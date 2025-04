Como compartilhar uma gravação de tela

Os funcionários passam uma quantidade surpreendente de tempo repetindo as mesmas tarefas. Essa redundância custa à economia dos Estados Unidos o impressionante valor de US$ 1,8 trilhão por ano. Sim, trilhões com um "T"

É exatamente por isso que as gravações de tela são uma bênção. Para a pessoa que está gravando, isso evita que ela repita a mesma demonstração uma dúzia de vezes. Para o espectador, isso significa apertar replay um milhão de vezes sem enviar outra pergunta: "Você pode explicar essa etapa novamente?"

Compartilhar gravações de tela é a única maneira de garantir que elas cumpram sua finalidade e cheguem às mãos certas sem se perderem no vazio digital. Se o seu primeiro pensamento for: "Vou enviá-las por e-mail", vamos fazer uma pausa. Arquivos de vídeo grandes não combinam com anexos de e-mail.

Felizmente, há muitas maneiras de compartilhar gravações de tela com eficiência, desde ferramentas baseadas em navegador até plataformas de armazenamento em nuvem.

Neste artigo, veremos as melhores ferramentas para o trabalho e algumas práticas recomendadas que você pode seguir para obter as melhores gravações de tela.

Como criar uma gravação de tela

A maioria dos dispositivos modernos vem equipada com uma ferramenta de gravação de tela pré-instalada (embora muitas vezes elas sejam bastante básicas). Mas se o seu dispositivo não tiver isso - ou se você estiver procurando algo mais eficiente -, vamos abordar o básico.

O que uma boa ferramenta de gravação de tela deve fazer? Grave a tela inteira, uma janela específica ou apenas uma área selecionada

Permita a sobreposição de webcam para uma experiência picture-in-picture

Capture simultaneamente o áudio do microfone e do sistema

Ofereça compartilhamento de vídeo incorporado ou opções de exportação rápida

Seja fácil de usar (ninguém tem tempo para menus confusos)

Ofereça preços acessíveis que correspondam ao seu valor

Se você estiver procurando, opções populares como Loom (gratuito para até 25 vídeos com menos de 5 minutos), Camtasia (conhecido por sua excelente edição) e OBS Studio (perfeito para transmissão ao vivo) têm tudo o que você precisa. Deseja transcrições em suas gravações? Dê uma olhada no Descript, que oferece transcrição automática.

Mas e se você quiser tudo isso mais o gerenciamento de tarefas? É aí que entra o ClickUp.

📌 Exemplo: Digamos que você esteja liderando um projeto com membros da equipe em diferentes fusos horários. Todos precisam de clareza nos processos, mas agendar chamadas ao vivo não é prático. É aí que entra o ClickUp Clips - um gravador de tela incorporado diretamente na plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Com o ClickUp Clips, você pode:

Grave a tela inteira ou uma janela/aba específica com narração

Anexe gravações diretamente a tarefas, comentários ou documentos do ClickUp para adicionar contexto

Capture explicações ou orientações e mantenha-se organizado em seus projetos

Mas espere - há mais. Entre no ClickUp Brain, uma ferramenta de transcrição com tecnologia de IA.

Em minutos, suas gravações são transcritas, com registro de data e hora e podem ser pesquisadas. Precisa fazer anotações ou destacar pontos importantes? Não há problema - você pode fazer isso facilmente com os recursos de IA do ClickUp Brain.

Com o ClickUp Brain, suas gravações são transcritas automaticamente, com registro de data e hora

Como já concordamos, o e-mail não é ideal para compartilhar arquivos de vídeo grandes.

Então, como compartilhar vídeos de gravação de tela? Felizmente, há muitas opções que não farão você testar sua paciência. Aqui estão algumas opções populares e eficientes:

1. Dropbox: Processo e recursos para compartilhamento de tela

via Dropbox

O Dropbox simplifica o compartilhamento de gravações de tela e arquivos, mesmo para aqueles que não são especialistas em tecnologia. Com o Dropbox Capture integrado, você pode gravar sua tela, webcam ou apenas áudio e compartilhá-los facilmente.

