10 melhores ferramentas de CRM de mídia social para aumentar o envolvimento

A mídia social pode parecer um fluxo constante de momentos fugazes, mas cada interação é uma chance de se conectar. Seja um comentário, uma menção ou uma mensagem direta, seus clientes estão falando, compartilhando e esperando respostas rápidas.

Mas sejamos honestos: acompanhar tudo isso em várias plataformas pode ser uma tarefa árdua.

É aí que entram as ferramentas de CRM de mídia social. Elas ajudam você a ir além da simples resposta e a criar relacionamentos significativos e fidelidade.

Nesta postagem do blog, exploraremos as 10 melhores ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente nas redes sociais para aumentar o envolvimento e se conectar com seu público da maneira que você deseja. 🎯

O que é CRM de mídia social?

O CRM de mídia social é um sistema que integra plataformas de mídia social com ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para monitorar, envolver e gerenciar as interações com os clientes.

Essas ferramentas de IA para mídias sociais permitem que as empresas acompanhem as conversas nas mídias sociais, respondam às consultas dos clientes e analisem as métricas de envolvimento. Elas também mantêm um registro unificado das interações com os clientes em diferentes canais.

Essa integração facilita a comunicação, melhora o atendimento ao cliente e constrói relacionamentos mais fortes com base em insights da atividade de mídia social.

fato interessante: 96% dos líderes empresariais preveem a integração de dados sociais ao CRM da empresa nos próximos três anos, destacando a crescente importância do CRM social.

Por que o CRM de mídia social é importante para os profissionais de marketing digital?

O CRM de mídia social preenche a lacuna entre as plataformas sociais e os sistemas de CRM. Eles oferecem aos profissionais de marketing digital uma maneira poderosa de interagir com o público, analisar o comportamento e criar conexões duradouras.

Veja por que você deve começar a usar uma ferramenta de CRM de mídia social. 📃

Centraliza os dados: Combina informações de mídia social e CRM em uma única exibição centralizada

Simplifica a comunicação: A ferramenta permite gerenciar interações em plataformas como Facebook, Instagram e X em uma única interface

Rastreia análises: Rastreia métricas de desempenho como conversões, tráfego e interações com usuários

Analisa o sentimento do cliente: A ferramenta monitora as menções e o feedback da marca em tempo real para avaliar a percepção do público

Personaliza as campanhas: Uma ferramenta de CRM de mídia social ajuda a categorizar os clientes com base em dados demográficos ou comportamento anterior para marketing personalizado e permite testes A/B para identificar o que funciona melhor

você sabia? 31% das pessoas seguem ativamente as páginas de empresas no Facebook e 64% sabem o nome das empresas ativas na plataforma. Isso prova como o gerenciamento social do relacionamento com o cliente aumenta a visibilidade da marca.

O que você deve procurar no CRM de mídia social?

A escolha da ferramenta de CRM social certa pode ser decisiva para sua estratégia. Com muitas ferramentas disponíveis, você deve se concentrar em recursos específicos que se alinham com suas metas e fluxos de trabalho. Dos recursos de integração de mídia social à análise e automação, saber o que priorizar é fundamental para encontrar uma solução que produza resultados.

Vamos ver o que você deve procurar ao escolher sua ferramenta de CRM para mídias sociais. 💁

Perfis abrangentes de clientes: Opte por um CRM que consolide os dados de interações sociais, histórico de compras e muito mais para criar perfis detalhados de clientes para um alcance personalizado

Ferramentas de geração de leads: Procure recursos que capturem leads de interações nas mídias sociais para ajudar suas equipes de vendas e marketing a nutrir os clientes potenciais com mais eficiência

Suporte ao envolvimento omnicanal: Garanta que o CRM unifique a comunicação entre mídia social, e-mail e bate-papo para obter uma visão coesa das interações com os clientes

Ferramentas rápidas de feedback e resposta: Priorize ferramentas com a capacidade de responder a consultas e comentários em tempo real

Os 10 melhores CRM de mídia social

A mídia social pode ficar bastante caótica com todas as mensagens e menções que chegam. Um CRM de mídia social pode ajudar a colocar ordem na loucura para melhorar o relacionamento com os clientes.

