Como usar o NotebookLM para os alunos

Os alunos retêm apenas 10% do que leem, 20% do que ouvem e até 90% do que se envolvem ativamente.

Quantas vezes você já saiu de uma palestra/sala de aula e esqueceu completamente o que foi discutido quando saiu pela porta?

Para muitos, a retenção de informações em sala de aula depende muito das anotações que você faz sobre o que aprende. Como suas anotações são tão importantes, certamente você gostaria de garantir que as que faz sejam da melhor qualidade

O NotebookLM compartilha essa ideia. É uma poderosa ferramenta de IA para fazer anotações que redefine a forma como os alunos se envolvem com os materiais de aprendizagem.

Diferentemente das ferramentas convencionais, ele não se limita a armazenar anotações. O NotebookLM é o seu assistente de pesquisa com IA personalizado que aumenta a produtividade por meio de uma abordagem colaborativa e interativa das estratégias de tomada de notas, promovendo o pensamento crítico e uma compreensão mais profunda.

Explicamos como usar o NotebookLM para que os alunos pensem criticamente, explorem ideias e avancem em seu aprendizado.

resumo de 60 segundos O NotebookLM é uma ferramenta de anotações com tecnologia de IA projetada para aprimorar o aprendizado dos alunos, organizando pesquisas, analisando informações e gerando ideias

Diferentemente das ferramentas tradicionais, o NotebookLM atua como um assistente de pesquisa virtual, concentrando-se nas notas e fontes fornecidas pelo usuário para criar uma base de conhecimento personalizada

Principais recursos: Guia do notebook : Fornece um resumo automático e perguntas sugeridas para documentos carregados Perguntas e respostas interativas : Permite que os usuários façam perguntas em linguagem natural e recebam respostas com citações Pinboard : Salva trechos e anotações importantes para facilitar a consulta Geração de podcasts : Cria podcasts personalizados que discutem os principais pontos do documento Formatos estruturados : Ajuda a organizar a pesquisa em FAQs, guias de estudo e muito mais

O NotebookLM é gratuito durante sua fase experimental, tornando-o acessível para estudantes e pesquisadores

O NotebookLM simplifica a organização e aprimora a análise ao criar uma base de conhecimento de referência rápida. Ele também estimula a criatividade e economiza tempo com tarefas automatizadas

Os desafios de usá-lo incluem uma possível dependência excessiva de IA e falhas técnicas ocasionais e problemas de precisão nos resumos

Opções alternativas como Bear e Mendeley oferecem diferentes pontos fortes, enquanto o ClickUp oferece recursos abrangentes de gerenciamento de projetos e de anotações

As ofertas do ClickUp para anotações e gerenciamento de conhecimento incluem o Docs e o Notepad para organizar anotações e o ClickUp Brain para aumentar a produtividade com insights orientados por IA

O ClickUp combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo em um único aplicativo, simplificando os fluxos de trabalho e centralizando as informações

O que é o NotebookLM?

Originalmente conhecido como Project Tailwind, o NotebookLM do Google é um aplicativo com tecnologia de IA que usa o modelo de linguagem PaLM 2 do Google.

Inicialmente projetado para estudantes, rapidamente provou ser uma ferramenta valiosa para uma gama mais ampla de usuários. Agora, com o nome NotebookLM, está expandindo seu alcance.

O "LM" no NotebookLM significa modelo de linguagem. Essa ferramenta permite que os usuários fundamentem a IA em suas próprias anotações e fontes.

Isso limita o conhecimento da IA aos dados que você fornece, criando um assistente personalizado que está familiarizado com as informações com as quais você está trabalhando.

Não se trata apenas de uma ferramenta de IA para estudantes - pense nela como um assistente de pesquisa virtual projetado para auxiliar todo o seu processo de pesquisa.

Em sua essência, o NotebookLM ajuda você a organizar pesquisas, analisar informações e gerar novas ideias com base em suas descobertas. Ele foi desenvolvido para tornar seu fluxo de trabalho mais eficiente e criativo.

via NotebookLM

Diferentemente dos chatbots comuns, ele se concentra nas anotações e nas fontes que você já possui. Ele funciona como um colaborador virtual, analisando o texto para oferecer a você uma compreensão mais profunda dos materiais relevantes do curso.

