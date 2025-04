Como criar relatórios A3 impactantes

A função principal e mais crítica de um gerente de projeto ou de um líder de negócios é eliminar os obstáculos do caminho de suas equipes e capacitá-las a fazer um bom trabalho.

Essencialmente, um bom gerente de projeto é um ótimo solucionador de problemas. Para isso, ele precisa das ferramentas e estruturas corretas para dissecar efetivamente um problema, explorar possíveis soluções e escolher a mais adequada.

Nesta postagem do blog, exploramos uma dessas ferramentas, o relatório A3.

O que é um relatório A3?

Definição: Um relatório A3 é uma abordagem de solução de problemas e de aprimoramento contínuo que oferece um processo simples e orientado para enfrentar desafios comerciais complexos.

Se você viu o termo "relatório A3" e fez a conexão com o papel de tamanho ISO-A3, você está no caminho certo. Pioneira na Toyota e amplamente adotada no mundo da manufatura enxuta, a resolução de problemas em A3 prescreve um método para otimizar as informações e tomar decisões.

Objetivo de um relatório A3

Fundamentalmente, um relatório A3 é uma ferramenta de solução de problemas. Dentro desse quadro de referência, o relatório A3 serve a vários propósitos.

✅ Estrutura: Um relatório A3 oferece uma abordagem estruturada de solução de problemas com limites claros. Ele ajuda as equipes a explorar o problema de todos os ângulos possíveis. Paralelamente, ele também ajuda a eliminar informações desnecessárias e a se concentrar no que é importante.

✅ Limitações: Em essência, você deve ser capaz de resumir o problema em uma folha de papel A3. Isso ajuda a priorizar as possíveis causas e a alocar recursos adequadamente.

✅ Acionabilidade: Embora seja chamada de "relatório", a abordagem A3 traça uma linha de visão clara entre o problema (análise) e a solução correta (plano de ação).

✅ Repetibilidade: O relatório A3 é uma ferramenta que pode ser aplicada a uma ampla gama de problemas. Seja na construção, fabricação, gerenciamento de mídia social ou desenvolvimento de software, o relatório A3 pode ajudar!

Em um nível elevado, um relatório A3 é uma planilha para solução de problemas. Em um nível granular, ele oferece mais clareza e visibilidade. Vamos dar uma olhada neles.

Entendendo a estrutura do relatório A3

Um bom processo A3 oferece uma estrutura para explorar o contexto, identificar metas, realizar análises completas e tomar decisões. Veja como isso seria na prática.

Exemplo de planilha A3 (Fonte: Wikimedia Commons )

Principais componentes de um relatório A3

A melhor maneira de começar um relatório A3 é incluir as informações básicas, como:

Número de série

Nome do proprietário do relatório

Nomes das partes interessadas

Data do relatório, etc.

Com isso em mente, aqui estão os principais componentes de um relatório A3:

1. Contexto/background

Esta seção inclui todas as informações essenciais de que você precisa antes de chegar ao problema propriamente dito.

Vamos dar uma olhada no que seria isso com um exemplo.

Imagine que você é uma agência de marketing que está analisando a queda da lucratividade de um determinado compromisso com o cliente. A seção de contexto comercial do relatório A3 conterá informações como: Tendências históricas de receita e lucratividade

Nome e detalhes do cliente

Breve histórico do relacionamento

Quaisquer contratos anteriores, acordos de nível de serviço (SLAs) ou modelos de declaração de visão

Pessoas envolvidas no compromisso com o cliente

2. Situação atual

É aqui que você divide o problema. Nesta seção, explique os eventos, as mudanças e as atividades do passado recente que podem ter dado origem ao problema.

Neste exemplo, a situação atual incluiria informações como: Fatores externos, como aumento dos custos de mão de obra, inflação, etc.

Qualquer mudança recente de pessoal na conta do cliente

Processos seguidos na prestação de serviços

A taxa de queda na lucratividade

💡Dica profissional: Se você for novato nisso, considere usar um de nossos modelos de declaração de problemas.

3. Metas

Agora que você tem o contexto completo, é hora de definir metas. Normalmente, a meta refletiria o resultado da solução ideal.

Neste exemplo, sua meta pode ser aumentar a lucratividade em 10% no próximo trimestre. Entretanto, não precisa ser tão simples. Você também pode definir metas para reduzir os custos de mão de obra, automatizar processos ou aumentar a receita.

4. Análise de causa raiz (RCA)

É aqui que você finalmente chega ao motivo do problema. Por exemplo, por que a lucratividade desse compromisso com o cliente está diminuindo?