Para ajudá-lo a tomar uma decisão informada, aqui está um resumo das 10 principais ferramentas. 👀

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de mídia social com tecnologia de IA)

O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, está no topo da nossa lista das melhores ferramentas de CRM de mídia social. Com recursos como gerenciamento de tarefas, calendários de conteúdo e ferramentas de colaboração, a solução de marketing do ClickUp permite planejar, executar e monitorar campanhas com eficiência.

Cérebro ClickUp

Gere e refine conteúdo para mídias sociais sem esforço com o ClickUp Brain

E o assistente de IA nativo do ClickUp, o ClickUp Brain, cuida da geração de conteúdo criativo. Insira os detalhes da campanha, as preferências, o guia de estilo da marca e outros detalhes relevantes e deixe o Brain criar conteúdo personalizado para seus canais de mídia social instantaneamente. Em seguida, você pode ajustá-lo e refiná-lo ainda mais com os recursos de aprimoramento incorporados.

Automações do ClickUp

O ClickUp Automations oferece uma ferramenta poderosa que ajuda a otimizar seus fluxos de trabalho de mídia social e a aumentar a produtividade. Você pode usá-la para atribuir tarefas automaticamente, atualizar status, enviar respostas por e-mail e acompanhar o progresso da campanha.

Automatize tarefas repetitivas, como o rastreamento de menções, com o ClickUp Automations

Esse recurso é útil para empresas que desejam reduzir as tarefas manuais, minimizar os erros e aumentar a eficiência.

Dashboards do ClickUp

Obtenha insights de mídia social com o ClickUp Dashboards para tomar decisões baseadas em dados

Os ClickUp Dashboards são excelentes para acompanhar as métricas de mídia social em um local central. Seja para monitorar o envolvimento, acompanhar o crescimento de seguidores ou auditar sua mídia social, os Dashboards facilitam a visualização das principais métricas em tempo real.

Por exemplo, ao lançar uma nova campanha de marketing, você pode usar seu Dashboard personalizado para acompanhar o desempenho de cada publicação, qual plataforma gera mais envolvimento e como sua base de seguidores está crescendo.

Comunique-se com as partes interessadas internas e externas usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat integra a comunicação diretamente às tarefas e ao gerenciamento de projetos, tornando-o ideal para gerenciar campanhas de mídia social e interações com clientes de forma eficaz e em escala.

Esqueça a troca de contexto; o ClickUp Chat centraliza tudo em um único espaço, permitindo que as equipes permaneçam organizadas e produtivas. Seus bate-papos podem ser vinculados a espaços, pastas ou listas específicos no ClickUp, fornecendo contexto para campanhas de mídia social ou tópicos de interação com o cliente.

Insight do ClickUp: Cerca de 20% dos profissionais pesquisados por nós enviam mais de 50 mensagens instantâneas diariamente. Esse alto volume pode indicar uma equipe constantemente ocupada com trocas rápidas - ótimo para a velocidade, mas também propício para a sobrecarga de comunicação. Com as ferramentas de colaboração integradas do ClickUp, como o ClickUp Chat, suas conversas estão sempre vinculadas às tarefas certas, aumentando a visibilidade e reduzindo a necessidade de acompanhamentos desnecessários.

O modelo de CRM do ClickUp é uma ferramenta poderosa para simplificar o gerenciamento do relacionamento com o cliente para empresas de todos os tamanhos. Ele fornece uma plataforma centralizada para acompanhar as vendas, gerenciar as interações com os clientes e estimular os leads.

Faça o download deste modelo O modelo de CRM do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a manter o controle de clientes e leads de vendas.