📌 Como compartilhar:

Abra o Dropbox Capture (faça o download se ainda não o tiver)

Grave sua tela, webcam ou áudio usando a interface intuitiva da ferramenta

Salve a gravação diretamente em sua pasta do Dropbox

Gere um link compartilhável com apenas um clique

Copie e cole o link onde for necessário - e-mail, aplicativos de mensagens ou ferramentas de gerenciamento de projetos

Seu destinatário pode visualizar, comentar ou fazer download da gravação sem complicações

Prós do Dropbox

Fácil de usar, mesmo para usuários que não entendem de tecnologia

Gere rapidamente links compartilháveis para um compartilhamento perfeito de arquivos

Configurações sólidas de privacidade permitem o controle do acesso aos arquivos

⚠️ Contras do Dropbox

Falta gerenciamento de tarefas ou recursos de colaboração contextual

O compartilhamento de arquivos é limitado à simples geração de links, o que dificulta a organização do projeto

ideal para: Equipes que precisam de uma maneira fácil de compartilhar gravações de tela, demonstrações de projetos ou tutoriais sem lidar com restrições de arquivos grandes ou intermináveis conversas por e-mail.

2. YouTube: Carregamento e compartilhamento de gravações de tela

via YouTube

O YouTube pode parecer um pouco antiquado, mas é uma opção sólida para compartilhar gravações de tela, especialmente quando você precisa de controle sobre as permissões e uma maneira direta de compartilhar com um público amplo.

🧠 Você sabia: As primeiras capturas de tela datam da década de 1960 em computadores interativos, enquanto o screencasting ganhou força na década de 1990 com ferramentas como a ScreenCam. Na década de 2000, plataformas como o YouTube aumentaram a popularidade da gravação de tela, com o Camtasia ganhando destaque em 2004.

📌 Como compartilhar:

Abra o aplicativo do YouTube ou o YouTube Studio

Toque em Criar e selecione seu arquivo de vídeo

Adicione um título atraente e escolha as configurações de privacidade (Pública, Não listada ou Privada)

Se seu vídeo for curto e vertical, ele poderá ser carregado como um curta do YouTube

Defina o público (por exemplo, "Feito para crianças" ou não) e clique em Upload

Pegue o link do seu vídeo e compartilhe-o com sua equipe por e-mail, aplicativos de mensagens ou ferramentas de gerenciamento de tarefas

Prós do YouTube

Ideal para armazenar e compartilhar arquivos de vídeo grandes sem restrições de tamanho

Oferece configurações de privacidade flexíveis para compartilhamento público, não listado ou privado

⚠️ Contras do YouTube

Os recursos de colaboração são mínimos - o feedback da equipe não é bem suportado

O gerenciamento de links e permissões de vídeo pode ser demorado para equipes grandes

ideal para: Equipes ou indivíduos que precisam de uma plataforma gratuita para armazenar e compartilhar grandes arquivos de vídeo com permissões de visualização flexíveis.

3. Google Drive: Funcionalidades de compartilhamento

via Google Drive

Outra plataforma interessante para compartilhar arquivos - especialmente aquelas gravações de vídeo enormes que se recusam a caber em um e-mail - é o Google Drive.

📌 Como compartilhar:

Carregue sua gravação de tela no Google Drive arrastando-a e soltando-a na interface do Drive

Localize seu arquivo, clique com o botão direito do mouse e selecione Share

Insira os endereços de e-mail de seus colaboradores ou gere um link compartilhável

Ajuste as permissões - permita que outras pessoas visualizem, comentem ou editem o arquivo

Clique em Enviar ou copie o link e compartilhe-o por e-mail, chat ou pela plataforma de comunicação da sua equipe

Use opções avançadas como datas de validade para acesso a links ou restrinja downloads, se necessário

Prós do Google Drive

Fácil de usar com permissões de compartilhamento flexíveis para arquivos

Oferece suporte à colaboração em tempo real em documentos e arquivos compartilhados

⚠️ Cons do Google Drive

As ferramentas de colaboração podem parecer desorganizadas para gerenciar projetos complexos

O gerenciamento de permissões torna-se tedioso para equipes maiores

ideal para: Equipes ou indivíduos que procuram uma maneira simples de compartilhar e colaborar em arquivos sem o incômodo dos limites de tamanho.

4. Slack: Integração de gravações de tela em comunicações

via Slack

O Slack não serve apenas para intermináveis guerras de GIFs e mensagens rápidas do tipo "Você pode participar de uma chamada?". Ele também é uma maneira simples de integrar gravações de tela diretamente nas conversas da sua equipe.

Com o Slack Clips, você pode gravar e compartilhar vídeo, áudio ou gravações de tela em canais e mensagens diretas. Isso significa que atualizações, demonstrações e vídeos podem ser comunicados de forma assíncrona, reduzindo reuniões desnecessárias e mantendo todos em sincronia.

