporte, o que poderia ter sido evitado com uma documentação precisa.

como melhorar a precisão

Programe revisões regulares de sua documentação para detectar detalhes desatualizados ou incorretos

Colabore com as equipes de produto ou engenharia para garantir que a redação técnica seja factualmente correta

Identifique claramente as versões mais antigas dos guias para que os usuários sempre saibam que estão trabalhando com as informações mais recentes

Incentive os usuários a identificar imprecisões fornecendo um mecanismo de feedback fácil

Satisfação do cliente

A satisfação do cliente mostra o quão bem a sua documentação atende às necessidades do usuário. Ela ajuda a medir a eficácia do conteúdo voltado para o cliente e a qualidade geral do serviço.

🌻 Exemplo: O feedback coletado por meio de pesquisas ou formulários pode revelar o que os usuários mais valorizam e destacar áreas problemáticas. Se os usuários frequentemente relatam instruções pouco claras ou dificuldade para encontrar informações, isso é um sinal claro de que são necessárias atualizações para melhorar a experiência deles.

como melhorar a satisfação do cliente:

Solicite o feedback do usuário depois que ele interagir com sua documentação

Use uma linguagem clara e prática para orientar os usuários de forma eficaz

Analise regularmente o feedback para identificar pontos problemáticos comuns ou áreas de aprimoramento

Atualize a documentação com base nas necessidades do usuário para garantir que ela permaneça relevante e útil

É aqui que entram os ClickUp Forms. Eles facilitam a coleta de feedback estruturado diretamente dos seus usuários. Você pode incorporar os ClickUp Forms diretamente em seu sistema de gerenciamento de documentação ou compartilhá-los com seu público para coletar insights valiosos. Isso ajuda a refinar continuamente seu conteúdo e a aumentar a satisfação do usuário.

Crie formulários dinâmicos com lógica condicional usando o Form View do ClickUp

Com o ClickUp Forms, você pode:

Capture dados relevantes com lógica condicional

Converta respostas em tarefas rastreáveis

Transforme o feedback do usuário em melhorias no produto

ClickUp Insight: Um profissional do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir o contexto essencial, alinhar as prioridades e levar os projetos adiante. A luta é real - acompanhamentos constantes, confusão de versões e buracos negros de visibilidade corroem a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com o Connected Search e o AI Knowledge Manager, resolve esse problema ao tornar o contexto instantaneamente disponível na ponta dos dedos.

Métricas avançadas em qualidade de documentação

Além das métricas acima, aqui estão alguns fatores avançados que você pode usar para analisar a qualidade do documento.

Tempo para resolução

Essa métrica mede o tempo que os usuários levam para encontrar as informações de que precisam e resolver seus problemas usando a documentação. Um tempo menor de resolução de tíquetes indica a eficiência de sua documentação.

Tempo para resolução = Tempo total gasto pelos usuários para resolver problemas / Número de resoluções

Taxa de sucesso da pesquisa

Essa métrica acompanha a frequência com que os usuários encontram com sucesso o que estão procurando usando a função de pesquisa da documentação. Uma porcentagem maior significa que os usuários estão encontrando conteúdo relevante com mais facilidade.

Taxa de sucesso de pesquisa = (Número de pesquisas bem-sucedidas / Total de pesquisas) ×100

Taxa de deflexão do suporte

Isso mede quantas solicitações de suporte ao cliente em potencial foram resolvidas por meio da documentação sem a necessidade de assistência de uma equipe de suporte. Uma alta taxa de desvio indica que sua documentação está reduzindo efetivamente a carga da equipe de suporte.

Taxa de deflexão do suporte = (Resolvido por meio de documentação / Total de solicitações de suporte) ×100

A revisão da documentação envolve mais do que verificar se o conteúdo tem boa aparência.

Você precisa analisar se a sua documentação atende ao seu propósito - ajudar os usuários a encontrar respostas, resolver problemas e se sentir confiantes em relação ao seu produto.

As ferramentas desempenham um papel fundamental nesse processo. Elas ajudam a monitorar métricas importantes, como envolvimento do usuário, taxas de sucesso de pesquisa e a eficácia da sua documentação na redução de solicitações de suporte. Com as ferramentas certas, você pode obter feedback, analisar o desempenho e refinar continuamente o seu conteúdo.