O modelo permite rastrear leads e oportunidades com pipelines, organizar informações de contato e priorizar tarefas por estágio de vendas.

Dica profissional: Você também pode usar o modelo de mídia social do ClickUp para criar um plano unificado para todos os seus canais sociais, apoiar a colaboração da equipe e organizar ideias de conteúdo para obter o máximo de envolvimento.

Melhores recursos do ClickUp

Integrações: Sincronize dados e análises de mais de 1.000 ferramentas, incluindo Hootsuite e Buffer, com as Sincronize dados e análises de mais de 1.000 ferramentas, incluindo Hootsuite e Buffer, com as integrações do ClickUp

Gerenciamento de conteúdo: Use o Use o ClickUp Calendar View para agendar, visualizar e ajustar cronogramas de conteúdo de mídia social com a simplicidade de arrastar e soltar

Funcionalidades de colaboração: Transforme comentários em tarefas acionáveis, atribuindo-os diretamente aos membros da equipe com o Transforme comentários em tarefas acionáveis, atribuindo-os diretamente aos membros da equipe com o ClickUp Assign Comments

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada

O aplicativo móvel não possui alguns recursos avançados disponíveis no navegador e na versão para desktop

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresas: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Penso no ClickUp como uma ferramenta que pode ser ampliada para atender a praticamente qualquer necessidade e pode ser implementada com pouco atrito. Você pode usá-lo como um CRM com formulários, um sistema de gerenciamento de tarefas, um calendário de conteúdo com capacidade de aprovação, um Wiki ou até mesmo os recursos do Docs como um diário com etapas acionáveis. Os recursos que permitem a privacidade, criando vários espaços de trabalho e pastas, garantem que somente as coisas que eu quero compartilhar cheguem à pessoa apropriada.

Penso no ClickUp como uma ferramenta que pode ser ampliada para atender a praticamente qualquer necessidade e pode ser implementada com pouco atrito. Você pode usá-lo como um CRM com formulários, um sistema de gerenciamento de tarefas, um calendário de conteúdo com capacidade de aprovação, um Wiki ou até mesmo os recursos do Docs como um diário com etapas acionáveis. Os recursos que permitem a privacidade, criando vários espaços de trabalho e pastas, garantem que somente as coisas que eu quero compartilhar cheguem à pessoa apropriada.

2. Mais tarde

O Later é uma plataforma de gerenciamento de mídia social criada para otimizar a programação de conteúdo e aprimorar a presença on-line da sua marca. Sua interface fácil de arrastar e soltar permite planejar e agendar publicações em várias plataformas, incluindo Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. O calendário de conteúdo visual oferece uma visão geral clara das publicações programadas, facilitando o planejamento eficiente do conteúdo.

Um destaque é a Biblioteca de Mídia, que permite aos usuários armazenar, organizar e categorizar imagens e vídeos para uso futuro. Com suas opções de notas, rótulos e mídia com estrela, esse recurso garante que todos os ativos de mídia sejam facilmente acessíveis e gerenciáveis.

Melhores recursos posteriores

Planeje e agende publicações em um calendário de conteúdo visual com uma interface simples de arrastar e soltar

Obtenha insights sobre métricas de alcance, impressões e envolvimento para refinar as estratégias sociais

Crie uma página de destino personalizada da biografia do Linkin. para o Instagram com imagens clicáveis para gerar tráfego a partir de publicações no Instagram

Limitações posteriores

Alguns recursos avançados podem exigir planos de nível superior, limitando a funcionalidade para usuários básicos

A plataforma pode não suportar todos os canais de mídia social igualmente, o que pode restringir as necessidades de alguns usuários

Preços posteriores

Iniciante: $25/mês

Crescimento: US$ 45/mês

Avançado: US$ 80/mês

Agência: US$ 200/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas posteriores

G2: 4. 5/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 390 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Later?