📌 Como compartilhar:

Abra um canal ou DM no Slack

Clique no ícone da câmera no campo de mensagem para iniciar a gravação

Escolha gravar sua tela, uma janela específica ou até você mesmo com a câmera ligada

Adicione personalizações opcionais, como desfocar o fundo ou trocar de microfone

Depois de gravada, clique em Stop Recording (Parar gravação) e adicione uma miniatura ou uma mensagem de acompanhamento

Clique no ícone do avião de papel para compartilhar sua gravação instantaneamente

Prós do Slack

Ótimo para comunicação assíncrona com clipes integrados para atualizações rápidas

Perfeito para equipes que lidam com diferentes fusos horários

⚠️ Cons do Slack

O limite de cinco minutos nos clipes pode não ser suficiente para atualizações ou demonstrações mais longas

O compartilhamento fora do Slack requer etapas extras, como download e recarregamento

ideal para: Equipes com diferentes fusos horários e programações que precisam de comunicação assíncrona com contexto rico.

5. Envio de gravações de tela por e-mail com o Microsoft Outlook e o Gmail

via Outlook

Sim, tivemos alguns problemas com o e-mail, mas para clipes menores, ele continua sendo uma opção fácil e direta para compartilhar arquivos.

Além disso, os e-mails permitem que você mantenha uma trilha útil de mensagens para contexto futuro e simplificam o encaminhamento de arquivos para várias pessoas sem explicar o contexto.

📌 Como compartilhar:

Salve sua gravação de tela como um arquivo de vídeo

Abra o Microsoft Outlook ou o Gmail e escreva um novo e-mail

Clique no ícone do clipe de papel para anexar seu arquivo de vídeo

Selecione o arquivo em seu computador e clique em Enviar

via Google

Prós de enviar gravações de tela por e-mail:

Conveniente para compartilhar rapidamente gravações de tela menores

Mantém uma trilha de e-mail para fácil referência e encaminhamento

Simples e familiar para a maioria dos usuários

⚠️ Cons de enviar gravações de tela por e-mail:

Os limites de tamanho de arquivo (20 MB para Outlook, 25 MB para Gmail) restringem o compartilhamento de vídeos maiores

Sem recursos de colaboração incorporados, exigindo ferramentas adicionais para feedback e atualizações

Ideal para: Indivíduos ou equipes que compartilham gravações de tela menores (menos de 25 MB) e que precisam de um método rápido e direto para comunicar arquivos, mantendo uma trilha de e-mail clara para referência futura.

6. ClickUp: Compartilhamento direto de gravações de tela para facilitar a colaboração

Pense no ClickUp como o gerenciamento de tarefas e a gravação de tela tendo a melhor combinação de potência. Já falamos sobre o ClickUp Clips, então você sabe que ele é a melhor ferramenta para compartilhar vídeos. Esqueça a digitação de guias passo a passo exaustivos; simplesmente grave, compartilhe e deixe sua equipe se atualizar em seu próprio ritmo.

🧠 Você sabia: De acordo com uma pesquisa realizada com mais de 2.000 empresas, 74% dos instrutores incorporam a aprendizagem por vídeo em seus treinamentos, o que demonstra a crescente dependência do conteúdo visual para uma educação eficaz.

No entanto, o verdadeiro segredo está na capacidade do ClickUp de compartilhar gravações de tela diretamente no ClickUp Tasks. Isso permite que as equipes tenham o máximo de informações e possibilita a colaboração sem esforço.

Em resumo, ao incorporar gravações em tarefas, as equipes podem acessar todo o contexto de que precisam sem alternar entre ferramentas ou procurar links.

Compartilhe instantaneamente suas gravações de tela com sua equipe para colaboração em tempo real com o ClickUp Clips

💡 Dica profissional: Precisa fornecer feedback? Os comentários nos vídeos estão vinculados às linhas do tempo, garantindo que todos estejam na mesma página. Com o Clips Hub, você pode organizar, pesquisar e classificar todos os seus vídeos em um só lugar, eliminando a necessidade de intermináveis cadeias de e-mail.