Ele resume os pontos principais, explica conceitos desafiadores e até mesmo ajuda você a fazer um brainstorming de conexões entre diferentes partes da pesquisa e a sugerir ideias relacionadas.

Principais recursos do NotebookLM

O NotebookLM está repleto de recursos úteis projetados para aprimorar sua experiência de aprendizado. Aqui está uma rápida olhada:

1. Recurso nº 1: O Guia do Notebook

Ao fazer o upload de anotações de aula (ou outros documentos) no NotebookLM, você será recebido com um painel chamado "Guia do Notebook". "Esse painel contém todas as ferramentas valiosas de que você precisa para dar início ao seu trabalho.

via NotebookLM

Primeiro, você verá um resumo automático do seu documento. Você também encontrará sugestões de perguntas adaptadas com base no conteúdo carregado. Se estiver procurando uma visão geral rápida, você pode usar botões para gerar documentos comuns, como índices ou documentos de resumo.

fato divertido: o NotebookLM também oferece aos usuários um prompt para criar um podcast personalizado com base em seus materiais de origem. Nós falamos sobre isso 🔜

2. Recurso nº 2: Fazer perguntas

Um dos recursos mais interessantes do NotebookLM é sua capacidade de responder a perguntas em linguagem natural sobre seus documentos.

Você pode fazer perguntas de três maneiras.

Selecione uma das perguntas sugeridas no lado direito da tela ou digite sua própria pergunta na barra na parte inferior.

Como alternativa, clique no botão "View Chat" (Exibir bate-papo) no canto inferior esquerdo e comece a digitar na interface de bate-papo. Quando você faz uma pergunta, o NotebookLM responde e mostra as citações com números referenciando as fontes em ovais cinza.

Passar o mouse sobre esses números ou clicar neles revela o local específico no documento onde a resposta se encontra.

3. Recurso nº 3: Pinboard

via NotebookLM

O NotebookLM inclui um "Pinboard" para salvar citações, trechos ou textos importantes de sua pesquisa. Você pode colar facilmente informações importantes ou adicionar suas próprias anotações.

Isso o ajuda a acompanhar detalhes importantes e a ver conexões entre várias partes da sua pesquisa. É como ter um quadro de referência pessoal e organizado para acesso rápido.

4. Recurso nº 4: Geração de podcast

Um recurso de destaque do NotebookLM é a capacidade de criar podcasts personalizados. Não se trata apenas de um simples software de conversão de texto em fala. Na verdade, ele gera uma conversa entre duas vozes de IA que discutem os pontos principais de seu documento.

Pense nisso como se estivesse ouvindo um podcast que se aprofunda em seu conteúdo carregado. As vozes são naturais e surpreendentemente emotivas.

Você pode gerar um podcast clicando no botão "Generate" (Gerar) em Audio Overview (Visão geral do áudio). Em poucos minutos, você terá uma conversa de 6 a 15 minutos (ou, às vezes, de até 30 minutos).

O podcast não abordará todos os detalhes, mas se concentrará nas partes mais importantes de seu documento.

Embora esse recurso ainda esteja em sua fase de desenvolvimento (como anedotas pessoais aleatórias ou intervalos comerciais falsos), ele está melhorando rapidamente e oferece uma maneira divertida e envolvente de revisar seu conteúdo.

5. Recurso nº 5: Formatos estruturados

via NotebookLM

O NotebookLM também é excelente para ajudá-lo a organizar sua pesquisa em formatos estruturados. Quer você precise de um FAQ, guia de estudo, índice ou linha do tempo, o Guia do Notebook facilita a organização de suas anotações.

Você pode escolher entre botões predefinidos que criam esses formatos diretamente no seu notebook, ajudando-o a manter o controle da sua pesquisa e a manter tudo bem estruturado.

Com esses recursos, o NotebookLM transforma seu processo de pesquisa em uma experiência organizada, interativa e eficiente.

Preços do NotebookLM

O NotebookLM ainda está em sua fase experimental e está disponível gratuitamente.

Isso o torna uma excelente opção para estudantes, pesquisadores preocupados com o orçamento ou qualquer pessoa interessada em explorar ferramentas de pesquisa baseadas em IA.