O Later facilita a organização do nosso conteúdo e a publicação antecipada em nossas plataformas de mídia social. Gosto de agrupar essa tarefa e tenho usado o Later para isso há vários anos. Ele é simples o suficiente para não complicar demais o trabalho e tem ferramentas e opções suficientes para torná-lo rápido e fácil.

O Later facilita a organização do nosso conteúdo e a publicação antecipada em nossas plataformas de mídia social. Gosto de agrupar essa tarefa e tenho usado o Later para isso há vários anos. Ele é simples o suficiente para não complicar demais o trabalho e tem ferramentas e opções suficientes para torná-lo rápido e fácil.

você sabia que o CRM social pode melhorar significativamente o desempenho das pequenas e médias empresas (PMEs), fortalecendo os relacionamentos com os clientes e promovendo práticas comerciais sustentáveis e orientadas por valores.

3. HubSpot CRM (melhor para automação integrada de marketing e vendas)

via Hubspot

O HubSpot CRM ajuda as empresas a gerenciar as interações com os clientes em várias plataformas. As ferramentas de marketing integradas permitem que os usuários se envolvam com leads e clientes por meio de canais de mídia social e acompanhem o desempenho por meio de análises em tempo real.

A caixa de entrada universal da plataforma centraliza as mensagens de várias plataformas de mídia social, permitindo que as equipes respondam prontamente às consultas dos clientes. Além disso, o HubSpot CRM inclui ferramentas de automação, como chatbots, para melhorar os esforços de comunicação nos pontos de contato iniciais.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Envie, rastreie e receba notificações de e-mails diretamente do CRM

Obtenha recursos como marketing por e-mail, agendamento de mídia social e criação de páginas de destino para apoiar a geração abrangente de leads

Limitações do HubSpot CRM

Você precisa comprar um complemento de marketing caro para enviar e-mails automatizados aos clientes

Não há opção para empresários ou comerciantes individuais

Preços do HubSpot CRM

Grátis

Sales Hub Starter: US$ 15/mês por usuário

Sales Hub Professional: US$ 90/mês por usuário

Sales Hub Enterprise: US$ 150/mês por usuário

Classificações e análises do HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 4.000 avaliações)

4. Zoho CRM (melhor para gerenciamento de mídia social acessível e versátil)

via Zoho CRM

O Zoho CRM aumenta o envolvimento do cliente e otimiza as operações de vendas. Por ser um software de marketing de CRM , ele oferece uma visão de 360 graus das interações com os clientes em todos os canais, inclusive nas mídias sociais, para um envolvimento personalizado e significativo.

Além disso, ele ajuda as empresas a implementar estratégias de CRM conectando-se diretamente com os clientes em plataformas de mídia social, promovendo conversas oportunas e impactantes.

Melhores recursos do Zoho CRM

Conecte-se a mais de 1.000 aplicativos, incluindo as principais plataformas de mídia social, para aumentar a versatilidade

Use ferramentas com tecnologia de IA, como Zia e ChatGPT, para criar e-mails e identificar gargalos

Obtenha insights poderosos por meio de relatórios avançados e ferramentas de previsão para analisar métricas de mídia social e refinar estratégias

Limitações do CRM da Zoho

O aplicativo móvel apresenta atrasos e não carrega as alterações feitas na versão para desktop

Falta uma opção de mensagens bidirecionais

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 20/mês por usuário

Profissional: US$ 35/mês por usuário

Empresa: US$ 50/mês por usuário

Último: US$ 65/mês por usuário

Classificações e análises do Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 6.500 avaliações)

💡 Dica profissional: Use chatbots em plataformas como o Facebook Messenger ou o Instagram para responder a perguntas frequentes e orientar os clientes, economizando tempo e fornecendo suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.

5. Sprout Social (melhor para recursos robustos de marketing de mídia social)

via Sprout Social

O Sprout Social, conhecido por sua interface amigável, combina gerenciamento de mídia social, envolvimento do cliente e análise para permitir decisões orientadas por dados.