A cereja do bolo é o ClickUp Chat. Ele acrescenta outra camada de flexibilidade ao compartilhar gravações de tela:

Use os Chats para compartilhar gravações de tela em Listas, Pastas ou Espaços específicos, mantendo-os vinculados a projetos relevantes

Discuta as gravações diretamente no Chat junto com as tarefas, reduzindo a necessidade de e-mails de acompanhamento

Alterne entre bate-papos e gerenciamento de tarefas com perfeição, garantindo que nada se perca na tradução

Ajuste as permissões de compartilhamento para controlar quem pode acessar as gravações de tela, mantendo tudo seguro em vez de usar plataformas diferentes

Compartilhe imagens e vídeos com um clique e conecte-os a tarefas para um melhor gerenciamento com o ClickUp Chat

Prós do ClickUp:

Combina gravação de tela, compartilhamento e gerenciamento de tarefas em uma única plataforma

Permite uma colaboração perfeita com recursos como comentários com registro de data e hora, transcrições e incorporação de vídeos em tarefas

⚠️ Cons do ClickUp:

Recursos extensos podem sobrecarregar os novos usuários, exigindo algum tempo para aprender o sistema

ideal para: Equipes que buscam uma solução completa para simplificar a gravação de tela, o gerenciamento de tarefas e a colaboração sem precisar de várias ferramentas.

Escolhendo a ferramenta certa de compartilhamento de tela

Discutimos várias ferramentas, mas para selecionar a ferramenta perfeita de compartilhamento de tela, vamos nos voltar para os fatores fundamentais: facilidade de uso, acessibilidade, privacidade, recursos de colaboração e integração com ferramentas de gerenciamento de projetos. Veja a seguir um detalhamento de cada um deles:

Ferramenta Facilidade de uso Acessibilidade Privacidade Colaboração Integração Prós ✅ Contras ❌ Dropbox Simples de usar, mas limitado para colaboração Links públicos para arquivos grandes Permissões ajustáveis Os comentários são básicos Integração básica com outros aplicativos Simples de usar, cria links compartilháveis facilmente, configurações de privacidade sólidas Recursos de colaboração limitados, falta de integração com o gerenciamento de tarefas/projetos YouTube Fácil de carregar, mas menos intuitivo em termos de privacidade Opções públicas e privadas Ideal para acesso público ou privado Sem bate-papo em equipe, feedback por meio de comentários Sem integração com o gerenciamento de projetos Ótimo para armazenamento de arquivos grandes, ideal para compartilhamento público ou privado Sem ferramentas de colaboração em equipe, o gerenciamento de links pode ser entediante, sem fluxos de trabalho de projeto Google Drive Fácil de usar para compartilhamento básico Compartilhe facilmente com links Controles refinados Recursos básicos de colaboração Integrações limitadas de projetos Permissões flexíveis, fácil de usar, suporta colaboração em arquivos compartilhados Desorganizado sem links de tarefas, a configuração de permissões pode ser tediosa Slack Simples, mas melhor para uso interno Requer presença da equipe no Slack Opções limitadas de privacidade externa Forte para discussões internas Falta integração com sistemas de tarefas Perfeito para comunicação interna, atualizações assíncronas com o Clips Os clipes são limitados a 5 minutos e não têm opções de compartilhamento externo ClickUp Intuitivo, combina gravação e gerenciamento de tarefas Links compartilháveis + incorporação direta em tarefas Privacidade e permissões totalmente integradas Loops de feedback perfeitos com tarefas, comentários e anotações com registro de data e hora Fluxos de trabalho centralizados de tarefas e projetos Combina perfeitamente gravação de tela, compartilhamento e gerenciamento de tarefas Requer tempo para aprender todos os recursos, mas oferece colaboração inigualável

Está claro: O ClickUp se destaca. Sua mágica está no compartilhamento de gravações de tela diretamente nas tarefas, mantendo tudo organizado e acessível para sua equipe.

Com recursos como incorporação de vídeos, adição de comentários com carimbo de data/hora e transcrição com o ClickUp Brain, a colaboração se torna fácil e os fluxos de trabalho permanecem tranquilos sem que você perceba.

Exemplo: Imagine que você está integrando um novo membro da equipe que trabalha remotamente em um fuso horário diferente. Em vez de agendar várias chamadas, você grava um passo a passo detalhado do produto usando o ClickUp Clips. O ClickUp Brain transcreve automaticamente a gravação, e os pontos principais são registrados com carimbo de data/hora para facilitar a consulta. Você incorpora o vídeo na tarefa de integração, onde o novo contratado pode fazer perguntas diretamente nos comentários. O ciclo de feedback é centralizado - não há e-mails dispersos, mensagens diretas do Slack ou confusão. Os novos membros da equipe se atualizam em seu próprio ritmo, enquanto os demais se concentram em suas tarefas sem interrupção.

Práticas recomendadas para compartilhar gravações de tela

O compartilhamento eficaz de gravações de tela requer um pouco de planejamento, especialmente se você quiser que seus vídeos tenham boa aparência, permaneçam seguros e transmitam sua mensagem sem confusão.

