Como exportar tarefas do JIRA e importar para o ClickUp

A primeira vez que vi o JIRA, fiquei muito confuso (o mesmo aconteceu com o Sprintly ).

Como você pesquisa?

Como você vincula questões?

Como você encontra as próximas tarefas a serem realizadas?

Sem dúvida, é uma das ferramentas de software de gerenciamento de projetos mais populares disponíveis, mas definitivamente não é a única.

Com mais de 40.000 organizações usando o JIRA, ele se tornou como o Microsoft Project para desenvolvedores. É a ferramenta ideal para rastreamento de bugs e problemas, mas definitivamente fica aquém para projetos mais abrangentes. É bom para consertar coisas, não para planejar. Qualquer pessoa que se veja no meio disso — e que odeia a enxurrada de tickets, tantos tickets! — fica perdida.

Confira nossa análise detalhada do Jira e aprenda a usar o Jira para gerenciamento de projetos.

Por que você deve mudar do JIRA para um software de gerenciamento de projetos que toda a sua equipe pode usar

O JIRA é complicado e apenas equipes de engenharia podem usá-lo de maneira ideal. Uma das frustrações com o JIRA é quando sua equipe não técnica precisa interagir com seus desenvolvedores e proprietários de produtos para concluir o trabalho. Se for usado por toda a sua equipe, ele se torna muito difícil de manejar e o resto da equipe precisa encontrar outra ferramenta, criando ainda mais desconexão. É caro. A integração de equipes inteiras pode custar milhares de dólares por mês. Mas, devido ao preço, você se sente obrigado a permanecer no JIRA. Por que você quer trazer toda a sua equipe para uma ferramenta complexa só porque ela tem ótimos recursos de rastreamento de bugs? Não faz sentido. Existem alternativas mais simples. Quebre o paradigma e encontre uma Quebre o paradigma e encontre uma alternativa ao JIRA mais fácil de usar , como o ClickUp, que tem uma taxa de adoção muito mais fácil, especialmente para aqueles que não são tão focados em engenharia.

A facção anti-JIRA está se tornando uma onda gigantesca, mesmo para desenvolvedores e operações de TI. E se você deseja mudar do Jira para o ClickUp, vai querer exportar suas informações do JIRA e importá-las para o ClickUp para ter uma plataforma muito mais suave e produtiva.

Como importar seus arquivos do JIRA para o ClickUp

Não podemos controlar como o JIRA lida com suas exportações, mas com o ClickUp podemos tornar isso o mais fácil possível.

Na sua conta ClickUp, acesse seu perfil, configurações e escolha Importar/Exportar. Lá, selecione o botão grande do JIRA para iniciar a exportação.

Com o ClickUp, você não precisa de um arquivo XML ou Excel, basta conceder acesso à API do ClickUp e nós faremos o resto.

Você precisará criar um link de aplicativo, configurá-lo, associar a URL do seu aplicativo JIRA ao ClickUp e seguir em frente. Veja as etapas exatas para fazer sua importação do JIRA com sucesso.

Veja EXATAMENTE como importar seu trabalho do JIRA para o ClickUp.

Por que exportar do JIRA e importar para o ClickUp?

Há muitas vantagens em usar o ClickUp em vez do JIRA. O ClickUp oferece a maioria dos recursos e integrações do JIRA e ainda tem um plano gratuito para sempre.

Muitos dos usuários que migram do JIRA para o ClickUp ficam imediatamente impressionados com a usabilidade da interface. É uma grande mudança passar da interface clínica e entediante do JIRA para a beleza vibrante do ClickUp.

Mas o ClickUp é mais do que apenas uma interface limpa; o ClickUp tem muitos recursos poderosos aos quais você terá acesso gratuitamente. Agora você poderá obter várias visualizações de seus projetos, atribuir comentários, obter uma edição super rica, uma barra de ferramentas multitarefa, status simples e personalizados e recursos inovadores, como um bloco de notas no aplicativo e uma bandeja de tarefas para minimizar seu trabalho mais importante e retornar a ele mais tarde.

Todas as suas equipes e departamentos podem trabalhar juntos, em uma única plataforma.

Normalmente, apenas equipes de engenharia usam o JIRA, o que significa que marketing, criação, operações e RH estão todos usando outra plataforma. Essa é a beleza do ClickUp.

As organizações no ClickUp encontram conectividade e eficiência sem precedentes quando TODAS as suas equipes podem usar a mesma plataforma intuitiva e ainda ter visualizações em quadro.

Use Scrum e Sprints no ClickUp

Um grande diferencial do JIRA é seu sistema ágil de gerenciamento de projetos scrum . A boa notícia é que você também pode fazer isso diretamente no ClickUp, sem a complexidade dessa interface.

Depois de configurar uma hierarquia adequada aos espaços, projetos e listas da sua equipe, você poderá configurar sprints no ClickUp e acompanhar seus projetos do início ao fim. Você usará listas no ClickUp para configurar cada um dos seus sprints.

Cada lista deve representar um sprint individual com uma lista adicional intitulada “Backlog”. Novos recursos e aspectos de um produto serão desenvolvidos nessas listas e arquivados quando concluídos. As listas funcionam perfeitamente como sprints, já que cada lista pode conter várias tarefas aplicáveis a ela. Além disso, as listas podem ter datas de início/término, detalhes, um tópico completo de atividades e muito mais! Nós ainda permitimos que você codifique seus sprints com cores e as tags mantêm tudo organizado.

Para saber mais, este documento de ajuda explicará exatamente como configurar o ClickUp para sprints e você poderá começar imediatamente com seu fluxo de trabalho ágil.

Conclusão

Se aqueles que usam o JIRA forem honestos, admitirão que o software é complicado. Eles dirão como é frustrante. Como ele realmente atrasa os usuários em suas tarefas, em vez de aumentar a produtividade. Leva muito tempo e esforço para descobrir como usar o JIRA — por que passar por isso? Importe suas tarefas do JIRA para o ClickUp!