Modelos gratuitos de formulários de requisição de compra para agilizar o suprimento

Sua empresa precisa de um componente de protótipo para uma máquina ou de alguns laptops para novas contratações? Mesmo que seja uma solicitação pequena, fazer um pedido é fundamental.

É mais do que apenas enviar um e-mail.

Você precisará reunir detalhes como descrições de produtos, preços, assinaturas de aprovação e informações do centro de custo e, em seguida, enviá-los aos fornecedores ou às equipes internas como parte do processo de requisição de compra. Tudo isso é fundamental para manter as coisas funcionando sem problemas!

É aí que entra um modelo de formulário de requisição de compra. É uma solução rápida e pronta para uso para fazer pedidos e rastrear suprimentos, essencial para qualquer processo de aquisição.

Para poupar seu tempo e esforço de pesquisa, selecionamos uma lista dos dez melhores modelos com os principais recursos e usos.

O que são modelos de formulários de requisição de compra?

Um modelo de formulário de requisição de compra é uma solução pronta para uso com campos pré-preenchidos para simplificar o processo de pedidos de sua empresa. Embora se destine principalmente à compra de bens ou serviços, ele também se estende a despesas de capital, material de escritório e solicitações de manutenção.

As principais finalidades desses modelos incluem:

Capturar detalhes essenciais (informações do solicitante, item necessário e custo estimado) para otimizar o gerenciamento de compras e o processamento de faturas

Simplificação das aprovações do chefe de departamento e do gerente de compras para compras

Fortalecimento das comunicações internas e das relações de gerenciamento de fornecedores

A adoção desses modelos também oferece vários benefícios, como a redução de erros humanos, a melhoria da rastreabilidade das despesas e o aumento da eficiência geral das aquisições.

➡️ Leia mais: Saiba mais sobre um dia na vida de um gerente de compras

Curiosidades: Você está confuso entre requisições de compra e pedidos de compra? Embora ambos contenham informações semelhantes, eles não são a mesma coisa. As requisições de compra são documentos internos usados para solicitar a aprovação de uma compra, enquanto os pedidos de compra são documentos externos que fazem pedidos de mercadorias e serviços aos fornecedores.

O que faz um bom modelo de formulário de requisição de compra?

Ao selecionar seu modelo de formulário de requisição de compra, é importante garantir que ele forneça alguns elementos essenciais. Veja o que toda solução eficaz deve ter:

Interface intuitiva e acessível: Escolha modelos com layouts claros e fáceis de usar para reduzir erros humanos e simplificar a entrada de dados. O uso de modelos que podem ser acessados de qualquer dispositivo móvel também aumenta a flexibilidade e pode agilizar as aprovações

Campos personalizáveis: Selecione apenas as soluções com campos que sejam fáceis de adaptar e editar. As personalizações ajudam você a adaptar o modelo a qualquer exigência específica do departamento ou da organização

Captura abrangente de dados: Opções de filtro com seções e campos detalhados para códigos de orçamento, detalhes do fornecedor e detalhamento de custos. Isso aumenta a transparência e também lhe dá a liberdade de adicionar informações detalhadas para obter suprimentos mais precisos

Fluxos de trabalho automatizados: Prefira modelos com controle de aprovação e notificações automatizadas. A capacidade de rastrear cada solicitação facilmente ajuda a aumentar a eficiência e elimina esforços manuais desnecessários

Recursos de integração: Opte por ferramentas e soluções compatíveis com sistemas externos. Ter um banco de dados conectado, armazenamento em nuvem ou software de compras garante o compartilhamento contínuo de dados

➡️ Leia mais: 10 modelos práticos de solicitação de informações (RFI)

Você sabia que as requisições de compra seguem um fluxo de trabalho padronizado para agilizar as compras e melhorar a visibilidade. Embora os processos possam variar entre as empresas, aqui estão as sete etapas mais comuns: Envie o formulário de requisição de compra

O gerente de linha aprova o formulário de requisição

O departamento de inventário verifica os níveis de estoque

O departamento de compras analisa a solicitação

Gerar o pedido de compra

Entrega e avaliação do pedido

Pagamento de faturas

10 modelos de formulários de requisição de compra

Agora que você sabe o que procurar em um modelo de formulário de requisição de compra, é hora de mergulhar nas opções. Aqui estão dez modelos que economizarão tempo e melhorarão seus fluxos de trabalho de compras.

1. Modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp

Faça o download deste modelo Tabule sem esforço os requisitos internos, visualize o status do suprimento e impulsione o atendimento de pedidos com o modelo de formulário de pedido de suprimento do ClickUp

Precisa de uma solução que mapeie e rastreie suas necessidades? Experimente o modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp para obter um formulário pré-projetado para registrar suas necessidades comerciais.

Ele visualiza as entradas com várias exibições dedicadas agrupadas por status e departamento. O modelo ainda tem um quadro Kanban para gerenciar cada pedido de suprimento com base na responsabilidade e no progresso.

Principais recursos

Revise ou acompanhe os pedidos que se aproximam da data de vencimento em um único clique com suas visualizações personalizadas

Mapeie as solicitações em detalhes para obter transparência e responsabilidade com detalhes adicionais, como informações sobre o fornecedor e o solicitante

Ideal para: Equipes que gerenciam o processo de compras em vários departamentos

➡️ Leia mais: 10 modelos de formulários de pedidos gratuitos em Excel e ClickUp

2. Modelo de solicitações da equipe ClickUp

Faça o download deste modelo Acompanhe, organize e gerencie os requisitos de sua equipe instantaneamente com o modelo de solicitações de equipe do ClickUp

O modelo de solicitações de equipe do ClickUp é uma solução simples para as necessidades internas da sua equipe. O modelo de pasta apresenta uma lista com três visualizações para mapear informações relevantes, como status da solicitação, níveis de prioridade, responsável, solicitante e categoria.

Seus campos de dados simplificam o gerenciamento de tudo, desde a contratação de especialistas em TI para reparos até a compra de novos ativos. O modelo ainda visualiza quando a solicitação foi feita para ajudar a melhorar o atendimento.

Principais recursos

Organize e estruture as necessidades da sua equipe criando facilmente vários modelos (por exemplo, serviços, solicitações de ativos, etc.) no mesmo espaço

Identifique e priorize os requisitos de compra com categorias de tarefas e níveis de prioridade claramente codificados por cores

Ideal para: Empresas que desejam aprimorar seu processo interno de solicitação de serviços ou ativos

3. Modelo de solicitação e aprovação de projeto do ClickUp

Faça o download deste modelo Gerencie solicitações de projetos, ativos e até mesmo de infraestrutura de forma sistemática e eficiente com o modelo de solicitação e aprovação de projetos do ClickUp

O próximo modelo de formulário de requisição de compra é o ClickUp Project Request and Approval Template, que simplifica o gerenciamento de solicitações de projetos.

Ele processa cada solicitação de projeto com status de tarefas essenciais que variam de Em andamento a Aprovado. Ele também mapeia atributos como o impacto e o custo necessários para uma solicitação de projeto.

Em resumo, o modelo é uma abordagem simples e sistemática para que os gerentes e líderes de equipe processem e aprovem projetos.

Principais recursos

Salve informações vitais e visualize os dados do projeto com campos de dados detalhados e personalizáveis

Adicione contexto e melhore o rastreamento de solicitações com subtarefas, comentários e dependências de tarefas incorporadas

Ideal para: Empresas que seguem um processo de aprovação estruturado para cada solicitação de projeto

4. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Faça o download deste modelo Crie propostas orçamentárias sem esforço, visualize as despesas reais e gerencie projetos do início ao fim com o modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Se você precisa alinhar a requisição de compra com o controle de custos, o modelo de proposta de orçamento do ClickUp é a sua solução completa. Ele é basicamente um modelo de documento para otimizar a criação e a revisão de propostas.