Como usar o NotebookLM como aluno

Gerenciar trabalhos de curso, tarefas e pesquisas pode, às vezes, ser uma tarefa árdua para os alunos. O NotebookLM, com seus recursos alimentados por IA, pode ser uma ferramenta inestimável para organizar sua vida acadêmica e aumentar a produtividade.

Essa ferramenta ajuda a tornar seu trabalho mais fácil e melhor, desde o resumo do conteúdo até a colaboração com grupos de estudo. Vamos dar uma olhada em algumas maneiras práticas de usar o NotebookLM

Organize anotações e materiais de estudo

Um dos maiores desafios que os alunos enfrentam é manter seus materiais de estudo organizados. O NotebookLM atua como seu software de gerenciamento de pesquisa, permitindo que você carregue documentos, anotações e livros didáticos diretamente na plataforma.

uma vez carregado, o NotebookLM não apenas armazena seus materiais; ele cria uma estrutura interativa e acessível para eles. A ferramenta categoriza automaticamente os documentos, indexa-os por tópicos-chave e até mesmo marca seções com base na relevância.

Usando o sistema integrado de gerenciamento de conhecimento, você pode pesquisar e recuperar facilmente documentos ou anotações por palavras-chave, datas ou temas específicos, mantendo um fluxo de trabalho limpo e organizado.

Você também pode criar pastas aninhadas para categorizar materiais por curso ou matéria, garantindo que suas anotações sejam agrupadas de forma lógica.

Esse recurso inclui a opção de rastrear os históricos de versões de cada documento. Se você estiver constantemente editando e revisando suas anotações de aula, o NotebookLM salva cada iteração, facilitando a reversão para uma versão anterior ou o acompanhamento da evolução do seu entendimento.

Pesquisas mostram que a música clássica, em particular, pode aumentar o desempenho cognitivo e ajudá-lo a reter informações melhor do que o ruído branco ou a ausência de música. Portanto, da próxima vez que estiver estudando para uma prova, coloque uma música clássica ou ambiente para aumentar sua concentração!

Resumir o conteúdo

Todos nós já passamos por isso: copiamos um texto no ChatGPT e pedimos um resumo rápido. É uma ferramenta útil, mas os resultados podem ser um pouco ruins.

O ChatGPT às vezes se desvia do conteúdo original, misturando ideias de outros lugares. Quanto mais você entra na conversa, mais ela se desvia.

É aí que o NotebookLM entra em ação.

Quando você carrega seus documentos - sejam eles PDFs, Google Docs ou arquivos de texto - O NotebookLM mantém o foco no seu material

A IA dedica tempo para entender o conteúdo específico de seu documento e baseia suas respostas inteiramente nisso

Isso significa que você obterá resumos e percepções muito mais precisos e relevantes. Você pode confiar que as respostas vêm diretamente dos materiais do curso carregados, e não de algum banco de dados geral de conhecimento

Você pode personalizar o tamanho do resumo, selecionando uma breve visão geral ou um resumo mais detalhado

Além disso, você pode usar os recursos de processamento de linguagem natural (NLP) do NotebookLM para identificar temas críticos em diferentes documentos. Isso permite que você compreenda rapidamente os principais pontos de várias leituras e determine como os diferentes recursos se relacionam.

Por exemplo, se você estiver estudando uma teoria específica, o NotebookLM pode extrair todas as referências relevantes de vários artigos, ajudando-o a sintetizar o conteúdo e a desenvolver uma compreensão abrangente de conceitos complexos.

Fato interessante: Técnicas de aprendizagem ativa, como autoquestionamento, autoexplicação e resumo, podem ser muito mais eficazes do que a leitura passiva, como reler e reescrever anotações.

Perguntas e respostas interativas

Muitas vezes, você pode ficar confuso com termos, conceitos ou ideias específicos. O NotebookLM permite que você interaja com seus materiais de pesquisa de uma forma mais intuitiva do que as ferramentas tradicionais de anotações.

Você pode digitar perguntas em linguagem natural - como "O que significa essa teoria? " ou "Como isso se relaciona com X? " - e a IA responde com respostas específicas com base no texto carregado.