Aqui estão algumas dicas para facilitar o processo:

1. Garantia de qualidade e compatibilidade de vídeo

Você não quer que sua equipe fique olhando para um texto borrado ou se esforçando para abrir um arquivo que não funciona no dispositivo deles. Para manter suas gravações de tela nítidas e acessíveis:

Use MP4 : É o padrão ouro para compatibilidade entre plataformas

Defina a resolução : Opte por 1080p para obter a melhor qualidade ou 720p se for importante ter arquivos menores

Equilibre a taxa de bits e o tamanho do arquivo: Se a taxa de bits for muito alta, o arquivo ficará enorme; se for muito baixa, a qualidade será ruim

Verifique a taxa de quadros : 30 fps funciona para a maioria dos cenários, a menos que você esteja gravando algo com ritmo acelerado

Otimize a compactação: Use ferramentas que reduzem o tamanho dos arquivos sem fazer com que seu vídeo pareça ter sido filmado em 1995

Dica profissional: Sempre teste o arquivo em diferentes dispositivos e plataformas antes de compartilhá-lo - nada mata a produtividade como "Não está abrindo para mim". "

2. Considerações sobre privacidade e segurança

Uma ótima gravação de tela pode se tornar um fracasso rapidamente se expuser dados confidenciais. Veja como proteger a si mesmo e a sua equipe:

Desfoque ou pixelização : Use ferramentas de edição para ocultar informações confidenciais, como senhas ou detalhes pessoais

Feche as guias desnecessárias do navegador: Evite revelar acidentalmente seu carrinho de compras cheio de itens questionáveis

Mascaramento de tela : Use os recursos do software para ocultar seletivamente partes da sua tela durante a gravação

Obter consentimento: Se aparecerem pessoas em sua gravação, informe-as e obtenha a aprovação delas antes de compartilhar

3. Dicas para uma comunicação eficaz

Parte de uma boa gravação de tela consiste em contar a história certa. Veja como tornar a sua impactante:

Seja breve e claro: Ninguém quer uma explicação de 20 minutos para algo que poderia levar 2 minutos

Destaque os pontos principais : Use anotações ou dicas verbais para chamar a atenção para o que é importante

Diversifique a comunicação: Use gravações de tela juntamente com bate-papo, e-mails e chamadas para garantir que todos estejam na mesma página

Quando se trata de comunicação, o ClickUp leva isso a outro nível ao incorporar gravações de tela diretamente nas tarefas. Você pode marcar os membros da equipe para garantir que eles sejam notificados sobre atualizações ou atribuir comentários como tarefas acionáveis.

Facilite a comunicação com feedback e edições instantâneas usando o ClickUp Assign Comments

Por exemplo, digamos que você tenha gravado uma demonstração de produto para sua equipe de vendas. Carregue-a em uma tarefa, marque os pontos-chave com um carimbo de data e hora para maior clareza e use a seção de comentários do ClickUp para obter feedback. Com tudo em um só lugar, a colaboração melhora no local de trabalho.

O compartilhamento é cuidadoso e menos estressante com o ClickUp

Como Carl Sandburg disse uma vez, "Todo mundo é mais inteligente do que qualquer um". "

A transferência de conhecimento é a arma secreta de toda organização - é só uma questão de quem a usa melhor. A gravação, a documentação e o compartilhamento de soluções, fluxos de trabalho ou know-how operacional permitem que sua equipe ignore tarefas redundantes e se concentre em atingir suas metas mais rapidamente.

A verdade é a seguinte: o trabalho árduo é impossível sem o trabalho inteligente, e as gravações de tela são o epítome do trabalho inteligente. Elas fornecem provas visuais de soluções, simplificam o compartilhamento de conhecimento e aumentam a produtividade. Mas somente se você tiver a ferramenta certa.

É por isso que você deve escolher o ClickUp. Com recursos como o ClickUp Clips, você pode gravar, compartilhar e incorporar vídeos diretamente nas tarefas, enquanto o ClickUp Brain transcreve suas gravações, adiciona registros de data e hora e as torna pesquisáveis.

Tudo é centralizado, para que sua equipe possa colaborar de forma eficaz sem trocar de ferramentas ou perder o contexto.

Como resultado, as informações se tornam onipresentes e facilmente acessíveis, independentemente de quem entra e quem sai.

Crie uma conta gratuita no ClickUp e veja por que compartilhar com ele é mais inteligente, mais rápido e menos estressante.