Sua caixa de entrada unificada simplifica a comunicação com o cliente, automatiza as respostas, prioriza as mensagens e garante resoluções mais rápidas. Além disso, ele se integra perfeitamente a ferramentas como o Salesforce, aumentando sua adaptabilidade a diversas pilhas de tecnologia e às estratégias de CRM do .

Melhores recursos do Sprout Social

Aumente a eficiência da equipe de atendimento com resumos orientados por IA e detecção de necessidade de resposta

Use o AI Assist para se conectar com os clientes por meio de respostas alternativas

Obtenha uma plataforma centralizada para colaboração interna e insights abrangentes sobre os clientes

Limitações do Sprout Social

Não é possível repetir publicações ou adicionar o primeiro comentário a uma publicação durante o agendamento. Também não é possível agendar tópicos

Não tem a funcionalidade de filtragem geográfica em todos os canais

Preços do Sprout Social

Padrão: US$ 249/mês por usuário

Profissional: US$ 399/mês por usuário

Avançado: US$ 499/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Sprout Social

G2: 4. 4/5 (mais de 3.5000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sprout Social?

Uma plataforma de agendamento social muito fácil de usar e entender, perfeita para iniciantes e gurus sociais experientes. Fornece excelentes insights e análises para ajudar a melhorar o crescimento social e a compreensão do desempenho de determinadas postagens. Muito simples de gerenciar vários perfis sociais ao mesmo tempo, o que é essencial para qualquer empresa de gerenciamento de mídia social.

Uma plataforma de agendamento social muito fácil de usar e entender, perfeita para iniciantes e gurus sociais experientes. Fornece excelentes insights e análises para ajudar a melhorar o crescimento social e a compreensão do desempenho de determinadas postagens. Muito simples de gerenciar vários perfis sociais ao mesmo tempo, o que é essencial para qualquer empresa de gerenciamento de mídia social.

Fato divertido: O primeiro site de mídia social foi o Six Degrees, criado em 1997. Ele permitia que os usuários criassem perfis, se conectassem com amigos e enviassem mensagens, estabelecendo a base para plataformas futuras.

6. Nimble (melhor para gerenciamento de relacionamento e listening social)

via Nimble

O Nimble é uma plataforma de CRM colaborativa que simplifica o envolvimento e melhora a comunicação empresarial. Seu design intuitivo permite que as equipes acompanhem as conversas, definam lembretes de acompanhamento e analisem as métricas de envolvimento.

Um destaque é o painel Today Page, que oferece uma visão clara de suas prioridades diárias, incluindo pipelines de vendas, eventos de calendário e métricas de desempenho de e-mail. Com recursos como rastreamento de taxas de abertura mais altas e análise de feedback em tempo real, você pode adaptar sua comunicação para se conectar melhor com seu público.

Melhores recursos ágeis

Sincronização de contatos, calendários e integrações de e-mail do Google e do Microsoft 365

Personalize os registros de contatos e o painel Today Page de acordo com suas preferências

Aplique modelos de fluxo de trabalho, mensagens de grupo, sequências de mensagens e automações para aumentar a eficiência

Faça a prospecção de clientes potenciais com recursos de correspondência de perfis sociais que encontram informações sociais, e-mails, números de telefone e endereços

Limitações ágeis

O Nimble oferece planos para até 1.000 mensagens por mês, mas o limite diário depende do seu provedor de e-mail

A conta básica do Nimble inclui até 2 GB de armazenamento por assento

Preço ágil

Padrão: US$ 29,90/mês por usuário

Classificações e avaliações ágeis

G2: 4. 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 1.500 avaliações)

fato divertido: O primeiro emoji foi criado em 1999 por Shigetaka Kurita, que desenhou 176 caracteres para ajudar a tornar a comunicação digital mais expressiva. Hoje, há mais de 3.000 emojis usados em várias plataformas!