A capacidade da ferramenta de citar a origem da resposta torna isso ainda mais poderoso, oferecendo transparência e ajudando você a verificar as informações.

Cada resposta inclui marcadores de citação (pequenos números em ovais cinza), sobre os quais você pode passar o mouse para ver a parte exata do documento referenciado.

Esse recurso é especialmente útil para cursos com muita pesquisa ou para escrever ensaios ou trabalhos que exijam evidências específicas das fontes.

Acompanhar ideias e pesquisas

Acompanhar e gerenciar seus pensamentos é essencial ao lidar com várias tarefas ou projetos. O recurso Pinboard do NotebookLM permite que você salve trechos de texto, citações ou até mesmo suas próprias anotações, facilitando a consulta de informações importantes.

Essa ferramenta de recorte de texto funciona como seu assistente pessoal de pesquisa, ajudando-o a coletar ideias-chave, pontos de dados ou inspiração que, de outra forma, poderiam passar despercebidos.

Você também pode marcar cada snippet com palavras-chave para referência futura. Por exemplo, se estiver trabalhando em um artigo sobre ciência ambiental, poderá marcar várias fontes com termos como "mudança climática", "sustentabilidade" ou "política energética". "

À medida que sua pesquisa cresce, essas tags permitem que você recupere e conecte rapidamente informações relevantes.

🧠 Fato divertido: A IA do NotebookLM sugere materiais relacionados com base no que você salvou. Por exemplo, se você salvar uma citação ou seção específica de um trabalho de economia, o NotebookLM poderá sugerir artigos, periódicos ou livros didáticos relacionados ao tópico. Isso cria um ecossistema de pesquisa interconectado, economizando tempo e esforço e oferecendo insights mais profundos.

Colaborar com grupos de estudo

As sessões de estudo em grupo podem ser difíceis de coordenar, especialmente quando se trabalha com grandes quantidades de material. Os recursos de colaboração do NotebookLM permitem o trabalho em equipe perfeito entre os alunos e fornecem uma plataforma centralizada para pesquisa em grupo.

Você pode compartilhar seus documentos ou resumos carregados com parceiros de estudo, permitindo que todos acessem as mesmas informações em tempo real. O rastreamento de alterações e contribuições torna esse processo de colaboração ainda mais eficaz.

Se você estiver trabalhando em um projeto em conjunto, o NotebookLM permite que você deixe comentários sobre seções de documentos ou perguntas que precisem de esclarecimento. É um espaço compartilhado para brainstorming, discussão e refinamento de ideias, mantendo a conversa organizada.

Você também pode dividir a carga de trabalho - atribuindo seções de estudo específicas ou materiais de origem relevantes a diferentes membros do grupo - sem se preocupar com falhas de comunicação ou sobreposição de trabalho.

Planos de estudo personalizados

Criar um cronograma de estudos que funcione para você é muitas vezes um desafio, mas o NotebookLM pode ajudá-lo a assumir o controle do seu cronograma acadêmico.

A plataforma permite que você carregue programas de estudos, tarefas e datas de exames, e usará seus recursos de IA para criar planos de estudo personalizados com base em suas metas.

O sistema pode priorizar tarefas com base na urgência, sugerir blocos de estudo para cada matéria e até mesmo solicitar que você revise pontos importantes regularmente.

Ao integrar a carga horária e os prazos do seu curso, o NotebookLM garante que você se mantenha organizado sem o estresse de gerenciar tudo manualmente.

Além disso, a IA se adapta ao seu progresso: à medida que você termina as tarefas ou completa os blocos de estudo, ela atualiza automaticamente o seu plano, fornecendo ajustes em tempo real para mantê-lo no caminho certo.

Prepare-se para testes e exames

Ao se preparar para os exames, as ferramentas de formatação estruturada do NotebookLM são muito úteis. Você pode criar guias de estudo, flashcards ou até mesmo linhas do tempo diretamente de suas anotações, permitindo que você estruture sua revisão com mais eficiência.

A ferramenta ajuda a dividir tópicos complexos em seções de estudo gerenciáveis, garantindo que você se concentre nas áreas mais importantes.

