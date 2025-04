Como priorizar o backlog do produto para uma entrega mais rápida do produto

Em um projeto ágil, lidar com todas as tarefas da sua lista de afazeres pode parecer uma tarefa esmagadora, a menos que você e sua equipe tenham habilidades sobre-humanas.

É como receber um mapa do tesouro sem um "X" para marcar o local. Cada ponto parece promissor, mas você não tem ideia de onde começar a cavar.

Então, qual é o segredo para manter a produtividade e lidar primeiro com o trabalho mais importante? É simples: a priorização do backlog.

Essa estratégia inteligente ajuda a sua equipe a gerenciar todas as demandas concorrentes, garantindo que as tarefas mais importantes recebam destaque.

Neste artigo, veremos as principais maneiras de priorizar seu backlog de produtos e atingir suas metas de negócios.

Para priorizar com eficácia, entenda a visão do produto, aplique técnicas ágeis, divida tarefas grandes, acompanhe o progresso, comunique-se com a equipe e reavalie regularmente

As técnicas comuns de priorização incluem a classificação de pilha, o método MoSCoW, a matriz de valor vs. esforço, o modelo Kano, a pontuação RICE e as histórias de usuário

Os principais membros da equipe nesse processo são o proprietário do produto, o Scrum Master, a equipe de desenvolvimento e as partes interessadas

Os principais fatores de priorização incluem feedback do cliente, metas comerciais, demanda do mercado, viabilidade técnica, dependências, riscos e capacidade da equipe

A priorização do backlog do produto ajuda as equipes ágeis a manter o foco em tarefas de alto valor

O backlog do produto é um artefato essencial do scrum - uma lista de tarefas, recursos e melhorias que a equipe enfrenta para desenvolver um produto. O roadmap mantém a equipe organizada e alinhada, garantindo que todos saibam o que precisa ser feito.

Ajuda a priorizar o trabalho: Ajuda a equipe a se concentrar nas tarefas com base em sua importância, fazendo com que o trabalho mais valioso seja feito primeiro

Concentra-se no que é importante: Mantém a equipe concentrada nas prioridades que geram mais valor, com o mínimo de distrações

Constrói um roteiro para o sucesso: Garante que você esteja sempre trabalhando no que é mais importante e combina seus esforços com as metas comerciais

O backlog de produtos do Agile Scrum é uma lista dinâmica de recursos ou planos desejados. O backlog do sprint concentra-se nas tarefas que a equipe realizará em um determinado sprint.

Cada sprint extrai tarefas do backlog do produto que se alinham ao roteiro do produto, garantindo um progresso constante e um valor comercial contínuo.

Entendendo a priorização do backlog do produto

O backlog do produto é fundamental para gerenciar o desenvolvimento de um produto no Agile. Porém, nem todas as tarefas do backlog são criadas da mesma forma.

Imagine que você é um chef em um restaurante movimentado com uma despensa cheia de ingredientes (tarefas). Não é possível cozinhar tudo de uma vez, então você prioriza com base nos pedidos - alguns precisam de mais tempo e outros são mais rápidos de preparar.

É assim que funciona a priorização do backlog. Trata-se de decidir quais tarefas devem ser abordadas primeiro, quais podem esperar e quais talvez não sejam mais necessárias. É um ato de equilíbrio entre correções de curto prazo e melhorias de longo prazo, garantindo que os recursos mais importantes sejam abordados primeiro sem perder de vista o panorama geral.

Mas antes de começar, você precisa conhecer os fatores que contribuem para o processo de priorização.

Principais fatores a serem considerados na priorização do backlog do produto

A priorização concentra-se nas tarefas que terão o impacto mais significativo sobre os usuários e a empresa. Considere os seguintes fatores:

Demanda do mercado: Você precisa responder a alguma tendência urgente ou a movimentos da concorrência? As demandas do mercado podem influenciar o que deve ser trabalhado primeiro

Metas comerciais: A tarefa está alinhada com as metas da sua empresa? Certifique-se de que o trabalho que você está priorizando apoia os objetivos de longo prazo

Feedback do cliente: O que seus clientes mais desejam? Priorize as tarefas que farão a diferença mais significativa para eles com base nas solicitações dos clientes

você sabia? As empresas que se concentram na experiência do cliente registram um aumento de 80% na receita, e as que priorizam essa experiência são 60% mais lucrativas do que as que não a priorizam.