O modelo tem cinco subpáginas pré-projetadas, incluindo logística e pessoal, para cobrir todos os aspectos do custo do negócio ou do projeto.

Dividir seu orçamento em partes de segmentos claros também ajuda a acomodar solicitações de compra mais claras. Além disso, mantém as solicitações encaminhadas para a pessoa adequada e todas as compras provisionadas, sejam elas de ativos de TI, serviços externos ou até mesmo listas de preços de materiais.

Principais recursos

Dê à sua proposta e requisição uma estrutura abrangente e clara com as várias subpáginas do modelo

Identifique facilmente informações essenciais com campos de dados personalizáveis e recursos avançados de formatação

Ideal para: Empresas e profissionais que gostariam de equilibrar as compras dentro de provisões e orçamentos claros

5. Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Faça o download deste modelo Otimize suas decisões de compra e aumente a eficiência de custos com o modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

O ClickUp Purchase Order and Inventory Template ajuda as empresas a alinhar as compras com as necessidades de reabastecimento. Ele apresenta uma lista de tarefas de inventário para rastrear produtos, compradores e prioridades. Cada tarefa é agrupada por estágio do inventário - do pedido ao estoque.

Esse modelo também inclui uma lista de tarefas de pedido de compra que detalha os produtos, preços e quantidades necessários e mapeia as entregas dos fornecedores. Se os níveis de estoque caírem, as equipes podem criar instantaneamente um pedido de compra e compartilhá-lo com os fornecedores para reabastecimento.

Principais recursos

Visualize e otimize o estoque em cada estágio do negócio com quatorze status diferentes, incluindo pagamento e consumo

Permita que as partes interessadas relevantes atualizem o atendimento de pedidos de compra ou anexem notas de recebimento de mercadorias com recursos de edição em tempo real

Ideal para: Funções da cadeia de suprimentos ou um departamento de compras que lida com materiais diretos e indiretos para suas operações

➡️ Leia mais: 10 modelos gratuitos de lista de fornecedores para gerenciar contatos

6. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Faça o download deste modelo Permita o rastreamento e o atendimento de pedidos simples e eficientes com o Formulário de Pedido de Produto do ClickUp

O modelo de formulário de pedido de produto do ClickUp foi criado para componentes regulares ou protótipos exclusivos para uma aquisição eficiente. A solução começa com uma visualização de formulário que permite que os clientes enviem pedidos diretamente. Ele ainda captura detalhes de contato para rastreabilidade e preenche seu rastreador instantaneamente.

Este modelo apresenta visualizações dedicadas a novos pedidos para que a equipe possa começar a trabalhar imediatamente. Os líderes de equipe têm uma lista de problemas de pedidos para resolver gargalos e tópicos problemáticos rapidamente.

Principais recursos

Reduza o tempo gasto na atualização de pedidos com produtos, categorias e emissão de pedidos pré-definidos

Analise a satisfação do cliente, os tempos médios de entrega e os custos de remessa com insights baseados em IA e campos de dados fáceis de automatizar

Ideal para: Profissionais que precisam de uma maneira eficiente de rastrear pedidos e resolver fluxos de trabalho de requisitos de produtos

7. Modelo de fatura do ClickUp

Faça o download deste modelo Mapeie perfeitamente os pedidos que seus fornecedores entregam e integre-os ao processamento de pagamentos com o modelo de fatura do ClickUp

Procurando uma maneira simples de liquidar pagamentos de pedidos de compra entregues? O modelo de fatura do ClickUp tem tudo o que você precisa.

Seus campos personalizáveis ajudam a padronizar detalhes importantes, como números de solicitação, informações do fornecedor e termos de aprovação. Uma tabela integrada rastreia descrições de itens, quantidades e custos para uma comunicação clara e responsável.

Esse modelo de formulário de requisição de compra também tem seções dedicadas para o logotipo da empresa, informações de faturamento, detalhes da fatura e datas de vencimento, o que é perfeito para simplificar a aprovação e o processamento da fatura.