Alguns modelos de análise de lacunas podem lhe dar uma visão detalhada, mas, para começar, aqui estão as etapas para realizar uma RCA. Brainstorming : Comece reunindo de forma colaborativa todas as causas possíveis

Coleta de evidências : Para cada uma das causas identificadas, colete evidências para mostrar sua relação com o problema

Eliminação : Remova todas as causas identificadas que não afetam significativamente o problema

Detalhamento: Para as 2-3 principais causas, aprofunde-se para entender os detalhes

Para o exemplo acima, sua seção de análise de causa raiz pode ser parecida com a seguinte.

Brainstorming Coleta de evidências Eliminação Detalhes Todas as causas possíveis Dados para análise Limite a causa raiz Analise dados para validar causas Aumento do custo da mão de obraAumento do custo da tecnologiaMenor entrega de serviçosComplexidade de requisitosInflaçãoCompetição Relatório de despesas de compensaçãoMapas de processos para fluxos de trabalho críticosNatureza da mudança de requisitosAnálise da concorrência A inflação, a concorrência e a complexidade dos requisitos têm apenas um impacto marginal. Portanto, concentre-se em: Custo de mão de obra Custo de tecnologia Eficiência de entrega Os salários aumentaram 30% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a taxa de retenção do cliente cresceu apenas 5%. Apesar dos salários mais altos, a prestação de serviços está atrasada em 2 dias

💡Bônus: Aprenda a realizar uma análise de causa raiz.

5. Contra-medidas propostas

Isso é exatamente o que o nome diz. Você sabe qual é o problema, qual é a causa e até que ponto ela afeta o problema. Agora, é hora de projetar soluções. A estrutura abaixo é útil.

Causa Contra-medida Resultados Responsabilidade Indique a causa claramente Explique o que você acredita que resolverá essa causa Liste os objetivos que isso ajudaria a alcançar Nomeie as pessoas que assumirão a responsabilidade pelas ações e resultados

6. Plano de execução

Nesta etapa, descreva como você executará as contramedidas que identificou. Por exemplo, se estiver planejando reduzir o tamanho da equipe para abordar a causa dos custos de mão de obra, seu plano de execução explorará como isso seria feito.

Entregáveis: Tudo o que precisa ser feito para executar o plano. Isso seria:

Reduzir a equipe

Realoque membros da equipe para tarefas adicionais

Aumente a utilização de recursos para 100%

Cronograma: Programe os entregáveis durante o período de tempo para o qual você definiu metas. Para gerenciar com eficácia as entregas sobrepostas, use um gráfico de Gantt.

RACI: Certifique-se de que você tenha uma ideia clara de quem é responsável, responsabilizável, consultado e informado (RACI). Se estiver usando uma ferramenta como o ClickUp, atribua responsáveis e observadores para cada tarefa. Talvez até mesmo agende relatórios de progresso automatizados periodicamente.

Revisões: Agende reuniões de revisão periódicas para garantir a conclusão das contramedidas. Use os modelos post-mortem ou os modelos de relatório pós-ação para documentar os procedimentos.

7. Acompanhamento

Se você analisar exemplos de melhoria contínua, perceberá que a maioria, se não todos, tem um acompanhamento ou uma retrospectiva para garantir que o crescimento seja incremental. O relatório A3 não é diferente. Nesta seção, liste as ações de acompanhamento para cada parte interessada. Além disso, inclua a data de entrega do próximo relatório de acompanhamento do progresso.

A estrutura acima, dividida de forma clara em sete seções, pode fazer com que pareça um processo clínico. Na maioria das vezes, não é tão simples assim.

O papel da narrativa nos relatórios A3

Um bom relatório A3 também serve como uma forma de apresentar a todas as partes interessadas relevantes, sejam membros da equipe, líderes de negócios ou clientes, a natureza do problema e a robustez das soluções propostas.

Para tornar essa apresentação atraente, é fundamental contar uma história. Aqui estão algumas coisas que você deve lembrar ao contar uma história dentro das restrições de um relatório A3.

Priorize a clareza em vez do florescimento criativo

Destaque as conexões entre o contexto e o problema, o problema e a solução, ou a solução e os resultados

Associe cada informação às metas que você definiu

Forneça números quando aplicável

💡Bônus: Comece com os conceitos básicos de como escrever um relatório

As várias facetas do A3

O relatório A3 foi projetado principalmente como uma forma de resolver problemas. Entretanto, essa não é a única maneira de usá-lo.