Por exemplo, o NotebookLM pode gerar automaticamente uma linha do tempo a partir de suas anotações sobre eventos importantes, caso esteja estudando para uma prova de história. Você pode usar isso para visualizar as progressões históricas, facilitando a memorização e a revisão dos fatos.

Além disso, a IA pode gerar perguntas frequentes com base em seu material de estudo, permitindo que você se questione sobre os conceitos mais importantes.

Com sua capacidade de fornecer estratégias de estudo personalizadas e organizar as anotações em formatos estruturados, o NotebookLM se torna um poderoso assistente de estudo, transformando a maneira como você se prepara para exames e testes.

Prós de usar o NotebookLM para alunos

O NotebookLM traz várias vantagens importantes para impulsionar seus esforços de pesquisa e anotações. Os principais benefícios incluem:

Organização simplificada: Mantenha todas as suas anotações, PDFs e outros materiais em um só lugar. A IA extrai os pontos principais, para que você chegue rapidamente ao que é importante

Melhor análise: Faça perguntas mais profundas e descubra conexões entre tópicos. Isso o ajuda a identificar padrões e temas-chave em seus estudos

Base de conhecimento para referência rápida: À medida que você carrega mais documentos, o NotebookLM constrói uma base de conhecimento personalizada. Você pode simplesmente pedir à IA para localizar o que precisa e acessar as informações em segundos

Impulso criativo: Precisa de ajuda para fazer um brainstorming ou um esboço? O NotebookLM gera resumos e ideias que podem estimular sua criatividade, ajudando-o a concluir as tarefas mais rapidamente

Economia de tempo: Automatize tarefas repetitivas, como o gerenciamento de citações ou o resumo do conteúdo. Isso deixa mais tempo para pensar criticamente e entender o material

Insights e sugestões em tempo real: À medida que você trabalha em suas anotações ou pesquisas, a IA do NotebookLM oferece conselhos úteis sobre as próximas etapas - quer você precise de esclarecimentos sobre um tópico específico ou esteja procurando novos ângulos para explorar

Você sabia? Durante os primeiros anos de sua vida, o cérebro forma 1 milhão de novas conexões neurais a cada segundo. Essa remodelação constante ajuda você a aprender tudo, desde a linguagem até a solução de problemas complexos. Isso é chamado de neuroplasticidade - a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar.

Pontos problemáticos comuns para os alunos que usam o NotebookLM

Embora o NotebookLM ofereça excelentes recursos, há alguns desafios que os alunos podem enfrentar. Entendê-los pode ajudá-lo a navegar na ferramenta de forma mais eficaz:

Curva de aprendizado: Como em qualquer nova ferramenta, há um pouco de curva de aprendizado. Alguns alunos podem levar algum tempo para descobrir como fazer o upload e organizar seus materiais de forma eficiente, especialmente se não estiverem familiarizados com as ferramentas baseadas em IA

Compreensão contextual: Embora o NotebookLM seja excelente na extração de pontos-chave, ele pode ter dificuldades com conteúdo altamente específico ou complexo. Por exemplo, para assuntos de nicho, a IA pode nem sempre capturar a profundidade ou a nuance que você está procurando

Confiança excessiva em IA: Confiar demais em resumos gerados por IA pode levar à preguiça de entender o conteúdo por conta própria. É fácil deixar a ferramenta fazer o trabalho, mas isso pode prejudicar sua capacidade de se envolver profundamente com o material

Falhas técnicas: Embora o NotebookLM seja geralmente confiável, podem ocorrer problemas técnicos ocasionais, como problemas com o upload de documentos ou inconsistências de IA nas respostas

Precisão dos resumos: Embora a IA possa resumir o texto, ela pode perder alguns detalhes importantes ou interpretar ideias complexas de forma simplificada. É essencial verificar novamente seu trabalho, especialmente em tarefas ou exames

Lembre-se desses pontos problemáticos e não hesite em combinar os recursos do NotebookLM com sua análise original para obter o máximo de eficiência!

Embora o NotebookLM seja uma ótima ferramenta, outras alternativas - inclusive aquelas para ferramentas populares como o OneNote - podem atender às suas necessidades de anotações e pesquisas.

por exemplo, o Bear é um aplicativo minimalista de anotações que o ajuda a capturar ideias rápidas ou redigir redações detalhadas. Ele não depende tanto de IA quanto o NotebookLM, mas é conhecido por sua estrutura simples e organizada.