Principais recursos

Garanta o acompanhamento rápido dos pagamentos e o fechamento contínuo das requisições de compra convertendo qualquer conteúdo em tarefas

Compartilhe ou exporte instantaneamente documentos em vários formatos com diversas opções de permissões

Ideal para: Empresas e equipes que preferem o mínimo de documentação e perda de informações no processamento de pedidos e faturas

8. Modelo de formulário de solicitação de compra em PDF do PDF Filler

via PDFFiller

Procurando um modelo de formulário de requisição de compra direto ao ponto? O modelo de formulário de solicitação de compra em PDF do PDF Filler oferece exatamente isso.

O PDF on-line tem campos para detalhes de departamento, fornecedor e solicitante. Ele também inclui uma tabela para registrar quantidades, descrições de itens e preços. Esse PDF editável só deve ser preenchido e compartilhado com todas essas informações prontas.

Esse modelo ajuda os departamentos solicitantes a transmitir informações importantes para melhorar as tarefas de compras e de fornecedores.

Principais recursos

Prepare-se para a integração de fornecedores de forma mais eficaz com uma caixa de seleção dedicada para confirmar se é um fornecedor recorrente

Otimize a autorização com seu espaço rápido e claro para informações e assinatura do aprovador

Ideal para: Empresas que priorizam formulários rápidos e editáveis em seu processo de compras

9. Modelo de formulário de requisição de compra em PDF da Planergy

via Planergy

O modelo de formulário de requisição de compra em PDF da Planergy é uma solução que adota uma abordagem de software para refinar o processo de requisição de compra. Ele garante uma colaboração tranquila com campos detalhados, geração automática de PO e opções para adicionar notas ou anexar documentos.

Ele também apresenta campos de dados personalizáveis e lógica condicional que podem ser adaptados a necessidades específicas.

Principais recursos

Economize tempo e esforço com a geração automática de PO e o fluxo de trabalho de aprovação

Simplifique a comunicação com campos incorporados para notas internas e detalhes do fornecedor

Ideal para: Pequenas empresas que desejam criar pedidos de compra detalhados rapidamente

10. Modelo de formulário de requisição de compra do FormDocs

via FormDocs

O último é o modelo de formulário de requisição de compra da FormDocs, uma marca confiável no espaço de preenchimento de formulários eletrônicos. Essa solução eficiente abre com seções claras para requisição de compra, empresa, fornecedor e informações de remessa. Ela também mapeia datas de requisição, datas de vencimento e códigos orçamentários para um faturamento tranquilo.

O modelo inclui uma tabela detalhada para registrar a quantidade, a descrição detalhada, os preços e o custo total. O número da conta G. L. ajuda a mapear a utilização do orçamento em relação a centros de custo claros.

Principais recursos

Alinhe os fornecedores às necessidades de seus produtos com um espaço dedicado para instruções especiais

Agilize o processamento de pedidos e o faturamento com as seções de assinatura do solicitante e do aprovador

Ideal para: Organizações que operam com o FormDocs e pretendem melhorar o processo de solicitação de compras

➡️ Leia mais: 3 tipos principais de contratos de aquisição que você precisa conhecer

Aprimore seus processos internos de sourcing com o ClickUp

Um modelo de formulário de requisição de compra é imprescindível para o setor de compras, quer você esteja solicitando material de escritório ou remessas. Ele ajuda a capturar todos os detalhes importantes, melhora a comunicação, acelera as aprovações e reduz os erros, tornando tudo mais eficiente.

O modelo certo mantém as coisas organizadas e ajuda você a priorizar tarefas e pedidos após cada solicitação.

A parceria com o ClickUp é uma excelente resposta para isso. O gerenciamento integrado de tarefas, a análise detalhada e a visualização vibrante em cada modelo mostram isso perfeitamente. Pronto para aprimorar seu processo de sourcing interno? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!