Software para controle de qualidade

Aqui estão os principais tipos de software que você deve considerar para o rastreamento de documentos:

Sistema de gerenciamento de documentos para centralizar o armazenamento, o gerenciamento e a recuperação de documentos

Software de gerenciamento de projetos para gerenciar projetos e tarefas enquanto rastreia a documentação associada

Software de gerenciamento de conhecimento para criar e manter um repositório de documentação para facilitar o acesso dos usuários

Ferramenta de análise para medir o desempenho de documentos individuais com base em várias métricas, como índices de satisfação do cliente, taxas de uso e tempos de resposta

Se você estiver procurando uma plataforma abrangente que permita definir métricas de documentação, rastreá-las em tempo real, coletar feedback do cliente e gerenciar tarefas de documentação, experimente o ClickUp. Ele é o aplicativo tudo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação de equipe, tudo em uma única plataforma - acelerado pela automação e pesquisa de IA de última geração.

Vamos ver como você pode usar o ClickUp para medir a qualidade dos documentos.

Metas do ClickUp: Defina suas referências de documentação

As Metas do ClickUp permitem que você defina alvos específicos e mensuráveis para sua documentação. Seja para aumentar as taxas de sucesso de pesquisa, reduzir o tempo de resolução ou melhorar as pontuações de feedback do usuário, as metas ajudam a manter todos na mesma página.

Por exemplo, você pode criar uma meta para melhorar a qualidade e a legibilidade da documentação em uma porcentagem específica ao longo de três meses. Cada meta é dividida em tarefas menores e acionáveis no ClickUp, para que você possa acompanhar o progresso e garantir que sua equipe mantenha o foco.

Use o ClickUp Goals para definir metas SMART para a documentação

ClickUp Dashboards: Rastreamento personalizado para seus KPIs

O acompanhamento das métricas de documentação fica ainda melhor com os ClickUp Dashboards. Esses painéis permitem que você crie uma visualização totalmente personalizável de suas principais métricas - tempo gasto com documentação, tendências de feedback, custos de suporte ao cliente e taxas de deflexão.

Você pode usar widgets para visualizar o progresso, identificar gargalos e adaptar-se rapidamente. Dessa forma, o controle da qualidade da documentação é mais eficaz e prático.

Com o ClickUp Goals and Dashboards, você não está apenas gerenciando a documentação, mas melhorando-a ativamente, uma etapa de cada vez.

Personalize as métricas de documentação a serem monitoradas com o ClickUp Dashboards

Saiba como configurar os ClickUp Dashboards para rastrear e gerenciar a documentação. 👇

Implementação de uma estratégia de qualidade de documentação

A criação de uma estratégia de qualidade de documentação bem-sucedida requer uma abordagem estruturada e as ferramentas certas para rastrear, melhorar e manter seu conteúdo. Aqui está um guia passo a passo para integrar as métricas de qualidade da documentação em seu fluxo de trabalho usando os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp:

Etapa 1: Identificar as principais métricas

Comece decidindo quais métricas são mais importantes para sua documentação. Elas podem incluir legibilidade, navegação, precisão ou satisfação do usuário. Definir métricas claras garante que você tenha objetivos mensuráveis para trabalhar.

🌻 Exemplo: Crie uma meta para melhorar as taxas de sucesso de pesquisa ou reduzir o tempo de resolução em uma porcentagem específica. Divida essas metas em tarefas menores e atribua-as à sua equipe para uma clara responsabilização.

Etapa 2: coletar dados e feedback

Colete dados para medir as métricas escolhidas. Isso pode incluir feedback do usuário, análises sobre o uso da documentação ou relatórios de erros da sua equipe de suporte. Você pode incorporar um formulário em sua documentação perguntando aos usuários se o guia foi útil e onde ele poderia ser melhorado.

Etapa 3: Analisar e priorizar melhorias

Depois de coletar os dados, analise-os para identificar tendências e priorizar áreas de aprimoramento. Concentre-se nas mudanças que terão o maior impacto na experiência e na eficiência do usuário.

Aproveite os painéis personalizados para criar exibições personalizadas de suas métricas, como tempo gasto com documentação, feedback, tendências ou taxas de deflexão de suporte. Use esses insights para priorizar suas próximas etapas.

Trabalhe nas atualizações identificadas em sua análise. Isso pode incluir reescrever seções pouco claras, adicionar recursos visuais ou reestruturar a navegação.

Com o ClickUp Docs, você pode criar, editar e colaborar com a documentação em tempo real. As opções avançadas de formatação facilitam a organização clara do conteúdo, enquanto o controle de versão garante que todos estejam trabalhando com as atualizações mais recentes.