A3 como uma ferramenta para aprendizado organizacional

Os relatórios A3 servem como um documento de registro para as equipes do futuro aprenderem com eles. No exemplo do envolvimento do cliente de uma agência de criação com a queda da lucratividade, o relatório A3 pode servir como uma base de conhecimento para:

Equipes futuras para desenvolver e aumentar os resultados

Outras equipes de clientes para replicar em suas contas

Novos funcionários para entender o histórico e o contexto do envolvimento do cliente

De certa forma, um bom relatório A3 não apenas resolve o problema atual, mas também vários problemas futuros. Além disso, o uso da estrutura do relatório A3 em si é uma prática organizacional que pode ajudar a padronizar, agilizar e melhorar a eficácia das operações diárias.

A3 como uma estrutura para aprimoramento de processos

Todo relatório A3 inclui ações de acompanhamento que são projetadas para melhorar os resultados de forma incremental ao longo do tempo. Essas ações de acompanhamento tornam-se, de certa forma, um ciclo de feedback para a próxima iteração.

No exemplo da agência, digamos que você tenha aumentado a lucratividade em 10% ao reduzir os custos de mão de obra. Isso ainda deixa oportunidades para você reduzir os custos de tecnologia e aumentar a eficiência. Um relatório A3 destacará isso e incentivará as equipes a manter o pé no acelerador a longo prazo.

A3 no contexto do Lean e do Six Sigma

O relatório A3 teve origem no mundo da manufatura enxuta no Japão. Em virtude desse histórico, os relatórios A3 ajudam a desenvolver o pensamento enxuto, como a eliminação do desperdício, o aumento do valor e a melhoria contínua.

Chega de teoria, vamos ver como você pode criar seu próprio relatório A3.

Criando seu relatório A3

O melhor do relatório A3 é que você não precisa de um software ou material de escritório sofisticado. Uma simples página em branco é suficiente. Use uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp, aproveite os dados existentes e crie seu relatório em um instante!

1. Configure seu relatório A3

Abra uma página em branco (em tamanho A3, se você tiver à mão, mas isso não é um problema) ou abra o ClickUp Docs e inicie um novo documento.

Arquitetura de informações visuais com o ClickUp Docs

Configure o processo adicionando as sete seções, uma para cada contexto, situação atual, metas, análise de causa raiz, contramedidas propostas, plano de execução e acompanhamento. Use elementos de formatação como banners para separar as seções e facilitar a leitura.

Se isso parecer demais, experimente o modelo de plano de ação diário do ClickUp. Use os elementos pré-projetados desse modelo totalmente personalizável para configurar rapidamente as seções do seu relatório A3.

2. Adicione as informações relevantes

Preencha os dados em cada seção. Marque as pessoas na plataforma e convide-as a adicionar suas opiniões sobre causas, evidências etc. Você também pode compartilhar o documento de forma segura com as partes interessadas externas que precisam ser consultadas.

3. Vincule as fontes de dados correspondentes

Ao gerenciar projetos com o ClickUp, você já tem um tesouro de dados que pode usar. Por exemplo, se você acredita que a utilização de recursos está baixa em seu projeto, pode validar facilmente essa teoria examinando os relatórios de carga de trabalho.

Relatórios de tempo para cada membro da equipe com ClickUp Dashboards

Ao criar seu relatório A3, vincule esses painéis personalizáveis ao seu documento. Adicione capturas de tela, vincule outros ClickUp Docs ou incorpore arquivos externos ao seu relatório. Permita que as pessoas cliquem e entendam as tendências, se assim desejarem.

4. Crie itens de ação

Depois que o relatório A3 for enviado, revisado e acordado, crie tarefas para cada contramedida diretamente no relatório. Atribua pessoas, defina prazos, adicione listas de verificação e muito mais!

5. Retorne com comentários

Depois de executar suas contramedidas, traga todas as partes interessadas de volta a este documento para revisão. Anote o feedback e outras dicas para a próxima iteração. Você pode simplesmente adicionar seções dentro do mesmo documento ou abrir um subdocumento para retrospectivas.

Até agora, vimos o que fazer ao criar relatórios A3. Agora, vamos ver o que não fazer.

Erros comuns a serem evitados em relatórios A3

🚫 Definições vagas: A chave para resolver qualquer problema é defini-lo claramente. No entanto, as equipes geralmente documentam os problemas de forma vaga e ambígua, o que dificulta a solução.