O Bear é uma opção sólida para alunos que precisam de uma maneira fácil de categorizar anotações, gerenciar listas de tarefas e criar esboços.

da mesma forma, o Mendeley é uma opção poderosa para os alunos que precisam de uma ferramenta voltada para o gerenciamento de referências. Embora não ofereça o mesmo nível de insights orientados por IA que o NotebookLM, ele é excelente para gerenciar trabalhos de pesquisa e rastrear referências acadêmicas.

No entanto, se você estiver procurando uma ferramenta de IA completa para escrever e fazer anotações, vale a pena dar uma olhada no ClickUp.

Armazene suas anotações, conteúdo de referência e material de estudo diretamente no ClickUp Docs para fácil acesso

Com o conteúdo e o material de estudo espalhados por tantas plataformas, é fácil perder a produtividade. É nesse ponto que o software de gerenciamento de projetos para alunos da ClickUp se torna útil.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Hoje, mais de dois milhões de equipes confiam no ClickUp para simplificar seus fluxos de trabalho, centralizar o conhecimento e eliminar distrações. O resultado? Trabalho mais rápido, colaboração mais inteligente e um aumento significativo na produtividade organizacional.

Mas o que torna o ClickUp um dos principais aplicativos de anotações com IA para alunos? Entre as centenas de ofertas fáceis de usar no ClickUp, recomendamos começar com esses três recursos (totalmente gratuitos!) de anotações e gerenciamento de informações: Docs, ClickUp Brain e Notepad!

ClickUp Docs

O ClickUp Docs organiza suas anotações, tarefas e materiais de estudo em um só lugar. Você pode vincular tudo facilmente usando os relacionamentos no ClickUp, um recurso prático que conecta seu trabalho sem problemas.

Você também pode ativar o Modo de Foco no Docs para ajudá-lo a se concentrar em um bloco de texto de cada vez, o que é ideal para sessões de estudo aprofundado.

Se você gosta de personalizar seus materiais de estudo, pode adicionar facilmente uma imagem de capa personalizada da sua área de trabalho, do Unsplash ou da galeria.

As respostas encadeadas permitem que você atribua itens de ação diretamente em suas anotações, garantindo que nenhuma tarefa seja perdida.

Use modelos prontos do ClickUp para criar uma biblioteca digital estruturada para organizar informações

O ClickUp também facilita a visualização de relacionamentos e backlinks em todo o documento, ajudando-o a rastrear ideias e conceitos com mais eficiência.

Por fim, você pode acessar modelos de anotações na barra lateral, incluindo o modelo de base de conhecimento ClickUp, para organizar rapidamente seus materiais de estudo e anotações.

Fato interessante: A técnica Pomodoro é um método de gerenciamento de tempo que envolve trabalhar em intervalos focados de 25 minutos seguidos de pequenos intervalos. Ela ajuda a manter a concentração e a evitar o esgotamento, o que é ótimo para manter o foco durante aquela sessão de estudo prolongada.

ClickUp Brain

Dê asas à sua criatividade com um companheiro virtual de brainstorming no ClickUp Brain

Se você deseja aumentar sua produtividade acadêmica, o ClickUp Brain tem tudo o que você precisa. Como uma ferramenta de pesquisa e anotações com tecnologia de IA, ele simplifica seu fluxo de trabalho, organiza informações e oferece suporte a tarefas criativas e acadêmicas - tudo em uma única plataforma.

Pense nele como seu assistente digital adaptado às demandas da vida estudantil.