7. Agorapulse (melhor para agendamento e análise de mídia social de fácil utilização)

via Agorapulse

O Agorapulse ajuda você a publicar diretamente em redes como o TikTok e o Instagram Reels, permitindo que você integre conteúdo de vídeo curto à sua estratégia. Ele oferece recursos avançados de escuta social, ajudando-o a monitorar com facilidade as palavras-chave do setor e as atividades da concorrência

Ele se integra diretamente às ferramentas de CRM, como Salesforce e HubSpot, para aumentar a transparência e a coordenação entre as interações nas mídias sociais e os esforços de gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Melhores recursos do Agorapulse

Amplifique suas mensagens de mídia social e adquira leads qualificados com Advocacy by Agorapulse

Aprimore sua presença nas mídias sociais com um conteúdo melhor usando o assistente de redação com tecnologia de IA da ferramenta

Acompanhe menções, volumes de sentimentos e tendências de envolvimento com o recurso de escuta social

Limitações do Agorapulse

As publicações precisam ser personalizadas para diferentes aplicativos

Se publicada diretamente em aplicativos como Instagram e Facebook, a plataforma não mostra métricas pós-engajamento

Preços do Agorapulse

Grátis

Padrão: US$ 99/mês por usuário

Profissional: US$ 149/mês por usuário

Avançado: US$ 199/mês por usuário

Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Agorapulse

G2: 4. 5/5 (mais de 900 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 700 avaliações)

Dica profissional: Motive os clientes a compartilharem avaliações, depoimentos ou fotos de seus produtos nas mídias sociais. Compartilhe as publicações deles para promover o envolvimento da comunidade.

8. Hootsuite (melhor para gerenciamento de mídia social multiplataforma)

via Hootsuite

A Hootsuite é uma plataforma de gerenciamento de projetos de mídia social com funcionalidades robustas de CRM. Ele permite monitorar as conversas nas mídias sociais, interagir com os clientes e analisar os dados por meio de relatórios claros e eficientes.

Suas ferramentas de escuta social rastreiam menções à marca, palavras-chave do setor e atividades da concorrência para ajudar a entender o sentimento do cliente e as tendências do mercado. A Hootsuite também oferece recursos de automação, como respostas automáticas, respostas salvas e marcações e atribuições automatizadas.

Melhores recursos do Hootsuite

Gerencie todas as suas contas sociais em uma única interface, permitindo agendar, publicar e analisar com facilidade

Monitore palavras-chave, menções e hashtags para se manter informado sobre os sentimentos da marca e as tendências do setor com sua função de escuta social

Use o Hootsuite Amplify para aproveitar as redes sociais dos funcionários de sua empresa para promover a marca

Limitações do Hootsuite

Ele permite que você carregue apenas até 10 imagens no Instagram, apesar de o aplicativo permitir que você publique mais

O recurso de relatório não permite o acesso com um clique a mais detalhes de tabelas e gráficos diretamente

Preços do Hootsuite

Profissional: US$ 99/mês por usuário

Equipe: US$ 249/mês para 3 usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Hootsuite

G2: 4. 2/5 (mais de 5.200 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 3.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Hootsuite?

O Hootsuite é fantástico para gerenciar a mídia social. A interface é fácil de usar, e a implementação e o agendamento de publicações em diferentes plataformas são super convenientes e são usados todos os dias como um ponto central de todas as nossas mídias sociais. Gerenciar várias contas e interagir com os seguidores em um só lugar economiza muito tempo

O Hootsuite é fantástico para gerenciar a mídia social. A interface é fácil de usar, e a implementação e o agendamento de publicações em diferentes plataformas são super convenientes e são usados todos os dias como um ponto central de todas as nossas mídias sociais. Gerenciar várias contas e interagir com os seguidores em um só lugar economiza muito tempo

9. Buffer (melhor para uma programação de postagem simples e eficaz)

via Buffer

O Buffer é um aplicativo de gerenciamento de mídia social que ajuda indivíduos e empresas a refinar seus esforços de marketing. Ele permite agendar publicações, analisar o desempenho e gerenciar várias contas de mídia social a partir de um painel central.