Em vez disso, defina claramente o problema. Também ajuda se você puder quantificar o problema de alguma forma.

Muitas causas: É tentador incluir todas as causas possíveis em seu relatório. No entanto, nem todas elas têm o mesmo impacto sobre o problema. Portanto, não ser capaz de priorizar ou simplificar o pensamento é um grande erro.

Em vez disso, concentre-se em 2-3 causas-raiz, não mais. Certifique-se de que elas tenham o maior impacto sobre o problema.

🚫 Planejamento inadequado: O plano de execução precisa ser completo e razoável. Não estabeleça metas grandiosas para mudar tudo da noite para o dia. Isso pode ser perturbador e contraproducente.

Em vez disso, crie planos de ação que possam se integrar perfeitamente às cargas de trabalho existentes e aos esforços de melhoria contínua.

Falta de alinhamento: Por mais democrático que você torne esse processo, sempre haverá quem discorde de seu relatório A3. Essa discordância leva ao desinteresse, o que acaba descarrilando as contramedidas.

Em vez disso, crie uma cultura em que, mesmo quando as pessoas discordam, elas se comprometam.

Implementando a solução de problemas A3

Um relatório A3 é um documento que registra o processo. Entretanto, a solução de problemas A3 é uma prática organizacional que cria um contexto comum e orienta as decisões. A implementação da solução de problemas A3 envolve algum nível de mudança no processo de pensamento. Aqui estão algumas dicas para permitir isso.

Agilize os processos de solução de problemas

É sempre mais fácil construir sobre algo do que começar do zero. Portanto, como parte de seu gerenciamento de projeto enxuto, configure sistemas. Por exemplo, com o ClickUp, você pode gerenciar tarefas, projetos, cargas de trabalho, vendas, finanças e muito mais. Com o tempo, isso traz à tona insights valiosos que podem tornar a solução de problemas mais fácil e rápida.

Etapas para integrar práticas de relatório A3 em sua organização

Depois de escolher a solução de problemas A3 como um de seus modelos, integre-a completamente à organização.

Evangelizar: Certifique-se de que todos na organização estejam familiarizados com o processo de solução de problemas A3. Ofereça treinamentos sobre abordagens de solução de problemas A3. Inclua-os na integração dos funcionários. Inclua-o até mesmo em sua disciplina de gerenciamento para colocá-lo em prática.

Habilitar: Crie recursos que todos possam usar. Escreva práticas recomendadas ou declarações de procedimentos (SOPs) para usar os relatórios A3 e compartilhe-os amplamente. Integre-o em seus modelos Seis Sigma para facilitar o acesso.

Incentivar: Incentive os chefes de departamento ou gerentes de projeto a compartilhar seus aprendizados com seus colegas. Configure um software de solução de problemas que todos possam acessar e aprender com ele. Publique relatórios A3 para que outras equipes possam acessar e se inspirar.

Superando desafios com relatórios A3

Convenhamos, criar um relatório A3 eficaz dá muito trabalho. Especialmente em lugares onde os instintos da gerência sênior ou dos membros da equipe mais expressivos costumam ser aceitos sem questionamentos.

Por exemplo, se você simplesmente fosse ao CEO e dissesse: "a lucratividade do meu cliente está diminuindo", ele poderia querer adotar a solução de reduzir a equipe ou aumentar os preços.

No entanto, o problema real pode estar em outro lugar. Um bom relatório A3 pode evitar que você tome decisões ruins com base em dados incompletos.

Estratégias para convencer as partes interessadas do valor do A3

Um relatório A3 bem escrito é, por si só, uma maneira poderosa de persuadir as partes interessadas de seu valor. Em uma visão, ele mapeia o problema para sua solução com precisão. Se isso não estiver funcionando, aqui estão algumas estratégias adicionais.

Torne-o visual: Adicione tabelas, diagramas, destaques e até mesmo imagens para tornar o documento visual para que as partes interessadas o compreendam sem muito esforço.

Faça o backup: Use dados reais e insights para fundamentar seus argumentos. Use painéis e gráficos para torná-los impactantes. Mantenha-o dentro do contexto de seus sistemas de gerenciamento.

Habilite o acesso: Facilite a revisão ou a contribuição das partes interessadas. Também ajuda se o documento puder ser acessado em qualquer lugar, em dispositivos móveis.

dica Profissional: Os ClickUp Dashboards são uma ótima maneira de criar relatórios que são orientados por dados, visualmente impactantes e que podem ser acessados e personalizados pelos membros da equipe.