Crie, edite e colabore na documentação com o ClickUp Docs

Etapa 5: Monitorar e iterar

A documentação nunca está concluída. É necessário monitorar regularmente as métricas e revisar o conteúdo para garantir que ele continue a atender às necessidades dos usuários.

Defina tarefas ou lembretes recorrentes para revisar sua documentação trimestralmente ou após atualizações de produtos. Use painéis de controle para monitorar o progresso e garantir que sua equipe permaneça no caminho certo.

Bônus: use a IA para simplificar as verificações de qualidade

A IA pode tornar o processo de revisão da redação técnica e de refinamento da documentação mais rápido e eficiente. O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode analisar sua documentação quanto à legibilidade, consistência e tom, oferecendo sugestões para melhorar a clareza e o envolvimento.

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Use o ClickUp Brain para verificar a legibilidade, a qualidade e a precisão do conteúdo

Use técnicas de IA para documentação para revisar rascunhos antes da publicação, economizando o tempo da sua equipe e garantindo conteúdo de alta qualidade.

Desafios e soluções para medir a qualidade da documentação

A documentação não vem sem seu próprio conjunto de desafios, seja para escrever conteúdo técnico ou documentação de produtos. Selecionamos os desafios mais comuns e apresentamos suas soluções. Aqui estão os desafios e as soluções para medir a qualidade da documentação:

Subjetividade no feedback

desafio: O feedback dos usuários sobre a documentação pode ser muito variado, pois as preferências e experiências de cada um são muito diferentes. Por exemplo, às vezes os usuários culpam a documentação por outras frustrações que estão tendo, mesmo que o problema real esteja em outro lugar. Isso dificulta a obtenção de uma imagem clara da interação do usuário e do que está funcionando.

solução: Combine o feedback subjetivo com dados objetivos, como visualizações de página e tempo gasto nas páginas. Essas métricas fornecem insights claros sobre como os usuários interagem com o seu conteúdo, ajudando-o a fazer melhorias equilibradas e informadas.

Falta de envolvimento do usuário com a documentação

desafio: Se os usuários não estiverem interagindo com a sua documentação, será difícil saber se ela está sendo bem-sucedida. Muitas vezes, isso acontece porque os documentos são difíceis de encontrar ou os usuários nem sabem que eles existem.

solução: Facilite o acesso à sua documentação dentro do seu produto e promova-a em diferentes canais. Fique de olho em métricas como visualizações de página e tempo gasto nas páginas para ver o nível de envolvimento dos usuários.

dica profissional: Desenvolva personas de usuário detalhadas para entender as diversas necessidades do seu público. Essa prática ajuda a adaptar o conteúdo e a estrutura da documentação para atender melhor a diferentes grupos de usuários, aumentando a satisfação geral.

desafio: A documentação desatualizada pode realmente frustrar os usuários e prejudicar sua experiência geral. De fato, um estudo revelou que 91% dos profissionais de dados afirmam que a má qualidade dos dados afeta negativamente seus negócios. Esse é um lembrete claro de como é importante manter suas informações precisas e atualizadas.

solução: Estabeleça um cronograma regular para revisar e atualizar a documentação, de modo que ela esteja sempre em sincronia com as mudanças nos produtos e as tendências do setor. Use sistemas de controle de versão para gerenciar as atualizações sem problemas e manter um registro claro das alterações ao longo do tempo.

Equilíbrio entre profundidade e simplicidade

desafio: Encontrar o equilíbrio certo entre profundidade e simplicidade na documentação pode ser complicado. Detalhes demais podem sobrecarregar os usuários, enquanto detalhes de menos os deixam na mão.

solução: Divida o conteúdo em seções básicas e avançadas para que os usuários possam encontrar facilmente o que corresponde ao seu nível de habilidade. Títulos e subtítulos claros facilitam a navegação. Não se esqueça de obter feedback regularmente para ajustar o nível de detalhes com base no que os usuários realmente precisam.

Rastreie as métricas de documentação com o ClickUp

O gerenciamento eficiente da documentação requer uma abordagem orientada por dados.

No entanto, o uso de vários aplicativos para monitorar as métricas de documentação cria uma mudança de contexto desnecessária, reduz a produtividade e complica o seu fluxo de trabalho.

Com o ClickUp, você pode definir metas, analisar métricas, coletar feedback e otimizar o conteúdo com fluxos de trabalho alimentados por IA - tudo em um só lugar. É hora de centralizar e simplificar seus fluxos de trabalho de documentação.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e torne seu processo de documentação perfeito.