A plataforma é conhecida principalmente por sua interface amigável e análise robusta.

Melhores recursos do buffer

Use o Buffer Publish para criar e programar publicações em várias plataformas e gerenciar várias contas de mídia social

Visualize sua programação de postagens e faça ajustes com seu calendário personalizável

Obtenha métricas de desempenho detalhadas sobre as postagens para entender os níveis de envolvimento e otimizar as estratégias com o Buffer Analytics

Limitações de buffer

Não fornece análises para todas as plataformas de mídia social, limitando a capacidade dos usuários de acompanhar o desempenho de forma abrangente

O plano gratuito não permite a criação de tweets encadeados e restringe as contas de mídia social conectadas

Preço do buffer

Grátis

Essenciais: US$ 6/mês por usuário

Equipe: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e resenhas do buffer

G2: 4. 3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 1.400 avaliações)

lembrete amigável: Uma dica útil de CRM é ser transparente. Se houver um problema, reconheça-o publicamente nas mídias sociais. Os clientes apreciam a honestidade e a responsabilidade.

10. Pipedrive (melhor para soluções de CRM social com foco em vendas)

via Pipedrive

O Pipedrive ajuda os profissionais de marketing digital e estrategistas de negócios a melhorar o envolvimento e gerenciar os relacionamentos com os clientes. Seu layout visual de pipeline facilita o rastreamento de conversas, o monitoramento do progresso dos leads e a identificação de oportunidades de envolvimento.

Automações como a geração de e-mails de acompanhamento e lembretes simplificam os fluxos de trabalho, liberando tempo para a estratégia e a criatividade. Seu recurso Insights otimiza os esforços de CRM de mídia social e destaca os padrões de envolvimento que geram resultados.

Melhores recursos do Pipedrive

Mantenha-se no topo dos acompanhamentos com ferramentas como LeadBooster, Live Chat, Chatbot e prompts alimentados por IA

Obtenha uma compreensão mais profunda do seu público nas plataformas de mídia social com relatórios em tempo real, insights orientados por IA, rastreamento de metas e análises avançadas

Integre-se perfeitamente à sua pilha de tecnologia, incluindo Google Drive, Zapier, Hubspot e muito mais

Limitações do Pipedrive

Nenhuma opção para criar listas de produtos adaptadas a leads específicos, o que leva a uma possível desorganização dos dados

A obtenção de números de alto nível, como a contagem de novos clientes, geralmente requer configurações complexas de filtros e pode gerar resultados não confiáveis

Preços do Pipedrive

Essencial: $24/mês por usuário

Avançado: $44/mês por usuário

Profissional: $64/mês por usuário

Power: $79/mês por usuário

Empresa: US$ 129/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4. 3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?

Aprecio a interface de usuário simples do Pipedrive, sua flexibilidade de personalização e sua ampla gama de integrações, que é inigualável em sua categoria. Eu até o descreveria como modular, pois você pode adicionar facilmente quase todos os recursos que desejar por meio de integrações de terceiros. Isso garante que você nunca fique restrito às limitações do que o Pipedrive pode não ser excelente. Por outro lado, se você preferir uma solução tudo em um, o Pipedrive ainda supera seus concorrentes nesse aspecto.

Aprecio a interface de usuário simples do Pipedrive, sua flexibilidade de personalização e sua ampla gama de integrações, que é inigualável em sua categoria. Eu até o descreveria como modular, pois você pode adicionar facilmente quase todos os recursos que desejar por meio de integrações de terceiros. Isso garante que você nunca fique restrito às limitações do que o Pipedrive pode não ser excelente. Por outro lado, se você preferir uma solução tudo-em-um, o Pipedrive ainda supera seus concorrentes nesse aspecto.