Aqui está o que faz o ClickUp Brain se destacar:

Web Clipper no ClickUp Chrome Extension : Reúna materiais de pesquisa sem esforço, recortando conteúdo diretamente de páginas da Web, salvando e organizando trechos para seus projetos com apenas um clique Reúna materiais de pesquisa sem esforço, recortando conteúdo diretamente de páginas da Web, salvando e organizando trechos para seus projetos com apenas um clique

Salve sites diretamente em Tasks ou Docs no ClickUp usando a extensão do Chrome para que você possa revisá-los rapidamente mais tarde

Resumos para pesquisa simplificada: Está tendo dificuldades com anotações intermináveis? Use o ClickUp Brain para gerar automaticamente resumos concisos de pesquisas. Acesse esses resumos instantaneamente com recursos como o AI Knowledge Manager e Está tendo dificuldades com anotações intermináveis? Use o ClickUp Brain para gerar automaticamente resumos concisos de pesquisas. Acesse esses resumos instantaneamente com recursos como o AI Knowledge Manager e AI Custom Fields

Obtenha resumos e atualizações de projetos com o ClickUp Brain

ClickUp AI Writer for Academic Excellence : Crie ensaios, documentação de projetos ou resuma livros didáticos extensos usando Crie ensaios, documentação de projetos ou resuma livros didáticos extensos usando prompts de IA personalizáveis . Você pode ajustar o conteúdo para atender às suas necessidades ou solicitar novamente à IA um rascunho ainda melhor

Crie conteúdo sobre qualquer tópico facilmente com o ClickUp Brain

Ferramentas poderosas de edição: Refine seu trabalho sem esforço com verificações gramaticais orientadas por IA, tradução de idiomas, ajustes de tom e personalização de tamanho. Não importa se você está redigindo uma redação ou uma apresentação, o ClickUp Brain é o seu companheiro de edição

Refine seus trabalhos de pesquisa ajustando a gramática, o tom, a extensão e muito mais com o ClickUp Brain

Desde a organização de sua pesquisa até a elaboração de envios refinados, o ClickUp Brain é mais do que uma ferramenta - é o seu acadêmico.

Você também pode explorar o ClickUp Brain e o ClickUp Connected AI para ver como eles podem aprimorar sua jornada de aprendizado!

Veja como começar:

Ativar o ClickApp "Connected Search

Integre suas ferramentas preferidas para obter acesso contínuo

Use o recurso "Ask AI" em seu espaço de trabalho para fazer perguntas em todas as ferramentas integradas

Esta é a sua chance de desbloquear todo o potencial de nossos recursos orientados por IA.

Assista a este vídeo de resumo rápido para saber mais sobre o gerenciamento de conhecimento com o ClickUp Brain.

Bloco de notas ClickUp

Com o ClickUp Notepad, você pode anotar rapidamente ideias rápidas, fazer anotações de estudo ou até mesmo planejar seu próximo projeto.

Faça anotações facilmente no ClickUp Notepad

Tudo o que você precisa fazer é abrir uma nota e expandi-la para preencher a tela inteira, oferecendo um espaço de escrita ininterrupto para você se concentrar. Em seguida, você pode acompanhar seu progresso visualizando e revertendo alterações no histórico da nota, garantindo que você nunca perca nenhum detalhe importante.

Quando chega a hora de organizar seu trabalho, o ClickUp permite que você imprima suas anotações em um formato visualmente atraente. A função de pesquisa simplifica a localização de qualquer palavra-chave em suas anotações, economizando seu tempo ao consultar informações específicas.

Além disso, você pode aprimorar suas anotações usando os /Slash Commands, que oferecem opções de edição avançadas para ajudar a formatar o conteúdo da maneira que desejar.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Para empresas: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7

Escolha a ferramenta de IA certa para uma melhor experiência de anotações

À medida que a IA avança, ela está reformulando a maneira como os alunos e aprendizes abordam a pesquisa, a tomada de notas e até mesmo a criatividade. Desde a organização de anotações de reuniões até a análise de pesquisas complexas, as ferramentas de IA tornam o aprendizado mais personalizado, preditivo e acessível.

Uma ferramenta que está liderando essa mudança é o NotebookLM, que combina percepções baseadas em IA, resumos fáceis de documentos e até mesmo visões gerais de áudio no estilo podcast.

No entanto, apesar de seus recursos avançados, o NotebookLM ainda é experimental e, às vezes, pode ter dificuldades com consultas complexas ou altamente técnicas.

Para simplificar ainda mais sua rotina de estudos, o ClickUp oferece recursos orientados por IA que vão além da tomada de notas. Com ferramentas para organizar tarefas, gerenciar projetos e acompanhar prazos, o ClickUp pode ajudá-lo a ficar por dentro de tudo.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e libere todo o potencial de suas anotações!